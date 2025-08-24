60種類以上の製品アンケート質問で、具体的なカスタムインサイトを獲得する

ほとんどの製品アンケンはスヌーズもので、機械的で汎用的で記憶に残らないものです。

質問5まで来ると、カスタムはすでに興味を失っています。

しかし、重要な点はここです：85%のカスタムは良い体験後にフィードバックをくれる可能性が高く、81%は悪い体験後にも同じようにフィードバックをくれます。これは、カスタムは結果に関わらず詳細なフィードバックを共有する意思があることを意味します。彼らは遠慮しているわけではありません——ただ、声を届けるためのより良い方法が必要なのです。

本当の腕前？ 実際のユーザー向けにアンケートを作成することです。

人間味のある質問で、本音の回答を引き出し、より良い製品開発に役立つ、厳選された製品アンケート質問をまとめました。

*製品アンケートとは何ですか？

製品アンケートは、製品のユーザー体験に関する貴重な洞察を収集するために設計された質問の集合体です。これにより、ビジネスは製品が仕事をしている点、仕事していない点、改善が必要な点を特定できます。

製品リリース後やベータ版リリース後に製品フィードバックアンケートを送信する場合でも、目標は同じです：聴き、学び、行動に移すことです。

これにより、製品アンケートは素晴らしいカスタマーコミュニケーションツールとなります。双方向のコミュニケーションを可能にし、ユーザーに彼らの意見が本当に重要視されていることを示すことができます。

*製品アンケートの質問が重要な理由

製品アンケンは、顧客の声を聴き、ジャーニーのさまざまなフェーズでフィードバックを収集するための戦略的なツールです。これらの質問は、顧客が重要視する点を伝えるための言葉そのものです。

適切に活用すれば、製品アンケートの質問は顧客の全体的な満足度を測定できます。顧客が製品について評価している点と改善すべき点を明確に把握できます。

同様の目的で、製品開発にも役立ちます。Teamsがユーザーが本当に求める機能を見極め、優先順位を付けるのを支援します。これにより、実際の顧客データで仮説を検証し、情報に基づいた意思決定が可能になります。そして、これは氷山の一角に過ぎません。

適切な製品アンケート質問を製品フィードバックソフトウェアに入力すれば、トレンド分析、感情の追跡、顧客満足度の測定、回答を実行可能な洞察に変換することが可能です。すべては、あなたが質問する製品アンケート質問の種類にかかっています！

🧠 豆知識: アンケート回答者の大多数は、最初の3問以内にアンケートを完了するかどうかを決定します！

*製品のアンケート質問の種類

質問の種類について話すと、製品アンケート質問の異なる種類を見ていきましょう。

自由回答形式の質問

オープンエンド質問は、ユーザーが事前設定された選択肢によるリミットに縛られずに意見を共有できるため、定量化が難しい場合があります。しかし、製品の方向性を形作る上で役立つ豊富な定性データを提供します。

これらの製品アンケートの質問は、ユーザー体験の背景にある顧客の期待、動機、感情を掘り下げるのに最適です。これらの質問は、予期せぬ貴重な洞察を明らかにすることが多く、より深いフィードバックや文脈を収集するのに最適です。

*閉じた式の質問

閉じた質問は、ユーザーが選択できる固定された選択肢を提供します。はい/いいえの回答、評価尺度、または複数選択などが該当します。これらの質問は回答が早く、分析が容易で、傾向を把握するのに役立ちます。

これらの特徴により、製品アンケートはあらゆるフィードバック管理システムにおいて不可欠な要素となっています。明確な洞察は迅速な意思決定を後押しし、仮説の検証や時間経過に伴う鍵メトリクスの追跡に役立ちます。

💡 プロのヒント: 詳細は深く掘り下げる前に、回答者をリラックスさせるために簡単な質問から始めることが重要です。

複数選択式質問

複数選択式質問は、参加者が事前に定義された回答から1つまたは複数を選択できるため、はい/いいえ質問よりも柔軟性があります。これらの製品アンケート質問は、構造化されたデータを収集し、ユーザーの好み、行動、要件を理解するのに最適です。

これらの質問を活用して、顧客が最も価値を見出す機能や、製品を使用して解決しようとしている問題を特定できます。オープンエンドの質問とは異なり、分析が容易で、曖昧さが少なく、信頼性の高い回答を得られます。

