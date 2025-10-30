2025年版 小規模ビジネス向けLMSベスト13

中小企業所有者や人事担当者の方へ、適切な学習管理システム（LMS）がもたらすメリットをご紹介します：
- チームに負担をかけずに新入社員を研修する
- 細かい管理をせずにコンプライアンスの追跡を維持する
- 従業員が単にオンラインコースをクリックして進むだけでなく、真に学びを得られるよう支援します
しかし、人事担当者やチームリーダーは依然として躊躇しています。LMSの価値を認識していないからではなく、第二の障壁となる摩擦を懸念しているのです：
- これらの研修プログラムは誰が作成するのでしょうか？
- 従業員はただぼんやりと「次へ」をクリックするだけになるのでしょうか？
- 本当に別のツールを管理する時間があるだろうか？
これらの課題を直接解決する中小企業向けトップLMSプラットフォームのリストです。事前構築済みテンプレート、スマートな自動化機能、従業員（および管理者）の満足度を維持するエンゲージメント機能により業務効率化を実現するツールを選定しています。
新入社員研修、従業員トレーニング、スキルアッププログラムのいずれを実施する場合でも、これらの学習管理システムを活用すれば、人事部門の負担を過度に増やすことなくやることができます。
主要LMSツール一覧
優れた学習管理システムを素早く比較したい方には、こちらのテーブルが最適です。
|ツール名
|主な機能
|最適な用途
|価格*
|ClickUp
|ClickUp Brainでやることリストを作成し、ClickUp Clipsで研修内容を記録・共有
|トレーニング、オンボーディング、プロジェクト管理のオールインワンプラットフォームを必要とする非営利団体に最適
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|TalentLMS
|1000以上の既成コース、アンケート作成機能、BambooHRやSalesforceとの連携機能を備えています。
|成長中のビジネス向けオールインワン学習に最適
|有料プランは1～40ユーザー/月あたり149ドルから
|AbsorbLMS
|AI作成、学習者承認、観察チェックリスト
|コンプライアンス研修に最適
|カスタム価格設定
|Docebo
|ヘッドレスアーキテクチャ、/AIを活用したコース推薦機能、招待制視聴機能
|コンプライアンス研修と資格管理に最適
|カスタム価格設定
|LearnUpon
|複数コースの学習パス、トレーニング自動化のための条件分岐ロジック、専用ポータル
|複数の対象者への研修に最適
|カスタム価格設定
|Thinkific
|ホワイトレーベル学習、カスタムドメイン、コミュニティスペース、カスタム役割
|オンラインコースの販売を希望するビジネスに最適
|有料プランはユーザーあたり月額49ドルから
|Blackboard
|マルチテナント対応ブランディング、ISO認証取得、テスト用フェーズステージングエリア、組み込みアクセシビリティチェッカー
|拡張性のある自社ブランド研修プラットフォームが必要なビジネスに最適
|カスタム価格設定
|Moodle
|カスタムコンピテンシーフレームワーク、マトリックスメッセージング、AIコネクター
|カスタマイズ可能で予算に優しいLMSを求める非営利団体に最適
|Free
|Tovuti
|40種類のコンテンツ、Dizi AI、ユーザーグループとサブグループの作成
|インタラクティブで没入感のあるトレーニング体験に最適
|カスタム価格設定
|360 Learning
|SSO (シングルサインオン)、ウェブベースのファイル追加、証明書の有効期限設定
|共同トレーニングに最適
|有料プランはユーザーあたり月額8ドルから
|iSpring Learn
|PowerPointベースのコース作成機能、SSO (シングルサインオン) 機能、ブランディングのためのカスタムドメイン
|企業研修の実施と自動化に最適
|有料プランはユーザーあたり年間770ドルから
|Litmos
|98,000の既製コース、100以上のコネクター、/AIによるビデオ提出物の分析、コース履歴の確認が可能
|効果的な研修の実施に最適
|カスタム価格設定
|LearnDash
|ビデオの進捗管理、複数のコンテンツフォーマットをサポート
|小規模ビジネス向けトレーニング作成・管理に最適
|有料プランは1ウェブサイトあたり年間199ドルから
中小企業向けLMSを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
中小企業向け学習管理システム（LMS）を選ぶ際には、時間を節約し、管理業務の負担を軽減し、成長に合わせて拡張できる機能が求められます。チームや予算を圧迫しないことが重要です。
