2025年に不動産業者にとって最適なAIツール15選

不動産はリレーションシップがすべてですが、事務処理に忙殺されています。取引を成立させるべき時間に、物件の説明文の作成、リードのフォローアップ、物件情報の管理に何時間も費やしています。

不動産業者向けの AI ツールを使用すると、これまで何時間もかかっていたタスクをすばやく処理できるようになります。あなたは物件の内覧や交渉に集中し、レポートの作成、CRM の最新情報の更新、クライアントからの日常的なクエリへの対応など、あらゆる業務は AI ツールが担当します。

よりスマートに仕事をする準備はできましたか？さあ、始めましょう。💪🏼

不動産業界での AI の活用をサポートするトップツールを簡単にご紹介いたします。

ツール おすすめ 最高の機能 価格* ClickUp あらゆる規模の不動産チームのための、AI 自動化によるエンドツーエンドのクライアントワークフロー AI 搭載のフォーム、CRM テンプレート、スマートドキュメント、コンテキストに応じた回答を提供する AI アシスタント、チーム間の迅速な情報共有のためのチャット 無料プランあり、企業向けカスタム価格あり

不動産業者向けの AI ツールを選ぶ前に、次のことを自問してみてください。このツールは私の仕事を楽にしてくれるか？ ダウンロードやカードのスワイプを行う前に、次の点を確認してください。💳

リードスコアリングの精度： AI を使用して行動パターンを分析し、有望な見込み客を特定して、よりスマートなフォローアップを実施

市場動向の予測： AI の洞察力を活用して価格変動や需要を予測し、物件を競争力のあるポジションで掲載

CRM との同期の容易さ： 不動産管理 CRMツールとスムーズに統合して、クライアントデータを一元化し、ワークフローを効率化 不動産管理 CRMツールとスムーズに統合して、クライアントデータを一元化し、ワークフローを効率化

バーチャルステージングの魔法： 手間をかけずに、見事な 3D ツアーやステージングビジュアルを作成して、物件を魅力的にアピール

クライアントのデータ保護： GDPR や SOC 2 プロトコルなどの最高レベルの暗号化とコンプライアンスにより、機密情報を保護します。

モバイルファーストアクセス： 高速で直感的なモバイルアプリで、リード、物件情報、タスクをどこからでも管理

自動化されたアウトリーチ： 手作業なしで、 手作業なしで、 クライアントとのコミュニケーション やエンゲージメントのために、パーソナライズされた電子メールやオンライン広告を送信できます。

24 時間 365 日のチャットボットサポート：AI 搭載のチャットボットで、問い合わせへの対応や内覧の予約を即座に処理

洞察に満ちた分析：カスタマイズされたレポートで取引の進捗状況とパフォーマンスを追跡し、戦略を最適化

不動産業者向けの最高の AI ソフトウェア

AI ワークフローの自動化、リード管理、その他あらゆる業務を支援する、不動産業者向けの最高の AI ツールをご紹介します。🗂️

1. ClickUp（エンドツーエンドのクライアントワークフローを管理する不動産チームに最適）

ClickUp Brain に、クライアント向けの洗練された電子メールの草案作成を依頼

ClickUp の不動産プロジェクト管理ソフトウェアは、物件のリスト管理、取引の追跡、書類の処理、クライアントとのコミュニケーションの把握を行うための中心的なスペースを提供します。

その中心となるのが、タスク、ドキュメント、会話など、あらゆる作業に対応できる組み込みの AI パートナー、ClickUp Brain です。

ClickUp Brain は、文章の執筆を高速化し、考えを整理するのに役立ちます。このツールを使用して、物件の説明文の草案作成、クライアントとのミーティングの要約、更新情報の書き換え、ワークスペースに関する質問を行うことができます。

たとえば、120 万ドルの物件の案内を終えたとします。 メモを使って、クライアントのトップピックを強調し、未解決の質問を含め、次のツアーの予約を呼びかける文で締めくくるフォローアップの電子メールを AI に作成するよう依頼します。 あるいは、ClickUp Brain にパシフィックハイツの成約予定について尋ねると、ワークスペースから数秒で洞察が引き出されます。

次は、ワークフローについてです。

AI を使用して、販売プロセスのあらゆる部分にカスタム ClickUp 自動化を作成

ClickUp 自動化機能により、パイプラインを円滑に運営することができ、必要な内容を入力するだけで、独自の自動化機能を作成することができます。

例えば、次のように記述することができます。「リストのステータスが「契約中」に変更された場合、法務部門に通知し、契約書類をアップロードするタスクを割り当てる」。

ClickUp Brain は、あなたが書いた内容を読み取り、自動化のステップを構築します。これは、オープンハウスのフォローアップ、ステージングのタイムライン、リードの引き継ぎ、その他あらゆる作業に有効です。

ドキュメントの ClickUp Brain を使用して、移転ガイドを改善しましょう

ClickUp は、ドキュメントの管理も大幅に簡素化します。ClickUp Docs は、マーケティングコンテンツ、チームテンプレート、クライアントリソースを共有するためのワークスペースです。統合された AI を使用して、下書きの作成、編集、改善を行い、タブを切り替えることなくタスクを割り当てることができます。

たとえば、オースティンに引っ越す購入者向けの移転ガイドを作成しているとします。AI に基本的な概要を入力すると、AI がセクションを完成させます。また、公開前に、チラシのコンテンツを短縮したり、イントロを書き直したり、文法をチェックしたりすることもできます。

