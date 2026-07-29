I migliori connettori Claude MCP per il marketing: lo stack che gestisce davvero le tue campagne

Hai passato un pomeriggio a collegare Claude al tuo CRM, alla piattaforma pubblicitaria, agli strumenti di analisi e al repository dei contenuti. Poi non è successo nulla. I connettori MCP di Claude per il marketing funzionano bene: puntini verdi, con autenticazione, pronti. Ciò che manca è il lavoro vero e proprio. Claude ha accesso a tutto, ma non ha alcun motivo per utilizzarlo, proprio come un nuovo assunto con diritti di amministratore ma senza formazione iniziale.

Questa è la parte che ogni rassegna sui “migliori connettori” tralascia. Un connettore non è un elemento da collezionare. È una relazione permanente tra Claude e un sistema di registrazione, e ogni connettore che lasci attivo grava silenziosamente su ogni conversazione che avvii. Tre connettori integrati in un flusso di lavoro che ripeti davvero valgono più di dodici che hai installato e poi dimenticato.

Ecco quali meritano un posto nella lista e cosa dire a Claude una volta che sono attivi.

In breve Un connettore Claude MCP fornisce a Claude un accesso in tempo reale e con autenticazione a uno strumento esterno, consentendoti di queryare e agire sui dati reali senza bisogno di esportarli. Per il marketing, HubSpot e Supermetrics gestiscono i dati relativi al CRM e alle campagne. Klaviyo gestisce le email legate al ciclo di vita dei clienti, mentre Amplitude si occupa dell’analisi dei prodotti. Ahrefs e Similarweb si occupano di SEO e ricerche sulla concorrenza. Canva e Figma gestiscono la parte creativa, mentre Notion, Google Drive e Slack gestiscono i brief e i passaggi di consegne. In questo articolo del blog analizziamo i migliori connettori Claude MCP per il marketing, cosa ciascuno di essi è in grado di leggere e modificare, come integrarli in un unico flusso di lavoro per le campagne e cosa fare quando un connettore smette di funzionare.

Panoramica dei migliori connettori Claude MCP per il marketing

Connettore Attività principali nel marketing Accedi Puoi scriverlo? Ideale per Dove si esaurisce HubSpot Analisi del CRM e della pipeline Contatti, opportunità, campagne e dati sul coinvolgimento Sì Team dedicati al fatturato e al ciclo di vita dei clienti Le azioni in blocco sono soggette a limiti Supermetrics Reportistica multicanale Dati provenienti da oltre 200 origini dati di marketing e commerciali In numero limitato Performance marketing teams Articolo con limite a quattro piattaforme pubblicitarie Klaviyo Gestione del ciclo di vita delle campagne Profili, segmenti, flussi, campagne ed eventi Sì Team di e-commerce e fidelizzazione La configurazione multi-account richiede più lavoro Amplitude Analisi del comportamento dei prodotti Funnel, coorti, esperimenti e dati sulle funzionalità/funzioni In numero limitato Crescita e marketing di prodotto Dipende dal monitoraggio accurato degli eventi Ahrefs SEO e ricerca dei contenuti Parole chiave, backlink, posizionamenti e visibilità grazie all’IA No Team SEO e di content creation Le query consumano unità API Similarweb Ricerca sulla concorrenza e di mercato Dati relativi a traffico, pubblico, app, parole chiave e mercato No Strategia e analisi della concorrenza Le stime potrebbero differire dai dati di prima mano Canva Produzione delle risorse per le campagne Progetti, modelli, cartelle e risorse del marchio Sì Team creativi e di contenuti Alcune azioni richiedono l'Enterprise Figma Revisione del progetto e produzione File, frame, componenti, variabili e FigJam Sì Team di progettazione, web e lancio Il server locale offre meno funzionalità Notion Sintesi e gestione delle conoscenze Pagine, database, ricerche e registrazioni delle campagne Sì Gestione dei contenuti e delle campagne L'accesso dipende dalle autorizzazioni dell'area di lavoro Google Drive Recupero dei file delle campagne Documenti, Fogli, Presentazioni e file condivisi No Teams con fonti di dati disperse Una gestione inadeguata delle cartelle compromette i risultati Slack Acquisizione delle decisioni e passaggi di consegne Messaggi, thread, canali, file e aree di lavoro Sì Team di campagna interfunzionale Le conversazioni informali potrebbero contenere decisioni ormai superate

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Cosa sono i connettori Claude MCP?

Una panoramica sulla funzione di MCP

Un connettore Claude MCP è un server Model Context Protocol (MCP) a cui Claude si collega, ottenendo così l’accesso in tempo reale a uno strumento esterno, a un’origine dati o a un servizio. I connettori della directory vengono esaminati da Anthropic prima di essere inseriti nell’elenco. I connettori personalizzati, che si aggiungono tramite URL, non lo sono.

Anthropic afferma che i connettori consentono di integrare servizi come Google Drive, Slack o un CRM in una conversazione con Claude. Funzionano ovunque sia disponibile Claude: sul web, sul desktop, in Claude Code e tramite l’API. Una volta effettuato il collegamento di un servizio, Claude può estrarne i dati e, in alcuni casi, agire al suo interno senza che tu debba incollare un singolo file CSV.

MCP è un protocollo aperto, reso open source da Anthropic alla fine del 2024 per sostituire le integrazioni frammentate e puntuali con un unico standard. Prima di allora, per collegare un assistente IA a HubSpot o Google Ads era necessario creare ogni volta un’API personalizzata. MCP trasforma tutto questo in un’unica connessione riutilizzabile con cui qualsiasi strumento compatibile con MCP può interagire.

Connettori Claude vs. server MCP vs. connettori personalizzati

Questi termini descrivono parti correlate dello stesso sistema, ma non sono intercambiabili.

Un server MCP è il livello tecnico che rende accessibili dati, strumenti e azioni tramite il Model Context Protocol. Un connettore Claude è l’interfaccia utente che consente a Claude di interagire con quel server. La differenza tra un connettore di directory e un connettore personalizzato risiede principalmente nelle modalità di revisione, individuazione e installazione. Entrambi funzionano sulla stessa infrastruttura MCP.

Termine Di cosa si tratta Quando un professionista del marketing lo utilizza Server MCP Un servizio che rende accessibili i dati e le azioni di un’app tramite il protocollo aperto Model Context Protocol Di solito si tratta della tecnologia di base. Ci si trova a gestirla direttamente quando si aggiunge un server remoto o si realizza un’integrazione interna Connettore Directory Un’integrazione MCP verificata presente nell’elenco dei connettori di Claude La procedura predefinita per strumenti come HubSpot o Canva: trova il connettore, collega il tuo account ed effettua l’autenticazione Connettore personalizzato Un server MCP remoto aggiunto manualmente a Claude tramite il suo URL Utile quando uno strumento non è presente nella directory, la tua azienda gestisce un proprio server o un provider mette a disposizione un endpoint aziendale separato

Anthropic valuta i connettori presenti nella directory in termini di sicurezza, affidabilità e compatibilità prima di inserirli nell’elenco. I connettori personalizzati utilizzano lo stesso runtime e la stessa infrastruttura di chiamata degli strumenti, ma non sono stati sottoposti a tale valutazione.