📝 例:

最もよく使用する機能はどれですか？☐ 時間追跡 ☐ 記録された時間 ☐ ダッシュボード ☐ サポート

なぜ当社の製品を選択されましたか？☐ 価格 ☐ 機能 ☐ ブランド ☐ サポート

Likert尺度質問

Likert尺度質問は、ユーザーに「強く同意する」から「強く同意しない」までの範囲で、陳述文への同意の程度を評価させます。これにより、ユーザー態度、顧客満足度、および認識をより詳細に測定するのに役立ちます。

これらの質問を活用して、ユーザーの感情的な要因や感情のグラデーションを把握しましょう。リクアートスケールは、製品の使いやすさや機能の有用性に対するユーザーの自信を測定するツールです。

📝 例:

この機能は時間を節約してくれます。→ 強く同意 → 強く反対

オンボーディングは簡単でした。→ 強く同意 → 強く反対

ネットプロモーションスコア（NPS）質問*

NPS質問は、ユーザーが製品を他者に推薦する可能性を測定します。0から10のスケールで回答を収集し、カスタムユーザーの忠誠度とブランド認知度の強力な指標となります。

さらに、既存のカスタムをプロモーター、パッシブ、デトラクターにセグメント化できます。これにより、改善すべき領域を特定し、長期的な満足度を測定するのが容易になります。NPS質問に対する回答から得られる貴重なフィードバックは、製品の全体的な健康状態のベンチマークとなります。

📝 例:

当社を他の方に推薦する可能性はどのくらいですか？→ 尺度：0～10

6ヶ月後にも当社をご利用いただけますか？→ 尺度：0～10

評価スケール質問*

これらの質問は、ユーザーとのインタラクション後や新機能のリリース後に尋ねるべきものです。ユーザーは、1から5または1から10の数字スケールで体験や機能の評価をすることができます。これにより、貴重なフィードバックを迅速に収集できます。

これらの製品アンケート質問は、使いやすさ、機能の満足度、視覚的な魅力、アクセスしやすさ、顧客満足度など、さまざまな要素を測定するのに特に効果的です。評価スケールは測定可能な洞察を生成しつつ、アンケートを瞬時に完了できるように設計されています。

📝 例:

新しいダッシュボードを評価してください：→ 1（不良） – 10（優秀）

サポートの迅速さに関する満足度:→ 1 (低) – 5 (高)

デモグラフィックまたはセグメンテーションに関する質問

デモグラフィックまたはセグメンテーションに関する質問は、ターゲットを理解するのに役立ちます。年齢、役割、業界、企業サイズなどのデモグラフィック情報を把握したい場合、これらのアンケートの質問が適しています。

また、回答をセグメント化して深い洞察を得たり、ターゲットを絞ったアクションを実行したりすることも可能です。これらの製品アンケート質問は、製品改善をパーソナライズし、機能と特定のターゲット層の要件を一致させるのに役立ちます。

📝 例:

あなたの役割: PM / 開発 / 経営陣 / その他

チームサイズ: 1～10人 / 11～50人 / 51人以上

行動や使用状況に基づく質問

行動ベースまたは使用状況に基づく製品フィードバックアンケート質問は、ユーザーが製品とどのようにインタラクションするかを調査します。これらの質問は、使用頻度、お気に入りの機能、またはワークフローなど、貴重な洞察を得るのに役立ちます。

これらの質問を活用して、単純な分析では完全に説明できないパターンや課題点を明らかにしましょう。これにより、ユーザー採用を促進する要因や離脱が発生するポイントなど、影響を把握することが可能です。

📝 例:

製品をどのくらいの頻度で使用していますか？ 毎日 / 毎週 / ほとんど使わない

複雑さのためタスクを放棄したことがありますか？ はい / いいえ

💡 プロのヒント: 消費者の行動データ（クリック数やページ滞在時間など）を活用して、次に聞くべきアンケート質問を決定しましょう。

*追跡質問のフォロワー

名前の通り、回答者の回答に基づいてフォローアップ質問が表示されます。これらの製品アンケート質問を使用して、アンケートをパーソナライズし、より関連性の高い内容にしましょう。

