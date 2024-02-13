10 modelli gratis di programma per conferenze in Word e ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Che cos'è un modello di programma per conferenze?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Un programma di conferenza consente ai partecipanti al tuo evento di sapere cosa possono aspettarsi di vedere e quando. Il tuo programma presenta loro tutti i tuoi discorsi, seminari e momenti di interesse, insieme a quando e dove si svolgeranno. " } } ] }

Mettere insieme un programma per ogni evento, conferenza o riunione richiede tempo ed è un'attività ripetitiva. Che tu stia organizzando un grande evento o più eventi durante l'anno, questo tempo consuma rapidamente il tuo programma. Non sarebbe fantastico se esistesse un modo più semplice per scrivere i programmi delle conferenze? ?

È qui che entrano in gioco i modelli di agenda per conferenze. Questi utili documenti ti forniscono una base semplice per tutte le agende dei tuoi eventi e riunioni, così non dovrai partire ogni volta da una pagina bianca.

Diamo un'occhiata più da vicino al motivo per cui i modelli di agenda per conferenze sono così utili e quali sono i nostri preferiti, selezionati con cura per te, da aggiungere ai preferiti nel 2024.

Un programma dell'evento consente ai partecipanti al tuo evento di sapere cosa possono aspettarsi di vedere e quando. Il tuo programma presenta loro tutti i tuoi discorsi, seminari e momenti di interesse, insieme a quando e dove si svolgeranno.

L'utilizzo di un modello di agenda per conferenze velocizza il processo di creazione della tua agenda per riunioni, fornendoti una base utile su cui lavorare. In realtà, un'agenda per riunioni è indispensabile per qualsiasi tipo di incontro, ma è particolarmente importante se hai più tracce o diversi eventi collaterali che i tuoi ospiti possono seguire oltre al discorso principale.

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e incorporamento di link collegati all'interno di ClickUp Documenti.

Documentare l'itinerario della conferenza aiuta anche il tuo team a rimanere in linea con i tempi, grazie a dettagli quali orari e posizione delle sale o link collegati agli eventi online. ⏰

Cosa rende efficace un modello di programma per conferenze?

Come qualsiasi altro tipo di modello, l'obiettivo di un modello di agenda per conferenze aziendali dovrebbe essere quello di semplificare il processo o il flusso di lavoro. I migliori modelli di agenda ti consentono di risparmiare tempo nell'organizzazione dei dettagli e nell'applicazione della formattazione, così potrai dedicarti ad aspetti più importanti della pianificazione dell'evento e delle riunioni del team.

Un buon modello di programma per conferenze è:

Strutturato: tutto è facile da trovare, sia che il tuo modello sia sotto forma di tabella, lavagna Kanban o elenco.

Organizzato: il modello dispone di spazi dedicati ai titoli degli interventi, agli orari, alle posizioni delle sale e altro ancora, per aiutarti a organizzare al meglio il tuo evento.

Modificabile: il modello deve essere completamente personalizzabile in base alle tue esigenze e includere un il modello deve essere completamente personalizzabile in base alle tue esigenze e includere un piano di emergenza

Facile da usare: l'utilizzo del modello è semplice, con dettagli di facile lettura e interazione intuitiva (se ospitato online).

Collaborativo: puoi lavorare con altri per creare e finalizzare il tuo programma.

Compatibile: il modello è compatibile con il modello è compatibile con il tuo software di pianificazione eventi esistente o ti introduce a un nuovo strumento per tutte le tue esigenze di pianificazione eventi.

Gratis: con così tante opzioni gratis disponibili, il prezzo non dovrebbe essere un problema.

10 modelli di programma per conferenze da utilizzare

Esistono molti modelli di agenda, ma come capire quale funziona meglio per il tuo evento? Per farti risparmiare tempo nella ricerca, abbiamo raccolto i migliori modelli di agenda per eventi da provare nel 2024.

