Anthropic 対 OpenAI：どちらの AI ツールが優れているか？

AI の判断ミス 1 つで、数か月にわたる仕事が台無しになる可能性があります。納期遅れ、製品の欠陥、不十分な安全プロトコルにより、企業のチームが解決策を模索する事態に陥ります。

テクノロジーのリーダーには、実運用に耐える AI テクノロジーが必要です。ビジネスリーダーは、デモの日だけではなく、重要な場面でも確実に機能する、堅牢な自然言語理解機能を備えた AI を求めています。

Anthropic と OpenAI は、いずれもイノベーション、安全性、パフォーマンスを約束するモデルを開発しています。しかし、約束だけでは取引は成立せず、製品の提供やビジネスの拡大も実現できません。

OpenAIとAnthropicの比較を詳しく解説します：表面的な違いだけでなく、構築、拡大、迅速な展開において重要な本質的な違いに焦点を当てます。特に、両社の最も人気のあるモデルであるChatGPTとClaudeに焦点を当てます。

そして、仕事を実際に前進させる AI 企業を真剣に探しているなら、ClickUpは知力 と 実行力の両方を備えています。

AnthropicとOpenAIの比較概要

Anthropic と OpenAI の機能の直接比較は、以下の通りです。

機能 Anthropic OpenAI ⭐️ ボーナス：ClickUp コア・パーパス 安全で、整合性があり、倫理的な AI モデルに焦点を当てています。 開発者やビジネス向けの汎用 AI ドキュメント、タスク、チャット、会社の知識を一元管理して AI プロジェクトを実行し、混乱を排除しましょう。 独自のアプローチ コンテキスト認識機能と汎用性に優れた、世界最も完全な仕事用 AI RLHF + マルチモーダルトレーニング—強化学習とユーザーフィードバックのバランス コンテキストを認識するだけでなく、汎用性の高い世界最も完全な仕事用 AI 対話能力 マルチターンメモリは、長いチャットや詳細なワークフローに最適です。 ChatGPT エコシステムは、画像、ファイル、ライブデータ、ダイナミックな対話に対応しています。 ワークスペースの知識に基づいた、コンテキストに応じた応答を取得 開発ツールおよび API 公開 API が限定的（オープン開発よりも信頼性に重点を置いている） GPT、DALL・E、Codex などに対応した堅牢な API – カスタム AI 統合に最適 Claude から ChatGPT、Gemini まで、すべての最新の LLM に、統合された強力な AI エコシステムからアクセスできます。 最も知られているのは 憲法に基づく AI と安全第一の研究 モデルの多様性と AI 開発ツール AI とプロジェクト管理および自動化を組み合わせる 使いやすさ コントロールが限定されたシンプルなチャット UI 柔軟なコントロールを備えたユーザーフレンドリーなインターフェース あらゆるサイズのチーム向けに設計されたクリーンな UI チームコラボレーション チーム機能に制限のある単独の研究ワークフロー ChatGPT Team および Enterprise のより優れたチームツール リアルタイムのドキュメント、チャット、タスクのコラボレーション 統合準備度 API ベース、限定的な組み込み統合 強力な API エコシステムとプラグインのサポート Slack、Notion、GitHub などのツールと連携可能 適しているのは誰か AI 研究者および安全重視のチーム 開発者、スタートアップ、企業チーム 大規模な構築を行う AI リーダー、技術チーム、運用マネージャー

Anthropicとは何ですか？

Anthropic は、安全で信頼性が高く、指示しやすい大規模言語モデルの構築に注力する AI 研究企業です。OpenAI の元従業員によって設立された Anthropic の使命は、AI の整合性と操縦可能な AI システムに重点を置き、複雑な状況でもモデルが予測通りに動作することを保証することです。

