10 Migliori app per il flusso di lavoro di approvazione nel 2025

Siete rimasti impantanati da processi di approvazione lenti? Se è così, è ora di dire addio alle pile di documenti e ai grattacapi dell'approvazione manuale e di esplorare un software per il flusso di lavoro di approvazione!

Aggiungendo un software per i flussi di lavoro di approvazione al vostro stack tecnologico, potrete migliorare l'efficienza, ridurre gli errori, garantire la conformità alle normative o alle politiche aziendali e controllare meglio il processo decisionale.

Abbiamo stilato un elenco di 10 app per il flusso di lavoro di approvazione con funzionalità che possono aiutare a migliorare il sistema di approvazione del vostro team. Scopriamo quali sono le caratteristiche del software potere dell'automazione e della collaborazione Da fare per il vostro team.

Cosa cercare in un software per il flusso di lavoro di approvazione?

Il software per i flussi di lavoro di approvazione è uno strumento digitale progettato per semplificare e automatizzare il processo di ottenimento delle approvazioni per varie attività, progetti o documenti. Fornisce un approccio strutturato e sistematico alla gestione delle richieste di approvazione.

Le funzionalità/funzione tipiche possono includere:

Invio delle richieste: Gli utenti possono avviare le richieste di approvazione inviando informazioni, documenti o attività che richiedono l'autorizzazione

Commenti e feedback: Gli approvatori possono fornire commenti, feedback o suggerimenti all'interno del software per facilitare la comunicazione durante il processo di approvazione

**Flussi di lavoro personalizzabili: le organizzazioni possono configurare i flussi di lavoro di approvazione in base ai loro requisiti specifici, tra cui il numero di approvatori, la sequenza e i criteri decisionali

Reportistica e analisi: Il software può offrire funzionalità di monitoraggio per analizzare l'efficienza del processo, identificare i colli di bottiglia e tenere traccia delle prestazioni complessive

I 10 migliori software per flussi di lavoro di approvazione da utilizzare nel 2024

Nel frenetico ambiente aziendale di oggi, processi di approvazione efficienti sono la chiave di volta dell'esito positivo. Con una miriade di opzioni disponibili, la selezione del giusto software per i flussi di lavoro di approvazione può essere un'attività scoraggiante.

Ecco il nostro elenco curato dei migliori software di approvazione oggi disponibili.

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un software di project management che eccelle nell'approvazione e nella gestione dei progetti gestione della forza lavoro . Il software aiuta a snellire il processo di approvazione in modo che funzioni come una macchina ben oliata. 🛠️

Iniziare con una lavagna online virtuale i team possono pianificare il flusso di lavoro e mappare i passaggi di approvazione da seguire. Questo aiuta tutti a visualizzare il processo dall'inizio alla fine.

Quando si è pronti a implementare il processo, i modelli personalizzabili di ClickUp per il flusso di lavoro di approvazione forniscono un approccio organizzato e senza soluzione di continuità. Che si tratti di richieste di progetti, di approvazioni di documenti o di altre decisioni critiche, potrete adattare i modelli alle vostre esigenze specifiche. Poi, collaborate facilmente e rimanete sulla stessa pagina grazie a notifiche in tempo reale, promemoria e funzionalità di feedback istantaneo.

Il bello è che ClickUp va oltre i flussi di lavoro di approvazione. Potete utilizzare i documenti di ClickUp, le attività di project management, la chat e molto altro ancora per rimanere organizzati e comunicare su tutti i progetti e le responsabilità quotidiane.

Dite addio ai colli di bottiglia e godetevi l'efficienza e la produttività che ClickUp porta in tabella. 🎉

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp offre strumenti di personalizzazione che consentono ai membri del team di aggiungere facilmente vari campi, stati e visualizzazioni, a seconda delle necessità

Gli strumenti di automazione del flusso di lavoro per l'approvazione consentono di creare attività, modificare gli assegnatari, aggiornare gli stati e applicare tag per accelerare la revisione delle richieste di progetto

Le notifiche tengono aggiornati i membri del team

Con ClickUp Docs, è possibile modificare in tempo reale con gli altri membri del team, aggiungere commenti, assegnare elementi d'azione e altro ancora

