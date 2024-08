10 Alternative e concorrenti di YouTrack nel 2024

Nel regno di project management la legge di Murphy è spesso vera: ciò che può andare storto, lo farà_. Per questo motivo, la preparazione adeguata è la chiave, e questo include avere lo strumento giusto per monitorare ogni potenziale problema. 🛠️

YouTrack ha guadagnato popolarità grazie alla sua versatilità. Aiuta a gestire in modo efficace le attività e le sequenze dei progetti. Allo stesso tempo, consente di registrare, classificare e dare priorità a problemi che vanno dai bug del software ai reclami dei clienti o persino alle richieste interne.

È particolarmente utile per team di sviluppo del software , reparti di assistenza clienti e qualsiasi gruppo che debba destreggiarsi tra progetti complessi e problemi di varia natura.

Ma se la miscela di project management e monitoraggio dei problemi di YouTrack non fa per voi, potreste essere alla ricerca di uno strumento con migliori funzionalità mobili o di integrazione. È qui che passiamo noi!

Abbiamo messo insieme le migliori 10 alternative a YouTrack nel 2024, esaminando le loro funzionalità/funzione, i prezzi e le valutazioni degli utenti. La nostra guida vi aiuterà a selezionare lo strumento perfetto per far salire alle stelle la vostra azienda.

Cosa cercare nelle alternative a YouTrack?

Quando si cercano alternative a YouTrack, è essenziale considerare le seguenti qualità chiave:

Funzionalità completa : Simile all'insieme di funzionalità/funzione di YouTrack, lo strumento deve offrire una suite completa di funzionalità e funzionimonitoraggio dei problemi efunzionalità/funzione del project managementdai grafici di Gantt al monitoraggio del tempo

: Simile all'insieme di funzionalità/funzione di YouTrack, lo strumento deve offrire una suite completa di funzionalità e funzionimonitoraggio dei problemi efunzionalità/funzione del project managementdai grafici di Gantt al monitoraggio del tempo Flessibilità : Dovrebbe essere facile da usare sia per i team tecnici che per quelli non tecnici e abbastanza personalizzabile da soddisfare le specifiche esigenze aziendali

: Dovrebbe essere facile da usare sia per i team tecnici che per quelli non tecnici e abbastanza personalizzabile da soddisfare le specifiche esigenze aziendali Funzionalità/funzione avanzate : Cercate unagile project management che offra funzionalità/funzione come un sistema dibase di conoscenza per un sistema di gestione dei documenti, potenteautomazionie un'accurata reportistica

: Cercate unagile project management che offra funzionalità/funzione come un sistema dibase di conoscenza per un sistema di gestione dei documenti, potenteautomazionie un'accurata reportistica Sviluppo attivo: Scegliete uno strumento in continua evoluzione rispetto alle tradizionali tecniche di project management, con un team di sviluppo proattivo che rilascia regolarmente nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti

Le 10 migliori alternative a YouTrack da usare nel 2024

Tenendo conto di questi elementi cruciali, esploriamo le 10 migliori alternative a YouTrack disponibili oggi. Che si tratti di sviluppo di software o di marketing digitale, questi strumenti spargeranno un po' di polvere magica sui vostri flussi di lavoro quotidiani per aiutarvi a gestire il vostro team e progetti in modo più efficiente. ✨

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Più di 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Gantt, Bacheca e Calendario

ClickUp è un potente programma tutto in uno strumento di project management con gratis modelli per il monitoraggio dei problemi progettato per organizzare, dare priorità e risolvere i problemi in modo efficace. La sua soluzione wall-to-wall, dotata di un'infrastruttura gerarchica scalabile, gestisce efficacemente progetti complessi suddividendoli in attività e sottoattività secondarie gestibili.

La funzionalità/funzione di spicco, tuttavia, è ClickUp AI . Ospita una barra degli strumenti IA intelligente che genera contenuti scritti su misura per le vostre esigenze, sia che si tratti di una relazione tecnica, di un aggiornamento del team o di un post sui social media. Inoltre, ClickUp è in grado di generare contenuti Strumento di IA per il project management assiste nell'automazione, assumendo attività come la pianificazione, la creazione di roadmap e altro ancora. È come avere un project manager personale, altamente efficiente e disponibile 24 ore su 24. ⏰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Dashboard completamente personalizzabili con oltre 15 opzioni di visualizzazione come Gantt, Kanban board e Calendario per una panoramica completa del flusso di lavoro e la gestione delle risorse

ClickUp Sprints per potenziare il lavoro agileil piano degli sprint e il processo di sviluppo del software

