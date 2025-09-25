2025年版 カスタマーサービス向けベスト/AIエージェント

顧客サービスは、AIによって静かに変革されつつあります。

未来的な誇大宣伝とは程遠く、AIエージェントは今や地味だが重要な業務を担っている：チケットのルーティング、反復的なリクエストの処理、適切なタイミングで必要な情報の提示、そして人的介入を減らしつつ業務のフローを維持すること。

マッキンゼーの調査によれば、エージェントが関与する場合：

一般的なインシデントの最大80%を自律的に解決可能。解決までの時間を60～90%短縮。

一般的なインシデントの最大80%が自律的に解決可能となり、解決までの時間を60～90%短縮できます。

最高のAIエージェントとは？邪魔をしない存在です。静かに仕事をこなし、チームが本当に必要な業務に集中できるようにします。

このブログ記事では、活用すべきカスタマーサービス向けトップAIエージェントを徹底解説します。さっそく見ていきましょう！🤖

カスタマーサービス向けトップ/AIエージェント

カスタマーサービスチームのトップAIエージェントの簡易比較はこちら。

ツール* 主な機能 最適分野* 価格* ClickUp カスタム自動応答エージェント、チャット連携型返信、AI搭載タスクワークフロー、サポートワークスペーステンプレート あらゆるチームのサイズに対応 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 Intercom Fin GPT-4搭載の応答機能、ワークフロートリガー、フィードバック学習、要点をまとめた文字起こし 中小規模企業向け 月額39ドル/席から；14日間無料試用版；解決件数あたり0.99ドル Ada Support 多言語対応/AI、段階的サポートレベル、プロアクティブなアウトリーチ、ドラッグ＆ドロップビルダー 企業向け カスタム価格設定（導入規模により変動） Kustomer 感情検出、CRMベースのコンテキスト、音声とチャットサポート、スマートスケジューリング 中堅企業から企業チーム向け ユーザーあたり月額89ドルから。AIアドオンは1会話あたり0.60ドルから。 Zendesk AI 予測トリアージ、AI強化エージェント支援、自動言語検出、SLA重視ロジック 中規模から大規模チーム向け エージェント1人あたり月額55ドルから（年額一括課金）；AIアドオン：エージェント1人あたり月額50ドル Drift AI 営業連携型サポート、リードスコアリング、カレンダー予約、コンバージョンメトリクス 中堅市場向けSaaSおよびサブスクリプションビジネス カスタム価格設定 Tidio Lyro クイックセットアップ、チャネル切り替え、製品カタログリンクされている、時間外自動化 個人および小規模なビジネス Lyro AIエージェントアドオンは月額39ドルから Freshdesk Freddy AI 感情分析に基づく優先順位付け、ヘルプドキュメントのアップロード、AI対人間のメトリクス比較、マルチチャネルサポート 中小規模のチーム エージェントあたり月額18ドルから；AIコパイロットはエージェントあたり月額94ドルから

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な流れをご紹介します。

カスタマーサービス向けAIエージェントとは？

カスタマーサービス向けAIエージェントは、ビジネスが顧客と関わる方法を変革する高度なデジタルアシスタントです。これらの先進ツールは自然言語処理（NLP）と機械学習（ML）を活用し、複雑な顧客問い合わせに対応します。

文脈を理解し、やり取りから学び、時間とともに進化するよう設計されています。

AIエージェントツールはチャット、電子メール、ヘルプデスクなど複数チャネルで仕事が可能。顧客には迅速な対応を、自社側には整理された運用環境を提供します。

カスタマーサービス向けAIエージェントで重視すべきポイントとは？

サポート担当者は、新たな煩わしさを生み出さずに現実の課題に取り組むツールを求めています。なぜなら、彼らが最も不足しているのは、同じ説明や繰り返しの文脈を何度も説明するための時間だからです。

