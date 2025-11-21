Jiraガントチャート vs ClickUpガントチャート：プロジェクトプランに最適なのはどちら？

チームがフェーズ、依存関係、期限を跨いで仕事をプランする際、ガントチャートは単なる仕事可視化を超えた価値を提供します。これが、あるプロジェクト管理ツールを他よりも選ぶ理由となるのです。

ClickUpとJiraはどちらもガント（あるいは少なくともガント型）機能を提供していますが、どちらがあなたの仕事の仕方に合っていますか？

プロジェクト管理ツールとしてJiraとClickUpのどちらを選ぶかお悩みなら、ぜひご活用ください。

ネイティブのドラッグ＆ドロップ式タイムラインを提供するツールを選ぶべきか、それともプラグインや有料アップグレードでガント機能を実現するツールを選ぶべきか？

Jiraガントチャート vs ClickUpガントチャートの機能比較を徹底解説し、情報に基づいた選択をサポートします。

この機能の理想的な使用シナリオ

1903年、ポーランド人技術者カロル・アダムチェツキは「ハーモノグラム」と名付けた視覚的プロジェクト計画ツールを開発した。これは現代のガントチャートに酷似していたが、言語障壁と配布の制限により東欧圏外では広く認知されなかった。

1910年、アメリカの機械技師兼経営コンサルタントであるヘンリー・L・ガントは、製造および軍事プロジェクトの効率化を目的に、独自に類似のチャートを開発しました。彼のバージョンは米国や西欧諸国でより広く普及したため、このフォーマットはガントチャートとして知られるようになりました。

今日でも、ガントチャートは現代のプロジェクト管理ツールにおいて欠かせない要素です。

カンバン、タイムライン、スクラムなど十数種類のビューが利用可能な今、なぜガントは依然として存在意義を保っているのか？そして、いつ使用すべきなのか？

連続した依存関係を持つプロジェクトを管理 ：1つのタスクの遅延が全体のタイムラインに影響する場合、ガントチャートはクリティカルパスを可視化し、単一タスクの変更が下流の仕事に与える影響を理解するのに役立ちます。

プロジェクトを一目で把握： ガントチャートほど、タイムライン全体、タスクの階層、依存関係、マイルストーン、期限をすべて一箇所で可視化できるビューは他にありません。

リソース制約のある環境での作業負荷のバランス調整 ：ガントチャートは担当者の過負荷や未活用状態を可視化し、プロジェクトスケジュールを乱さずに作業の再割り当てを容易にします

ステークホルダーの多いプロジェクトを管理 ：経営陣が明確な進捗報告を求める場合、ガントチャートは進捗、ボトルネック、リスクを伝えるための明快な手段を提供します

複雑な多段階プロジェクトを管理 ：長期プロジェクトでは、ガントチャートが各フェーズの全体像を把握しつつ日々の進捗を追跡するため、主要なマイルストーンに沿った進捗管理が可能になります

部門横断的なチームでの共同作業 ：ガントチャートは依存関係のあるワークフローの共有の可視性を提供し、各チームの成果物が他チームに与える影響を理解するのに役立ちます

締切管理に最適：スクラムはやることの完了を支援し、カンバンは柔軟性を維持します。しかしガント スクラムはやることの完了を支援し、カンバンは柔軟性を維持します。しかしガント はクリティカルパスを可視化し 、厳しい締切がバックログに埋もれるのを防ぎます

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳しい流れをご紹介します。

一目でわかる：ClickUpガントチャート vs Jiraガントチャート 機能比較テーブル

ClickUpとJiraの比較において、両ツールともガントチャートやタイムラインを通じてプロジェクトを視覚的に整理・管理できます。カスタムワークフローの作成、進捗の追跡、依存関係の構築、マイルストーンの効率的な管理など、中核的なプロジェクト管理機能を提供します。

