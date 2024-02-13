I 10 migliori modelli di report d'impatto gratuiti per i team in ClickUp

Le aziende sono orgogliose di comunicare ai propri clienti gli effetti positivi che hanno sulle persone che utilizzano i loro servizi e la loro produttività. Allo stesso tempo, è importante conoscere gli eventuali esiti negativi.

È proprio questo che fa la reportistica d'impatto. La reportistica d'impatto è strumenti di reportistica che condividono i risultati. Aiutano le aziende a praticare la trasparenza e a spiegare i potenziali benefici e rischi di ciò che stanno facendo. Una reportistica d'impatto fornisce alle aziende un modo per identificare nuove opportunità e aspetti su cui lavorare in futuro.

Per creare un report d'impatto, bisogna iniziare a definire cosa misurare e, infine, cosa trasmettere agli stakeholder.

Un report d'impatto deve anche lasciare un'impressione duratura. Se non sapete da dove cominciare o avete bisogno di ispirazione per creare un report d'impatto, questi modelli di report d'impatto vi saranno utili.

Cos'è un modello di reportistica d'impatto?

Un modello di reportistica d'impatto è un documento o un format pre-progettato che aiuta i team a comunicare e presentare in modo efficace i risultati dei loro progetti, iniziative o campagne. È una posizione centrale per l'acquisizione e l'analisi dei dati.

Una volta ottenuti i dati, il modello fornisce un quadro per presentare le metriche in una narrazione che illustri i risultati, gli stati e l'esito positivo di tutto il lavoro svolto. Lo scopo di un modello di reportistica d'impatto è fornire una panoramica chiara e concisa degli oggetti, delle attività e dei risultati del progetto in un modo visivamente accattivante e facilmente comprensibile.

Le relazioni d'impatto consentono ai team di mostrare il valore che hanno fornito, sia quantitativamente che qualitativamente, agli stakeholder.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign_Scope-1.gif Personalizzazione del modello di lavagna online dell'ambito del progetto con attività, documenti e altro ancora /$$$img/

Personalizzate facilmente il vostro modello di Ambito del progetto Modello di lavagna online con l'aggiunta di documenti, attività e altro

A seconda della situazione, questi stakeholder possono includere client, investitori, donatori o il pubblico in generale. Utilizzando un modello di relazione d'impatto, i team possono supportare e snellire il processo di reportistica, risparmiare tempo e garantire la coerenza nella presentazione di tutte le informazioni.

Questi modelli spesso includono sezioni per gli indicatori chiave di prestazione (KPI), le attività cardine del progetto, gli esiti positivi, le lezioni apprese e le raccomandazioni future. Possono anche incorporare grafici, diagrammi e altri elementi visivi e immagini per migliorare la visualizzazione e la comprensione dei dati.

Cosa rende un buon modello di reportistica d'impatto?

Un buon modello di rapporto d'impatto ha diverse qualità che lo rendono efficace nel trasmettere il messaggio desiderato e nel dimostrare e valutare l'impatto del progetto. Ecco alcuni elementi chiave da considerare quando si valutano i modelli di reportistica d'impatto:

Carità e struttura: Assicuratevi che le informazioni necessarie siano presentate in modo logico, in modo che i lettori possano comprendere rapidamente lo scopo, le attività e i risultati del progetto

Assicuratevi che le informazioni necessarie siano presentate in modo logico, in modo che i lettori possano comprendere rapidamente lo scopo, le attività e i risultati del progetto Metriche esaustive: Fornire un perfetto equilibrio di dati quantitativi e qualitativi che colgano l'intera portata dell'impatto del progetto e di ciò che si supponeva di ottenere

Fornire un perfetto equilibrio di dati quantitativi e qualitativi che colgano l'intera portata dell'impatto del progetto e di ciò che si supponeva di ottenere **Includere narrazioni concise che evidenzino gli esiti positivi del progetto, le sfide superate e le lezioni apprese. Narrazioni convincenti aiutano a contestualizzare i dati e a comprendere più a fondo il significato e il contesto del progetto

**Permettere ai team di personalizzare e adattare il layout generale e la struttura alle loro esigenze specifiche. Questa flessibilità significa che il modello può essere adattato a progetti e settori diversi, in modo che i team possano mostrare gli aspetti unici del lavoro dell'organizzazione

**Considerate il pubblico previsto o gli stakeholder che esamineranno la reportistica. Il documento deve rispondere alle loro esigenze, preoccupazioni e aspettative

10 modelli di reportistica d'impatto da usare nel 2024

Utilizzate i seguenti modelli per semplificarvi la vita la prossima volta che dovrete mostrare agli stakeholder l'impatto che il vostro team sta avendo sui risultati.

