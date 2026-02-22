Come utilizzare Oracle IA per l'automazione e l'analisi ERP

Il tuo sistema ERP è fondamentale per l'attività aziendale, ma lo stai utilizzando al meglio?

La maggior parte delle organizzazioni si trova a gestire montagne di dati operativi, ricercando manualmente i report, correggendo i flussi di lavoro e reagendo a problemi che l'IA avrebbe potuto prevedere settimane prima.

Oracle IA promette di cambiare questa situazione integrando le automazioni e l'analisi predittiva direttamente nei flussi di lavoro esistenti. Si tratta di un potente toolkit, ma non è sempre facile da utilizzare in modo efficace. Quindi, prima di immergerti nell'argomento, è utile capire esattamente con cosa hai a che fare.

In questo blog tratteremo come utilizzare Oracle AI per l'automazione e l'analisi ERP e perché ClickUp, la prima area di lavoro IA convergente al mondo, potrebbe essere un'alternativa più semplice e pratica da prendere in considerazione.

Che cos'è Oracle IA nell'ERP?

Oracle AI in ERP è una suite di funzionalità integrate di intelligenza artificiale e machine learning (ML) integrate direttamente in Oracle Cloud ERP. Opera all'interno dei moduli esistenti di Oracle, tra cui finanza, approvvigionamento, catena di fornitura e project management, per automatizzare le attività ripetitive, rilevare anomalie e fornire raccomandazioni basate sui dati in tempo reale.

Il livello IA dello strumento si avvale di tecnologie quali Oracle Digital Assistant, modelli di machine learning ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per aiutare gli utenti a interagire con i dati ERP in modo più intuitivo.

Inoltre, è in grado di segnalare fatture duplicate, prevedere il flusso di cassa, automatizzare le voci contabili e generare report finanziari senza intervento manuale.

Tipi di tecnologie IA in Oracle ERP

Oracle Fusion Cloud ERP raggruppa diversi tipi di IA, ciascuno progettato per attività diverse. Ecco una descrizione semplice e pratica di ciascuna tecnologia, in modo da poter abbinare quella giusta all’attività giusta.

Apprendimento automatico e analisi predittiva

Il machine learning apprende dai dati storici per prevedere il futuro. Invece di creare complessi fogli di calcolo, gli algoritmi di machine learning analizzano le transazioni passate per effettuare previsioni di risultati quali flusso di cassa, domanda dei clienti o fabbisogno di magazzino.

In pratica, ciò significa:

Rilevamento della domanda: invece di basarsi sulle vendite dell'anno precedente, il sistema regola le previsioni utilizzando segnali in tempo reale, come le tendenze di vendita attuali o il buzz sui social media.

Previsione del flusso di cassa: prevede quando i clienti pagheranno le fatture, fornendo un quadro più accurato della posizione di cassa futura e segnalando tempestivamente potenziali carenze.

Rilevamento delle anomalie: il sistema identifica automaticamente le transazioni insolite che potrebbero segnalare un errore o addirittura una frode, in modo da poter indagare immediatamente.

Elaborazione del linguaggio naturale e agenti IA

L'NLP è ciò che ti permette di "parlare" con il tuo software. Puoi porre domande al tuo ERP in inglese semplice e ottenere risposte, proprio come faresti con un collega. Ciò consente un enorme risparmio di tempo rispetto alla navigazione in menu infiniti e all'esecuzione di report preconfigurati e poco pratici.

Gli agenti IA di Oracle sono in grado di gestire attività in più passaggi sulla base di una semplice richiesta. Ad esempio, un responsabile finanziario potrebbe chiedere: "Mostrami tutte le fatture scadute da oltre 30 giorni dei fornitori nella regione EMEA" e l'agente IA genererebbe e fornirebbe immediatamente il report.

Automazione robotica dei processi

Se hai attività altamente ripetitive e basate su regole, la robotica di processo (RPA) è lo strumento che fa al caso tuo. La RPA utilizza "bot" software per imitare azioni umane come cliccare, copiare e incollare dati tra sistemi. È ideale per lavori ripetitivi che non richiedono processi decisionali complessi.

