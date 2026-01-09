Modello gratuito per pianificare gli outfit per organizzare il tuo guardaroba e pianificare facilmente i tuoi look

Quasi tutte le mattine ti trovi davanti all'armadio e ti chiedi: "Cosa mi metto oggi?"

Sembra una cosa da poco, ma senza un sistema, quella decisione ti fa perdere tempo ed energie prima ancora che la giornata abbia inizio. Un armadio pieno, niente da indossare e la stanchezza da decisioni che arriva presto.

Pianificare gli outfit non significa solo scegliere i vestiti, ma anche ridurre il carico mentale.

Questa guida ti offre modelli gratuiti e pronti all'uso per organizzare il tuo guardaroba e pianificare gli outfit in anticipo, il tutto all'interno di un'area di lavoro gratuita di ClickUp, così potrai iniziare la giornata con meno decisioni da prendere e più concentrazione.

Cosa sono i modelli di pianificazione degli outfit?

I modelli di pianificatore di outfit sono sistemi di pianificazione già pronti che ti aiutano a organizzare il tuo guardaroba e a decidere cosa indossare prima ancora che la giornata abbia inizio. Con un modello di pianificatore di outfit puoi:

Elenca gli elementi di abbigliamento

Crea combinazioni di outfit

Piano dei look in base al giorno o all'occasione

Tieni traccia di ciò che hai già indossato

📌 Lo sapevi? In un ampio sondaggio condotto tra i consumatori australiani, l'84% delle persone ha dichiarato di possedere capi di abbigliamento che non ha indossato nell'ultimo anno. Ciò evidenzia quanto sia facile che i guardaroba diventino disordinati e sottoutilizzati senza un sistema di pianificazione adeguato.

Panoramica dei modelli gratuiti per pianificare i tuoi outfit

Cosa rende un modello di pianificatore di outfit efficace?

Quando scegli un buon modello di pianificatore di outfit, assicurati che renda la pianificazione dei tuoi outfit semplice e non un'altra attività da gestire.

Ecco cosa distingue davvero un modello utile da uno dimenticabile👇

Organizzazione ordinata del guardaroba : ti consente di classificare i tuoi vestiti per tipo, stagione, colore o occasione.

Facile pianificazione degli outfit in anticipo : ti consente di mappare i tuoi look per i giorni, gli eventi o le settimane a venire, invece di decidere all'ultimo minuto.

Monitoraggio del riutilizzo degli outfit : mostra ciò che hai già indossato, rendendo più facile alternare gli outfit ed evitare ripetizioni.

Visualizzazioni flessibili : ti consentono di passare dalla vista Elenco a quella Calendario o vista Bacheca, a seconda di come preferisci pianificare visivamente.

Campi personalizzati che contano : supporta dettagli come il tempo, il codice di abbigliamento, l'umore o gli accessori senza complicare eccessivamente le cose.

Aggiornamenti rapidi quando i piani cambiano : rende facile cambiare outfit, aggiungere nuovi elementi o modificare i piani quando il tuo programma cambia.

Si adatta al tuo stile di vita : funziona bene sia per l'abbigliamento quotidiano che per gli eventi o lo styling dei clienti.

Nessun lavoro richiesto: è pronto all'uso, così puoi iniziare subito a pianificare.

Modelli gratuiti per pianificare i tuoi outfit

Pianificare gli outfit nella tua testa funziona... finché non smette di funzionare. A un certo punto, avrai bisogno di un sistema che ti aiuti a organizzare le cose. Ed è qui che ClickUp gioca un ruolo importante.

ClickUp ti offre la flessibilità necessaria per trasformare la pianificazione dei tuoi outfit in un flusso di lavoro ripetibile. Con questo strumento puoi fare diverse cose: pianificare gli outfit in base al giorno o all'occasione, tenere traccia di ciò che hai indossato, salvare le combinazioni preferite e visualizzare tutto in elenchi, calendari o bacheche.

Offre anche modelli gratuiti per pianificare i tuoi outfit che rendono davvero semplice la pianificazione dei tuoi look. Ogni modello è pronto all'uso e completamente personalizzabile, così puoi iniziare a pianificare i tuoi outfit nel momento in cui ti viene l'ispirazione.

1. Modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le attività quotidiane relative agli outfit e gestisci in modo efficiente le cose da fare personali con il modello di pianificatore giornaliero ClickUp.

Il modello di pianificatore giornaliero ClickUp può fungere anche da sistema intelligente di pianificazione degli outfit, separando i tuoi outfit abituali da quelli occasionali. Tutto è contenuto in un'unica cartella del pianificatore giornaliero, così i tuoi outfit rimangono organizzati insieme alla tua giornata.

