Campfire vs. Slack：どちらのチームチャットツールが優れているか？

チャットが多すぎて、更新を見逃し、一日中アプリを切り替えるのに疲れていませんか？

SlackやCampfireのようなツールは、こうした課題を解決するために設計されており、Teamsがより円滑に話し合い、情報を共有し、仕事をすることを支援します。

両者とも社内コミュニケーションの簡素化を目的としていますが、その仕組みは異なり、適したTeamsタイプも異なります。本ブログでは、SlackとCampfireが提供する機能とサブスクリプションプランを詳細に解説します。

さらに、チーム全体のコラボレーションを効率化するボーナスツールもご紹介します。複数のツールを使い分ける必要のないワークスペースを提供します！

*CampfireとSlackの比較一覧

簡単に比較したいですか？以下にSlackとCampfireの主な違いをまとめました：

機能* Slack Campfire (Basecamp経由)* 🌼 ボーナス: ClickUp コラボレーション* チャンネル、ダイレクトメッセージ、ハドル、Clip、Slack Connect、リアルタイム更新、ファイル共有 2,000以上の連携機能（Google Drive、Salesforce、AI機能を含む） タスク、コメント、ドキュメント、チャット、ホワイトボード、リアルタイム更新、ファイル共有、共同ドキュメント編集を統合したチャット プロジェクト管理* カスタムワークフロー、リストによるタスク追跡、テンプレート、キャンバス、自動化機能 Basecampプロジェクト内での基本的なファイルとメッセージの共有 2,000以上の連携機能（Google Drive、Salesforce、AI機能を含む） 連携機能* 1,000以上の連携機能（Google Drive、Slack、GitHubを含む）と組み込みAI機能 1,000以上の連携機能（Google Drive、Slack、GitHubを含む）と組み込みAI機能 あらゆるサイズのTeamsが求めるオールインワンのプロジェクト管理、コラボレーション、/AI、自動化を実現 検索と履歴* チャット、ファイル、接続ツールを横断する企業グレードの検索機能 スレッド化されたメッセージによる検索可能なチャット履歴 タスク、ドキュメント、チャット、添付ファイル、コメントを横断する強力なAI検索機能 使いやすさ* フル機能を備えているが、導入支援が必要となる場合がある シンプルなインターフェース、小規模なTeams向けの簡単なセットアップ カスタマイズ可能なビューを備えた直感的なインターフェースで、あらゆるサイズのチームに適しています 最適な用途 堅牢なツールと深い連携を必要とする中規模から大規模のTeams向け Basecampを利用している小規模なTeams、または最小限のチャット中心のコミュニケーションを求めるTeams向け あらゆるサイズのTeamsが求めるオールインワン型プロジェクト管理、コラボレーション、AI、自動化を実現

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

*Slackとは？

via Slack

プロジェクト管理向けのクラウドメッセージングプラットフォームであるSlackは 、あらゆるサイズのチームにおけるコミュニケーションを効率化します 。

チームが迅速なスレッド形式の会話やファイルの共有を重視する場合、最適な環境が整っています。専用のスペースが用意されており、チームメンバーはプロジェクトの背景を最初から理解するために、情報を素早くアクセスできます。

チャンネル、ダイレクトメッセージ、ファイル共有、アプリ連携などの追加機能により、Slackは会話を整理し、ワークフローを円滑かつ継続的に維持します。

目標は？ 終わりのない電子メールのスレッドを、迅速で柔軟なチームディスカッションに置き換えることです！

*Slackの機能

Slackはフリーミアムモデルを採用しており、様々なサイズのニーズを持つTeamsに最適です。

このプラットフォームには、チームワークをよりスムーズかつ迅速にする強力なツールが満載されています。主な鍵の機能の一部をご紹介します：

*機能 #1: コラボレーション

via Slack

Slackでは、チャットが無限の電子メールに埋もれることはありません。Teamsはトピック別のチャンネルを通じてコミュニケーションでき、ファイル、会話、更新情報が整理され透明性を保ちます。モバイルとデスクトップの両方にインストール可能で、シームレスなコミュニケーションを実現します。