製品のアンケート質問に条件分岐ロジックを適用することで、参加者を混乱させずに深く掘り下げることができます。これは、根本的な回答、スコア、または感情を明らかにするための強力なツールです。

📝 例:

[ユーザーが機能の評価を低く付けた場合] → ご期待に沿わなかった点はどこですか？

[ユーザーが「おすすめしない」と回答した場合] → 何が考えを変えるでしょうか？

[ユーザーがキャンセルした場合] → ご体験で不足していた点はどこですか？

60種類以上の製品アンケート質問で、本物のフィードバックを促進する

適切な製品アンケートの質問を投げかけることは、行動に移せる貴重な洞察を明らかにする手助けになります。ただし、文脈がすべてです。質問内容は、製品のフェーズ、対象とするユーザー層、そして目指す意思決定の種類と一致する必要があります。

例えば、ミーティング後のアンケート質問は、有望なリードが冷めるのを防ぐことができ、顧客満足度アンケート質問は、一時的なユーザーをリピート購入者に変える可能性があります。すべては適切なカードを実行することにかかっています。

このお手伝いとして、異なるテーマ別カテゴリとユースケースにわたる製品アンケート質問の例をいくつかまとめました。これらを活用して、より良い製品の開発、ユーザーの体験の向上、より賢明な意思決定に関する意味のある議論を開始してください。

*新製品や新機能向けの質問

カスタムのフィードバックは、新製品や新機能のリリース時に重要な安全網となります。

製品フィードバックは、あなたが正しい問題に取り組んでいるか、ユーザーが製品に慣れるかどうか、そして製品が価値を提供しているかを検証します。これは、開発に本格的に取り組む前に、市場の反応をテストする優れた方法です。

この製品のオブジェクトは、どの程度クリアされた形で理解できましたか？

製品/新機能を試した後の最初の印象はどのようなものでしたか？

この製品を選ぶ前に、どのような代替案を検討しましたか？

この製品/機能で解決しようと思っていた問題はなんですか？

この製品/機能は、以前のソリューションよりも問題解決に効果的ですか？

この製品で最も改善してほしい「やること」はどこですか？

製品または新機能について、何か驚くべき点がありましたか？

この製品があなたにとって不可欠なものにするためには、何が必要ですか？

*既存製品に関するフィードバック用の質問

上記の質問は市場調査を行う際に役立つかもしれませんが、製品がリリースされた後は、以下の質問が特に重要です。

製品フィードバックは、使いやすさの向上、摩擦の軽減、更新の優先順位付けを導くコンパスとしての役割を果たします。また、カスタムユーザーの感情を測定し、製品と市場の適合性を維持するのにも役立ちます。

1から10のスケールで、製品に対するご満足度はどの程度ですか？

この製品で最も気に入っている点はどこですか？

この製品を使用する際に最も不満に感じる点はどこですか？

製品を使用中に、バグや問題に気づきましたか？

製品は時間とともにどのように改善されましたか？

製品やサービスにおいて、分かりにくいまたは不要な機能はありますか？

なぜこの製品を使い続けるのですか？

もし魔法の杖があれば、何を変えたいですか？

➡️ 詳しくはこちら:Freeのアンケートテンプレートと例

ユーザー体験を測定するための質問*

製品の成功は、単に問題解決能力だけではありません。ユーザー体験（UX）との依存関係にもあります。

UXフィードバックは、分析では捉えられない使いやすさの問題や感情的な障害を明らかにします。これらの製品アンケートを活用して、フローを改善し、離脱率を削減し、ユーザーが製品を愛するようになるようにしましょう。

1から5のスケールで、今日のタスクを完了する難易度はどうでしたか？

インターフェースの操作中に困難を感じましたか？（はい/いいえ）

製品は視覚的に魅力的です。強く同意する、同意する、中立、反対する、強く反対する

1から10のスケールで、ご体験の滑らかさはどの程度でしたか？

この製品を使用する際に、より楽しく感じるためには何が必要ですか？

体験の中で、何かストレスを感じたり、遅く感じたりした点はありましたか？

この製品を使用している際に、どの程度自信を持っていましたか？

機能収集用の質問*

ユーザーインサイトは、市場調査よりも深い洞察をもたらすことがあります。

製品アンケート質問は、機能リクエストを掘り下げることで製品ロードマップに影響を与え、機能の優先順位付け、イノベーションの crowdsourcing、無駄の防止に役立ちます。また、顧客に所有権を与えることで、顧客満足度と忠誠心を向上させます。