Oltre 1.000 integrazioni con piattaforme di terze parti vi danno la possibilità di connettere le altre app del vostro stack tecnologico al vostro flusso di lavoro

Limiti di ClickUp

Il software richiede una certa curva di apprendimento a causa del numero di funzionalità/funzioni offerte

L'app mobile di ClickUp ha capacità più limitate rispetto alle app web o desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.200+ recensioni)

4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Integrare

via Integrare Integrify fornisce alle organizzazioni gli strumenti necessari per ottimizzare e automatizzare i processi di approvazione. Con un'attenzione particolare alla semplicità e all'efficienza, Integrify offre un'interfaccia user-friendly che si rivolge sia agli utenti aziendali che ai professionisti IT. La sua robusta automazioni del flusso di lavoro le funzionalità di automazione del flusso di lavoro consentono di instradare le approvazioni, assegnare le attività e monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento.

Il costruttore di moduli drag-and-drop del software consente agli utenti di progettare moduli personalizzati per le richieste di approvazione in base alle loro esigenze specifiche, garantendo una raccolta di informazioni accurata e pertinente. Inoltre, le funzionalità di reportistica e di analisi del software forniscono preziose informazioni sulle prestazioni del processo, aiutando le organizzazioni a identificare i colli di bottiglia e a valutare l'efficacia del processo migliorare continuamente .

Le migliori funzionalità/funzione di Integrify

Può essere utilizzato in diversi settori, dalla sanità all'edilizia

L'interfaccia drag-and-drop facilita la creazione di un numero illimitato di processi di flusso di lavoro automatizzati

L'architettura aperta consente agli utenti di integrare e sviluppare i propri strumenti di flusso di lavoro

Limiti di Integrify

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni riguardo allo stile e all'interfaccia disoftware per le Automazioni Non è disponibile una grande varietà di processi di reportistica



Prezzi di Integrify

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Integrify

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

3. Studio di approvazione

via Studio di approvazione Approval Studio è un software di gestione delle approvazioni versatile e potente per i contenuti creativi. È stato progettato per semplificare il processo di revisione e approvazione per i team di marketing, progettazione e creatività.

Con il suo intervallo di funzionalità/funzione, Approval Studio offre una piattaforma centralizzata per il feedback collaborativo, l'annotazione e il controllo della versione di opere d'arte, immagini, video e altri contenuti visivi.

L'interfaccia utente intuitiva del software consente la configurazione e il monitoraggio dei progetti senza sforzo, assicurando che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina durante il percorso di approvazione. Gli strumenti di markup di Approval Studio facilitano la formulazione di commenti precisi e chiari, che possono contribuire a eliminare la confusione e a ridurre i cicli di revisione.

Il sistema di notifiche in tempo reale del software tiene informati i team sugli aggiornamenti e le scadenze, accelerando il processo di approvazione.

Le migliori funzionalità di Approval Studio

Gli utenti possono caricare file di grandi dimensioni senza perdere qualità

Un numero illimitato di utenti esterni può rivedere e approvare i progetti senza doversi iscrivere al software

Le funzionalità di branding personalizzato consentono di soddisfare le esigenze aziendali mantenendo lo stile della propria azienda

limiti di #### Approval Studio

Le integrazioni sono limitate a Slack e Zapier

Gli utenti hanno menzionato che avrebbero voluto che il software offrisse più integrazioni, specialmente con altri strumenti di project management

Prezzi di Approval Studio

Lite: 45 dollari al mese per cinque utenti

45 dollari al mese per cinque utenti Pro: $135 al mese per cinque utenti

$135 al mese per cinque utenti Pro XL: $255 al mese per 15 utenti

$255 al mese per 15 utenti Enterprise: $5.999 all'anno per utenti illimitati

valutazioni e recensioni su #### Approval Studio

G2: 4.9/5 (25+ recensioni)

4.9/5 (25+ recensioni) Capterra: 5/5 (20+ recensioni)

4. Flusso di lavoro di Kissflow

via Kissflow Kissflow Workflow è un software per flussi di lavoro di approvazione robusto e di facile utilizzo che consente alle aziende di automatizzare e ottimizzare i processi di approvazione senza alcuno sforzo. Con un approccio senza codice, Kissflow Workflow consente agli utenti di progettare flussi di lavoro personalizzati senza alcuna competenza tecnica, accelerando l'implementazione e riducendo la dipendenza dai team IT.