Questa panoramica è utile, ma non costituisce una garanzia di sicurezza assoluta. Ogni provider di connettori ha comunque i propri termini, la propria Informativa sulla privacy, le proprie autorizzazioni e le proprie pratiche di trattamento dei dati. Con un connettore personalizzato, la decisione relativa all’affidabilità ricade in misura maggiore sul tuo team, poiché Claude potrebbe essere in grado di leggere o modificare i dati nell’ambito dell’accesso che gli concedi.

Gli 11 migliori connettori Claude MCP per il marketing

La scelta del connettore giusto dipende da dove risiedono i tuoi dati di marketing e da cosa vuoi che Claude faccia con essi. Alcuni sono progettati principalmente per l’analisi, mentre altri possono creare record, aggiornare campagne o produrre direttamente risorse.

Le voci riportate di seguito riguardano il connettore stesso: cosa Claude è in grado di leggere, cosa può modificare, dove si inserisce in un flusso di lavoro di marketing e quali limiti richiedono ancora un controllo umano.

tramite HubSpot

Il connettore HubSpot importa in Claude i dati CRM in tempo reale, inclusi contatti, aziende, opportunità, ticket e prodotti, oltre a campagne, segmenti e cronologia delle interazioni. Ciò significa che il tuo team può porre domande sull’andamento del ciclo di vita, sui ricavi delle campagne, sulla qualità dei lead o sull’attività via email senza dover esportare nulla, e Claude risponde con riepiloghi/riassunti, tabelle, diagrammi o grafici.

Gestisce inoltre alcune operazioni di scrittura. Claude può creare o aggiornare record e registrare chiamate, riunioni, note, attività ed email. Ciò significa che può contrassegnare i contatti delle campagne per i quali non è previsto un passaggio successivo, quindi avviare attività di follow-up o aggiornare alcune proprietà.

Per il connettore Claude predefinito, collega HubSpot tramite la directory dei connettori di Claude e completa il flusso OAuth. Il connettore rispetta le autorizzazioni HubSpot esistenti di ciascun utente. HubSpot consiglia di impostare gli strumenti di scrittura su Necessita approvazione, in modo da poter verificare qualsiasi modifica prima che raggiunga il CRM.

HubSpot gestisce inoltre un server MCP remoto dedicato ai team che sviluppano connessioni personalizzate: https://mcp.hubspot.com

Prova questo prompt:

Tieni traccia dei contatti generati dalle nostre campagne a pagamento del secondo trimestre in ogni fase del ciclo di vita. Mostra il tempo medio trascorso in ciascuna fase, identifica i segmenti che generano la pipeline più qualificata e crea attività di follow-up per chi ha recentemente aperto le email ma non ha intrapreso alcuna azione successiva.

Piano: Richiede un piano Claude a pagamento (Pro, Max, Team o Enterprise). Disponibile per i clienti HubSpot su tutti i livelli di servizio HubSpot.

Ideale per: i team dedicati al fatturato e al ciclo di vita dei clienti che desiderano ottenere informazioni dal CRM senza dover esportare i dati, oltre a una gestione semplificata dei record previa approvazione. Limiti: l’accesso in scrittura è ancora in versione beta pubblica, la creazione e l’aggiornamento in blocco sono limitati a 10 record e l’attivazione dell’opzione “Dati sensibili” nasconde la cronologia delle interazioni alla visualizzazione di Claude.

2. Supermetrics: Query i dati delle campagne cross-channel da un'unica piattaforma

tramite Supermetrics

Supermetrics è una piattaforma di dati di marketing. Il suo connettore collega Claude a dati in tempo reale relativi a pubblicità, analisi, CRM, e-commerce e vendite provenienti da oltre 200 origini dati. L’elenco spazia da Google Ads e Meta a GA4, Shopify, HubSpot e Search Console. Il vantaggio è che Claude vede un unico collegamento Supermetrics, anziché un connettore separato per ogni strumento.

È perfetto per la reportistica che di solito richiede una montagna di esportazioni. Puoi chiedere a Claude di confrontare spesa, ricavi, CPA, ROAS e risultati delle campagne su tutti i canali. Inoltre, può analizzare a fondo un’anomalia e trasformare ciò che trova in un riepilogo esecutivo o in una dashboard condivisibile. Supermetrics afferma inoltre che Claude può creare, mettere in pausa, avviare o aggiornare le campagne pubblicitarie supportate , con ogni modifica inserita in coda per la tua revisione.

Configurazione personalizzata di MCP: visita mcp.supermetrics.com per configurare il server MCP autonomo di Supermetrics.

Prova questo prompt:

Confronta le prestazioni di Google Ads, Meta Ads e LinkedIn Ads della scorsa settimana. Mostra la spesa, i ricavi, il ROAS, il CPA e le cinque campagne più efficaci e quelle meno efficaci. Segnala eventuali variazioni insolite, spiega le possibili cause sulla base dei dati disponibili e suggerisci adeguamenti al budget da sottoporre a revisione umana.

Piano: Disponibile su tutti i piani Claude. Il connettore Directory non richiede una sottoscrizione a Supermetrics; il server MCP autonomo sì.

Ideale per: i professionisti del performance marketing che devono effettuare la reportistica su un numero di canali superiore a quello che una singola piattaforma è in grado di gestire. Limiti: I dati di Campaign riguardano solo Google Ads, Meta, Microsoft Advertising e TikTok, non tutte le oltre 200 fonti di lettura.

Il connettore di Klaviyo offre a Claude accesso diretto ai tuoi report sulle campagne, ai flussi, ai profili, ai segmenti e agli eventi. In questo modo, i team che si occupano del ciclo di vita dei clienti possono abbandonare i prompt generici e porre domande basate sul comportamento effettivo dei clienti. Claude può confrontare i ricavi delle campagne, analizzare un flusso relativo ai carrelli abbandonati, individuare i clienti coinvolti che non hanno ancora effettuato un acquisto o verificare come è stato creato un segmento. Gestisce anche le operazioni di lettura e scrittura. Claude è in grado di creare campagne, assegnare modelli e redigere o tradurre email. Inoltre, aggiorna i profili, modifica l’appartenenza agli elenchi e gestisce le iscrizioni. Può persino estrarre elementi dal catalogo e aggiungere immagini dei prodotti da URL quando si prepara una campagna incentrata sui prodotti. Per un singolo account Klaviyo, effettua la connessione tramite la directory dei connettori di Claude e completa il flusso OAuth. Le agenzie o i team che gestiscono più account possono aggiungere Klaviyo come connettore personalizzato utilizzando l’URL MCP remoto ufficiale: https://mcp.klaviyo.com/mcp Prova questo prompt: Confronta le prestazioni del nostro flusso relativo ai carrelli abbandonati negli ultimi due mesi. Individua il passaggio in cui si registra il calo maggiore, identifica i clienti che hanno interagito di recente ma non hanno effettuato acquisti e crea una bozza di campagna di re-engagement per quel segmento utilizzando i nostri modelli di oggetto e-mail più efficaci degli ultimi tempi.