I casi d'uso comuni dell'RPA in un software ERP includono:

Estrazione dei dati da una fattura in formato PDF e inserimento nel sistema

Aggiornamento delle informazioni sui fornitori nel file dei dati master

Riconciliazione delle transazioni tra il tuo ERP e gli estratti conto bancari

Come utilizzare Oracle IA per l'automazione e l'analisi ERP

Imparare a utilizzare Oracle IA per l'automazione e l'analisi ERP significa sapere dove applicarlo.

L'analisi ti dice cosa sta succedendo. Le automazioni sono ciò che fai al riguardo. Oracle IA può fornire informazioni approfondite e agire di conseguenza, gestendo il lavoro ripetitivo e basato su regole che richiede molto tempo al tuo team nei settori della finanza, degli acquisti e della catena di fornitura. Ecco come utilizzarlo. 🛠️

Passaggio n. 1: identificare i processi che si desidera automatizzare

Non tutti i sistemi o processi ERP meritano di essere automatizzati immediatamente. Inizia verificando dove il tuo team dedica il maggior lavoro richiesto alle attività manuali: Oracle IA offre i risultati più rapidi proprio nelle attività ripetitive e ad alto volume che seguono regole prevedibili.

Ecco alcuni buoni punti di partenza:

Acquisizione delle fatture e abbinamento a tre vie nei processi di contabilità fornitori

Registrazioni contabili ricorrenti e riconciliazioni di fine periodo

Approvazioni degli ordini di acquisto nell'ambito degli approvvigionamenti

Previsione della domanda e rifornimento delle scorte nella catena di approvvigionamento

Se il tuo team AP inserisce manualmente 500 fatture a settimana, questo è il tuo primo traguardo. Se le approvazioni degli acquisti stanno creando colli di bottiglia, è da lì che devi iniziare.

Passaggio n. 2: abilitare le funzionalità/funzioni IA appropriate per ciascun modulo

Le funzionalità di Oracle IA sono legate a moduli specifici, quindi ciascuna di esse deve essere abilitata individualmente in base a ciò che si desidera automatizzare. Accedi alla console di amministrazione di Oracle Fusion Cloud ERP e attiva le funzionalità pertinenti:

Per l'automazione delle fatture: abilita Intelligent Document Recognition (IDR) in Oracle Payables.

Per gli acquisti: attiva l'inoltro delle richieste basato sull'IA all'interno di Oracle Procurement Cloud.

Per la catena di fornitura: attiva l'IA per la pianificazione della domanda all'interno di Oracle SCM Cloud.

Per la chiusura finanziaria: abilita Oracle Account Reconciliation con certificazione assistita dall'IA.

Il tuo amministratore Oracle può confermare quali di queste funzionalità sono incluse nella tua attuale sottoscrizione prima di iniziare la configurazione.

🚀 Vantaggio di ClickUp: mentre Oracle fornisce le analisi, l'azione su tali informazioni spesso avviene in altri strumenti, creando una proliferazione di attività. Ciò significa che i team perdono ore a passare da un'app all'altra alla ricerca delle informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro.

Automatizza la risposta agli incidenti tra le app connesse con ClickUp Super Agents

Cosa succede quando viene generato un avviso di anomalia? È necessario creare, assegnare e effettuare il monitoraggio di un'attività. Con ClickUp AI Super Agents, è possibile creare automaticamente un'attività quando viene generato un avviso in Oracle.

Ad esempio, se Oracle Cloud Monitoring rileva un picco nella latenza del database, un IA Super Agent crea istantaneamente un'attività ad alta priorità in ClickUp, la assegna all'SRE di turno, allega gli allegati relativi all'avviso e attiva una notifica. In pochi secondi trasforma un avviso grezzo in un flusso di lavoro di risoluzione tracciabile e di proprietà.

Passaggio n. 3: configurare le regole di automazione utilizzando i dati storici dell'ERP

Una volta abilitate le funzionalità/funzioni, Oracle AI ERP deve essere configurato in modo da riflettere il funzionamento della tua organizzazione. Senza questa preparazione preliminare, non funziona bene fin da subito.