Grazie al monitoraggio e alla visibilità in tempo reale, gli utenti possono monitorare lo stato delle richieste di approvazione e identificare potenziali colli di bottiglia. Grazie alla sua attenzione alla semplicità e all'adattabilità, Kissflow Workflow consente alle organizzazioni di aumentare l'efficienza, ridurre gli errori manuali e mantenere la conformità.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow Workflow

La piattaforma offre un numero elevato di moduli online, che possono essere integrati nel processo di approvazione del flusso di lavoro

Una semplice interfaccia senza codice rende l'onboarding un gioco da ragazzi

Le rappresentazioni visive dei flussi di lavoro rendono molto facile vedere i colli di bottiglia

Limiti del flusso di lavoro di Kissflow

Sebbene gli utenti possano personalizzare i processi dei flussi di lavoro, le opzioni di personalizzazione disponibili sono limitate

La struttura dei prezzi potrebbe essere un deterrente per le piccole aziende o le startup

Prezzi di Kissflow Workflow

Basic: 1.500 dollari al mese

1.500 dollari al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Kissflow Workflow

G2: 4.3/5 (520+ recensioni)

4.3/5 (520+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (35+ recensioni)

5. Pianificatore hub

via Pianificatore dell'hub Le funzionalità/funzione di Hub Planner si concentrano sulla gestione delle risorse. Grazie alla funzionalità/funzione di pianificazione, è possibile visualizzare la disponibilità dei membri del team, in modo da pianificare il lavoro della pipeline senza sovraccaricare i dipendenti. Offre inoltre flussi di lavoro di approvazione integrati per il monitoraggio del tempo e le richieste di ferie.

La funzionalità di monitoraggio del tempo consente ai membri del team di registrare le ore fatturabili e non fatturabili. Possono classificare le voci e aggiungere note, in modo che possiate vedere la ripartizione del tempo e le parti di un progetto che richiedono più risorse. È presente anche un processo di approvazione dei fogli di presenza.

Lo strumento di gestione delle ferie si integra direttamente con la funzionalità/funzione di pianificazione dell'app, in modo che le ferie programmate siano automaticamente considerate nella disponibilità di un dipendente. I membri del team possono inviare le richieste di ferie che verranno inoltrate al responsabile assegnato. L'approvatore riceve notifiche via email e Slack sulla richiesta.

funzionalità/funzione migliori di #### Hub Planner

È possibile confrontare il tempo pianificato per un progetto con il tempo effettivamente trascorso per calcolare il tempo di lavoro e fare proiezioni sui progetti futuri basate sui dati

È possibile impostare diversi approvatori per ogni membro del team in base al flusso di lavoro di approvazione specifico

Gli approvatori delle ferie hanno la possibilità di firmare le richieste direttamente nell'app o tramite notifiche via email

limiti di #### Hub Planner

Le numerose funzionalità/funzione possono risultare eccessive per chi non ha dimestichezza con il software, soprattutto per gli utenti alle prime armi

Gli utenti vorrebbero che il software potesse Da fare di più con i componenti aggiuntivi

Prezzi di Hub Planner

Plug & Play: $7/mese per risorsa

$7/mese per risorsa Premium: $18/mese per risorsa

$18/mese per risorsa Business Leader: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Hub Planner

G2: 4.2/5 (15+ recensioni)

4.2/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

6. Frevvo

via Frevvo Frevvo è un'applicazione di gestione del flusso di lavoro software che consente alle aziende di automatizzare e ottimizzare i processi di approvazione in modo efficiente. La piattaforma offre una matrice di approvazioni precostituite modelli di flusso di lavoro precostituiti progettati per affrontare diversi scenari aziendali, dalle risorse umane e finanziarie alle vendite e alle operazioni.

Il motore di instradamento dinamico del software indirizza automaticamente le richieste di approvazione alle parti interessate in base a regole predefinite, facendo risparmiare tempo ed eliminando il rischio di errori manuali.