この製品に追加してほしい機能はありますか？

この製品をより価値ある/役立つものにするにはどうすればいいでしょうか？

新しい機能を設計できるとしたら、どのような機能にしますか？

現在、製品に欠けていると感じる点はどこですか？

他のツールで見た機能で、当社で提供してほしいものはありますか？

現在、改善または拡張してほしい機能はどれですか？

➡️ 詳しくはこちら:ユーザーのリサーチの実施方法

カスタム満足度を測定するための質問

すべての製品マネージャーは、忠実な顧客を引き付ける製品を構築したいと考えています。この目標を達成するためには、顧客満足度のパルスをつかむための製品アンケート質問を適切に設計する必要があります。

ユーザーが製品、ブランド、サポートについてどう感じているかを把握する必要があります。このようなフィードバックは、顧客の継続率を測定し、離反を予測し、最も価値のある顧客を特定するのに役立ちます。

1から10のスケールで、友人や同僚に当社を推薦する可能性はどのくらいですか？

価値のコストパフォーマンスをどのように評価しますか？

この製品はご期待に沿っていますか？

サブスクリプションの更新をプラン中ですか？

当社の製品を推薦する理由は何ですか？

この製品は、あなたの生活をどのように便利にしていますか？

購入後やオンボーディング時のフィードバック収集用の質問

早期のユーザーエンゲージメントレベルは、長期的な製品採用率を決定します。そのため、購入後とオンボーディングの段階は、製品採用のバランスを自社の有利な方向に傾ける重要なタイミングです。アクティベーションを加速するため、摩擦を排除し、「アハ体験」をFrontに提供することが目標です。

この製品を使用する主な目標は何ですか？

登録後、すぐに始めるのは簡単でしたか？

これまでのオンボーディングプロセスをどのように評価されますか？

セットアップ中に何か混乱したり、イライラしたりする点はありましたか？

登録後、開始手順はクリアされたでしょうか？

最初の1週間の体験をどのように改善できますか？

*非アクティブユーザーや離反したユーザー向けの質問

非アクティブユーザーや離反したユーザーの再活性化は、彼らがなぜ離反したのかを理解することから始まります。

これらの質問は、ユーザーの未充足な期待、欠落している機能、および製品の使用を中止した外部要因を明らかにします。これらの質問は、2つの目的を果たします：離反の要因を診断し、ユーザーを取り戻すことです。

なぜこの製品の使用を中止しましたか？

何が不足していたため、離脱されましたか？

当社の製品の生産性をどのように改善すればよいでしょうか？

今後、再びご利用いただく可能性はありますか？

他のツールやサービスの方がご要望に合っていたでしょうか？

実際の体験と期待は異なっていましたか？

ユーザー行動と意思決定を理解するための質問*

これらの質問は、ユーザーがどのようにしてあなたを見つけたか、何に行動を起こす動機付けとなっているか、そして製品とどのようにインタラクションしているか——分析だけでは分からない深い洞察を提供します。

この製品についてどのように知りましたか？

この製品を試すことにした要因は何ですか？

製品をどのくらいの頻度でやっていますか？

最近発見した機能で、もっと早く知っておきたかったものはありますか？

必要な機能を見つけるのは簡単ですか？

今日のタスクを完了するのに、どのくらいの努力がかかりましたか？

サポートに連絡しましたか？はいの場合、ご体験をどのように評価されますか？

💡 プロのヒント: このフィードバックを活用して、オンボーディングフローの改善、隠れた機能の発見、製品メッセージの最適化に役立ててください。

効果的な製品アンケートを作成するためのベストプラクティス*

効果的な製品アンケートを作成するには、単なる質問リストを超えるものが必要です。

これは、カスタムの心理を深く探り、注意を引きつけ、具体的な改善に役立つ情報を得るための芸術です。

以下は、参考にできるベストプラクティスの例です：

ClickUpが製品フィードバックアンケートの管理にどのように役立つか*

ClickUp、仕事のためのすべてを網羅するアプリは、製品アンケートを管理するのを簡単にする。フォームの作成から回答への対応まで、すべてをカバー。以下にその方法を紹介します：