AIカスタマーサービスエージェントで最も重要な要素は以下の通りです：

直感的なセットアップ： 最小限のトレーニングで数時間以内に稼働開始。担当者は顧客支援に集中可能

文脈認識型返信： 顧客の口調・スラング・緊急度を察知し、温かみのある人間味あふれる返信を生成

クロスプラットフォーム一貫性： WhatsApp、電子メール、X、SMSで統一された回答を提供し、一貫した顧客体験を確保します

スムーズなエージェント引き継ぎ： チャットを完全なコンテキストと共に人間のエージェントに引き継ぐため、顧客が説明を最初から繰り返す必要がありません

ブランドに合致したトーン： ユニークなスタイルからプロフェッショナルな対応まで、貴社のポジションを反映した返信をカスタムし、信頼性を高めます

パフォーマンスの即時分析： 解決率などのリアルタイム統計をサポート担当者に表示し、自信と効率を高めます

信頼性の高いピーク時対応：繁忙期（例：ホリデーセール）の急増も遅延や長時間待機なく管理し、顧客満足度を維持

カスタマーサービス向け最高のAIエージェント

これらのAIカスタマーサービスツールは、クエリへの即時回答により顧客満足度の向上に貢献します。各ツールの詳細を見ていきましょう。👇

1. ClickUp（サポートタスクの追跡とワークフロー自動化に最適）

ClickUpはカスタマーサービスの複雑な要素を一つのシステムに統合します。

プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリ。/AIが駆動するこれらの機能で、より速く、よりスマートに働けます。

ClickUpのオートパイロットエージェント

ClickUp AIエージェントを活用してタスクを自動化し、質問に答え、より多くの完了を上げましょう

ClickUpのオートパイロットエージェントを活用し、チームリーダーを追いかけることなく更新情報を提供

まずはClickUpオートパイロットエージェントから始めましょう。これらのAI駆動型ワークフローは、あなたが定義したトリガーに基づいて動作します。

例えば、特定のアカウントの返金処理担当者を尋ねるメッセージが届いた場合、自動応答エージェントがワークスペースをスキャンし、該当タスクを特定。担当者名とアクティブなスレッドへのリンクを返信します。

ClickUpのカスタムオートパイロットエージェント

特定のキーワードやチャネルに基づいてアクションをトリガーする、ClickUpカスタムオートパイロットエージェントを構築しましょう。

ワークフローにさらに特化した機能が必要な場合は、ノーコードビルダーで「ClickUpカスタムオートパイロットエージェント」を構築できます。

統合型AIアシスタント「ClickUp Brain」は、構築中もサポートを提供します。プロンプトの草案作成、アクションの調整、ワークフローに基づいたツール提案などに活用できます。

ClickUpでのタスク管理

エージェントを配置した後も、ワークフローの構造化は不可欠です。ClickUpのカスタマーサービス向けプロジェクト管理ソフトウェアは、チケットの優先順位付け、所有者の割り当て、進捗追跡、インサイト抽出を可能にする専用ワークスペースセットアップを提供します。

ClickUpタスクで始め、あらゆる顧客問題をアクションアイテムに変換しましょう。次に、ClickUpカスタムフィールドでこれらのタスクを強化し、効果的に分類・優先順位付けを行います。「課題タイプ」「顧客セグメント」「チャネル」「緊急度」などのフィールドにより、チームはチケットを効率的にフィルタリングし対応できます。

サポートプロセスの勢いを維持するために、ClickUp自動化を導入しましょう。チケットのトリアージ、優先順位付け、割り当てを瞬時に行えます。タスクが「ブロック」ステータスのまま2日以上経過した場合、自動化がチームリーダーに通知し、問題をエスカレーションし、関連するコミュニケーションチャネルに更新情報を投稿します。

セットアップを迅速化するため、ClickUpカスタマーサービス管理テンプレートはすぐに使えるワークスペースを提供します。

無料テンプレートを入手 ClickUpカスタマーサポート管理テンプレートで完了するサポートワークスペースを立ち上げよう

このカスタマーサービス用テンプレートには、「問題の種類」「完了ステータス」「依頼者の連絡先電子メール」「顧客満足度評価」などの事前設定済みカスタムフィールドが含まれています。さらに、チケット受付を効率化する事前設定済みのフォームビューを機能しており、チームが顧客のリクエストを効率的に管理できるよう支援します。