Frevvo facilita anche la perfetta integrazione con applicazioni popolari come Salesforce, SharePoint e Fogli Google. Inoltre, grazie alla sua interfaccia mobile, gli utenti possono avviare, monitorare e approvare le richieste anche in movimento.

Le migliori funzionalità di Frevvo

I moduli elettronici precompilati riducono al minimo gli errori tipici del processo di approvazione

Le tracce di controllo incorporate consentono ai dipendenti di seguire facilmente lo stato delle loro richieste

Come strumento per l'approvazione dei documenti, può essere utilizzato per l'approvazione di spese e fatture

Limiti di Frevvo

Gli utenti hanno indicato che la funzione di ricerca è rudimentale

Non sembra essere molto utilizzato come altre opzioni del nostro elenco

Prezzi di Frevvo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frevvo

G2: 2.5/5 (1 recensione)

2.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.5/5 (25+ recensioni)

7. Guadagno

via Guadagno Gain è una soluzione per i flussi di lavoro destinata specificamente ai team di marketing. Con la sua interfaccia intuitiva e le sue funzionalità/funzione user-friendly, Gain semplifica la collaborazione tra i membri del team e le parti interessate. La piattaforma consente agli utenti di inviare facilmente contenuti da approvare, impostare flussi di lavoro di approvazione e monitorare lo stato di ogni revisione in tempo reale.

Gli intuitivi strumenti di commento e markup di Gain facilitano la comunicazione e il feedback, eliminando la necessità di catene di email. Gli approvatori possono anche visualizzare anteprime dinamiche e pubbliche, in modo da poter vedere il risultato finale della campagna di marketing prima della pubblicazione.

Inoltre, il monitoraggio delle versioni del software assicura che tutte le modifiche siano documentate e facilmente rintracciabili. Inoltre, grazie all'integrazione con i più diffusi strumenti per la creazione di contenuti, come Adobe Creative Cloud e Canva, Gain consente il trasferimento dei contenuti senza soluzione di continuità e semplifica ulteriormente il processo di approvazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Gain

Gli utenti possono aggiungere al processo di approvazione un numero illimitato di cicli e persone

Gli approvatori possono accedere ai contenuti in modo sicuro dalla propria email

L'interfaccia intuitiva facilita l'approvazione delle richieste con un solo clic

Limiti di guadagno

Gli utenti hanno riscontrato difficoltà nel trovare e utilizzare i modelli

Sembrano esserci problemi di connessione con le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) dei canali dei social media

Prezzi di Gain

99 dollari al mese per 10 utenti, poi 10 dollari al mese per ogni utente in più

Valutazioni e recensioni di Gain

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

8. Filestage

via Filestage Con Filestage, i team possono collaborare e gestire in modo efficiente i feedback, eliminando la necessità di infiniti thread di email e follower manuali. La piattaforma fornisce un hub centralizzato per la revisione dei contenuti, consentendo alle parti interessate di visualizzare e annotare i file direttamente nel proprio browser.

I versatili strumenti di commento e markup di Filestage consentono un feedback chiaro e preciso, migliorando la comunicazione tra revisori e autori dei contenuti.

Inoltre, la funzionalità/funzione automatizzata del software consente agli utenti di impostare processi di approvazione con fasi e approvatori specifici. Le robuste funzionalità di monitoraggio delle versioni e di cronologia delle attività di Filestage forniscono un audit trail completo, consentendo ai team di tenere traccia di tutte le modifiche e le approvazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Filestage

Questo strumento di gestione dei documenti consente di avere a portata di mano tutti i file e i commenti

I dati sono in sicurezza grazie alla crittografia AES 256 di livello aziendale

La protezione con password vi permette di controllare chi visualizza i vostri contenuti

Limiti di Filestage

Le opzioni di prezzo più basse prevedono limiti di dati bassi, che potrebbero richiedere un costoso aggiornamento

Gli utenti hanno segnalato che il software li disattivava bruscamente

Prezzi di Filestage

Versione Free

Basic: $49 al mese

$49 al mese Professionale: $249 al mese

$249 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Filestage valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (235+ recensioni)

4.6/5 (235+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

9. A prova di web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/WebProof.jpg WebProof /%img/

via A prova di web WebProof è un software per la correzione di bozze e l'approvazione online ricco di funzionalità, progettato per semplificare il processo di revisione e collaborazione dei team creativi. Grazie all'interfaccia intuitiva e alla piattaforma basata su cloud, WebProof consente agli utenti di caricare, condividere e rivedere i file in tempo reale, eliminando la necessità di trasferire manualmente i file e di comunicare in modo disgiunto.

