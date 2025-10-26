2025年版 クリエイティブプロジェクト管理向けShotGrid代替ツールトップ10

クリエイティブワークフローが複雑化し、タイムラインが逼迫する中、チームには柔軟で直感的なプロジェクト管理ツールが求められています。シームレスなコラボレーションと承認プロセスをサポートするために設計されたツールこそが不可欠です。

ShotGridは強力なソリューションですが、すべてのチームに最適な選択肢とは限りません。特に、よりモダンなインターフェース、簡単な導入プロセス、幅広いカスタムオプションを求めるチームには適さない場合があります。

本ブログでは、ShotGridに代わる主要な代替ツールを厳選しました。強力な機能を維持しつつ、より柔軟なユーザー体験を求めるクリエイティブチームに最適です。

主要なShotGrid代替ツール一覧

ツール 主な機能 最適： *価格 ClickUp • タスク・ドキュメント・更新情報のAI連携• ClickUp Docs、ホワイトボード、ダッシュボードを一元管理• 反復可能なワークフローのための自動化とテンプレート プロジェクト、アセット、AI・自動化ツール、ナレッジ管理を一元化したいクロスファンクショナルなクリエイティブチーム向け Free Foreverプラン；企業向けカスタム対応 プリズムパイプライン • アセット追跡とバージョン管理• オープンソースの柔軟性とパイプラインテンプレート• クロスOSサポート DCC内でパイプライン制御を必要とするVFXおよび3Dアニメーションチーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額22ドルから Frame.io • フレーム単位のコメントと画面上での注釈• 自動バージョン管理と比較機能• 許可と透かしによるセキュリティ確保された共有 高速かつフレーム単位の正確なクライアントフィードバックを必要とするビデオチーム向け Freeプランあり；有料プランはメンバー1人あたり月額15ドルから ftrack • タイムラインと依存関係による制作進捗追跡• リアルタイムフィードバック機能付き組み込みレビュー• スタジオ向けガントチャート形式ビューとダッシュボード エンドツーエンドの制作追跡とレビューを求めるスタジオ向け 有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Krock • ビジュアルパイプラインとストーリーボードレビュー• ビデオ・画像・PDFのフレーム単位フィードバック• ブランド化された共有リンク付きクライアントポータル ビジュアルファーストのレビューを求めるエージェンシーやストーリーボードチーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額14ドルから。 ReviewStudio • ビデオ、画像、PDF、ウェブページを横断した精密なマークアップ• 迅速な承認のための並列バージョン比較 メディア横断で構造化された承認プロセスを必要とするクリエイティブチーム Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額12ドルから。 Cage • ビデオ・画像・PDFへのピクセル単位のコメント機能• フィードバックを割り当て可能なタスクに変換• 履歴付きの承認・サインオフワークフロー クライアントの承認が必要なデザイン重視の営業・クリエイティブチーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額8ドルから Monday.com • カスタマイズ可能なボードと既成テンプレート• 自動化、フォーム、リアルタイム更新• 全体像の可視性を確保するダッシュボード 複雑なセットアップなしで柔軟なビジュアルプランを求める Teams 向け Freeプランあり；有料プランは1席あたり月額9ドルから Trello • ドラッグ＆ドロップ式カンバンボード• カード型チェックリスト、期日、添付ファイル機能• カレンダーやビューなどへのパワーアップ機能 シンプルなタスク追跡を求める小規模チームやフリーランサー向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから Wrike • AIによるリスク検知と優先順位付け• リクエストフォーム、承認プロセス、依存関係管理• ガントチャート、作業負荷、ダッシュボード 複雑なクロスチーム仕事を調整する中規模から大規模組織向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから

なぜShotGridの代替ツールを選ぶのか？

ShotGridは、小規模チームや柔軟性を求めるチームの変化するニーズに必ずしも適合しません。多くのクリエイティブチームが代替ツールを求める理由は以下の通りです：

活用すべき最高のShotGrid代替ツール

さあ始めましょう！ ShotGridの代わりに使える厳選プロジェクト管理ソリューションをご覧ください：

1. ClickUp（プロジェクト追跡とコラボレーションに最適）

ClickUpで協働型・創造的・AI駆動のワークフローを構築

クリエイティブチームの作業が混沌としたSlackスレッドや散らばったGoogle ドキュメント、そして「最新のファイルはどこ？」という電子メールで管理されているなら、仕事のためのすべてアプリであるClickUpが、待ち望んでいた明快な解決策となるでしょう。