マーケティングチームは、ドキュメントで電子メールのシーケンスやブログ投稿を作成し、AI ライティングツールに、見出しの編集、トーンの修正、または過去のキャンペーンに基づいて新しいコピーの提案を依頼することができます。

しかし、チームにとって最高の機能はClickUp チャットです。チームメンバー間の接続を維持し、仕事に関する会話が仕事の内容のすぐ隣でリアルタイムに行われます。

ClickUp チャットの「Prebuilt Autopilot Agents」でプロジェクトを円滑に進めましょう

ClickUp の主な機能

ClickUp の制限事項

個人エージェントや小規模チームは、当初、ツールの範囲の広さに圧倒されるかもしれません。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,440件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Redditのレビューより：

ClickUp Brain は、正直言って、何度もやり直す手間を大幅に省いてくれます。かなり効率的な無料プランの AI ツールもあることは知っていますが、タブを頻繁に切り替えるのは大変です。そして、正直言って、仕事に没頭しているときは、そんなことはしたくありません。私はコンテンツ業界で働いているため、主に文章を書くために AI を使用しています。また、書いた文章を編集することもできます（すごい！）。もう 1 つ、とても役立っているのがドキュメント機能です。フォーマットオプション、特にバナーが気に入っています。とてもかわいいですね！

🔍 ご存じでしたか？古代ローマでは、insulaeと呼ばれるアパートは 7 階建てにも及ぶものがありました。これらの高層建築は木と石で建てられており、その多くは水道も備えていませんでしたが、都市の労働者階級のほとんどが住み、都市の優良不動産とみなされていました。

2. REimagineHome.ai（AI バーチャルステージングソリューションに最適）

REimagineHome.ai経由

空室は取引を台無しにします。

REimagineHome.ai はこの問題を認識し、人工知能を用いて、味気ないスペースを雑誌に掲載できるほどの部屋に変身させることで解決しています。その主な機能には、空っぽの部屋のバーチャルステージング、モダンなインテリアで家具を配した空間の再設計、さらには屋外撮影用の造園までが含まれます。

空室物件の写真をアップロードし、さまざまなデザインスタイルから選択すると、従来のステージングに要する時間と努力のわずか数分の1で、プロがステージングした画像を手に入れることができます。

写真のようにリアルな画像を生成する機能を備えた Reimagine Home は、すべての物件を最高の状態で表示し、潜在的なクライアントに強力な第一印象を与えます。不動産エージェント向けの AI ツールの中でも、このツールは、視覚的な魅力を追加しながら、元の写真の品質を維持する能力で際立っています。

REimagineHome.ai の最高の機能

複数の部屋を同時に変換し、物件全体に統一されたデザインテーマを構築します。

現代的、伝統的、モダンなデザインスタイルを切り替えて、異なる購入者層や市場ニーズに対応しましょう。

入居中の住宅にある既存の家具を置き換え、別のレイアウトの可能性を示す

MLS へのアップロードやマーケティング資料にすぐに使える高解像度の画像をダウンロードできます。追加の処理は必要ありません。

空室とステージングを施したバージョンを比較して、物件紹介プレゼンテーションにおける変貌のインパクトをアピールしましょう。

REimagineHome.ai の制限事項

AI によって生成されたステージングは、場合によっては実際の部屋の寸法を正確に表現していない場合があります。

特定の家具や独自のデザインのリクエストに対するカスタマイズオプションが限られている

毎月複数の物件をステージングする多忙なエージェントにとっては、サブスクリプションの費用が高額になる場合があります。

生成された画像の一部は、 discerning viewers（目利きの視聴者）にはやや人工的に見える場合があります。

REimagineHome.ai の価格

最初の 5 件の変身は無料

必須： 月額 14 ドル（30 クレジット）

最適： 月額 29 ドル（200 クレジット）

アドバンス： 49 ドル/月（500 クレジット）

プレミアム： 99 ドル/月（1200 クレジット）

REimagineHome.ai の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

REimagineHome.ai について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Redditのユーザーが言っています：

私は不動産エージェントとして短期間働いたことがあるので、このツールを試してみたところ、とても便利だと感じました。カスタマイズオプションも豊富で、デザインも非常にクールです。不動産業界では、あると便利なツールですが、必須というわけではありません。

3. Zillow（総合的な市場データに最適）

Zillow経由

Zillow は誰もが知っていますが、その機能の大半は、ほとんどのエージェントはごく一部しか活用していません。もちろん、クライアントは Zestimates を執拗にチェックしますが、このプラットフォームには、より深く掘り下げた情報を求める専門家にとって、さらに価値のあるデータが数多く含まれています。

包括的な物件履歴の取得、近隣価格の動きの追跡、クライアントに最適なエリアを見つけるのに役立つ人口統計情報へのアクセスが可能です。モバイルアプリを使用すれば、内覧中にクライアントの質問にその場で答えることもできます。

このツールの鍵となる機能は、AI 搭載の自然言語検索です。ユーザーは、通勤時間、学校までの距離、特定の住宅機能など、理想的な住宅を日常的な言葉で表現することで、物件を検索することができます。これにより、エージェントはクライアントの固有のニーズに合った関連物件をすばやく特定し、共有することができます。

