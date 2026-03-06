Le 10 migliori alternative a Murf IA nel [anno]

La maggior parte dei team con cui parlo non ha difficoltà a trovare una voce IA. La loro difficoltà è evitare che l'intero processo di generazione del doppiaggio si trasformi in un caos disorganizzato.

La sceneggiatura è su Documenti Google, le modifiche arrivano tramite Slack, le attività sono su Asana e poi Murf IA diventa un'altra scheda da tenere d'occhio. È lì che il tempo di produzione va perso.

I dati dell’indice di tendenza del lavoro di Microsoft quantificano questo rumore: i dipendenti vengono interrotti circa ogni due minuti durante le ore di lavoro, per un totale di circa 275 interruzioni al giorno.

E una volta che il tuo flusso di lavoro vocale è suddiviso tra diversi strumenti, sei oberato dal contesto dispersivo: il continuo passaggio da un'app all'altra e la ricerca di informazioni che ti impediscono di terminare il lavoro.

Questa guida è incentrata su una domanda che dovresti davvero portarti a cuore quando scegli le alternative a Murf IA: questo strumento renderà più facile la produzione vocale settimana dopo settimana?

Qui troverai 10 opzioni, che vanno dalle piattaforme di clonazione vocale ultra-realistiche alle aree di lavoro all-in-one che mantengono script, approvazioni e risorse più vicini tra loro.

Perché cercare alternative a Murf IA

Le alternative a Murf IA sono piattaforme di sintesi vocale (TTS) e generazione vocale IA che convertono testi scritti in audio dal suono naturale. Sono utilizzate da autori di contenuti, esperti di marketing, team di formazione e sviluppo e sviluppatori di prodotti che necessitano di doppiaggi professionali senza dover assumere doppiatori per ogni aggiornamento.

Murf IA funziona bene per i doppiaggi di base, ma i team iniziano a incontrare difficoltà quando la produzione aumenta e le aspettative crescono.

Con la domanda di contenuti che dovrebbe aumentare di 5 volte, le lacune diventano sempre più evidenti:

Il prezzo può essere difficile da giustificare per un uso occasionale.

La libreria vocale può sembrare limitante quando hai bisogno di un tono specifico per un marchio, e

Alcune voci risultano ancora un po' robotiche

Molti utenti segnalano anche problemi di realismo, come pronuncia e accenti leggermente sbagliati, che richiedono ulteriori cicli di modifica.

Quando Murf non è in grado di fornire il supporto necessario per il flusso di lavoro di doppiaggio su larga scala, devi compensare aggiungendo più strumenti e più passaggi. Questa proliferazione di strumenti crea ritardi nel processo e incongruenze nei contenuti.

La migliore alternativa a Murf dipende da come il tuo team produce la voce, non solo dal suono delle voci. Alcuni team hanno bisogno di una clonazione vocale di livello professionale per garantire la coerenza del marchio. Altri team danno più importanza all'accesso alle API, in modo che gli sviluppatori possano generare audio all'interno del loro prodotto o automatizzare i doppiaggi su larga scala.

Se gestisci l'intero flusso di lavoro di creazione dei contenuti, dalla sceneggiatura al prodotto finale, un'area di lavoro convergente può essere la scelta più intelligente.

📮 ClickUp Insight: il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si finisce per dedicare più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo alla leadership. Il risultato? Inutili oneri amministrativi, informazioni mancanti e disallineamenti. Con l’area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono. 💫 Risultati reali: Riunisci 200 professionisti in un'unica area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più sedi.

Prima di approfondire le alternative specifiche, guarda questo breve video che presenta alcuni pratici trucchi di IA che possono aiutarti a massimizzare la produttività quando lavori con strumenti basati sull'IA nel tuo flusso di lavoro di contenuto.