3. Klaviyo: trasforma i dati in tempo reale dei clienti in campagne basate sul ciclo di vita

tramite Klaviyo

Il connettore di Klaviyo offre a Claude accesso diretto ai tuoi report sulle campagne, ai flussi, ai profili, ai segmenti e agli eventi. In questo modo, i team che si occupano del ciclo di vita dei clienti possono abbandonare i prompt generici e porre domande basate sul comportamento effettivo dei clienti. Claude può confrontare i ricavi delle campagne, analizzare un flusso relativo ai carrelli abbandonati, individuare i clienti coinvolti che non hanno ancora effettuato un acquisto o verificare come è stato creato un segmento.

Gestisce anche le operazioni di lettura e scrittura. Claude è in grado di creare campagne, assegnare modelli e redigere o tradurre email. Inoltre, aggiorna i profili, modifica l’appartenenza all’elenco e gestisce le iscrizioni. Può persino estrarre elementi dal catalogo e aggiungere immagini dei prodotti da URL quando si prepara una campagna incentrata sui prodotti.

Per un singolo account Klaviyo, effettua la connessione tramite la directory dei connettori di Claude e completa il flusso OAuth. Le agenzie o i team che gestiscono più account possono aggiungere Klaviyo come connettore personalizzato utilizzando l’URL MCP remoto ufficiale: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Prova questo prompt:

Confronta le prestazioni del nostro flusso relativo ai carrelli abbandonati negli ultimi due mesi. Individua il passaggio in cui si registra il calo maggiore, identifica i clienti che hanno interagito di recente ma non hanno effettuato acquisti e crea una bozza di campagna di re-engagement per quel segmento utilizzando i nostri modelli di oggetto e-mail più efficaci degli ultimi tempi.

Piano: Disponibile su tutti i piani di Claude, compreso il piano Free.

Ideale per: i team di e-commerce e fidelizzazione che desiderano basare la loro prossima email sulle azioni effettivamente compiute dai clienti. Dove si esaurisce la sua utilità: Claude redige la bozza della campagna; l’invio rimane comunque di competenza di una persona. Le agenzie che gestiscono diversi account hanno bisogno del connettore personalizzato, non di quello installabile con un solo clic.

4. Amplitude: porre domande sul comportamento degli utenti senza dover ricostruire la dashboard

tramite Claude

Amplitude è una piattaforma di analisi dei prodotti e il suo connettore importa i dati comportamentali in Claude. I team di marketing e crescita possono esplorare grafici, dashboard, coorti, esperimenti e interruttori di funzionalità direttamente nella chat. Una domanda che prima richiedeva di inviare una richiesta al team dei dati o di imparare da soli a utilizzare il generatore di query di Amplitude diventa una frase che si digita e alla quale si risponde in un solo respiro.

Claude è in grado di confrontare l’attivazione in base alla fonte della campagna, individuare i punti in cui gli utenti abbandonano il funnel, individuare i comportamenti legati alla fidelizzazione o segnalare i segmenti a maggior rischio di abbandono.

Amplitude fornisce anche un endpoint MCP remoto per configurazioni personalizzate: https://mcp.amplitude.com/mcp. Gli account ospitati nell’Unione europea devono utilizzare: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude gestisce l’autenticazione tramite OAuth, quindi non è necessario creare o memorizzare una chiave API.

Prova questo prompt:

Confronta gli utenti acquisiti tramite ricerca a pagamento, social a pagamento e ricerca organica nelle ultime otto settimane. Mostra l’attivazione, il completamento del nostro funnel principale e la fidelizzazione a quattro settimane per canale. Crea una coorte per il segmento più forte e realizza un grafico che illustri i comportamenti che lo distinguono dagli utenti con bassa fidelizzazione.

Piano: Disponibile su tutti i piani di Claude, compreso il piano gratis.

Ideale per: professionisti del marketing di crescita e di prodotto che hanno bisogno di risposte relative al funnel e alla fidelizzazione senza dover presentare una richiesta di dati. Il punto debole: la qualità della risposta dipende interamente dalla vostra tassonomia degli eventi. Un monitoraggio incoerente produce interpretazioni errate ma che sembrano attendibili.

5. Ahrefs: Esegui ricerche SEO direttamente da Claude

tramite Ahrefs

Ahrefs è una suite di strumenti SEO e il suo connettore garantisce a Claude l’accesso in lettura alla ricerca di parole chiave, all’analisi della concorrenza, al controllo dei backlink, al monitoraggio del posizionamento e alla visibilità di ricerca basata sull’IA. Invece di estrarre un report alla volta, puoi porre una domanda più ampia e lasciare che Claude integri diverse analisi di Ahrefs in un’unica chat. A quel punto, potrà trasformare il tutto in un riepilogo/riassunto della ricerca o in un piano di contenuti.

Ahrefs gestisce un server MCP remoto in hosting, che puoi aggiungere a Claude come connettore personalizzato e effettuare l'autenticazione tramite OAuth (oppure con una chiave con ambito MCP, che non è la stessa cosa di una chiave API v3 di Ahrefs): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Prova questo prompt:

Confronta il nostro dominio con tre concorrenti. Individua le parole chiave ad alto intento per le quali loro si posizionano e noi no, identifica le pagine che ottengono i backlink più forti e mostra quali marchi ricevono maggiore visibilità nella ricerca basata sull’IA. Trasforma i risultati in un brief di contenuti con ordine di priorità.

Piano: Disponibile in tutti i piani Claude come connettore personalizzato. Richiede un piano Ahrefs a pagamento, Lite o superiore.

Ideale per: team SEO e di creazione di contenuto che basano le proprie strategie su dati reali relativi a posizionamento, backlink e visibilità IA. Limiti: Solo lettura, quindi nulla viene pubblicato. L’MCP ospitato è inoltre destinato ai client IA supportati, non come API generica per script personalizzati.

Ideale per: team SEO e di creazione di contenuto che basano le proprie strategie su dati reali relativi a posizionamento, backlink e visibilità IA. Limiti: Solo lettura, quindi nulla viene pubblicato. L’MCP ospitato è inoltre destinato ai client IA supportati, non come API generica per script personalizzati.

6. Similarweb: Confronta il traffico dei concorrenti e la domanda del pubblico

tramite Similarweb

Similarweb è una piattaforma di digital intelligence. Il suo connettore per Claude importa in Claude dati relativi al web, alle app, al pubblico, alle parole chiave e al mercato. Utilizzalo quando vuoi sapere da dove provenga il traffico dei tuoi concorrenti, quali canali ne guidino la crescita e come un marchio si posizioni rispetto alla categoria.

