La differenza tra gestione del prodotto e gestione del progetto

Prodotti? Progetti? Gestione dei prodotti o project management?

Da cosa dipende tutto questo?

Se la vostra azienda è coinvolta nella creazione di un prodotto, che sia SaaS o qualcosa di diverso, sentirete questi termini quotidianamente, ma capire con sicurezza la differenza è fondamentale per evitare l'etichetta di "stupido" con i colleghi.

Sia che stiate decidendo di orientare la vostra carriera in uno di questi ruoli, sia che vogliate semplicemente capire di cosa si parla, cerchiamo di capire la distinzione tra project e product management e di capire come si relazionano tra loro.

Cosa sono i project manager? I project manager sono i conduttori del flusso di lavoro generale, dell'efficienza e dell'efficienza del progetto

comunicazione dei Teams . Il loro obiettivo è semplicemente eseguire la visione del product manager. Riuniscono tutte le competenze acquisite nella vita per impiegare il processo più efficiente che possano immaginare e per fare le cose per bene con le risorse che hanno a disposizione.

I migliori project manager sono in grado di esercitare una mente strategica dal punto di vista organizzativo e di perseguire obiettivi ambiziosi. In pratica, sono le persone che evitate quando vi chiedono di giocare ai giochi da tavolo. Dovrete replicare il loro approccio per visualizzare i sistemi nel loro complesso. Orchestrano con cura il loro team per portare a termine un numero sorprendente di attività in un tempo limite. Pensano al rischio, alla portata, alla gestione del tempo e alle risorse disponibili. E alle persone. Sì, devono occuparsi dei membri del team, dei loro carichi di lavoro e di come si destreggiano tra le varie attività.

Nel complesso, il project management implica la supervisione di lavori complessi richiesti da molti partecipanti con impostazioni diverse. Un project manager sarà giudicato in ultima analisi per la sua capacità di completare con successo gli oggetti del progetto nei tempi e nel budget previsti, quindi l'obiettivo è mettere le persone migliori nei posti giusti per fare cose produttive al momento giusto.

Cosa sono i Product Manager? Gestione dei prodotti

si occupa di pianificare, progettare e migliorare il prodotto. Le decisioni prese dai product manager vengono poi trasferite ai project manager, che realizzano la visione complessiva. Per rimanere competitivi, devono tenere d'occhio i prodotti esistenti nel loro settore e le esigenze in evoluzione dei loro potenziali clienti per definire come i prodotti dovrebbero cambiare o quali nuovi prodotti devono essere realizzati.

Un product manager ha la responsabilità delle scelte di design, del branding di base e di garantire che siano presenti i giusti requisiti tecnologici per rendere il prodotto un esito positivo.

**Quindi... qual è la differenza tra Product Manager e Project Manager?

Fondamentalmente, i product manager immaginano il prodotto e i project manager si assicurano che tale visione sia realizzata in modo tempestivo e sotto il budget con piani di progetto e le carte dei progetti. Perché entrambi? Mentre molti team e prodotti hanno una sola persona che funge da gestore del prodotto e del progetto, è fondamentale per qualsiasi prodotto scalabile avere due entità separate.

I project manager devono concentrarsi sul processo e sull'efficienza, evitando il temuto " lo scorrimento dell'ambito " che a volte i responsabili della produttività desiderano. I product manager si occupano esclusivamente di strategia, progettazione e di assicurarsi che il prodotto finito lavori davvero nel modo desiderato.

Idealmente, il product manager dovrebbe essere libero di dedicare il proprio tempo alle metriche di prodotto, all'analisi dei clienti e alla definizione/raffinamento della visione centrale del prodotto. Il project manager dovrebbe utilizzare questi parametri definiti per avviare, pianificare, controllare ed eseguire i progetti obiettivi del progetto .

**Come lavorano insieme project manager e product manager?

I project manager migliori lavorano a stretto contatto con il loro product manager, rendendosi conto che l'obiettivo comune del team è fornire il massimo valore possibile in modo collaborativo e pieno di risorse. L'era digitale ha fatto compiere incredibili balzi alla produttività, mettendo insieme entrambi gli stili di gestione.

Gestione delle risorse

Il gestore del prodotto si assicura che il team abbia le capacità e le competenze necessarie per creare e realizzare un nuovo prodotto. Il project manager lavorerà con i singoli individui e con le impostazioni specifiche per bilanciare il carico di lavoro, impostando le attività e le attività di sviluppo attività cardine del progetto e definire il calendario. Il project manager si coordinerà anche con il product manager per quanto riguarda l'ambito e il budget, assicurandosi che tutto sia allineato.

Gestione del tempo

Considerate il tempo come esterno e interno

Molto spesso, il product manager è responsabile della gestione del tempo esterno. Potrebbe trattarsi delle aspettative del client o del team di leadership e del lavoro con il marketing sui tempi e sulla strategia di go-to-market. D'altro canto, il project manager è responsabile della gestione del tempo interno, assicurandosi che lo sviluppo, la fabbricazione o la produzione del prodotto procedano come previsto e che le attività cardine del progetto siano rispettate.

Comunicazione con il software di project management

Vi è mai successo prima?

Gli ingegneri utilizzano una soluzione per il monitoraggio di problemi, bug e aggiornamenti

Il team di prodotto ne sta usando un'altra strumento per il project management per la ricerca e la definizione del progetto

E la C-Suite sta tempestando tutti di domande via email

Ciononostante, software di project management e software per la gestione dei prodotti sono comunemente separati in due piattaforme diverse. Tuttavia, molti team stanno scoprendo la necessità di comunicare insieme e di osservare almeno ciò su cui lavorano gli altri team e il loro stato di avanzamento.

**Perché è utile?

**Un unico punto di riferimento: le informazioni e le comunicazioni sono centralizzate in un unico luogo

Nulla va perso: Tutte le date di scadenza e i dettagli non si perdono nelle email

Riunioni più brevi: In qualità di osservatori, i gestori del prodotto e del progetto possono essere al corrente di ciò che accade nei rispettivi team. In questo modo gli aggiornamenti di stato non devono avvenire nelle riunioni di prodotto, ma si possono affrontare problemi reali.

Con un potente software di project management come ClickUp, i team possono combinare sia la produttività che il project management flussi di lavoro in un'unica piattaforma di produttività. ClickUp fornisce diverse visualizzazioni, sia come bacheca , box o elenco, in modo che team interfunzionali che hanno abitudini diverse possono lavorare insieme. ClickUp mira invece a combinare i flussi di lavoro della gestione dei prodotti e dei progetti in un'unica piattaforma di produttività.