Zillow の最高の機能

固定資産税の履歴や評価額の変更を調査して、節約の可能性を見極め、クライアントに長期的な所有権コストを理解してもらう

年齢範囲、収入レベル、地域別の家族構成などの人口統計データを抽出して、クライアントに最適なコミュニティをマッチングさせることができます。

衛星画像やストリートビューの写真を表示して、内覧の予約をする前に、遠隔から周辺環境の条件を確認することができます。

季節ごとの価格パターンや市場動向を追跡し、年間を通じて最適な物件掲載時期をクライアントにアドバイス

Zillow のエージェントサービスを利用して、不動産購入者からの可視性を高め、リードを生み出しましょう。

Zillow の制限事項

Zestimateの精度はお住まいの地域や物件の種類によって大きく異なります。

プロフェッショナル向けツールは、基本的な消費者アクセスとは別に、別途サブスクリプションが必要です。

データ更新は、急速に変化する市場において実際の市場動向に遅れる場合があります。

移転クライアントと取引するエージェント向けの国際不動産データは限定的

Zillowの料金プラン

FSBO リスト： 無料

MLS を通じてエージェントが掲載： 無料

基本的な賃貸物件リスト： 無料

プレミアム賃貸物件リスト： 39.99 ドル（1 回限り）

プレミアエージェント広告： 月額 300 ドル～1,000 ドル以上（郵便番号および市場によって異なります）

リードあたりの費用： 20～500 ドル以上（地域の競争力によって異なります）

Zillow の評価とレビュー

G2: 4.1/5 (295件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (85件以上のレビュー)

Zillow について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューでは、次のようにメモされています。

Zillow の最も良い点は、賃貸物件のクライアントを確実にスクリーニングできることと、販売物件をリストできることです。Zillow は、買い手、売り手、不動産専門家からなる非常に大規模なネットワークを有しています。家主と入居者の賃貸ポータルは、業界で群を抜いて最高です。無制限の無料リードの豊富さも、すでに述べましたね！Zillow には、日々の不動産ビジネスに役立つ機能が満載です。Zillow 以上のツールはありません。

💡 プロのヒント：毎週、現地の市場動向を分析しましょう。不動産業者向けの AI ツール（ClickUp Brain など）を使用すると、市場の変化、価格動向、販売期間パターンなどを数秒で要約することができます。5 件ものレポートを読む必要はありません。重要な情報だけを入手すれば十分です。 ClickUp Brain の支援でレポートを要約

4. Restb. ai（不動産書類の自動化に最適）

Restb.ai経由

物件を歩き回ってメモを取る作業は、すぐに飽きてしまいます。Restb.ai は、コンピュータビジョンを使用して写真を分析し、見落としや記録し忘れた詳細情報を抽出します。

AI テクノロジーは、堅木張りの床や花崗岩のカウンタートップから、潜在的な安全上の問題やメンテナンスの問題まで、あらゆるものを識別します。内覧中に写真を撮影し、アップロードすると、専門家の検査要約のような詳細なレポートが返ってきます。

さらに、煙探知機の欠落や古い電気設備など、後で取引の障害になる可能性のある問題も検出します。

Restb.ai の AI 搭載画像分析は、単なるデータ入力にとどまらず、マーケティングと検索体験全体を向上させます。画像に説明的な SEO 最適化 alt テキスト を生成し、検索エンジンでのリストの可視性を高め、視覚障害のあるユーザーもアクセスしやすくなります。

Restb. ai の主な機能

標準的なスマートフォン写真から概算の床面積を測定し、物件訪問時の手動測定ツールの必要性を排除します。

特定の家電製品のブランドとモデルを検出することで、物件説明やマーケティング資料に詳細な仕様を記載できます。

手すりがない、階段が損傷している、電気の問題など、購入者の決定や検査結果に影響を与える可能性のある潜在的な安全上の問題点を指摘します。

部屋タイプを自動的に分類して MLS データのエントリーを効率化し、管理タスクに費やす時間を削減

写真メタデータ（タイムスタンプやGPS座標など）を抽出することで、写真が撮影された日時と場所を証明する詳細なドキュメントを作成できます。

AI によって生成された画像の説明用代替テキストで物件情報を強化

Restb.ai の制限事項

分析の精度は、写真の品質や照明条件に大きく依存します。

人間検査員が物理的な現地調査で気づくような細かい点を逃す可能性があります。

標準的な不動産写真では確認できない構造上の問題を評価する能力に制限がある

最適な分析結果を得るには、一貫した撮影角度と撮影範囲が必要です。

Restb. ai の価格

カスタム価格

Restb.ai の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

🧠 面白い事実：オープンハウスの概念は 1910 年代にさかのぼります。初期の不動産仲介業者は、富裕層の購入者を惹きつけるために、お茶、弦楽四重奏、手書きの招待状など、精巧なテーマパーティーを開催していました。

5. HouseCanary（市場予測分析に最適）

viaHouseCanary

HouseCanary は、AI を搭載した不動産分析プラットフォームで、エージェントに正確かつ包括的なデータを提供し、ビジネス上の意思決定に役立てます。

経済指標、雇用成長、人口変動、金利など、何百万ものデータポイントを分析して、不動産価値の動向を予測します。実際のデータに基づいて、6 か月後、2 年後の住宅価値を予測したチャートをクライアントに提示することができます。

「リスト掲載傾向」スコアにより、エージェントは販売の可能性が高いオフマーケットのリードを特定することができます。

この不動産業者向け AI ツールは、学校の評価や犯罪統計などのデータを通じて不動産や近隣地域を評価し、クライアントが購入したい物件を決めるお手伝いをします。また、新しいデータが入ると予測を継続的に更新します。