Slack Connectは、社外のクライアントやパートナーにも同じ使いやすさを提供します。テキストチャット、朝のクイックハドル（音声/ビデオ通話）、画面共有、Clip（短い録画）の作成が可能で、異なるスケジュールを持つ全員の情報を共有できます。

機能 #2: プロジェクト管理*

Slackは強力なプロジェクト管理機能を提供し、プランから実行までのプロジェクトライフサイクル全体を単一プラットフォーム内で効率化します。事前設定済みのチャンネル、リスト、キャンバス、ワークフローを備えたテンプレートでプロジェクトを即座に開始でき、すべてカスタム可能です。

キャンバスはプロジェクトの中核ハブとして機能し、重要なコンテンツの埋め込み、コメントを通じたチームとの共同作業、さらにはルーチンタスクを簡素化する自動化の追加を可能にします。プロジェクト作業の管理には、リストがTeamsがタスクを追跡し整理を維持するための共同作業スペースを提供します。

これらの機能が一体となり、直感的でまとまりのある環境を構築。Slack上で直接、仕事のプラン・整理・実行を容易にします。

機能 #3: 連携機能*

ワークフロービルダーにより、Slack では単純なタスクから複雑なプロセスまで日常業務を簡単に自動化できます。Google DriveやSalesforceなどの人気ツール と連携するため、 Slack内で直接動作する自動化されたワークフローを構築可能です。

さらにワークフローにAIを導入し、アクションの自動化、チャネルの要約する、CRMデータ接続による意思決定の高度化も実現できます。

via Slack

💡 プロの秘訣: チャットの検索・整理、アプリの連携、ワークスペースのカスタムにお困りですか？職場のコミュニケーションを改善するSlack活用術をチェックしましょう。✅

機能 #4: 検索可能な情報

Slackの企業検索は単純なキーワード一致を超えています。Google DriveやSalesforceなど、鍵となるサードパーティアプリやデータソースすべてと接続し、統一された検索可能なhubを構築します。

AI搭載の検索機能は自然言語の質問を理解し、単なるリンクリストではなく包括的で要約する回答のプロバイダーとなります。またユーザーの許可を尊重し、アクセス権限のある情報のみを表示します。

Agentforceはさらにステップ進み、デジタルワークフォースとして機能する自律型/AIエージェントを導入しています。

例、エージェントを設定してITサポートリクエストに対応させたり、Salesforceから顧客のアカウント履歴を要約するよう設定したり、プロジェクト用の新規チャンネル作成やプロジェクトキャンバスの鍵情報更新といったSlackアクションを自動化することも可能です。

*Slackの料金プラン

Free Forever

Pro : ユーザーあたり月額8.75ドル

Business +: ユーザーあたり月額18ドル

企業 Grid*: カスタム価格

ClickUpインサイト：* ビジネスパーソンは1日平均30分以上を仕事関連情報の検索に費やしています。電子メールやSlackのスレッド、散らばったファイルを漁るだけで年間120時間以上が失われている計算です。 ワークスペースに組み込まれたAIアシスタントがそれを変えます。ClickUp Brainの登場です。適切な文書、会話、タスク詳細を瞬時に提示し、即座に洞察と回答を提供します。検索を止め、作業を始めましょう。 ClickUp AI Notetakerで検索可能な議事録を取得 💫 実証済み結果：QubicaAMFのようなTeamsは、時代遅れのナレッジ管理プロセスを排除することで、ClickUpを活用し週に5時間以上（年間1人あたり250時間以上）を取り戻しました。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、あなたのチームが何を創造できるか想像してみてください！

*Campfireとは？

via Basecamp

CampfireはBasecampに組み込まれたリアルタイムグループチャットツールで、チーム内コミュニケーションを効率化します。従来の電子メールや散在するメッセージに頼る代わりに、Campfireは中央集約型の仮想ルームを提供し、チームメンバーがテキスト、ファイル、コードスニペット、アイデアをリアルタイムで交換できるようにします。