また、繰り返し発生する問題の深層分析を目指すチームには、ClickUpのカスタマー問題定義テンプレートが極めて有用です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

柔軟性は強力ですが、新規ユーザーはカスタムセットアップやワークスペース設定の操作に時間を要する場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,230件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,460件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このRedditのコメントが全てを物語っています：

ClickUp Brainは正直なところ、何度もやり取りする手間を大幅に省いてくれます。無料プランでかなり効率的なAIツールもあるのは知っていますが、タブの切り替えが頻繁で負担になります。それに、集中して仕事している最中にそんなことをするのは本当に避けたいんです。コンテンツ業界にいるので、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（素晴らしい！）。

ClickUp Brainは正直なところ、何度もやり取りする手間を大幅に省いてくれます。無料プランでかなり効率的なAIツールもあるのは知っていますが、タブの切り替えが頻繁で負担になります。それに、集中して作業している最中にそんなことをするのは本当に避けたいんです。コンテンツ業界にいるので、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（すごい！）。

2. Intercom Fin（ナレッジベースのクエリ解決に最適）

viaIntercom Fin

Intercom FinはGPT-4などの高度な言語モデルを活用し、単純なキーワードマッチングを超えた顧客の質問を理解します。既存のドキュメントと接続するため、導入が比較的迅速です。

会話の文脈に応じてトーンを調整する様子がわかります：技術的な問題ではプロフェッショナルに、苦情対応では共感を持って。多くのチームが、解決パターンを特定してサポート資料の不足箇所を把握する機能を高く評価しています。

他のIntercomツールを既に利用している場合、Finは既存のワークフローにシームレスに統合されます。

Intercom Finの主な機能

顧客が特定の製品や問題をメンションした際にアクションをトリガーするカスタムワークフローを設定

分析機能でAIのパフォーマンスを確認：解決成功件数とエスカレーション件数の比較

学習プロセスに顧客フィードバックを取り入れ、今後の対応を改善しましょう

会話記録をビューし、強調表示された要点で顧客の懸念を素早く把握

Intercom Finの制限事項

Intercomエコシステム内でのみ仕事が出来るため、他のプラットフォームを使用している場合は選択肢にリミットが設けられます

高度に技術的または専門的な業界の質問に対応するのが難しい

提供コンテンツの変化に伴い、正確性を保つため定期的なコンテンツ更新が必要です

Intercom Finの価格設定

14日間の無料試用版

基本プラン： 月額39ドル/席

アドバンストプラン： 月額99ドル（1席あたり）

エキスパートプラン： 月額139ドル/席

Fin AIエージェント：解決件数あたり0.99ドル（全プラン・連携機能に適用）

Intercom Finの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,380件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (1,115件以上のレビュー)

実際のユーザーはIntercom Finについてどう評価しているのか？

このレビューが私たちの目を引きました：

まず、セットアップや構成がほとんど不要な超簡単なAIソリューションです。ただし初期設定を終えると、すぐにリミットを感じ始めるでしょう。

まず、セットアップや構成がほとんど不要な超簡単なAIソリューションです。ただし初期セットアップを終えると、すぐにリミットを感じ始めるでしょう。

3. Ada Support（企業向け多言語サポートに最適）

viaAda Support

Adaサポートは、各言語ごとに個別のセットアップを必要とせず、複数の言語での会話を処理します。受信した質問を自動的に分類し、異なるトピックごとに特化したAIモジュールへ送信します。

多くの大企業がこのシステムを採用している理由は、人員を比例して増やすことなくグローバル市場へ展開できる点にあります。厳格なデータ管理規則が求められる銀行業や医療業界など、セキュリティコンプライアンスが求められる業種に適しています。