1. Modello di matrice dell'impatto e del lavoro richiesto di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/1cd8fb8b-1000.png Matrice dei lavori richiesti da ClickUp Impact /$$$img/

Utilizzate la matrice dell'impatto di ClickUp per decidere il valore e il lavoro richiesto per le diverse attività

Questo Modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto da ClickUp è ideale per valutare l'impatto e il costo delle attività e dei progetti della vostra azienda. Utilizzando questo modello, sarete in grado di definire meglio le priorità del vostro lavoro in base ai progetti che hanno un impatto maggiore.

La matrice dell'impatto del lavoro richiesto è un grafico che utilizza due fattori chiave per stabilire le priorità del lavoro: l'impatto e la difficoltà. Le attività e i progetti ad alto impatto e bassa difficoltà sono più comunemente prioritari, mentre quelli a basso impatto e alto lavoro richiesto sono relegati nel backlog o abbandonati del tutto.

Questo modello di reportistica d'impatto offre un modo semplice per visualizzare la differenza dei lavori richiesti per completare ogni attività. Utilizzando questo efficace modello di rapporto d'impatto, sarete in grado di assegnare le priorità alle risorse in modo più efficiente e di aumentare la velocità e l'efficacia dei vostri processi di project management.

2. Modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/83f77a-1000.png Modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto da ClickUp /$$$img/

Date la priorità ai vostri progetti in base al valore più alto per il minor lavoro richiesto con il modello di matrice dell'impatto di ClickUp

Se il vostro team ama davvero i modelli di reportistica d'impatto, Modello di matrice di impatto del lavoro richiesto di ClickUp offre un'altra varietà di modelli per fare sostanzialmente la stessa cosa. Il team può utilizzare questo modello per classificare i progetti in base alla loro difficoltà di esecuzione e all'impatto potenziale che avranno una volta realizzati.

Con questo modello di reportistica d'impatto, il processo decisionale è reso più semplice per il team, in quanto consente di sondare tutte le attività e di vedere la loro posizione nella matrice. In questo modello, la matrice è suddivisa nei seguenti quadranti:

Vincita rapida : Attività ad alto impatto e a basso impegno

: Attività ad alto impatto e a basso impegno Progetto importante: Attività ad alto impatto e ad alto lavoro richiesto

Attività ad alto impatto e ad alto lavoro richiesto Compito di riempimento: Attività a basso impatto e a basso lavoro richiesto

Attività a basso impatto e a basso lavoro richiesto Tankless Task: Attività a basso impatto e ad alto impegno

3. Modello di rapporto sull'analisi dei dati di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/624d3a48-1000.png Modello di rapporto di analisi dei dati ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di reportistica ClickUp Data Analysis per raccogliere e analizzare le informazioni aziendali

Un report di analisi dei dati utilizza le statistiche aziendali per aiutare gli stakeholder a comprendere e valutare i processi e le strategie aziendali. Modello di rapporto di analisi dei dati di ClickUp fornisce la struttura per i team che desiderano creare un documento formale di questo tipo.

Il modello di rapporto sull'impatto offre una sezione panoramica e un'area per presentare i risultati e vedere il rapporto sui dati nella sua interezza. Infine, alla fine c'è uno spazio per includere le conclusioni a cui il team è giunto dall'analisi dei dati, insieme alle raccomandazioni da esplorare sulla base di queste informazioni.

La chiave per creare un report di analisi dei dati di qualità è assicurarsi di presentare la storia e i dettagli in modo comprensibile. Il team deve concentrarsi sull'estrazione di conclusioni chiare e pertinenti dai dati e spiegare come si è giunti a tali conclusioni.