Basecampスタックの一部として、プロジェクトワークフローにシームレスに統合され、リアルタイムコラボレーションをよりスムーズかつ効率的にします。その機能は、迅速な更新、ブレインストーミングセッション、非公式なチームチャットに特に有用です。

*Campfireの主な機能

Campfireは小規模なチームが協力するためのシンプルで整理されたスペースを提供します。

Teamsはプライベートチャット（ピン）にアクセスでき、無制限のチャット履歴を活用して重要な情報を将来に備えて保存できます。Campfireが提供する全機能はこちら：

機能 #1: コラボレーション*

CampfireはBasecampプロジェクト内でチームメンバー間のインスタントメッセージングを可能にします。更新情報の共有、簡単な質問、気軽な議論が行え、ツールを切り替えずにコラボレーションするのに最適です。

この機能は、アジャイルなワークフローを維持し、全員が同じページを共有するために不可欠です。カスタム通知やメンション（@）を活用して情報の流れを管理し、チームメンバーの入力が必要な際に確実に通知できます。これにより、重要なメッセージが会話の流れに埋もれるのを防ぎ、タイムリーな対応を保証します。

機能 #2: プロジェクト管理

via Basecamp

Campfire内でのファイル共有はシームレスで直感的です。文書、画像、コードスニペットなど、あらゆるファイルをチャット内で直接簡単にアップロード・ビューできます。

これにより煩雑な電子メールの添付ファイルや外部リンクが不要になり、プロジェクトのコミュニケーションとリソースをすべて一箇所に整理して保管できます。

Enchantのような連携ツールは、Basecamp Campfireルーム内の全情報に基づく自動更新もトリガーできます。

機能 #3: 連携機能*

Campfireは30以上のツールと連携し、チームがプラットフォーム間を移動することなく会話の管理を可能にします。

CampfireはBasecampに組み込まれているため、時間追跡、契約書、提案書など、複数のサードパーティプラットフォームとリンクされていることも可能です。

機能 #4: 検索可能な情報

via Basecamp

Campfireの全会話は自動的に保存され、完全に検索可能です。これにより包括的な履歴記録が作成され、いつでも参照できます。これは新規・既存チームのメンバーの業務習得や過去の決定事項の確認に極めて有用です。

活発なチャットを整理し焦点を保つため、Campfireはスレッド機能を採用。メインの会話からブランチして特定の論点を議論できます。これにより複数の議論を同時に追跡し、必要な情報を必要な時に簡単に見つけられます。

*Campfireの価格

CampfireはBasecampにマージされ、統合機能として利用可能です。Basecampの料金体系は以下の通りです：

Free Forever

プラスプラン*：月額15ドル/ユーザー

Pro Unlimited: 月額299ドル（年額一括払い）

💟 特典：ワークフローにAIを真に統合したいなら、Brain MAXが最適です！この強力なデスクトップアプリは、AI、検索、自動化をすべての業務アプリで統合します。孤立したAIツールの混乱に別れを告げましょう——これがコンテクストAIの新時代です。 Brain MAXなら、音声優先コマンド、全アプリ横断検索、カスタムレポート即時作成により、AIの無秩序な拡大を防ぎ生産性を向上。認知負荷を軽減し、リスクやレポートを遅滞なく可視化するため、これまで以上にスマートかつ迅速に仕事を進められます。

Campfire vs. Slack: 機能比較

SlackとCampfireはどちらもチームコミュニケーションとコラボレーションを効率化するために設計されたツールですが、異なる組織のニーズに対応しています。Slackは機能豊富な強力なコラボレーションプラットフォームであり、大規模なTeamsや複雑なワークフローに最適です。

一方、BasecampとマージされたCampfireは、プロジェクト管理においてシンプルさとリアルタイムコミュニケーションに重点を置いています。

鍵の機能に基づいてこれら2つのプラットフォームを比較し、互いの違いを見ていきましょう。

*機能 #1: コラボレーション

Slackは基本的なメッセージングを超えた幅広い機能を提供します。チャンネル、ダイレクトメッセージ、ファイル共有、強力な検索機能により、Teamsは整理された効率的な方法でコミュニケーションを取ることができます。