HouseCanary の主な機能

投資用不動産の賃貸収益の可能性とキャッシュフロー予測を評価し、投資家のポートフォリオプランニングを支援します。

信頼性の高い比較市場分析（CMA）レポートを迅速に作成し、手作業による調査の時間を大幅に削減

Canary AI を使用して、膨大なデータベースから物件を迅速に評価し、市場に関する洞察を引き出しましょう。

異なる地域にある類似の物件のリスクプロフィールを比較し、クライアントが市場の安定要因を理解できるように支援します。

ターゲットエリアで市場の条件が大きく変化した場合にアラートを受け取り、クライアントに積極的に連絡することができます。

長期的な不動産価値に影響を与える雇用動向や人口増加パターンなどの詳細な経済データにアクセスできます。

HouseCanary のリミット

このツールの複雑なインターフェースでは、高度な分析機能を効果的に活用するためにトレーニングが必要になる場合があります。

新しい開発物件や地方にある物件については、利用可能な履歴データが限られています。

HouseCanaryの料金プラン

基本プラン: $19/月

プロプラン: $79/月

Teams： 月額 199 ドル

企業： カスタム価格

HouseCanary の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

HouseCanary について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

このレビューアーの感想をご覧ください：

HouseCanary がすべての調査を代行します！このツールの最大の機能は、1 から 100 までのスケールで類似物件をランク付けすることです。もう、不適切な比較対象物件をいちいち探さなくて済みます！HouseCanary のおかげで、CMA の作業時間が大幅に短縮されました。以前は 30 分から 45 分かかっていた作業が、今では 5 分から 10 分で済みます。HouseCanary に不満な点は、まったく思い当たりません。本当に。

6. OpusClip（不動産ツアーをソーシャルクリップに変換するのに最適）

viaOpusClip

OpusClip は、1 時間にわたる物件の案内ビデオを視聴し、最も魅力的な瞬間を抽出する、あなたの個人的なビデオアシスタントと考えてください。この AI 搭載ツールは、長いビデオを高品質のバイラルクリップに変換し、リスト、クライアントの感想、市場の最新情報から最適なセグメントを自動的に識別します。

OpusClip の AI が、アップロードした生の映像を分析し、Instagram Reels、TikTok、YouTube Shorts に最適な、魅力的なショートフォームビデオ を作成します。

さらに、組み込みのソーシャルメディアスケジューラーを使用して、YouTube、TikTok、Instagram、LinkedIn にビデオを自動的に投稿することができます。

OpusClip の主な機能

不動産ビデオに正確なキャプションを自動的に追加し、音声なしで視聴する視聴者にもアクセスしやすく、魅力的なコンテンツにします。

複数のアスペクト比（9:16、16:9、1:1）のクリップを作成して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにコンテンツを最適化しましょう。

AI 搭載のバイラルスコアリングを使用して、不動産ビデオのどの部分が潜在的なクライアントの関心を引きやすいかを特定します。

ブランドテンプレートやオーバーレイを適用して、すべてのソーシャルメディアコンテンツで一貫性のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを維持

OpusClip の制限事項

従来のビデオ編集ソフトウェアに比べ、高度な編集機能のカスタマイズオプションが限られている

バイラルスコアの効果は、コンテンツの種類によって異なります。

無料バージョンでは、ビデオに透かしが入ります。また、毎月の処理時間は 60 分に制限されます。

OpusClipの料金プラン

Free

スタータープラン: $15/月

プロプラン: $29/月

Business：カスタム価格

OpusClip の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (110件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

OpusClip について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューに基づく：

OpusClip の主なメリットは、ソーシャルプラットフォームで共有できる短いブランドビデオをすばやく作成できることです。キャプション機能も素晴らしいです。非常に正確な字幕を生成し、編集（ほとんど必要はありませんが）やフォント、色、位置の変更も非常に簡単です。また、最大 5 つのブランドテンプレートを保存できるのも素晴らしいです。

7. Collov AI（リフォームの視覚化に最適）

viaCollov AI

購入者は、古くなった、または手入れの行き届いていない物件の潜在的な価値を見出すのに苦労しています。Collov AI は、リフォーム後のスペースがどのように見えるかを正確に提示することで、その想像力のギャップを埋めます。

このプラットフォームは、部屋の写真や間取り図を分析し、さまざまな塗装の色、床のオプション、家具の配置など、複数のデザインバリエーションを作成します。この バーチャルステージング ソリューションを使用すると、壁を取り壊すとスペースが広くなる様子や、モダンな仕上げで古くなったキッチンがどのように変身するかを実物のように見せることができます。

AI は、プロのインテリアデザインのプレゼンテーションのような 写真のようにリアルなレンダリング を作成し、不動産の販売を容易にします。また、統合されたツールを使用して バーチャルツアー を作成し、物件の魅力を高めることもできます。

