Il pubblico è molto più propenso a rivelare le proprie preferenze nelle risposte pubbliche, nei thread e nei dibattiti che nei sondaggi.

I cambiamenti nel sentiment, il linguaggio emergente e le nuove narrazioni spesso compaiono su X giorni o settimane prima che vengano riportati nei report o nei dashboard.

Grok diventa utile in questo caso.

Integrato direttamente in X, Grok ha accesso al flusso di dati in tempo reale della piattaforma.

In questo blog ti mostriamo come utilizzare Grok per ottenere informazioni sul pubblico su X. Condivisione dei limiti che potresti incontrare e cosa puoi fare per superarli.

Cos'è Grok e come analizza il pubblico?

Grok è un chatbot basato sull'IA sviluppato da xAI (una società di IA fondata da Elon Musk). È in grado di accedere a informazioni e conversazioni in tempo reale su X (precedentemente Twitter) e sul web.

Questo chatbot generativo basato sull'IA è anche in grado di generare contenuti accattivanti, come immagini e testi, e di intrattenere conversazioni con gli utenti.

Ecco come Grok analizza il pubblico su X:

Interpretazione dei segnali in tempo reale: Grok IA valuta i post in tempo reale, le risposte e i tweet citati per dedurre il sentiment e l'umore del pubblico man mano che le conversazioni si evolvono.

Rilevamento di modelli e tendenze: analizzando grandi volumi di contenuti recenti su un determinato argomento, Grok identifica temi ricorrenti e di tendenza, segnali emotivi e modelli di conversazione.

Filtraggio e classificazione degli argomenti: attraverso la classificazione basata su prompt, Grok può concentrare l'analisi su argomenti, marchi, prodotti o parole chiave specifici. Questo aiuta a ridurre il rumore e a concentrarsi sulle conversazioni che interessano al tuo pubblico.

Aggregazione dei segnali pubblici: Grok raccoglie i segnali provenienti da conversazioni in tempo reale, profili utente e attività di coinvolgimento come risposte e ripubblicazioni. Ottieni una vista dettagliata dei contenuti che stimolano la discussione e delle reazioni del pubblico sulla piattaforma. Questo è utile quando Grok raccoglie i segnali provenienti da conversazioni in tempo reale, profili utente e attività di coinvolgimento come risposte e ripubblicazioni. Ottieni una vista dettagliata dei contenuti che stimolano la discussione e delle reazioni del pubblico sulla piattaforma. Questo è utile quando conduci ricerche di mercato

Tipi di informazioni sul pubblico che Grok può fornire

Poiché Grok IA analizza le conversazioni in tempo reale su X, le informazioni che fornisce sono di natura qualitativa. Esse includono 👇

Tipo di insight Cosa fa Come può esserti utile Segnali relativi al sentiment del pubblico Interpreta il tono emotivo dei post, delle risposte e dei thread, inclusi frustrazione, entusiasmo, scetticismo o fiducia. Aiuta i team a comprendere come il pubblico reagisce emotivamente, non solo se il coinvolgimento è in aumento o in calo, il che è utile nel processo di sviluppo del prodotto. Modelli linguistici e vocali Analizza il modo in cui il pubblico esprime le proprie opinioni, inclusi slang, metafore e ripetizioni. Aiuta ad allineare messaggi, contenuti e risposte al modo naturale di esprimersi del pubblico. Fattori che determinano il coinvolgimento Identifica quali idee, domande o opinioni promettono risposte e tweet citati. Mostra ciò che stimola effettivamente la conversazione piuttosto che il consumo passivo. Argomenti emergenti e di tendenza Mette in luce i temi e le narrazioni che si stanno formando nelle conversazioni nelle fasi iniziali. Aiuta i team ad agire sui nuovi interessi del pubblico prima che diventino una tendenza consolidata. Cambiamenti nella narrazione e nell'inquadramento Rileva come le conversazioni più ampie si evolvono nel tempo, ad esempio il cambiamento delle aspettative o della direzione del sentiment. Utilizza questo strumento per comprendere il contesto e lo slancio alla base del comportamento del pubblico. Segnali precoci di reazione negativa o confusione Evidenzia i cluster di post che esprimono incertezza, frustrazione o resistenza. Consente ai team di rispondere o riformulare i messaggi prima che i problemi si aggravino.

