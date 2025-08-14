代理店、SaaS、フリーランサーのための最高のクライアントポータル例

クライアントポータルは、クライアントのための VIP ラウンジのようなものです。洗練された、安全で、常に利用可能なワークスペースで、クライアントは製品やサービスの最新情報を確認したり、ビデオチュートリアルを視聴したり、検索バーを使用してドキュメントを検索したり、サポートをリクエストするメッセージを送信したりすることができます。クライアントは、常に最新情報を把握していると感じることができ、受信トレイにメッセージが殺到することを防ぐことができます。

もちろん、顧客に配慮したサービスを提供するために、一からポータルを構築したり、開発チームを雇ったりする必要はありません。今日のノーコードツールを使えば、最小限の努力で、クライアント管理体験全体を向上させる、ブランド化された顧客ポータルを非常に簡単に作成することができます。

このガイドでは、以下の内容を学びます：

クライアントは、カスタマーサポートチームからの散在した電子メールや中途半端な最新情報以上のサービスを受けるに値します。それを実現しましょう！

クライアントポータルとは？

クライアントポータル は、複数のクライアントが、サービスやプロジェクトに関連する情報、ドキュメント、コミュニケーションにアクセスできる、安全なセルフサービスインターフェースです。24 時間 365 日営業のデジタルフロントデスクと考えてください。

主な機能は以下の通りです。 オンボーディングワークフロー ：フォーム、チェックリスト、ウェルカムキットを提供して、クライアントのエンゲージメントを迅速に開始

ドキュメントの共有 ：契約書、デザイン、レポート、請求書などを構造化された形式でアップロード

タスクの追跡 ：プロジェクトのタイムライン、マイルストーン、割り当てられたアクションを 1 か所で表示

コミュニケーションツール ：チャットやコメントスレッドを一元化して、電子メールのやり取りを削減

請求と支払い：請求書の共有、支払いステータスの確認、決済ゲートウェイとの統合

優れたクライアントポータルを構成する機能

顧客向けセルフサービスポータルは、この分野における最大の差別化要因となるでしょう。

コミュニケーションからドキュメントまで、すべてが集中管理され透明性が高いため、チームは管理業務に費やす時間を削減できます。クライアントは安心感と手厚いサポートを感じることができます。顧客に尋ねてみると、スムーズでブランドイメージにふさわしいセルフサービスのカスタマーポータルには、「私たちに任せておけば大丈夫」という魔法のような魅力がある、と彼らは口々に言うでしょう。

優れたクライアントポータルの設定は以下の通りです。

カスタムブランディング ：ロゴ、色、フォントを追加して、ブランドの一部のようになじみのあるスペースを作成できます。

ユーザー許可 ：顧客に必要な情報のみにアクセスを許可し、それ以上の情報にはアクセスできないようにします。

モバイルアクセス ： 消費者の約 80% は 、スピード、利便性、知識豊富なサポート、フレンドリーなサービスを、ポジティブな顧客体験の最も重要な要素だと考えています。携帯電話でクライアントポータルを利用できるようにすることで、これらすべてを実現できます。クライアントが外出先からサポートに連絡したり、最新情報を確認したり、ファイルをアップロードしたりできるようにします。

通知とアラート ：自動リマインダー、ステータスの変更、新しいアップロードなど、全員に最新情報を伝えます。

バージョン管理 ：「Final_v3_revised.pdf」というファイル名に混乱することはもうありません。バージョン管理により、クライアントは最新かつ最もクリーンなバージョンに簡単にアクセスできます。

監査ログ: 誰がいつ何にアクセスしたかを追跡し、すべての関係者に透明性を確保します。

👀 ご存知でしたか？ 現在のクライアントポータルの概念は、法律業界に深く根ざしています。法律事務所は、機密文書を安全かつ整理して共有し、クライアントに案件のステータスを伝えるための、安全で透明性の高い方法を最初に必要とした業界のひとつです。このニーズは、従来の電子メールや紙ベースのシステムでは十分に満たすことができませんでした。 この需要により、ドキュメントの交換、ケースの最新情報、コミュニケーションの効率化のための安全なデジタルスペースとして機能する、初期のクライアントポータルが作成されました。これらは、法的倫理要件に沿った厳格な機密保持の維持に役立ちました。