とはいえ、これらのツールが多様なチームを持つ様々なビジネスにガント機能を提供する基本的な違いは以下の通りです。

概要テーブルで比較してみましょう：

クリティカルパス分析 プロジェクトの最短期間を決定するタスクの順序を自動的に計算し、強調表示します Advanced Roadmaps（有料プラン）の高度な問題リンク機能で利用可能ですが、自動化された真のクリティカルパスの計算機能は備えていません。手動での回避策またはサードパーティ製アプリが必要です。 余裕時間 プロジェクトの完了日に影響を与えずにタスクが遅延できる時間を自動的に計算し表示します この計算機能は、一般的にJiraの標準機能には含まれていません 基本機能比較 プラン進捗と実績進捗を比較するため、元のタイムラインのスナップショットを保存可能 カスタムフィールドまたはマーケットプレイスアプリを使用した手動での作成が必要です AIアシスタント タスク作成、要約、提案のための深く組み込まれた/AI 有料プランで一般的に利用可能。アトラシアンスイート全体での要約、コンテンツ生成、スマート検索に重点を置いています（ガントチャートビューに特に組み込まれているわけではありません）。 Freeプラン利用可能 Free Foreverプランで利用可能 基本タイムライン（単一プロジェクトビュー）は利用可能です。高度なロードマップ（真のマルチプロジェクト計画）は有料プランにリミットされます タスクの依存関係 タスクを視覚的に描画・リンクして依存関係を簡単に作成。自動再スケジュール機能が鍵となる機能です。 高度な視覚的依存関係の作成と管理は、Advanced Roadmaps（有料プラン）の中核機能です。基本プランでは問題リンクに依存します。 理想的な使用例 クロスファンクショナルチーム向けタスク・プロジェクトのタイムラインプラン：完全なビジュアルPM機能を即座に必要とするチーム向け アジャイル環境における技術チームのロードマップ策定とキャパシティプランニング。問題追跡と開発ワークフローとの高度な連携を実現。

ClickUpとは？

ClickUpのガントチャートビューでプロジェクトを可視化

ClickUpは、プロジェクト管理、タスク追跡、チームコラボレーション、分析機能を1つの統合プラットフォームに集約した、仕事のすべてに対応するオールインワンアプリです。

成長に合わせて拡張可能なプロジェクト管理ツールであることに加え、ClickUpはすべてのワークフローを統合するAIワークスペースを提供します。

アジャイルワークフロー、従来型プロジェクト管理、ウォーターフォール方式、ハイブリッド手法など、様々なプロジェクト管理に対応しています。これによりあらゆるプロジェクトスタイルに適応し、複数のツールに分散した非連携ワークフローを管理する「作業の拡散」を回避できます。

特筆すべき機能として、15種類以上のカスタマイズ可能なビュー（その一つがガントチャートビュー）を提供しています。これにより、チームに最適な方法でプロジェクトを可視化できます。

ClickUpのプロジェクトにビューを追加したい場合は、こちらのビデオをご覧ください。

ClickUpガントチャートの機能

では、ClickUpのガントチャートビューが提供する具体的な機能を詳しく見ていきましょう。これにより、プロジェクトの全体像を把握すると同時に、詳細な管理が可能になります。

機能 #1 タスク依存関係とクリティカルパスの可視化

ClickUpのガントチャートビューでプロジェクトのクリティカルパスを分析しましょう

ClickUpでは、タスク間をクリックして線を引くだけで依存関係を作成できます。これらの依存関係により、プロジェクトのタイムライン全体でタスクがどのようにつながっているかが、明確な視覚的表現として把握できます。

このプラットフォームは主に「ブロック」と「ブロックされる」関係を使用し、依存するタスクが完了するまでタスクを開始できないようにします。

ガントチャートの例をお探しなら、スプリントプランニング、ローンチタイムライン、コンテンツパイプラインなどが挙げられます。各タスクが前後の工程と明確に接続している点が特徴です。

ClickUpのガントチャートビューで依存関係を活用して実現できる機能は以下の通りです：

クリティカルパス分析 ：プロジェクト全体の遅延を防ぐために期限通りに完了しなければならないタスクを特定します。ClickUpは、プロジェクトの最短完了時間を決定する依存関係のあるタスクの最も長いシーケンスを自動的に計算し表示します。

自動再スケジュール ：依存関係のあるタスクをドラッグすると、連鎖するすべての依存タスクが自動的に再スケジュールされます。週末を非表示・スキップするオプションも備えており、ソフトウェア開発チームが現実的な期限を設定できるよう支援します。