🧠 Curiosità: Jack Dorsey ha inviato il primo tweet nel 2006.

Come utilizzare Grok per ottenere informazioni sul pubblico

Se hai appena iniziato a utilizzare Grok IA, ecco una guida introduttiva.

Passaggio 1: definisci i tuoi obiettivi

Annota: Perché stai analizzando il pubblico. Hai bisogno di un obiettivo chiaro su cui strutturare i tuoi processi. Potrebbe essere:

Monitora le reazioni dei clienti al lancio di una nuova fascia di prezzi

Monitora le opinioni relative al richiamo di un prodotto della concorrenza

Perché questo passaggio? Perché mantiene l'analisi focalizzata e impedisce a Grok di fornire informazioni vaghe o superficiali. Inoltre, mappa gli obiettivi in domande specifiche a cui è possibile rispondere.

Ad esempio,

Le persone fanno menzioni di bug o problemi di affidabilità?

Cosa dicono gli utenti riguardo ai prezzi o al valore percepito?

Quali confronti vengono fatti con i concorrenti o le alternative?

tramite Grok

Passaggio 2: Poni domande interpretative

Vuoi sapere perché il tuo pubblico reagisce in un certo modo? Grok IA ti aiuta a scoprirlo.

Poni domande interpretative per ottenere informazioni sulle emozioni e sulle narrazioni ricorrenti dalle conversazioni dal vivo.

Confronta questi prompt:

❌ Debole: "Il sentiment riguardo al nostro lancio è positivo o negativo?"

Produce una classificazione superficiale senza spiegare cosa sta determinando la reazione.

✅ Punto di forza: "Come reagiscono emotivamente le persone al nostro nuovo livello di prezzi nelle risposte e nei tweet citati nelle ultime 24 ore? Identifica le obiezioni ricorrenti, la confusione sul valore e i confronti con i concorrenti. Escludi i post di promozione. "

tramite Grok

⭐ Bonus: abbiamo creato questa mini guida video per aiutare gli ingegneri a porre domande migliori con i prompt all'IA.

Passaggio n. 3: Identifica modelli e segnali ricorrenti

Facciamo un passo indietro per un attimo. Vuoi cercare modelli e ripetizioni nelle conversazioni e nei thread.

Potrebbero essere le stesse obiezioni, formulate in modo diverso. Preoccupazioni ricorrenti stanno emergendo tra diversi utenti. Chiedi a Grok IA di riepilogare quali sentimenti continuano a ripetersi.

🤖 Esempi di prompt:

"Quali sono i temi che ricorrono più spesso nelle risposte relative all'aggiornamento dei nostri prezzi?"

"Quali obiezioni ricorrono in più thread relativi a questa funzionalità/funzione?"

"Gli utenti considerano questo aspetto come un problema di valore, di fiducia o di usabilità?"

💡 Suggerimento: non limitarti a riepilogare i modelli, ma assegnagli un nome e registrali. Quando Grok evidenzia temi ricorrenti, fai un passaggio in più: etichetta il pattern esplicitamente invece di lasciarlo come una semplice osservazione. Ad esempio, non fermarti a "la confusione sui prezzi si ripete continuamente". Trasformalo in un'informazione specifica come: "Divario tra valore e chiarezza delle funzionalità/funzioni per i prezzi di fascia media"

"Preoccupazioni relative alla fiducia causate da un percorso di aggiornamento poco chiaro" Questo rende i modelli riutilizzabili e tracciabili.

Passaggio 4: Acquisisci informazioni prima che il contesto vada perso

Le conversazioni live su X si muovono rapidamente. Un picco di confusione o eccitazione svanisce nel giro di poche ore, man mano che l'attenzione si sposta.

Se le informazioni non vengono documentate mentre la conversazione è attiva, vanno effettivamente perse. Distillate queste informazioni in conclusioni chiare.

Registra la narrazione, il tono emotivo che la caratterizza e anche il linguaggio specifico utilizzato dalle persone per descrivere il problema. Questi dettagli saranno fondamentali quando darai forma alla narrazione o alle risposte.

⚠️ Qui inizierai a vedere i limiti di Grok.