Funzionalità di project management alimentate dall'IA per eliminare le attività ripetitive e aumentare l'efficienza

Liste di controllo per tenere d'occhio ogni singolo problema che disturba i vostri clienti

Priorità per impostare aspettative chiare e mantenere il team concentrato su ciò che è importante

Monitoraggio nativo del tempo

oltre 1.000 integrazioni software

Limiti di ClickUp

Le nuove funzionalità/funzione vengono aggiunte di frequente, il che potrebbe rendere troppo difficile l'accesso ai nuovi utenti

Comporta una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare ilcommerciale per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Scorciatoia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Shortcut-Platform-Example-of-Roadmap-view.png Scorciatoia Piattaforma Esempio di visualizzazione della Roadmap /$$$img/

Via: Scorciatoia Progettato pensando ai team di sviluppo software, Shortcut offre una soluzione elegante per il project management e il monitoraggio dei problemi. La sua interfaccia pulita in stile Kanban aiuta a prevenire la formazione di silos di dati, che spesso tengono le informazioni nascoste all'interno di gruppi specifici e ostacolano la collaborazione. La missione di Shortcut è quella di abbattere questi muri, aprendo uno spazio in cui i team possono connettersi senza problemi, condividere idee e lavorare insieme per raggiungere i propri obiettivi. 🥅

Shortcut organizza il lavoro raggruppando le Storie, le unità di attività di base, in Epiche, che rappresentano iniziative più ampie. Questa struttura è particolarmente utile per team interfunzionali poiché le Storie possono appartenere a progetti e flussi di lavoro diversi. Infine, le Epiche si trasformano in Pietre miliari, offrendo una panoramica di alto livello sullo stato di avanzamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Scorciatoia

Backlog e piano di sprint per l'organizzazione del progetto

Automazione del flusso di lavoro e aziendale gestione dei processi per migliorare l'efficienza

Visualizzazione dello stato di avanzamento del progetto a scopo di monitoraggio

Si integra con altre 50 piattaforme e offre integrazioni personalizzate tramite API

Supporto per metodologie agili come Scrum e Kanban

Interfaccia di facile utilizzo con funzione di ricerca

Limiti degli scorciatoi

Il nome generico rende difficile la ricerca delle risorse

Il piano Free è piuttosto limitato

Prezzi di Scorciatoia

**Gratuito

Team : $8,50/mese per utente

: $8,50/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatta il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Scorciatoia valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

3. Redmine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Redmine.png Visualizza i problemi di Redmine /$$$img/

Via: Redmine Realizzato utilizzando il framework Ruby on Rails, Redmine si distingue per la sua versatilità, piattaforma di project management open-source con funzionalità/funzione quali grafici Gantt, monitoraggio dei problemi e altro. È particolarmente utile per team agili in quanto permette l'integrazione di plugin che supportano Scrum project management .

Lo strumento consente di legare un problema a un progetto, a un utente o a una versione del prodotto. Fornisce inoltre una visualizzazione dettagliata dello stato di avanzamento della risoluzione di un problema. La funzione "Relazioni " consente agli sviluppatori di collegare i problemi in base a varie relazioni come duplicati, blocchi, precedenti e successivi, evitando così la ridondanza e promuovendo la semplicità del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Redmine

Sistema sistematico di monitoraggio dei problemi per gestirli e risolverli in modo efficace

Wiki collaborativo permettono ai team di documentare i piani dei progetti, le note delle riunioni e molto altro ancora

Campi personalizzati per diversi tipi di dati, tra cui problemi, progetti e utenti

Assegnazione di ruoli e impostazioni delle autorizzazioni per una chiara definizione delle responsabilità e una maggiore sicurezza

Panoramiche come i grafici di Gantt e il calendario per un'efficiente gestione del progettomonitoraggio del progetto e la pianificazione delle attività 📅

Limiti di Redmine

Interfaccia utente obsoleta

Curva di apprendimento ripida

Assenza di supporto clienti

Prezzi di Redmine

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Redmine

G2 : 4/5 (200+ recensioni)

: 4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

4. Confluenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Confluence-Collaborative-Editing-Feature-1400x625.png Funzionalità di modifica collaborativa di Confluence /$$$img/

Via: Confluenza Realizzato da Atlassian, una rinomata azienda di software, Confluence non è solo un software per il monitoraggio dei bug. Il suo superpotere sta nel combinare la creazione di documenti, l'organizzazione della conoscenza e collaborazione di progetto in un'unica area di lavoro centralizzata.