Le alternative a Murf IA in sintesi

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità distintive Prezzi* ClickUp Teams che gestiscono flussi di lavoro di contenuti end-to-end con scrittura e collaborazione basate sull'IA ClickUp Brain per la scrittura di script AI, ClickUp Docs per la collaborazione in tempo reale, ClickUp Clips per la registrazione asincrona dello schermo e la narrazione, campi personalizzati e automazioni. Livello gratis disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. ElevenLabs Clonazione vocale ultra realistica e contenuti multilingue Clonazione vocale da brevi campioni audio, libreria con oltre 5000 voci, editor di progetti per contenuti di lunga durata, studio di doppiaggio con sincronizzazione labiale automatica, oltre 70 lingue. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese. WellSaid Labs Teams aziendali che creano esperienze vocali coerenti con il marchio Avatar vocali personalizzati, aree di lavoro di squadra con autorizzazioni basate sui ruoli, libreria di pronuncia, conformità SOC 2/HIPAA/GDPR, integrazione con Adobe Premiere Pro. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 50 $ al mese. Speechify Sintesi vocale incentrata sull'accessibilità e la produttività personale Estensione per browser, OCR mobile per testi fisici, oltre 1000 voci in più di 60 lingue, riepiloghi/riassunti e quiz basati sull'IA, evidenziazione a livello di parola. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. LOVO /IA Autori di video che hanno bisogno di modifica audio e video su un'unica piattaforma Editor video Genny, oltre 500 voci, controlli di emozione e enfasi, generazione automatica di sottotitoli, clonazione vocale su tutti i piani a pagamento, strumento artistico IA. I piani a pagamento partono da 29 $ al mese. Synthesia Formatori aziendali e team di marketing che necessitano di presentazioni video senza uno studio Oltre 240 avatar stock, avatar personale personalizzato con fluidità multilingue, clonazione vocale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Google Cloud Text-to-Speech Sviluppatori che integrano la voce nelle applicazioni su larga scala Oltre 380 voci in più di 75 lingue, voci WaveNet/Neural2/Studio, supporto SSML, Gemini 2. 5 modelli Flash e Pro TTS, pagamento in base al consumo Livello gratis per voci standard; prezzi basati su token per i modelli Gemini. Microsoft Azure Text to Speech Applicazioni aziendali che richiedono una copertura linguistica globale e voci personalizzate Oltre 400 voci neurali in più di 140 lingue, voce neurale personalizzata, Speech Studio per la regolazione senza codice, sintesi di avatar parlanti, API di sintesi batch. Livello gratis disponibile; pagamento personalizzato in base al consumo Descript Podcaster e editor video che desiderano una modifica audio basata sul testo Modifica l'audio modificando la trascrizione, clonando la voce in sovraincisione, rimuovendo le parole di riempimento, doppiando con l'IA in oltre 39 lingue con sincronizzazione labiale, opzioni di modello Claude/Gemini/GPT. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese. CAMB IA Doppiaggio multilingue veloce con sincronizzazione labiale automatica Oltre 150 lingue, regolazione automatica della sincronizzazione labiale, clonazione vocale in diverse lingue, elaborazione in batch per librerie di contenuti di grandi dimensioni. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese.

Le migliori alternative a Murf IA da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (ideale per i team che gestiscono flussi di lavoro end-to-end dei contenuti)

Ottieni ClickUp gratis Gestisci l'intera pipeline di contenuti audio e video all'interno dell'area di lavoro basata sull'IA di ClickUp.

ClickUp riunisce la scrittura basata sull'intelligenza artificiale, i documenti collaborativi e la gestione delle attività in un unico spazio di lavoro AI convergente, in modo che il tuo team possa gestire i flussi di lavoro dei contenuti, compresi i progetti audio e video, dall'inizio alla fine, senza dover cambiare continuamente contesto.

📮ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed e-mail. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e la tua area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Scrivi e perfeziona gli script senza uscire da ClickUp.

Usa ClickUp Brain per accelerare il flusso di lavoro di produzione video e voce con assistenza per la sceneggiatura, la pianificazione e la pre e post-produzione.

Invece di scrivere una sceneggiatura in uno strumento e gestire la produzione in un altro, puoi utilizzare ClickUp Brain per generare, perfezionare e rifinire le sceneggiature direttamente all'interno di ClickUp Docs.

L'IA attinge al contesto della tua area di lavoro, come brief di progetto, script precedenti o documenti di marca che hai già archiviato in ClickUp, per mantenere le tue bozze coerenti senza dover ricorrere al copia-incolla manuale.

Oltre all'assistenza nella scrittura, puoi creare ClickUp Super Agents per gestire in modo autonomo attività come la stesura di bozze, la riaggregazione dei feedback e l'inoltro dei contenuti per l'approvazione. Lavoreranno in background come un compagno di squadra dedicato alimentato dall'IA per accelerare i tuoi tempi di produzione.

Automatizza i flussi di lavoro dei contenuti per la generazione di doppiaggi con ClickUp Super Agents.

Passa dalla bozza della sceneggiatura all'attività di produzione con un solo clic.

Crea attività di ClickUp tracciabili direttamente dalle chat o dai documenti

Collabora sugli script in tempo reale con ClickUp Docs, il tuo hub centrale per la modifica in team. Più membri del team possono modificarli contemporaneamente, lasciare commenti in linea e taggare le parti interessate per le approvazioni.

La cronologia delle versioni monitora ogni modifica, così non perderai mai una bozza.

Quando la sceneggiatura è pronta, puoi allegarla direttamente alle attività di ClickUp appropriate, assegnare il passaggio di produzione del doppiaggio, impostare le date di scadenza e effettuare il monitoraggio dei progressi, senza uscire dalla piattaforma.

Cattura e effettua la condivisione delle bozze delle registrazioni direttamente in ClickUp.

Cattura audio e video direttamente dal tuo schermo e trasformali in frammenti condivisibili con ClickUp Clips

Per i team che registrano i propri audio o video, catturate le registrazioni dello schermo e la narrazione vocale, quindi effettuate la condivisione istantanea con il vostro team utilizzando ClickUp Clips. Questo funziona bene per i contenuti di formazione interna, le demo dei prodotti o i feedback asincroni sulle bozze di doppiaggio.

