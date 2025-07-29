分散したチームを強化する 11 のリモートトレーニングソフトウェアツール (2025)

リモートトレーニングとは、50 ページの PowerPoint プレゼンテーションと「簡単な」 Zoom コールのことだと思っているなら、ぜひご相談ください。
最新の遠隔トレーニングソフトウェアは、それよりもはるかに優れています。ドラッグ＆ドロップ式のコース作成機能、ゲーム化された評価、チームが Wi-Fi の接続切れを偽装したくなるようなツールなど、さまざまな機能があります。
それだけではありません。インタラクティブなクイズ、ビデオによるウォークスルー、進捗状況ダッシュボード、さらにはモチベーションを高めるバッジもご用意しています。
完全にリモートで業務を行う営業チームを編成する場合も、3 カ国に 300 人の従業員を対象にコンプライアンス研修を展開する場合も、適切なリモート研修ツールを使用すれば、研修をシンプルかつ拡張可能、そしてより退屈でないものにすることができます。
この投稿では、チームが大陸やタイムゾーンに分散している場合でも、学習効果を定着させるのに最適なリモートトレーニングプラットフォームについてご紹介します。
リモートトレーニングソフトウェアを選ぶ際に注目すべきポイントは？
リモート従業員のトレーニングは、いくつかのスライドを共有したり、Zoom セッションを録画したりするだけではありません。適切なリモートトレーニングソフトウェアは、L&D チームの拡張機能のように感じられ、大規模でインパクトのある学習の提供を支援するものです。注目すべき点は次のとおりです。
- 簡単なコース作成とコンテンツ管理： ソフトウェアは、トレーニングマニュアルの作成と整理を簡単にするものでなければなりません。トレーニングプログラムをゼロから作成できるだけでなく、既存のドキュメント、ビデオ、プレゼンテーションをアップロードできる必要があります。
- バーチャル教室およびリアルタイムコラボレーションツール： ライブセッション、ブレイクアウトルーム、画面共有、チャットをサポートし、バーチャル環境で対面式の学習体験を再現できるプラットフォームを探しましょう。
- 進捗の追跡とレポート作成： 組み込みの分析機能により、オンラインコースを完了したユーザー、苦戦している部分、トレーニングプログラムを継続的に改善する方法などを確認できます。
- 自動化とリマインダー： コースの割り当て、期限のリマインダー、進捗状況の通知を自動化して、時間を節約できます。これは、複数のタイムゾーンにまたがるトレーニングを管理する場合に役立ちます。
- お客様の技術スタックとの統合： トレーニングプラットフォームは、HR システム、トレーニングソフトウェア、生産性アプリ、ビデオ会議ソフトウェアなどの既存のツールと、追加の作業や回避策を必要とせずに接続できる必要があります。
- 拡張性と学習者の体験： 操作が簡単で、モバイルフレンドリー、そして企業の成長に合わせてさまざまな役割、部門、トレーニングフォーマットをサポートできる柔軟性を備えたプラットフォームを選択してください。
これらの必須要件を念頭に置いて、リモートチームをトレーニングするための最適なツールを探しましょう。
🧠 ご存知でしたか？74% の従業員は、仕事で必要とされるスキルを維持するために、新しいスキルを習得し続ける必要があると答えています。
クイック比較：最高のリモートトレーニングソフトウェア
調査に費やす時間を節約するため、私たちは最高のリモートトレーニングソフトウェアプラットフォームを厳選しました。
最高のリモートトレーニングソフトウェア
この 11 のツールは、新入社員の研修からリモートチームのスキルアップまで、あらゆるトレーニングプログラムを繰り返し実施できる、魅力的なプログラムの構築に役立ちます。
1. ClickUp（社内トレーニングプログラムの管理にオールインワンのワークスペースを必要とするチームに最適）
仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUp を使用すると、従業員のトレーニングを作成、管理、提供することができます。LMS 以上の機能を提供します。
ClickUp は、リモートチーム管理のためのスケーラブルなシステムとしても機能します。リモートチームのトレーニングや、トレーニングの知識の文書化に役立ちます。
ドキュメントとクリップでトレーニングを構造化
ClickUp 知識管理を使用すると、散らばったドキュメント、古い情報、答えを探すための無駄な時間を忘れることができます。すべてを整理し、簡単にアクセスでき、最新の状態に保つことで、チームはより賢く、より効率的に仕事を進めることができます。
ClickUp Docs を使用すると、生きたハンドブック、SOP、役割別のトレーニングマニュアルを作成できます。これらはタスクにリンクでき、ワークスペース全体で検索可能です。
ClickUp Clips を使用すると、トレーナーやチームリーダーは、短いウォークスルー、ツールのデモ、ステップバイステップのハウツーを即座に録画できます。タイムゾーンを越えた追加のライブセッションは必要ありません。これらのビデオ説明はタスクやドキュメント内に保存されるため、学習と実行が常に連携します。
