TickTick vs. ClickUp：どちらのタスク管理アプリが最適か？

整理整頓と集中力を保つ苦労は現実のもの。適切な生産性ツールを見つけることが、混乱を切り抜ける鍵となるのです。

TickTickやClickUpのようなタスク管理ソフトウェアが登場しました。増え続けるやることリストを管理するために設計されたこれらのデジタルタスク管理ツールは、ワークフローの簡素化、生産性の向上、そして日常の混沌に秩序をもたらすことを約束します。

ではどちらを選ぶべきか？本記事ではClickUpとTickTickの詳細な比較を行い、機能や価格を検証し、最終的にどちらがタスク管理の頂点に立つかを決定します。

TickTick vs. ClickUp：適切なタスク管理ツールを選ぶための簡易比較

機能 TickTick ClickUp タスク管理 シンプルなリスト、優先度、スマートリスト、定期的なタスク 高度なタスク、サブタスク、依存関係、自動化、15種類以上のビュー コラボレーション 基本共有機能；Freeプランではビューの制限あり ドキュメント・コメント・タグ付け・リンクされたタスクによるリアルタイム共同作業 ビューと可視化 有料プランではカレンダー機能とカンバンボード機能を提供 カレンダー、ボード、ガントチャート、タイムライン、テーブル、ホワイトボード機能を搭載 連携機能 リミット機能（Slack、Gmail、Zapier） 1,000以上の連携機能 AI機能 なし ClickUp Brain ：要約、アクションアイテム、自動化機能 時間管理 ポモドーロタイマー、習慣追跡 時間追跡、見積もり、タイムシート、ワークロードビュー 価格 Free；プレミアム版 年額35.99ドル 無料；有料プランは月額7ドル/ユーザーから 最適な用途 シンプルなやることリストが必要な個人ユーザー 柔軟で拡張性の高いタスク管理を必要とするTeamsやパワーユーザー向け

TickTickとは？

viaTickTick

TickTickはフリーランスや中小企業向けに設計されたシンプルな生産性アプリです。直感的なユーザーインターフェースでタスクを整理し、仕事と個人の目標を一元管理しやすくします。

このアプリのユニークな機能は、1画面で複数のタスクリストを追跡できる点です。これにより、生活や仕事の様々な分野にわたるタスクを扱う個人にとって非常に便利です。

TickTickは柔軟なカレンダーやカンバンボードといった高度な機能を提供し、軽量なプロジェクト管理に適しています。

同僚や家族と共同作業したり、リストを共有したり、タスクを割り当てたり、タスクの履歴を追跡したりできます。単発タスクと定期的なタスクの自動リマインダー、5種類のカレンダービューを備えたTickTickは、忙しいスケジュールでもタスク管理をシンプルにします。

TickTickの機能

TickTickの鍵となる機能をいくつか見てみましょう：

1. スマートなタスクエントリーと管理

viaTickTick

TickTickでのタスク作成と管理は、柔軟性だけでなく知的な機能も備えています。

タイピングは不要——iPhoneでTickTickとSiriを連携させれば、音声で簡単にタスクを作成できます。Androidユーザーなら、ロック画面中でもホーム画面からタスクを作成できる「クイックボール」機能をご利用ください。

スマートフォンユーザーなら誰でも利用できるTickTickウィジェットから、期日の設定、他者へのタスク割り当て、タグの追加、タスクの優先順位付けまで全て行えます。

TickTickは自然言語の日付も理解します（この機能は「スマート日付解析」と呼ばれます）。「今日」や「明日」と言うか、特定の曜日をメンションするだけで、アプリがタスクの期日素早く判断します。

さらに、このアプリにはカスタムタグ作成機能と電子メールからタスクへの変換機能があり、効率性を向上させます。

2. 複数のアラートとリマインダー

viaTickTick

万が一に備えて目覚ましを6個設定するタイプなら、TickTickの各タスクに複数アラートを設定できる機能が気に入るはず。

この機能の最大の特徴はカスタム性です。単なるリマインダー機能ではなく、通知方法を好みに合わせて調整できる点が優れています。プッシュ通知、電子メール、さらにはテキストまで、通知方法を選択可能です。