Il risultato: l'intera pipeline di produzione dei contenuti, dall'ideazione alla sceneggiatura fino al prodotto finale, è raccolta in un unico posto.

Nota: considera ClickUp come la colonna portante del tuo flusso di lavoro dei contenuti. Mantiene organizzati script, feedback e attività di produzione, ma per la generazione di doppiaggi con IA avrai comunque bisogno di uno strumento TTS dedicato.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Visualizza la tua pipeline di contenuti esattamente come funziona meglio il tuo team con ClickUp Views , dalle bacheche Kanban alle sequenze alle viste Elenco.

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per aggiungere i dettagli fondamentali per il tuo flusso di lavoro, che si tratti dello stato della sceneggiatura o della fase di approvazione.

Lascia che ClickUp Automazioni gestisca i passaggi ripetitivi, così il tuo team potrà concentrarsi sulla produzione di contenuti invece che sull'aggiornamento delle informazioni.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Il piano gratis di ClickUp è abbastanza generoso da consentire agli autori indipendenti e ai piccoli team di iniziare senza alcun costo iniziale.

Ottieni una visione d'insieme dello stato di salute della tua produzione di contenuti, individua i colli di bottiglia e monitora i carichi di lavoro del team in tutti i progetti a colpo d'occhio con i dashboard di ClickUp

Rivedi i copioni, lascia commenti e approva i contenuti ovunque ti trovi con la tua app mobile.

Gli script e le istruzioni vengono allegati direttamente alle attività a cui appartengono, in modo che il contesto sia sempre a portata di mano e nulla venga isolato.

Si collega con gli strumenti già presenti nel tuo stack come Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot e Zapier.

Contro:

L'esperienza dell'app mobile potrebbe non essere così raffinata come quella desktop per alcune funzionalità avanzate.

Teams che si concentrano esclusivamente sulla generazione vocale potrebbero non aver bisogno di funzionalità complete di project management.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Il feedback di una recensione su TrustRadius recita:

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare la nostra pipeline di creazione di contenuti social e digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, programmato, ecc.) insieme a chi è il lead designer. Elimina anche tutte le comunicazioni via email avanti e indietro, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per deliberare e delegare le attività/i passaggi successivi (soddisfacendo la necessità di monitorare e seguire il nostro ciclo di creazione dei contenuti).

2. ElevenLabs (ideale per la clonazione vocale ultra-realistica e i contenuti multilingue)

tramite ElevenLabs

Quando i tuoi contenuti richiedono voci indistinguibili dalle registrazioni umane, ElevenLabs è un'opzione affidabile.

La piattaforma utilizza modelli neurali avanzati per catturare sottili inflessioni, schemi respiratori e sfumature emotive che la maggior parte degli strumenti TTS non riesce a cogliere.

La clonazione vocale è un elemento chiave che contraddistingue ElevenLabs. Carica un breve campione audio e la piattaforma creerà una versione sintetica di quella voce. Puoi mantenere un narratore coerente con il tuo marchio in tutti i progetti o localizzare i contenuti preservando le caratteristiche di chi parla.

La funzionalità Progetti gestisce contenuti di lunga durata, consentendoti di dirigere più voci nei vari capitoli con un ritmo costante.

Lo studio di doppiaggio automatizza i contenuti multilingue. Carica un video ed ElevenLabs lo trascrive, lo traduce e lo riduce nella lingua di destinazione, adattando i tempi e il tono. Per i team di contenuti globali, questo riduce i tempi di doppiaggio da settimane a ore.

Le migliori funzionalità/funzioni di ElevenLabs

Crea una replica sintetica di qualsiasi voce utilizzando solo pochi minuti di audio

Gestisci contenuti di lunga durata come audiolibri, podcast o moduli di corsi con un editor basato su Sequenza.

Carica contenuti video e genera versioni doppiate in nuove lingue

Pro e contro di ElevenLabs

Pro:

Accedi a una libreria con oltre 5000 voci

Crea voci dal suono naturale per chatbot e assistenti virtuali

Supporto multilingue completo in oltre 70 lingue

Contro:

Per perfezionare la pronuncia o il tono sono necessari diversi tentativi

La clonazione vocale richiede un'attenzione particolare ai diritti d'uso e alle considerazioni etiche.

Una curva di apprendimento più ripida per le funzionalità avanzate come l'Editor dei progetti

Prezzi di ElevenLabs

Free

Starter: 5 $ al mese

Autore: 22 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ElevenLabs

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Un utente G2 riferisce: ElevenLabs offre voci dal suono estremamente naturale con prosodia e intonazione eccellenti. La qualità è costante anche con testi più lunghi e l'API è facile da integrare nelle applicazioni reali. La personalizzazione della voce, la stabilità e la bassa latenza lo rendono uno strumento affidabile per l'uso in produzione, non solo per le demo.