Collov AI の主な機能

さまざまな塗装の色や仕上げを試したり、構造上の変更を視覚化して、クライアントに変身やリフォームの可能性を提示したりすることができます。

同じスペースに複数のデザインテーマを提示して、さまざまな購入者の好みやライフスタイルの好みにアピールできます。

クライアントのインスピレーションを刺激し、請負業者やデザイナーに明確な指示を与える、詳細なリフォームのムードボードを作成しましょう。

異なる照明器具や窓の装飾が、部屋の雰囲気や全体の美観にどのように影響するかを示します。

Collov AI のリミット

生成されたデザインは、構造上の制限や建築基準法などを考慮していない場合があります。

特定の家具やカスタムデザイン要素を取り入れる機能が限定的

レンダリングの品質は、元の写真の品質や部屋の複雑さによって異なります。

提案されたリフォームのコストや実現可能性を正確に反映していない可能性があります。

Collov AI の価格

無料試用版

スタンダードプラン: $21/月

上級者向け: $49/月

プレミアムプラン: $79/月

企業：カスタム価格

Collov AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

8. Canva（マーケティングコンテンツの作成に最適）

viaCanva

Canva では、不動産のチラシやソーシャルメディアの投稿から、オープンハウスの看板やプレゼンテーションスライドまで、あらゆる用途に対応するプロフェッショナルな不動産管理テンプレートをご用意しています。

ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、複雑なデザインソフトウェアを習得することなく、色、フォント、レイアウトをカスタマイズできます。これにより、すべての資料でブランドの一貫性を維持しながら、個々の物件情報について創造的な自由度を確保することができます。

Canva の AI ツールは、魅力的な物件の説明文や魅力的なソーシャルメディアのキャプションを作成するのに役立つ Magic Write などの機能を備えた、マーケティングアシスタントとしての役割を果たします。Magic Eraser や Magic Edit などの AI 搭載の写真編集ツールを使用すると、不要なオブジェクトを削除したり、細部を調整したりして、物件の写真をすばやくきれいに仕上げることができます。

このプラットフォームはソーシャルメディアのスケジュール設定も行うため、1 週間分の投稿を作成して Canva に自動的に公開させることができます。

Canva の最高の機能

AI とテンプレートを活用して、高品質のマーケティング資料を数分で作成

静止画像よりもエンゲージメント率の高い、アニメーション付きのソーシャルメディア投稿や短いビデオコンテンツを作成できます。

すべてのマーケティング資料でブランドの一貫性を維持しながら、デザインプロジェクトでチームメンバーとコラボレーション

ロゴ、配色、フォントなどのブランド資産を共有ライブラリに保存して、すべての資料で簡単にアクセスし、一貫して使用することができます。

Canva の制限

テンプレートベースのアプローチでは、異なるエージェント間で似たような資料が作成される結果になる可能性があります。

高度なデザイン機能を利用するには、プレミアムサブスクリプションが必要です。

非常に特殊または独自のデザイン要件に対するカスタマイズオプションは限られています。

フォントやグラフィックの選択は、特定の証券会社のブランドガイドラインと一致しない場合があります。

Canva の価格

Free

Pro：ユーザー 1 人あたり月額 15 ドル

Teams： ユーザー 1 人あたり月額 10 ドル

企業： カスタム価格

Canva の評価とレビュー

G2: 4.7/5（5,100件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（12,870件以上のレビュー）

Canva について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Reddit で共有された情報です。

Canva は、プロもアマチュアも同様に利用できる素晴らしいツールです。誰かが「10 分以内にアニメーション広告が必要だ」と言った場合、私はこのツールを利用することができます。また、名刺や結婚式の招待状など、私の時間を割く価値のないような小さな仕事や簡単な仕事の場合、Canva を紹介して、自分の仕事に戻ることができます。これは、デザイン版のセルフチェックアウトのようなものです。

💡 プロのヒント：不動産業者向けの AI ツールの中には、物件の内覧の準備に役立つものもあります。AI ツールに物件の詳細を貼り付け、購入者が持ち出す可能性のある反対意見を尋ねてみましょう。レイアウト、場所、価格に関する懸念に、より的確に対応できるようになります。

9. Reonomy（商業用不動産調査に最適）

viaReonomy

商業用不動産は住宅用不動産とは動きが異なりますが、Reonomy はその点をよく理解しています。このプラットフォームは、商業用不動産 の所有権、リース満了、およびビジネスチャンスを示す開発活動の追跡を専門としています。

そのストリップモールの所有者、テナントの賃貸契約満了時期、所有者が売却に興味があるかどうかなどを調査することができます。この情報は、潜在的なクライアントがスペースや代理店を積極的に探し始める前に、そのクライアントを特定するのに役立ちます。

Reonomy の AI テクノロジーは、膨大な量の公開データおよび独自データを分析し、販売の可能性が高いが現在リストに掲載されていない物件を特定します。また、今後の開発プロジェクトを示す建築許可やゾーニングの変更も監視します。

200 以上のフィルターにより、エージェントはターゲットを絞った検索を行い、クライアントの条件にぴったり合った物件を見つけることができます。

Reonomy の最高の機能

リース契約の有効期限を監視して、新しいスペースを必要とする可能性のあるテナントを特定し、移転を計画しているビジネスとつながることができます。

拡張や改修プロジェクトを示す建築許可の活動を追跡し、賃貸や販売の潜在的な機会を明らかにします。

商業用不動産のトランザクション履歴や類似物件の売却実績を分析し、正確な市場分析と価格設定の提案を行います。

特定の物件タイプや関心のある地域に関するアラートで、市場の変化や機会に関する最新情報を入手しましょう。

Reonomy の制限事項

主に商業用不動産に焦点を当てており、住宅用不動産には対応していません。

データ精度には、地域市場や物件の種類によって差があります。

高度な研究・分析ツールを効果的に活用するための学習曲線が必要です。

Reonomyの料金プラン

無料試用版

カスタム価格

Reonomy の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.2/5（30件以上のレビュー）

Reonomy について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

実際のユーザーからのコメントの一部をご紹介します。

使いやすく、住所を入力するだけで、その郡のすべての情報と連絡先情報を取得できます。分析機能も素晴らしいです。Reonomy は、物件の販売可能性が高い時期を通知してくれます。また、問題のある物件を一覧にしたレポートも作成できます。彼らは、所有者と彼らが関わっているビジネスとのすべての関係を見ることができるプロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトでは、所有者に関連するすべての物件が表示されます。