Ada Supportの主な機能

システムが製品データベースとリンクされており、在庫状況や仕様に関する最新情報を含む応答を実現します

顧客との会話を価値層に基づいて分類し、自動的に異なるサービスレベルを提供します

アカウントのマイルストーンや典型的な問題発生時間帯をトリガーに、プロアクティブなアウトリーチメッセージを送信

解決タイプ別のカスタムレポートを生成し、チケット急増を引き起こす前に製品の問題を発見しましょう

Ada Supportの制限事項

セットアップには通常4～6週間を要し、専任の技術スタッフが必要です

価格体系により、サポート量が少ない企業には現実的ではありません

複数のカスタムナレッジトピックから情報を取得する際、正確性に欠ける回答が生じる場合があります

Ada サポートの価格

カスタム価格設定

Adaサポートの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Ada Supportについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

メモすべき視点：

ADAは使いやすく、システムの仕組みも理解しやすいです。自動応答の設定方法も簡単で、テキストボックスやビデオ、画像などのオプションをチャットフローにドラッグ＆ドロップできる上、利用可能なアクションによりチャットフローが適切に仕事します。

ADAは使いやすく、システムの仕組みも理解しやすいです。自動応答の設定方法も簡単で、テキストボックスやビデオ、画像などのオプションをチャットフローにドラッグ＆ドロップできるほか、利用可能なアクションによりチャットフローが適切に機能します。

4. Kustomer（感情分析に基づくサポート優先順位付けに最適）

viaKustomer

Kustomerは独立したチャットボットではなく、CRMプラットフォームの一部として機能します。顧客メッセージを解釈し、苛立ちや緊急性といった感情を検知します。この感情認識により、即時対応が必要な会話を優先的に処理でき、問題のエスカレーションを未然に防ぐことが可能です。

各メッセージを個別に扱うのではなく、顧客履歴を考慮した文脈に応じた応答を行う点が評価できるでしょう。このアプローチにより、リピーター顧客への繰り返し対応が減り、パーソナライズされたサポートが実現します。

Kustomerの主な機能

Kustomerの制限事項

AIワークフロー自動化の 料金は、競合他社より低いと評価される可能性があります

音声機能はテキスト機能ほど成熟していない

既存システムとの連携ではなく、Kustomer CRMプラットフォームの完了する導入が必要です

専門的な多言語ソリューションと比較して、対応言語の選択肢が少ない

Kustomerの価格設定

企業: *月額89ドル/ユーザー

Ultimate: 月額139ドル/ユーザー

AIアドオン*

*顧客向け/AIエージェント：1回の会話あたり0.60ドル

*営業担当者向けAIエージェント：月額40ドル/ユーザー

Kustomerの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (430件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (75件以上のレビュー)

実際のユーザーはKustomerについてどう評価しているのか？

あるユーザーが次のようなフィードバックを共有しました：

Kustomerの洗練されたデザインが気に入っています。使いにくさや操作の煩わしさがなく、非常に効率的です。レポート作成は最高レベルで、顧客だけでなくチーム内でも詳細な分析が可能です。チームのパフォーマンスや生産性の追跡にも非常に優れています。

Kustomerの洗練されたデザインが気に入っています。使いづらくも重くもありません。非常に効率的です。レポート作成は最高レベルで、顧客だけでなくチーム内でも詳細な分析が可能です。チームのパフォーマンスや生産性の追跡にも非常に優れています。

5. Zendesk AI（データ駆動型会話処理に最適）

viaZendesk

Zendesk AIは数十億件のサポート対応パターンを分析し、受信メッセージを自動分類して適切なキューに割り当てます。このヘルプデスクソフトウェアは一般的な会話ではなくカスタマーサービス用語に特化しているため、顧客が使用する業界用語を認識できます。

顧客対応の自動化とエージェント支援ツールを統合し、サポート体験の両面を強化します。このアプローチの結果、複雑な問題で人間の専門知識が必要な場合でも、よりスムーズな対応が可能になります。