L'editor di testi di facile utilizzo, i modelli precostituiti e i percorsi di verifica rendono Confluence uno degli strumenti più efficaci per la gestione dei progetti delle migliori piattaforme per la documentazione e il monitoraggio progetti del team. La funzionalità di modifica in tempo reale è completata da un sistema di commenti intuitivo, che consente di inserire commenti in linea e sulla pagina, di mettere "mi piace" e di inserire elementi visivi come immagini, GIF ed emoji. Quando i membri del team vengono taggati o viene loro assegnata un'attività, le notifiche assicurano che tutti siano informati.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Estesa selezione di modelli per la gestione dei progetti

Gerarchia intuitiva delle pagine e capacità di ricerca

Collaborazione e modifica in tempo reale, con il monitoraggio della cronologia delle versioni

Funzionalità/funzione di assegnazione dei ruoli per un controllo preciso delle autorizzazioni degli utenti

oltre 1.000 integrazioni software

Sicurezza dei dati grazie alla crittografia in transito e a riposo

Limiti di Confluence

A volte può essere poco reattivo

Alcuni utenti riscontrano problemi con la formattazione, soprattutto con le tabelle

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard : A partire da $5,75/mese per utente

: A partire da $5,75/mese per utente Premium : A partire da $11/mese per utente

: A partire da $11/mese per utente Azienda : A partire da $102.500/anno

: A partire da $102.500/anno Data Center: A partire da $27.000 per una licenza annuale

Confluence valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (3.000+ recensioni)

: 4.1/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

5. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Asana.png Gestione dei progetti in Asana /$$$img/

Via: Asana Un vero e proprio peso massimo nel mondo di strumenti di project management asana è ampiamente utilizzato da team di grandi dimensioni che si affidano alla comunicazione continua. Rivoluziona il coordinamento dei team e ottimizza i flussi di lavoro grazie ai suoi robusti strumenti visivi.

Il Costruttore di flussi di lavoro consente ai team leader e ai gestori del team di impostare processi, segnalare lo stato di avanzamento e condividere gli aggiornamenti tra i team. Consente la creazione di Regole per automatizzare i processi aziendali, come moduli per le richieste organizzate e la sincronizzazione con altri strumenti di uso comune per una perfetta integrazione dei dati.

Con un'attenzione particolare alla chiarezza e all'organizzazione, Asana contrasta il "caos" che può sorgere in ambienti di lavoro frenetici. La sua missione è fornire uno spazio coerente in cui i team possano facilmente collaborare, assegnare attività e monitorare il loro stato. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Creazione e gestione di attività e sottoattività con titolarità e scadenze cancellate

La funzionalità/funzione Regole automatizza i processi ripetitivi

Viste Bacheca, Elenco, Timeline e Calendario per una visualizzazione ottimale del flusso di lavoro

Funzione di ricerca avanzata

Integrazione con oltre 100 strumenti esterni

Uno spazio dedicato per gli aggiornamenti e le discussioni sul lavoro

Limiti di Asana

Non si può assegnare un'attività a due utenti

Alcuni utenti ritengono che sia disordinato

Prezzi di Asana

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business : $24,99/mese per utente

: $24,99/mese per utente Azienda: Contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.000+ recensioni)

: 4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

6. Lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Teamwork.png Progetto di lavoro di squadra Visualizzazione della salute /$$$img/

Via: Lavoro di squadra Teamwork è un sistema basato sul cloud software di project management basato sul cloud che offre flussi di lavoro e autorizzazioni per i client altamente personalizzabili. Questo lo rende uno strumento robusto, particolarmente adatto alle aziende che seguono un modello di agenzia o di servizio al cliente, come le agenzie di marketing.

Teamwork consente di invitare un numero illimitato di client e persino di freelance nei progetti. Non si tratta di semplici osservatori, ma di collaboratori attivi, in grado di commentare, registrare il tempo registrato e altro ancora. Autorizzazioni personalizzate consentono di guidare il livello di accesso di ciascun partecipante, assicurando un processo di collaborazione senza intoppi.

funzionalità/funzione migliori di #### Teamwork

Opzioni di personalizzazione approfondite per i flussi di lavoro, le autorizzazioni dei client e molto altro ancora

Funzionalità di automazione semplificate per una facile gestione delle attività sul vostro computerBacheca Kanban* Strumenti integrati di monitoraggio del tempo e di gestione finanziaria

Si integra perfettamente con più di 80 strumenti popolari

Grafici Gantt e dipendenza delle attività

Creazione di modelli personalizzabili e monitoraggio delle attività cardine del progetto

