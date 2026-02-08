Come scrivere prompt Grok in tempo reale (con esempi)

Grok non ha guadagnato slancio comportandosi come tutti gli altri assistenti IA. Con una connessione live a X, risponde a ciò che sta accadendo in tempo reale, dalle ultime notizie al rapido cambiamento dell'opinione pubblica, piuttosto che basarsi su dati di addestramento congelati. Nello studio "IA Big Bang" di OneLittleWeb che copre il periodo agosto 2024-luglio 2025, Grok ha registrato una media di 57,2 milioni di visite mensili, salite a 129,8 milioni al mese nell'ultimo trimestre (maggio-luglio 2025).
Grok è utile quando la storia si evolve più rapidamente delle tue dashboard. Se il tuo team fa affidamento sui segnali in tempo reale provenienti da X, dalle notizie e dall'opinione pubblica, la struttura dei prompt determina se otterrai prove aggiornate o risultati generici. Questa guida mostra come scrivere prompt Grok che estraggono in modo affidabile fonti live, per poi trasformare ciò che apprendi in azioni concrete in ClickUp.
Cosa sono i prompt di dati in tempo reale Grok?
I prompt in tempo reale di Grok sono query strutturate che indicano a Grok di recuperare origini dati aggiornate (X + web) all'interno di una finestra temporale definita, quindi restituiscono i risultati con link verificabili. Senza vincoli espliciti relativi alla fonte e al tempo, Grok è comunque in grado di rispondere, ma il risultato tenderà a basarsi maggiormente su conoscenze pre-addestrate piuttosto che su prove attuali.
A differenza di molti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), Grok dispone di funzionalità di navigazione web integrate e di una connessione live a X. Tuttavia, tale accesso da solo non è sufficiente. Grok ricerca solo fonti live quando il prompt lo richiede chiaramente. Se il prompt è vago, Grok potrebbe ricorrere ai propri dati di addestramento statici invece di interrogare le informazioni in tempo reale.
Il termine "in tempo reale" in questo contesto non significa istantaneo. A seconda della fonte, si tratta di dati relativi alle ultime ore o agli ultimi due giorni. La struttura del prompt indica a Grok se cercare dati in tempo reale o utilizzare le conoscenze statiche predefinite acquisite durante l'addestramento.
💡 Suggerimento professionale: ecco due componenti chiave che rendono un prompt "abilitato in tempo reale":
Direttive sorgente: chiedendo esplicitamente a Grok di controllare X, notizie o risultati web, gli si indica dove cercare.
Indicatori temporali: parole come "oggi", "questa settimana" o "in questo momento" segnalano che sono necessarie informazioni aggiornate.
Perché i dati in tempo reale Grok sono importanti per i team
Le decisioni sono influenzate dalle ultime notizie, dai cambiamenti di opinione e dalle mosse della concorrenza che si susseguono nell'arco di poche ore, non di trimestri. L'accesso ai dati in tempo reale di Grok offre ai team la visibilità su ciò che sta accadendo nel momento stesso in cui accade.
Ecco dove l'accesso in tempo reale fa davvero la differenza:
- Traccia i concorrenti in tempo reale (lanci, dichiarazioni, cambiamenti narrativi)
- Monitorate le crisi man mano che il sentiment cambia (cosa sta accelerando, cosa sta rallentando)
- Verifica la ricerca rispetto alle fonti attuali (individua affermazioni obsolete o controverse)
- Individua tempestivamente i segnali di domanda (obiezioni, richieste, menzioni della concorrenza)
- Rileva le tendenze emergenti (argomenti, hashtag, narrazioni)
- Misura continuamente la percezione del marchio (menzioni, tono, coinvolgimento)
📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come generare contenuti, analizzare dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori.
Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto e al fatto di passare alla modalità successiva si accumulano nel tempo.
Non con ClickUp Brain, però. Si trova proprio nell’area di lavoro di ClickUp, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Sperimenta un miglioramento della produttività pari al doppio con ClickUp!
Come configurare Grok per le query di dati in tempo reale
Anche la migliore IA creata per le informazioni in tempo reale può fornire risposte obsolete o generiche se il prompt non richiede chiaramente dati in tempo reale. Grok non fa eccezione. Senza i segnali giusti, potrebbe ricorrere ai suoi dati di addestramento statici invece di queryare fonti in tempo reale.