Ogni sessione di analisi è indipendente. Non esiste un modo integrato per effettuare il monitoraggio dell'evoluzione del sentiment nel tempo o confrontare le reazioni tra lanci, campagne o argomenti.

Senza un sistema esterno, la comprensione del pubblico si azzera ogni volta che avvii una nuova query.

Grok individua modelli analizzando grandi volumi di conversazioni pubbliche.

Tuttavia, se dovessi prendere alla lettera il sarcasmo, le battute o il contesto dei thread precedenti, potresti distorcere l'interpretazione. Prima di agire sulla base delle informazioni raccolte:

Esamina un piccolo campione dei post che Grok sta riepilogando/riassumendo.

Controlla come le persone esprimono effettivamente le loro opinioni

Verifica se il tono emotivo corrisponde all'interpretazione

tramite Grok

Perché questo passaggio? La revisione manuale aiuta a confermare se stai osservando un modello reale o un picco momentaneo determinato da poche voci influenti.

Sarai in grado di scoprire sfumature che i riassunti automatici potrebbero appiattire. Ad esempio, sentimenti contrastanti all'interno dello stesso thread o differenze tra utenti abituali e osservatori occasionali.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Docs per acquisire informazioni validate sul pubblico in un documento di condivisione e dinamico. Oltre ai semplici riassunti, include: Il modello confermato

Il segnale emotivo che sta dietro

Esempi di supporto tratti da post reali

Domande aperte o follow-up da effettuare per il monitoraggio Utilizza la combinazione Docs + Brain per acquisire le informazioni validate sul pubblico in un documento live di condivisione. I tuoi colleghi possono aggiungere sfumature, contestare le interpretazioni o collegare le informazioni alle campagne e alle attività. Aggiungi ClickUp Brain, un livello di intelligence. Brain può riassumere i thread di discussione, evidenziare i temi ricorrenti del pubblico nei documenti nel corso del tempo e aggiornare i riassunti delle informazioni man mano che vengono aggiunti nuovi contesti.

Best practice per l'utilizzo di Grok per l'analisi del pubblico

Ecco come utilizzare Grok IA come strumento di interpretazione in tempo reale 👇

Inizia in piccolo, poi espandi

Inizia con un argomento, un pubblico o un intervallo di tempo chiaramente definiti. I prompt mirati riducono il rumore e fanno emergere più rapidamente modelli significativi.

🤖 Esempio di prompt: "Analizza le risposte pubbliche e i tweet citati delle ultime 24 ore che discutono del nostro nuovo livello di prezzi. Concentrati sui post dei fondatori o degli operatori di startup. Identifica le preoccupazioni ricorrenti, il tono emotivo e qualsiasi confusione riguardo al valore o alle differenze delle funzionalità/funzioni. Escludi i post promozionali o di solo annuncio. "

📚 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per il marketing per aiutarti a mantenere una alta produttività

Poni domande a più livelli

Considera Grok come una conversazione. Dai seguito alle informazioni iniziali per capire cosa sta determinando le reazioni e come si evolve il contesto.

🤖 Prompts di follow-up che puoi riutilizzare

"Quali sono le tre obiezioni principali che ricorrono più spesso e come vengono formulate dagli utenti?"

"Quali preoccupazioni sembrano derivare da un malinteso rispetto a una reale resistenza ai prezzi?"

"Il tono è cambiato dalle reazioni iniziali alle risposte successive? Se sì, in che modo?"

"Vengono effettuati confronti con concorrenti specifici o modelli di prezzo alternativi?"

Esamina un piccolo campione delle conversazioni sottostanti. Questo ti aiuterà a cogliere il sarcasmo, i sentimenti contrastanti o il contesto mancante.

🔔 Promemoria: gli LLM sono eccellenti nella compressione dei modelli, ma deboli nell'interpretazione dei contorni. Una catena di risposte ricca di meme può influenzare in modo sproporzionato i riassunti se non si controlla la validità dei post di origine.

Tieni traccia di come le narrazioni si evolvono nel tempo

Lo scetticismo iniziale, il dibattito e l'eventuale accettazione seguono spesso uno schema preciso. Osservare come cambia una storia offre una direzione migliore rispetto al reagire a un singolo momento.