💡 プロのヒント：AI 不動産ツールを使用して、契約書や法的ドキュメントを平易な英語に要約しましょう。弁護士の代わりにはなりませんが、緊張している購入者に、威圧的な印象を与えない形で重要なポイントを説明するのに役立ちます。

10. Cotality（総合的な市場分析とリスク分析に最適）

viaCotality

Cotality（旧 CoreLogic）は、AI を活用した不動産情報プラットフォームで、不動産エージェントがクライアントに、近隣地域や不動産の過去の傾向や将来の市場の可能性について、高度な理解を提供することを支援します。

このプラットフォームの AI「CoreAI」は、何十億ものデータポイントを分析して、高精度の自動評価モデル (AVM) と詳細な市場分析を提供します。

Realist および Araya は、プロ仕様の不動産情報ツールで、不動産および市場に関する包括的なデータをエージェントに提供します。税金の履歴、不動産の特徴、MLS 以外の比較対象物件、販売記録、所有者の譲渡履歴などの詳細情報にアクセスできます。

「販売可能性スコア」 は、予測分析を使用して、近い将来販売リストに掲載される可能性が高い物件を特定します。これにより、エージェントはマーケティングやリード生成の努力をプロアクティブにターゲットに絞ることができます。

このプラットフォームでは、クライアントが情報に基づいた意思決定を行うために欠かせない、洪水や山火事のリスクに関する情報など、詳細な災害レポートも提供しています。

Cotality の主な機能

詳細な市場分析とインテリジェンスを取得して、クライアントの信頼を高めましょう。

米国の不動産の 99.9% をカバーする 22,000 以上のソースから信頼性の高いデータにアクセスできます。

リード生成の努力をターゲットとする最適な見込み客を見つけましょう。

さまざまな地域の犯罪統計や安全評価、複数年にわたる傾向分析などにアクセスできます。

不動産の価値や家族の決定に影響を与える学区の成績の変化や人口動態の変化を追跡

雇用動向、事業開発、人口増加などの経済指標を監視

Cotality の制限事項

分析の経験がないエージェントにとっては、膨大なデータは圧倒されるかもしれません。

サブスクリプションの費用は、新規のエージェントや小規模の仲介業者にとっては高額になる場合があります。

リスク評価では、最近のインフラの改善やポリシーの変更がアカウントに反映されていない場合があります。

Cotalityの料金プラン

カスタム価格

Cotality の評価とレビュー

G2: 4.1/5（40件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

Cotality について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下は実際のユーザーの視点からの感想です：

CoreLogic を使用すると、必要な情報をプロンプトで入手でき、カスタマーサービスも期待以上です。これまで問題が発生したことはなく、情報は常に正確です。

11. ChatGPT（コンテンツ生成の支援に最適）

viaChatGPT

魅力的な物件の説明やプロフェッショナルな電子メールを作成するには、時間が必要です。ChatGPT を使用すると、毎回一から作成することなく、洗練された魅力的なコミュニケーションを作成することができます。

基本的な物件情報を入力すると、その物件のユニークな特徴を強調し、ターゲットとなる潜在的な購入者にアピールする物件リストの説明文が返ってきます。

この不動産マーケティングツールは、一貫したプロフェッショナルなトーンを維持したフォローアップメール、ソーシャルメディアの投稿、クライアント向けプレゼンテーションの草案作成にも役立ちます。また、エージェントは、交渉シナリオのロールプレイ、パーソナライズされたフォローアップメールのシーケンスの作成、さらには不動産のビデオツアー用のスクリプトの作成にもこのツールを使用しています。

コンテンツの生成だけでなく、先進的なエージェントは、分析やクライアントとのコミュニケーションのための戦略的ツールとして ChatGPT を活用しています。長い市場レポート や地元のニュース記事を要約し、クライアントとのミーティングで重要なポイントを提供することができます。

ChatGPT の最高の機能

ChatGPT の制限

回答には、クライアントが使用する前に事実確認が必要な不正確な情報を含む場合があります。

リアルタイムの市場データや現在の物件リストにはアクセスできません。

AI によって生成された物件の説明には、現地の市場知識や地域の特性に関する情報が不足している場合があります。

不動産に関する規制や基準を確実に遵守するため、慎重な編集が必要です。

ChatGPTの料金プラン

Free

さらに： $20/月

チーム： ユーザー 1 人あたり月額 25 ドル（年額請求）

企業： カスタム価格

ChatGPT の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (825件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (220件以上のレビュー)