最高のクライアントポータルの例

それでは、これらのセルフサービスポータル機能を現実のものにする、実際のクライアントポータルソフトウェアについてご紹介しましょう。オールインワンのワークハブから、超専門化された顧客管理ツールまで、最高級の顧客セルフサービスポータルが実際にどのように機能しているかを紹介いたします。

1. ClickUp – クライアント管理のためのすべてを備えたアプリ

ClickUp を無料でお試しください ClickUp を使用して、タスクや成果物についてコラボレーションするためのクライアントポータルを作成しましょう。

タスクリストの表示以上の機能を備えたクライアントポータルをお探しなら、仕事のためのすべてを備えたアプリ「ClickUp」が最適です。これは単なるクライアントプロジェクト管理アプリではなく、タスクの追跡、ドキュメントの共有、リアルタイムチャット、自動化、クライアントとのコミュニケーションを 1 つの洗練されたエクスペリエンスに統合した、クライアントポータルとオールインワンワークハブの両方の機能を備えたアプリです。

ClickUp の特徴は何ですか？その比類なき柔軟性です。クライアントの特定のニーズやチームの作業スタイルに合わせて、すべてのワークスペースをカスタマイズできます。クリエイティブの承認を追跡するブランディングエージェンシー、新規クライアントのオンボーディングを行う SaaS チーム、安全なファイルを共有する法律事務所など、ClickUp はあらゆるワークフローに対応します。

クライアントに、きめ細かな許可を設定したゲストアクセス権を付与することができます。リスト、ボード、ドキュメントなどの共有ClickUp ビューでは、クライアントとのリアルタイムのコラボレーションが可能になり、カスタムClickUp ダッシュボードでは、KPI や進捗状況を、クライアントにもわかりやすい視覚的なフォーマットで表示することができます。

ClickUp を使用することで、当社は一歩先を行くことができ、クライアントがパフォーマンス、稼働率、プロジェクトにリアルタイムでアクセスして監視できるダッシュボードを作成しました。これにより、クライアントは、特に異なる国、場合によっては異なる大陸に所在するチームともつながっていると感じることができます。

入力や承認を収集する必要がありますか？ClickUp フォームは、回答を期日、担当者、自動化機能を備えた実行可能なタスクに直接フィードし、作業を円滑に進めます。

ClickUp フォームをクライアントポータルに統合して、顧客の問題やフィードバックを追跡し、実行可能なタスクに変換しましょう。

ClickUp Docs を使用すると、洗練されたクライアント wiki、オンボーディングガイド、プロジェクトロードマップを作成し、それらをタスクやマイルストーンに直接リンクすることができます。

クライアントとリアルタイムで ClickUp ドキュメントを編集し、シームレスにコラボレーション。@メンションと割り当てられたコメントでフィードバックを収集

埋め込みコメントによりコンテキストが失われることがなく、組み込みのClickUp チャットや電子メール統合により、顧客との会話がスムーズに進みます。

複数のクライアントを同時に扱う代理店、コンサルタント、フリーランサーには、ClickUp のプロジェクト階層機能により、一貫した構造を維持しながら、仕事の流れを分離することができます。

AI による要約、要約、次のステップを追加するClickUp Brainを追加すると、クライアントポータルは、クライアントが満足するシームレスなブランド体験になります。

ClickUp Brain の AI アシスタントを使用して、クライアント向けのステータス更新、概要、ドキュメントなどを作成しましょう。

繰り返しの更新やステータスの変更を自動化する必要がありますか？コード不要のClickUp 自動化機能を使用すると、仕事を自動的に実行するカスタムルールを設定でき、プロジェクトの調整に費やす時間を大幅に節約できます。

タスクの完了に伴う自動フォローアップ、ステータスの変更、フォームの送信に伴う所有者の割り当てなど、さまざまな機能をご活用ください。

クライアントからの新しいフォームの回答があった場合に通知する、カスタム ClickUp 自動化を設定します。

多くのクライアントを管理している場合は、ClickUp を軽量 CRM として活用することもできます。その堅牢なカスタムフィールドにより、電話、成果物、更新日など、すべてのクライアントの詳細情報を 1 つの統合スペースに一元化できます。