TickTickはAndroidとiOSユーザー向けに場所連動リマインダーで一歩先を行きます。仕事前の瞑想を促すリマインダーを設定すれば、デスクに着いた瞬時にトリガーが起動します。

3. スマートリストによるタスク整理

viaTickTick

タスクを整理するパーソナルアシスタントをお探しですか？TickTickのスマートリストをご利用ください。

スマートリストを使えば、優先度、期日、タグ、所属リストといった特定の条件に基づいて動的なタスクビューを作成できます。これらは単なる静的なリストではなく、設定した条件に合致するタスクが自動的に更新されます。タスクビューをパーソナライズし、常に最新の状態に保つ魔法のような機能です。

これらのカスタムスマートリストを使えば、場所・仕事の種類・関係性・締切日ごとにタスクをグループ化できます。

タスクを「高」「中」「低」「優先度なし」で分類し、完了する形で色で重要なアイテムを強調表示。時間・タイトル・タグ・優先度、またはカスタムフィルターでタスクを簡単に検索・並べ替えできます。

4. 時間管理を改善するポモドーロタイマー

viaTickTick

TickTickには、タスク管理ソフトウェアに組み込まれたポモドーロタイマーが付属しています。

このタイマーでは、休憩を取る前にどれだけの時間仕事するかをご自身で決められます。ポモドーロ・テクニックに基づき、仕事を通常25分間のインターバルに分割し、その間に短い休憩を挟みます。

仕事中に癒しのホワイトノイズを流すことも可能です（有料プランではさらに多くのオプションが利用可能）。メンバー特典として、タスクの所要時間を見積もり、実際の所要時間と比較することもできます。

TickTickの料金プラン

Free

プレミアムプラン: 年額35.99ドル

ClickUpとは？

ClickUpは、タスクやプロジェクトを楽に管理するために必要なすべてを備えた、パワフルなオールインワン生産性プラットフォームです。

AirBnB、Netflix、Googleなどの企業から信頼されるこのプラットフォームは、生産性を高めワークフローを効率化する機能を備えた、最高水準のタスク管理ソリューションを提供します。

ClickUpはプロジェクト管理、ドキュメント共同編集、リマインダー、カレンダー、さらには受信トレイ機能までをシームレスに統合した強力なプラットフォームです。この一元化されたアプローチにより、複数のアプリが必要なくなり、よりスムーズなワークフローが実現します。

そのユーザーフレンドリーなタスク管理スイートは、効率的なマルチタスクとあらゆるサイズのプロジェクトの整理を支援します。生産性を最大化するための期限付きカスタムタスクフローのプランを立てられます。さらに、プロジェクト進捗の詳細レポート作成を行い、明確なダッシュボードですべてを整理できます。色コードシステムでタスクの優先度付けも可能なため、最優先事項のアイテムを簡単に見分けられます。

ClickUpも包括的なタスク管理機能を提供しており、タスク割り当て、サブタスク、依存関係、リマインダー、優先度、タグ、コメント、ファイル添付ファイルなどが含まれます。この強力な機能は、あらゆるサイズのチームや様々な業界に対応しています。

個人事業主から企業まで、ClickUpはあらゆる規模のニーズに対応可能です。

ClickUpの機能

ClickUpは包括的な機能セットを備えたタスク管理ソフトウェアとして、ますます人気が高まっています。

1. ワークスペースとタスクを自由にカスタマイズ

ClickUpタスクなら、単一のワークスペース内でチームの進捗を割り当て、監視、追跡できます

ClickUpタスクでは、チームやプロジェクトのニーズに合わせたカスタムフィールドでタスクフローをカスタマイズできます。これらのフィールドにより、優先度、タスクタイプ、部署、その他の関連情報など、タスクに関する追加データやメタデータを捕捉可能です。これにより、タスクの整理やフィルタリングがより効果的に行えます。

複数の人にタスクを割り当て、コメントスレッドを作成することで、チームとの協業が簡単に実現できます。各担当者向けに具体的な指示や背景情報を添えてコメントをカスタマイズ可能。コメントをアクションアイテムに変換したり、共有可能な画面録画で時間を節約することもできます。