プロジェクト横断的な依存関係 : 異なるプロジェクトやワークスペース間で依存関係を作成できます。つまり、複数のプロジェクトのタスクをリンクさせ、ポートフォリオ全体での連携を維持することが可能です。

一括依存関係管理 ：このアジャイルプロジェクト管理ツールでは、複数のタスクを「選択」して一括で依存関係を作成できます。sprint、製品リリース、マーケティングキャンペーンなど、複数のタスクが1つの主要な成果物に依存する複雑なタイムラインを設定する際に特に有用です。

依存関係衝突の検出と警告：ガントチャートビューはプロジェクト依存関係間のスケジューリング問題をフラグ付けします。例えば、品質評価タスクが誤って機能開発の前にスケジュールされた場合、ClickUpは衝突警告を送信します。

機能 #2 タイムライン管理と余裕時間計算

ClickUpのガントチャートビューでプロジェクトをタイムラインに変換しましょう

ClickUpのガントチャートビューでは、チャート上で直接タスクのタイムラインを管理できます。タスクバーをドラッグするだけで開始日や終了日の再スケジュールが可能で、複数箇所をクリックする必要はありません。また、計画の詳細度に応じて、日別・週別・月別・四半期別のスケジュール表示にズームイン/アウトできます。

各タスクバーには、ガントチャート上に直接進捗を示す視覚的な進捗バーと完了率が表示されます。これらの進捗インジケーターは、チームメンバーがタスクを完了するとしてマークしたりステータスを更新したりすると、リアルタイムで更新されます。

リソース配分を最適化するには、スラック時間計算を有効にして、必要な余裕を持つ担当者を確認できます。余裕時間計算は、プロジェクトのクリティカルパスに影響を与えずにタスクを遅延できる時間を示します。例えば、デザインレビューに3日間の余裕時間があるインスタンスの場合、開発を遅らせることなく（最大3日間まで）延期できることがわかります。

プロジェクトマネージャーとして、この機能により緊急対応が必要なタスクを優先し、チームメンバーに負担をかけずに仕事を再割り当てできます。

💡 プロの秘訣: 承認、引き継ぎ、部門横断的なステップなど、繰り返し発生するパターンに従うタスクがある場合、タスク管理テンプレートを使用すると大幅な時間節約が可能です。テンプレートは繰り返し発生するワークフロー用の事前構築済み構造を提供するため、毎回同じタスク分解を手動で再作成する必要がなくなります。 アジャイルワークフローにおけるClickUpの対応方法をご覧ください：

機能 #3 レポート作成とダッシュボード

ClickUpでは、カスタマイズ可能なダッシュボードにガントチャートを直接埋め込めるため、プロジェクトのステータスを管理層に伝達したり、リソース配分の判断を説明したりするのが容易になります。 タスク進捗、時間追跡、スプリントベロシティなどの他のウィジェットとガントチャートを組み合わせることで、プロジェクト全体の状況を包括的に把握できます。

高度なレポート作成機能により、担当者、期日、優先度レベル、 プロジェクトフェーズでガントデータをフィルタリングできます。さらにステップを進め、直感的なインターフェースでレポートの自動化とスケジュール設定を行い、チームメンバーや関係者に定期的に配布できます。

機能 #4 ガントタイムラインテンプレート

ClickUp ガントタイムラインテンプレートは、ガントチャートをゼロから作成する際に通常必要なセットアップ時間を削減します。このテンプレートは、包括的なプロジェクト管理を実現する実績ある構造要素を維持しつつ、チームが特定のプロジェクトニーズに合わせてカスタムできる、すぐに使えるフレームワークを提供します。

ClickUpのガントタイムラインテンプレートでは、以下のことが可能です：

複数のタイムライン視点にアクセス ：タスクに即座に集中するための週間ビュー、プロジェクトフェーズを把握する月間ビュー、長期 ：タスクに即座に集中するための週間ビュー、プロジェクトフェーズを把握する月間ビュー、長期 戦略プラン のための年間ビューを切り替えられます。