📮ClickUp Insight：30% の労働者は、自動化により 1 週間に 1～2 時間の作業時間を節約できると答え、19% は、集中して深い作業に 3～5 時間を割けるようになると予測しています。 小さな時間の節約でも積み重なれば大きな効果に：週に2時間を取り戻すだけで、年間で100時間を超える時間を得られます。その時間は、創造性、戦略的思考、または自己成長に充てることができます。 💯 ClickUp の AI エージェントとClickUp Brain を使用すると、ワークフローの自動化、プロジェクトの最新情報の生成、ミーティングのメモを実行可能な次のステップに変換する、といったことをすべて同じプラットフォーム内で実行できます。追加のツールや統合は必要ありません。ClickUp には、業務の自動化と最適化に必要なものがすべて 1 つにまとめられています。 💫 実際の結果：RevPartners は、3 つのツールを ClickUp に統合することで、SaaS コストを 50% 削減しました。これにより、より多くの機能、より緊密なコラボレーション、管理と拡張が容易な単一の信頼できる情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。

2. Notion – クリエイティブなコラボレーションのためのビジュアル wiki ポータル

viaNotion

デザインスタジオ、コンテンツチーム、個人クリエイターに最適な Notion を使用すると、デジタルムードボードのような見栄えのする、ワークフローハブのような機能を備えた、驚くほどシンプルなクライアントポータルを構築できます。進捗の共有、クリエイティブなフィードバックの整理、重要なリンクの貼り付けなど、Notion なら直感的に操作できます。

ドラッグ＆ドロップのインターフェースにより、コードや手間をかけずに誰でもポータルをデザインできます。コンテンツカレンダー、リビジョントラッカー、リソースライブラリが必要ですか？モジュール式のブロックベースの構造により、これらすべてを 1 つのページで作成し、許可をカスタマイズして、クライアントをクリーンなリンクで招待することができます。クライアントは登録する必要がなく、学習曲線もまったくありません。

クライアントポータルツールとしての Notion の主な機能は次のとおりです。

トグルリスト、カンバンボード、データベースでページを共有

Google ドキュメント、Loom ビデオ、Figma ファイルなどを埋め込んで、コンテキストを完全に把握

各クライアントが閲覧できる内容を制御するための許可を設定

既製の クライアントポータルテンプレート を使用して、オンボーディングフロー、フィードバックフォーム、リソースハブをデザインしましょう。

コメントやメンションでリアルタイムにコラボレーション

Notion は、機能と美観の両方を重視する場合、またクライアントが両方を期待する場合に最適です。

🧠 興味深い事実：パーソナライゼーションは、心理学に基づく強力な説得手段です。ロバート・チャルディーニ博士の代表作『影響力：説得の心理学』では、好感、コミットメント、互恵性などの原則が紹介されています。これらはすべて、ポータルがクライアントに合わせてカスタマイズされていると感じたときに発動するものです。クライアントは、スペースに自分の名前、ロゴ、ワークフローが反映されているのを見ると、所有権と関与意識がトリガーされます。この感情的なつながりが、コラボレーションをよりスムーズにし、フィードバックを迅速にし、顧客のロイヤルティを強化します。

3. HoneyBook – CRM とクライアントポータルが融合

viaHoneyBook

Honeybook は、イベントプランナー、写真家、ライフコーチ、デザイナーなどの個人起業家、クリエイティブな職業、サービス専門家向けに、ユーザーフレンドリーで直感的に操作できるクライアントポータルを提供しています。このプラットフォームは、CRM、プロジェクト追跡、請求、提案、さらにはスケジュール管理まで、1 つのシステムに統合しており、ソフトウェアというよりもコンシェルジュのような感覚で使用できます。

クライアントは、契約書のビュー、署名、アンケートへの回答、さらには支払いの送信も可能な、洗練されたリンクを受け取ります。アカウントは不要です。ビューまたは署名された内容を完全に可視化できるほか、クライアントを次のステップに進める自動ワークフローも利用できます。

HoneyBook はコミュニケーションも効率化します。ブランドテンプレートを作成し、自動リマインダーを送信し、すべてをスマートフォンから管理することができます。