Quando i dati sono chiari e le conclusioni sono attuabili, l'organizzazione si trova in una posizione migliore per agire sui risultati del report.

4. Modello di report annuale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/452e4a06-600.png Modello di relazione annuale ClickUp /$$$img/

Riepilogate facilmente l'impatto di un anno con il modello di relazione annuale di ClickUp

Le aziende e i membri del personale presentano relazioni sul proprio lavoro in modi diversi e con incrementi variabili. Mentre le relazioni giornaliere e settimanali sono apprezzate da alcuni, le relazioni annuali sono quelle che interessano agli stakeholder più importanti.

Questo Modello di relazione annuale ClickUp è un ottimo punto di partenza per la stesura di reportistica annuale di qualsiasi tipo. Nella parte superiore, è possibile evidenziare alcuni degli elementi KPI che i vostri stakeholder vogliono vedere, come la crescita commerciale e l'espansione del mercato.

Dopo queste informazioni di alto livello, fate un resoconto di ogni progetto specifico a cui il vostro team ha lavorato nel corso dell'anno e del tipo di impatto che ogni progetto ha avuto.

Una reportistica annuale completa migliora le possibilità di rafforzare le relazioni con gestione del team , investitori e partner.

5. Modello di Rapporto annuale aziendale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/81433e33-1000.png Reportistica annuale di ClickUp Business /$$$img/

Il rapporto annuale di ClickUp Business vi offre un modo strutturato e visivo per fare un resoconto dell'ultimo anno di lavoro del vostro team

Non tutte le organizzazioni o i team cercano lo stesso tipo di dettagli e di struttura in un rapporto annuale. Ecco perché è sempre bene avere più opzioni. Questo Modello di relazione annuale aziendale ClickUp è un'altra opzione visivamente accattivante per chiunque debba redigere un rapporto annuale.

Inizia con una panoramica generale del team e dei progetti dell'anno. C'è spazio per definire gli oggetti guida, la visione e la missione. Poi, si approfondiscono le strategie perseguite nel corso dell'anno e la crescita ottenuta.

Nell'ultima sezione, concludete e valutate l'aspetto finanziario del vostro lavoro. Qui potete includere i KPI più importanti per la vostra azienda, come il tasso di abbandono o il fatturato lordo nel modello di reportistica d'impatto.

6. Modello di rapporto commerciale giornaliero di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/6eaea24d-300.png Modello di reportistica commerciale giornaliera di ClickUp /$$$img/

Registrate l'attività commerciale alla fine di ogni giornata aziendale con il modello di reportistica ClickUp Daily Sales

Regolari reportistica giornaliera può essere altrettanto utile nel grande schema delle cose quanto reportistica annuale . Mentre i report annuali sono solitamente destinati all'alta dirigenza e agli investitori, i report giornalieri sono perfetti per tenere aggiornati i manager sui risultati del loro lavoro sullo stato di avanzamento dei progetti .

Questo Modello di reportistica commerciale giornaliera ClickUp è stato creato per le organizzazioni commerciali interessate a tenere registri esaustivi. I responsabili commerciali consegnano questo modello ai loro venditori perché lo compilino alla fine di ogni giornata. È un report facile e veloce da completare.

È facile modificare e personalizzare questo report in base alle proprie esigenze struttura del team e della produttività venduta. Se siete alla ricerca di altri modelli per il vostro team commerciale, consultate il nostro elenco di modelli di reportistica commerciale .

7. Modello di reportistica per ClickUp Bacheca

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/857fdba1-600.png Modello di reportistica per la Bacheca di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di reportistica del consiglio di amministrazione di ClickUp per mantenere il vostro consiglio di amministrazione informato e felice

Spesso la reportistica consiste nel distillare informazioni dettagliate ai piani alti. Questo Modello di reportistica ClickUp Bacheca fornisce un ottimo inizio per realizzare questo tipo di reportistica.

Una relazione Bacheca deve essere allo stesso tempo concisa e dettagliata. Deve fornire ai membri del consiglio le informazioni richieste, ma non deve essere lungo e noioso. Utilizzate questo modello di relazione sull'impatto per inquadrare le chiavi di lettura in modo logico e fornire le informazioni essenziali nel minor tempo possibile.