ChatGPT について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

あるレビューアによると：

ChatGPT の最も気に入っている点は、毎日の執筆タスクを簡単かつ明確に開始できることです。私は、手紙、電子メール、ポリシーなど、完成までに時間がかかる文書を起草するために、このツールを定期的に使用しています。ChatGPT は、私が共有した考えやポイントに基づいて、確かな出発点を与えてくれ、私のアイデアを構造化された首尾一貫した形に整えるのに役立っています。白紙の状態から何かを書く場合、そのプレッシャーは大きな障害のひとつですが、このツールを使えばそのプレッシャーから解放されます。

12. Getfloorplan（デジタル間取り図の作成に最適）

viaGetfloorplan

部屋を測定して手作業で間取り図を作成するのは、時間がかかり、エラーも発生しやすい作業です。Getfloorplan は、物件の写真を正確な建築図面や 3D モデルに自動的に変換します。

ウォークスルーで撮影した写真をアップロードすると、AI が部屋のレイアウトを分析し、寸法を測定して、通常は製図担当者が作成するプロフェッショナルな間取り図を作成します。

このテクノロジーは、遠隔地の購入者が空間的な関係や部屋間のフローを理解するのに役立つ3D バーチャルツアーも生成します。

ビジネスユーザー向けに、このソフトウェアでは、お好みのインターフェーススタイルや言語、ウィンドウビュー、インテリアスタイルなどを選択できるオプションもご用意しています。また、出力に独自のブランド要素を追加して、プロフェッショナルな外観に仕上げることができます。

Getfloorplan の最高の機能

スマートフォンで撮影した写真を、業界標準の精度とプレゼンテーション品質を満たすプロフェッショナルな建築図面に変換

平方フィートや部屋の寸法を自動的に計算し、測定エラーを排除して、物件評価の時間を短縮します。

購入者がスペースの活用方法を視覚的にイメージできる、家具の配置オプションを含む複数のフロアプランビューを作成

MLS リスト、マーケティング資料、プロフェッショナルなプレゼンテーションに適したさまざまなフォーマットでプランをエクスポート

Getfloorplan の制限事項

精度は、写真の品質および物件情報の完全性によって異なります。

複雑なレイアウトや珍しい建築機能に苦労する可能性がある

処理時間は、物件のサイズや複雑さによって異なります。

屋外スペースや造園の詳細を取り入れる機能が限定的

Getfloorplanの料金プラン

基本セット： 25 ドル

プラスセット： 45ドル

レンダリングセット： 49ドル

プロセット： 49ドル

最大セット：69ドル

Getfloorplan の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Getfloorplan について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーからのフィードバック：

2D、3D、バーチャルツアーのセットを提供しています。2D の間取り図をアップロードすると、さまざまな角度からの 2D 画像、3D パノラマ、素晴らしいバーチャルツアーのセットがすべて入手できます。現時点では欠点はありませんが、スタイルを混ぜて使用することはできないという点が 1 つあります。

13. Tableau AI（データ視覚化と分析に最適）

viaTableau

不動産データは至る所に存在しますが、そのすべてを理解するには、高度な分析スキルが必要です。Tableau AI は、複雑な市場情報を、実際にストーリーを伝える 視覚的なダッシュボード に変換します。

MLS データ、人口統計、経済指標を組み合わせて、単なる価格比較をはるかに超えた包括的な市場分析を作成することができます。AI セールスツールは、新たな機会や潜在的な市場の変化を示すパターンや傾向を特定するのに役立ちます。

Tableau Pulse は、リードソース、市場出回日数、価格動向などの重要なメトリクスを自動的に監視し、パーソナライズされたわかりやすい洞察を自然言語で提供する重要な機能です。

もう 1 つの重要な AI 機能は、Tableau Agent です。これは、エージェントが質問に迅速に回答し、クライアント向けにカスタム市場分析を作成し、特定の地域におけるマイクロトレンドを特定することを可能にする会話型アシスタントです。

Tableau AI の主な機能

複数の変数や期間にわたる市場動向や不動産のパフォーマンスを視覚化する、インタラクティブなダッシュボードを構築

新しい情報でレポートを即座に更新し、クライアントへの定期的な配布をスケジュール設定できます。

特定の市場セグメントや物件タイプに合わせて、関連するトレンドや機会を強調するカスタム視覚化をデザイン

クライアントとインタラクティブなレポートを共有し、相談ミーティング中にデータを閲覧したり質問したりできるようにします。

Tableau AI の制限事項

高度な分析機能を習得するには、多大な学習投資が必要

サブスクリプションの費用は、個人のエージェントや小規模チームにとっては高額になる場合があります。

データの品質は、ソース情報の正確さと完全性に依存します。

その複雑なインターフェースは、データ分析の経験がないユーザーには難しすぎるかもしれません。

Tableau AI の価格

Tableau Viewer： 月額 15 ドル

Tableau Explorer： 月額 42 ドル

Tableau 作成者： 月額 75 ドル

Enterprise Viewer： 月額 35 ドル

Enterprise Explorer： 月額 70 ドル

企業向け作成者： 月額 115 ドル

Tableau+：カスタム価格

Tableau AI の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (2,770件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,345件以上のレビュー)

Tableau AI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューから直接引用：

Tableau の最大の魅力は、ツールに慣れたら、美しいインタラクティブなダッシュボードを簡単に作成できることです。大規模なデータセットも問題なく処理でき、視覚的なカスタマイズオプションも素晴らしいです。データを生き生きと表現できる点がとても気に入っています。技術に詳しくない人にも、洞察を簡単に説明することができます。ドラッグ＆ドロップのインターフェースも、迅速な分析に非常に役立ちます。