使いやすく、チームのスキルアップに必要な適切なトレーニングを提供するLMSです。
以下に、注目すべき主要機能の実用的なチェックリストを記載します：
- インタラクティブな学習モジュール： 従業員の関心を維持するインタラクティブビデオ、クイズ、シミュレーションにより、知識定着率を高め、研修を単なる義務作業ではなくします。
- カスタマイズ機能：ブランド化されたコース、トレーニングモジュール向けのカスタムコンテンツ、パーソナライズされた学習パスにより、学習管理システムを自社のニーズに合わせて調整可能
- 拡張性: LMSがチームと共に成長し、ユーザー数・コース数・場所数の増加をサポートできることを保証。速度低下や高額なアップグレードを必要とせず、柔軟な拡張を実現します。
- 進捗追跡：学習者の進捗を追跡し、組み込みのクイズ、研修フィードバックアンケート、修了証、パフォーマンス評価を通じて研修内容を改善します
- 連携機能： Slack、Google Workspace、研修ソフトウェア、またはHRIS（人事情報システム）などのツールとLMSを接続し、オンボーディングの効率化、課題の自動割り当て、従業員データの同期を実現します。
- モバイルアクセス： フィールド作業員、ハイブリッドチーム、タスク間の短時間学習向けに、モバイル対応のトレーニングプラットフォームを提供。移動中でもトレーニング教材にアクセス可能にします。
- レポート作成と分析機能：リアルタイムのダッシュボードとレポートを活用し、誰が何を学んでいるか、どこでつまずいているか、チーム全体の研修をどう改善できるかを可視性をもって把握します。
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順を以下に示します。
小規模ビジネス向けベストLMS
以下は、貴社のような小規模ビジネス向けの最適な学習管理システムです。
ClickUp（オンボーディングと継続的な学習管理のためのオールインワンプラットフォームが必要なビジネスに最適）
統合型AIワークスペースの先駆けであるClickUpは、軽量でカスタマイズ可能な学習管理システムとして機能し、ワークフローを簡素化するとともに、プロジェクト横断的なタスク管理を改善します。
ClickUp BrainとClickUp Docsの強力な組み合わせを活用すれば、トレーニングマニュアル、ボランティアハンドブック、オンボーディングガイド、さらには個人別学習プランまで作成できます。
よりインタラクティブにするため、埋め込みビデオやインフォグラフィックをアップロードしてコンテンツを強化できます。公開共有機能により、ClickUpのフルアクセス権がなくてもボランティアや関係者がこれらにアクセス可能となり、オンボーディングをシームレスに実現します。
トレーニングマニュアルがPDF、スプレッドシート、Google ドキュメントなど様々な場所に分散している場合、チームは仕事完了よりも資料探しに時間を費やすことになります。しかし、AI搭載の企業検索を導入すれば 、このプロセスを効率化。ワークスペース全体や連携したサードパーティアプリ内のあらゆる情報を数秒で検索可能になります。
従業員向けトレーニングライブラリが拡大するにつれ、ClickUpのナレッジマネジメント機能を活用すれば、フォルダをくまなく探すことなく関連文書や回答を効率的に検索できます。この機能により、全社的な知識のストレージと即時アクセスが容易になります。トレーニングドキュメントやガイドをすべて社内wikiに変換することで実現可能です。
より個別化されたサポートが必要ですか？ClickUpのエージェントに質問しましょう！これらのナレッジマネジメント用AIツールは、繰り返し質問に丁寧に回答し、ワークフローをトリガー。小規模チームに負担をかけずに業務を効率化します！
ClickUpには、研修プログラムの展開を標準化する事前構築済みテンプレートも用意されています。例として、ClickUpの「研修展開プランテンプレート」を使えば、すべての研修資料を整理し、一元的にアクセス可能にできます。
このテンプレートを使用すると、次のことが可能です：
- カスタムステータスで研修プランの各フェーズを追跡
- カスタムフィールドを使用して、トレーニングセッションに関する情報を保存、整理、可視化します
- ClickUpダッシュボードで展開プランの進捗を監視
新入社員の研修からチーム全体のスキル開発管理まで、ClickUpの機能は研修ニーズに合致し、成長をサポートします。
ClickUpの主な機能
- 事前設定されたタスク（ポリシー確認や導入研修の完了など）を用いて、ボランティアやスタッフのオンボーディングを体系化。従業員オンボーディングテンプレートなどの既成テンプレートを活用できます。
- ClickUpFormsを使用して、研修の申し込み、クイズの回答、フィードバックを収集しましょう