クライアントポータルアプリとしての Honeybook の主な機能は次のとおりです。

💡 プロのヒント：オンボーディングプロセスをテンプレート化して、各クライアントに同じ最高水準のエクスペリエンスを提供しましょう。ClickUp では、タスクリスト、タイムライン、ドキュメント、フォーム全体を再利用可能なテンプレートとして保存できます。これにより、一貫性が確保され、セットアップ時間が短縮され、新しいチームメンバーがすぐに業務に慣れることができます。 クライアントも、散らばったチェックリストではなく、洗練されたシームレスなウェルカムメッセージを受け取ることができます。スケーラブルなサービス提供のための頼れるツールとしてご活用ください。

4. SuiteDash – フルサービスのクライアントポータルプラットフォーム

viaSuiteDash

SuiteDash は、ログインから請求書、LMS まで、クライアントのジャーニーのあらゆる部分を完全にコントロールしたい、代理店、コンサルタント、法律事務所、中堅企業などのサービスベースのビジネス向けに設計されています。

ブランド化されたダッシュボード、カスタムパイプライン、ゲート付きコンテンツ、社内チャット、電子署名、自動化された顧客オンボーディングフローなどを、1つのクライアント管理ツールで作成できます。

これは、クライアントポータル用のプロジェクト管理ツールだけではありません。このビジネスサービスハブは、ナレッジベースソフトウェア、コース配信プラットフォーム、CRM、請求書発行システムとしても使用できます。クライアントやチームごとにモジュールを制限することも可能です。パワーユーザーに完全な自由を提供するカスタマーサポートツールですが、正しく機能させるには事前のセットアップが必要です。

顧客サポートに最適な Suitedash の主な機能は次のとおりです。

ブランドを全面的に反映したダッシュボードを設計し、必要に応じてアクセスを制限

組み込みの CRM を使用してパイプラインを構築し、 クライアントとの 取引 を追跡します

電子署名、請求書、提案書、クライアントのタスクを管理

組み込みのLMS（学習管理システム）を利用して、コースやオンボーディングを簡単に開始できます。

安全なメッセージの送信と、パーソナライズされたログイン体験の作成

SuiteDash は、クライアントの満足度を高めるために、完全にブランド化されたエンドツーエンドのポータル体験を求める、チームやパワーユーザーに最適です。

5. クライアントポータル – シンプルな WordPress ベースのポータル

viaクライアントポータル

すでに WordPress サイト運営を行っており、メンテナンスの手間が少なく、しかもプロフェッショナルな機能をお探しですか？Client Portal は、ウェブサイトを安全なクライアントゾーンに変える、スマートで軽量なプラグインです。オールインワンツールのような余計な機能は必要なく、完全なコントロールを求めるフリーランサー、小規模代理店、デザイナーに最適です。

その魅力とは？クライアントに使い方を教える必要がありません。プライベートリンクを送信するだけで、クライアントは、成果物を表示、進捗を追跡、ファイルをダウンロードできる、すっきりとしたカスタムブランドのページにアクセスできます。クライアントに表示する内容と表示するタイミングは、お客様が決定します。また、自社でホストするため、データとデザインを完全に管理できます。

セットアップは簡単で、支払いは 1 回のみです。高度な自動化機能やライブチャットは備わっていないものの、それがこのサービスの魅力です。最小限の機能に絞り込んで設計されています。WordPress をすでに愛用しているクリエイティブな方にとっては、完璧なポータルコンパニオンとなるでしょう。

この WordPress ベースのクライアントポータルの主な機能は次のとおりです。

既存のWordPressサイトに簡単にインストール可能です。

個々のクライアントハブをカスタマイズしてブランド化

ファイルの可視性および更新に関するアクセス許可を設定

一度の支払いで、月額のSaaS費用を省略できます。

セットアップを軽量かつ安全に、そして自分の管理下に保つ

このツールは、シンプルさ、制御性、サブスクリプション不要のセットアップを求める WordPress ベースのチームに最適です。

ツールが準備できたところで、顧客を満足させ、ビジネスを繁栄させるクライアントポータルの構築ステップを見てみましょう。

クライアントポータルをステップごとに構築する方法

クライアントポータルの構築は、技術的に難しいプロジェクトのように聞こえるかもしれませんが、ClickUp などのツールを使用すれば、驚くほど簡単です。重要なのは、ポータルで達成したいことを明確にし、そのビジョンをサポートする適切な構成要素を使用することです。

ステップ 1：ユースケースを明確にすることから始めましょう

新しいクライアントのオンボーディングを行っていますか？プロジェクトの最新情報をリアルタイムで共有していますか？サービスリクエストを追跡していますか？ニーズを明確に把握しているほど、最大のボトルネックを実際に解決するポータルを設計しやすくなります。