Nel nostro elenco dei migliori modelli di programma per conferenze troverai modelli per la pianificazione di conferenze e ordini del giorno, oltre a una selezione di modelli per riunioni che potrai facilmente trasformare nel tuo nuovo modello di agenda per conferenze. ?

Scopriamo insieme i migliori modelli per gli ordini del giorno di conferenze e riunioni.

1. Modello di gestione conferenze ClickUp

Scarica questo modello Modello di gestione conferenze ClickUp

Prima ancora di arrivare al punto di mettere insieme il tuo programma, devi sistemare le basi. Il modello di gestione delle conferenze di ClickUp ti offre un luogo centrale in cui pianificare e organizzare la tua conferenza, in modo che tu e il tuo team possiate garantirne il successo.

Visualizza tutte le azioni e le attività da fare a colpo d'occhio, con una panoramica di chi è assegnato a ciascuna attività, quando è prevista la scadenza e qual è il suo stato. Assegna una categoria a ciascuna attività in modo da poter tenere traccia dei progressi e vedere qual è il budget assegnato per ciascuna voce.

La barra di completamento ti consente di visualizzare rapidamente lo stato attuale, in modo da poter identificare gli ostacoli e vedere a che punto sei. ?

Questo modello per conferenze ti consente di gestire facilmente il processo di organizzazione dell'evento e guidare il tuo team dall'inizio alla fine, in modo da avere la certezza che anche i minimi dettagli siano curati nei tempi e nei limiti di budget previsti.

2. Modello di programma per conferenze ClickUp

Scarica questo modello Modello di programma per conferenze ClickUp

Per una versione più accattivante del modello di programma tradizionale, prova questo modello di programma per conferenze di ClickUp. Invece di presentare ai partecipanti alla tua conferenza virtuale un semplice documento Word, proponi loro questa alternativa interattiva e facile da navigare.

Una delle migliori funzionalità di questo modello di agenda per conferenze è la possibilità di visualizzarlo in diverse modalità. Puoi visualizzare la tua agenda come un elenco di attività o sessioni, come un programma o in un formato tabellare in stile Kanban, a seconda di ciò che funziona meglio per te. Potrai vedere i titoli delle sessioni, gli orari e le posizioni a colpo d'occhio, indipendentemente dalla modalità di visualizzazione scelta.

Utilizza questo modello di agenda per conferenze quando hai più percorsi di eventi o sessioni di approfondimento tra cui gli ospiti possono scegliere. Grazie alla struttura simile a una lavagna, è facile per i partecipanti vedere cosa sta succedendo e scegliere a quale conferenza partecipare. ✔️

3. Modello ClickUp per riunioni generali

Scaricare questo modello Modello ClickUp per riunioni generali

Un modello non deve essere specifico per le conferenze per funzionare bene in questo contesto. Prendiamo come esempio questo modello per riunioni generali di ClickUp. Sebbene sia stato progettato per riunioni interne, grazie alla natura personalizzabile di ClickUp, può essere trasformato in un programma di eventi in pochi istanti.

Separa le sessioni o gli interventi in categorie e visualizzali in modo organizzato con questo modello in stile elenco. Mostra i singoli interventi sotto l'intestazione di una categoria, insieme a campi personalizzabili per visualizzare dettagli quali il nome del relatore, la sala o la posizione e gli orari di inizio e fine.

Questo modello di agenda è ideale se hai molti dettagli da condividere con i partecipanti e desideri fornire loro un modo semplice per comprenderli. La vista Elenco offre una buona panoramica di ciò che sta accadendo, in modo che sia il tuo team che gli ospiti dell'evento si sentano informati.

4. Modello di verbale di riunione ClickUp

Scaricare questo modello Modello di verbale di riunione ClickUp

Che tu stia organizzando un grande evento esterno o una conferenza interna per il tuo team, ti servirà un modo per registrare ciò che accade. Il modello di verbale di riunione di ClickUp ti offre spazio non solo per un breve ordine del giorno, ma anche per conservare una registrazione della nota della riunione.