La struttura del prompt determina il risultato. Piccole scelte, come il modo in cui si fa riferimento al tempo, alle fonti e all'ambito, determinano le prestazioni di Grok.
Segui questa guida neutrale e dettagliata per configurare correttamente Grok per le query di dati in tempo reale.
Prerequisiti
- Sottoscrizione X Premium o Premium+: l'accesso a Grok ha un limite per gli utenti X a pagamento.
- Account Active X: l'account deve essere in regola.
- Verifica dell'età: necessaria per usufruire delle funzionalità di Grok.
- Account xAI e chiave API (per sviluppatori): Generati dalla console. x. ai
Passaggi per i consumatori
1. Accedi a X: apri x. com o l'app mobile X ed effettua il login.
2. Accedi a Grok: seleziona l'icona Grok dalla barra di navigazione o dal menu laterale.
3. Utilizza la modalità Regolare: passa alla modalità Regolare per ottenere risposte oggettive e in tempo reale. La modalità Divertente privilegia il tono rispetto all'accuratezza.
4. Scrivi una query in tempo reale: Chiedi esplicitamente informazioni aggiornate, ad esempio "Cosa sta succedendo in questo momento con [argomento] su X?
5. Utilizza DeepSearch quando necessario: abilita DeepSearch per scansionare più fonti live e ottenere un contesto più ampio.
Passaggi per API / Sviluppatori
1. Crea un account xIA: Registrati su console. x. ia
2. Genera una chiave API: crea una nuova chiave dalla sezione Chiavi API.
3. Proteggi la chiave API: memorizzala in una variabile di ambiente o in un file .env.
4. Configura la richiesta API: utilizza l'SDK xAI o le richieste HTTP dirette con un modello Grok.
5. Abilita il contesto X in tempo reale: imposta enable_x_context su true per consentire l'accesso ai dati X in tempo reale.
6. Abilita lo streaming se necessario: utilizza le risposte in streaming per ricevere gli aggiornamenti man mano che Grok li genera.
Una volta configurati, la qualità dei risultati dipende meno dall'accesso e più dalla precisione con cui i prompt segnalano il tempo, le fonti e l'intento, ed è qui che la progettazione dei prompt in tempo reale diventa fondamentale.
💡 Suggerimento professionale: se Grok restituisce informazioni chiaramente obsolete, prova quanto segue:
- Verifica di utilizzare la versione corretta del modello con funzionalità in tempo reale.
- Riformulate il vostro prompt con indicatori temporali più forti.
- Verifica se la tua query è troppo generica
Modelli di prompt di dati in tempo reale Grok per Teams
Una scrittura incoerente dei prompt all'interno del tuo team porta a uno spreco di lavoro richiesto e a una qualità dei dati variabile. È come reinventare la ruota ogni singolo giorno. 🛠️
Questi modelli forniscono al tuo team punti di partenza da copiare e incollare. Personalizza le sezioni tra parentesi per il tuo settore, i tuoi concorrenti o il tuo caso d'uso.
Prompt di analisi del sentiment per il monitoraggio del mercato
Quando le reazioni cambiano di ora in ora, è necessario qualcosa di più di un semplice senso generale di "positivo o negativo". Questi prompt mettono in evidenza come le persone stanno reagendo in questo momento a un marchio, a un lancio o a un argomento di settore e perché si stanno formando tali reazioni.
Prompt 1: Ad oggi, analizza il sentiment su X e gli articoli di attualità recenti su [MARCHIO/ARGOMENTO]. Classifica le reazioni come positive, negative o neutre. Evidenzia le lodi e le critiche più condivise nelle ultime 48 ore e includi i link ai post rappresentativi.
Prompt 2: Nelle ultime 72 ore, identifica le principali preoccupazioni e reazioni positive su X relative a [MARCHIO/PRODOTTO]. Raggruppa i feedback per tema e nota quali argomenti stanno ottenendo il maggior coinvolgimento. Inserisci il link ai post originali.
Prompt 3: Rilevamento del cambiamento di sentiment
Confronta il sentiment su X riguardo a [MARCHIO/ARGOMENTO] delle ultime 24 ore con il sentiment di inizio settimana. Identifica eventuali cambiamenti significativi nel tono e spiega quali eventi o conversazioni hanno triggerato tale cambiamento. Cita le fonti.