Campfireはプロジェクトと連動したリアルタイムチャットとファイル共有に重点を置き、よりシンプルで集中したアプローチを提供します。これにより情報フローが常に維持され、プロジェクトをより迅速に閉じた状態にできます。

🏆 勝者：このラウンドはCampfireの勝利です。Campfireの統合型アプローチにより、プロジェクトに関する文脈理解と情報に基づいたコミュニケーションが促進され、異なる部門間での迅速な連携に最適です。

➡️ 続きを読む:主要な非同期コミュニケーションツール

機能 #2: プロジェクト管理

Slackはプロジェクト管理ツールではありませんが、プロジェクト管理ツールとシームレスに連携します。これにより、チャンネル内で更新情報を受け取り、タスクを管理することが可能です。

Campfireは包括的なプロジェクト管理プラットフォーム「Basecamp」に直接組み込まれたリアルタイムチャット機能です。やることリスト、スケジュール管理、ドキュメント共有ツールを含むBasecampの不可欠な構成要素であるため、デフォルトでネイティブ統合が実現され、タスク追跡やワークフロー管理に別途ツールを使用する必要がありません。

🏆 勝者：この対決ではCampfireが優勝。Slackの機能はシームレスなコラボレーションに重点を置く一方、Campfireはプロジェクトのタイムライン管理も支援します。

機能 #3: 連携機能*

Slackの最大の強みの一つは、2,000以上のサードパーティ製アプリと接続できる統合機能です。この高度な統合性により、Slackは既存のワークフローにシームレスに組み込まれ、ユーザーが慣れ親しんだツールを柔軟に活用できる環境を提供します。

Campfire自体（チャット機能）には基本的な連携機能がありますが、より広範なBasecampプラットフォームでは連携機能が拡大中で、番号も増えています。ただしSlackほどの規模ではありません。Basecampの連携機能は、主に時間追跡、請求書発行、レポート作成ツールに焦点を当て、ネイティブなプロジェクト管理機能を強化するよう設計されています。

Zapierなどのサービスを利用して、Basecampを他のプラットフォームと接続させることができます。

🏆 勝者: ここではSlackが優位に立つ。豊富な機能と汎用性により、シームレスなワークフローを簡単に実現できる。

機能 #4: 検索可能な情報

情報検索において、Slackの企業検索は群を抜いています。会社全体のナレッジを網羅する単一の検索バーと捉えてください。

一方、BasecampのCampfireは会話が混乱するのを防ぎます。

Campfireがリアルタイムの気軽なチャット向けである一方、Basecampにはより正式な議論のための独立したメッセージボードも備わっています。ここでは会話を整理し、見やすく読みやすいスレッドにまとめることが可能です。このセットアップにより、重要なプロジェクトの決定事項や鍵となる情報は後から簡単に見つけ出し参照できるようになり、日常的な雑談の中に埋もれてしまうことを防ぎます。

🏆 勝者: 引き分け。Slackは規模面で優位性を持ち、一方キャンプファイアはシンプルで明確なスペースを求めるユーザーに支持されています。

*RedditでのSlack vs Campfire比較

企業ユーザーがどちらを好むか調べるためRedditを調査しました。「Slack vs Campfire」で検索すると、多くのユーザーがSlackの機能が包括的だと認めています。

Campfireはチームコミュニケーションに最適ですが、Slackはワークフローを円滑にする高度な機能を提供します。

しかし、そのシンプルさを評価するユーザーもいます。Redditのユーザーはこう述べています：

*Campfireは、社内でTeamsとのコミュニケーションに活用できる有望なグループチャットアプリです。 シンプルであり、SlackやTeamsのような複雑で強力な機能はありません。このアプリは主要な機能であるチームとのコミュニケーションに使用できます。

