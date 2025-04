2025年の時間追跡のためのApployeのトップ10の代替品

時間追跡ツール—あなたはそれを愛するか、嫌うか、あるいは仕方なく我慢するか、のいずれかでしょう。もしあなたがこれを読んでいるなら、Apployeがもはや完全にあなたにとって十分ではない可能性が高いでしょう。

もしかしたら、あなたのチームには、より優れた機能や、より柔軟な価格設定、あるいは時間追跡をフルタイムの仕事のように感じさせない何かが必要かもしれません。

良いニュースがあります。より良い選択肢が存在し、私たちは、あなたのチームに最適なものを見つけるお手伝いをするために、最高のApploye代替品をまとめました。プロのように時間を追跡する準備はできましたか?

最高のApploye代替品は、ワークフローにスムーズに溶け込み、ほとんど気づかないほどです。それらは時間を追跡し、洞察を生み出し、面倒な管理業務をすべて騒ぎを起こさずに処理します。

以下は、欲しいものリストに入れておきたいものです。

Apployeは充実した機能を提供していますが、すべての人にとって完璧な時間追跡ソフトウェアであるとは限りません。より優れたレポート作成、より深い統合、またはよりユーザーフレンドリーな体験を必要としているかどうかに関わらず、お客様のニーズを満たす多くの選択肢があります。

選択の参考となるよう、強力な時間追跡、従業員モニタリング、生産性管理機能を提供するApployeのベスト10の代替製品をご紹介します。 👀

時間追跡ソフトウェアの切り替えを考える前に、本当に必要なのはタイムトラッカーだけなのか、それともすべてを統合するツールなのか、ということが問題なのかもしれません。

今日の仕事は、100万ものアプリに分散されています。タスク用、ドキュメント用、時間追跡用など、それぞれが互いに連携しているわけではありません。

ClickUp は、この混乱をすべて解決するアプリです。タスク、ドキュメント、チャット、そして時間追跡まで、すべてが1つのプラットフォームに収められています。*

組み込みの時間追跡機能により、チームは記録された時間をシームレスに記録し、作業負荷を監視し、リアルタイムの洞察を得ることができます。ユーザー月間での使用状況を評価している場合でも、四半期先までのプランニングを行っている場合でも、すべて同じプラットフォーム内で行うことができます。

心配はいりません。時間追跡に特化した機能には、物事を軌道に乗せておくために必要なすべてが備わっています。

ClickUpのプロジェクト時間追跡機能では、デスクトップ、モバイル、または無料のChrome拡張機能を使用したウェブブラウザからでも、従業員がどこからでも時間を記録できます。

リアルタイムで時間追跡を行う場合でも、後で手動で追加する場合でも、すべてのエントリーはClickUpタスクに直接リンクされているため、アプリ間の切り替えの手間をかけずに正確な記録を残すことができます。

タスク間で移動する必要がありますか? グローバルタイマーを使用すると、デバイス間で追跡を開始または停止でき、すべてを同期した状態に保つことができます。

ただし、時間追跡は問題の一部にすぎません。タスクにどれだけの時間がかかるべきかを把握することも同様に重要です。

そこで、ClickUpの見積もり時間が登場します。

プロジェクトにかかる時間を推測するのではなく、チームは現実的なタイムラインを設定し、個々のタスクやサブタスクの見積もり時間を細分化し、実際の作業時間と予測を比較することで、今後のより良いプランニングに役立てることができます。

見積もりの時間が設定されたら、次のステップはプロジェクトをスケジュール通りに進めることです。 そこで頼りになるのが、ClickUpの日付と時間です。

タスクに期日を割り当て、開始日を設定することで、チームメンバーが次にやるべきことに集中できるようになります。また、締め切りが近づいている場合や過ぎている場合に通知を受け取ることができます。

期限や優先順位を慌てて決める必要はもうありません。

タイムラインを調整する必要がある場合は、作業負荷を再割り当てするために、月間、週間、または日間のビュー間でタスクをドラッグ&ドロップするだけです。

従業員の提供する各サービスにおける時間、コスト、リソースの追跡に圧倒されていませんか?ClickUpサービスタイムシートテンプレートは、サービス時間と請求可能時間の追跡、複数のプロジェクトにわたるリソース使用状況の測定、リソースの容易な割り当て、手動のスプレッドシートを使用せずに勤怠管理を行うことができます。

便利なチャートやグラフが付属しており、進捗状況を視覚化できるので、チームはリアルタイムでプロセスを分析できます。さらに、PayPalやStrikeなどの主要アプリケーションと統合し、すべてを接続した状態に保つことができます!

時間追跡テンプレートは、トレーニングプログラムの効果を評価し、従業員が残業しているかどうかを判断するのに最適な方法です。

G2のレビューには次のように記載されています。

柔軟性があるので、必要に応じて設定を変更でき、ITやマーケティング、クリエイティブチームなど、あらゆるチームに適しています。このシステムは、私たちのチームのコミュニケーションと仕事の追跡方法を大きく変えました。なぜなら、キャンペーンや活動の更新を追跡するために、異なるシステムを使用する必要がなくなったからです。私たちは毎日(というより毎時間!)ClickUpにログインし、タスクカード上で直接更新情報を確認しています。ClickUpチームのサポートは素晴らしいです。機能リクエストページがあり、リクエストを投稿したり、他の人のリクエストに投票したりすることができます。これは単なるお飾りではありません。私が過去に投票したリクエストの多くが実際に実装されています。

リモートまたはハイブリッドチームを管理しており、時間の使い方を詳細に把握する必要がある場合は、Time Doctorが最適です。このソフトウェアは、従業員の活動を自動的に追跡し、アプリやウェブサイトの利用状況を監視し、さらに一定の間隔でスクリーンショットを撮影します(もちろん、プライバシーオプション付きです)。

一番の利点は? 時間を浪費している箇所をピンポイントで特定する詳細なレポートが作成されるので、時計を見ているだけでなく、ワークフローを最適化することができます。 タイムラインレポート、ウェブおよびアプリレポート、追跡時間、アクティビティの要約、プロジェクトおよびタスクレポートにアクセスして、生産性を分析します。

G2のレビューによると、

どんなアプリにも多少の不具合はつきものです。バックグラウンドで追跡が実行されている間、アクティビティバーが一時停止したり、私が仕事をしていないときでも自動的にオンになったりします。決定的な欠点ではありませんが、少しイライラします。それでも、私たちがこれまでに見つけた中で最高の時間追跡ツールであり、毎日使っています。ただ、こうしたちょっとした不具合が修正されることを期待しています。

Hubstaffは時間追跡だけを行うものではありません。効率性を高めることに焦点を当てた従業員モニタリングソフトウェアです。リモート従業員、フィールドチーム、またはオフィス内のスタッフを管理している場合でも、内蔵のGPS追跡、給与計算との統合、自動化されたワークフローにより、業務が容易になります。

Capterraのレビューによると、

これは便利な時間追跡ツールで、Google Chromeなどの他のツールやソフトウェアとの統合も簡単です。チームや組織の日常業務で非常に使いやすいです。ユーザーフレンドリーなインターフェースで、従業員や管理者が時間や進捗を簡単に追跡できます。カスタマーサポートも充実しています。競合他社と比較すると、価格は少し高めです。それ以外は良いソフトウェアです。

Did You Know? ある従業員が別の従業員の代わりに勤務時間を記録する「相棒によるタイムカード」は、適切な追跡を行わないと気づかれないままになりかねない、一般的な時間泥棒のフォームです。