Cosa dicono gli utenti reali di ElevenLabs?

ElevenLabs offre voci dal suono estremamente naturale con prosodia e intonazione eccellenti. La qualità è costante anche con testi più lunghi e l'API è facile da integrare nelle applicazioni reali. La personalizzazione della voce, la stabilità e la bassa latenza lo rendono uno strumento affidabile per l'uso in produzione, non solo per le demo.

3. WellSaid Labs (ideale per i team delle aziende che desiderano creare esperienze vocali coerenti con il marchio)

tramite WellSaid Labs

I team aziendali hanno bisogno di qualcosa di più che voci di qualità. Hai bisogno di governance, controlli di collaborazione e avatar vocali proprietari.

WellSaid Labs si concentra sui casi d'uso aziendali. La piattaforma offre aree di lavoro di squadra in cui più utenti collaborano a progetti vocali con autorizzazioni basate sui ruoli. Le librerie di pronuncia garantiscono che i termini tecnici, i nomi dei marchi e il gergo del settore suonino corretti in tutti i contenuti.

Gli avatar vocali personalizzati consentono alle organizzazioni di creare voci IA esclusive. Puoi collaborare con il team di WellSaid per sviluppare una voce che contribuisca a costruire una forte identità di marca che i concorrenti o altri clienti non possono copiare.

Le funzionalità di sicurezza e conformità soddisfano i requisiti dell'azienda. La conformità SOC 2, l'integrazione SSO e i registri di audit offrono ai team IT i controlli di cui hanno bisogno.

Le migliori funzionalità di WellSaid Labs

Incolla o carica gli script in WellSaid Studio, effettua una selezione della voce e ottieni una narrazione in tempo reale con il pieno controllo sul risultato finale.

Crea un dizionario di pronunce personalizzate per nomi di marchi e termini tecnici

Crea una connessione tra WellSaid Labs e Adobe Premiere Pro e Adobe Express per creare e inserire le voci fuori campo direttamente nel tuo flusso di lavoro di modifica.

Pro e contro di WellSaid Labs

Pro:

Una libreria vocale IA con oltre 120 lingue che copre diversi accenti e stili

Conforme agli standard HIPAA, GDPR, ADA e WCAG

Lavora con il tuo team in tempo reale in un flusso di lavoro connesso e lascia commenti sui progetti condivisi.

Contro:

Nessun piano Free gratis permanente

La creazione di voci personalizzate richiede un processo di configurazione più lungo.

L'API per sviluppatori è destinata a casi d'uso aziendali.

Prezzi di WellSaid Labs

Free

Creativo: 55 $/utente/mese

Aziendale: 160 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WellSaid Labs

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Un utente G2 fa una menzione: Mi piace la facilità d'uso di WellSaid Studio. Mi fa risparmiare tantissimo tempo con le registrazioni vocali. Prendo il mio copione, lo inserisco nello strumento e ottengo un audio realistico. L'alta qualità e il risparmio di tempo sono incredibili. Lo uso sempre. Mi piace anche molto poter scegliere tra diverse voci. Essendo un'azienda globale, è molto importante e significativo per i nostri dipendenti poter ascoltare voci che suonano come le loro.

Cosa dicono gli utenti reali di WellSaid Labs?

Mi piace la facilità d'uso di WellSaid Studio. Mi fa risparmiare tantissimo tempo con le registrazioni vocali. Prendo il mio copione, lo inserisco nello strumento e ottengo un audio realistico. L'alta qualità e il risparmio di tempo sono incredibili. Lo uso sempre. Mi piace anche molto poter scegliere tra diverse voci. Essendo un'azienda globale, è molto importante e significativo per i nostri dipendenti poter ascoltare voci che suonano come le loro.

4. Speechify (ideale per la sintesi vocale incentrata sull'accessibilità e la produttività personale)

tramite Speechify

Vuoi trasformare qualsiasi testo in audio e ascoltarlo? Allora Speechify ti sarà utile. È perfetto per leggere documenti, Documenti Google, PDF, articoli, email, siti web, libri o qualsiasi altro testo di tua scelta.

Speechify è nato come strumento di accessibilità. L'estensione del browser legge ad alta voce le pagine web, mentre l'app mobile scansiona i documenti fisici utilizzando l'OCR e li converte in voce. Lo strumento rimuove le barriere per le persone con difficoltà di lettura o per chiunque preferisca l'apprendimento audio utilizzando un software di sintesi vocale.

La libreria vocale include voci neurali di alta qualità e i controlli di velocità consentono di ascoltare a velocità accelerate. La sincronizzazione tra dispositivi garantisce la possibilità di iniziare un articolo sul laptop e continuare ad ascoltarlo sul telefono. Sebbene Speechify Studio offra la generazione di doppiaggi, il punto di forza principale della piattaforma rimane la produttività personale.