- ClickUpのプリビルドエージェントを活用すれば、次のモジュール割り当てやリマインダー送信といった反復的な学習ワークフローを手動セットアップなしで自動化できます
- ClickUpダッシュボードで、研修の完了状況、期限切れのレッスン、研修目標、学習者のエンゲージメントを可視化しましょう
ClickUpの制限事項
- モバイルアプリは、特に複雑なプロジェクトの処理や複数のタスク管理時には、デスクトップバージョンよりも動作が遅くなることがあります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2のレビューはこちら：
私のチームは、責任追跡のためのタスク割り当て機能と高度なカスタム性に非常に満足しています！各ニーズに合わせたスペースを作成し、各タスクの進捗を追跡できています。使いやすく、必要な時にはカスタマーサービスも助けてくれます！チーム全体でのClickUpの導入・統合は短時間で完了し、今では全員が日常的に活用しています！
💟 特典：Brain MAXはAI搭載のデスクトップコンパニオンであり、中小企業向けのスマートで直感的なLMSとしても機能します。文書、研修コンテンツ、チームコミュニケーションを深く統合することで、Brain MAXは学習コンテンツの作成、整理、配信を単一プラットフォームから容易に実現します。 音声入力でトレーニングモジュールを迅速に構築し、コースを割り当て、従業員の進捗を追跡し、クイズやフィードバックフォームを生成することも可能です。Brain MAXはリマインダーを自動化し、関連リソースを収集し、チームの学習状況をリアルタイムで可視化。これにより、オンボーディングやスキルアップがシームレスかつ効率的に、貴社のビジネスニーズに完璧に適合します。
📚 詳細はこちら：当社オンボーディングチームがClickUpを活用する方法
2. TalentLMS（成長ビジネス向けオールインワン学習ソリューションとして最適）
TalentLMSは、最小限のセットアップで従業員・パートナー・顧客の研修を支援する学習管理システムです。クラウドベースでモバイル対応しています。
直感的なインターフェースにより、LMS未経験のチームでも数時間でオンラインコースを作成できます。
ユーザー管理、学習パスの割り当て、進捗の追跡を、組み込みレポートと自動化機能で実現。AIツールはオンボーディングコンテンツの作成やスキルギャップの検出をサポートし、リーダーボードやバッジなどのゲーミフィケーション機能で学習者の継続的な関与を促進します。
柔軟な価格設定と最小限のIT関与で、拡張性のあるLMSソリューションを必要とする成長中のチームにとって実用的な選択肢です。
TalentLMSの主な機能
- インタラクティブなコースを提供し、SCORM、xAPI、cmi5などのeラーニングコンテンツ規格に準拠した多様な選択肢（多肢選択問題、ドラッグ＆ドロップ、自由記述式問題）を備えています。
- 学習者と研修に関する結果を収集・分析するためのアンケートを作成する
- BambooHRやSalesforceなどのプラットフォームと連携し、新入社員研修や営業トレーニングの進捗を追跡します
TalentLMSのリミット
- レポート機能は基本レベルで、カリキュラムとしてグループ化されたコースのレポート作成オプションはありません
TalentLMSの価格
- Core: 1～40ユーザーあたり月額149ドル
- Grow: 1～70ユーザーあたり月額299ドル
- Pro: 1～100ユーザーあたり月額579ドル
- 企業: カスタム価格
TalentLMSの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (500件以上のレビュー)
TalentLMSについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
AIを活用できる点と、カスタマイズの範囲がある点が気に入っています。提供できる研修を強化するために活用できる領域が非常に多いです。レポート作成は非常に有益で、有用なデータを提供してくれます。コンテンツを非常に高い採用率で、簡単かつ迅速に導入することができました。
⚡ テンプレートアーカイブ:無料の従業員研修プランテンプレート
3. AbsorbLMS（コンプライアンス研修に最適）
AbsorbLMSは/AIを活用した「Absorb Skills」学習機能を提供し、従業員一人ひとりに合わせたスキルアップの道筋を設計します。
専門の学習開発チームがなくても、生成AIを活用してコースやクイズを素早く作成できます。
管理者は自然言語コマンドでレポート作成や登録自動化が可能で、貴重な時間を節約できます。/AIによる学習体験のパーソナライズ機能では、学習者の進捗状況に基づいてコンテンツを推薦します。
Absorbは、専門家の指導に基づき、様々な業界やスキルレベルに対応した、従来のトレーニング手法に基づいた20,000以上のすぐに使えるコースを提供しています。基本的なコース作成に多額の費用をかけたくない中小企業に最適です。