プロジェクトマネージャーだけでなく、デザイナー、ビデオエディター、コピーライター、アートディレクターなど、自身のスピードに追従するワークスペースを必要とする方々のために構築されています。実際、Sequeentのような組織ではClickUpを活用し業務を一元化することで、生産性を50%向上させています。

ClickUpのデザインプロジェクト管理 hubは 、複数のクライアント、厳しいタイムライン、終わりのないフィードバックループを同時にこなすクリエイティブチーム向けに設計されています。タブを切り替えたり「最新バージョンを探す」作業に追われることなく、明確なワークフローの構築、企画から納品までのプロジェクト可視化、リアルタイムでの共同作業を実現します。

このビデオで、ClickUpでのクリエイティブ仕事の管理とアセットライブラリの構築方法を学んでください 👇

ClickUpプロジェクト管理でクリエイティブチームとキャンペーンを調整

ClickUpプロジェクト管理スイートなら、アニメーションプロジェクト管理、ポストプロダクション、ゲームアセットレビュー、キャンペーン展開など、あらゆるパイプラインを柔軟に設計できます。

プロジェクトの進捗管理も完全に制御可能——「企画」から「納品完了」（あるいは「クライアントの意向変更」）まで。タスクステータスのカスタム、優先度の設定、依存関係の追加に加え、反復作業を自動化するClickUp自動化も設定可能。ゲーム開発や制作プロセスが2ステップでも20ステップでも、柔軟に対応します。

ワークフローに合わせて異なるClickUpビューを作成しましょう。デザインチーム向けのカバンボード、プロデューサー向けのガントチャート、フリーランサー向けのシンプルなやることリストなど、システムを崩すことなく全員が好みの方法で仕事できるようにします。

ClickUp Docsでは、ワークスペース内で直接クリエイティブブリーフの作成・整理・共有が可能です。タスクとリンクされ、チームメンバーが割り当てられ、リアルタイムコメント機能も備え、リッチテキスト編集、チェックリスト、埋め込みメディアに対応。脚本概要からブランドガイドラインまで、すべてに最適です。

アイデアをスケッチし、一元化されたフィードバックを収集し、ClickUpホワイトボードでワークフローを作成しましょう

新しいキャンペーンのブレインストーミングや文字の旅路のマップをお考えですか？

ClickUpホワイトボードは、プラットフォームを離れることなくドラッグ＆ドロップ、スケッチ、プラン、自由な発想ができる視覚的な作業場を提供します。メモを即座にタスクに変換し、所有者を割り当て、アイデア創出から実行までのフローを維持できます。

特に、クライアントへのコンセプト提案やプリプロダクション段階でのビジュアルプランに有用です。

ClickUp 時間追跡を使えば、デザイナーやエディターは各タスクの作業時間をネイティブに記録でき、PMはついに単一プロジェクトを管理するために3つの異なるアプリを使う必要がなくなります。目標を設定し、マイルストーンに対する進捗を追跡し、プロジェクトが期限や予算に対してどのペースで進んでいるかを可視化できます。

請求可能時間と非請求可能時間の追跡が必要ですか？それもカバーされています。

ClickUpのFigma、Adobe Creative Cloud、InVisionなどとの連携機能を活用すれば、デザインファイルを添付ファイルとして添付したり、タスクにライブプレビューをドロップしたり、フィードバックを一箇所に集約できます。デザイナーは作業のフローを中断せずにチームへ進捗を共有でき、PMは「もう準備できた？」と何度も確認する必要がなくなります。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

このプラットフォームは、特に基本的なツールからの移行に注力しているチームにとって、最初は圧倒されるかもしれません

ClickUpの価格プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

ClickUpは、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガント、カレンダー）、強力な自動化、組み込みのドキュメント、目標、時間追跡を単一のワークスペースで提供し、比類のない柔軟性を実現します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化し、Trello、Asana、Notionなどの複数のツールを1つの統合システムで置き換えることが可能です。

💡 プロの秘訣： ClickUp Docsはタスクと直接接続しているため、デザインブリーフは単なるファイルではなく、実際の仕事と結びついた生きているドキュメントになります。

2. Prism Pipeline（3DおよびVFX制作チームの生産性に最適）

viaPrism Pipeline

Prism Pipelineは軽量でクリエイター優先のソリューションであり、あらゆるメディアプロジェクトに秩序をもたらします。静かにアセットを整理し、バージョン管理を処理し、既存ツールと連携。プロジェクト管理ソフトウェアと並行して実用的なデジタルアセット管理を実現します。