Limiti del lavoro di squadra

Lo strumento di chattare potrebbe essere migliore

Alcuni utenti ritengono che la visualizzazione dei dati sia scarsa a causa delle opzioni grafiche limitate

Prezzi di Teamwork

Free Forever

Starter : $5,99/mese per utente, minimo tre utenti

: $5,99/mese per utente, minimo tre utenti Deliver : $9,99/mese per utente, minimo tre utenti

: $9,99/mese per utente, minimo tre utenti Crescere : $19,99/mese per utente, minimo cinque utenti

: $19,99/mese per utente, minimo cinque utenti Scala: Contattare per demo e prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

7. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/intask-manager-issue-tracking.png monitoraggio dei problemi di nTask Manager /$$$img/

Via: nTask nTask mira a semplificare il processo di monitoraggio dei problemi e di gestione dei rischi all'interno dei flussi di lavoro dei progetti, rendendoli più trasparenti e gestibili.

Con la possibilità di assegnare lo stato e la livelli di priorità la piattaforma assicura che tutti siano informati sui problemi in corso o chiusi. Questo aiuta i team a identificare tempestivamente i potenziali ostacoli e a elaborare strategie efficaci per risolverli.

nTask è anche eccellente per semplificare la gestione del budget grazie ai suoi innovativi metodi di fatturazione. È possibile impostare tariffe fisse o orarie per attività o risorse, creando un approccio di valutazione su misura per le esigenze del progetto. Questo vi permette di concentrarvi maggiormente sullo sviluppo delle attività, pur tenendo d'occhio la salute finanziaria del progetto.

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Interfaccia facile da usare per creare attività, attività secondarie e per passare da una visualizzazione all'altra

Funzionalità di monitoraggio del tempo incorporata nelle attività, che consente di gestire in modo efficiente le ore di lavoro tra più progetti

Panoramiche cancellate dei progetti che visualizzano le responsabilità individuali, la capacità settimanale e il budget

Robusti strumenti di collaborazione, tra cui la chattare in tempo reale all'interno delle attività e delle sottoattività del progetto, la possibilità di incorporare video, allegare documenti e condividere URL per comunicare in tempo reale

Integrazione con oltre 1.000 app

limiti di nTask

A volte può essere lento da caricare

Manca di funzionalità avanzate di reportistica

Prezzi di nTask

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Premium : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Business : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Azienda: Contattare il team commerciale per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

nTask valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (17 recensioni)

: 4.4/5 (17 recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

8. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/Trello-boards-Tacos.png Esempio di Bacheca di Trello per il project management /$$$img/

Via: Trello Grazie al suo appeal visivo e al design in stile Kanban facile da navigare, la semplicità e l'adattabilità di Trello lo rendono il software preferito anche da chi è alle prime armi con gli strumenti di project management.

Una funzionalità/funzione distintiva di Trello è il suo strumento di automazione senza codice chiamato Butler. Consente di creare regole, pulsanti e comandi che semplificano e automatizzano quasi tutte le azioni all'interno di Trello. Ad esempio, Butler può spostare automaticamente un'attività da un elenco "Da fare" a "Da fare", impostare date di scadenza e aggiungere membri alle attività.

Con Trello, i team possono condividere file, monitorare le sequenze e gestire i carichi di lavoro. Anche se altre piattaforme hanno funzionalità/funzione di project management più avanzate trello è un'opzione eccellente per piccoli team e progetti più semplici.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Editor drag-and-drop per un'esperienza utente intuitiva

Calendario esequenza dei progetti per una panoramica completa e un monitoraggio migliore

Schede di Trello per l'assegnazione delle attività, gli allegati e la categorizzazione dei file

Creazione di modelli per progetti ricorrenti

Automazione del flusso di lavoro con la funzionalità/funzione Butler

Integrazioni con oltre 180 applicazioni

Limiti di Trello

Opzioni di personalizzazione limitate

Manca di grafici Gantt e opzioni di monitoraggio del tempo

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: A partire da $$$a 17,50/mese per utente, con un minimo di 50 utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.000+ recensioni)

9. Utente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Userback-platform-example-of-in-app-feedback.png Esempio di feedback in-app per la piattaforma Userback /$$$img/

Via: Utente Creata per i progettisti di software, gli sviluppatori e le aziende che cercano un sistema centralizzato di project management, Userback è una piattaforma di feedback e di reportistica dei bug che tiene fede al suo nome "riportando l'utente nello sviluppo" Dà agli utenti strumenti di feedback intuitivi e supporta i team di sviluppo con una reportistica precisa di bug e problemi. 🐞

Con Userback è possibile raccogliere feedback meticolosi attraverso sceneggiature e registrazioni video annotate. Catturando ogni clic, zoom e ridimensionamento, Userback garantisce una comprensione approfondita di come gli utenti interagiscono con il vostro software. Questo migliora in modo significativo la reattività del processo di sviluppo, e in definitiva l'esito positivo per i clienti .