Zendesk AIの主な機能

会話パターンを分析し、顧客が自動化ソリューションを放棄する共通の要因を特定する

過去の類似チケットとその解決策に基づき、エージェントに次のアクションを提案

言語を自動検出し、顧客の選択なしに応答言語を切り替え

Zendesk AIの制限

最適なパフォーマンスを発揮するには、過去のやり取りから得られる膨大なデータが必要です

非Zendeskシステムとの連携がより複雑になる

インターフェースは頻繁に変更されるため、時折学習のハードルが生じる

一部のユーザーによると、パフォーマンスは言語によって異なる

Zendesk AIの価格

無料試用版

Suite Team: エージェント1人あたり月額55ドル（年額一括払い）

Suite Growth: エージェント1名あたり月額89ドル（年額一括払い）

Suite Professional: エージェント1名あたり月額115ドル（年額一括請求）

Suite 企業: カスタム見積もり

AIアドオン*

高度なAI：エージェント1台あたり月額50ドル（年額請求）

Zendesk AIの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (6,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (4,040件以上のレビュー)

実際のユーザーはZendesk AIについてどう評価しているのか？

あるG2レビューではこう評されています：

AI機能が気に入っています。私が返信文を書くと、ZDがより親しみやすく、より洗練され、よりフォーマルな表現に調整してくれます。素晴らしいです。また、Zendeskチームは常に非常に親切で素晴らしいサポートを提供してくれます。

AI機能が気に入っています。私が返信文を書くと、ZDがより親しみやすく、より詳細に、よりフォーマルに調整してくれます。素晴らしいです。また、Zendeskチームは常に非常に親切で素晴らしいです。

6. Drift AI (営業志向のカスタマーインタラクションに最適)

viaSalesloft

SalesloftのDriftは、サポート会話に営業意識を持って臨み、カスタマーサービス対応が営業機会につながる可能性を認識します。

このカスタマーサクセスソフトウェアはマーケティングツールと接続し、チャット相手の背景情報を付加します。例えば、過去に価格ページをビューしたか、カートを放棄したかといったメモを残せます。営業視点の機能により、Driftは特にSaaSやサブスクリプションビジネスで有用です。サポート対応中にアップグレードの機会が生まれるケースが多いためです。

さらに、従来のサポート測定メトリクスに加え、コンバージョンメトリクスも追跡する分析機能で効率性を向上させます。

Drift AIの主な機能

サポート会話中に利用パターンに基づきアップセルの機会を特定

会話で購入意向が示されたら、営業カレンダーに直接ミーティングを予約

会話ソースを監視し、どのマーケティングチャネルがサポートニーズを生み出しているかを確認する

見込み顧客と既存顧客向けに異なる会話フローを作成する

Drift AIの制限事項

サポート機能は、その販売能力ほど堅牢ではありません

分析では、従来のサポートパフォーマンス指標よりもコンバージョンメトリクスを重視します

カスタム会話フローの設定には、他の代替手段よりも多くの手作業が必要です

Drift AIの価格設定

カスタム価格設定

Drift AIの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (1,250件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (195件以上のレビュー)

実際のユーザーはDrift AIについてどう評価しているのか？

あるレビュアーによれば：

潜在顧客との会話でDriftが実現する自然な会話感が気に入っています。これにより毎月追加のインバウンドリードを獲得でき、営業担当者がミーティングをスケジュールしたりインバウンドリードを事前審査したりするための操作しやすいソリューションを提供してくれます。Gmailとのシームレスな連携も気に入っています。これにより作業が大幅に効率化され、技術スタック内で管理すべきプラットフォームがまた一つ増えるだけという感覚がありません。私は毎日Driftを確認していますが、厳しい営業年度において非常に頼りになるリソースとなっています！

潜在顧客との会話でDriftが実現する自然な会話感が気に入っています。これにより毎月追加のインバウンドリードを獲得でき、営業担当者がミーティングをスケジュールしたりインバウンドリードを事前審査したりするための使いやすいソリューションを提供してくれます。Gmailとのシームレスな連携も気に入っています。これにより作業が大幅に効率化され、技術スタック内で管理すべきプラットフォームがまた一つ増えるだけではないと感じられます。私は毎日Driftを確認しており、厳しい営業年度において非常に頼りになるリソースとなっています！