Le migliori funzionalità di Speechify

Accedi a oltre 1.000 voci IA realistiche in più di 60 lingue e accenti

Genera riassunti e quiz basati sui contenuti utilizzando l'IA.

Vedi ogni parola evidenziata sullo schermo in sincronia con la narrazione: la tua libreria e i tuoi progressi di ascolto ti seguono su desktop e dispositivi mobili

Pro e contro di Speechify

Pro:

Il design incentrato sull'accessibilità facilita la lettura per le persone con dislessia o disabilità visive.

Opzioni di input versatili, dalle pagine web e dai PDF ai libri cartacei

L'ascolto veloce ti aiuta a consumare i contenuti più rapidamente

Contro:

La qualità vocale per l'uso in produzione non è all'altezza delle piattaforme TTS dedicate.

Le funzionalità dello studio per la creazione di contenuti sono meno sviluppate rispetto agli strumenti di lettura di base.

Per accedere all'intera libreria vocale è necessario un upgrade al piano premium.

Prezzi di Speechify

Free

Premium: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Speechify

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Un utente G2 condivide la sua esperienza: Speechify mi fa risparmiare un sacco di tempo. Posso semplicemente ascoltare le email o qualsiasi pagina web invece di leggerle più e più volte perdendomi nei dettagli.

Cosa dicono gli utenti reali di Speechify?

Speechify mi fa risparmiare un sacco di tempo. Posso semplicemente ascoltare le email o qualsiasi pagina web invece di leggerle più e più volte perdendomi nei dettagli.

5. LOVO IA (Ideale per gli autori di video che hanno bisogno di voce e modifica in un'unica piattaforma)

Gestire strumenti separati per doppiaggio, sottotitoli e modifica video fa perdere tempo. È qui che LOVO IA, una piattaforma all-in-one per la creazione di contenuti, viene in tuo soccorso. Combina la generazione vocale con un editor video chiamato Genny per risolvere questa comune frustrazione degli autori di video.

La libreria vocale include oltre 500 voci IA, ma la vera differenza la fa Genny. Ti consente di aggiungere doppiaggi direttamente alle sequenze video e generare sottotitoli automatici senza esportare in un altro strumento.

I controlli delle emozioni e dell'enfasi ti consentono di dirigere il modo in cui l'IA pronuncia le battute. Contrassegna le parole da enfatizzare, regola il ritmo o seleziona toni emotivi come "eccitato" o "serio". Per gli autori che hanno bisogno di qualcosa di più di una narrazione piatta, questi controlli aggiungono espressività.

Le migliori funzionalità di LOVO IA

Genera automaticamente i sottotitoli dal tuo doppiaggio e personalizzali in base al tuo marchio.

Accedi alle funzionalità di clonazione vocale su tutti i piani a pagamento

Scrivi le sceneggiature più velocemente con lo scrittore IA di Genny

Pro e contro di LOVO /IA

Pro:

I progetti sono archiviati in modo sicuro nel cloud e accessibili ai team in qualsiasi momento.

Lo strumento artistico basato sull'IA trasforma le idee di testo in immagini vivaci.

Gli sviluppatori possono integrare le voci IA avanzate di LOVO nelle proprie app o servizi con accesso API.

Contro:

Le funzionalità di modifica del video sono basilari rispetto agli editor dedicati.

La qualità della voce varia all'interno dell'ampia libreria

Prezzi di LOVO IA

Base: 29 $/utente/mese

Pro: 48 $/utente/mese

Pro+: 149 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di LOVO IA

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LOVO IA?

Avevo bisogno di aiuto per la sintesi vocale del mio podcast perché a casa mia non c'è privacy! LOVO mi ha aiutato proprio in questo. Mi ha portato a Genny, che ora è il mio strumento preferito! Ho persino creato la mia voce generata dall'IA, che è molto simile alla mia voce reale. SONO DAVVERO IMPRESSIONATO

6. Synthesia (Ideale per formatori aziendali e team di marketing che necessitano di presentazioni video senza uno studio)

tramite Synthesia

Se ti piace l'idea dei doppiaggi con IA ma vuoi fare un passo avanti aggiungendo un presentatore visivo ai tuoi contenuti, prova Synthesia.

Trasforma i tuoi copioni scritti in video raffinati guidati da un avatar digitale realistico. Puoi anche clonare la tua voce per rendere la resa più in linea con il tuo marchio.

Synthesia ti consente di produrre contenuti accattivanti senza dover assumere una troupe cinematografica, noleggiare attrezzature o metterti davanti alla telecamera.

Le migliori funzionalità di Synthesia

Scegli tra oltre 240 avatar disponibili o crea il tuo avatar personale personalizzato che parla correntemente in più di 160 lingue.

Inserisci call-to-action e quiz cliccabili direttamente nel lettore video per migliorare la fidelizzazione degli spettatori.