組み込みのプロジェクト管理機能を活用 ：このテンプレートには、時間追跡機能、依存関係の警告、自動電子メール、タグが含まれており、プロジェクトの開始時点から連携を強化します。

チーム横断的なプロジェクトプランニングの標準化 ：事前設定されたタスクグループ、ステータス、マイルストーンマーカーにより、テンプレートは異なるチームが一貫した構造に従うことを支援します。同時に、必要な箇所ではカスタム編集も可能です。

カスタムフィールドによるフィルタリング: 担当者、優先度、タスクフェーズでガントチャートをフィルタリングし、意思決定に必要な主要要素に焦点を絞った概要を把握できます。

機能 #5 リソース配分と作業負荷管理

ClickUpのガントチャートビューは、タスクのタイムラインと担当者情報を並べて表示することで、過負荷や空き時間の特定を支援します。同じ担当者に割り当てられた2つの高優先度タスクが重複している場合、即座に確認でき、作業のシフトや再割り当てによって競合を回避できます。

より詳細なリソース計画には、ClickUpのワークロードビューへの切り替えが可能です。このビューでは見積もり時間と各メンバーのキャパシティを考慮するため、チームの処理能力に基づいたタスク割り当てプランを立てられます。

ClickUpのワークロードビューでチームの作業負荷とキャパシティを可視化しましょう

ガントビューとワークロードビューを併用することで、バランスの取れたスケジュール管理が可能となり、過密スケジュールの発生を防止できます。

ClickUpガントチャート：最適なチームサイズとSaaS活用事例

ClickUpのガントチャートは、チームのサイズやプロジェクトの複雑さに柔軟に対応できるため、様々なSaaS環境で幅広く活用できます。

ClickUpは豊富なカスタマイズ機能で際立っています。カスタマイズ可能なステータスやフィールドから、チームの運用方法に完全に適応するワークフローまで対応しています。

ClickUpのガントチャートが各チームにもたらすメリットは以下の通りです：

チームタイプ 主な使用ケース 主な鍵 ソフトウェア開発チーム 機能リリース、sprintプラン、製品ロードマップ 開発フェーズとテストサイクル間の依存関係を管理します マーケティングチーム キャンペーン調整、コンテンツカレンダー、ローンチシーケンス クリエイティブ資産、承認ワークフロー、公開タイムラインを同期します プロダクトチーム 機能開発サイクル、ユーザー調査フェーズ、市場投入プラン 調査からローンチまで、各機能の部門横断的な成果物を調整します プロフェッショナルサービス クライアントプロジェクト管理、コンサルティング契約、サービス提供 複数のクライアントにわたるプロジェクトのマイルストーンとリソース配分を追跡します 運用チーム プロセス導入、システム移行、部門横断的な取り組み 複数の部門や関係者が関わる複雑なワークフローを調整する

ClickUpガントチャート内のAI機能

ClickUp Brain（ClickUp内蔵のAIアシスタント）は、ガントチャートビューに直接インテリジェントな自動化と文脈に応じた洞察をもたらします。

プロジェクトの説明を入力するだけでガントチャートを作成できます。例えば「ユーザー調査、デザイン反復、開発sprint、テストフェーズ、マーケティング展開を含む第3四半期製品アップデートをリリースする」と入力するだけで、フェーズ、タスク、タイムライン、依存関係を自動的に構築します（セットアップに何時間もかかることはありません）。

The Brainはさらに、ガントタイムラインからデータ（例：タスク進捗、コメント、完了率など）を抽出し、タスクを要約して以下のような質問に回答します：

スケジュールが遅れている原因は？

ローンチに向けて順調に追跡していますか？

今週、私たちの足を引っ張っているのは何ですか？

ガントタスクはステータスや期日と連動しているため、進捗状況に基づいてアラート、割り当て、フォローアップなどのワークフロー自動化をトリガーできます。クリティカルパスのタスクが遅延した場合、AIが自動的にチームメンバーに通知し、問題をプロジェクトマネージャーにエスカレーションします。

このコンテキストベースの自動化により、ガントチャートはインテリジェントなプロジェクト管理システムへと進化します。これにより、手動での継続的な介入なしに、タイムラインを確実に管理できます。