7. Tidio Lyro（リミットのあるリソースで運営される小規模なビジネスに最適）

viaTidio

TidioのLyroは、中小企業向けに迅速なセットアップに焦点を当てることで技術的複雑さを軽減します。膨大なトレーニングデータが不要でありながら、一般的な顧客質問の約70%を処理します。

ライブチャット、WhatsApp、Instagram、Messengerといったチャネル間で、文脈を途切れさせることなく会話がシームレスに連携。この接続性により、小規模チームでも複数のAIコミュニケーションプラットフォームを同時に管理できます。

さらに優れた点は？Claude（Anthropic /AI）と自社開発モデルを組み合わせ、性能とコスト効率のバランスを実現。Tidioは複雑なカスタムよりも実用的な結果を優先します。

Tidio Lyroの主な機能

一般的なビジネスタイプの ワークフローテンプレート から始め、/AIカスタマーサポートを強化しましょう

AIと担当者の間で会話を引き継ぎ、お客様に情報を繰り返し伝える必要はありません

製品カタログを接続し、AIが名前や機能で特定のアイテムを参照できるようにします

チームが対応できない時間帯の基本的な質問への対応を設定する

Tidio Lyroの制限事項

利用可能な企業機能は少なくなっています

企業向けソリューションよりも同時対応可能な会話数が少ない

開発者向けプラットフォームと比較して高度なカスタムのリミットがある

Tidio Lyroの価格

7日間の無料試用版

Lyro AIエージェント： 月額39ドル

フロー: 月額29ドル

Tidio Lyroの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,730件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (465件以上のレビュー)

Tidio Lyroについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビュアーはこう総括しています：

Tidioはライブチャットの管理、Lyroによるよくある質問の自動化、サポートチームへの会話転送を驚くほど簡単に実現しました。インターフェースはシンプルで直感的、WooCommerceやKlaviyoといったプラットフォームとの接続機能も大きな強みです。さらに、同一ツール内でサポートとマーケティングの両フローを柔軟に扱える点も高く評価しています。

Tidioはライブチャットの管理を驚くほど簡単にし、Lyroでよくある質問を自動化し、会話をサポートチームに転送できます。インターフェースはシンプルで直感的。WooCommerceやKlaviyoといったプラットフォームとの接続も大きな利点です。同じツール内でサポートとマーケティングの両方のフローを柔軟に扱える点も高く評価しています。

8. Freshdesk Freddy /AI（技術的専門知識がなくても迅速に導入できる点で最適）

viaFreshdesk

Freshdesk Freddy AIは、膨大な手動トレーニングを必要とせず既存資料との接続により導入時間を短縮。サポートリクエストの約45%を自律的に処理します。

このAIエージェントは、顧客が問題を報告する前に潜在的な問題を特定するプロアクティブなサービス機能も備えています。この予防的アプローチにより、時間の経過とともにチケット件数を削減できる可能性があります。Freddy AIの戦略は、あらゆる場面でタスクの自動化を強制するのではなく、人的支援がより効果的なタイミングを見極めることに重点を置いています。

Freshdesk Freddy AIの主な機能

既存のヘルプ文書を手動で再構築する代わりに、自動的に アップ ロード

よくあるサポートチケットを分析し、将来の問題を未然に防ぐ新たなヘルプコンテンツを提案します

解決率メトリクスにおけるAIエージェントと人間エージェントのパフォーマンスを比較

Freshdesk Freddy AIの制限事項

一部の対話型プラットフォームに比べて、会話のブランチが洗練されていない

スタンドアロンソリューションとして仕事するのではなく、Freshdeskインフラストラクチャが必要です

一部のユーザーによれば、ナレッジベースの解釈に不整合が見られることがある

Freshdesk Freddy AIの価格

Freeプラン（最大2エージェントまで）

成長: エージェント1人あたり月額18ドル

プロプラン： エージェント1人あたり月額59ドル

Pro + AI Copilot: エージェント1人あたり月額94ドル

*企業: エージェント1人あたり月額95ドル

Freshdesk Freddy AIの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (3,505件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,385件のレビュー)