Traduci automaticamente gli script, genera didascalie corrispondenti e applica il doppiaggio IA o la clonazione vocale in oltre 80 lingue con un solo clic.

Gestisci la produzione con i Brand Kit applicati automaticamente e la collaborazione live del team.

Pro e contro di Synthesia

Pro:

Elimina i costi elevati e i grattacapi logistici delle tradizionali riprese video e delle sessioni di registrazione delle voci fuori campo.

Aumenta la tua visibilità globale con traduzioni rapide

Non è richiesta alcuna esperienza precedente nella modifica del video o dell'audio.

Contro:

Gli avatar di alta qualità richiedono un lungo processo di creazione.

Prezzi di Synthesia

Base: Gratis

Starter: 29 $ al mese

Autore: 89 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Un utente riporta su G2: Le voci fuori campo e la facilità con cui possiamo aggiungere un altro livello di modalità per i nostri studenti. L'utilizzo di solo testo e video di base non risolve i problemi di tutti i tipi di studenti. Avendo un modo semplice e veloce per aggiungere la voce fuori campo, il nostro prodotto finale è molto migliore e, cosa ancora più importante, risolve i problemi di un pubblico più ampio.

Cosa dicono gli utenti reali di Synthesia?

Le voci fuori campo e la facilità con cui possiamo aggiungere un altro livello di modalità per i nostri studenti. L'utilizzo di solo testo e video di base non risolve i problemi di tutti i tipi di studenti. Avendo un modo semplice e veloce per aggiungere la voce fuori campo, il nostro prodotto finale è molto migliore e, cosa ancora più importante, risolve i problemi di un pubblico più ampio.

7. Google Cloud Text-to-Speech (ideale per gli sviluppatori che integrano la voce in applicazioni su larga scala)

Quando la tua app deve generare parlato per migliaia di richieste al giorno, non puoi rischiare tempi di inattività o problemi di latenza. Tenendo presente questo, Google Cloud TTS offre affidabilità di livello aziendale con la semplicità del pagamento a consumo, utilizzando la stessa tecnologia alla base di Google Assistant.

Per gli sviluppatori che già fanno parte dell'ecosistema Google Cloud, l'integrazione è semplice. Il supporto SSML ti offre un controllo preciso sulla pronuncia, le pause e la velocità di elocuzione, fondamentali per le esperienze di marca o gli strumenti di accessibilità.

Le migliori funzionalità di Google Cloud Text-to-Speech

Genera discorsi dal suono naturale con voci da studio, voci Polyglot e Gemini 2, aggiunto di recente. 5 modelli Flash TTS (fatturati tramite prezzi basati su token)

Accedi a oltre 380 voci in più di 75 lingue e varianti per creare applicazioni multilingue.

Prestazioni dinamiche per letture espressive: poesia, notiziari, narrazione e sussurri

Pro e contro di Google Cloud Text-to-Speech per il testo

Pro:

Affidabilità dell'azienda in grado di gestire volumi di richieste massicci

Profonda integrazione con Google Cloud Platform

Prezzi prevedibili con pagamento a consumo senza licenze per postazione

Contro:

Il servizio è interamente dipendente dal cloud.

Richiede risorse di sviluppo per l'implementazione

Meno controllo creativo rispetto alle piattaforme di produzione di contenuti

Prezzi di Google Cloud Text-to-Speech

Modelli basati su Gemini (prezzi in token, nessun livello gratis)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 $/1 milione di token di testo + 10,00 $/1 milione di token audio

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 $/1 milione di token di testo + 20,00 $/1 milione di token audio

Modelli standard (prezzi basati sui caratteri, livelli gratis disponibili)

Voci standard: gratis fino a 4 milioni di caratteri al mese, poi 4 $ per 1 milione di caratteri

WaveNet Voices: gratis fino a 4 milioni di caratteri al mese, poi 4 $ per 1 milione di caratteri

Neural2 Voices: gratis fino a 1 milione di caratteri al mese, poi 16 $ per 1 milione di caratteri

Polyglot (anteprima): gratis fino a 1 milione di caratteri al mese, poi 16 $ per 1 milione di caratteri

Chirp 3: HD Voices: gratis fino a 1 milione di caratteri al mese, poi 30 $ per 1 milione di caratteri

Chirp 3: HD (livello superiore): nessun livello gratis, 60 $/1 milione di caratteri

Studio Voices: gratis fino a 1 milione di caratteri al mese, poi 160 $ per 1 milione di caratteri

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa dice un utente G2: La sintesi vocale offre risultati coerenti e naturali in varie lingue, con un particolare punto di forza nelle lingue indiane. Le impostazioni dell'implementazione sono semplici, poiché l'integrazione API richiede una configurazione minima. La qualità dell'output rimane affidabile anche quando il sistema è sottoposto a un carico elevato. La latenza è così bassa che può essere utilizzato in ambienti di produzione senza la necessità di un buffering aggiuntivo.

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Text-to-Speech?