📍 特典：ClickUp Brainユーザーは、GPT-4o、Claude、Geminiなど複数の外部AIモデルから選択可能。ClickUpプラットフォーム内で直接、様々なライティング、推論、コーディングタスクを実行できます！ ClickUpで好みのAIモデルを活用し、プロジェクト効率を最大化しましょう

長所と短所（ユーザーのレビュー付き）

長所

15種類以上のビュー間でシームレスに切り替え可能、更新内容をリアルタイムで反映

組み込みのタスク管理機能により、ワークフローを一つのプラットフォーム内で集中管理・統合

事前作成済みの ガントチャートテンプレート で手動セットアップ時間を削減

タイムラインを要約し、組み込みのAIサポートで自動化をトリガーします

直感的なスケジュール管理とドラッグ＆ドロップ機能

組み込みのクリティカルパス分析と余裕時間の計算

ダッシュボードに直接埋め込めるガントチャートウィジェット

デメリット

複雑なタスクを管理するユーザーは、複数のタイムラインをズームしたりスクロールしたりする際に遅延が発生する可能性があります。

その広範な機能性ゆえに、その機能を習得するにはかなりの学習曲線が必要です

ClickUpのガントチャートが際立つ理由とは？

G2レビューはこちら：

JiraとClickUpはどちらもアジャイルワークフローをサポートしていますが、ClickUpのガントチャートへのアプローチは、開発者だけでなくより幅広いチームにとって利用しやすくなっています。ClickUpは、ワークフローのカスタム、タスク管理、進捗追跡を1か所で簡単に行える、印象的な機能の範囲を提供します。 各プロジェクトに合わせたビューの作成、自動化の設定、既存ツールとの連携が可能な点が特に気に入っています。個人のタスク追跡から複雑なビジネス運営まで、非常に汎用性が高いです。特にテンプレートとダッシュボードは、あらゆる情報を整理しやすく、追跡を容易にするのに役立ちます。

価格体系

メモ: ガントチャートはすべての有料プランで利用可能です

Jiraとは何ですか？

viaAtlassian

Jiraは、もともとソフトウェア開発チーム向けに設計された問題追跡およびプロジェクト管理ツールです。スクラムやカンバンボードといったアジャイル手法を中心に構築されており、技術チームがsprintを管理し、バグを追跡し、開発ワークフローを調整するのに役立ちます。

Jiraは複雑なソフトウェアプロジェクトを管理可能なタスク、ストーリー、エピックに分解するのに役立ちます。このアジャイルプロジェクト管理ツールは、ソフトウェア開発者、プロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャー、QAテスターに利用されています。また、複数の要素が絡み合う複雑なプロジェクトを管理するクロスファンクショナルチームにも活用されています。

メモ: JiraはClickUpのようなネイティブなガントチャート機能を提供していません。タイムラインとプラン機能を通じてガントチャート形式の可視化を提供しています。ガントチャート機能が必須条件の場合は、Jiraの代替ツールを検討してください。

Jiraガントチャートの機能

次に、プロジェクト進捗の追跡、ワークフローの効率化、部門横断プロジェクトの管理を支援するJiraの主要機能を理解しましょう。

機能 #1 タイムラインの可視化

Jiraのタイムラインビューは、横方向のタイムライン上にエピック、ストーリー、タスクを表示する基本的なロードマップ可視化機能を提供します。Jira（スクラムおよびカンバン）ボードからデータを取得し、基本的なステータス色付きのシンプルなバーを使用して問題を経時的に表示します。フィルターを適用して特定のワークストリーム、リリース、担当者だけに焦点を当て、仕事が行われるタイムライン上でどのように分散しているかを素早く把握できます。

ソフトウェア開発チームはタイムラインビューを活用し、エピックがどのようにストーリーに分解されるか、スプリントの境界がどこに設定されるかを確認できます。

ただし、ビューにはリミットがあります。個々のタスクやサブタスク、プロジェクトプランに不可欠な詳細な作業分解構造を可視化できません。また、レポートやサードパーティ製ツールと連携しない限り、sprint進捗に関する詳細な分析機能も備えていません。