実際のユーザーはFreshdesk Freddy AIについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの声をチェック：

Freshdeskのインターフェースと強力な自動化機能は、カスタマーサポートや支払いサポート関連のチケット管理業務を簡素化し、Freddyが応答を改善し、定型文が時間を節約してくれます。Freshdeskのマルチチャネルサポートにより、電子メール、チャット、ソーシャルメディアのシームレスな連携が可能となり、一貫したカスタマーサービスを保証します。

Freshdeskのインターフェースと強力な自動化機能は、カスタマーサポートや支払いサポート関連のチケット管理業務を簡素化し、Freddyが応答を改善し、定型文が時間を節約してくれます。Freshdeskのマルチチャネルサポートにより、電子メール、チャット、ソーシャルメディアのシームレスな連携が可能となり、一貫したカスタマーサービスを保証します。

ClickUpのAIエージェントでカスタマーサービスを再考する

適切なAIエージェントの選択は、チームの日常業務を実際に改善する要素を理解することにかかっています。スピードだけでは、チームが更新情報を追いかけ続けたり、同じ返信を書き直したり、文脈を見つけるのに苦労したりする状況では、あまり解決策になりません。

ClickUpは両方を実現します：行動を起こすエージェントと、すべてを接続するワークスペース。

テンプレート、自動化、リアルタイム更新、そして条件に応じて動作するカスタマーサービス向けAIエージェント。適切な所有者割り当てから文脈の明確化まで、すべての機能がチームの足を引っ張ることなくサポートを前進させるよう設計されています。

今すぐClickUpに登録しよう！ ✅

よくある質問

はい、AIは現在カスタマーサービスで広く活用されています。ビジネスはチャットボット、バーチャルアシスタント、自動チケットシステムといったフォームのAIを導入し、注文追跡、アカウント問題、FAQといった日常的なクエリを管理しています。AIは顧客の感情を分析し、不満や緊急性を検知して適切な担当者に問題を転送することも可能です。顧客のニーズに対応するだけでなく、AIはますます積極的に活用され、問題が発生する前に予測し、パーソナライズされた解決策を提供しています。その結果、サービスの迅速化、24時間365日の対応、コスト削減が実現し、人間の担当者は複雑なケースや感情的にデリケートなケースに集中する時間をより多く確保できるようになります。

顧客サービス向けの「最高の」AIは一つではありません。適切な選択は、ビジネスのサイズ、業界、顧客とのやり取りの種類、予算という依存関係によって異なります。企業は通常、AIツールを以下の観点で評価します：自然言語理解能力、CRMなどの既存システムとの連携性、マルチチャネル対応、カスタマイズオプション、セキュリティ。主要プレイヤーにはSalesforce、Microsoft、Googleなどのエンタープライズプラットフォームに加え、チャットボットや音声ボットに特化した対話型AIプロバイダーも含まれます。最適なソリューションとは、自動化と人間エージェントへの円滑な引き継ぎを両立させつつ、企業のサポート体制にシームレスに統合できるものです。

人工知能理論において「エージェント」とは、環境を認識し目標達成のために行動を起こすシステムを指します。古典的な5つのタイプは、現在の入力のみに反応する単純反射エージェント、部分的に観測可能な状況を処理するために内部状態を維持するモデルベース反射エージェント、定義された目標を達成するための行動をプランする目標ベースエージェント、可能な結果を比較して価値を最大化するものを選択する効用ベースエージェント、そしてデータとフィードバックから学習することで時間の経過とともにパフォーマンスを向上させる学習エージェントである。これらは理論上の分類ではあるが、カスタマーサービスボットや仮想アシスタントを含む多くの実用的なAIアプリケーションの基盤を提供している。

多くの有名企業が顧客サービス戦略にAIを統合しています。例として、ベライゾンは生成AIを活用して顧客の問い合わせ理由を予測し、より効果的に対応先を振り分け、バンク・オブ・アメリカのバーチャルアシスタント「エリカ」は 音声とチャットを通じて顧客の銀行タスクを支援しています 。