デフォルトのタスクステータス（例：オープン、クローズド）に依存する代わりに、 ClickUpではチームのワークフローに合わせた カスタムステータスを定義できます。例：「進行中」「レビュー待ち」「ブロック中」「保留中」といったステータスを設定可能です。これにより、各タスクの現在の状態について、より多くの文脈と明確さが得られます。

プロジェクトを素早くナビゲートし、異なる視点から仕事をチェックできます。必要な情報を適切なタイミングで表示できるようサブタスクをカスタム。ClickUpはタスクの可視化と管理に様々なビュー（例：ボード、リスト、カレンダー）を提供します。

特定のプロジェクトでも日常業務でも、この機能であらゆる種類の仕事をより効率的に、より可視性高く管理できます。ワークスペースをカスタマイズし、チームに最適なタスクタイプを定義可能です。

2. テンプレートでタスクをスピードアップ

メンバー、プロジェクト、ワークフローの全てに対応したタスク管理テンプレートで、最高の効率性を確保できます。

ClickUpのタスク管理テンプレートは、チームが以下を実現できる包括的な機能を備えています：

タスクをステータス、重要度、またはチーム分けに応じて構造化し分類します

チームのキャパシティとタスクの進捗を評価し、ワークフローを監視・改善する

様々なグループ間で、タスクのプラン、割り当て、実行をシームレスに仕事しましょう

3. ClickUp Brainで定期的なタスクを自動化

ClickUpの「Brain」機能で反復的で単調なタスクを処理し、重要な業務に集中しましょう

タスク管理におけるClickUp Brainは、仕事に役立つ魔法のランプのような存在です。自然な言語コマンドでほぼ全てを自動化でき、チームが重要なタスクに集中しやすくなります。この機能を使えば、プロジェクト管理の目標設定と進捗追跡が驚くほど簡単になります。

この/AIツールは、ミーティングメモやプロジェクト進捗を素早く要約する機能を持ち、文書やタスクからアクションアイテムや洞察を生成します。あらかじめ構造化されたヘッダーやテーブルを活用し、プロジェクトマネージャーが整理されたコンテンツを確保できるよう支援します。

しかしそれだけではありません。

ClickUp Brainはさらに、プロジェクトデータの分析、意思決定の改善、プロジェクトコストの見積もり、リソース配分の最適化、キャパシティ需要の予測、チーム管理の簡素化、潜在的なリスクのリアルタイム監視も可能です。

4. タスクチェックリストでプロセスを最適化

タスク内のToDoリストから、タスクチェックリストを活用して実用的なワークフローを構築しましょう

ClickUpタスクのチェックリストは、タスク内のシンプルなやることリストやステップの作成を支援します。直感的なレイアウト、ドラッグ＆ドロップ操作、階層化機能により、チェックリストは個人やチームのやることリストを実用的なワークフローへと変えます。

タスクリストは、複数の反復作業を含むステップやタスクをリスト化するのに最適です。パソコン、モバイル端末、ブラウザから日々のチェックリストを管理できます。さらに、カスタムフォーマットや色を追加して、作業を楽しく進めることも可能です。

ClickUpの料金体系

Free Forever

Unlimited: 1ユーザーあたり月額10ドル

ビジネスプラン: 1ユーザーあたり月額19ドル

企業版： 価格についてはお問い合わせください

ClickUp Brainは、すべての有料プランで利用可能です。料金は、メンバー1人あたり、ワークスペース1つにつき月額5ドルです。

TickTick vs. ClickUp：機能比較

機能 TickTick ClickUp カレンダービュー 有料バージョンのみ はい タスクの整理 シンプルで基本機能充実。スマートリストと複数優先度タスクに対応 高度な機能：タスクや目標の追加、タスクのバッチ処理、コメントの割り当て、通知設定が可能。15種類以上のビューで全てを可視化 コラボレーション 制限あり；無料ユーザーはカレンダービューとカンバンビューを利用できません 拡張性：ドキュメントを作成し、タスクにリンクし、適切にタグ付けすれば、すべてが自動的に更新されます 連携機能 リミット；SlackとGmailとの接続が可能 1000以上の連携機能 AI いいえ はい 分析 リミット版 Advanced リマインダー はい はい 時間追跡 はい はい カスタマーサポート チャット、電子メール チャット、電子メール、電話、チュートリアル