Prompt di verifica dei fatti per la verifica della ricerca
Prima che un'affermazione possa essere inserita in un rapporto, una presentazione o un articolo, deve essere verificata rispetto alle origini dati attuali. I prompt in questa sezione aiutano i team a verificare i fatti, mettere in discussione le ipotesi e individuare le imprecisioni che i dati di formazione statici non sarebbero in grado di rilevare.
Prompt 1: Verifica la veridicità della seguente affermazione utilizzando fonti web attuali e notizie della settimana scorsa: [AFFERMAZIONE]. Fornisci prove a sostegno o contrarie con link alle fonti. Indica se le informazioni sono contestate o non verificate.
Prompt 2: Verifica [AFFERMAZIONE] confrontando la copertura di almeno tre fonti attuali pubblicate negli ultimi 7 giorni. Identifica eventuali discrepanze nella reportistica e spiega perché differiscono. Includi i link.
Prompt 3: Confermare se [CITAZIONE] attribuita a [PERSONA/ORGANIZZAZIONE] è accurata sulla base della recente reportistica o delle dichiarazioni ufficiali degli ultimi 5 giorni. Segnalare contenuti obsoleti, attribuiti erroneamente o privi di contesto.
Prompt per il rilevamento delle tendenze per l'intelligence competitiva
Non tutti i picchi nella conversazione meritano attenzione. I prompt riportati di seguito sono progettati per separare i primi segnali dal rumore di fondo, aiutando i team a identificare nuove narrazioni e cambiamenti competitivi.
Prompt 1: Cerca su X e nelle notizie recenti le tendenze emergenti relative a [SETTORE/CONCORRENTE] degli ultimi 7 giorni. Identifica gli argomenti che stanno guadagnando popolarità e che non erano in primo piano il mese scorso. Inserisci i link alle fonti originali.
Prompt 2: Analizza X conversazioni della settimana scorsa su [CONCORRENTE]. Identifica nuove narrazioni, discussioni o preoccupazioni che stanno aumentando in frequenza o coinvolgimento. Fornisci esempi.
Prompt 3: Identifica quali argomenti relativi a [SETTORE] stanno accelerando più rapidamente su X nelle ultime 72 ore. Classificali in base alla crescita delle menzioni e spiega cosa sta guidando l'aumento.
Prompt di aggregazione dati multipiattaforma
Estrapolare informazioni da più fonti live può diventare rapidamente complicato. Questi prompt riuniscono X, notizie e copertura del settore in briefing chiari e strutturati, ideali per gli aggiornamenti della leadership e la sincronizzazione del team.
Prompt 1: Compila un briefing su [ARGOMENTO] utilizzando i dati provenienti da X, Google News e pubblicazioni di settore rilevanti delle ultime 72 ore. Organizza in base a: (1) Sviluppi chiave, (2) Opinioni degne di nota, (3) Domande aperte. Cita tutte le fonti.
Prompt 2: Riassumi gli aggiornamenti più importanti su [ARGOMENTO] da X e le notizie recenti degli ultimi 5 giorni. Evidenzia cosa è cambiato rispetto alla settimana precedente e cosa i team dovrebbero tenere d'occhio in futuro. Includi i link.
Prompt 3: Confronta come [ARGOMENTO] è stato trattato su X rispetto ai media tradizionali nelle ultime 48 ore. Identifica le differenze nell'impostazione, nel tono e nell'attenzione. Supporta i risultati con esempi.
🚀 Vantaggio di ClickUp: hai tutti i tuoi prompt Grok, ma dove li conservi per non dover riscrivere sempre le stesse cose?
ClickUp Docs ti consente di centralizzare tutti i tuoi prompt, modelli e materiali di riferimento in un unico spazio di lavoro dinamico. Invece di disperderli tra thread di chat, email o file casuali, puoi organizzare tutto per progetto, team o caso d'uso, in modo da trovare immediatamente il prompt giusto.
Grazie alla modifica in tempo reale, tu e i tuoi colleghi potete collaborare in tempo reale, perfezionare insieme i prompt, aggiornare i modelli o lasciare commenti per fornire feedback. Ogni aggiornamento viene salvato automaticamente, così il tuo team ha sempre accesso alla versione più recente.