🧠 Curiosità: secondo xAI, Grok è stato creato per rispondere alle domande con arguzia e un leggero tocco ribelle. La sua personalità si ispira alla Guida galattica per autostoppisti, motivo per cui è progettato per rispondere a quasi tutto, e non sempre in modo noioso e educato.

Rivisita regolarmente lo stesso argomento

Il pensiero del pubblico è in continua evoluzione. Eseguire la stessa analisi dopo lanci, aggiornamenti o annunci ti aiuta a individuare tempestivamente i cambiamenti e a comprenderne le cause.

🔔 Promemoria: utilizza prompt e finestre temporali coerenti quando riesamini gli argomenti per l'analisi delle tendenze. In questo modo sarà più facile monitorare nel tempo i cambiamenti nel linguaggio, nel sentiment o nelle obiezioni.

Errori comuni da evitare

Se utilizzi Grok per l'analisi strategica delle informazioni sul pubblico, ecco alcune insidie comuni di cui dovresti essere consapevole:

❗Considerare il riepilogo/riassunto di Grok come la risposta definitiva

Grok comprime le conversazioni in modelli. È utile, ma rimane comunque un'astrazione. Agire senza esaminare i post originali può portare a decisioni basate su un contesto appiattito o distorto.

❗Reagire in modo eccessivo ai picchi a breve termine

Un'ondata di negatività o entusiasmo non sempre indica un cambiamento duraturo. I picchi giornalieri sono spesso determinati da annunci, post virali o alcuni account con una grande visibilità.

❗Confondere le voci più forti con l'opinione rappresentativa

Gli utenti altamente coinvolti o influenti possono dominare le conversazioni. Se una preoccupazione non si ripete tra diversi utenti e thread, potrebbe non riflettere il sentimento più ampio del pubblico.

❗Utilizzo di Grok come strumento di reportistica o monitoraggio

Grok è stato creato per l'interpretazione, non per il monitoraggio delle tendenze a lungo termine, il benchmarking o il confronto storico. Aspettarsi dashboard o memoria persistente porta solo frustrazione.

❗Mancata documentazione immediata delle informazioni

Grok non conserva la cronologia delle informazioni. Se non acquisisci i modelli confermati mentre il contesto è ancora fresco, perderai la possibilità di confrontarli, convalidarli o svilupparli in un secondo momento. In questo caso, avrai bisogno di alternative a Grok in grado di trasformare le informazioni sul pubblico in un contesto di condivisione.

Ecco perché avrai bisogno di altre alternative all'IA di Grok in grado di conservare

📮 Approfondimento ClickUp: Il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA nel lavoro. Una possibile ragione: problemi di sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler effettuare la condivisione di dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'intelligenza artificiale direttamente nella tua area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 agli standard ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di IA generativa in tutta l'area di lavoro.

I limiti reali dell'utilizzo di Grok per ottenere informazioni sul pubblico

Diamo un'occhiata ai limiti di Grok IA ⚠️

Affidabilità e rischio di disinformazione

Poiché Grok ha accesso ai dati e alle conversazioni in tempo reale su X, può far emergere affermazioni non verificate o narrazioni guidate da bot insieme alle opinioni autentiche del pubblico.

Quando si tratta di argomenti critici e complessi, è necessario verificare manualmente queste informazioni sul pubblico prima di agire.

Portata limitata dell'ecosistema

La sua visione del pubblico è intrinsecamente limitata.

Le conversazioni nelle comunità Slack, nei server Discord, nei gruppi Telegram, nelle risposte alle email, nei ticket di supporto o nei forum riservati rimangono completamente al di fuori del suo ambito di applicazione.

Inoltre, Grok non si integra con strumenti di analisi di proprietà come l'analisi dei siti web, il monitoraggio delle conversioni, i sistemi CRM o i dati sull'utilizzo dei prodotti. Puoi capire cosa dicono le persone, ma non se quelle opinioni si traducono in azioni come registrazioni, abbandoni o acquisti.

Tono polarizzante e "audacia"

Il tono ribelle di Grok può influenzare il modo in cui vengono inquadrate le reazioni del pubblico. Mentre alcuni utenti apprezzano il tono diretto, altri lo trovano fastidioso o poco professionale per un'analisi seria delle tendenze. Questo tono può anche amplificare opinioni controverse o provocatorie, potenzialmente distorcendo il modo in cui interpreti il sentiment del pubblico.