La sintesi vocale offre risultati coerenti e naturali in varie lingue, con un particolare punto di forza nelle lingue indiane. La configurazione dell'implementazione è semplice, poiché l'integrazione API richiede una configurazione minima. La qualità dell'output rimane affidabile anche quando il sistema è sottoposto a un carico elevato. La latenza è così bassa che può essere utilizzato in ambienti di produzione senza la necessità di un buffering aggiuntivo.

8. Microsoft Azure Text to Speech (ideale per applicazioni aziendali che richiedono una copertura linguistica globale e voci personalizzate)

tramite Microsoft Azure Text to Speech

Le aziende globali spesso devono affrontare la frammentazione dei fornitori quando servono i mercati internazionali. Azure Text to Speech risolve questo problema offrendo voci che funzionano in tutte le lingue e si integrano con l'infrastruttura Microsoft esistente.

Microsoft Azure TTS offre oltre 400 voci neurali in più di 140 lingue. Questa copertura elimina la necessità di ricorrere a più provider di TTS. Custom Neural Voice ti consente di creare voci IA proprietarie registrando dati di addestramento e implementando il modello esclusivamente per le tue applicazioni.

Speech Studio offre un'interfaccia visiva per mettere a punto la pronuncia e testare le voci senza scrivere codice. La flessibilità è preziosa per le organizzazioni con competenze tecniche eterogenee.

Le migliori funzionalità di Microsoft Azure Text to Speech

Addestra le voci IA sulle tue registrazioni per creare voci proprietarie per la tua organizzazione.

Regola la pronuncia e visualizza l'anteprima SSML senza scrivere codice

Ottimizza i file audio per ottenere risultati di livello professionale

Pro e contro di Microsoft Azure Text to Speech

Pro:

Le reti neurali profonde rendono le voci sintetizzate quasi indistinguibili dalle registrazioni umane, riducendo l'affaticamento dell'ascolto durante le interazioni con l'IA.

Azure offre ora la sintesi di avatar parlanti, abbinando Custom Neural Voice a un avatar video per il servizio clienti e l'e-learning.

Supporta file di durata superiore a 10 minuti in modo asincrono tramite l'API di sintesi batch.

Contro:

Personalizzato Neural Voice richiede una notevole quantità di dati di addestramento e tempo di configurazione.

La complessità può sopraffare i team che necessitano solo di TTS di base

La struttura dei prezzi richiede un attento piano per un utilizzo intensivo.

Prezzi di Microsoft Azure Text to Speech per il testo

Free

Pagamento in base al consumo: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Un utente condivide la propria esperienza su G2: Rende semplicissimo passare dal testo normale a un discorso dal suono davvero naturale. Gli SDK e l'API REST sono intuitivi: basta prendere la chiave, raggiungere l'endpoint e in pochi minuti si è già pronti a parlare. Mi piace il fatto che supporti molte lingue e che le voci neurali suonino davvero umane, non robotiche. SSML è un bel bonus quando è necessario modificare la velocità o aggiungere pause, e l'opzione voce personalizzata è ottima se si desidera una voce con il proprio marchio.

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Azure Text to Speech?

Rende semplicissimo passare dal testo normale a un discorso dal suono davvero naturale. Gli SDK e l'API REST sono intuitivi: basta prendere la chiave, raggiungere l'endpoint e in pochi minuti si è già pronti a parlare. Mi piace il fatto che supporti molte lingue e che le voci neurali suonino davvero umane, non robotiche. SSML è un bel bonus quando è necessario modificare la velocità o aggiungere pause, e l'opzione voce personalizzata è ottima se si desidera una voce con il proprio marchio.

9. Descript (Ideale per podcaster e editor video che desiderano una modifica audio basata sul testo)

tramite Descript

Modificare il doppiaggio ascoltando e scorrendo le forme d'onda è un processo lento e noioso. Per risolvere questo problema, Descript ti consente di effettuare la modifica di audio e video modificando il testo.

Carica audio o video, ottieni una trascrizione automatica, quindi modifica la trascrizione per modificare il file multimediale. Elimina una parola dalla trascrizione e questa scomparirà dalla registrazione. Questo processo velocizza notevolmente la post-produzione per i conduttori di podcast e gli autori di video.

La funzionalità di clonazione vocale Overdub di Descript merita una menzione speciale. Puoi addestrare un modello sulla tua voce, quindi digitare nuove parole per farle pronunciare con la tua voce.

La piattaforma include anche la registrazione dello schermo e la trascrizione, gestendo l'intero flusso di lavoro dalla registrazione all'esportazione.

Le migliori funzionalità di Descript

Scegli tra i modelli Claude, Gemini e GPT in base alla complessità dell'attività.

Identifica e rimuovi "um", "uh" e altre parole di riempimento con un solo clic.

Traduci e doppia i video in oltre 39 lingue con sincronizzazione labiale automatica

Pro e contro di Descript

Pro:

Rimuove il rumore di fondo e migliora la qualità della voce senza bisogno di costosi microfoni o insonorizzazione.