Migliori pratiche per la scrittura di prompt Grok in tempo reale
Il tuo team sta utilizzando i modelli, ma i risultati sono ancora incerti. Questo accade quando non si comprendono i principi alla base delle tecniche di prompting dell'IA che determinano il successo o il fallimento di un prompt.
Ecco i modelli che rendono efficaci i prompt in tempo reale. ✨
- Sii esplicito dal punto di vista temporale: promoti vaghi ottengono dati vaghi. "Recente" è più debole e meno efficace di un intervallo di tempo specifico come "nelle ultime 24 ore".
- Assegna un nome alle tue fonti: indicando a Grok di controllare X, siti di notizie o pubblicazioni specifiche, aumenti l'accuratezza del recupero dei dati.
- Richiedi citazioni: includi sempre link o cita le tue fonti nel prompt per poter verificare l'attualità e la credibilità delle informazioni.
- Prova prima di fidarti: esegui sempre un evento noto e recente attraverso la struttura del prompt per confermare che il flusso dei dati in tempo reale sia corretto prima di utilizzarli per un'attività critica.
- Riprova in caso di insuccesso: se i risultati sembrano obsoleti, non arrenderti. Aggiungi un linguaggio temporale più forte o indicazioni più esplicite sulla fonte e riprova.
Quando i prompt in tempo reale di Grok non sono sufficienti
Ecco le principali limitazioni da tenere presenti:
- Nessun contesto interno: Grok effettua ricerche sul web pubblico, ma non conosce i progetti, i documenti o le priorità della tua azienda. Devi sempre spiegare nuovamente il contesto.
- Iterazione manuale dei prompt: ottenere i dati corretti richiede spesso più perfezionamenti e lo strumento non ha memoria di ciò che ha funzionato in precedenza.
- Nessuna integrazione nel flusso di lavoro: le informazioni rimangono nella finestra della chat. Per trasformare una scoperta in un'attività o in un aggiornamento condiviso è necessario copiare e incollare altrove.
- Lacune nella governance: non esiste una traccia di audit che indichi chi ha chiesto cosa e non esistono flussi di lavoro di approvazione per agire sulle informazioni generate dall'IA.
- Variazione della qualità delle fonti: in tempo reale non significa affidabile. I post su X e le ultime notizie possono essere errati e Grok non sempre segnala l'incertezza.
📮 ClickUp Insight: il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le e-mail e passare da una riunione all'altra. E se fosse possibile eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!
Suggerimenti di governance per i team che utilizzano i prompt Grok
Le funzionalità in tempo reale di Grok possono fornire informazioni rapide e non filtrate, ma la stessa velocità aumenta il rischio se i prompt e gli output non sono gestiti con attenzione. Per i team che utilizzano Grok nella ricerca, nel processo decisionale o nei flussi di lavoro rivolti ai clienti, la governance garantisce accuratezza, responsabilità e un utilizzo sicuro su larga scala.
Di seguito sono riportate alcune best practice di governance che i team possono applicare quando lavorano con i prompt Grok.
- Standardizza i modelli di prompt: mantieni una libreria condivisa di prompt convalidati per la ricerca, la reportistica e l'analisi.
- Implementa il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): definisci ruoli come amministratore, utente avanzato e membro per limitare chi può modificare i prompt, accedere a dati sensibili o gestire le impostazioni API.
- Mantieni registri di audit immutabili: traccia le modifiche ai prompt, i modelli di utilizzo e gli aggiornamenti di configurazione per supportare gli audit e le revisioni post-incidente.
- Esegui regolarmente esercitazioni red team: verifica la resilienza dei prompt simulando usi impropri, casi limite e tentativi di elusione delle misure di sicurezza.
- Usa delimitatori contestuali: separa le istruzioni e i dati forniti dall'utente con tag chiari per ridurre il rischio di iniezione di prompt.
- Stabilisci una politica di pausa: consenti ai team di interrompere i flussi di lavoro se i risultati mostrano ripetuti pregiudizi, incongruenze o instabilità.
Come ClickUp Brain integra i dati in tempo reale di Grok
Hai ottenuto un esito positivo per l'estrazione di un dato critico in tempo reale da Grok.
E adesso?
Si tratta solo di testo in una finestra di chat, completamente scollegato dai piani del tuo progetto, dalle attività del tuo team e dalle decisioni che devono essere prese.
Questa disconnessione crea un attrito significativo e un costante cambio di contesto che riduce la produttività e crea l'AI Sprawl, ovvero la proliferazione non pianificata di strumenti di IA senza supervisione o strategia.