TickTickもClickUpも、個人やチームの多様なニーズに応える強力なタスク管理機能を提供しています。

しかし、詳しく見てみると、両者の機能とアプローチは異なり、特定の要件にはどちらかがより適している可能性があります。詳細に掘り下げ、それぞれの提供内容を比較してみましょう：

1. 整理整頓

TickTick

TickTickのタスク管理はシンプルで基本に忠実です。インテリジェントリストと優先順位付け機能により、タスクを整理し適切な担当者に割り当てる方法が明確です。期日、カスタムタグの作成、限定的なテンプレートの活用も可能です。

ClickUp

一方、ClickUpはTickTickの全機能に加え、さらに多くのことを実現します。目標やタスクの設定から、統一されたダッシュボードでの進捗追跡まで、このプラットフォームは一歩先を行く機能を提供します。

毎回新しいタスクリストを作成する代わりに、定期的なタスクをテンプレートとして保存し、将来の使用のためにすぐにコレクションに追加できます。既製のものが欲しい場合は、豊富なタスクおよびプロジェクト管理テンプレートライブラリを活用してください。

類似タスクをまとめて処理し、コメントを割り当て、通知を設定。同じプラットフォームで新たなアイデアをブレインストーミングし、15種類以上のビューで各タスクを理想的な方法で正確に管理できます。

2. コラボレーション

TickTick

TickTickは他者との共同作業に最適です。仕事プロジェクトやその他のタスクに関わらず、異なるユーザーとリストを共有できます。これにより、リスト内のタスクを特定のチームメンバーに割り当て、責任範囲を明確化できます。

TickTickではタスクの進捗状況を確認できますが、Freeプランの機能はリミットされています。例としては、カレンダービューとカンバンビューはプレミアムメンバー専用です。

継続的なワークフローの概要を明確に示し進捗を追跡する優れた機能をプロバイダーする一方で、無料ユーザーが利用できるものではありません。そのため、無料ユーザーに対してTickTickの代替案を探すようプロンプトされます。

ClickUp

ClickUpは、プロジェクト管理とリアルタイムコラボレーション機能を強力なプラットフォームにシームレスに統合し、チームコラボレーションを簡素化します。豊富な共同編集機能を備えたClickUp Docsを作成し、関連タスクに直接リンクできるため、チームは一元化されたナレッジベースを維持でき、あらゆるステップで文脈と明確性を提供します。

ClickUpの特筆すべき機能の一つは、ドキュメント向けの直感的なタグ付けシステムです。これによりチームは情報を簡単に分類・検索・閲覧でき、従来の文書管理方法にありがちな煩雑さや混乱を解消します。

タスク、プロジェクト、ドキュメントを明確な関係で割り当てることで、ClickUpは更新や変更が自動的に全体に反映され、全員が同期を保ち最新の状態を維持します。

3. 連携機能

TickTick

TickTickはClickUpほど連携機能に優れていません。様々なデバイス（デスクトップからスマートウォッチまで）で利用可能ですが、連携できるプラットフォームはSlack、Zapier、Gmailなどごく一部に限られています。

これは、複数のプラットフォームを日常的に使用するクロスファンクショナルチームにとって問題となり得ます。頻繁なアプリ切り替えは、効率性と生産性を妨げる要因となることが多いのです。

ClickUp

一方、ClickUpは「ClickUp Integrations」で1000以上のアプリと接続可能です！これにより、複数のプラットフォームを駆使してやることを行うチームにとって、優れた選択肢となります。

アプリを頻繁に切り替える代わりに、タスクやプロジェクトを単一の共同作業スペースに集約できます。これによりワークフローが円滑になり、効率的な管理と生産性向上が促進されます。