AbsorbLMSの主な機能
- Create AIを活用してコースを調査・構成・設計し、学習者の関与を高めるインタラクティブな要素を組み込みましょう
- コース内で学習者の完了する確認を記録し、完了証明と理解確認の文書化を確実に行います
- 観察チェックリストを活用し、学習者が研修内容を実際の業務や役割上重要なタスクや手順にどれだけ適用できているかを追跡・評価します。
AbsorbLMSの制限事項
- 現在、大量のコースライブラリを管理するには多くの時間がかかります。一括編集機能が利用できないためです。
AbsorbLMSの価格
- カスタム価格設定
AbsorbLMSの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)
実際のユーザーはAbsorbLMSについてどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：
Absorbの直感的で使いやすいインターフェースは習得が早く、操作も簡単です。高い柔軟性を備えつつも安定性と堅牢性を兼ね備えています。新機能開発にはユーザーの要望やニーズが反映されます。カスタマーサポートは素晴らしく、常に喜んで対応してくれます！
📮 ClickUp Insight: 回答者の33%が、AI活用事例として最も関心を持つ分野の一つにスキル開発を挙げています。例として、技術職以外の従業員がAIツールを使ってウェブページ用のコードスニペットを作成する方法を学びたい場合などです。こうしたケースでは、AIが私の仕事の文脈を多く把握しているほど、その応答精度は向上します。
仕事のための万能アプリとして、 ClickUpのAIはこの分野で特に優れています。現在取り組んでいるプロジェクトを認識し、具体的なステップを提案したり、コードスニペットの作成といったタスクを簡単に実行したりできます。
4. ドーチェボ（コンプライアンス研修と資格管理に最適）
トレーニング施策は、手作業で一貫性がなく、拡張が難しい場合、しばしば失敗に終わります。特に新ソフトウェアの従業員研修を効率的に行う際には顕著です。放置すれば生産性が低下し、オンボーディングコストが増大します。
DoceboはAI搭載LMSでこの課題を解決します。コース作成の自動化、学習パスのパーソナライズ、認定プロセスの効率化を実現。ヘッドレスアーキテクチャにより、魅力的なコースを作成し既存ツールに組み込めます。これにより、研修目標とプログラムを日常業務フローに統合できます。
モバイルサポート、多言語アクセス、SalesforceやZoomとの連携機能を備えたDoceboは、既存のシステム環境にシームレスに統合できます。
Doceboの主な機能
- Docebo Content、LinkedIn Learning、Skillsを活用し、学習パスをサポートするトレーニングコンテンツにリアルタイムで簡単にアクセスできます。
- AIを活用し、学習者の行動やニーズに合わせたコースを推薦します。例：「招待して視聴」機能では、学習者が特定のコンテンツを同僚と共有し、その資産を視聴してほしい場合に活用できます。
- ユーザーグループ向けの専用スペースを作成し、モデレートされたチャット、楽しいゲーム、達成感、バッジで参加意欲を高めましょう
Doceboの制限事項
- セッションレベルの自動化や講師許可に関する制限により、手作業や回避策が増加する結果となります
Doceboの価格設定
- カスタム価格設定
Doceboの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)
実際のユーザーはDoceboについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Doceboは高度にカスタマイズ可能なプラットフォームのプロバイダーであり、自社のブランディングや企業文化を反映した学習体験を構築できます。
📚 さらに読む：非営利団体向けAIツール
5. LearnUpon（多様な対象者への研修に最適）
LearnUponはクラウドベースのLMSで、HRISやCRMなどの既存プラットフォームと連携します。
新入社員が入社したり顧客が登録すると、LearnUponは自動的に関連する研修パスを割り当てます。20言語以上のサポートに対応した多言語LMSにより、グローバルな学習環境を実現します。
カスタムブランディング、エンゲージメント重視の機能、直感的なダッシュボードを備えたLearnUponは、小規模な人事チームがプロフェッショナルでブランドに即した学習プロセスを提供するのに役立ちます。技術的な複雑さを増すことなく、チームが成長と人材定着に集中できるよう支援します。
LearnUponの主な機能
- 柔軟なモジュール、複数コースからなる学習パス、学習者が自身のペースで閲覧・登録できるセルフサービス型コースカタログにより、学習を体系化します。