ClickUp è progettato per colmare questa lacuna.
È la miglior area di lavoro AI convergente progettata per riunire attività, documenti, obiettivi, conversazioni e sequenze in un unico sistema. Invece di spostare le informazioni tra diversi strumenti, puoi lavorare da un unico ambiente condiviso in cui il contesto è già collegato. Quando arrivano informazioni esterne, possono essere allegate alle attività, citate nei documenti, discusse nei commenti e monitorate attraverso i flussi di lavoro.
Sai cosa rende tutto questo ancora migliore?
ClickUp Brain si basa su questo principio fungendo da assistente AI sensibile al contesto all'interno del tuo spazio di lavoro. A differenza degli strumenti di IA esterni, capisce su cosa stai lavorando, chi è il responsabile di cosa e come sta procedendo il lavoro. Può trasformare i risultati in tempo reale di Grok in riassunti, azioni da intraprendere, aggiornamenti delle attività o documentazione, senza perdere il contesto o lo slancio.
Scopriamo come ClickUp Brain ti aiuta a passare dalle intuizioni in tempo reale al lavoro concreto.
Rispondi utilizzando il contesto del progetto in tempo reale
ClickUp Brain comprende il tuo lavoro perché vive al suo interno. Si collega direttamente alle tue attività, ai tuoi documenti, ai commenti, alle chat, agli obiettivi e agli strumenti integrati, quindi le sue risposte si basano sulle tue priorità effettive, non solo sul prompt che hai digitato.
Invece di chiedere risposte una tantum, puoi affidarti a ClickUp Brain per interpretare e agire sul contesto dell'area di lavoro in tempo reale tra team e progetti. Ecco alcuni dei modi pratici in cui ClickUp Brain può aiutarti:
- Genera elementi chiari da appunti di riunioni, commenti alle attività o discussioni in chat, collegandoli automaticamente ai titolari e alle scadenze.
- Riassumi istantaneamente lo stato di avanzamento di attività, progetti o team in modo che le parti interessate ricevano aggiornamenti accurati senza dover ricorrere alla reportistica manuale sullo stato di avanzamento.
- Crea nuove attività, attività secondarie o documenti da conversazioni, note o riunioni esistenti.
- Bozza, riscrivi o traduci contenuti all'interno di attività e documenti preservando il contesto e l'intento del progetto.
Automatizza l'esecuzione con Super Agents e Autopilot Agents.
I Super Agenti ClickUp sono colleghi di squadra basati sull'IA, progettati per gestire flussi di lavoro in più passaggi, adattarsi nel tempo e operare in modo continuo senza bisogno di essere sollecitati manualmente ogni volta. Sei tu a definire a cosa possono accedere, quali strumenti possono utilizzare e dove sono autorizzati ad agire, mantenendo tutto sicuro e intenzionale.
In pratica, i Super Agenti possono:
- Riassumi l'attività tra progetti o team
- Trasforma conversazioni o aggiornamenti in output strutturati come briefing, attività o documenti.
- Effettua ricerche, dai suggerimenti e impara dai feedback nel tempo.
Gli agenti ClickUp Autopilot, invece, sono ideali quando si desidera un comportamento AI prevedibile e basato su regole. Operano in posizioni specifiche, come un elenco, una cartella, uno spazio o un canale di chat, e agiscono solo quando vengono soddisfatti un trigger definito e una serie di condizioni.
Non ragionano sull'intera area di lavoro come fanno i Super Agent, ma sono estremamente efficaci nel gestire azioni ripetibili e circoscritte con chiarezza e controllo.
Se sei un responsabile tecnico, puoi utilizzare un Super Agent per monitorare costantemente lo stato di salute degli sprint in tutti i progetti, individuando modelli ricorrenti come l'aumento del numero di bug o il mancato rispetto delle scadenze. Quando un'attività supera una soglia di rischio, assegna un Autopilot Agent per pubblicare un aggiornamento nel canale del team e creare automaticamente attività di follow-up.
Visualizza lo stato con le schede IA
Hai mai desiderato che la tua dashboard ti dicesse cosa sta succedendo senza che tu debba chiedere?