期限の設定、所有者の割り当て、Clip やドキュメントの埋め込みが可能なので、すべてのトレーニングタスクには明確な次のステップとサポートリソースが用意されています。
人事管理の最高峰
人事チームにとって、ClickUp は、新入社員の入社から継続的な学習まで、すべてを管理するための中心的なハブとなります。
ClickUp for Human Resources を使用すると、入社チェックリストの割り当て、承認ワークフローの自動化、トレーニングの完了状況の追跡を行うことができます。これにより、別のツールや電子メールによるフォローアップに頼る必要がなくなります。
AI を使用してトレーニングモジュールを設計
このツールの最大の魅力は、ClickUp に組み込まれた AI アシスタント「ClickUp Brain」を使用すると、いくつかのプロンプトでポリシーやガイドラインを作成できることです。
ClickUp Brain MAXを使用して、リモートトレーニングモジュールのコンテンツを生成した例をご紹介します。Brain MAX は、ChatGPT、Claude、Gemini などの複数の AI モデルを、単一のコンテキスト対応、企業対応のソリューション内で使用できる AI デスクトップコンパニオンです。
また、ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続しているすべてのアプリとウェブを瞬時に検索して、既存のトレーニングウェビナーやドキュメントを見つけることもできます。
もちろん、人事チームや L&D チームが最初の成果物をさらに改良することは可能ですが、Brain は素晴らしい出発点となります。
リモートワークの従業員向けのトレーニング資料を AI を使用して作成する方法について詳しく知りたい方は、こちらのビデオをご覧ください 👇
ClickUp Syncups を使用してリモートトレーニングセッションを実施
ワークスペース内で使用できる Zoom の代替ツールをお探しですか？ClickUp Syncups をお試しください！ビデオおよびオーディオの機能をすべて備えているため、セッションの実行、記録、タスクの割り当て、コラボレーションしながらワークスペース内で操作を継続することができます。
ClickUp チャットから直接同期を開始または参加できるため、即席のチュートリアルやトラブルシューティングに最適です。
ClickUp トレーニング展開プランテンプレート
チームがチーム間やタイムゾーンを越えてトレーニングの調整に苦労している場合は、ClickUp のトレーニング展開プランテンプレートを使用して、プロセスを標準化することができます。このテンプレートには、フェーズの計画、所有権の割り当て、すべてのトレーニングイニシアチブを順調に進めるための既製の構造が用意されています。
スプレッドシートとそれに伴うバージョンの履歴の混乱とは、もうおさらばしましょう。
ClickUp の主な機能
- スマートでインタラクティブなトレーニングコンテンツを作成： ClickUp Docs と AI を使用して、トレーニングの目標に合わせたマニュアル、クイズ、SOP を作成。リモートワーク環境に最適です。
- 時間追跡：大規模な再教育や新入社員研修を行う場合、ClickUp の時間追跡機能を使用して、トレーナーと従業員が各モジュールに費やした時間を把握することで、人事チームは人員配置やリソースの割り当てをより正確にプランニングすることができます。
- 日常的なトレーニング管理を自動化： 期限のリマインダー、役割ベースの割り当て、進捗の通知など、ClickUp 自動化を設定します。
- トレーニングの効果をリアルタイムで分析：ClickUp ダッシュボードを使用して、参加率、完了時間、学習者のエンゲージメントを測定します。
- 既製のテンプレート：オンボーディングテンプレートや トレーニングプランテンプレートなど、1,000 以上のテンプレートを使用してプロセスを標準化
ClickUp のリミット
- AI や完全自動化機能などの一部の高度な機能は、上位の価格プランでのみご利用いただけます。
ClickUp の価格
ClickUp の評価とレビュー
- G2: 4.7/5（9,000件以上のレビュー）
- Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）
ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
私のチームは、責任の明確化のためにタスクを割り当てられる機能と、高度なカスタマイズ機能に非常に満足しています。それぞれのニーズに合わせたスペースを作成し、各タスクの進捗状況を追跡することができます。使いやすく、必要なときにカスタマーサービスも親切に対応してくれます。チーム全体での ClickUp の導入と統合は、それほど時間はかかりませんでした。今では、全員が毎日使用しています。