- スマートな「if/then」ロジックと再利用可能な学習オブジェクトを活用し、カスタマイズされた学習パスを実現するトレーニングプロセスの自動化
- 専用ポータルを通じて異なる対象者向けに研修をカスタムし、単一のLMSプラットフォームから複数の学習環境を管理可能にします
LearnUponの制限事項
- 利用可能な標準レポート作成は、高度な分析に必要な深みを欠いています
LearnUponの価格
- カスタム価格設定
LearnUponの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (100件以上のレビュー)
実際のユーザーはLearnUponについてどう評価しているのでしょうか？
全体的なユーザー体験が気に入っています。情報検索が容易で、授業のスケジュール設定が可能、ターゲットにアクセスをリミットでき、コース内でレビューを許可することで学習者の体験をより詳細はこちらで把握できます。
🧠 ご存知ですか？ 従業員の74%が、職務において必要とされるスキルを維持するためには、常に新しいスキルを学び続ける必要があると回答しています。
6. Thinkific（オンラインコース販売を目指す作成者に最適）
Thinkificは従来のLMSとは異なり、ビデオ・音声・プレゼンテーション・PDF・ダウンロードコンテンツ・SCORM準拠コンテンツをサポートするドラッグ＆ドロップ式コースビルダーです。
アウトライン生成ツールや一括インポート機能などを活用すれば、作成者は技術的なスキルがなくてもコース設計が可能です。複数の役割を兼任するチームメンバーが多い中小企業にとって理想的な選択肢です。
学習者のモチベーション維持のため、Thinkificではクイズ・課題・アンケート・修了証・ゲーミフィケーションによる進捗追跡を提供。さらにモバイル専用アプリとブランドアプリで外出先でも学習可能です。
Thinkificの主な機能
- 外観のカスタム、カスタムドメイン、高度なテーマ編集、サイト構築ツールにより、ブランド化されたホワイトレーベルの学習体験を提供します
- 作成者が、学習環境内に直接、専用かつインタラクティブなコミュニティスペースを構築可能にし、グループ単位の学習や限定メンバーエリアを実現します。
- 詳細な許可設定でカスタム役割を作成し、関係者が自身の責任範囲に関連する事項のみを閲覧・管理できるようにします
Thinkificのリミット
- 学習モジュールはSCORMファイルとしてダウンロードできず、他のLMSプラットフォームで利用できません。これは大企業が必要とする機能です。
Thinkificの価格設定
- ベーシック: ユーザーあたり月額49ドル
- スタート: ユーザーあたり月額99ドル
- Grow: ユーザーあたり月額199ドル
- Thinkific Plus: カスタム価格設定
Thinkificの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
Thinkificについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
使いやすさは抜群です——これまで使ったLMSの中で最も簡単でした。特にWYSIWYG（見たまま編集）機能が私のニーズに合っており、基本プランからでも学習者に優れた体験を提供する美しいアカデミーを確実に構築できます。価格は手頃で、サポートチームは最高です！迅速な回答を提供し、毎回確実にフォローアップしてくれます。
7. Blackboard（拡張性のあるブランド化トレーニングプラットフォームが必要なビジネスに最適）
Blackboardは、Video Studioツールキット内の企業レベルかつブラウザベースのアドオンです。
学習管理システムとして、教育者はBlackboard内で直接ビデオの録画、アップロード、編集、字幕追加、共有が可能です。追加ツールやログインは不要です。
マルチテナント対応のブランディングと企業レベルのセキュリティ（FedRAMP、ISO認証取得）を提供し、各ブランドや製品知識ごとに独立したポータルを活用して、従業員、カスタム、パートナーのトレーニングを容易に実現します。
Blackboardが他社LMSプラットフォームと一線を画す点は、没入型360°ビデオとVRヘッドセットの連携をサポートし、没入感あふれる探索型レッスンを実現することです。
Blackboardの主な機能
- 開発プログラムの学習環境内で、トレーニングビデオをネイティブに録画・編集可能
- トレーニングコンテンツを安全にテストしたり、ソフトウェア更新の準備ができるフェーズエリアを提供します
- Blackboardのコンテンツエディターに組み込まれたアクセシビリティチェッカーを使用して、アクセシビリティの問題を発見し修正する
Blackboardの制限事項
- システムは時折、読み込み速度の低下や偶発的な不具合といったパフォーマンス問題が発生し、ユーザー体験を妨げることがあります。