💡 プロのヒント：見学後、ClickUp Clipsで音声メモを録音し、ClickUp AI に文字起こしを依頼します。その後、CRM エントリーの作成、電子メールの草案作成、次のステップの記録などのアクションが提案されます。あなたは業務を進め、AI が事務処理を行います。

14. Ylopo（リード生成と育成に最適）

viaYlopo

既存のクライアントを管理しながら、一貫したリードを生成することは、常に課題となっています。Ylopo は、Facebook、Google、その他のプラットフォームでターゲットを絞った広告キャンペーンを作成することで、AI をリード生成に活用しています。

不動産会社向けの AI 搭載デジタルマーケティングプラットフォームは、リードの行動とコンバージョン確率に基づいて リードをスコアリング するため、購入または売却の可能性が最も高い見込み客に集中することができます。また、各リードの具体的な興味や活動に基づいて、会話のきっかけやフォローアップの提案も提供します。

Ylopo AI は、テキストと音声の両方でリードと対話する 24 時間 365 日のバーチャルアシスタントとして機能します。会話を開始し、タイムライン、予算、ニーズについて質問してリードを評価し、アポイントメントのスケジュールも設定することができます。

これにより、マーケティングファネルの自動化を目指す不動産業者にとって、最も実用的な AI ツールの 1 つとなっています。

Ylopo の主な機能

複数のデジタルプラットフォームでターゲットを絞った広告キャンペーンを同時に展開し、一貫したメッセージを維持しながらリーチを最大化します。

初期フォローアップのシーケンスを自動化し、キャンペーンを育成して、長期間にわたって見込み客と関わり続けることができます。

リードの行動パターンを追跡して、さまざまな見込み客セグメントに最適なメッセージの送信タイミングとコンテンツを最適化します。

見込み客の特定の興味やオンライン活動に基づいて、各見込み客に合わせてカスタマイズされた会話のきっかけや話題を受け取ることができます。

Ylopo の制限事項

プラットフォームのサブスクリプション費用に加えて、継続的な広告予算が必要

リードの品質は、市場の状況やキャンペーンの最適化によって異なります。

エージェントの希望する地域や価格帯以外のリードを生成する可能性があります。

自動化されたコミュニケーションでは、一部のクライアントが好む個人的な対応が欠ける場合があります。

Ylopoの料金プラン

カスタム価格

Ylopo の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Ylopo について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

このレビューアーの感想をご覧ください：

サービス担当者が、私たちを唯一のクライアントのように扱ってくれるところが気に入っています。また、AI との統合もすべて素晴らしいと思います。

15. LocalizeOS（地域情報分析に最適）

viaLocalizeOS

LocalizeOS は、不動産エージェントが リードを管理し、変換する 能力を大規模に強化するために設計された AI 搭載のオペレーティングシステムです。

そのコア AI エンジンである Hunter は、データベース内のすべてのリードに積極的に働きかけ、育成と評価を行うバーチャルアシスタントとしての役割を果たします。これにより、時間が解放され、トランザクションの準備が整ったクライアントにエネルギーを集中させることができます。

閲覧履歴、クリック、メッセージへの返信など、リードのデジタル上の行動を分析することで、AI は取引の可能性を判断することができます。これにより、エージェントやチームは パイプラインの優先順位付け を行い、最も有望な案件に集中することができます。

このプラットフォームは、既存の CRM やリードソースとシームレスに統合され、不動産エージェントに、ビジネスを管理し、より多くのリードを成約に結びつけるための、パワフルで一元化されたシステムを提供します。

LocalizeOS の主な機能

クライアントの過去のやり取りや好みに基づいて、パーソナライズされた物件リストを提案し、優れた体験を提供します。

AI を使用してリードを評価・育成し、取引の成立に専念しましょう。

パーソナライズされた自動メッセージで休眠中のリードを再獲得

トランザクションの傾向に関する洞察を得て、意思決定に最も近いリードに集中することができます。

既存のCRMやマーケティングツールとシームレスに統合可能です。

LocalizeOS のリミット

詳細なトランザクション管理や成約後の機能を備えたオールインワンソリューションをお探しのエージェントやチームは、他のツールと統合する必要があるかもしれません。

サブスクリプションの費用は、新人エージェントや小規模の仲介業者にとっては負担が大きいかもしれません。

LocalizeOSの料金プラン

エージェント： $249/月/エージェント + 15%の紹介手数料

Teams： 月額 749 ドル（最大 5 人のエージェント） + 12% の紹介料

仲介：カスタム価格

LocalizeOS の評価とレビュー

G2: 4.8/5 (25件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (45件以上のレビュー)

LocalizeOS について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーは、その経験を次のように述べています。

LocalizeOS は、当社のエージェントと古いリードとの関係を再構築する上で非常に有益であることが証明されています。休眠中のリードを復活させ、不動産物件への興味を再び喚起することに成功しました。さらに、このソフトウェアと人間の支援機能は、社内営業チームのように、エージェントの予約を効率的にスケジュールし、リードの関与の勢いを維持して、継続的な物件検索を促進します。

💡 プロのヒント：ワークフローで再利用可能な AI プロンプトを作成しましょう。例：「見学後に、キッチンのレイアウトについて言及し、質問を募る、親しみやすいフォローアップメッセージを作成してください。このようなプロンプトを 3～5 件保存しておき、少し編集して毎日再利用しましょう。