私のチームは、責任分担のためにタスクを割り当てられる機能と、高度なカスタマイズ機能にとても満足しています。それぞれのニーズに合わせたスペースを作成し、各タスクの進捗状況を追跡することができます。使いやすく、必要なときにカスタマーサービスも親切に対応してくれます。チーム全体での Clickup の導入と統合は、それほど時間はかかりませんでした。今では、全員が毎日使用しています。
📚 詳しくはこちら：新入社員向け必須オンボーディング書類
2. TalentLMS（リモートワークフォースのオンボーディングとコンプライアンストレーニングに最適）
TalentLMS は、分散したチーム向けのウェブベースのトレーニングを簡素化するために設計された、クラウドベースの学習管理システムです。人事および L&D マネージャーは、AI コースビルダーを使用して、ビデオ、クイズ、SCORM ファイルを使用して構造化されたコースを構築することができます。
役割や部門に基づいて学習パスを割り当て、リマインダーを自動化し、進捗状況をリアルタイムで追跡することができます。このプラットフォームでは、あらかじめ作成された評価、コースパス、認定の追跡機能も利用できます。
すぐに使えるコースライブラリにより、地理的に離れた場所にいる従業員を簡単に研修に参加させ、コンプライアンスプログラムを大規模に実施することができます。自己ペースでの学習により、従業員は自分のペースでリモート研修プログラムを完了することができます。
TalentLMS の主な機能
- AI が組織の強みをマッピングし、ギャップを特定し、従業員が新しい職務を開始する際に適切なトレーニングマニュアルを紹介することで、スキルベースの学習を実現します。
- ライブセッション用のビデオ会議機能と、非同期のトレーニング教材が組み込まれています。
- SCORM および xAPI 準拠により、インタラクティブで追跡可能なトレーニングコンテンツをサポート
TalentLMS のリミット
- 高度な統合機能がないため、詳細な分析を行うためのレポート作成の柔軟性が制限される
TalentLMSの料金プラン
- コア： ユーザー 1 人あたり月額 149 ドルから（毎月請求）
- Grow： ユーザー 1 人あたり月額 299 ドルから（毎月請求）
- Pro：ユーザー 1 人あたり月額 579 ドルから（毎月請求）
- 企業： カスタム価格
TalentLMS の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (780件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (580件以上のレビュー)
TalentLMS について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
Talent LMS は、管理が簡単で、コースのアップロード、割り当て、完了の追跡も簡単です。レガシーインターフェースから新しいインターフェースへの切り替えは、新鮮な変化でした。よりすっきりとした、モダンな印象で、ナビゲーションもスムーズになりました。ユーザーインターフェースはすっきりとしており、管理者も学習者も必要な情報を簡単に見つけることができます。
Talent LMS は、管理が簡単で、コースのアップロード、割り当て、完了の追跡も簡単です。レガシーインターフェースから新しいインターフェースへの切り替えは、新鮮な変化でした。よりすっきりとした、モダンな印象で、ナビゲーションもスムーズになりました。ユーザーインターフェースはすっきりしており、管理者も学習者も必要なものを簡単に見つけることができます。
🧠 役立つヒント：学習の過程にレジリエンスを取り入れる プレッシャーの下でも冷静さを保ち、変化に適応できる従業員を称賛しましょう。彼らは他の従業員の模範となる存在です。ストレス、モチベーション、不確実性に関する短いビデオ、振り返りのプロンプト、実例などを活用して、トレーニングにレジリエンスを取り入れましょう。これは単なる空論ではなく、今日のペースの速い世界において将来も通用するスキルです。
⚡ テンプレートアーカイブ：従業員の成長を促進する無料の業績評価テンプレート
3. Docebo（AI による大規模な個別学習に最適）
新入社員が早くビジネスに慣れるほど、会社にとってもメリットが大きくなります。Docebo の LMS では、パフォーマンスの向上に必要なすべてにオンデマンドでアクセスできます。
すべての学習者に成功するオンボーディングプログラムを実現するために、パーソナライズされた学習プランを作成し、組織のブランチやグループのチャートに合わせてカスタマイズすることができます。
ビデオ、ドキュメント、SCORM ファイル、仮想講師によるトレーニングなど、さまざまなフォーマットで学習教材をアップロードできます。これは、新機能のロールアウトや社内製品導入イニシアチブなど、チームがユースケース、ポリシー、ツールを理解するために複数のタッチポイントが必要な場合に役立ちます。
Docebo は、トレーニングプログラムの成功または失敗を測定するためのカスタムレポート作成機能を提供しています。このダッシュボードでは、どの学習コンテンツが最良の結果をもたらしているかを追跡することができます。
Docebo の主な機能
- LMS 内、および LMS と人事情報システム (HRIS) や人材管理 (HCM) などの他のプラットフォーム間の登録を自動化します。