Blackboardの価格設定
- 30日間の無料試用版
- カスタム価格設定
Blackboardの評価とレビュー
- G2: 4.0/5 (900件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 1/5 (500件以上のレビュー)
実際のユーザーはBlackboardについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
最近導入されたAIの現行機能は、我々にとってまさに画期的な変化をもたらしました。AI構造と質問を用いて設計されたコースや評価の配信を加速させます。誰でも簡単に操作できるユーザーインターフェースに加え、サードパーティ製ツールの実装も驚くほど簡単です。統合機能は私が最も気に入っている点の一つです。
⚡ テンプレートアーカイブ: プロセス文書化テンプレート
8. Moodle（カスタマイズ可能で予算に優しいLMSを求める非営利団体に最適）
Moodleは小規模ビジネス向けの無料オープンソース学習管理システムです。
このツールは、プロプライエタリな学習管理システム（LMS）の法外なライセンス費用を排除し、限られた予算でもプロフェッショナルレベルの従業員研修を即座に実現します。
さらに、その高度なカスタム機能により、中小企業はトレーニングコンテンツ、ブランディング、コースのフローを完全に調整できます。条件付きアクティビティを活用して効率的で役割に応じた学習を保証することも可能で、限られたトレーニング時間とリソースの効果を最大化するために不可欠です。
このセキュリティでカスタマイズ可能なプラットフォームでは、データの所有権を完了する形でMoodleを自社でホストするか、迅速な導入と製品活用のためにMoodleCloudを利用できます。
Moodleの主な機能
- カスタム能力フレームワークのインポート・作成と、従業員への学習プランの割り当てが可能
- ウェブ会議、フォーラム、コース内コミュニケーション機能（Matrix Messaging）を活用した共同学習を促進します。
- Moodleの機能を強化する強力なプラグイン（例：AIコネクター）を活用し、ChatGPTやDALL-EなどのAIツールを統合しましょう。
Moodleのリミット
- 更新プロセスには、データベースのバックアップ、コアファイルの置換、プラグインの動作確認といった手動ステップが含まれます。
Moodleの価格
- Free
Moodleの評価とレビュー
- G2: 4.0/5 (400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (3000件以上のレビュー)
実際のユーザーはMoodleについてどう評価しているのか？
G2のレビューはこちら：
Moodleは、最も柔軟性が高く機能豊富なオープンソース学習管理システムの一つです。コース構造からユーザー役割、プラグイン統合、UIテーマに至るまで、完了するカスタムが可能な点が特に優れています。
9. Tovuti（インタラクティブで没入感のあるトレーニング体験に最適）
Tovuti LMSは小規模ビジネス向けのオールインワン学習管理システムで、研修プログラムの作成・提供・販売・追跡が可能です。360°バーチャルツアー、ブランチシナリオ、没入型学習体験を実現するクリック可能なホットスポットなど、40種類以上のコンテンツを活用したインタラクティブなコース構築を支援します。
TovutiのDizi AIは、アイデアやPDF、プロンプトを数分で完了するレッスンに変換する、組み込み型のコース作成アシスタントです。ソースをアップロードするかプロンプトを入力するだけで、Diziがコースコンテンツやクイズ、アクティビティを生成し、LMS内で公開可能な状態にします。
300万点のストック画像ライブラリと12種類以上のインタラクティブフォーマットを備えています。小規模チームや人事担当者にとって、これは展開の迅速化、コンテンツコストの削減、そして研修効果の向上に注力できる時間の増加を意味します。
Tovutiの主な機能
- Dizi AIで画像やインタラクティブなクイズ付きコース全体を数秒で生成
- API接続を使用してTovutiをHRISまたはERPシステムと連携させ、データのプッシュとプルを実現します
- 無制限のユーザーグループとサブグループを作成し、特定の許可を割り当てられます
Tovutiの制限事項
- ヘルプセンターは汎用的と評されることが多く、特定のワークフローに関する詳細な情報はあまり提供されていません
Tovutiの価格設定
- カスタム価格設定
Tovutiの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (90件以上のレビュー)
実際のユーザーはTovutiについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