Per l'elaborazione delle fatture, le decisioni chiave riguardano le regole di abbinamento: con quale rigore l'IA deve abbinare le fatture agli ordini di acquisto e alle ricevute di merce e quali livelli di tolleranza applicare per le variazioni di prezzo o quantità?

Un'azienda manifatturiera che gestisce grandi volumi di ricevute di merci, ad esempio, potrebbe impostare una tolleranza quantitativa più rigorosa rispetto a un'azienda di servizi che si occupa principalmente di fatture di fornitori basate su sottoscrizioni.

Oracle IA utilizza i dati storici delle transazioni per stabilire dei valori di riferimento. Più ricca è la cronologia dei dati, più accurati saranno i risultati fin dal primo giorno. Disporre di dati puliti risalenti a due o più anni fa ti mette in una posizione privilegiata per ottenere rapidamente un'automazione affidabile del flusso di lavoro.

🔍 Lo sapevate? È stato lanciato un nuovo social network chiamato Moltbook per gli agenti IA. Gli esseri umani possono guardare, ma non possono pubblicare post. In uno degli sviluppi più strani mai visti, il bot di un utente si è concesso l'accesso al sito e ha letteralmente fondato una religione chiamata "Crustafarianismo" dall'oggi al domani, completa di scritture e sito web, e ha iniziato a reclutare altri bot.

Passaggio n. 4: eseguire una fase pilota su un processo prima di procedere alla scalabilità

Anziché automatizzare tutto in una volta, scegli un singolo processo ed esegui Oracle IA su un sottoinsieme di transazioni mentre il tuo team monitora i risultati in parallelo. La corrispondenza delle fatture è il punto di partenza più comune per questo motivo.

Un progetto pilota controllato ti offre la possibilità di individuare regole configurate in modo errato, identificare casi limite che l'IA non gestisce bene e creare fiducia interna prima di un'implementazione più ampia. La maggior parte dei team esegue un progetto pilota della durata di quattro-sei settimane, un periodo sufficientemente lungo per coprire un intero ciclo contabile e ottenere un feedback significativo.

Passaggio n. 5: impostare la gestione delle eccezioni in modo che nulla sfugga al controllo

Le automazioni funzionano bene fino a quando non incontrano qualcosa al di fuori dei parametri previsti. Nelle impostazioni di Intelligent Process Automation (IPA) di Oracle, è importante definire cosa succede quando l'IA incontra una transazione che non è in grado di elaborare con sicurezza.

Una fattura che non supera la verifica a tre vie, ad esempio, può essere automaticamente inoltrata all'analista AP competente con il contesto del motivo per cui è stata segnalata. Un ordine di acquisto che supera una soglia di spesa predefinita può essere inoltrato a un approvatore senior senza alcuna selezione manuale intermedia.

Per ogni tipo di eccezione, gli avvisi in tempo reale assicurano che la persona giusta venga informata prima che qualcosa venga ritardato o trascurato.

Passaggio 6: utilizzare l'analisi per il monitoraggio delle prestazioni dell'automazione

Con i flussi di lavoro automatizzati attivi, collegandoli a Oracle Fusion Analytics Warehouse (FAW) è possibile ottenere visibilità sulle loro prestazioni. L'obiettivo è quello di migliorare continuamente sulla base di ciò che mostrano i dati.

Metriche chiave da monitorare:

Tasso di elaborazione diretta: la percentuale di fatture o ordini di acquisto gestiti end-to-end senza intervento umano.

Tasso di eccezioni: frequenza con cui l'IA segnala le transazioni che non è in grado di elaborare e motivi alla base.

Durata ciclo: confronto tra l'elaborazione delle fatture o le approvazioni degli acquisti rispetto ai benchmark pre-automazione

Tassi di errore: se le transazioni elaborate dall'IA generano correzioni a valle o segnalazioni di audit

Un tasso di elaborazione diretta inferiore al 70% è un segnale che indica la necessità di rivedere le regole di abbinamento o la qualità dei dati. D'altra parte, l'aumento dei tassi di eccezione spesso indica un cambiamento nel comportamento dei fornitori o nei modelli di transazione a cui il modello non si è ancora adattato.