Ecco un esempio:

Lacune in materia di sicurezza e sensibilità

Le considerazioni sulla sicurezza vanno oltre l'interpretazione. Poiché Grok ricava informazioni direttamente dalle conversazioni pubbliche, non applica misure di protezione specifiche per il marchio in termini di tono, conformità o rischio reputazionale. È comunque necessario ricorrere al giudizio umano per decidere come utilizzare, comunicare o agire sulla base delle informazioni raccolte.

⛔ Attenzione: secondo una valutazione, Grok potrebbe mostrare contenuti espliciti, violenti o rischiosi ai minori e la sua "Modalità bambini" non è riuscita a limitare in modo affidabile l'accesso a contenuti inappropriati. Il rapporto ha evidenziato che i contenuti non sicuri possono essere diffusi ampiamente sulle piattaforme social, amplificando il potenziale di esposizione degli adolescenti e di altre persone.

📮 ClickUp Insight: Mentre il 34% degli utenti opera con completa fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio di "fiducia ma verifica". Uno strumento autonomo che non conosce il tuo contesto lavorativo spesso comporta un rischio maggiore di generare risposte inaccurate o insoddisfacenti. Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale che collega la project management, la gestione delle conoscenze e la collaborazione nel tuo spazio di lavoro e negli strumenti di terze parti integrati. Ottieni risposte contestualizzate senza dover attivare/disattivare il servizio e aumenta la tua efficienza lavorativa di 2-3 volte, proprio come i nostri clienti di Seequent.

Perché ClickUp è un sostituto migliore di Grok per ottenere informazioni sul pubblico

Grok IA è efficace nell'interpretare le informazioni sul pubblico. Ma questo è tutto.

Non è possibile conservare il contesto storico. Né è possibile effettuare il monitoraggio dell'evoluzione del pensiero del pubblico o stabilire le connessioni tra le informazioni acquisite e le azioni di follow-up e i risultati.

Entra in ClickUp. Il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che unifica i tuoi strumenti e flussi di lavoro.

ClickUp ti consente di acquisire, organizzare, effettuare il monitoraggio e agire sulle informazioni sul pubblico relative a campagne, lanci e canali.

Vediamo come ClickUp colma le lacune lasciate da Grok 🏅

L'IA che ti aiuta a collegare i puntini

Uno dei maggiori limiti di Grok è che le informazioni scompaiono una volta che la conversazione prosegue.

ClickUp Brain, invece, è uno strumento di IA contestuale.

Analizza conversazioni, commenti, documenti, attività, date di scadenza, modifiche di stato e allegati all'interno della tua area di lavoro e li riepiloga mantenendo intatto il contesto storico completo.

Utilizza ClickUp Brain per identificare i temi ricorrenti da lunghi documenti di approfondimento sul pubblico.

Ecco come puoi utilizzare ClickUp AI in diversi modi per ottenere informazioni sul pubblico in modo più efficiente:

IA integrata nella Sequenza del tuo spazio di lavoro

ClickUp Brain non si limita ad analizzare i nuovi input. Attinge dall'intera cronologia delle tue aree di lavoro:

Commenti e risposte nelle attività

Conversazioni in Documenti e Chat

Modifiche di stato e date di scadenza

Riassunti delle analisi precedenti o interpretazioni dell'IA

Poiché ogni informazione rimane collegata ad altri lavori nell'area di lavoro di ClickUp, Brain può farvi riferimento quando genera nuovi riassunti.

Rilevamento di modelli in dati strutturati e non strutturati

ClickUp Brain include una funzionalità di ricerca aziendale che scansiona il tuo spazio di lavoro alla ricerca di risposte. Può effettuare ricerche tra i documenti caricati, le descrizioni delle attività e i commenti, gli appunti delle riunioni e persino gli strumenti di terze parti collegati a ClickUp.

Di conseguenza, ClickUp BrainGPT è in grado di rispondere a domande di connessione come:

"In che modo il sentiment dell'ultima campagna era correlato ai problemi relativi al prodotto nei thread di supporto?"