Questo gli conferisce un ruolo diverso rispetto ad Ahrefs. Ahrefs approfondisce i posizionamenti nei motori di ricerca e i backlink. Similarweb invece offre una visione d’insieme: fonti di traffico, composizione del pubblico, prestazioni delle app e benchmark di settore. In questo modo è possibile verificare se la crescita di un concorrente deriva dalla ricerca, dai media a pagamento, dai referral, dai social o dal traffico diretto, prima di decidere dove approfondire l’analisi.

Similarweb mette inoltre a disposizione un server MCP in hosting per configurazioni personalizzate: https://mcp.similarweb.com

Prova questo prompt:

Confronta il nostro sito con quattro concorrenti negli ultimi sei mesi. Suddividi il traffico per canale e area geografica, mostra le principali parole chiave organiche di ciascun sito e identifica i segmenti di pubblico o di mercato in cui i concorrenti stanno crescendo più rapidamente di noi.

Piano: Disponibile con tutti i piani di Claude, compreso il piano Free, ma è necessaria una sottoscrizione a Similarweb con accesso all’API (piani “Solo API”, “Business” o “Enterprise”).

Ideale per: strategia e analisi della concorrenza, quando l’attenzione è rivolta alla categoria piuttosto che al proprio sito. Limiti: I numeri sono stime modellizzate, non analisi dei dati della concorrenza. Utili per orientarsi, ma non da presentare in una presentazione al consiglio di amministrazione.

7. Canva: crea risorse per le campagne senza uscire da Claude

tramite Claude

Canva è una piattaforma di design. Grazie al suo connettore, Claude può cercare, creare, compilare automaticamente ed esportare progetti direttamente dal tuo account Canva. Per i professionisti del marketing, questo si traduce in vero e proprio lavoro di produttività. Puoi trasformare un brief in una presentazione, creare rapidamente grafiche per i social, inserire nuovi testi in un modello personalizzato con il tuo marchio o recuperare un progetto smarrito in un'area di lavoro.

Il vero vantaggio non sta nella generazione di immagini di per sé. Claude è in grado di lavorare con i contenuti e i modelli Canva già esistenti. Questo lo rende molto più efficace nella produzione ripetibile di campagne. Potresti chiedergli di trovare la presentazione di lancio dell’ultimo trimestre, riassumerne il messaggio, crearne una nuova versione per un altro pubblico ed esportare il risultato per la revisione.

Canva gestisce un server MCP remoto ufficiale: https://mcp.canva.com/mcp

Prova questo prompt:

Trova la nostra ultima presentazione sul lancio del prodotto, riepiloga il messaggio principale e crea una versione per i partner di cinque diapositive utilizzando lo stesso branding. Mantieni le affermazioni della presentazione originale, accorcia il testo ed esporta una copia di revisione.

Piano: Disponibile su tutti i piani Claude. È possibile cercare, creare ed esportare lavori con qualsiasi piano Canva; i modelli personalizzati richiedono i piani Pro, Teams o Enterprise; la compilazione automatica è disponibile solo con il piano Enterprise.

Ideale per: team creativi e di contenuto che realizzano campagne ripetibili a partire da modelli esistenti. Limiti: Verifica a quali aree di lavoro, cartelle, modelli e risorse del marchio su Canva possa accedere l’account collegato. Inoltre, Claude non è in grado di valutare se un progetto sia conforme al tuo sistema di identità di marca, alle norme legali o alle indicazioni della campagna, a meno che tali standard non siano presenti nel materiale di partenza.

8. Figma: trasferire i progetti delle campagne tra le fasi di contestualizzazione, revisione e produzione

tramite Anthropic

Figma è una piattaforma di progettazione e prototipazione. Il connettore offre a Claude un accesso strutturato ai tuoi file Figma, dai componenti e dalle variabili ai layout e ai contenuti FigJam. Dimostra tutta la sua utilità quando il lavoro sulle campagne si colloca a metà strada tra progettazione e sviluppo. Pensa alle landing page, alle demo di prodotto, alle presentazioni di lancio e alle esperienze web.

Il connettore è bidirezionale. Claude è in grado di leggere il contesto di progettazione, generare codice dai frame selezionati, creare diagrammi FigJam e riscrivere contenuti modificabili sull’area di lavoro. In questo modo, un team può passare da un’interfaccia live a livelli Figma modificabili, rivedere il progetto e poi integrare le modifiche approvate nella build.

L’endpoint MCP remoto preferito da Figma è: https://mcp.figma.com/mcp; è disponibile anche un endpoint desktop locale: http://127.0.0.1:3845/mcp

Prova questo prompt:

Esamina i modelli di landing page selezionati alla luce dei messaggi contenuti nel nostro brief di lancio. Segnala i testi in contrasto con la posizione approvata, crea un elenco degli stati o delle risorse mancanti e crea un diagramma FigJam che illustri il flusso di revisione proposto.

Piano: Il server remoto funziona con tutte le postazioni e i piani di Figma; il server desktop richiede una postazione Dev o Full su un piano a pagamento.

Ideale per: team di progettazione, web e lancio che gestiscono il lavoro sulle campagne tra la fase di revisione e quella di realizzazione. Limiti: solo i clienti presenti nel catalogo MCP di Figma possono effettuare la connessione, quindi verifica la tua situazione prima di pianificare qualsiasi piano.

9. Notion: trasformare le conoscenze sulle campagne in documenti operativi

tramite Claude

Il connettore Notion fornisce a Claude l’accesso in lettura e scrittura alle parti del tuo spazio di lavoro raggiungibili dall’account collegato. Claude può effettuare ricerche nelle pagine, recuperare il contesto delle campagne, creare nuove pagine, effettuare modifiche ai contenuti e aggiornare le voci del database. Per i professionisti del marketing, ciò risulta utile quando brief, posizionamento, linee guida editoriali, ricerche e strumenti di monitoraggio delle campagne sono già presenti in Notion.

In questo modo Claude può raccogliere le decisioni sparse tra le pagine di lancio o trasformare un’analisi completata in un brief chiaro e sintetico. E, a differenza di un connettore di sola lettura, riscrive il risultato direttamente in Notion invece di lasciarlo nella chat.

Remote MCP server: https://mcp.notion.com/mcp

Prova questo prompt:

Individua il posizionamento approvato, le ricerche sul pubblico e le note di lancio per la nostra campagna aziendale. Crea un brief della campagna che includa il messaggio chiave, gli argomenti a sostegno, il piano dei canali, le domande aperte e i titolari designati, quindi salvalo nel database delle campagne.

Piano: Disponibile su tutti i piani di Claude, compreso il piano Free.