- AI によるコンテンツの推奨、適応型学習パス、およびハイパーパーソナライズされた学習のためのバーチャルコーチングを活用
- 新入社員からの定量化可能なフィードバックや LMS および BI ツールからのデータを一元化し、オンボーディングがビジネスの鍵となる成果に与える影響を分析します。
Docebo の制限事項
- コースページやログインスタイルの微調整など、より詳細なカスタマイズには、CSS または開発者のサポートが必要です。
Doceboの料金プラン
- Elevate： カスタム価格
- 企業： カスタム価格
Docebo の評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (660件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (230件以上のレビュー)
Docebo について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
学習管理に関しては、ほとんどの面で非常にユーザーフレンドリーです。私はこれまで他の LMS の管理者も務めてきましたが、Docebo は他の製品に比べて直感的でユーザーフレンドリーです。また、Docebo はアップデートのたびに大きな改善が常に行われている点も非常に気に入っています。
学習管理に関しては、ほとんどの面で非常にユーザーフレンドリーです。私はこれまで他の LMS の管理者も務めてきましたが、Docebo は他の製品に比べて直感的でユーザーフレンドリーです。また、Docebo はアップデートのたびに大きな改善が常に行われている点も非常に気に入っています。
📮 ClickUp Insight: 全従業員の半数以上 (57%) が、仕事に関連する情報を探すために社内ドキュメントや会社のナレッジベースを検索して時間を無駄にしています。そして、情報が見つからない場合は？6 人に 1 人は、古い電子メール、メモ、スクリーンショットを掘り起こして情報を集めるという個人的な回避策に訴えています。
ClickUp Brain は、ワークスペース全体および統合されたサードパーティアプリから AI による回答を即座に提供することで、検索作業を不要にし、必要な情報を手間なく入手できるようにします。
4. 360Learning（協働型・ピア駆動型のトレーニングに最適）
360Learning は、AI を搭載したコラボレーション型の学習管理システム (LMS) です。このシステムを使用すると、専門知識を、分散したチーム全体に拡大できる、インタラクティブなソーシャルラーニング体験に変換することができます。
中央の L&D チームに頼る代わりに、リモートマネージャーや社内の専門家がビデオレッスンを録画し、クイズを追加し、体系的な学習パスを構築することができます。このプラットフォームに組み込まれた AI ツールは、コンテンツの起草、自動タグ付け、翻訳を支援します。
ドキュメントに AIを使用することで、トレーニングプログラムの開始までの時間を大幅に短縮できます。コースのフローにリアルタイムのディスカッションスレッド、反応、同僚のコメントが直接表示されるため、リモート従業員はサイロ化することなく、共同で学習することができます。
360Learning の主な機能
- AI 搭載のアウトラインとスマートな質問提案機能により、専門家の意見を構造化されたコースに変換
- マネージャーダッシュボードを使用して、コホート、学習者、またはコースごとに進捗状況や完了データをビューできます。
- 社内の専門家を招待して、AI 搭載のオーサリングツールを使用して、魅力的なトレーニングコンテンツを録画、クイズ、公開しましょう。
360Learning のリミット
- ユーザーからは、ネイティブのオーサリングツールはより堅牢であるべきだという意見があります。
360Learningの料金プラン
- チーム：登録ユーザー 1 人あたり月額 8 ドル（最大 100 ユーザー）
- Business：カスタム価格
360Learning の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (480件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (430件以上のレビュー)
360Learning について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
360Learning の最も優れた点は、プラットフォームの直感的でコラボレーションしやすい点です。人事および L&D の観点からは、高度な教育設計のスキルを必要とせずに、組織全体の専門知識を持つ従業員がトレーニングコンテンツに簡単に貢献できるため、継続的な学習の文化を真にサポートしています。
360Learning の最も優れた点は、プラットフォームの直感的な操作性とコラボレーション機能です。人事および L&D の観点からも、高度な教育設計のスキルを必要とせずに、組織全体の専門知識を持つ従業員がトレーニングコンテンツに簡単に貢献できるため、継続的な学習の文化を真にサポートしています。
📚 詳細：LMS 導入プロジェクトプランの作成方法