Casi d'uso di Oracle IA per ERP

Oracle IA viene applicato in modo diverso a seconda della funzione aziendale. In ambito finanziario, di approvvigionamento e di supply chain, ecco alcuni dei casi d'uso più comuni ed efficaci che le organizzazioni stanno attualmente implementando. 🤩

Finanza e contabilità fornitori

Elaborazione delle fatture: estrai i dati, abbina le fatture agli ordini di acquisto e segnala automaticamente le eccezioni su volumi elevati senza input manuali.

Previsione dei ritardi di pagamento: analizza il comportamento storico dei pagamenti per identificare le fatture a rischio prima che diventino scadute.

Rilevamento dei duplicati: individua le fatture duplicate prima che vengano elaborate, riducendo i pagamenti in eccesso e i problemi di riconciliazione a valle.

Approvvigionamento e sourcing

Inoltro delle richieste: abbina automaticamente le richieste di acquisto ai fornitori preferiti in base alla categoria, ai termini contrattuali e alle prestazioni passate.

Monitoraggio della conformità: segnala gli acquisti non conformi in tempo reale, prima che venga effettuato un ordine piuttosto che durante un audit.

Analisi della spesa: individua le spese anomale e le perdite contrattuali tra le categorie di fornitori senza ricorrere alla reportistica manuale.

Catena di fornitura e inventario

Previsione della domanda: tieni conto della stagionalità, dei Lead time e dei segnali di domanda per generare proiezioni di inventario più accurate.

Rifornimento automatico: attiva gli ordini di acquisto quando le scorte scendono al di sotto di una soglia prevista, eliminando la necessità di revisioni manuali dei riordini.

Monitoraggio del rischio fornitori: identifica tempestivamente i fornitori con prestazioni insufficienti, dando ai team il tempo di agire prima che si verifichino interruzioni.

Chiusura finanziaria e reportistica

Automazione della riconciliazione: certifica automaticamente le riconciliazioni a basso rischio e mostra solo le eccezioni che richiedono una revisione umana.

Spiegazioni delle variazioni: genera report finanziari con commenti scritti dall'IA integrati, riducendo il tempo dedicato alla reportistica manuale.

Preparazione alla revisione: monitorare continuamente le transazioni per individuare anomalie e violazioni delle politiche, segnalando i problemi molto prima dell'arrivo dei revisori.

Best practice per l'automazione dei processi ERP con Oracle IA

Oracle IA è in grado di gestire molte operazioni, ma le sue prestazioni dipendono in gran parte dalla configurazione e dalla manutenzione. Queste best practice ti aiutano a ottenere risultati coerenti e affidabili dall'automazione.

Controlla i tuoi dati prima di abilitare qualsiasi funzionalità/funzione: Oracle IA apprende dai tuoi dati ERP storici, quindi duplicati, record incompleti e dati master di fornitori o clienti incoerenti influiranno direttamente sulla precisione dell'automazione. Pulisci prima i tuoi dati, poi configura

Assegna una titolarità chiara per le eccezioni: ogni processo di automazione produrrà delle eccezioni. Senza un titolare designato per ogni tipo di eccezione, le transazioni contrassegnate potrebbero rimanere irrisolte e causare problemi a valle. Mappa i tipi di eccezione a ruoli specifici prima dell'avvio.

Pianifica revisioni periodiche delle prestazioni del modello: Oracle IA si adatta nel tempo, ma necessita comunque della supervisione umana. Revisioni mensili o trimestrali di metriche quali i tassi di elaborazione diretta e i volumi delle eccezioni consentono di individuare tempestivamente eventuali variazioni delle prestazioni.

Rimani aggiornato con gli aggiornamenti trimestrali di Oracle: Oracle rilascia miglioramenti dell'IA e dell'apprendimento automatico con un ciclo di aggiornamenti regolare. Mantenere aggiornata la tua istanza ti garantisce di utilizzare la logica del modello più recente.

🚀 Vantaggio di ClickUp: il tuo team ERP è sommerso dagli strumenti di IA. ClickUp Brain MAX risolve il problema.