Ideale per: i team che si occupano di contenuti e campagne, i cui brief e strumenti di monitoraggio sono già integrati nella piattaforma. Limiti: la portata di Claude dipende dalle autorizzazioni concesse tramite Notion; l’accesso in scrittura significa che può modificare pagine live e record del database. Verificate quali aree di lavoro e pagine rientrano nell’ambito di applicazione e controllate le modifiche che ne derivano prima che Claude aggiorni un brief o un tracker di campagna.

Ideale per: i team che si occupano di contenuti e campagne, i cui brief e strumenti di monitoraggio sono già integrati nella piattaforma. Limiti: la portata di Claude dipende dalle autorizzazioni concesse tramite Notion; l’accesso in scrittura gli consente di modificare pagine live e record del database. Verificate quali aree di lavoro e pagine rientrano nell’ambito di applicazione e controllate le modifiche che ne derivano prima che Claude aggiorni un brief o un tracker di campagna.

10. Google Drive: cerca i file sorgente alla base di una campagna

tramite Claude

Google Drive è il luogo in cui si accumula gran parte del lavoro relativo alle campagne. Il connettore consente a Claude di effettuare ricerche su Drive e di operare su Documenti Google, Fogli Google e Presentazioni. È in grado di leggere un documento Google, estrarre i dati da un foglio di calcolo in formato CSV ed estrarre il testo dalle presentazioni. Ciò risulta utile quando le informazioni sono sparse tra file di ricerca, fogli di calcolo sulle prestazioni, presentazioni e testi approvati.

Potresti chiedere a Claude di trovare l’ultima presentazione, confrontarla con il testo definitivo della landing page ed estrarre i risultati da un foglio di calcolo, il tutto senza aprire ogni singolo file.

Prova questo prompt:

Trova l’ultima versione approvata del brief della campagna, della presentazione della posizione e del foglio di calcolo delle prestazioni per il lancio del terzo trimestre. Confronta il messaggio finale con le affermazioni approvate, quindi riepiloga i risultati per canale e cita il file di origine per ciascun dato.

Piano: Disponibile su tutti i piani di Claude, compreso il piano Free.

Ideale per: team il cui materiale di riferimento è sparso tra documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Dove si arena: Google Drive è collegato tramite il flusso integrato di Claude per Google Workspace e OAuth e offre un recupero in sola lettura. Una gestione disordinata delle cartelle e nomi di file poco chiari nel tuo Google Drive indeboliscono ogni risposta, e Claude non può fare nulla per risolvere questo problema al posto tuo.

11. Slack: trasformare le conversazioni relative alle campagne in decisioni e passaggi di consegne

tramite Claude

Il connettore Slack consente a Claude di cercare messaggi, canali, thread, file, utenti e canvas, per poi redigere o inviare messaggi. È quindi utile per il lavoro relativo alle campagne che raramente rientra nel brief formale. Si pensi a feedback in ritardo, chiamate di lancio, approvazioni in stallo e modifiche concordate in un thread.

Claude è in grado di sintetizzare un lungo canale di lancio, distinguere le decisioni dai semplici suggerimenti e redigere un aggiornamento di stato chiaro per le parti interessate. Può anche creare una bacheca su Slack per fissare il piano definitivo. In questo modo si evita che il contesto importante vada perso nella cronologia dei messaggi.

Prova questo prompt:

Esamina il canale #q3-launch degli ultimi sette giorni. Distingui le decisioni definitive, le questioni irrisolte, gli ostacoli e le azioni assegnate. Redigi una bozza di aggiornamento per le parti interessate da sottoporre a revisione, quindi crea un canvas con lo stato di lancio approvato.

Piano: Disponibile su tutti i piani di Claude, compreso il piano gratis.

Ideale per: team di campagna interfunzionali in cui le decisioni vengono prese tramite thread. Punto critico: la chat conserva le decisioni superate proprio accanto a quelle attuali, e Claude non è in grado di distinguere in modo affidabile le une dalle altre. Indica il brief come criterio di spareggio.

I connettori sono un sistema vivente, non un semplice catalogo Ogni elenco dei “migliori connettori” tratta i connettori come oggetti da collezionare. Ma è un approccio sbagliato. Un connettore è una relazione permanente tra Claude e un sistema di registrazione, e le relazioni permanenti richiedono cura. Le autorizzazioni scadono. I fornitori rilasciano nuovi oggetti e ne ritirano di vecchi. L’accesso che hai concesso a gennaio è ancora attivo a luglio, puntando silenziosamente a dati che non query più. Alla base di tutto questo c’è un meccanismo concreto, che comporta un costo per ogni singola conversazione. I connettori vengono caricati a livello di account anziché per singolo progetto, quindi ogni connettore che lasci abilitato inserisce le definizioni dei propri strumenti in ogni nuova conversazione che avvii. Un singolo connettore pesante può includere decine di strumenti. Se ne abiliti dodici, una parte consistente della finestra di contesto va persa prima ancora di digitare una sola parola. Claude Code rappresenta l’eccezione, poiché è in grado di limitare i server a livello di progetto. Claude offre un'impostazione “carica gli strumenti quando necessario” pensata per rimandare questa operazione, anche se gli utenti hanno segnalato che non sempre funziona, con le definizioni complete che continuano a caricarsi in anticipo. Consideratela un aiuto, non una garanzia. La soluzione, quindi, sta nell’abitudine piuttosto che in un’impostazione. Prima di una sessione di lavoro, attiva solo ciò che serve per l’attività e disattiva il resto. Una volta al trimestre, apri l’elenco dei connettori e chiediti quali hai effettivamente utilizzato, quindi disconnetti gli altri direttamente dallo strumento di origine, non solo in Claude. Revocare l’accesso OAuth proprio dove lo hai concesso è l’unico modo per chiudere definitivamente la porta.

Come configurare un connettore Claude

La configurazione di un connettore di directory richiede pochi minuti e non richiede alcun codice. Le impostazioni sono pressoché identiche per ogni strumento di marketing che aggiungi.

In Claude, vai su Personalizza > Connettori e sfoglia la Directory dei connettori Trova il connettore che ti serve e clicca su Connetti Completa il flusso OAuth nella scheda del browser che si apre. Effettua l’accesso allo strumento stesso e concedi a Claude l’autorizzazione entro gli ambiti da te approvati Una volta tornato su Claude, il connettore compare nella tua chat e puoi abilitarlo come origine dati per la conversazione

Per uno strumento che non è presente nell’elenco, è possibile aggiungere invece un connettore personalizzato. Vai su Personalizza > Connettori, clicca sul +, seleziona Aggiungi connettore personalizzato e inserisci il nome e l’URL del server MCP remoto. Aggiungi le credenziali OAuth nelle impostazioni avanzate se il server le richiede.

Un piccolo dettaglio di configurazione ti risparmia ore di confusione. Anthropic sottolinea che i connettori personalizzati raggiungono il tuo server MCP dal cloud di Anthropic, non dal tuo computer locale. Pertanto, un server protetto dal firewall aziendale non funzionerà a meno che tu non inserisca gli intervalli IP di Anthropic nell’elenco delle eccezioni. Questo vale anche per Claude Desktop, che altrimenti gira sul tuo computer.