8. Modello di analisi d'impatto aziendale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/74187d12-600.png Modello di analisi dell'impatto aziendale di ClickUp /$$$img/

Collegate i vostri sistemi e processi al loro impatto aziendale con il modello di analisi d'impatto del business di ClickUp

Un'analisi d'impatto aziendale aiuta a comprendere i processi critici della vostra azienda e le conseguenze di un eventuale fallimento di tali processi.

Utilizzate questo Modello di analisi dell'impatto aziendale di ClickUp per identificare ogni attività aziendale, capire come impatta sulla missione dell'azienda e dare priorità ai lavori richiesti per ottenere il massimo valore.

Una volta compresa ogni attività aziendale, è possibile iniziare a comprendere i punti di guasto che potrebbero interrompere tali attività. Questa analisi vi mette in una posizione migliore per creare strategie di ripristino e piani di emergenza .

Ad esempio, se siete un'azienda di software, potreste creare un'analisi dell'impatto aziendale per prepararvi a potenziali crash dei server. L'analisi vi aiuterebbe a comprendere tutte le parti della vostra azienda che sarebbero colpite da un evento del genere.

Questo modello di reportistica d'impatto consente di creare piani per evitare questo tipo di interruzione e per essere pronti ad affrontare la situazione se i server dovessero andare in tilt.

9. Modello di rapporto sull'attività ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/e173a586-1000.png Modello di rapporto di attività ClickUp /$$$img/

Monitorate e rendicontate le vostre attività e il vostro impatto con il modello di rapporto sulle attività di ClickUp

Questo Modello di rapporto sull'attività di ClickUp è molto versatile e può essere utilizzato per la reportistica dell'attività aziendale giornaliera, settimanale o mensile. Voi e i vostri collaboratori potete usarlo per mantenere un alto livello di visibilità sul vostro lavoro e per monitorare i risultati dei vostri progetti nel tempo.

Utilizzatelo per tenere un registro delle attività della vostra organizzazione, per aiutarvi a misurare la vostra produttività e per tenere gli stakeholder al corrente di ciò che voi e il vostro team state lavorando. Questo modello di reportistica delle attività presenta sezioni per l'elenco delle attività consegnate, di quelle in sospeso e di quelle future.

Inoltre, vi incoraggia a tenere traccia dei successi personali o del team e a elencare le idee che potreste avere per migliorare i processi aziendali nel tempo.

10. Modello di reportistica ClickUp After Action

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/f2d9ee5f-600.png Modello di rapporto ClickUp dopo l'azione /$$$img/

Utilizzate il ClickUp After Action Report come strumento di retrospettiva per diagnosticare ciò che è andato storto in un progetto e celebrare ciò che è andato bene Modello di reportistica post azione di ClickUp fornisce una struttura per riflettere sui progetti una volta completati.

Utilizzate questo modello per creare un documento completo che definisca ogni aspetto del progetto finito, compreso un riepilogo/riassunto, i partecipanti al progetto, gli stakeholder, gli oggetti e lo scopo del progetto.

Il modello lascia anche spazio al team per analizzare l'impatto di un particolare progetto, dettagliando i risultati attesi, i risultati effettivi, ciò che è andato bene e ciò che potrebbe essere migliorato.

Un impatto reale con la giusta relazione d'impatto

I report aziendali sono strumenti potenti che consentono alle organizzazioni di valutare e comunicare i risultati e il valore generato dalle loro attività.

Quantificando e analizzando metriche chiave come la crescita dei ricavi, i risparmi sui costi, la creazione di posti di lavoro e l'impronta ambientale, i report d'impatto aiutano le aziende a dimostrare il loro commit a pratiche responsabili e sostenibili. Descrivono i risultati positivi e identificano le aree di miglioramento.

Se avete bisogno di aiuto per iniziare a redigere le vostre relazioni d'impatto, l'utilizzo di una delle numerose relazioni d'impatto di ClickUp è un ottimo inizio. Ce ne sono molti da scegliere, sono tutti facilmente personalizzabili e sono tutti completati gratuitamente! Iscrivetevi gratis a ClickUp per consultare oggi stesso la nostra enorme libreria di modelli di relazioni aziendali gratis.