"Quali preoccupazioni del pubblico sono correlate al mancato rispetto delle scadenze o ai ritardi nelle funzionalità/funzioni?"

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX è una super app desktop basata sull'IA che risolve molti dei limiti che potresti incontrare utilizzando Grok da solo. Tra questi: Contesto approfondito dal lavoro dal vivo: ClickUp Brain MAX può vedere le tue attività, documenti, commenti, allegati, modifiche di stato e date di scadenza. Ciò significa che le informazioni sul pubblico vengono interpretate nel contesto delle priorità, delle tempistiche e delle decisioni reali.

Accedi a più modelli esterni : sfrutta diversi modelli di IA per diverse attività, in modo da non essere vincolato a un unico stile o capacità di ragionamento.

Azioni native del flusso di lavoro: invece di copiare le informazioni altrove, Brain MAX può creare attività, aggiornare campi, generare attività secondarie e registrare riepiloghi direttamente dove lavora il tuo team.

Riduzione della proliferazione dell'IA : un unico livello di IA contestuale fornisce supporto per l'analisi, la documentazione, la pianificazione e l'esecuzione. Non sono necessari strumenti separati in stile Grok per ogni funzione. : un unico livello di IA contestuale fornisce supporto per l'analisi, la documentazione, la pianificazione e l'esecuzione. Non sono necessari strumenti separati in stile Grok per ogni funzione.

Sicurezza di livello aziendale: tutto questo funziona sull'infrastruttura sicura di ClickUp, con controlli rigorosi sull'accesso ai dati, la formazione e la conservazione, rendendolo adatto per approfondimenti sensibili sul pubblico e decisioni strategiche.

Affidati a Super Agents per fare il lavoro più impegnativo al posto tuo.

Mentre BrainGPT ti aiuta a porre domande migliori e a ottenere rapidamente informazioni approfondite, i Super Agent possono agire sulla base di tali informazioni. Si tratta di assistenti IA ambientali che operano all'interno della tua area di lavoro.

Usa i Super Agenti come tuoi compagni di squadra IA per eseguire flussi di lavoro in più passaggi

Questi compagni di squadra digitali osservano ciò che accade tra le attività, i modelli di attività, le Sequenze e le dipendenze, in base alle tue istruzioni. E crearli è semplicissimo con il generatore di agenti senza codice di ClickUp.

⭐ Guarda questo video per scoprire come i Super Agenti possono trasformare il tuo team di marketing in una forza trainante.

Dashboard e reportistica basati sull'IA

I dashboard di ClickUp ti offrono una visione in tempo reale di come le informazioni sul pubblico si trasformano da analisi ad azione. Utilizzando i suoi widget personalizzabili, puoi monitorare lo stato delle informazioni, la titolarità, i follow-up e il carico di lavoro tra i lanci o le campagne.

Inoltre, le AI Card riepilogano automaticamente l'attività, evidenziano i follow-up bloccati e generano aggiornamenti in stile standup o executive. Non è necessario compilare manualmente report di approfondimento o ricomporre il contesto: le AI Card fanno la sintesi per te.

Ottieni riepiloghi/riassunti e aggiornamenti istantanei basati sull'IA con i dashboard di ClickUp.

Per saperne di più su questa combinazione, guarda questo video:

Modelli predefiniti

Quando lavori con i segnali del pubblico in tempo reale, la cosa peggiore che puoi fare è lasciare che le informazioni raccolte rimangano sparse in note o screenshot. Purtroppo, non si trasformano mai in azioni concrete.

ClickUp offre oltre 1.000 modelli predefiniti progettati per aiutarti a passare dalle informazioni sul pubblico all'esecuzione senza partire da zero.

Trasforma le informazioni sul pubblico in profili che il tuo team può effettivamente utilizzare.

Utilizza il modello User Persona di ClickUp per creare profili dettagliati del pubblico. Raccogli informazioni chiave (dati demografici, obiettivi, frustrazioni, comportamenti di acquisto e fattori che influenzano le decisioni) in un unico posto.

Ottieni un modello gratis Definisci il tuo pubblico di riferimento e il cliente ideale con il modello di persona utente ClickUp.