その主な製品は、高度な自然言語処理、コンテンツ生成、および精度と安全性が最も重要なビジネスユースケース向けに設計された、Claude モデルファミリーです。

Anthropic の機能

👀 ご存じでしたか？2023年10月から2024年5月の間に、Anthropic の透明性スコアは15 ポイント上昇し（100 点満点中 51 点）、そのモデルの信頼性を高める大きな変化が見られました。

透明性は、AI の環境をより安全で信頼性の高いものにする、よりスマートな設計の選択から生まれます。Anthropic が信頼性の高い AI を構築する方法と、そのアプローチが際立つ理由をご紹介します。

機能 1：憲法に基づく AI

Anthropic は、人間による絶え間ない修正に頼るのではなく、書面による一連の倫理原則に従うようモデルをトレーニングしています。このアプローチは「憲法 AI」と呼ばれ、Claude モデルが複雑なタスクでも一貫性を保つことを支援し、チームは予測不可能な動作を心配することなく、独自の AI をトレーニングしやすくなります。

viaAnthropic

機能 2：マルチターン対話最適化

Claude モデルは、質問に答えるだけではありません。会話を記憶し、詳細を追跡し、時間経過とともに要点を把握し続けます。そのため、長いチャット、クライアントとのやり取り、チームのワークフローを明確かつ順調に進める必要があるAI コラボレーションツールを構築するビジネスに最適です。

viaAnthropic

機能 3：企業向け AI の安全対策

Anthropic は、モデルに誤りが大規模な問題を引き起こす前に、それを早期に発見して修正する取り組みを行っています。よりスマートなLLM 評価を通じて、Claude モデルを調整し、社内ツールから顧客向けアプリまで、実際のビジネスで活用できる精度と安定性を維持しています。

viaAnthropic

Anthropic（Claude）の料金体系

Free

メリット: $20/月

チーム： 30 ドル/月/ユーザー

Max: 1人あたり$100から

企業： カスタム価格

OpenAIとは何ですか？

OpenAI は、AI が人類全体に利益をもたらすことを目指して、人工知能の研究と展開を行う企業です。OpenAI の使命は、安全で、人間の価値観に合致し、広く利用可能な、有能な AI システムの構築にあります。

🧠 面白い事実： OpenAI の ChatGPT は、TikTok や Instagram を上回るスピードで1 億人のユーザーを獲得し、史上最も急成長したアプリの 1 つとなりました。

OpenAI の主なリリースには、ChatGPT ファミリー（GPT-3.5、GPT-4、および最新モデルである GPT-4o mini、GPT-4.5、GPT-o3）や、画像生成用の DALL·E、コード生成用の Codex、音声認識用の Whisper などのツールがあります。

OpenAI の機能

その採用率は、すべてを物語っています。OpenAI のモデルは、単に注目を集めているだけでなく、日常的なユーザーにとってデフォルトの AI ツールになりつつあります。OpenAI がその変化をどのように形作っているかをご紹介します。

機能 1：ChatGPT エコシステム

ChatGPT は、楽しいチャットボットとしてスタートしましたが、現在では、画像処理、文書分析、コード生成、ライブデータツールをサポートするエコシステム全体となり、企業や一般ユーザーから信頼を得ています。実際の業務をサポートする最高の AI アプリをお探しなら、ChatGPT のマルチモーダルプラットフォームが、チームの自動化、作成、コラボレーションの形をすでに形作っています。

viaOpenAI

機能 2：API および開発者向けツールキット

OpenAI の API を使用すると、開発者は GPT、DALL·E、Codex などの強力なモデルを簡単に利用できます。カスタマーサポートボットから設計の自動化まで、OpenAI はチームに革新的なツールを迅速に構築するための柔軟な方法を提供し、多くの場合、強化学習や微調整などの新しい AI 技術によってさらに強化され、より良い結果をもたらします。