Un'ultima nota: in qualsiasi piano è possibile aggiungere un connettore personalizzato, ma gli utenti della versione gratis possono utilizzarne solo uno. I connettori della directory sono disponibili in tutti i piani.

MCP o piattaforma di automazione: quale ti serve?

I connettori Claude possono sembrare una versione alternativa di Zapier, Make o di un’integrazione nativa con le app. Pur presentandone alcuni aspetti in comune, risolvono problematiche diverse.

Una piattaforma di automazione funziona al meglio quando il percorso è prestabilito. Si verifica un trigger, segue un’azione predefinita e ogni volta viene eseguita la stessa sequenza. Ad esempio, quando qualcuno invia un modulo di richiesta per una campagna, è possibile creare un’attività, assegnarla al responsabile delle operazioni di marketing e inviare un avviso su Slack.

MCP funziona meglio quando il percorso dipende da ciò che Claude individua. Potresti chiedergli di indagare sul motivo per cui le conversioni a pagamento sono diminuite, confrontare i dati pubblicitari con i risultati del CRM, verificare se il messaggio della pagina di destinazione è cambiato e suggerire l’azione successiva. Claude decide quali fonti collegate esaminare e come interpretarle nel rispetto delle regole da te impostate.

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Come integrare i connettori in un flusso di lavoro di campagna

Hai già conosciuto i connettori. Il vero vantaggio si ottiene quando li concateni in un’unica sequenza. Un singolo connettore risponde a una domanda. Un flusso di lavoro va oltre e indica a Claude l’ordine in cui operare, quale fonte prevale in caso di discrepanza tra due di esse e dove deve fermarsi per la tua approvazione. I connettori non comunicano mai tra loro autonomamente. Claude esegue la sequenza e le tue istruzioni sono le regole operative che segue.

1. Inizia con il brief della campagna

Tutto ciò che viene generato a valle eredita ciò che si imposta qui, quindi inizia designando una pagina autorevole come fonte di riferimento. Una volta che Claude considera quella pagina di Notion come punto di riferimento, ogni passaggio successivo attingerà dalla stessa posizione, dal stesso pubblico e dalle stesse affermazioni approvate.

“Utilizzate il brief della campagna del terzo trimestre approvato su Notion come fonte autorevole per la posizione, il pubblico, i dettagli dell’offerta e le affermazioni approvate. Segnalate eventuali fonti successive che siano in contrasto con esso.”

2. Verifica la creatività rispetto al brief

Ora Claude valuta il progetto in base a quel brief, e sono i limiti che hai impostato a guidare il processo. Chiedigli di segnalare eventuali conflitti nei testi e di lasciare il file inalterato finché non lo approvi. Individuare eventuali scostamenti è un uso corretto dell’accesso al connettore, mentre il giudizio sul marchio spetta comunque a una persona.

“Verifica il design della pagina di landing rispetto al brief di Notion. Segnala eventuali affermazioni, titoli, inviti all’azione o formulazioni rivolte al pubblico che siano in contrasto con la posizione approvata. Non effettuare alcuna modifica al file finché non avrò approvato le modifiche proposte.”

3. Confronta i risultati delle piattaforme con quelli del CRM

Dopo il lancio, Claude legge in un unico passaggio i dati pubblicitari da Supermetrics e i risultati del CRM da HubSpot. La sfida di coordinamento consiste nel tenere separati i due aspetti. Poiché una conversione sulla piattaforma pubblicitaria raramente equivale a un lead qualificato, istruisci Claude a riportarli come metriche distinte, in modo che i numeri rimangano attendibili.

“Estrai i dati relativi alla spesa pubblicitaria, al CPA e al ROAS da Supermetrics. Utilizza poi HubSpot per mostrare i contatti generati, l’avanzamento del ciclo di vita, la pipeline qualificata e il fatturato chiuso legato a quelle campagne. Mantieni separate le conversioni delle piattaforme pubblicitarie e i risultati del CRM.”

4. Trasformare i risultati in un passaggio di consegne al team

Infine, Claude redige il report e lo prepara per Slack. La regola da aggiungere qui è una procedura di approvazione chiara: chiedi a Claude di scrivere l’aggiornamento e di mostrartelo, poi trattieni il post finché non dai la tua approvazione.

“Redigi un aggiornamento su Slack che includa il riepilogo esecutivo, tre modifiche sostanziali, le lacune nei dati non risolte e i titolari delle azioni indicati. Mostramelo prima di pubblicarlo nel canale #marketing-performance.”

Questo offre al team un ciclo completo:

Sintesi → revisione creativa → analisi delle prestazioni → report approvato

Nessuna esportazione CSV si frappone tra questi passaggi. Il solo accesso non è ancora sufficiente a costituire un flusso di lavoro. L’ordine, i criteri di risoluzione in caso di parità, le definizioni delle metriche e i punti di approvazione sono ciò che trasforma quattro connettori in un unico ciclo ripetibile. I connettori forniscono l’accesso, Claude si occupa dell’orchestrazione e le vostre istruzioni definiscono le regole.

Prompt che collega l’intero ciclo: Utilizza il brief della campagna del terzo trimestre approvato su Notion come fonte autorevole per il pubblico, la posizione, i dettagli dell’offerta e le affermazioni approvate. Esamina l’attuale design della landing page in Figma alla luce di quelle indicazioni. Elenca eventuali incongruenze nei testi o nei messaggi, ma non effettuare modifiche al design. Successivamente, utilizza Supermetrics per recuperare dati relativi a spesa, CPA, ROAS e prestazioni a livello di campagna su Google Ads, Meta Ads e LinkedIn Ads relativi agli ultimi sette giorni. Utilizza HubSpot per visualizzare i contatti creati, l’evoluzione del ciclo di vita, la pipeline qualificata e il fatturato chiuso associato a tali campagne. Mantieni separate le conversioni della piattaforma e i risultati del CRM, e contrassegna eventuali nomi di campagne o record che non riesci a abbinare. Redigi un rapporto settimanale conciso con un riepilogo esecutivo, un confronto tra i canali, i tre cambiamenti più significativi e non più di cinque azioni consigliate. Quindi prepara un post su Slack per #marketing-performance, ma attendi la mia approvazione prima di inviarlo.