Le schede AI portano direttamente nelle dashboard di ClickUp approfondimenti generati dall'intelligenza artificiale in tempo reale. Si aggiornano automaticamente man mano che il lavoro cambia, così puoi sempre vedere lo stato attuale dei progressi, dei rischi e delle lacune.
Ecco alcune schede IA che vedrai in azione:
- AI Brain Card: esegui prompt AI personalizzati direttamente sui dati della tua area di lavoro per confrontare le opzioni, riepilogare lavori complessi o estrarre informazioni utili.
- StandUp™ con l'IA: ottieni una rapida panoramica delle attività recenti in un determinato periodo di tempo, perfetta per standup asincroni o check-in di fine giornata.
- Scheda di sintesi IA: ottieni una vista dettagliata dello stato di salute del progetto o del reparto, pensata per le revisioni della leadership senza dover approfondire gli elenchi delle attività.
- Scheda di aggiornamento del progetto AI: tieni traccia delle attività cardine, dello stato, dei rischi e dei passaggi successivi per uno spazio, una cartella o un elenco specifico.
Cerca e agisci utilizzando ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX è il tuo compagno desktop IA, progettato per aiutarti a pensare, cercare e agire più rapidamente durante l'intera giornata lavorativa. Invece di aprire più schede o strumenti, Brain MAX affianca il tuo lavoro e ti aiuta a interagire con le informazioni utilizzando il linguaggio naturale.
Vuoi trovare documenti di progettazione specifici in Google Drive? Basta chiedere una volta a Brain MAX e questo estrarrà le risposte da tutte le fonti senza uscire da ClickUp. Effettua ricerche in tutto, dalle attività di ClickUp ai documenti di ClickUp ai file nelle app collegate come Google Drive, GitHub, SharePoint e Slack.
Per aumentare ulteriormente la tua produttività, Brain MAX include ClickUp Talk-to-Text basato sull'IA, che ti consente di dettare idee, query di ricerca o note invece di digitare. Puoi catturare i pensieri mentre sono in flusso senza perdere la concentrazione. Basta parlare e Brain MAX trasforma istantaneamente la tua voce in testo che può essere cercato, salvato o successivamente convertito in attività.
Scegli il modello giusto con l'intelligenza multi-LLM
ClickUp non ti vincola a un unico modello. Con ClickUp Brain puoi scegliere tra diversi LLM leader come ChatGPT, Claude o Gemini, a seconda dell'attività da svolgere.
Puoi adattare l'IA al contesto senza uscire dalla tua area di lavoro, mantenendo allo stesso tempo autorizzazioni e sicurezza unificate tra i modelli. Questa flessibilità ti garantisce di ottenere l'IA giusta per il lavoro giusto, sfruttando i punti di forza di ciascun modello e mantenendo tutti i risultati collegati al tuo lavoro.
Garantite una sicurezza e una conformità nell'utilizzo dell'IA
Smetti di preoccuparti di chi sta chiedendo cosa. Con ClickUp, il monitoraggio dell'utilizzo avviene tramite audit trail e puoi gestire le autorizzazioni e la visibilità di ClickUp per controllare chi vede cosa, garantendo una sicurezza e una conformità nell'adozione dell'IA.
Collega i dati in tempo reale all'esecuzione del team con ClickUp
Grok aiuta i team a comprendere cosa sta succedendo in tempo reale grazie all'acquisizione di dati live. Quando i prompt sono scritti con intenzionalità, rappresentano un modo affidabile per effettuare il monitoraggio di conversazioni in rapida evoluzione e rimanere aggiornati sui cambiamenti man mano che si verificano.
Ma trasformare queste intuizioni in appunti di ricerca, aggiornamenti di progetto o passaggi concreti da compiere spesso si rivela difficile quando i dati non sono disponibili nei tuoi strumenti di lavoro principali. Copiare e incollare tra app diverse interrompe il contesto e ostacola la tua produttività.
È qui che entra in gioco ClickUp.
ClickUp Brain offre ai team un'intelligenza artificiale sensibile al contesto all'interno del loro spazio di lavoro per riassumere le intuizioni, creare attività e mantenere il lavoro in movimento. ClickUp Agents gestisce il monitoraggio e l'automazione senza lavoro richiesto, mentre ClickUp BrainGPT riunisce in un unico posto la ricerca unificata, l'input vocale e l'intelligenza artificiale multimodello.
Iscriviti gratis a ClickUp per portare avanti il tuo lavoro.