viaOpenAI

機能 3：企業向けのカスタマイズ

ChatGPT Enterprise は、管理ツール、セキュリティ機能、プライベート導入オプションなど、ビジネスに必要な制御機能と柔軟性を提供します。パワーとプライバシーの両方を重視してAI プラットフォームを比較している企業にとって、OpenAI は、機密データの管理権を譲渡することなく AI を導入することを容易にします。

viaOpenAI

OpenAI（ChatGPT）の料金体系

Free

プラス: $20/月

メリット: $200/月

チーム： 30 ドル/ユーザー/月

エンタープライズプラン： カスタム価格

👀 ご存じでしたか？2023年11月、米国は AI Safety Institute の設立を発表しました。 AI Safety Institute は通常、州が支援する技術組織であり、その主な任務は次のとおりです。 高度な AI システム（例えば、誤用、堅牢性、バイアス、制御リスク、社会的影響に関するプローブ）の独立した評価を実施

AI 関連のリスクに関する理解を深める、最先端の AI 安全基礎研究

政府、民間企業、学術界、市民社会、国際パートナー間の情報共有を、自主的かつ規制に基づいて促進する。

Anthropic と OpenAI：機能の比較

Anthropic と OpenAI は、より安全な会話モデルからより迅速なイノベーションサイクルまで、それぞれ異なる強みを持っています。AI が実験的なプロジェクトから日常のビジネスツールへと移行する中、これらのプラットフォームの細部を理解することがこれまで以上に重要になっています。

ビジネス全体で AI を拡大し、理論だけでなく、プレッシャーの下でも機能する AI が必要な場合に、本当に重要な機能を詳しく見てみましょう。

1. モデル行動とアラインメント

Claude モデルは、憲法 AI でトレーニングされ、書面による一連の倫理的配慮に従うように設計されています。Claude は、複雑なプロンプトに対して、強い拒否行動、低い幻覚、優れた自己修正能力を発揮します。

OpenAI のリーダーたちは、GPT はユーザーのフィードバック、微調整、およびモデレーション層を利用して行動の指針としていることを認めています。改善は進んでいるものの、不確かなトピックについて過剰な回答をしたり、過度に自信に満ちた回答をしたりする傾向は依然として残っています。

🏆 勝者： Anthropic は整合性で優れています。Claude モデルは、箱から出してすぐに一貫して安全な動作を示すため、信頼性と予測性が不可欠な、リスクの高いユースケースに最適です。

2. 企業による制御とカスタマイズ

Claude は API および統合機能（Slack、Notion）を通じて利用できますが、一元化された管理ツールや完全なカスタマイズ機能はありません。また、自己ホスト型やプライベート型の導入は現時点では対応していません。

ChatGPT Enterprise は、管理者用ダッシュボード、チーム許可、プライベートインスタンス、使用状況分析機能を提供しています。モデルは、微調整や埋め込みサポートによりカスタマイズ可能です。

🏆 勝者： OpenAI は、きめ細かな制御、プライベート展開、モデルのカスタマイズなど、拡張性を考慮して構築されたエンタープライズスタックにより、勝利を収めました。AI を使用して社内業務や大規模なアウトプットをサポートするチームにとっては、より準備が整っていると言えます。

3. 開発者体験と構築の柔軟性

Anthropic は、軽量 SDK とシンプルさを重視した Claude API を提供しています。モジュール制御は少なく、基本的な統合以外の開発者向けツールは限られています。

OpenAI は、チャット、画像、コード、音声用の API を含む、完全な開発者向けプラットフォームを提供しています。カスタム GPT、微調整、アプリやワークフロー間のシームレスな導入をサポートしています。

🏆 勝者： OpenAI は、開発者に開発のためのより広い余地を提供しています。GPT のフルスタックツールセットを使用することで、チームはプラットフォームのリミットに到達することなく、プロトタイプから本番環境への移行を迅速に進めることができます。