シンプルであり、SlackやTeamsのような複雑で強力な機能はありません。このアプリは主要な機能であるチームとのコミュニケーションに使用できます。

一部のユーザーはSlackサーバーでチャット履歴が削除される懸念を表明し、チャットのバックアップにはCampfireの使用を推奨しています。

ClickUpのミーティング—SlackとCampfireに代わる最適な選択肢*

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリ。散らかったチャット、見逃したスレッド、連携されていないツールに取って代わります。

最大の利点は？会話、タスク、ドキュメント、コラボレーションがすべてシームレスなワークスペースに統合されました。アプリを離れることなく、チームに必要なすべてが揃っています。

その機能を探求し、コラボレーションをいかに容易にするか一緒に見ていきましょう！

ClickUpの最大の強み #1: ClickUp チャット*

途切れたチャット、整理されていないタスク、見逃したスレッドは、もはや問題になりません。

ClickUp Chatでは、パブリックチャンネルで会話を開始し、チームの全員が最新情報を把握できるようにします。

活用方法はこちら：

アクションアイテムの追跡を見逃さない:* コメントを即座に適切な担当者に割り当てたり、タスクに変換したりできるので、見落としがなくなります

会話から結果へ：* ワンクリックでチャットの議論を実行可能なタスクに変換—フォローアップの忘れを解消

文脈を常に把握:* タスク、ドキュメント、チャットを自動リンクし、チームが常に全体像を把握できるようにします

/AIで仕事効率化：*タスクの自動作成やスレッドを要約するなどのスマートな提案機能で時間と努力を節約

重要な更新情報を共有：* 発表、更新、議論のための投稿を作成し、全員の認識を統一しましょう

簡単にミーティングと振り返りを実現：ワンクリックで通話を開始し、すべての鍵のポイントをまとめた自動要約を受け取れます

リアルタイムで共同作業:* ClickUp内で直接音声通話やビデオ通話ができるSyncupsを活用—追加ツール不要

*ClickUp One Up #2: ClickUpタスク

*ClickUpタスクでプロジェクトのタイムラインとチームワークフローを透明化しましょう

タスク整理で無駄なやり取りを減らす機能をお探しですか？ClickUpタスクは仕事を自動化し、コラボレーションを強化。ドキュメント、チャット、ホワイトボードなど、すべての生産性ツールを内蔵AIで接続させます。

あらゆるタスクでチームコラボレーションを容易にする仕組みは以下の通りです：

ワークフローに合わせたタスクのカスタマイズ: チームの独自プロセスに適合するカスタムフィールド、カテゴリ、タスクタイプを活用

手間のかかる作業を自動化：*タスク割り当て、通知、ステータス更新を自動化して時間を節約。最も重要な業務に集中できます

一元化と効率化: タスクを複数のプロジェクトリストに追加し、すべての議論を一箇所に集約することで重複を排除

進捗を把握：*プロジェクトの進捗状況とパフォーマンス分析を一目で確認し、意思決定を強化

入力から行動へ変換：*AIによる提案でフォーム提出内容を自動的にタスクに変換

正確に優先順位を付ける： カスタムステータスと優先度レベルを設定し、チームが最も重要な事項に集中できるようにします

接続を可視化： 関連タスクを依存関係でリンクし、プロジェクトへの影響を確認しながらタイムラインを効果的に管理

オールインワン管理: タスク、カレンダー、リマインダー、ToDoを単一の統合プラットフォームで一括管理

ClickUpのワンアップ #3: ClickUp Brain*

ClickUp Brainは、チームの進捗を途切れさせることなく前進させるために設計された、インテリジェントなワークスペースアシスタントです。これさえあれば、何も迷う必要はありません！

質問するだけで、AIがチャットやタスクから自動的に文脈を抽出します。ClickUp Brainは、全員が連携し、情報を共有し、最も重要なことに集中できる状態を維持します。

ClickUp Brainが価値を提供し、仕事を円滑に推進する仕組みは以下の通りです：

必要な情報を即座に把握：* 重要な詳細を追跡することはありません—ClickUp Brainが会話やタスクから関連情報を必要な瞬間に抽出します

*シームレスなコラボレーション: チャットスレッドとタスク更新の洞察を接続させることで、ClickUp Brainはチームの協働効率を高め、意思決定を迅速化します