Il reparto finanziario utilizza ChatGPT. Il reparto operativo utilizza Gemini. Il tuo PM copia e incolla in Claude. Tutti spiegano il contesto da zero, ogni singola volta. Questo è l'AI Sprawl, che sta silenziosamente uccidendo la produttività del tuo team.

Elimina la proliferazione dell'IA e lavora 4 volte più velocemente con la produttività voice-first utilizzando ClickUp Brain MAX

Brain MAX sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro con un'unica soluzione indipendente dall'LLM. Puoi passare da ChatGPT a Claude e Gemini da un unico posto, senza perdere la cronologia delle conversazioni o il contesto del tuo spazio di lavoro. E quando sei impegnato a gestire il reparto, i fornitori o la chiusura dei conti? Talk to Text in ClickUp Brain MAX ti consente di parlare in modo naturale per aggiornare il tuo calendario, assegnare attività, inviare messaggi e redigere documenti, il tutto senza usare le mani.

Sfide comuni nell'implementazione dell'IA nell'ERP

Oracle IA può offrire un valore reale, ma l'implementazione raramente procede senza intoppi fin da subito. Ecco alcuni degli ostacoli più comuni che le organizzazioni incontrano e cosa c'è tipicamente dietro di essi.

Sfida Cosa significa nella pratica Come affrontarlo Scarsa qualità dei dati I modelli di IA addestrati su dati ERP incompleti o incoerenti producono risultati inaffidabili, da abbinamenti di fatture errati a previsioni inaccurate. Controlla e pulisci i dati master prima di abilitare qualsiasi funzionalità IA. Elevata complessità di implementazione Oracle IA copre più moduli e richiede una configurazione accurata, spesso necessitando di competenze specialistiche Oracle che molti team IT interni non possiedono. Pianifica un piano per un'implementazione graduale e coinvolgi sin dall'inizio i partner di implementazione certificati Oracle. Resistenza all'adozione da parte degli utenti I team finanziari e operativi spesso oppongono resistenza quando le automazioni modificano i flussi di lavoro a loro familiari, soprattutto quando non comprendono il funzionamento dell'IA. Investi nella gestione del cambiamento e sii trasparente su quali attività vengono gestite dall'IA e quali richiedono ancora una revisione umana. Sfide di integrazione La connessione di Oracle AI a sistemi non Oracle o strumenti legacy può causare lacune nei dati e problemi di compatibilità che influiscono sulla precisione delle automazioni. Mappa tutti i punti di integrazione prima del lancio e utilizza Oracle Integration Cloud ove possibile. Manutenzione continua del modello I modelli di IA possono subire variazioni nel tempo a causa dei cambiamenti nei processi aziendali, nel comportamento dei fornitori o nei modelli di transazione, con conseguente calo delle prestazioni. Pianifica revisioni periodiche delle prestazioni e riqualifica i modelli quando i tassi di eccezione o le metriche di accuratezza iniziano a diminuire. Costi di sottoscrizione e licenza Le funzionalità avanzate di Oracle IA non sono sempre incluse nelle sottoscrizioni ERP di base e i costi possono aumentare con l'aggiunta di ulteriori moduli e utenti. Chiarisci la disponibilità delle funzionalità e i prezzi con Oracle prima di commitare una configurazione.

Come ClickUp semplifica l'automazione e l'analisi ERP

I sistemi ERP incontrano difficoltà quando il lavoro va oltre i confini di un singolo reparto. Una richiesta di acquisto coinvolge i reparti finanziario, legale, acquisti e operativo. Ogni passaggio di consegne comporta ritardi, controlli manuali e lacune nella reportistica.

ClickUp semplifica l'automazione ERP mantenendo l'esecuzione, le approvazioni, la logica e la visibilità all'interno di un unico spazio di lavoro connesso in cui il lavoro procede senza perdere il contesto. Riunisce attività, flussi di lavoro, approvazioni e reportistica, consentendo ai team di automatizzare le fasi operative reali invece di mettere insieme strumenti scollegati tra loro.