クライアントが最も苦労していることは何ですか？タイムラインの遵守？デザインの承認？フィードバックの期限通りの送信？その答えが、構築の方法の形を決定します。

ステップ 2：適切なプラットフォームを選択する

優れたポータルは、社内のチームだけでなく、クライアントにとっても直感的に操作できるものです。クリックするたびに、混乱ではなく、明確な情報へと導かれる必要があります。すっきりとしたレイアウト、明確な説明、適切なアクセス権限を設定し、クライアントが圧倒されることなく、自信を持って操作できるようにしましょう。

チームのニーズとクライアントの期待に合ったプラットフォームを選択することが重要です。プロジェクト、ドキュメント、承認、フィードバックなど、多くの要素を同時に処理する必要があるビジネスには、ClickUp のような堅牢なオールインワンプラットフォームが最適です。

ClickUp プロジェクト管理ツールを使用すると、タスク、タイムライン、ドキュメント、クライアントのワークフローを 1 つの統合スペースにマップできるため、コンテキストの切り替えによる混乱を軽減し、可視性を高めることができます。高レベルのロードマップから毎日の ToDo リストまで、チームはクライアントの作業のプランニング、追跡、納品方法を完全に制御できます。

ClickUpの複数のビューで、製品の最新情報、お知らせ、問題解決のステータスなどをクライアントと共有できます。

Microのシステムスペシャリスト、ステファニ・ディジョヴァンニ氏は次のように述べています：

カスタマーポータルを探していたときに ClickUp を見つけました。そのときは、これほど多くのことができるとは思いもよらず、それが当社のバーチャルオフィスになるなんて。他の複数のソフトウェアとコストを置き換え、当社のチームの各プロセスタイプに合わせてカスタマイズできます。私は、プライベートでも仕事でも使用しており、他の人にもその使用方法を教えています。ClickUp を一生使い続けます！

この直接の経験から、適切なツールが重要な理由がわかります。最高のクライアントポータルプラットフォームは、よりスムーズなコラボレーションと顧客満足度の向上を実現します。

📮 ClickUp Insight：平均的なビジネスパーソンは、仕事に関連する情報を検索するのに 1 日 30 分以上、つまり 1 年間に 120 時間以上を電子メール、Slack のスレッド、散らばったファイルの中から探して過ごしています。ワークスペースに組み込まれたインテリジェントな AI アシスタントが、その状況を変えることができます。ClickUp Brain をご利用ください。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を数秒で表示し、即座に洞察と答えを提供するため、検索作業から解放され、すぐに仕事に取り掛かることができます。 💫 実際の結果：QubicaAMF などのチームは、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性が向上したら、あなたのチームは何ができるか想像してみてください。

ステップ 3：ポータルを構築する

ClickUp でクライアントポータルを構築する方法は、次のとおりです。

詳細なカスタムフィールドを使用して ClickUp タスクを作成し、オンボーディングから長期的な関係構築に至るまで、クライアントとの関係を管理します。

ClickUp ダッシュボードを使用して、タスクのステータス、作業負荷、クライアントの SLA、今後の締め切りなどを表示するカードやチャートを追加し、プロジェクトの健全性を視覚化することで、チームとクライアントの両方にリアルタイムの可視性を提供します。

ClickUp フォームで入力を収集し、 提出物（サポートチケット、資産リクエスト、フィードバックなど）を自動的に実行可能なタスクに変換します。

ClickUp 自動化機能で日常的な更新を自動化 —ステータスの変更をトリガー、リマインダーを送信、期日やフォームの回答に基づいてタスクを自動割り当て

これらの構成要素を組み合わせることで、ClickUp ワークスペースは、戦略的かつシンプルな、クライアント向けの円滑なポータルサイトへと変貌します。

ICM.S（アクセンチュアの一部）のビジネスユニットマネージャー、Davide Mameli 氏も同意見です。

クライアントはプロジェクトに関連するチケットを作成でき、当社のチームリーダーは迅速に対応し、タスクを委任することができます。これにより、電子メールのやり取りに費やす時間が大幅に削減され、クライアントの体験が向上します。また、このツールは非常にユーザーフレンドリーであるため、クライアントの ClickUp への登録も簡単です。