プロアクティブな支援： 進行中の議論やプロジェクト活動に基づき、タイムリーなリマインダー、提案、要約を提供。重要な事項を見落とすことはありません

複数のAIモデルでよりスマートな結果を実現：* ClickUp Brainでは複数の大規模言語モデル（LLM）にアクセスでき、独自のニーズに最も正確で関連性が高く、ニュアンスに富んだ回答のプロバイダーとなります

*画像生成とクリエイティブサポート: ワークフロー内で直接画像を即座に生成し、ビジュアルアセットを作成。ClickUpを離れることなくアイデアを形にします。

ウェブ検索とリアルタイム回答： Brainを通じてウェブの最新情報にアクセス。意思決定に必要な最新の知見とデータを常に把握できます

効率化されたワークフロー: 手動での検索やコンテキスト切り替えを減らし、情報探しに時間を取られることなく、影響力の大きい仕事に集中できるようにします

ClickUp Docsでどこからでもチームと共同作業

チームメンバーとリアルタイムで編集したい場合は？その点もご安心ください！ClickUp Docsがすべての情報を整理します。その利点は以下の通りです：

アイデアを実行に移す：*ドキュメントをタスクやプロジェクトに直接リンクさせ、あらゆるアイデアを確実に前進させる

自由自在なドキュメント作成: ネストされたページ、豊富なスタイリングオプション、既成テンプレートを活用し、あらゆるニーズに最適なドキュメントを構築

チームを活性化： ネストされたブックマークやテーブルなどで情報を整理。ロードマップ、wiki、ナレッジベースに最適です。

リアルタイムでの共同作業:* ブレインストーミング、編集、問題解決を即座にライブ編集で共同で行えます

知識を常にFrontに置く:* 重要なドキュメントをwikiとしてマークし、チームが必要な時にいつでも簡単に再確認・参照できるようにします

コメントを見逃した？タスクを紛失した？ミーティングの締切に間に合わない？管理や制御が大変に思えますか？でもClickUpコメントなら違います。アクションが必要なコメントを割り当てられるため、関係するチームメンバーが何を完了すべきか明確に把握できます。

タスク完了後は、これらのコメントを簡単に解決して混乱を防ぎましょう！

パナマのエコサプライヤー社で水処理コンサルタントを務めるマリアネラ・フェルナンデスが、ClickUpの使用についてこう語っています：

*プロジェクト実行において通知、カレンダー、電子メール、ワークフローなどの多様な機能を統合することで、ClickUpは従業員が様々な技術的仕組みを常に確認することに集中するのを効果的に止めさせ、価値を生み出すタスクに集中できるようにします。

💡 プロの秘訣: 効率的なコミュニケーションには、チーム全員が理解し従う包括的なプランが必要です。プラン作成の体系的なアプローチを得るために、これらのプロジェクトコミュニケーションプランテンプレートを確認しましょう。 🧮

*ClickUpでチームコミュニケーションを簡単に！

適切なコミュニケーションプラットフォームの選択は、チーム連携の努力を左右し、ワークフローの円滑さに直接影響します。

Slackは統合機能、高度な検索、マルチチャネルコミュニケーションといった先進的な機能を提供します。プロジェクト管理とコミュニケーションを兼ね備えたアプリをお探しの方に最適なプラットフォームです。

一方、Campfireはシンプルさを追求し、明確な会話、最小限の邪魔、そしてコラボレーションへの鋭い焦点を提供します。

しかし、コラボレーション、ディスカッション、プロジェクト管理を包括的に行うオールインワンプラットフォームをお探しなら、ClickUpをご検討ください。ClickUpのチャット、コメント、タスク、ドキュメントを活用すれば、会話をアクションに変換し、コミュニケーションを円滑に保ちながら作業を整理できます。単なるチャットツールではなく、何も見落とさない完了するワークスペースです。

今すぐClickUpを試してチームコミュニケーションを変革しよう—無料アカウントに登録！