Scrivi un breve programma della riunione o dell'evento nella parte superiore del documento, quindi passa a nota eventuali modifiche rispetto all'ultima riunione. Sotto questo spazio, c'è spazio per annunci, punti di discussione e elementi da intraprendere.

Utilizza questo modello di verbale di riunione per registrare i punti chiave e gli elementi da intraprendere emersi dai colloqui o dalle sessioni della tua conferenza o come guida per le riunioni interne di piano della conferenza. ⚒️

5. Modello ClickUp per riunioni quotidiane

Scarica questo modello Modello ClickUp per riunioni quotidiane

Mentre poni il piano per la tua conferenza o il tuo evento, dovrai verificare con il tuo team lo stato di avanzamento dei lavori. Utilizza il modello Daily Standup Meeting di ClickUp per ottenere informazioni dettagliate su ciò che sta accadendo, in modo che il tuo team sia sempre informato e sulla stessa pagina.

Questo modello ha funzionalità/funzione che offre spazio a ogni membro del team per condividere aggiornamenti su più giorni o settimane. Per ogni riunione, invita i membri del team a condividere la condivisione delle ultime novità su ciò che hanno realizzato, su cui stanno lavorando e quali sono i loro ostacoli o le loro sfide.

Un modello di riunione quotidiana del team come questo è l'ideale per mantenere l'organizzazione durante tutto il processo di pianificazione della conferenza. Utilizzalo insieme agli strumenti di comunicazione sul posto di lavoro per migliorare la comunicazione del team. Non solo puoi vedere gli aggiornamenti di oggi, ma anche quelli dei giorni precedenti, in modo da poter controllare le sfide oggetto di reportistica e assicurarti che vengano affrontate. ✅

6. Modello di programma per riunioni del consiglio di amministrazione ClickUp

Scaricare questo modello Modello di programma per riunione della bacheca ClickUp

Qualsiasi tipo di riunione può essere fonte di ispirazione per l'agenda della tua conferenza. Prendi esempio questo modello di programma per riunioni del consiglio di amministrazione di ClickUp. È ottimo come programma per riunioni del consiglio di amministrazione, ma lavora bene anche come alternativa minimalista a un programma per conferenze esterne o semplicemente come programma interno per il piano di conferenze.

Questo semplice programma di riunione mappa le attività in formato elenco. Discuti un elemento e trasformalo in un'attività concreta con pochi clic, risparmiando tempo nella scrittura manuale delle azioni da intraprendere e nella loro successiva assegnazione. Utilizza i contrassegni per visualizzare e dare priorità alle attività di maggiore importanza e gestisci la tua riunione di piano o il tuo evento come un professionista organizzato. ?

Utilizza questo modello di programma di riunione del consiglio di amministrazione per rimanere in linea con gli obiettivi. Grazie alle attività integrate, è facile rendere le discussioni più proattive e portare avanti le attività che devono essere completate.

7. Modello Scrum ClickUp

Scaricare questo modello Modello Scrum ClickUp

Se il tuo team del progetto utilizza la metodologia Scrum, hai bisogno di un luogo in cui condividere i tuoi aggiornamenti quotidiani. Questo modello Scrum di ClickUp ti offre una posizione ideale per tutti i tuoi aggiornamenti e ostacoli.

Ciò che rende davvero speciale questo modello è il formato lavagna online. I membri del team possono aggiungere i propri aggiornamenti su ciò che hanno realizzato, su cui stanno lavorando e quali sono gli ostacoli che incontrano utilizzando dei post-it digitali. Questo rende le riunioni di piano della conferenza più interattive. ?

Aggiungi questo modello Scrum alle riunioni quotidiane del tuo team per creare un'esperienza più coinvolgente e migliorare le tue capacità di gestione del team. Invita ogni persona alla condivisione dei propri aggiornamenti e delle proprie sfide in modo asincrono o in tempo reale, in modo da poter continuare a pianificare la tua riunione o conferenza più efficace di sempre.