Aboli Gangreddiwar, esperta di marketing del ciclo di vita che ha scritto un approfondimento sugli MCP per i professionisti del marketing, lo spiega bene:

Lo vedo un po’ come una sorta di USB-C per il tuo stack di marketing. Se utilizzi Databricks come CDP e HubSpot come ESP, MCP potrebbe potenzialmente consentire loro di comunicare tra loro in modo più fluido. Non avresti bisogno di aprire un ticket BI ogni volta che desideri un nuovo campo dati. ”

Lo vedo un po’ come una sorta di USB-C per il tuo stack di marketing. Se utilizzi Databricks come CDP e HubSpot come ESP, MCP potrebbe potenzialmente consentire loro di comunicare tra loro in modo più fluido. Non avresti bisogno di aprire un ticket BI ogni volta che desideri un nuovo campo dati. ”

Questo è il passaggio da un’IA che parla del tuo marketing a un’IA che agisce su di esso. Se desideri una panoramica più ampia su come l’IA si inserisce nel lavoro di marketing prima di integrarla, guarda questo video:

I connettori Claude sono sicuri per i dati di marketing?

È possibile. La sicurezza dipende da tre fattori: il connettore che scegli, le autorizzazioni che concedi e le azioni che Claude è autorizzato a compiere. La maggior parte dei connettori di directory utilizza OAuth, quindi accedi tramite la piattaforma di origine invece di effettuare la condivisione della password. I server MCP personalizzati potrebbero utilizzare OAuth, chiavi API o altro, quindi consulta prima la guida del fornitore.

Per i dati di marketing, segui quattro regole:

Privilegiate i connettori di directory o i server MCP di prima parte. Anthropic sottolinea che Anthropic sottolinea che i connettori personalizzati possono collegare Claude a servizi che non sono stati verificati . Aggiungete un endpoint personalizzato solo se proviene dal documento ufficiale del fornitore. Verificate inoltre chi gestisce il server e a quali dati può accedere

Assicurati che le azioni di scrittura siano soggette ad approvazione. Claude ti consente di impostare ogni strumento su Consenti sempre , Richiede approvazione o Bloccato . Inizia con l’accesso in sola lettura, ove possibile. Richiedi la conferma prima che Claude modifichi i budget, aggiorni i record del CRM, effettui una modifica al pubblico, invii Messaggi o sovrascriva documenti attivi

Verifica le autorizzazioni dell’utente in connessione. Claude eredita i diritti di accesso di quella persona nella piattaforma di origine, quindi può vedere o fare solo ciò che già le è consentito. Gli ambiti OAuth, le impostazioni dell’organizzazione e le autorizzazioni specifiche per ogni strumento possono restringere ulteriormente tali diritti

È possibile che alcuni dati non vengano riportati. HubSpot, ad esempio, HubSpot, ad esempio, applica un blocco alla cronologia delle interazioni quando è attivata l’opzione “Dati sensibili”. Ciò riguarda email, chiamate, riunioni, note e attività. Pertanto, una risposta potrebbe risultare incompleta per impostazione predefinita

Aggiungi questa istruzione ai flussi di lavoro sensibili:

Elenca tutti i record, i campi, i file o i canali a cui non hai potuto accedere. Non dedurre i valori mancanti.

La strada più sicura è semplice. Concedere il minimo livello di accesso utile, sottoporre le azioni con conseguenze significative all’approvazione umana e ampliare le autorizzazioni solo quando un vero e proprio flusso di lavoro lo richiede.

Perché i tuoi connettori Claude non funzionano

Quando un connettore non funziona correttamente, la causa è solitamente una delle poche possibili. Raramente dipende da un tuo prompt.

Il server è irraggiungibile : i connettori personalizzati e remoti si collegano dal cloud di Anthropic, non dal tuo computer. Se il tuo server MCP si trova dietro un firewall o su una rete privata, continuerà a dare errore finché non aggiungerai gli intervalli IP di Anthropic alla lista dei siti autorizzati

L'autenticazione è scaduta in modo silenzioso : i token OAuth dei connettori personalizzati non sempre sopravvivono al riavvio dell’app. : i token OAuth dei connettori personalizzati non sempre sopravvivono al riavvio dell’app. Il repository Claude Code di Anthropic documenta connettori che risultano “connessi” pur non caricando alcuno strumento. La soluzione affidabile è il prompt di autenticazione all’interno della chat, eseguito una volta per sessione

Il problema è a monte : i connettori remoti possono smettere di funzionare sul lato server anche se da parte tua non è cambiato nulla. Quando uno strumento invia un aggiornamento al proprio server MCP, la tua connessione può interrompersi senza che tu ne sia responsabile

Limiti del piano: gli utenti della versione gratuita hanno a disposizione un solo connettore personalizzato, mentre per utilizzare più connettori è necessario un piano Anthropic a pagamento

Come ClickUp mantiene la connessione dello stack di marketing

A questo punto, i connettori hanno terminato il loro lavoro. Claude ha estratto i numeri relativi alle inserzioni, ha effettuato un controllo incrociato con il CRM e ti ha fornito un’analisi chiara su ciò che ha funzionato. A questo punto, qualcuno deve copiare tali raccomandazioni in uno strumento di gestione delle attività, assegnare i titolari, collegare il brief e spiegare nuovamente la decisione durante la revisione successiva. Una settimana dopo, nessuno è in grado di dire quali raccomandazioni siano state approvate, quali siano state implementate e quali siano rimaste in sospeso.

È proprio questa la lacuna che ClickUp colma. I connettori importano i dati delle campagne in Claude. ClickUp mantiene il brief, le decisioni, i risultati attesi e il lavoro di follow-up collegati alla stessa scheda della campagna.

Dall’analisi di Claude a un’attività in proprio

Quando Claude segnala una landing page che sta perdendo conversioni, ClickUp Brain può aprire l’attività direttamente da lì, assegnare un titolare, impostare una data di scadenza, collegare il brief di origine e suddividerla in attività secondarie relative a testo, design e controllo qualità.

Usa ClickUp Brain per assegnare attività, impostare date di scadenza, valutare i carichi di lavoro e molto altro ancora

E per i controlli che esegui su ogni campagna, un Super Agent di ClickUp se ne occupa in modo autonomo. Esamina i nuovi input in base ai tuoi criteri, crea attività operative a partire dai brief approvati e segnala una revisione in stallo prima che scada la scadenza. Sei tu a decidere quali fonti leggere e quali azioni richiedono la tua approvazione, in modo che l’automazione non anticipi mai l’intervento umano.

Sintesi, decisioni e stato in un unico record

Il tuo posizionamento, le tue affermazioni e la cronologia delle approvazioni si trovano in ClickUp Docs, proprio accanto alle attività che le realizzano. E Brain legge entrambi quando gli poni una domanda. In questo modo, il ragionamento alla base di una decisione rimane associato al lavoro invece di finire sepolto in una vecchia discussione. Puoi redigere il prossimo brief nello stesso Doc e fare in modo che Brain aggiorni l’attività collegata man mano che procedi, senza che i due elementi perdano mai la sincronizzazione.

Una dashboard di ClickUp riunisce poi la stessa campagna in un'unica vista in tempo reale: stato di avanzamento per flusso di lavoro, carico di lavoro e ostacoli, con aggiornamenti in tempo reale man mano che il lavoro procede. Se chiedi a Brain cosa è cambiato, il sistema legge direttamente da quei dati in tempo reale, sostituendo gran parte della confusione legata agli aggiornamenti settimanali.