Overdub consente di risparmiare molto tempo nella registrazione.

Correggi una parola pronunciata male o un audio errato semplicemente digitando

Contro:

La qualità della voce in sovraincisione non è all'altezza delle piattaforme TTS dedicate

L'accuratezza della trascrizione varia a seconda della qualità audio

Funzionalità avanzate di modifica video limitate

Prezzi di Descript

Hobbyist: 24 $/utente/mese

Autore: 35 $/utente/mese

Aziendale: 65 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Un utente G2 afferma: Sono abituato a effettuare modifiche su iMovie e programmi come Final Cut, ho anche provato CapCut di base, ma questo rende la modifica facile come modificare un documento! Ed è anche molto veloce. Mi piace poter trasformare le clip in "Cold Opens" copiando e incollando il testo da una sezione all'inizio della sceneggiatura, e funziona davvero bene.

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Sono abituato a effettuare modifiche su iMovie e programmi come Final Cut, ho anche provato CapCut di base, ma questo rende la modifica facile come modificare un documento! Ed è anche molto veloce. Mi piace poter trasformare le clip in "Cold Opens" copiando e incollando il testo da una sezione all'inizio della sceneggiatura, e funziona davvero bene.

10. CAMB IA (Ideale per un doppiaggio multilingue veloce con sincronizzazione labiale automatica)

tramite CAMB IA

Il doppiaggio di contenuti video in più lingue richiede tradizionalmente doppiatori, traduzioni e un attento coordinamento temporale. Si tratta di un processo lento e costoso.

CAMB AI automatizza questo processo con voci generate dall'IA che effettuano la sincronizzazione con i movimenti delle labbra dell'oratore originale. L'elaborazione in batch gestisce grandi librerie di contenuti, consentendo alle aziende multimediali e ai provider di e-learning di doppiare interi cataloghi in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di CAMB IA

Usa l'IA per regolare sia l'audio che le immagini in modo che i contenuti doppiati appaiano naturali.

Preserva le caratteristiche vocali dell'oratore originale quando doppi in nuove lingue.

Doppiate più video contemporaneamente per ottimizzare il lavoro richiesto per la localizzazione

Pro e contro di CAMB IA

Pro:

Doppiaggio notevolmente più veloce rispetto ai metodi tradizionali

La tecnologia di sincronizzazione labiale crea contenuti localizzati dall'aspetto più naturale.

L'ampio supporto linguistico copre praticamente qualsiasi esigenza di distribuzione globale.

Contro:

La qualità dell'audio doppiato può variare a seconda della lingua.

Meno adatto per contenuti in cui è fondamentale una recitazione vocale ricca di sfumature.

Il design API-first e le opzioni di configurazione avanzate possono sopraffare gli utenti senza esperienza di sviluppo.

Prezzi di CAMB IA

Free

Essentials: 5 $ al mese

Pro: 20 $ al mese

Premier: 75 $ al mese

Avanzato: 250 $ al mese

Esperto: 900 $ al mese

Valutazioni e recensioni di CAMB IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ottimizza il flusso di lavoro alla base della tua produzione di doppiaggio con ClickUp

La migliore alternativa a Murf IA dipende da quali sono i limiti di Murf per te. Se hai bisogno di una clonazione vocale più realistica, ElevenLabs o WellSaid Labs potrebbero essere più adatti. Se stai integrando la voce in app o prodotti, Google Cloud Text-to-Speech e Azure sono più indicati per la scalabilità e l'accesso alle API.

Per molti team, tuttavia, la sfida inizia prima ancora che la voce venga generata. Script, feedback e risorse sono sparsi tra diversi strumenti, rendendo il processo di produzione più difficile da gestire rispetto alla generazione della voce stessa.

È qui che ClickUp si distingue. Offre al tuo team un unico posto dove scrivere script, coordinare revisioni, assegnare lavoro e far passare i contenuti dalla bozza alla versione finale.

Desideri un modo più organizzato per gestire i progetti vocali? Prova ClickUp gratis.

Domande frequenti (FAQ)

Murf IA offre un piano gratis con limiti di minuti di voce e esportazioni con filigrana. L'uso commerciale senza filigrana richiede una sottoscrizione a pagamento.

ElevenLabs punta sulla clonazione vocale e sulle voci neurali ultra-realistiche, mentre Murf AI si concentra su una libreria vocale più ampia con strumenti di modifica più semplici. La funzionalità Progetti di ElevenLabs gestisce meglio i contenuti di lunga durata, ma l'interfaccia di Murf può risultare più accessibile per i team che non hanno familiarità con la generazione vocale basata sull'IA.

Dai la priorità alla qualità della voce per il tuo caso d'uso, alla copertura linguistica per il tuo pubblico, alle opzioni di integrazione con i tuoi strumenti esistenti e alle funzionalità di collaborazione se più membri del team creeranno contenuti.

