社内コミュニケーション用イントラネットとは？ツールとベストプラクティス

電子メール、チャットアプリ、共有ドライブなど、あらゆるツールが整備されているなら、リモートワークの従業員間の連携は容易だろうと思うかもしれません。しかし、どういうわけか、重要な最新情報が漏れてしまうことがあります。人事ポリシーは手つかずのまま。IT アラートは読まれないまま。

「それはどこで共有されたの？

社内コミュニケーション用イントラネットは、最新情報の共有、リソースの検索が容易で、誰もがどこを見ればよいかが一目でわかる、組織にとって唯一の信頼できる情報源となります。

このブログ記事では、優れた社内コミュニケーションイントラネットとはどのようなものなのか、そして ClickUp を使用して実際に人々が使用するイントラネットを構築する方法について説明します。🧰

内部コミュニケーション用イントラネットとは何ですか？

社内コミュニケーション用イントラネットは、従業員が日々の業務に必要な最新情報、リソース、情報を見つけることができる中央のスペースです。

会社のお知らせ、ポリシーの変更、チームの最新情報、ツールへのクイックリンクなどを 1 か所にまとめて管理できます。

共有ドライブやチャットスレッドとは異なり、ソーシャルな社内コミュニケーションイントラネットは、組織全体の情報のフローを構造化し、混乱や重複する質問を減らします。

なぜ内部コミュニケーション用イントラネットを使うべきか？

一元化されたコミュニケーションイントラネットは、成長中の組織で最もよく発生する（そしてコストのかかる）問題の一部を解決することができます。

最新のイントラネットソリューションが、チームや部門全体にどのような価値をもたらすかをご紹介します。⚓

統合情報ハブ

重要な情報が、散在するフォルダ、チャットスレッド、電子メールチェーンに散らばっている場合、その情報を探すために時間が無駄になります。

社内コミュニケーション戦略によって、ここに構造が生まれます。チームは、どこを見ればよいかがわかり、そこで見つける情報は常に最新のものになります。

📌 例： 法務部門は、イントラネットの専用スペースにすべてのコンプライアンス関連文書を共有しています。財務部門が最新のベンダー契約や NDA が必要な場合、法務部門はすぐにその文書を見つけることができます。

⚒️ ClickUp に組み込み：ClickUp Company Wiki テンプレートは、単一の信頼できる情報源を作成します。ポリシー、プロジェクトドキュメント、チームガイドを 1 か所に保存することで、人事チームや運用チームは、情報を追いかけることなく、常に正確な情報を見つけることができます。

チーム間のコラボレーションの改善

チームによって、タイムライン、優先度、使用するツールが異なることがよくあります。イントラネットソフトウェアを使用すると、チームは他のメンバーの作業状況を把握でき、障害や重複作業を減らすことができます。

📌 例：製品チームは、イントラネットを使用して機能リリースのスケジュールや既知の制限事項を共有しています。これにより、カスタマーサクセスチームは、ロールアウト前に完全な可視性を確保できるため、ヘルプセンターの記事を更新し、サポートメッセージを早めに準備することができます。

📮 ClickUp Insight: 74% の従業員は、必要な情報を見つけるためだけに 2 つ以上のツールを使用しており、電子メール、チャット、メモ、プロジェクト管理ツール、ドキュメントなどを飛び回っています。この絶え間ないコンテキストの切り替えは、時間を無駄にし、生産性を低下させます。 仕事のためのオールインワンアプリであるClickUp は、電子メール、チャット、ドキュメント、タスク、メモなど、すべての仕事を 1 つの検索可能なワークスペースに統合するため、必要なものがすべて必要な場所に正確に整理されます。

従業員のエンゲージメントと一致の向上

社内の最新情報が散在したり、表面的なものにとどまっていると、チームは関心を失います。一貫性があり、適切に管理されたイントラネットは、従業員のエンゲージメントを維持し、会社の状況、意思決定の理由、自分の役割など、意味のあるコンテキストへのアクセスを提供します。

📌 例：COO は、毎月の業績、戦略の最新情報、優先度の高い課題などを要約した投稿を共有しています。各投稿にはコメントを投稿できるため、部門長は次のステップを明確にし、チームメンバーは直接質問することができます。

⚒️ ClickUp に組み込み：ClickUpの社内コミュニケーション戦略およびアクションプランテンプレートは、経営陣の最新情報やチームのチェックインのスケジュールを立てるのに役立ちます。これにより、優先度の共有やフィードバックの収集が容易になり、企業文化の向上にもつながります。

電子メールの過負荷の軽減

問題は電子メールそのものではなく、日常的な更新に電子メールに過度に依存していることです。イントラネットは、繰り返しのメッセージやフォローアップを削減し、必要な情報をオンデマンドで提供します。