Gli strumenti di annotazione completi della piattaforma consentono alle parti interessate di aggiungere commenti, evidenziare aree specifiche e disegnare direttamente sui file, facilitando un feedback chiaro e preciso. Il flusso di lavoro automatizzato di WebProof assicura che i contenuti passino attraverso fasi di approvazione predefinite, con impostazioni personalizzabili per scadenze e notifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di WebProof

Ildashboard del progetto semplifica la gestione delle attivitàfornendo una panoramica rapida di tutti gli incarichi aperti

I commenti e le modifiche possono essere riepilogati/riassunti sotto forma di lista di controllo

Gli utenti possono ricevere notifiche sia via testo che via email

Limiti di WebProof

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel personalizzare i flussi di lavoro

Il software può essere lento durante le fasi di caricamento

Prezzi di WebProof

Pageflip: Prezzi disponibili su richiesta

Prezzi disponibili su richiesta Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

Prezzi disponibili su richiesta Platinum: Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni su WebProof

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

10. Ammissione

via Ammissione Admation è un software ricco di funzionalità/funzione con flussi di lavoro di approvazione automatizzati, progettato per soddisfare le esigenze dei team creativi e di marketing. Una delle sue funzionalità/funzione è rappresentata dai livelli di approvazione, che consentono agli utenti di impostare processi di approvazione multilivello con diversi interlocutori. In questo modo si garantisce che i contenuti passino attraverso le fasi di revisione necessarie con le persone giuste.

Un'altra funzionalità/funzione unica di Admation è Batched Approvals, che permette agli utenti di raggruppare più risorse per la revisione e l'approvazione simultanea. Questo semplifica il processo per progetti che coinvolgono più file o varianti, facendo risparmiare tempo e lavoro richiesto sia ai revisori che agli autori dei contenuti.

Admation offre anche strumenti di annotazione avanzati, che consentono agli stakeholder di fornire un feedback preciso direttamente sui file, evitando errori di comunicazione e accelerando il processo di approvazione. Grazie al controllo delle versioni, gli utenti possono tenere traccia delle modifiche, confrontare le diverse versioni dei file e mantenere un audit trail completo, garantendo visibilità e responsabilità complete.

Le migliori funzionalità/funzione di Admation

Le approvazioni multilivello facilitano il lavoro su strutture di approvazione complesse

Le approvazioni in batch possono far risparmiare tempo

La possibilità di nominare utenti proxy facilita la gestione delle approvazioni quando si è fuori sede

Limiti delle approvazioni

Il sistema può risultare a volte un po' macchinoso, rendendo difficile la ricerca di alcuni elementi e documenti

Gli utenti hanno riferito che a volte il software può essere lento

Prezzi di Admation

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Admation

G2: 3.8/5 (10+ recensioni)

3.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 3.6/5 (215+ recensioni)

Aggiungi il software per i processi di approvazione al tuo stack tecnologico

Se il vostro team è alla ricerca di decisioni di approvazione più rapide, potrebbe essere il momento di aggiungere un software per il flusso di lavoro di approvazione al vostro stack tecnologico. Le varie opzioni software esaminate in questo articolo possono aiutare il vostro team a sfruttare la potenza dell'automazione, della collaborazione e delle approvazioni semplificate. Il giusto software per i flussi di lavoro di approvazione può trasformare i vostri processi aziendali e aumentare la produttività come mai prima d'ora.

Se state cercando una soluzione all-in-one per risolvere le vostre esigenze di flusso di lavoro e project management, non cercate altro che ClickUp! Grazie all'interfaccia intuitiva, alle funzionalità/funzione e alla versatilità senza pari, ClickUp si è guadagnato un posto di primo piano nel nostro elenco.