Maya、Blender、Houdini、Nuke、UnrealのCGパイプライン向けに設計された本ツールは、アイデア創出、ファイル管理、バージョン管理、レンダリングに体系的な構造をもたらします。パイプライン開発の専門知識を必要とせず、中核はオープンソースでありながら、映画・テレビ制作に携わるインディーズチームから大規模VFXスタジオまで、制作現場で信頼される実用ツールへと成長しました。

鮮明なビジュアルコミュニケーションを必要とするチーム向けに、PrismはDCC内でレビュー・承認ワークフローと統合タスクをサポート。ツールを切り替えずにクリエイティブチームを管理できます。

Prism Pipelineの主な機能

スマートな命名規則と構造化されたフォルダでメディアファイルとバージョンを自動整理

DCCソフト（Maya、Blender、Houdini、Nuke、Unreal）内で直接タスクを割り当て・管理

内蔵メディアプレーヤーで仕事をレビューし、内部フィードバック用の注釈やメモを追加

Windows、Mac、Linuxのサポート付きで、OSをまたいだコラボレーションを実現

オープンソースの柔軟性を活かしたパイプラインのカスタムで、社内拡張機能やツールを構築

Prism Pipelineの制限事項

タイムラインや作業負荷レポートといった従来のプロジェクト管理ツールは提供していません

一部では開発者寄りに感じられる部分もあり、特に技術リーダー不在のチーム向けとは言えない

Prism Pipelineの価格

Free

さらに ：ユーザーあたり月額22ドル

プロ版: ユーザーあたり月額52ドル

Prism Pipelineの評価とレビュー

G2 : レビューは利用できません

Capterra: レビューは利用できません

実際のユーザーはPrism Pipelineについてどう評価しているのか？

Redditのレビューアーはこう述べています：

私自身、ホームで数年間Prismユーザーですが、非常に安定しています。

3. Frame.io（ビデオレビューと迅速なクライアントフィードバックに最適）

締め切りは電子メールのスレッドを待ってくれません。Frame.ioはまさにこの問題を解決するために存在します。

ビデオ制作で仕事をするクリエイティブチームのために設計された本ツールは、承認待ちの時間を無駄にしたり、Slackメッセージを掘り下げたり、「final_final3.mp4」がどのバージョンか5度も説明したりする手間を省きます（※誰もが経験したことがあるでしょう）。

Frame.ioはエディター、プロデューサー、モーションデザイナー、クライアントに広く利用されています。編集・エンターテインメントソフトウェアに直接連携するため、迅速なフィードバックが仕事の現場で即座に実現します。

Frame.ioの主な機能

高解像度ビデオに最適化されたクラウドストレージで、映像素材を即座にアップロード・整理

オンライン校正ソフトウェアでフレーム単位のコメントと画面上注釈による正確なフィードバックを収集（「どの部分？」と推測する必要はもうありません）

ソースファイルを最終納品用にそのまま保持しながら、ブラウザ内でのスムーズな再生のためにメディアを自動変換します。

Premiere Pro、Final Cut Pro、After Effects、DaVinci Resolveと直接連携し、タイムライン上でのシームレスなレビューを実現

バージョンを自動管理し、迅速な参照のためのクリーンな改訂履歴を維持

クライアント向けコンテンツのアクセス制御を、許可・透かし・パスワード保護で実現

デスクトップ、モバイル、さらにはiPadからでも、どこからでも関係者とリアルタイムで共同作業が可能

Frame.ioの制限事項

ビデオチームに最適。幅広いクリエイティブプロジェクトのプランにはあまり適していません。

Freeプランは、大容量メディアファイルを扱うチームや頻繁なレビューサイクルが必要なチームには制限を感じる場合があります

Frame.ioの価格

Free

プロ : 15ドル/メンバー + 税

チーム : メンバー1人あたり25ドル + 税

企業: カスタム価格設定

Frame.ioの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (80件以上のレビュー)

Frame.ioについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

Frameの使用に関する私の視点は少しユニークかもしれません。直接制作には使用しませんが、クライアントへのクリエイティブコンセプトの共有やプレゼンテーションには活用しており、その用途には素晴らしいツールです。プレゼンテーションが非常に簡単で、整理整頓も保てます。*

👀 ご存知ですか？ マッドマックス 怒りのデス・ロードは、2時間の映画のために480時間以上の未編集映像を撮影しました。これは約240:1の撮影比率で、現代映画史上最高レベルです。エディターは数ヶ月間、毎日のように大量の映像に埋もれて作業しました。