効率的なオンボーディングとトレーニング

新入社員は、多くの場合、同僚に頼って業務に慣れる必要があります。そのため、全員の業務が滞ってしまうことがあります。イントラネットは、新入社員が迅速かつ自主的に業務に慣れるための明確な道筋を示します。

📌 例： オンボーディングハブには、部門別のガイド、録画されたトレーニングセッション、組織図、FAQ が含まれています。新入社員は、体系化されたチェックリストに従って、必要な学習パスを完了し、誰に何を問い合わせればよいかを確認します。

⚙️ ボーナス：ClickUp Clips を使って、画面と音声を短いビデオに録画することで、オンボーディングをよりスムーズに進めることができます。ワークフローの説明、プロセスの説明、非同期でのフィードバックの提供に最適です。

社内コミュニケーション用イントラネットに求められる主な機能

チームに適した最新のイントラネットソフトウェアを選ぶ際には、以下の機能が不可欠です。🧑‍💻

ニュースとアナウンスの公開 📢

すべての組織には、最新情報、ポリシーの変更、ミーティングの要約、CEO メッセージなどを公開する中央の場所が必要です。組み込みのアナウンス機能により、複数のプラットフォームにコミュニケーションが分散するリスクを排除できます。

たとえば、企業の HR チームは、イントラネットの公開ツールを使用して、3 か月ごとに「四半期ごとのポリシー更新」を公開できます。これをホームページの上部にピン留めし、部門ごとの可視性を追跡することができます。

以下のポイントに注目してください： 過去のコミュニケーションを再確認できるアーカイブされた掲示板

編集可能なアナウンスバナーまたはブロック

時間に関するお知らせのスケジュール設定オプション

緊急の更新情報のための固定投稿やピン留めオプション

💡プロのヒント：ClickUp チャットは、仕事場でのリアルタイムのチーム会話に対応しています。各チャンネル内で、投稿を作成し、「お知らせ」または「更新」などのフォーマットを選択して、タイトルとメッセージを追加することができます。投稿は「投稿」タブに表示されるため、誰でもすぐに確認することができ、重要な投稿はピンで固定してスレッドの上部に表示しておくこともできます。 さらに、FollowUps はアクションアイテムをタスクに変換し、SyncUps は非同期のチェックインを簡単に実行できるようにし、AI 搭載の Catch Me Up 機能はチームメイトが迅速に業務に追いつくのを支援します。 ClickUp の「投稿」で、表示したい投稿の種類、タイトル、コンテンツを選択します。チャット

ドキュメント管理と検索 🔍

適切なファイルを見つけるのに、数秒以上かかるべきではありません。強力なイントラネットにより、チームはドキュメントをスムーズに保存、整理、検索することができます。

たとえば、コンプライアンス担当者は、フォルダパスを覚えていなくても、検索バーに「ベンダー監査」と入力するだけで、昨年の監査証跡を見つけることができます。

以下のポイントに注目してください： 変更を追跡するバージョン管理

階層フォルダとネスト

分類のためのメタデータタグ付け

ドキュメントやコメントを全文検索

💡プロのヒント：ClickUp Docsを使用すると、ポリシー、ハンドブック、ミーティングのメモなどのファイルを柔軟に作成、整理することができます。1 つのドキュメント内にページをネストしたり、タグを追加したり、関連するタスクに直接リンクしたりすることができます。 ClickUp Docs のネストされたページを使用してリソースを整理

役割ベースのアクセス制御 🎮

すべての従業員がすべてのドキュメントを閲覧できる必要はありません。アクセス制御により、機密性の高いコンテンツは適切なチームや個人にのみアクセスが制限されます。

たとえば、財務チームは、部門責任者および CFO だけが閲覧できるプライベートなドキュメントで、来年度の予算案を作成することができます。

以下のポイントに注目してください： 部門ごとのアクセス管理

役割に基づく可視性（管理者、貢献者、閲覧者）

ファイルおよびフォルダレベルの許可設定

コメントのみ、またはビューのみの共有

💡プロのヒント： ClickUp では、契約テンプレートを法務部門と調達部門のみに制限することができます。他のチームにはコメントのみのアクセス権を付与し、必要に応じて編集の依頼や用語の明確化を行うことができます。 ClickUp ドキュメント内のプライベートまたはパブリックリンクで、機密文書や作業スペースを保護

ソーシャル機能 👥

従業員が自分の意見が聞かれていると実感して初めて、エンゲージメントは生まれます。チームコミュニケーションツール に搭載されたソーシャル機能により、外部アプリに切り替えることなく、会話やフィードバックのためのスペースを確保できます 。