Ecco uno sguardo più da vicino a come ClickUp semplifica l'automazione e l'analisi ERP. 👀

Ottieni risposte operative immediate

I team ERP perdono tempo rispondendo ogni settimana alle stesse domande. Chi è il responsabile dell'approvazione di questa richiesta, perché un pagamento è bloccato e qual è il passaggio successivo. ClickUp Brain risolve questo problema estraendo le risposte dai dati del flusso di lavoro in tempo reale.

Interroga ClickUp Brain per diagnosticare i ritardi nel flusso di lavoro ERP

Supponiamo che un responsabile della contabilità fornitori debba capire perché un pagamento di 120.000 dollari a un fornitore non è stato elaborato entro i tempi previsti. Egli pone una domanda a ClickUp Brain direttamente all'interno dell'area di lavoro.

📌 Prova questo prompt: Perché il pagamento della fattura ACME Corp è in ritardo e chi deve intervenire?

ClickUp Brain esamina la cronologia delle attività, i campi di approvazione, i commenti e le modifiche di stato. Risponde che l'approvazione legale è ancora in sospeso, indica il nome dell'approvatore e collega l'attività esatta che causa il ritardo. Il manager agisce immediatamente invece di ricostruire manualmente il flusso di lavoro.

Scopri esattamente come funziona in un'area di lavoro reale. Nella guida dettagliata riportata di seguito, imparerai come ClickUp Brain funge da assistente personale:

Mantieni la continuità del flusso di lavoro

I flussi di lavoro ERP si interrompono quando cambia la titolarità e nessuno effettua il monitoraggio dei progressi dall'inizio alla fine. I Super Agent di ClickUp mantengono la continuità nei processi di lunga durata che coinvolgono più team.

Assegna i Super Agent di ClickUp alla gestione dei flussi di lavoro ERP a più fasi

Ad esempio, supponiamo che un'azienda effettui revisioni trimestrali della conformità dei fornitori legate all'idoneità al pagamento. Quindi, quando:

Si apre un'attività di verifica della conformità, un agente controlla i campi della documentazione del fornitore

I certificati assicurativi scadono, l'agente crea un'attività di rinnovo e assegna l'approvvigionamento.

L'ufficio acquisti carica i documenti aggiornati, l'agente inoltra l'attività al reparto conformità.

La conformità approva, l'agente aggiorna lo stato del fornitore e usufruisce delle attività di pagamento.

Il Super Agent reagisce ai cambiamenti in tempo reale e gestisce l'intero ciclo di vita del flusso di lavoro. I team non devono più fare affidamento su promemoria o follow-up perché l'agente gestisce automaticamente l'avanzamento delle attività.

Ascolta l'esperienza di un utente reale:

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso in quanto consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica il project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità Brain AI, poiché funziona come un agente AI che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo richiesto. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto semplice da navigare, il che ha reso il passaggio da altri strumenti davvero semplice. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso in quanto consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica la project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità Brain AI, poiché funziona come un agente AI che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo richiesto.

Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto semplice da navigare, il che ha reso il passaggio da altri strumenti davvero semplice. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

Applicare la logica di approvazione

Applica le automazioni ClickUp per applicare le regole di approvazione ERP

L'automazione ERP dipende da regole precise legate a soglie e risultati reali. Le automazioni ClickUp applicano tali regole direttamente alle attività man mano che il lavoro procede. Ogni automazione attiva un'azione operativa specifica.

Ogni passaggio è attivato dall'attività di un'operazione. I team seguono una logica di approvazione coerente senza instradamento manuale o motori di flusso di lavoro esterni. Ecco alcuni esempi di automazioni del flusso di lavoro da provare:

Quando una richiesta di acquisto supera i 50.000 dollari, un'automazione assegna la pratica all'ufficio finanziario e aggiorna lo stato a "Revisione finanziaria".

Quando l'ufficio finanziario approva, un'automazione assegna il contratto al reparto legale e aggiunge l'allegato con la lista di controllo per la revisione del contratto.

Quando l'ufficio legale completa la revisione, un'automazione aggiorna il campo di approvazione e notifica l'ufficio acquisti.

Quando l'ufficio acquisti invia i dettagli del fornitore, un'automazione assegna i conti da pagare e imposta lo stato su "Pronto per il pagamento".