機能 #2 プラン

Plans（旧称 Advanced Roadmaps）は、複数のプロジェクトやチームにわたる高度なタイムライン可視化を提供する Jira のプレミアム機能です。この機能は、プロジェクト間の依存関係、サブタスクの可視性を備えた多階層構造、ソフトウェア開発のキャパシティ計画、マイルストーン追跡をサポートします。基本のタイムライン機能では得られない、すべての高度な機能を備えています。

この機能はリソース計算と予測をサポートし、ソフトウェアチームが様々なプロジェクトや個人にまたがる作業負荷の分布を把握できるようにします。ただし、重要なガントチャート機能が依然として不足しています。例えば、ベースライン比較（当初のプランのスナップショットを保存して差異を測定する機能）はJiraのネイティブ機能ではないため、ユーザーは手動で作成したカスタムフィールドやサードパーティ製アプリに依存せざるを得ません。

機能 #3 プラグインと統合機能

Jiraにはネイティブのガントチャート機能がないため、小規模チームから企業まで、アトラシアンマーケットプレイスのサードパーティ製統合ツールを利用して完全なガント機能を利用しています。これらのツールは、クリティカルパス分析、ベースライン比較、マイルストーン追跡、高度な依存関係管理といった、Jiraのデフォルトセットアップでは利用できない機能をロック解除します。

Jira は、Bitbucket、GitHub、Jenkins などの一般的な開発ツールとよく統合されるため、すでに Atlassian エコシステムに組み込まれているエンジニアリングチームに適しています。

Jiraで人気の統合ツールにはBigGantt、WBS Gantt-Chart for Jira、Structure. Gantt、Advanced Gantt for Jiraなどがあります。これらのプラグインは強力ですが、特に非技術系チームにとって、既に高い学習曲線を持つJiraに複雑さを加えます。追加コストとセットアップの努力も、簡素化されたプロジェクト管理ツールを求めるチームにとって魅力の低い選択肢となっています。

Jiraガントチャート：最適なチームサイズとSaaSユースケース

Jiraのガントチャート機能は、特定のプロジェクト管理ニーズを持つ技術チームに最適ですが、完全なガント機能を利用するには追加のプラグインが必要です。

技術チームがJiraから得られるメリットは以下の通りです：

チームタイプ 主な使用ケース 主な鍵 ソフトウェア開発チーム アジャイルsprintプラン、バグ追跡ワークフロー 既存の開発ワークフローや問題追跡システムと連携可能 DevOpsチーム システム導入、技術的移行 インフラストラクチャタスクを開発サイクルとリンクする 技術製品チーム 機能開発、リリースプラン ユーザーストーリーやエピックを タイムライン可視化に接続します

Jiraガントチャート内のAI機能

Atlassian（Jiraの親会社）は、基盤となるAIプラットフォームであるAtlassian Intelligenceを全製品に統合しました。Rovoと名付けられたこの新たな統一AI体験は、検索、チャット、カスタマイズ可能なエージェントなどの機能を統合しています。タスクを要約する、プロジェクト関連の質問に回答する、自然言語を用いて自動化ルールを作成したり、作業分解構造を提案したりできます。

重要な点として、Rovoの主な機能は依然として問題管理とナレッジ検索に重点が置かれており、視覚的なプロジェクト計画には向きません。Jiraのタイムラインやプランビュー内での直接的な機能は、基本的にそれらのビューに表示されるタスクにリミットされています。

これは、従来のガントチャート機能（クリティカルパス、ベースライン）をプラグインに依存しているのと同様に、ガントチャートビュー自体を真に操作・強化できるAIの全機能を利用するには、Visorのようなサードパーティ製アプリが依然として必要であることを意味します。