Modello pronto all’uso Scarica il modello gratis Utilizza il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp per mappare la tua campagna in cinque fasi Se preferisci non creare quella struttura da zero, il modello ClickUp per la gestione delle campagne di marketing articola una campagna in cinque fasi: Pianificazione, Produzione, Lancio, Valutazione e Fidelizzazione. I campi personalizzati consentono di inserire il team, il canale, il budget e il tipo di risultato atteso, e avrai a disposizione una bacheca delle fasi, un calendario e viste predefinite dedicate al lancio e ai social.

Il limite reale: nulla di tutto ciò rende ClickUp un sostituto degli strumenti che contengono i dati delle tue campagne in corso. HubSpot, Supermetrics e gli altri continuano a detenere i dati grezzi e, se la maggior parte del tuo lavoro si svolge in quegli strumenti, i connettori specializzati ti mantengono più vicino alla fonte. ClickUp trova la sua utilità quando la fase decisionale e quella operativa devono effettuare la condivisione dei dati.

A chi è rivolto: ai team di marketing che gestiscono diverse campagne contemporaneamente, in cui le priorità cambiano e gli stakeholder desiderano ricevere aggiornamenti sullo stato senza doverli richiedere. Un professionista del marketing che lavora da solo e invia query sporadiche troverà questa soluzione più complessa di quanto la situazione richieda.

Decimal Point Analytics ha ridotto il lavoro nel marketing del 40% grazie a ClickUp Decimal Point Analytics presentava la stessa situazione di disorganizzazione: il contesto delle campagne, le richieste e la reportistica erano sparsi tra fogli di calcolo, moduli, thread di email e strumenti di IA separati. Dopo aver trasferito oltre 800 dipendenti su ClickUp e aver integrato Brain nella routine quotidiana del team di marketing, l’azienda riporta un aumento della produttività nel marketing del 40% e un risparmio di circa due ore al giorno a persona per la creazione di contenuti e la ricerca. I dashboard in tempo reale hanno sostituito le presentazioni create manualmente per le revisioni da parte del management. La lezione per i team che fanno ampio uso dei connettori: importare i dati in Claude accelera l’analisi, che è la parte più facile da apprezzare. Il vero vantaggio emerge in seguito, quando le decisioni, le attività e la reportistica rimangono collegati anche molto tempo dopo la chiusura della chat.

I connettori garantiscono a Claude l’accesso. Sta a te assegnargli un compito.

L’accesso è la parte facile. L’orchestrazione è il vero lavoro. Ciò che distingue un set di connettori Claude che si dimostra davvero utile da uno che rimane semplicemente inutilizzato è l’insieme di regole che si definiscono attorno ad esso: quale fonte prevale in caso di parità, come viene definita ciascuna metrica e in quali punti Claude deve fermarsi e attendere l’intervento umano.

Quindi inizia in piccolo. Scegli un’attività che svolgi ogni settimana, che si tratti dell’analisi delle prestazioni del Monday, del controllo creativo pre-lancio o dell’analisi mensile della concorrenza. Collega solo i connettori necessari per quell’attività, nell’ordine in cui servono. Poi esegui il flusso di lavoro abbastanza volte da far sì che il prompt smetta di cambiare. Quello è il tuo primo flusso di lavoro e ti insegnerà di più su ciò di cui hai effettivamente bisogno rispetto a qualsiasi installazione frenetica.

C'è una lacuna che i connettori da soli non riescono a colmare: il momento in cui le informazioni devono tradursi in azione. Claude può segnalarti che una landing page sta perdendo conversioni, ma qualcuno deve comunque occuparsi della correzione, fissare la scadenza e monitorarne il completamento. È qui che concentrare le decisioni e l'esecuzione in un unico posto dà i suoi frutti, ed è qui che entra in gioco ClickUp.

La piattaforma di lavoro con IA integrata di ClickUp trasforma un suggerimento di Claude in un'attività assegnata con brief, titolare e dashboard già allegati. Quindi non esitare e inizia subito a usare ClickUp gratis.

Domande frequenti sui connettori Claude MCP

Dipende dal connettore. Quelli in sola lettura, come Ahrefs e Similarweb, si limitano a estrarre dati, mentre HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion e Slack supportano azioni di scrittura quali la creazione di record, l’aggiornamento delle campagne o l’invio di Messaggi. Puoi gestire queste impostazioni per ogni singolo strumento in Claude, configurando ciascuna opzione su “Consenti sempre”, “Richiede approvazione” o “Bloccato”; assicurati quindi di sottoporre a approvazione le operazioni di scrittura che comportano conseguenze significative.

Devo saper scrivere codice per utilizzare i connettori di Claude?

No. I connettori Directory si installano con pochi clic e un accesso OAuth, senza bisogno di codice. Anche un connettore personalizzato richiede solo un nome e l’URL di un server MCP remoto, sebbene la creazione del server MCP stesso sia un’attività da sviluppatori se il tuo strumento non ne offre già uno.

In che modo l’MCP si differenzia da una normale API?

Un'API è un'integrazione personalizzata che si crea per ogni singolo servizio; pertanto, collegare Claude a HubSpot e Google Ads separatamente richiedeva in passato due configurazioni distinte. MCP sostituisce questo approccio con un unico standard aperto con cui qualsiasi strumento compatibile con MCP può comunicare. Anthropic lo ha reso open source nel 2024 proprio per eliminare le integrazioni frammentate e ad hoc.

Non con connettori dedicati di prima parte, ma sì, tramite Supermetrics, che collega Claude a oltre 200 fonti, tra cui Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads e Search Console tramite un’unica connessione. Claude vede un unico connettore Supermetrics anziché uno per ogni piattaforma e può confrontare spesa, ROAS e CPA tra i vari canali.

I connettori Claude sono gratis?

La maggior parte dei connettori di directory è disponibile in tutti i piani, compreso quello gratuito, anche se gli utenti della versione gratuita possono utilizzare al massimo un solo connettore personalizzato. Alcuni connettori specifici, come quello di HubSpot, richiedono un piano Anthropic a pagamento (Pro, Max, Team o Enterprise). Il connettore in sé è generalmente incluso; il costo consiste nell’abbonamento a Claude più l’eventuale account a pagamento dello strumento a cui ci si sta collegando.

I connettori Claude possono sostituire Zapier o Make?

Non del tutto. I connettori di Claude sono più adatti a un lavoro flessibile e fortemente contestuale, in cui il passaggio successivo dipende da ciò che il modello individua. Zapier, Make e strumenti simili sono più indicati per automazioni fisse del tipo “trigger-azione” che devono essere eseguite sempre allo stesso modo. Molti team utilizzeranno Claude per analizzare e decidere, per poi affidare un’azione approvata a un’automazione deterministica.