5. Absorb LMS（企業レベルのスキルアップおよびコンプライアンス研修に最適）
クラウドベースの AI 搭載 Absorb LMS は、自己学習と講師による指導の両方をサポートしています。リモートトレーニングソフトウェアとして、リモート、ハイブリッド、グローバルチームに、魅力的でカスタマイズされた学習体験を提供します。
パーソナライズされた学習パスを使用して、従業員のスキルを特定、開発、活用することができます。さらに、従業員が学習と能力開発に対する所有権を持つよう促すこともできます。
場所に関係なく、すべての従業員が同じ情報にアクセスできる学習チャネルが必要です。双方向コミュニケーションプラットフォームは、一般的な情報、リアルタイムの更新、役割別情報を提供します。
LMS の最高の機能を吸収
- あらかじめ作成されたカスタマイズ可能なダッシュボードで、学習者の体験のあらゆる要素を把握
- 20,000件を超える使いやすいトレーニングコースに即座にアクセスできます。
- 3つの専門的に厳選されたライブラリ（Amplify、Amplify Plus、Amplify Max）を通じて、高品質な学習コンテンツにアクセスできます。
LMS のリミットを克服
- 高度なツールを詳しく調べない限り、レポート作成は少々面倒になるかもしれません。
Absorb LMSの料金プラン
- チームサイズに応じたカスタム価格設定
LMS の評価とレビューを吸収する
- G2: 4.6/5 (670件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)
Absorb LMS について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
Absorb LMS の最も優れた点は、そのユーザーインターフェースと柔軟性です。LMS ソフトウェアにあまり詳しくない方でも、バックエンドの操作は非常に簡単です。このプラットフォームは、管理者にとっても学習者にとっても使いやすく、学習曲線を大幅に短縮します。
Absorb LMS の最も気に入っている点は、そのユーザーインターフェースと柔軟性です。LMS ソフトウェアにあまり詳しくない方でも、バックエンドの操作は非常に簡単です。このプラットフォームは、管理者にとっても学習者にとっても使いやすく、学習のカーブを大幅に短縮します。
6. Trainual（成長中のチーム向けのオンボーディングおよび SOP ドキュメントに最適）
Trainual は、社内の暗黙の知識、ポリシー、繰り返し行うプロセスをセルフサービス型のモジュールに変換することで、リモートトレーニングツールとして利用できます。新入社員も既存社員も、製品知識のトレーニングのためにいつでもアクセスできます。
検索可能なナレッジベースも備わっています。AI 搭載の検索機能により、チームが答えを探しているときは、質問を入力するだけで、Trainual が正確なポリシーを表示します。この機能は、チーム間で更新情報を確実に共有できる堅牢な知識共有ツールと組み合わせると、さらに強力になります。
Trainual は、あなたの仕事を文書化し、チームに教えるお手伝いをします。ライブのトレーニングセッションや企業システムに頼ることなく、新入社員研修や SOP の文書化を拡張することができます。
Trainual の主な機能
- あらかじめ用意されたエディターを使用して、コンテンツの作成、ステップバイステップガイドの作成、ビデオの埋め込み、画像の追加を行うことができます。
- トレーニングビデオや画面録画を使用すると、従業員を直接トレーニングできない場合でも、複雑なプロセスを視覚的に説明することができます。
- コンプライアンストレーニングを単一のナレッジベースに一元化し、自動更新機能で変化するコンプライアンス規則に迅速に対応できます。
Trainual のリミット
- フォルダや階層構造がないため、管理者やコンテンツ作成者は、増え続けるコンテンツライブラリを整理したり、ナビゲートしたりすることが困難です。
Trainualの料金プラン
- Small: $249/月（年額一括払い）
- Medium: $279/月（年額一括払い）
- 成長: $419/月（年額一括払い）
- カスタム： カスタム価格
Trainual の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (460件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (480件以上のレビュー)
Trainual について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
Trainual により、AS9100 航空宇宙プロセスの文書化、共有、標準化が大幅に改善されました。これは、従業員が口頭での引き継ぎや暗黙の知識に頼ることなく、ポリシーの理解、トレーニングの完了、手順の参照に必要な情報に簡単にアクセスできる一元化されたハブとなっています。
Trainual により、AS9100 航空宇宙プロセスの文書化、共有、標準化が大幅に改善されました。これは、従業員が口頭での引き継ぎや暗黙の知識に頼ることなく、ポリシーの理解、トレーニングの完了、手順の参照に必要な情報に簡単にアクセスできる一元化されたハブとなっています。