Anthropic vs. OpenAIのRedditでの議論

実際のフィードバックには、機能リストには記載されていない詳細情報が含まれていることがよくあります。Anthropic と OpenAI が日常のワークフローでどのように機能するかをより深く理解するため、ユーザーが直接の体験について共有している Reddit のディスカッションを調査しました。

以下は彼らのコメントです。

あるReddit ユーザーは、複雑で創造的な仕事を処理する Claude の能力を称賛し、会話、ライティングタスク、および深いテキスト分析におけるその強みを強調しています。

私は Opus をとても気に入っており、創造的で思慮深い分析に使用し、複雑なアイデアや長文の文章を熟考するのに役立てています。3.5 がリリースされたとき、私は Opus の使用をやめましたが、有料ユーザーとしてその中途半端な体験に皆と同じように本当に不満を感じていました。最近 Opus に戻したところ、その素晴らしさを再認識しました。

私は Opus をとても気に入っており、創造的で思慮深い分析に使用し、複雑なアイデアや長文の文章を熟考するのに役立てています。3.5 がリリースされたとき、私は Opus の使用をやめましたが、有料ユーザーとしてその中途半端な体験に皆と同じように本当に不満を感じていました。最近 Opus に戻したところ、その素晴らしさを再認識しました。

しかし、あるソフトウェアエンジニアは、OpenAI の API によって AI をプロジェクトに簡単に統合できたことを紹介し、このプラットフォームの強力な開発者サポートと学習曲線の短さを強調しています。

OpenAI の API は他の API と全く同じであるため、技術的な観点からは、学習曲線はまったく必要ありません。すべてのエンドポイント、パラメーター、および応答の例は、よく文書化されています。

OpenAI の API は他の API と全く同じであるため、技術的な観点からは、学習曲線はまったく必要ありません。すべてのエンドポイント、パラメーター、および応答例が詳しく文書化されています。

Anthropic は、より安全な会話と信頼性の高いクリエイティブサポートのための倫理ガイドラインに重点を置いていますが、OpenAI は、高速で柔軟な開発者向けツールで際立っています。どちらが適しているかは、クリエイティブの信頼性を優先するか、技術的な柔軟性を優先するかによって異なります。

ClickUp について：Anthropic および OpenAI の最良の代替品

AI は急速に進歩しています。しかし、AI を使って実際の仕事を完了するには、多くのチームにとってまだ時間がかかりすぎるという実感があります。研究は 1 つの場所で行われ、プロジェクトは別の場所で行われ、コンテンツを扱うにはさらに別のツールが必要になります。

仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUp は、その状況を変え、AI の無秩序な拡大を最小限に抑えます。 複数の AI モデルを 1 つのプラットフォームに統合し、5 つのアプリを統合する複雑な作業を行うことなく、タスク管理、コンテンツ生成、ワークフローの自動化を同時に実現します。 その結果は？Teams は、毎週 1 日の時間を節約し、同時に 86% のコストを削減 しています。

AI ワークフローの構築に ClickUp がより賢い選択である理由を検証してみましょう。

ClickUp の優位点 1：ClickUp AI プロジェクト管理でよりスマートなワークフローを構築

ClickUp の AI 搭載プロジェクト管理プラットフォームで、タスクの優先順位付け、割り当て、要約を自動的に行います。

AI はチームのプランニング、追跡、成果の達成方法を変革していますが、従来のプロジェクト管理ツールは依然としてその追撃に追われています。

ClickUp のプロジェクト管理プラットフォームは、期限の自動追跡から、手作業による入力不要のプロジェクトの最新情報や要約の生成まで、ワークフローのあらゆる部分に AI を導入します。これにより、動きの速いチームもコントロールを失うことなく、ペースを維持することができます。

📌 実際のシナリオでその違いを体感してください：

あなたのチームは今週、新機能をリリースする予定です。ClickUp に「ドキュメントでライブコラボレーションを開始」というタスクを追加します。

ClickUp のネイティブ AI アシスタントを使えば、サブタスクを手作業で作成する必要はありません。要件のスコープ設定、設計の引き継ぎ、開発チケット、テスト、導入など、重要なステップが自動的に生成されます。次に、実際に作成したいサブタスクを選択し、ワンクリックでシステムに登録します。