*ClickUp Formsを使用して、スマートでカスタムなフィードバックフォームを作成しましょう。

ClickUp Forms を使用して、カスタマイズ可能なフォームを提供し、ワークフローを自動化し、データ収集を中央集約化できます。

ClickUp Forms を使用すれば、機能的でブランドに合ったカスタムフォームを作成できます。直感的なドラッグアンドドロップインターフェースで、数クリックで美しいブランドに合った製品アンケートを作成できます。さらに、条件ロジックを設定したり、コードを書かずにワークフローを自動化することも可能です。

新機能に関するインサイト収集や、早期採用者とのローンチ後のフォローアップなど、あらゆるシーンでClickUp Formsが適切なフィードバックの収集を支援します。さらに、一からフォームを作成するのが難しい場合は、プロが作成したフィードバックフォームのテンプレートを活用して、すぐに開始できます！

フィードバックからタスクの追跡とアクションアイテムを自動化*

ClickUp 自動化を使用すると、回答者がフォームを送信した際にワークフローをトリガーするフォーム自動化を設定できます。これにより、フィードバックを即座に活用可能にし、効果的なアクションを迅速に実行できるため、勝てる組み合わせとなります。

ClickUpの自動化機能を使用して、すべての製品アンケートフィードバックフォーム用のワークフローを設定しましょう。

まず、ClickUp Docsにすべての調査結果をまとめて整理しましょう。製品マネージャーは、その後、関連するチームを巻き込んでフィードバックを確認できます。また、ClickUp Docsを使用して、製品アンケート調査の結果から共有ドキュメントを作成することも可能です。

*ClickUp Brainでフィードバックを要約し、迅速にアクションに移す。

その後、ClickUp Brainにタグ付けできます。これにより、2つの主要な点で役立ちます：鍵の洞察を要約する、実行可能なインプットの抽出、およびアクションアイテムに基づいてタスクの自動生成。

手動での監視なしにプロンプト対応が可能になるため、顧客満足度アンケートの仕事はより簡単になります。

また、ClickUp Brainを使用して、フィードバックから実行可能な洞察を生成することもできます。

ClickUp Brainは、フィードバックから洞察を抽出し、アクションアイテムを作成するのを支援します。

*ダッシュボードでフィードバックの傾向をリアルタイムで可視化

ClickUpダッシュボードは、ツールを切り替えたり外部プラットフォームに依存することなく、Teamsがフィードバックの傾向を可視化し、メトリクスを追跡できます。ウィジェットを作成して、繰り返し発生するユーザーからのクレーム、NPSスコア、機能リクエストなどを追跡し、すべてをリアルタイムで監視できます。

ClickUpのダッシュボードとレポートでフィードバックを追跡しましょう。

ダッシュボードをカスタムして、製品マネージャー、デザインチーム、経営陣など、異なる役割のユーザー向けに異なるビューを表示できます。これにより、関係するステークホルダーが、好みのフォーマットで必要なデータにアクセスできるようになります！

Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.のBusiness開発アナリスト、マナスウィ・ドヴィーディがClickUpダッシュボードについて次のように述べています：

製品の分析表示におけるダッシュボードの可視性が向上し、大幅な時間短縮を実現しました。

製品の分析表示におけるダッシュボードの可視性が向上し、大幅な時間短縮を実現しました。

*ClickUpで実行可能なフィードバックを収集

優れた製品アンケートの目的は、単なる誘導質問を超えるものではありません。製品を改善し、Teamsを強化し、ユーザー満足度を向上させる答えをロック解除します。ユーザーが求めるものを理解し、何が機能していて何が機能していないかを把握するため、適切な製品アンケート質問を設計することは、製品の未来を形作る鍵となります。

私たちは、魅力的な製品アンケートの「なぜ」と「どのように」を解説しました。また、実際の製品アンケート質問の例と、アプローチを最適化するためのベストプラクティスも探求しました。あとは、学んだことを実践するだけです。

幸いなことに、ClickUpのようなツールが目標達成を支援します。製品フィードバックループを確立したいですか？今すぐClickUpに登録して、洞察の生成を開始しましょう！