👀 ご存知でしたか？ マッキンゼーでは、入社後の研修は、新入社員を業務に慣れるだけにとどまらず、長期的な成長の出発点となるものです。入社後の研修の一環として、各参加者はシミュレーションベースのリーダーシップ評価を完了します。
1 日目に、従業員は自分の強みを強調し、開発すべき分野を特定し、明確な次のステップをマップした、パーソナライズされた成長プランを受け取ります。
この成長プランは、マッキンゼーの幅広い資格認定エコシステムと連動しており、財務、戦略的思考、リスク、業界固有のスキルなどの分野における、カスタマイズされた学習パスを提供します。これは単なるスナップショットではなく、飛躍のきっかけとなります。従業員にとっては「次は何をすべきか」という疑問に答え、企業にとっては、継続的で所有権主導の学習文化を構築します。
7. LearnUpon（外部と内部の従業員トレーニングを大規模に管理するのに最適）
従業員の入社後の研修は、特に新入社員にとって、前向きな学習体験の妨げとなる場合があります。その要因は、コミュニケーションの障壁、文化の違い、モチベーションの低下など、多岐にわたります。この問題に対処するには、個人に合わせた研修プログラムの利用を検討することをお勧めします。
クラウドベースの LMS LearnUpon がその実現をお手伝いします。ラーニングジャーニー機能を使用すると、ユーザーデータや過去のコースの成果に基づいて動的に適応する、視覚的にマップ化されたマルチステップのトレーニングパスを作成できます。
例えば、従業員は、役割、場所、クイズの結果に応じて、自動的に異なるモジュールに振り分けられます。これにより、すべてのリモート学習者が、自分のニーズに合わせたコンテンツを確実に受け取ることができます。
LearnUpon の主な機能
- 非同期（自己ペースのコース、オンデマンドビデオ、知識チェックポイント）および同期（ライブウェビナー、仮想講師による指導）のトレーニングをサポート
- HRIS または CRM システムを LearnUpon に接続し、ユーザーをグループまたはラーニングジャーニーに自動的に登録します。
- パーソナライズされた電子メールや Slack リマインダーの送信、証明書の自動生成、再認定ワークフローの設定も可能です。
LearnUpon の制限事項
- 1 つのコースの設定には、かなりの時間がかかる場合があります。
LearnUponの料金プラン
- 必須： 150 ユーザーまでのカスタム価格
- プレミアム： 最大 500 ユーザーまでのカスタム価格
- 企業： 500 ユーザー以上の場合はカスタム価格
LearnUpon の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (180件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (480件以上のレビュー)
LearnUpon について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
全体的なユーザーエクスペリエンスが気に入っています。情報を探しやすく、クラスのスケジュールを設定したり、ターゲットユーザーのみにアクセスを制限したり、コースのレビューを許可して学習者の体験について詳しく知ることができます。
全体的な UX が気に入っています。情報を探しやすく、クラスのスケジュールを設定したり、ターゲットユーザーのみにアクセスを制限したり、コースのレビューを許可して学習者の体験について詳しく知ることができます。
📚 詳細：ビデオ制作のためのプロジェクト管理ガイド
8. Seismic Learning (Lessonly) (リアルタイムの練習とコーチングを必要とする顧客対応チームに最適)
Seismic Learning（旧称 Lessonly）は、営業およびサポートチーム向けに設計されたトレーニングおよびコーチングプラットフォームです。
Lessonly は、静的なモジュールに頼るのではなく、コーチング可能な実践を重視しており、リモート営業担当者は実際のシナリオをリハーサルすることができます。これには、反対意見への対応、返金に関する電子メールの作成、マネージャーの立ち会いなしでフィードバックの取得などが含まれます。
Seismic のロールプレイシミュレーションと即時フィードバックは、繰り返しと実践が最も重要な顧客対応シナリオにおいて、知識の定着を促進します。
また、Seismic のより広範なイネーブルメントツールと統合されており、チームは統一された環境でトレーニング、プレイブック、コンテンツライブラリにアクセスできます。
Seismic Learning の主な機能
- リアルタイムのコーチングツールによる役割別トレーニング
- ドラッグ＆ドロップ式のレッスンビルダーを使用して、ビデオ、クイズ、ドキュメント、テキストなど、構造化されたトレーニングモジュールを作成できます。
- Slack、Salesforce、Zendesk、Microsoft Teams などの日常的なツールにトレーニングを組み込み、リモートチームがすでに使用しているプラットフォームでマイクロラーニングを提供します。
Seismic Learning のリミット