Le migliori funzionalità/funzione di Userback

L'identificazione dell'utente aumenta l'efficienza del processo di feedback, con campi personalizzati per dare priorità alla risposta e all'esito positivo del cliente

Flussi di lavoro personalizzati per snellire il project management

Il Feature Portal centralizza i feedback, fornendo agli utenti una piattaforma per la condivisione dei pensieri, la convalida delle idee, l'assegnazione delle attività e la verifica dello stato

La funzione di unire i feedback raggruppa i feedback simili per risparmiare tempo

Integrazione perfetta con altri strumenti di project management, come GitHub, Slack e Jira

Limiti di Userback

Manca di funzionalità/funzione avanzate di project management

Il numero limitato di utenti fa sì che il prezzo aumenti rapidamente per i team più grandi

Prezzi di Userback

Startup : 59 dollari al mese per 10 utenti; 4,50 dollari al mese per ogni utente aggiuntivo

: 59 dollari al mese per 10 utenti; 4,50 dollari al mese per ogni utente aggiuntivo Azienda : $119 al mese per 15 utenti; $4,50/mese per utente aggiuntivo

: $119 al mese per 15 utenti; $4,50/mese per utente aggiuntivo Premium: 217 dollari al mese per 25 utenti; 4,50 dollari al mese per ogni utente aggiuntivo

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Userback

G2 : 4.8/5 (160+ recensioni)

: 4.8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

10. Servizio fresco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/freshservice-platform-example-1400x852.png Esempio di piattaforma Freshservice /$$$img/

Via: Servizio fresco Freshservice (sviluppato da Freshworks) fornisce strumenti interessanti per gestire efficacemente le operazioni del service desk IT. Questo comprende tutto, dalle richieste di incidenti, modifiche e servizi alle richieste IT più complesse gestione delle operazioni . Con Freshservice, i team IT possono visualizzare e gestire il flusso di lavoro da un'unica dashboard.

Freshservice impiega l'/IA per prevedere i risultati dei progetti e le attività in ritardo imparando dai modelli di attività precedenti e dalle metriche delle prestazioni, consentendo risoluzioni più rapide degli incidenti. Ottimizza inoltre la produttività dei team del supporto con suggerimenti intelligenti per gli agenti, riducendo i tempi di gestione dei ticket e migliorando la soddisfazione complessiva dei clienti. 🤖

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshservice

L'automazione dei flussi di lavoro consente l'assegnazione automatica dei ticket ai membri del team giusti

Robusti strumenti di reportistica e analisi per ottimizzare i flussi di lavoro e monitorare le prestazioni dell'IT

Un portale self-service in cui gli utenti possono creare ticket, monitorare il loro stato o trovare risposte a problemi comuni

Strumenti di gestione degli incidenti per risolvere rapidamente i problemi

Strumenti di gestione delle release per pianificare i rilasci, documentare i piani di test e aggiornare i membri del team

Funzionalità di gestione del carico di lavoro per monitorare le assegnazioni e garantire livelli di carico di lavoro equilibrati

Limiti di Freshservice

Alcuni utenti lo trovano difficile da navigare

Mancano funzioni di project management come la visualizzazione della lavagna Kanban

Prezzi di Freshservice

Starter : $19/mese per agente

: $19/mese per agente Crescita : $49/mese per agente

: $49/mese per agente Pro : $95/mese per agente

: $95/mese per agente Azienda: $119/mese per agente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshservice

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

Fare la scelta giusta delle alternative a YouTrack

Ognuna di queste 10 eccellenti alternative a YouTrack è dotata di una robusta serie di funzionalità/funzione. Sia che si tratti di una soluzione completa come ClickUp che soddisfa un ampio spettro di esigenze di project management, sia che si tratti di uno strumento specializzato nel monitoraggio dei problemi o nella collaborazione, il mercato è ricco di opzioni.

Il software giusto può fare la differenza per gestire i progetti in modo efficace e senza sforzo. Provate ClickUp e prova i migliori strumenti di collaborazione e project management!