4. 価格

プラン TickTick ClickUp Free 音声でタスクを追加、電子メールをタスクに変換、スマート日付解析、煩わしい通知、スマートリスト 無制限のタスク、ホワイトボード、共同編集ドキュメント、カンバンボード、すべてのビュー、カレンダービュー、カスタムフィールド 有料 1プラン：プレミアム。無料機能に加え、以下が含まれます：カレンダービューサードパーティ製カレンダーのサブスクリプションカンバンビューカスタムフィルター編集履歴進捗追跡 3つのプラン：Unlimited、Business、Enterprise Unlimited Business 企業 無料版でもすべて利用可能。さらに時間追跡、許可付きゲスト、無制限の連携機能、Teams、フォームビュー、AI機能も搭載。 Unlimitedのすべてに加え、高度な自動化、詳細な見積もり付き時間追跡、タイムシート、作業負荷管理、高度な公開共有機能を搭載 ビジネス向けすべてに加え、高度な許可、Unlimitedのカスタム役割、スペースのチーム共有、作業負荷のUnlimitedキャパシティ

TickTick

TickTickの料金プランは非常にシンプルです。無料バージョンと有料プランがあり、それだけです。特にカスタムフィルターのような高度な機能のほとんどが有料プランに含まれているため、この制限を厳しすぎると感じる人もいるかもしれません。

このような硬直的な料金プランは、スケーラビリティをサポートする特定の機能を求める大企業を遠ざける可能性があります。

ClickUp

一方、ClickUpのプランは非常に柔軟です。手頃な価格設定に加え、あらゆるサイズのチームや企業向けに特化した特典が用意されています。これにより、顧客は拡張性とコスト削減の大きな余地を得られます。

ClickUpには4つのプランがあります：無料、無制限、ビジネス、企業。現在のビジネス規模やニーズに応じてお選びいただけます。

Redditで見るTickTick vs. ClickUp

TickTickとClickUpのどちらを選ぶべきか判断できるよう、Redditユーザーがこれらのツールについてどう言っているのか調査しました。

あるユーザーは、日々のタスクをすべて処理するClickUpに対する自身の見解を非常に明確に述べています。

私は個人用と仕事用のToDoリストにClickUpを使っています。 個人利用の場合…より複雑な計画ニーズにも対応可能です。 仕事では、やることの追跡に使っています…特定のカテゴリには定期的なタスクがあるので、それらだけを見たい時はそのリストのビューだけで済むので便利です。

私は個人用と仕事用のToDoリストにClickUpを使っています。

個人利用の場合…より複雑な計画ニーズにも対応可能です。

仕事では、やることリストの追跡に使っています…特定のカテゴリには定期的なタスクがあるので、それらだけを見たい時はそのリストビューだけで済むので便利です。

一方、より外交的なアプローチを取る者もおり、自身の選択を詳細に説明していました。

必要なのが、素早くシンプルなやることリストと信頼できるモバイルアプリだけなら、TickTickを使い続けましょう。 私はプロジェクト管理機能をより必要としたため、この2つからClickUpに移行しました。確かにClickUpは比較するとかなり動作が重いですが、タスク時間追跡、カスタムフィールド、より細かいタスク分類といった機能は包括的な管理には不可欠です。

必要なのが、素早くシンプルなやることリストと信頼できるモバイルアプリだけなら、TickTickを使い続けましょう。

私はプロジェクト管理機能をより必要としたため、この2つからClickUpに移行しました。確かにClickUpは比較するとかなり動作が重いですが、タスク時間追跡、カスタムフィールド、より細かいタスク分類といった機能は包括的な管理には不可欠です。

どのタスク管理ソフトが最高なのか？

勝者を発表する時が来ました。🏆

ClickUpとTickTickの対決では、ClickUpが優位に立っています。

TickTickはタスク管理に優れていますが、現代のチームや個人ユーザーの増大するニーズに対応しきれなくなっています。シンプルなインターフェースにはリミットがあり、特に柔軟性・機能性・性能を強化した新世代ツールと比較するとその差は明らかです。

TickTickはワークフロー自動化、コラボレーション機能、連携機能、価格設定において不足しています。

しかしClickUpは？ それらの不足点を補うだけでなく、それをはるかに超える機能を備えています。現在最もカスタマイズ性の高いプロジェクト管理ソフトウェアの一つであり、あなたとチームにぴったりとフィットします。

さらに証拠が必要ですか？今すぐClickUpに登録して、その機能を直接体験してください。