ClickUp AI を使用して、ClickUp タスクおよびタスクの説明からサブタスクを自動生成

これらのタスクがプロジェクトリストに追加されたら、ClickUp でAI 割り当てと AI 優先順位付けのカスタムフィールドをオンにします。すでに次のようなプロンプトで設定しています。

「説明に「緊急のバグ」と記載がある場合は、優先度を「高」に設定してください。

「タイトルに「デザイン」を含むタスクを Akash に割り当てる」（UX リーダー）

AI が優先度フラグとタスクの所有者を自動的に入力し、何も見落とさないよう定期的に更新し続ける様子をご覧ください。週の半ばには、仕事は本格化し、集中して進んでいます。

ちなみに、AI Assign と AI Prioritize の設定方法については、こちらのビデオをご覧ください。

ClickUp ダッシュボードから、いつでもAI カードを一目見るだけで、数字やチャートを分析することなく最新情報を入手できます。

今週完了したことと、各人が次にやるべきことを要約した AI スタンドアップカード

AI プロジェクト更新カードでは、進捗状況、障害、今後のステップに関するリアルタイムのステータスを確認できます。

「このスプリントを遅らせる主なリスクは何ですか？」と質問するカスタム Ask AI カード。ClickUp AI がワークスペースのコンテキストから回答します。

ClickUp ダッシュボードの AI カードを使用して、プロジェクトのステータスと健全性を一目でクエリできます。

これらのカードは動的です。タスクの変更、ステータスの更新、障害の発生などがあった場合、ダッシュボードは手動で編集することなく、その内容を即座に反映します。

その間、チームは繰り返し確認する必要なく、毎日最新情報を入手できます。AI Team StandUp は、各メンバーの活動を整理して要約するため、最新情報の作成という手間が省けます。

金曜日になると、画面録画（別名 ClickUp Clips または音声メモ）が、ClickUp の組み込み AI によって自動的に文字起こしされ、簡潔なアクションアイテムと決定事項に要約されます。

ClickUp の優位点 2：ClickUp Brain、Brain MAX、および Talk to Text を使用して、毎日のタスクをスピードアップ

ClickUp Brain を使用すると、ワークスペースからの質問に即座に回答を得ることができます。

AI をうまく活用しているチームは、ただ実験しているだけではありません。手作業を減らし、より迅速に製品を出荷しています。

ClickUp Brainを使用すると、チームは雑務を排除し、コンテキストの切り替えを減らし、何十もの AI アプリ間を飛び回ることなく、より迅速に仕事を完了することができます。ChatGPT、Claude、Gemini など、あらゆる機能が 1 つのインターフェース内で切り替え可能なので、タスクに応じて最適なモデルを選択することができます。例えば、微妙な判断には GPT‑4o を使用し、長いコンテキストのタスクには Claude に切り替え、スピードや実験が必要な場合は Gemini を利用することができます。

ClickUp Brain を使用すると、1 つのワークスペースから複数の LLM を切り替えることができ、時間とコストを節約できます。

デスクトップ AI コンパニオンであるClickUp Brain MAX を使用すると、ワークスペースと LLM を 1 つのホームにまとめることができます。ChatGPT ウィンドウ、ClickUp タブ、その他の AI ツールを切り替える必要はもうありません。

Brain MAX の「Talk to Text」 機能により、文字通り、自分の仕事を「話す」ことで実現することができます。

スプリントのプラン、電子メール、スタンドアップのメモを Brain MAX に口述すると、それらが文字起こし、編集、フォーマットされ、洗練されたコンテンツに完成します。同僚への @メンションや、適切な ClickUp タスクやドキュメントへのリンクも付きます。