8. Modello di programma per conferenze per Word di Template.net

tramite modello.net

Siamo grandi fan di ClickUp (ovviamente), ma comprendiamo anche che a volte si è in limite dal software che si è costretti a utilizzare. Se non puoi passare subito a ClickUp, questo programma per conferenze di Microsoft Word creato da Template.net è una buona alternativa.

L'aspetto di questo modello Word è familiare e segue lo stile tradizionale di un programma. C'è spazio per i dettagli del tuo evento o della tua azienda, come il titolo dell'evento, la data e il luogo.

C'è anche spazio per annotare l'elenco dei partecipanti, lo scopo della conferenza o della riunione e ciò che gli ospiti devono preparare in anticipo per l'evento. Inoltre, il modello include una tabella per inserire l'agenda e una sezione per le note finali per qualsiasi altro dettaglio importante.

Utilizza questo modello di programma per riunioni in Word se hai bisogno di un design semplice ma organizzato. È più adatto alle riunioni che alle conferenze su larga scala, ma puoi adattarlo a un pubblico più ampio se lo desideri. ?

9. Modello di diapositiva per programma della conferenza in PowerPoint di SlideTeam

tramite SlideTeam

Non capita spesso di vedere modelli PowerPoint per gli ordini del giorno delle conferenze, ma è un'idea sensata, soprattutto se si desidera proiettare l'ordine del giorno su un grande schermo nella sala principale.

Questo modello di agenda per conferenze in PowerPoint ha funzionalità/funzione di 15 diapositive che coprono un intervallo di tipi di riunioni ed eventi, dalle riunioni aziendali alle conferenze di marketing. Il design di ogni diapositiva può essere personalizzato, in modo da poter modificare i colori, i font e il testo in base al tuo evento. ?

Se desideri un design che possa essere facilmente visualizzato su bacheche informative e schermi nella sede dell'evento dal vivo o come diapositive prima dell'evento virtuale, questo modello è un'ottima opzione.

10. Modello di programma per riunioni di comitato in Word di Vertex42

tramite Vertex42

Uno strumento come ClickUp ti offre ampia flessibilità per creare un'agenda della conferenza personalizzata e visualizzarla in diversi stili. Se hai bisogno di un semplice documento Word, questo modello di programma per comitato è uno dei più minimalisti che abbiamo visto.

Il modello offre spazio per tutte le informazioni chiave relative alla riunione, come data, ora, posizione e obiettivo. È disponibile un semplice formato elenco per gli elementi all'ordine del giorno, con spazio per scrivere il nome del relatore. Infine, c'è spazio per il facilitatore per condivisione dei dettagli sulla data della prossima riunione ed eventuali note.

Utilizza questo modello di agenda per riunioni del personale quando desideri un modo semplice e veloce per registrare le riunioni di pianificazione degli eventi. È perfetto per questo scopo, ma ti consigliamo di utilizzare un formattare più coinvolgente per condivisione con ospiti o parti interessate. ?

Organizzati con questi modelli gratis di programma per conferenze

Pianificare una conferenza o un evento richiede molto tempo e dedizione. Utilizza questo elenco per trovare i modelli più adatti alle tue riunioni interne, al piano di conferenze e alla presentazione di eventi.

Se stai cercando un modo migliore per pianificare e organizzare i tuoi eventi, prova ClickUp. La nostra piattaforma all-in-one ti offre un hub centrale per la gestione delle attività, la produttività, la gestione delle risorse e molto altro ancora. Ha tutto ciò che potresti desiderare per creare processi e flussi di lavoro migliori per le tue esigenze di gestione di eventi e project management.

Sei pronto a provare un approccio più produttivo alla gestione degli eventi? Prova ClickUp gratis oggi stesso per scoprire perché è l'unica app in grado di sostituirle tutte. ✨