- すべてのレッスンはゼロから作成する必要があります。オンボーディングや一般的なトレーニングコースをすぐに開始するためのテンプレートやコンテンツライブラリはありません。
Seismic Learningの料金プラン
- カスタム価格
Seismic Learning の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (590件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (210件以上のレビュー)
LearnUpon について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
Seismic Learning は、当社の入社研修および継続研修に欠かせないツールです。私は複数のカリキュラムを作成し、そのカリキュラムにレッスンを登録することができます。レッスンを更新すると、カリキュラムも自動的に更新されます。
Seismic Learning は、当社の入社研修および継続研修に欠かせないツールです。私は複数のカリキュラムを作成し、そのカリキュラムにレッスンを登録することができます。レッスンを更新すると、カリキュラムも自動的に更新されます。
📚 詳細：トレーニング後のアンケート調査の実施方法
9. BrainCert（オールインワンの仮想教室およびテストソリューションを必要とするチームに最適）
BrainCert は、トレーニングの実施に必要な一連のツールを 1 つのソリューションに統合した、バーチャル教室、コース作成機能、テストプラットフォームなどを備えたプラットフォームです。このプラットフォームは、HD ビデオ会議、ブレイクアウトルーム、ホワイトボード、画面共有など、リアルタイムのコラボレーションをサポートしています。
また、インタラクティブなクイズやテストを設計し、パフォーマンスを追跡し、リモートワークの従業員に証明書を発行することもできます。新入社員のトレーニングでも、タイムゾーンを越えたライブセッションでも、BrainCert は、すべてを 1 つにまとめて拡張および管理するためのインフラストラクチャを提供します。
BrainCert の主な機能
- ブレイクアウトルーム、ホワイトボード、画面共有機能を備えた組み込みの仮想教室
- SCORM準拠のコース作成ツールと高度なテスト機能を備えたプラットフォーム。
- リモート学習者は、モバイルブラウザや iOS/Android アプリから、コースの完了、ライブセッションへの参加、評価の受験、コミュニティディスカッションへの参加をシームレスに行うことができます。
BrainCert のリミット
- BrainCert のモバイルバージョンは、現時点ではデスクトップバージョンほどスムーズには動作しません。特に、スマートフォンやタブレットで学習したい場合はその傾向が顕著です。
BrainCertの料金プラン
- プロプラン: $59/月（月額課金）
- Elite: $149/月（月額課金）
- 成長: $299/月（月額課金）
BrainCert の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (70件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (220件以上のレビュー)
BrainCert について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
BrainCert の最も良い点は、仮想教室、ゲーミフィケーション、自動化のための統合機能など、あらゆる機能を備えた LMS であることです。
BrainCert の最も良い点は、仮想教室、ゲーミフィケーション、自動化のための統合機能など、あらゆる機能を備えた LMS であることです。
📚 詳細：従業員育成のためのビデオトレーニングの例
10. MapleLMS（セキュリティと拡張性に優れたリモートトレーニングを求める組織に最適）
MapleLMS は、さまざまな学習スタイルをサポートするクラウドベースの学習管理システムです。リモートワーカー向けに、ライブ指導と自己ペースの学習を組み合わせています。
リモートラーニングをより魅力的なものにするには、ゲーミフィケーション機能の利用をご検討ください。学習者は、モジュール、クイズ、課題の完了に応じてポイントを獲得できます。ポイントはバッジと交換でき、リーダーボードで表示することができます。
課題ベースの進捗状況とデジタル報酬は、トレーニングをゲームのような体験に変えることで、学習者のモチベーションを高めるように設計されています。ユーザーは、トレーニングの目標を達成すると、レベルや認定証のロックが解除されます。
MapleLMS の主な機能
- OAuth 2.0 や SAML などのプロトコルにより、高度な暗号化規格を使用して学習者情報を保存し、安全なアクセスと認証を確保します。
- リアルタイムのフィードバック、デジタル報酬、およびピア認識は、達成感とモチベーションを生み出します。
- グループ、ディスカッションフォーラム、チームチャレンジを通じて、学習者が互いに協力したり、競い合ったりできるようにします。
MapleLMS のリミット