あなたが話すと、AI が行動します。入力よりも最大 4 倍高速です。

Brain Max はアプリ全体に深く統合されているため、次のような質問をすることができます。「ジョブページに関する PR はマージされましたか？」 または 「このタスクに関連付けられている Figma ファイルはどれですか？」 すると、コンテキストに応じた回答が即座に返ってきます。

ClickUp Brain MAX の「Talk to Text」で、あなたの声を生産性向上ツールに

最初の草案の作成からメモの要約、新しいタスクの立ち上げまで、日々の業務が楽になります。また、ClickUp のAI プロンプトテンプレートを使用して、コンテンツ、電子メール、定期的なタスクのセットアップを自動化することもできます。

🗣️ClickUp AI について実際のユーザーからの声：

G2のレビューには次のように書かれています：

ClickUp Brain は本当に時間の節約になります。組み込みの AI により、長いスレッドを要約したり、ドキュメントの草案を作成したり、タスク内で音声クリップを文字起こししたりすることができるようになりました。これにより、チームはコンテキストの切り替えを減らし、使用するアドオンツールも減らすことができます。

ClickUp Brain は本当に時間の節約になります。組み込みの AI により、長いスレッドを要約したり、ドキュメントの草案を作成したり、タスク内で音声クリップを文字起こししたりすることができるため、チームはコンテキストの切り替えを減らし、アドオンツールを探す手間も軽減されました。

ClickUp の優位点 3：ClickUp の自動化機能とオートパイロットエージェントで仕事をスムーズに進める

ClickUp 自動化機能で、ステータスに応じてタスクの即時引き継ぎをトリガー

AI はクライアントの仕事を変化させており、早期に自動化を進めたチームは、エラーを減らし、スピードアップを図っています。 ClickUp 自動化はAI を使用して、タスクの引き継ぎ、クライアントのフォローアップ、社内更新を処理します。ステータスの更新を追跡したり、仕事の割り当てを覚えておく必要はありません。すべてが自動的に行われます。

複雑なセットアップやコーディングは不要、平易な言語で自動化を構築

フォームや期日などのトリガーに基づいて、タスクを動的に割り当てます。

タスクのステータス変更やフォームの提出時に自動メールを送信

あらかじめ作成されたテンプレートを使用して、クライアントの仕事をスピードアップし、セットアップを削減

透明性の高い監査ログで自動化のフローを監視、調整

💡 プロのヒント： ルールに従うだけでなく、AI に意思決定を任せる必要がある場合は、ClickUp Autopilot Agentsをご利用ください。 ClickUp 自動化 は、「ステータスが「完了」に変わったときにタスクを「アーカイブ」に移動する」など、予測可能なトリガーベースのアクションに最適ですが、オートパイロットエージェント はさらに一歩進んだ機能を備えています。コンテキストを評価し、変化する条件に適応し、次のようなマルチステップのワークフローを実行することができます。 *「毎週金曜日、その週の活動を要約し、期限切れのタスクにフラグを立て、優先度に応じてフォローアップを割り当てます。 これらは単なる IF/THEN 論理ではありません。チームメイトのように考え、優先順位を付け、行動します。また、カスタマイズにより、定期的なレポート、タスクのルーティング、フォローアップのシーケンスなど、手間のかかる作業を行う AI エージェントを開発することができます。

ClickUp の優位性 4：ClickUp ドキュメントで、仕事の作成、管理、コラボレーションを行う

ClickUp Docs を使用して、チームの知識を整理し、実際のワークフローにリンクしましょう。

ドキュメントはアイデアの源ですが、勢いが止まる場所であってはなりません。ClickUp Docs は、静的なコンテンツを、AI がチームの執筆、整理、実行を支援する、ライブの共同作業スペースに変えます。ツールを切り替えたり、コンテキストを失ったりする必要はありません。