私は2022年初頭からTovutiを利用していますが、まず何と言っても、彼らは最初から最後まで素晴らしいパートナーです。TovutiをLMSソリューションとして選択する方にとって際立つ点は、間違いなく、私がこれまで関わったどの組織よりも優れたカスタマーサポートとテクニカルサポートを提供していることです。
📚 さらに読む：AIワークフロー自動化で生産性を向上させる方法
10. 360 Learning（共同学習に最適）
360 Learningの最も強力な機能は、3万エントリーのスキルデータベースとAIタグ付け機能の統合です。これにより研修コンテンツと従業員プロフィールが自動的に適切なスキルにマップされます。
この自動化により、小規模チームでも手作業なしで高度にターゲットを絞った学習パスを提供でき、即座に研修の関連性と効果を高めます。
特に重要なのは、プラットフォームが完全にカスタマイズ可能なレポート作成機能を提供している点です。このレポート作成は簡単にフィルタリング、保存、スケジュール設定が可能で、多忙な管理者が従業員の進捗を迅速に追跡するために必要な、実用的なデータを提供します。
つまり、研修の効果を測定し、コンプライアンスを証明できることが重要です。これらは研修投資が具体的な成果をもたらすことを保証するすべての鍵の機能です。
360 Learningの主な機能
- Microsoft、Google、Okta、MyportalなどのツールでSSO (シングルサインオン)を有効化し、簡単かつセキュリティを確保したアクセスを実現
- GoogleやPreziなどのツールからリンクされているURLをリンクするだけでウェブベースのファイルを直接追加でき、すべてを一箇所で最新の状態に保てます
- 証明書の有効期限を設定し、更新が必要な際に自動リマインダーを受け取れます
360 Learningのリミット
- プラットフォームの見た目や操作感をカスタマイズする機能にリミットがあり、ブランドガイドラインに沿った調整が困難
360 Learningの価格
- チーム: ユーザーあたり月額8ドル
- ビジネス: カスタム価格設定
360 Learningの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (400件以上のレビュー)
360 Learningについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
一人だけのL&Dチームを率いる研修開発マネージャーとして、私は直感的で協働可能、かつ社内チームと外部小売パートナー双方をサポートできる柔軟性を備えたLMSを必要としていました。360Learningはあらゆる面で期待に応え、それ以上の価値を提供してくれました。
⚡ テンプレートアーカイブ：WordとClickUpで使える無料ナレッジベーステンプレート
11. iSpring Learn（企業研修の提供と自動化に最適）
iSpring Learnは中小企業に最適なクラウド型LMSです。Microsoft PowerPointに似た直感的なインターフェースと操作性により、プロフェッショナルなデジタル研修への移行を大幅に簡素化します。 統合されたコンテンツツール、特にiSpring Suiteのサポートにより、基本的なコンピュータースキルを持つ従業員でも、既存のPowerPointプレゼンテーション、ビデオ、文書を、クイズやシミュレーションを備えたインタラクティブで進捗管理可能なコースに素早く変換できます。これにより、専門の教育設計者を雇う必要も、複雑なソフトウェアを一から学ぶ必要もなくなります。
本ツールは迅速なコンテンツ作成に重点を置き、進捗を手間なく追跡できるリアルタイム評価レポートを組み合わせることで、中小企業が時間やリソースを大量に投入することなく、研修プログラムを迅速に立ち上げ、管理し、その効果を測定することを可能にします。
iSpring Learnの主な機能
- カレンダー機能を活用し、ライブセッション、ワークショップ、ミーティングなど全ての研修活動を一元管理
- JWT技術を活用したSSO (シングルサインオン)により、自社ウェブサイトからiSpring Learnへユーザーをリダイレクトします
- 自社ドメインをiSpring LearnにマップしてプラットフォームURLをカスタムし、ブランド体験を実現
iSpring Learnのリミット
- 音声とビデオの同期は難しい場合があります。より分かりやすいチュートリアルがあると助かります
iSpring Learnの価格
- 300ユーザー: 1ユーザーあたり月額4.46ドル
- 500ユーザー: 1ユーザーあたり月額3.97ドル
- 1000ユーザー: ユーザーあたり月額3.58ドル
iSpring Learnの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)