- 組み込みのコースが不足しているため、完全なカリキュラムを開発するのに数週間（または数ヶ月）かかる可能性があります。
MapleLMSの料金プラン
- カスタム価格
MapleLMS の評価とレビュー
- G2: 十分なレビューが利用できません
- Capterra: 十分なレビューが利用できません
🧠 興味深い事実：デジタルと AI のトレンドが仕事に大きな変化をもたらし続ける中、Gartner, Inc. によると、ビジネスリーダーの 85% が、スキル開発の必要性が劇的に高まることに同意しています。アンケートから得られたその他の洞察は次のとおりです。
- 330 人のビジネスリーダーのうち、93% が、従業員が継続的に学習するための時間とリソースを確保することが自分の役割であると回答しています。
- 学習から最高のビジネス成果を上げている企業は、他の企業の 1.5 倍以上の機敏な学習プラクティスを採用しています。
- ガートナーは、L&D はより俊敏になり、学習内容をより迅速に、一口サイズのフォーマットで、大規模に提供し、進化するスキルニーズに対応するために、よりコスト効率を高めることを推奨しています。
11. SkyPrep（直感的なリモート従業員トレーニングを必要とするビジネスに最適）
SkyPrep は、迅速なコース作成、バーチャル教室、ゲーム化されたエンゲージメント、自動化された管理、洞察に満ちた追跡機能を組み合わせることで、リモート学習を一元化します。
直感的なインターフェースとドラッグアンドドロップ式のコースビルダーにより、DIY方式でリモート学習プログラムを簡単に開始できます。
ドキュメント、ビデオ、クイズ、SCORM ファイルなど、さまざまなフォーマットでトレーニング資料をアップロードできます。その後、認定を割り当て、組み込みの分析機能を使用して学習者の進捗状況を追跡します。SkyPrep は、カスタマイズ可能なブランディングもサポートしており、社内チームやクライアント対応グループのトレーニングにも役立ちます。
SkyPrep の主な機能
- Zoom、Teams、Webex、BigBlueButton を使用して、プラットフォーム内で直接ライブの仮想教室セッションを実施
- 登録、リマインダー、証明書発行に関するワークフローと通知を自動化
- ダッシュボードとリアルタイム分析を使用して、トレーニングの効果を測定し、知識のギャップを発見し、コンプライアンスやパフォーマンスレビューのためにデータをエクスポートします。
SkyPrep の制限事項
- 大規模なLMSプラットフォームと比べて、高度なコラボレーションツールが比較的少ない。
SkyPrepの料金プラン
- Lite： カスタム価格
- プレミアム： カスタム価格
- Enterprise Learning Suite： カスタム価格
SkyPrep の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (70件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (150件以上のレビュー)
SkyPrep について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように紹介されています。
Sky prep は、学習者や管理者にとって非常に使いやすいツールです。さまざまな機能があり、当社の Shopify ストアにも簡単に統合できました。また、価格も非常にリーズナブルで、ダウンタイムはまったくありません。導入もスムーズでした。
Sky prep は、学習者や管理者にとって非常に使いやすいツールです。さまざまな機能があり、当社の Shopify ストアにも簡単に統合できました。また、価格も非常にリーズナブルで、ダウンタイムはまったくありません。導入もスムーズでした。
ClickUp で、よりスマートで拡張性の高いリモートトレーニングプログラムを構築
リモートトレーニングプラットフォームを検討する場合、すべてに通用する答えはありません。最大の障害が部族的な知識と繰り返しのオンボーディングである場合は、SOP を一元化し、トレーニングパスを標準化するツールから始めましょう。
複数の役割や地域にわたって製品トレーニングを展開する場合は、ブランチングロジック、適応型学習パス、詳細な分析機能を備えたツールを探してください。
以下は、そのためのシンプルなフレームワークです：
- 迅速な拡大をお考えですか？ テンプレート、自動化、再利用可能な学習オブジェクトを備えたツールをお選びください。
- 部門横断的なチームを運営していますか？ コラボレーション機能、役割ベースのアクセス、非同期ビデオウォークスルーを優先してください。
- 新しいツールやプロセスを導入しますか？ クイズ、条件付きパス、組み込みのハウツー情報など、製品の導入をサポートするソフトウェアをお探しください。
- コンテンツを大規模に管理していますか？ 書き換えの負担を軽減するには、一括編集、バージョン管理、AI アシスタントが役立ちます。
どこから始めればよいかまだわからない場合は、ClickUp をご検討ください。ドキュメント、タスクの割り当て、AI 搭載の文章作成、ビデオ録画、組み込みのテンプレートが統合されています。
まずは、ClickUp に無料で登録してください。