長所と短所（ユーザーのレビュー付き）

長所

アジャイルボードに直接接続し、エピック、ストーリー、タスクをリアルタイムで同期します

プランを使用したプロジェクト横断的な計画立案と進捗の追跡をサポート

チームのキャパシティプランを可能にし、リソースの制約を早期に発見できます

製品やsprint構造に合わせてカスタムな階層レベルを提供します

日常的にJiraを利用するエンジニアリングチームやプロダクトチームの仕事に最適です

デメリット

完全なガントチャート機能には追加プラグインが必要です

非技術ユーザーにとって習得が難しい

「プラン」などの高度な機能は、プレミアムプランおよびエンタープライズプランでのみ利用可能です

Jiraのガントチャートが際立つ理由とは？

G2レビューはこちら：

私が最も気に入っているのは、プロジェクトやチケット管理においてJiraが非常にカスタマイズ可能で構造化されている点です。詳細なタスク追跡をサポートし、カスタムワークフローの作成を可能にし、カンバンやスクラムボードで進捗の可視性を確保できます。Confluence、Slack、GitHubなどのツールとの連携により、さらに強力になります。 部門横断での共同作業、タスク割り当て、期日設定、責任の明確化が容易です。Jiraはスキーマエディターを通じてカスタマイズ可能なワークフローを構築できますが、技術的知識のないチームにとっては習得がやや難しい面があります。ただし、特に新しいワークフローの設定や許可スキームの理解においては、初期段階での学習がやや複雑に感じられる場合があります。また、UIが煩雑に感じられることもあり、大規模プロジェクトではパフォーマンスが低下する可能性があります。

価格体系

Free Forever

スタンダード : ユーザーあたり月額7.91ドル

プレミアム : 1ユーザーあたり月額14.54ドル

企業: カスタム

メモ: 「Plans（詳細ロードマップ）」機能は、プレミアムプラン以上でのみ利用可能です。

RedditにおけるClickUpガントチャート対Jiraガントチャート

議論の結論として、Redditで意見を募りました。ClickUpのガントチャートビューとJiraを直接比較するスレッドはありませんが、両ツールに関するユーザーの声をご紹介します。

ユーザーはJiraとClickUpの両方でかなりの学習曲線を経験しています。ただし、あるユーザーによれば、ClickUpの学習曲線を乗り越えれば、カスタムワークフローの作成やタスク管理全体がかなり簡単になるそうです。

確かに強力なツールですが、習得には時間がかかると認めざるを得ません。希望通りに設定するまでには手間取りましたが、一度設定を完了すると、プロジェクト管理やチームとの共同作業が格段に楽になりました。

JiraのAdvanced Roadmapsは豊富な機能を提供しますが、ネイティブ機能の不足はユーザーにとってコストと時間の両面で負担となります。あるユーザーによれば：

Jiraが標準で備えるべき機能を補うために、アドオンやプラグインへの依存度が非常に高い。例として、私のプロジェクトのCFD（累積完了）は、選択した時間枠を考慮しないため、ほぼ使い物にならない。また、WIP（作業中 (WIP)）の経過日数に基づいてカードを色分けする機能が標準で提供されていない点も不満だ。

一方、ClickUpのFreeプランにおけるガントリミット60回は、一部の利用者にとってやや問題となる。あるユーザーによれば：

現在はFreeプランを利用中です。必要な機能はすべて揃っていますが、ガントチャートの「60回使用」制限に達してしまいました。これは開発プロセスにおいて極めて重要な部分であり、ガントチャート機能だけを利用したいのに、全機能をロック解除するために一人当たり月額10ドルを支払うことは正当化できません。

どのガントチャートツールがあなたのチームに最適ですか？

結論が出ました：ClickUpが優勝です。

JiraとClickUpはそれぞれ異なるユーザー層を対象としています。Jiraはソフトウェア開発チーム向けに特化している一方、ClickUpはマーケティングからエンジニアリングまで幅広いユーザーに汎用的なガント機能を提供します。

Jiraはアジャイル手法によるプロジェクト管理に優れており、技術チームやソフトウェア開発チームに広く採用されています。ただし高度なガント（またはガントタイプ）機能が不足しているため、サードパーティ製プラグインに依存する必要があります。この場合、セットアップや統合にかかる時間とコストを考慮する必要があります。

一方、ClickUpは追加のプラグインやセットアップなしで完全なガント機能を求めるチーム向けに構築された包括的な仕事マネジメントツールです。

タイムラインの作成から依存関係の可視化、マイルストーンの追跡、スケジュールの調整まで、ClickUpのガントチャートビューでは高度なカスタムによりアジャイルワークフローを管理できます。

ClickUpの利用を開始するには、無料登録を行ってください。