ステップ 4：テンプレートを使用してセットアップを迅速化

クライアントの登録、プロジェクトの立ち上げ、最新情報の送信など、毎回一から作業を開始する必要はありません。

ClickUp の顧客オンボーディングテンプレートを使用すると、新しいクライアントのジャーニーをステップごとにマップする、すぐに使えるワークフローを利用できます。成果物の定義、タイムラインの作成、タスクの割り当てなど、テンプレートを使用することで一貫性を確保し、繰り返しのセットアップに費やす時間を削減できます。

無料テンプレートを入手 ClickUp の顧客オンボーディングテンプレートを使用して、顧客オンボーディングを効率化し、ポジティブな顧客体験を提供しましょう。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

カスタムタスクリストでオンボーディングの過程をマップ

社内のチームに責任と期限を割り当てる

クライアントのドキュメント、契約書、ウェルカム資料をタスク内に埋め込む

フォームを作成して、 クライアント情報や フィードバックを 1 か所に収集

独自のクライアントワークフローに合わせてステータスやビューをカスタマイズ

コメントやタグを使用して、進捗状況を追跡し、クライアントとのコミュニケーションを一元化

定期的なプロジェクトやリピータークライアントの場合、このアプローチはゲームチェンジャーとなるでしょう。

ステップ 5：CRM を使用してクライアント情報を一元化する

クライアントをポータルに招待する前に、クライアントのサービス提供に必要なすべての情報を一元的に保存し、簡単にアクセスできるようにしておくことが重要です。これには、連絡先、サービス記録、オンボーディングの進捗状況、取引のタイムラインなどが含まれます。

ClickUp CRM は、カスタマイズ可能なパイプライン、プロフィールビュー、ワークスペース全体の統合機能により、これを簡単に実現します。

リードの獲得からオンボーディング、継続的なアカウント管理に至るまで、クライアントとの関係のあらゆるフェーズに対応する ClickUp CRM ソリューションをご利用ください。

活用方法:

クライアントの詳細、メモ、コミュニケーションを 1 か所に統合

プロジェクトタスクとともに、オンボーディング、成果物、更新を追跡

CRM アイテムをドキュメント、コメント、ワークフローに直接リンク

各クライアントにアカウント所有者とフェーズを割り当てる

外部CRMツールの必要性を排除しつつ、完全なコントロールを実現します。

5 人のクライアントを管理している場合でも、50 人のクライアントを管理している場合でも、ClickUp CRM は、連携を維持し、サービス提供の準備を整えるお手伝いをします。

ステップ 6：アクセスを共有し、クライアントをガイドする

たとえ最高のポータルを構築しても、クライアントがその使い方を理解していなければ、その効果は半減してしまいます。セットアップが完了したら、ゲストアクセス権でクライアントを招待し、基本的な操作方法を説明してください。

彼らはどこで最新情報を確認するのでしょうか？ドキュメントのアップロードやフィードバックは、どこで行うべきでしょうか？画面録画による簡単な操作説明や、簡単なウェルカムガイドをClickUp Clipで作成することで、初めて使用するユーザーも自信を持ってコラボレーションに参加できるようになります。

ClickUp Clips を使用して、クライアントポータルのウォークスルーやデモビデオを簡単に録画できます。

目標は、あらゆるやり取りをスムーズにし、顧客が最初から最後まで満足し、良い印象を持ち続けることです。

ClickUp：クライアントをチャンピオンに変える

クライアントとの関係がスムーズになると、タイムライン、フィードバック、支払いなど、その他すべてがより迅速にフローします。そして、それはまさに、よく構築されたクライアントポータルが提供するものです。

単一のダッシュボードでのタイムラインの表示から、クライアント向けのドキュメント、フォーム、メッセージの 1 つのワークスペースでの整理まで、クライアントポータルはコラボレーションの推測作業を排除します。ClickUp などのアプリを使用すると、「クライアント向けのプロジェクト管理ツール」以上の機能を利用できます。直接サポートからセルフサービスオプションまで、クライアントが実際に使いやすく、充実した体験を提供するハブを提供します。

オンラインディスカッションフォーラムでスレッドが散らばったり、フォローアップを見逃したりすることにうんざりしているなら、すべてを 1 か所にまとめる時が来たかもしれません。