ClickUp ドキュメントを使用すると、更新の生成、アクションアイテムの抽出、タスクのリンクをリアルタイムで簡単に行うことができ、プロジェクト、担当者、コンテンツを 1 つのページにまとめて管理できます。

リアルタイムのコラボレーションとスマートな提案機能を使って、ドキュメントを共同で編集しましょう。

ハイライトを、ワークフローに直接リンクするタスクに変換

ネストされたページとテンプレートを使用して、トピックやチームごとに整理できます。

タスク、テーブル、埋め込み、ウィジェットを追加して、コンテキストを完全に把握

許可を設定して可視性を制御し、安全に共有

🗣️ デザイナーのJulien C.氏が ClickUp Docs について語ったコメント：

ClickUp の好きな点をすべて書き留めるブログが必要になりました。このサービスには、タスク（リストビュー、テーブルビュー、ボードビュー、カレンダービュー、マップビューなど）、ドキュメント、IA、ダッシュボード、自動化など、あらゆる機能があります。タスクやドキュメントの公開リンクを共有することもできます。

ClickUp の好きな点をすべて書き込むブログが欲しいほどです。このサービスには、タスク（リストビュー、テーブルビュー、ボードビュー、カレンダービュー、マップビューなど）、ドキュメント、IA、ダッシュボード、自動化など、あらゆる機能があります。タスクやドキュメントの公開リンクを共有することもできます。

ClickUp の優位性 #5: ClickUp チャットで会話を一元化

ClickUp チャットで、スレッド、タスク、チーム間でコラボレーション

メッセージのやり取りで仕事の効率が低下してはいけません。ClickUp チャットは、ワークスペースにリアルタイムの会話機能をもたらします。これにより、チームはツールを切り替えたり、文脈を忘れたりすることなく、質問、決定、行動を行うことができます。

AI 機能が組み込まれた ClickUp チャットは、スレッドを要約し、次のステップを抽出し、タスクを即座に作成することで、アイデアと実行を 1 か所にまとめておくことができます。

仕事場での会話—タブを切り替える必要はもうありません

1 回のクリックで、メッセージから直接アクションアイテムを作成

AI で長いスレッドを要約して、要点をより早く把握しましょう。

チャットエージェントを使用して、標準的な返信を自動化したり、ワークフローをトリガーしたりできます。

チーム、プロジェクト、トピックごとに会話を整理して、フォローアップを容易に

🗣️ 中小企業所有者のThymen O.氏が、ClickUp チャットについて次のように述べています。

*統合されたチャット機能により、リアルタイムのコラボレーションも非常に便利になり、私が ClickUp を毎日使用している理由のひとつとなっています。さらに、自動化と AI ツールにより、反復的なタスクの時間を大幅に節約できます。

*統合されたチャット機能により、リアルタイムのコラボレーションも非常に便利になり、私が ClickUp を毎日使用している理由のひとつとなっています。さらに、自動化と AI ツールにより、反復的なタスクの時間を大幅に節約できます。

モデルを好きなだけ比較して、ClickUp で構築しましょう。

Anthropic と OpenAI のどちらを選ぶかは、モデル整合性、イノベーションのスピード、企業サポート、安全性など、あなたにとって最も重要な要素によって決まります。両社はそれぞれ異なる方法で限界に挑戦しており、どちらが適切かはあなたの優先度によって決まります。

しかし、評価から実行に移る段階になると、AI の仕事を計画、作成、立ち上げ、拡大するための場所が必要になります。そこで ClickUp が役立ちます。

AI、ドキュメント、チャット、タスク管理がすべて 1 つの場所に組み込まれた ClickUp なら、優れたモデルを具体的な結果に変えることができます。さらに、ClickUp では OpenAI と Anthropic のどちらを選ぶか迷う必要はありません。

ClickUp に登録して、プロジェクト、チーム、ワークフローを 1 つの強力なワークスペースに統合しましょう。