Monitorare lo stato di salute operativo

I responsabili ERP hanno bisogno di visibilità mentre il lavoro è ancora in corso. I dashboard di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sui flussi di lavoro senza dover attendere report ritardati. A differenza delle esportazioni statiche o dei riepiloghi di fine settimana, i dashboard attingono direttamente dai dati in tempo reale relativi alle attività e agli obiettivi, garantendo che le immagini rimangano accurate man mano che il lavoro procede.

Personalizza esattamente cosa viene visualizzato e quando con le schede IA nei dashboard di ClickUp

Le dashboard diventano davvero potenti per la supervisione dell'ERP grazie alle AI Card, che integrano l'intelligenza di ClickUp Brain direttamente nella tua dashboard. Queste schede forniscono ai team riepiloghi/riassunti e approfondimenti in tempo reale generati dall'intelligenza artificiale e collegati direttamente ai dati dell'area di lavoro in tempo reale. Ecco cosa è disponibile e come ciascuna scheda si adatta alle esigenze dell'ERP:

AI Brain Scheda: esegui prompt personalizzati sui tuoi dati ERP in tempo reale. Chiedi perché un ordine di acquisto è bloccato o quale approvatore rappresenta il collo di bottiglia.

Schede StandUp™ con l'IA e Team StandUp: ottieni rapidi riepiloghi giornalieri o settimanali del lavoro completato da te o dal tuo team.

Scheda di riepilogo sull'IA: ottieni una panoramica di alto livello sullo stato di salute del flusso di lavoro in tutti i reparti.

Scheda di aggiornamento del progetto IA: genera una panoramica concisa dello stato, degli ostacoli e delle priorità imminenti.

Unifica le informazioni e l'esecuzione dell'ERP in ClickUp

Anche con un sistema ERP perfettamente automatizzato, il lavoro non è davvero terminato.

Le informazioni fornite da Oracle creano attività per il tuo team. Le eccezioni richiedono collaborazione e risoluzione dei problemi. I tuoi dipendenti sono ancora costretti ad attivare/disattivare continuamente l'ERP e i loro strumenti di comunicazione, creando un flusso di lavoro frustrante e inefficiente. Il vero killer della produttività è la dispersione del contesto tra il tuo sistema di registrazione e il tuo sistema di azione.

Hai bisogno di ClickUp, un'unica piattaforma che riunisce progetti, documenti, conversazioni e intelligenza artificiale. Combina le informazioni automatizzate del tuo ERP con la collaborazione umana necessaria per agire di conseguenza. In questo modo avrai un unico luogo in cui gli esseri umani e gli agenti IA possono lavorare insieme. Tutte le conversazioni e il contesto rimangono in un unico posto, quindi il flusso di lavoro procede senza intoppi.

Collega i tuoi sistemi e il tuo team in un unico posto. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la differenza tra gli agenti Oracle Fusion IA e l'automazione ERP tradizionale?

L'automazione tradizionale segue regole rigide e predefinite. Gli agenti Oracle Fusion IA utilizzano l'apprendimento automatico per interpretare il contesto, formulare giudizi e gestire autonomamente attività in più passaggi, adattandosi man mano che procedono.

2. Come gestisci le attività ERP automatizzate dall'IA che richiedono l'approvazione umana?

È possibile impostare soglie di approvazione basate su fattori quali il valore della transazione o il punteggio di rischio. Se una transazione supera la soglia, il sistema la inoltra automaticamente a una persona designata per la revisione, insieme alla raccomandazione dell'IA.

Sì, Oracle Fusion dispone di API che consentono di collegarlo a sistemi esterni. I team spesso collegano Oracle a una piattaforma di gestione del lavoro come ClickUp per assegnare attività di follow-up, gestire le eccezioni e coordinare il lato umano del lavoro.

4. Quali processi ERP non dovrebbero essere completamente automatizzati con l'IA?

I processi che richiedono un giudizio soggettivo significativo, sono soggetti a un elevato controllo normativo o comportano situazioni nuove senza dati storici dovrebbero sempre prevedere il coinvolgimento di una persona. L'IA può fornire raccomandazioni, ma la decisione finale dovrebbe spettare a una persona.