4. ftrack（エンドツーエンドのクリエイティブ制作追跡に最適）

viaftrack

VFX、アニメーション、ポストプロダクションチーム向けに設計されたftrackは、制作追跡、レビュー、チームコラボレーションを1つの構造化されたプラットフォームに統合。クリエイティブの仕事を理解する仕組みで構築されています。

Netflixベンダーを含む大手スタジオが既に採用するftrackは、複雑なパイプラインを可視化します。プロデューサーやアーティストは、誰が何をやることになっているか、期限はいつか、全体像の中でどう位置づけられるかを把握でき、クリエイティブスケジューリングにありがちな混乱を解消します。

小規模な社内チームから本格的なリモートスタジオまで、あらゆる規模に対応します。

ftrackの主な機能

詳細なタイムラインと依存関係に焦点を当てた制作パイプライン全体で、様々なタスクとアセットを追跡する

リアルタイムフィードバックとバージョン比較機能で、ブラウザ内でメディアをレビュー

プロジェクトフェーズに紐づいたメモ、ステータス更新、通知でチーム間を横断的に連携

ガントチャート形式のタイムラインと クリエイティブワークフロー管理 に特化したダッシュボードでプロジェクト進捗を可視化

Maya、Nuke、After EffectsなどのDCCツールと連携し、アーティストのフローを維持

Python APIと統合機能によるワークフローの自動化で高度なカスタマイズを実現

ftrackの制限事項

小規模チームには負担に感じられる可能性あり（本格的な制作レベルの追跡機能が必要ない場合）

価格設定は、独立系スタジオやフリーランスで始めたばかりの方には高すぎる可能性があります

ftrackの価格

レビュー: ユーザーあたり月額10ドル

Studio: 月額25ドル/ユーザー

ftrackの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

ftrackについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

リソースの可視性とタスク概要が優れている。カスタマイズ性が高く、様々なニーズに合わせて調整できる点が非常に気に入っている。インターフェースも良好。

5. Krock（クリエイティブエージェンシーとストーリーボード共同作業に最適）

viaKrock

エージェンシー、ビデオプロデューサー、イラストレーター、ストーリーボードアーティストを念頭に開発されたKrockは、複雑な設定項目でユーザーを圧倒することなく、クリエイティブレビューを簡素化します。

ビジュアルとクライアント承認ワークフローがプロセスの核心にある場合に真価を発揮します。タイムライン、フィードバックスレッド、タスク割り当てが混沌とすることなく共存する、ビジュアルファーストのプラットフォームと捉えてください。

カスタムパイプラインの構築、アセット共有、フレーム単位のフィードバック取得が可能。クライアントを巻き込みつつ、延々と続く電子メールのやり取りを解消します。

Krockの主な機能

Krockの制限事項

大規模な制作パイプラインや技術的な統合には適していません

モバイル機能はリミット—デスクトップでの利用が最適です

Krockの価格設定

Free

Pro : ユーザーあたり月額14ドル

Unlimited: 月額400ドル

クロックの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはKrockについてどう評価しているのか？

Redditのレビューアーはこう述べています：

チームメンバーと外部顧客間のコラボレーションを強化しました。当社の同僚は、堅牢なプロジェクト追跡機能とフィードバック機能を備えたこのプラットフォームを高く評価しています。

6. ReviewStudio（クリエイティブレビューとクライアント承認に最適）

viaReviewStudio

プロジェクトが電子メールやSlackスレッド、モニターに貼られた付箋に散らばったフィードバックに埋もれているなら、ReviewStudioがお役に立ちます。不要なプロジェクト管理の煩わしさなしに、あらゆるメディアプロジェクト向けに構造化されたバージョン付きクリエイティブレビューを必要とするチームのために設計されています。

ReviewStudioは、クリエイター、代理店、ビデオチームがフィードバックを収集・整理・活用することを完全に支援します。あらゆるメディアタイプで仕事を行い（動画、画像、PDF、ウェブサイトまでアップロード可能）、混乱したやり取りを整理された文脈に沿った会話へと変えます。

クライアントが「もっと目立たせて」と言った真意を推測する代わりに、タイムスタンプ付きの視覚的コメントとマークアップツールで誤解の余地を完全に排除。万能ツールを装わないため軽量かつ高速で、技術に疎いクライアントでも簡単に利用可能です。