たとえば、新しい出張ポリシーを公開した後、管理者チームはコメントを有効にして、従業員がドキュメントのスレッドで直接質問できるようにすることができます。

以下のポイントに注目してください： 迅速なアンケート実施のための埋め込みフォーム

インラインコメントとスレッド返信

絵文字の反応や「いいね」ボタン

即座にフィードバックを得るための投票の作成

たとえば、コミュニケーションチームが、新しいイントラネットのレイアウトのパフォーマンスを把握したい場合を考えましょう。チームは、「今日は必要な情報を簡単に見つけることができましたか？」という簡単なフォームを ClickUp で作成して埋め込み、匿名での回答をリアルタイムで収集することができます。これらの回答は、従業員ポータルソフトウェア内で直接ClickUp タスクに変換されます。

💡プロのヒント：ClickUpはチームコラボレーションのために設計されています。 コメントや絵文字を使用すると、チームメンバーはファイルやタスク内で直接コミュニケーションをとることができ、AI エージェント が従業員のクエリに数秒で回答します。 割り当てられたコメントを使用して、ClickUp ドキュメント内でフィードバックを一元化し、対応することができます。

ClickUp の顧客であるSeequent は、次のように述べています。

チームのプロセス文書とタスク管理を 1 か所にまとめることで、物事を探す時間を節約できます。また、情報に関する唯一の信頼できる情報源も提供されます。

チームのプロセス文書とタスク管理を 1 か所にまとめることで、物事を探す時間を節約できます。また、情報に関する唯一の信頼できる情報源も提供されます。

回答や要約のための AI アシスタント 🤖

平均的なビジネスパーソンは、仕事に関連する情報を検索するのに 1 日 30 分以上、年間 120 時間以上も電子メール、Slack のスレッド、散在するファイルなどを探して過ごしています。社内コミュニケーション用イントラネットに組み込まれたインテリジェントな AI アシスタントが、この状況を変えることができます。

ポリシーの明確化、全社的なメッセージの準備、長い文書の要約などを行う場合に特に役立ちます。

💡プロのヒント：ClickUp Brain は、ドキュメント、タスク、コメント、wiki など、ワークスペースのあらゆる部分を接続するため、質問をして、探さなくても明確な答えを得ることができます。 法務チームがベンダー契約の見直しを行っているとします。彼らは、「サードパーティベンダーのデータストレージに関する最新の条項は何か」と簡単に質問することができます。ClickUp Brain は、関連するドキュメントを表示し、最新の更新情報を強調表示します。また、このドキュメントコラボレーションソフトウェアを使用して、お知らせを書いたり、複雑な wiki を要約したりすることもできます。 ClickUp Brain を使用して、ワークスペース全体からコンテキストに応じた回答を取得

分析およびエンゲージメントメトリクス 📊

ユーザーが関与している内容を追跡することで、社内チームはコミュニケーション戦略を改善し、プラットフォームの信頼性を理解することができます。一部のツールには分析機能が組み込まれているものもありますが、カスタムレポート作成ワークフローをサポートしているものもあります。

たとえば、運用マネージャーは、どの SOP が頻繁にアクセスされ、どの SOP が無視されているかを知りたいと思うかもしれません。一方、人事マネージャーは、従業員のエンゲージメントを評価したいと思うかもしれません。

以下のポイントに注目してください： 部門別のコンテンツエンゲージメント

ページビュー、開封率、クリックの追跡

コメントの頻度と感情分析

投稿やセクションごとの所要時間

💡プロのヒント：カスタマイズ可能なClickUp ダッシュボードを使用すると、エンゲージメント、コンテンツのビューなどを視覚化する、カスタマイズされたレポートを作成できます。 ClickUp ダッシュボードで、特定のニーズに合わせてレポートをカスタマイズ

パーソナライズされたビュー 🗂️

社内コミュニケーションソリューションとして真に価値のあるプラットフォームは、すべての従業員にパーソナライズされたホーム画面を提供できるものでなければなりません。

関連情報をすべて 1 か所にまとめ、無関係な情報を排除することで、プラットフォームの効率が向上し、導入も容易になります。

💡プロのヒント：ClickUp ホームでは、各ユーザーに自分の仕事を表示する個人用ビューが提供されます。 このオールインワンツールを使用すると、各ワークスペースのメンバーは、割り当てられたタスク、ドキュメント、お知らせ、リマインダーの概要を確認できます。また、社内ドキュメントをピン留めしたり、重要なページにウィジェットを追加したり、目標や更新状況を監視したりすることもできます。 ClickUp を使用して、毎日の仕事、リマインダー、カレンダーのイベントを 1 つのビューで確認できます。ホーム