iSpring Learnについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
優れたインターフェース、高品質なコース作成の豊富な機会、従業員の進捗を追跡しやすい点、そしてスイートを購入して素晴らしい教材を作成できる点が素晴らしいです。
📚 さらに読む：非営利団体向けプロジェクト管理ソフトウェア
12. Litmos（効果的な研修提供に最適）
Litmosは中小企業向け/AI搭載学習管理システムで、従業員のオンボーディングと研修、パートナー企業のトレーニング、コンプライアンス確保を支援します。
直感的なドラッグ＆ドロップ式著者ツールでコースを作成し、ビデオやクイズ、インタラクティブコンテンツを埋め込み、役割や事業部門を横断した学習パスを展開できます。
販売、顧客体験、コンプライアンス、安全、ソフトスキルなど、98,000以上の既製コースを網羅した、すぐに使えるライブラリを提供します。
Litmosの機能
- 100種類以上の即利用可能なコネクターから選択するか、オープンAPIを使用してワークフローツールを統合できます
- AIで学習者のビデオ提出物を分析し、感情、話し方の速さ、キーワードの使用状況を追跡
- コースのバージョン履歴を確認し、いつでも以前のバージョンを復元して正確性を維持し、エラーを防止できます
Litmosのリミット
- 更新が困難でカスタムフィールドの操作が難しい
Litmosの価格
- カスタム価格設定
Litmosの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (200件以上のレビュー)
Litmosについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Litmosは非常にユーザーフレンドリーで、豊富なオプションを備え、常に進化し、レベルアップを続けています！コンテンツ著者機能が大好きで、継続的な機能強化には本当に感心しています。
13. LearnDash（小規模ビジネス向けトレーニング管理に最適）
LearnDashは中小企業向け学習コンテンツを即座に強化します。強力なWordPressプラグインとして機能するため、ウェブサイトをお持ちであればすぐに利用可能です。
最大の強みは、瞬時のコース作成機能です。YouTube、Vimeo、Wistiaのプレイリストリンクを貼り付けるだけで、スマートなコース作成ウィザードが自動で処理します。数分でビデオプレイリストを完全に構造化されたプロ仕様のオンラインコースに変換します。
これにより中小企業は、研修設定に費やす膨大な時間を省略できます。従業員のオンボーディングや顧客教育を即座に開始でき、既存のビデオを今すぐ貴重な資産に変えることが可能です。
LearnDashの主な機能
- ビデオの進捗管理機能を有効にすると、学習者がビデオ視聴を完了した時点で自動的にレッスンの完了が記録されます
- エンゲージメントパターン、学習時間、クイズの成績に関する洞察を得て、データに基づいた意思決定を実現しましょう
- 画像、ビデオ、音声、SWFファイル、HTML5、SCORM、xAPIをサポート
LearnDashのリミット
- コースのバンドル機能やショッピングカートといった要素は、不必要に複雑です
LearnDashの価格
- LearnDash LMS: 1ウェブサイトあたり年間199ドル（年額課金）
LearnDashの評価とレビュー
- G2: 4. 2/5 (40件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)
実際のユーザーはLearnDashについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
LearnDashでいくつかのウェブサイトを構築しましたが、カスタマーサポートは特に気に入っている機能の一つです。LearnDashプラットフォーム自体も、驚くほど使いやすいです。
📚 こちらもご覧ください：チーム向けベストドキュメントコラボレーションソフトウェア
どのLMSから始めるべきか？
導入初期段階であれば、既存のワークフローに適合するLMSを選択しましょう。機能リストが最も長いツールではなく、既存プロセスに自然に組み込めるツールが最適です。
プロジェクト管理にClickUpのようなツールを既に利用中ですか？ドキュメント、テンプレート、/AIを活用して研修機能まで拡張しましょう。追加の学習曲線は不要です。
また、中小企業向け学習管理システムの利用を始めたばかりの場合、やはりClickUpから始めることをお勧めします。最初のステップを踏み出すために必要な機能がすべて揃っています。
鍵は、小規模から始めること。テンプレートを活用し、単一チームでテストを実施しましょう。真に優れたLMSとは、従業員が実際に使い続け、繰り返し利用するシステムなのです。
✅ClickUpに無料登録して、LMSの作成を始めましょう。