ReviewStudioの主な機能

ビデオ、PDF、画像、ウェブページに 視覚的なフィードバックを収集 。精密なマークアップツールで

バージョンを並べて比較し、承認とコンテキストの理解を迅速化

ステータス更新とレビュー担当者割り当てによるレビューフェーズの追跡

役割、許可、ブランディングでワークフローをカスタム

クライアントと簡単に共有—ログイン不要のセキュリティリンクで

リアルタイム通知でレビューサイクルを見逃さない

ReviewStudioのリミット

レビュー／承認プロセスにのみ特化—組み込みのタスク管理ツールやプロジェクト管理ツールはなし

モダンなダッシュボードに慣れたチームにとっては、インターフェースがやや時代遅れに感じられるかもしれません

ReviewStudioの価格

スターター: 無料

Proプラン: ユーザーあたり月額12ドル

アドバンスド: ユーザーあたり月額20ドル

*企業: カスタム価格

Studioの評価とレビューを確認する

G2 : 4.7/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (90件以上のレビュー)

ReviewStudioについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

レビュースタジオは非常に使いやすいです。必要な機能は全てこの優れたツールに揃っています。クライアントの100%が承認しています。クライアントとのやり取りに私が使った中で最高のツールです。毎日、全てのプロジェクト（CGIやアニメーション）で使用しています。

7. Cage（ビジュアル営業資料の共同作業とクライアントフィードバックに最適）

viaCage

デザイン要素の多い資料（ピッチデッキ、ブランド提案書、ビデオデモなど）の仕事をする営業チームにとって、ビジュアルフィードバックを簡素化するツールは不可欠です。そこで役立つのがCageです。

これは内部チームとクライアントが視覚コンテンツを混乱なくレビュー、コメント、承認できる中核ハブとして機能します。従来のCRMやタスク管理ツールとは異なり、Cageは視覚優先のワークフローで真価を発揮し、明確さと迅速な反復が取引を前進させます。

Cageの主な機能

ビデオ、PDF、画像に直接コメントを付け、ピクセル単位の正確な注釈を追加

フィードバックコメントからデザイナーや営業担当者へのタスク割り当て

バージョン履歴と承認ワークフローで変更と承認を追跡

アカウント不要でクライアントや関係者を招待

視覚的な議論と更新を単一で追跡可能なスレッドに集約

Slack、Google Drive、Adobe Creative Cloudなどとの連携が可能

ケージの制限事項

テキスト中心または電話対応中心の営業チームにはあまり効果的ではありません

自動化とパイプラインツールはリミット。営業プラットフォームと併用するのが最適。

ケージ価格

Free

スタンダード : ユーザーあたり月額8ドル

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額14ドル

企業: カスタム価格設定

ケージの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Cageについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

Cageはプロジェクト管理の監督やチームメンバーへのタスク割り当てに非常に役立ちます。プロジェクトを小さなタスクに分割し、全員の進捗を把握することで、締切管理をサポートします。

8. Monday.com（柔軟なテンプレートによる視覚的なタスクプランに最適）

Monday.comはチームに真の可視性を提供します。タブやチャートに埋もれた情報ではなく、何が起こっているか、誰が何をしているかを明確に示す可視性です。

特に、映画制作スケジュール、コンテンツカレンダー、キャンペーンローンチを同時にこなすクリエイティブチームに有用です。カスタマイズ可能なボードを活用すれば、ポストプロダクションフェーズのパイプライン、ビデオ編集トラッカー、コンテンツレビューフローを、ゼロから構築することなく設定できます。

最大の利点は？プランナーとクリエイティブ双方が使いやすい点です。

クリエイティブフィードバックやバージョン管理に特化して設計されたものではありませんが、他のツールとの連携性に優れています。タイムライン、自動化、フォーム、ダッシュボードを追加すれば、厳格なルールを設けずとも構造化された環境を求めるチームにとって、確固たる業務hubへと変貌します。

Monday.comの主な機能

Monday.comの制限事項

組み込みのクリエイティブ校正機能やフレーム単位のフィードバックツールが不足している

自動化や列を過剰に追加すると、圧倒される可能性があります

Monday.comの価格設定

Free

基本プラン: 月額9ドル/席

スタンダード: 月額12ドル/席

プロ ：1席あたり月額19ドル

企業: カスタム価格設定

Monday.comの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (13,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,400件以上のレビュー)