モバイルアクセスと通知 📱

チームはもはやデスクに縛られることはなくなりました。フィールドスタッフ、リモートワーカー、経営幹部は、携帯電話から社内情報にアクセスする必要がある場合が多くあります。

たとえば、シフトスーパーバイザーは、施設を巡回中に、オフラインでも新しい安全チェックリストを確認する必要がある場合があります。

以下のポイントに注目してください： カスタム通知設定

すべての機能にアクセスできるレスポンシブなモバイルアプリ

新しい更新やコメントのプッシュ通知

重要な ドキュメント管理ワークフロー へのオフラインアクセス

💡プロのヒント： ClickUp のモバイルアプリを使用すると、上司は出張先からポリシーの変更を確認したり、チームにコメントを残したり、タスクに承認のサインをしたり、すべてモバイルデバイスから行うことができます。

社内コミュニケーションイントラネット設計のベストプラクティス

効果的な社内コミュニケーションのための社内イントラネットを設計する際に留意すべき、イントラネットのベストプラクティスをいくつかご紹介します。

🧠 面白い事実：最初の実際のイントラネットソフトウェアパッケージの 1 つは、1996 年に発売されたIntranet Genie で、ドキュメントの共有やメッセージング機能を提供していました。

ClickUp で最新の社内コミュニケーションハブを構築する

ClickUpナレッジマネジメントを使用して、FAQ、SOP、トレーニング資料をすべて1つの検索可能なワークスペースに一元化します。

今日の仕事は機能不全に陥っています。プロジェクト、知識、コミュニケーションが、相互に連携のないさまざまなツールに分散しており、仕事の効率を低下させています。

仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」は、プロジェクト、知識、チャットを 1 か所に統合し、AI によってより迅速かつスマートな作業を実現します。

この体験の中心となるのは、ワークスペース全体のドキュメント、チームディスカッション、組織のナレッジを結びつけるClickUp ナレッジマネジメントです。

また、その情報が必要な場合、その情報がどこに保存されているかを覚えておく必要はありません。ClickUp の接続検索は、ワークスペース全体および統合されたサードパーティツールから結果を取得します。

無料テンプレートを入手 ClickUp ナレッジベーステンプレートを使用して、一元化された検索可能なハブを構築しましょう。

一から始めるのは面倒ですか？

ClickUp ナレッジベーステンプレートを使用すると、チーム向けに構造化された、ナビゲーションしやすいドキュメントを作成できます。オンボーディング、SOP、ポリシーなどのセクションが含まれているため、すぐに社内ナレッジベースの整理を開始できます。各セクションは完全に編集可能で、ワークスペース全体のタスク、タグ、コメントを接続します。

QubicaAMFのようなチームは、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性を追加で確保できた場合、あなたのチームは何を実現できるでしょうか？

ClickUp は、社内コミュニケーションを変革する直感的なプラットフォームです。入社手続きからお知らせまで、従業員がすでに使用しているプラットフォームで、すべてを一元管理できます。

ツールを切り替えたり、決定事項を見失ったりすることなく、従業員を関与させ、知識、会話、最新情報、日々のタスクを管理することができます。組織を混乱とサイロ化されたチームから、明確でコラボレーションの取れた組織へと変革します。

今すぐClickUp に登録しましょう！✅

よくある質問（FAQ）

社内コミュニケーション用イントラネットは、ニュース、最新情報、ポリシー、リソースを 1 か所に集約して共有するのに役立ちます。重要な情報を簡単に見つけ、アクセスできるようにすることで、チーム間の情報共有と足並みの統一を図ります。

イントラネットは、ドキュメント、お知らせ、会社の方針など、社内のコミュニケーションチャネルを保存・整理して、簡単に参照できるようにし、長期的な知識の蓄積をサポートします。一方、Slack は、リアルタイムのメッセージングと、毎日の迅速な会話に重点を置いています。

はい、ClickUp は、ドキュメント、wiki、チャット、コラボレーションツール、タスク管理を 1 つのプラットフォームに統合することで、イントラネットプラットフォームとして機能します。チームは、プライベートネットワーク上で知識の保存、最新情報の共有、コミュニケーションを行うことができ、社内コミュニケーション戦略の強化と従業員のエンゲージメントの向上に役立ちます。

社内イントラネットを成功に導入するための基本的なステップは、次のとおりです。会社の重要な情報を収集し、明確に整理する チームがコンテンツに簡単にアクセス、更新、共有できるデジタルワークプレイスを選択する 日常のタスクや会話を統合して、定期的な利用を促進する 情報の検索方法や投稿方法を社内コミュニケーション担当者にトレーニングする