Questo modello ti aiuta a:

Crea profili basati su ricerche utilizzando i campi personalizzati per le caratteristiche, le motivazioni e le obiezioni del pubblico.

Collega direttamente i profili alle informazioni sul pubblico, ai feedback, agli esperimenti e alle idee sulle funzionalità/funzioni.

Tag attività, documenti e iniziative in base al profilo per vedere il reale impatto a valle.

Organizza i profili in base al segmento, alla fase del ciclo di vita o al modello di coinvolgimento

Condivisione di informazioni aggiornate sul pubblico tra i reparti prodotto, marketing, progettazione e direzione.

Centralizza i dati sulle prestazioni del pubblico in un'unica vista fruibile

Ottieni una visibilità completa sulla tua strategia social con il modello di analisi dei social media di ClickUp.

Ti aiuta a ottenere informazioni dettagliate su come il pubblico interagisce con i tuoi contenuti. Comprendi come stanno andando le tue campagne su tutte le piattaforme e effettua il monitoraggio delle tue prestazioni sui social media.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di analisi dei social media di ClickUp per effettuare il monitoraggio e la visualizzazione delle tue prestazioni sui social media.

Questo modello ti aiuta a:

Monitora il coinvolgimento del pubblico e le prestazioni su tutte le piattaforme in un'unica dashboard.

Identifica quali metriche segnalano un interesse crescente rispetto a una stagnazione

Raggruppa le prestazioni per canale, campagna o tipo di contenuto per l'analisi dei modelli

Segnate le aree con prestazioni insufficienti che richiedono modifiche alla messaggistica, al formato o alla tempistica.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per ottenere informazioni sul pubblico

Trasforma i segnali del pubblico in azioni con ClickUp

Grok ti aiuta a interpretare in tempo reale ciò che il pubblico dice su X. Tuttavia, queste informazioni non rientrano nel tuo flusso di lavoro quotidiano.

ClickUp, invece, riunisce informazioni dettagliate e pianificazione strategica in un unico spazio di lavoro IA convergente. Acquisisci informazioni dettagliate in Documenti, lascia che l'IA contestuale faccia emergere i modelli e effettua il monitoraggio di ciò che è effettivamente cambiato, tutto in un unico sistema.

Prova ClickUp gratis oggi stesso. ✅

Domande frequenti

Grok è in grado di fornire informazioni qualitative sul pubblico dalle conversazioni live su X. Queste includono: segnali emotivi (come frustrazione o eccitazione), temi ricorrenti, modelli linguistici e vocali, fattori di coinvolgimento, primi segnali di reazione negativa, narrazioni emergenti.

I dati in tempo reale forniti da Grok IA ti aiutano a identificare modelli ricorrenti in grandi volumi di conversazioni pubbliche e tendenze attuali. Tuttavia, quando si tratta di brand equity, è bene prendere questi dati con le pinze. La convalida manuale è importante per tenere conto del sarcasmo, del contesto dei thread precedenti e dell'influenza di voci molto visibili o polarizzanti.

Grok funziona al meglio con prompt specifici e interpretativi quando lo si utilizza per creare contenuti di lunga durata o didascalie per i social media. Definisci chiaramente il pubblico, l'argomento e l'intervallo di tempo, quindi poni domande incentrate sull'emozione, l'inquadramento e la ripetizione. Evita prompt generici o domande binarie sul sentiment. Aggiungi domande di follow-up per esplorare cosa sta guidando le reazioni e come si stanno evolvendo le narrazioni.

Sì, Grok è in grado di individuare argomenti emergenti e di tendenza analizzando le conversazioni in tempo reale su X. È particolarmente utile per individuare temi in fase iniziale prima che diventino di tendenza e per la posizione del marchio. Tuttavia, questo strumento di IA non fornisce un monitoraggio strutturato delle tendenze né confronti storici senza documentazione esterna.

Non esiste una cadenza fissa. Molti team analizzano le conversazioni del pubblico in occasione di momenti chiave come lanci, annunci, campagne o incidenti. Rivisitare regolarmente gli stessi argomenti utilizzando prompt coerenti aiuta al monitoraggio dell'evoluzione del sentiment e delle narrazioni nel tempo, aspetto fondamentale nel processo di creazione dei contenuti.