Monday.comについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

このプラットフォームは直感的で美しく、高度にカスタマイズ可能。日々のタスク追跡から長期プロジェクトプランまで、チーム全員が同じページを真に維持します。

9. Trello（ビジュアルボードによる軽量なタスク追跡に最適）

viaTrello

Trelloはシンプルさを追求しています。習得や設定に時間をかけずに使えるツールをお探しのチームには、Trelloのカンバン式ボードが最適です。直感的で、導入初日からすぐに使いこなせます。

小規模なクリエイティブチーム、フリーランサー、スタジオに最適です。誰が、何を、いつ行うかを追跡するだけで十分な場合にぴったり。各カードにはチェックリスト、期日、添付ファイル（デザインモックアップやビデオ下書きなど）、会話記録を保存可能。フィードバックは仕事の状況と常に連動します。視覚的でドラッグ＆ドロップ操作が簡単。使わない機能で過剰に詰め込まれていません。

Trelloの主な機能

直感的なドラッグ＆ドロップ式ボードとリストでプロジェクトを整理

タスクカードに直接アセットを添付ファイルとして添付し、フィードバックを管理

コメント、メンション、チェックリストでリアルタイムに共同作業

組み込みのButler自動化でタスクを自動化

デザインプロジェクト、メディアコンテンツカレンダー、クリエイティブレビュー用にカスタマイズされたテンプレートを活用

パワーアップを導入して、現代的なビデオワークフローをカスタムしましょう

Trelloの制限事項

詳細なデジタルエクスペリエンス管理、ワークフロー、承認ステップを必要とするチーム向けの限定的な構造

パワーアップは必須に感じられることもありますが、多くの場合、完全な機能を利用するには有料プランが必要です

Trelloの料金プラン

Free

スタンダード: ユーザーあたり月額5ドル

プレミアム: ユーザーあたり月額10ドル

企業: ユーザーあたり月額17.50ドル

Trelloの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (13,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,000件以上のレビュー)

Trelloについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

使い心地が良い。UIは目に優しい。

10. Wrike（大規模な複雑な営業プロジェクトと引き継ぎの管理に最適）

viaWrike

大量または多ステップの販売プロセスを管理するには、マーケティング、法務、デリバリー、オンボーディングの各チームが関与することが多く、Wrikeが最も価値を発揮する領域です。

営業オペレーションチームがRFPワークフローからオンボーディング手順までを設計・監督可能。組み込みのAIと自動化により、Wrikeは遅延が深刻化する前に潜在的な問題を特定し、大規模チームが全部門で取引を効率的に推進するのを支援します。

Wrikeの主な機能

AIとリスク検知によるタスク優先順位付けの自動化

リクエストフォーム、承認プロセス、依存関係で営業ワークフローをカスタム

分散したチーム全体で営業資料と提案書のタイムラインを追跡する

インタラクティブなガントチャートとワークロードビューでタイムラインを可視化

機密性の高いクライアント情報や取引データをセキュリティするための詳細な許可の設定

営業オペレーションの効率性を監視するためのレポート作成とダッシュボードを生成する

Salesforce、Google Workspace、Outlookなどとの連携により、既存のテクノロジースタックとシームレスに接続

Wrikeの制限事項

直接販売よりもバックエンド営業業務に適している

CRMやアウトバウンドエンゲージメントツールとの連携で可視性を最大化

Wrikeの価格

Free

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額25ドル

企業: カスタム価格

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,800件のレビュー)

実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのか？

Redditのレビューアーはこう述べています：

Wrikeの最大の利点は、プロジェクト全体を1か所に集約できる点です。すべての会話と資産がプロジェクト内に収まるため、翌年同じプロジェクトを再実施する場合に非常に役立ちます。社内での会話はすべてWrike内で行い、電子メールは使用しません。関係者全員に情報を共有するため、ベンダーやクライアントとの電子メールのやり取りをプロジェクトに追加することもあります。

ClickUpでより優れたデザインを、よりスマートなコラボレーションを実現

作業を遅らせたり、メディア資産の共同作業を必要以上に困難にするツールに固執する必要はありません。小規模なビデオ制作チーム、本格的なホワイトボードアニメーションスタジオ、社内マーケティングチームを問わず、このリストに掲載されたツールは柔軟性、可視性、そして創造性を発揮する余地を提供します。

単なる整理機能を超えたプラットフォームをお探しなら——ブリーフ、タイムライン、プロジェクト資産の保管、フィードバック、チームコミュニケーションを一元化するツールとして——ClickUpは確かな選択肢です。硬直的な構造ではなく柔軟性を、混乱を招くカスタムではなく秩序を提供し、何よりクリエイティブチームと共に成長します（チームを阻害せず）。