Puoi utilizzarli per il monitoraggio delle routine ricorrenti, come gli abiti da lavoro, gli outfit per la palestra, i look casual quotidiani o le rotazioni settimanali degli outfit, aiutandoti a evitare ripetizioni e a sfruttare al meglio il tuo guardaroba. Il modello funziona bene anche per esigenze di outfit una tantum, come la pianificazione di look per eventi, viaggi, riunioni, giorni di bucato o promemoria per lo shopping.

Perché ti piacerà questo modello:

Passa dalla vista Elenco a quella Bacheca e Calendario per pianificare i tuoi outfit in base al giorno o all'occasione.

Categorizza gli outfit utilizzando un elenco a discesa (Lavoro, Casual, Palestra, Festa, Viaggio, ecc.)

Tieni traccia della ripetizione degli outfit con un contatore che mostra per quanti giorni hai ripetuto quel look.

Organizza le attività relative agli outfit in base alla data di scadenza con un elenco di cose da fare che raggruppa automaticamente gli elementi in Scaduto, Oggi e Domani.

Annota i dettagli importanti nella sezione note per accessori, calzature, indicazioni meteo o promemoria di stile.

✅ Ideale per: Chiunque desideri pianificare gli outfit quotidiani insieme alle cose da fare personali e gestire esigenze di abbigliamento occasionali.

⚡ Archivio modelli: se ti piace usare un planner giornaliero per pianificare i tuoi outfit, ClickUp offre una libreria completa di modelli gratuiti di planner giornalieri progettati per diversi stili di pianificazione. Dai planner di base basati sulle cose da fare ai layout suddivisi per fasce orarie e incentrati sulle abitudini, puoi facilmente scegliere quello che si adatta meglio al modo in cui pianifichi la tua giornata e i tuoi outfit.

2. Modello di pianificatore settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica visivamente gli outfit settimanali per giorno, organizza i look utilizzando note con codici colore e modifica facilmente i tuoi piani con il modello di pianificatore settimanale ClickUp.

Se ti sei mai chiesto come pianificare la tua settimana senza dover pensare troppo alle scelte quotidiane di abbigliamento, il modello di pianificatore settimanale ClickUp offre un layout in stile lavagna online che mostra tutti i sette giorni della settimana in colonne prestabilite, rendendo semplice pianificare in anticipo gli outfit per i giorni lavorativi, le sessioni in palestra, le uscite o le occasioni speciali.

E poiché tutto sulla Bacheca è spostabile, puoi cambiare rapidamente outfit se i piani cambiano o bilanciare le giornate più impegnative con look più semplici.

Non solo, puoi anche assegnare un codice colore ai diversi tipi di outfit, come abiti da ufficio, abiti casual, abiti da palestra o look per eventi. In questo modo, potrai visualizzare il tuo piano di outfit per l'intera settimana. I selettori Mese e Settimana ti aiutano a creare i tuoi outfit per i viaggi o gli impegni lavorativi.

Perché amerai questo modello:

Pianifica e modifica facilmente i tuoi outfit utilizzando delle note per ogni giorno e trascinandole lungo la settimana quando i programmi o le occasioni cambiano.

Riutilizza le idee di outfit duplicando le note per i look ricorrenti, come l'abbigliamento da ufficio o gli stili casual quotidiani.

Aggiungi ispirazioni per i tuoi outfit caricando immagini di vestiti, accessori o look salvati per pianificare visivamente la tua settimana.

Evidenzia gli outfit importanti e i promemoria utilizzando la sezione delle priorità e delle note per i look da indossare assolutamente o i consigli sul tempo.

✅ Ideale per: Professionisti impegnati e appassionati di moda che desiderano un modo visivo per preparare il proprio stile

💡 Suggerimento da esperto: scegliere cosa indossare diventa molto più facile quando puoi vedere letteralmente la tua settimana a colpo d'occhio. Le lavagne online di ClickUp ti offrono uno spazio interattivo per mappare idee di outfit, abbinare capi di abbigliamento e pianificare i look per la settimana o per i prossimi eventi. Pianifica visivamente le tue idee di outfit con le lavagne online di ClickUp. Puoi trascinare e rilasciare le schede degli outfit, raggruppare i look per giorno o occasione, aggiungere note per gli accessori o il tempo atmosferico e riorganizzare i piani all'istante quando le cose cambiano. E quando hai terminato di pianificare, puoi trasformare le tue idee di outfit in attività o collegarle direttamente al tuo planner.

3. Modello di pianificatore mensile ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora i programmi mensili degli outfit e organizza i look in base alla priorità e alle date in un elenco strutturato utilizzando il modello di pianificatore mensile ClickUp.

Il modello di pianificatore mensile ClickUp funziona come un unico centro di controllo per pianificare i tuoi outfit per l'intero mese. Il modello è dotato di diverse visualizzazioni, ognuna delle quali aiuta in una parte diversa della pianificazione degli outfit.

Ad esempio, la vista Elenco ti consente di visualizzare gli outfit quotidiani in un elenco, raggruppati per intervalli di tempo come Oggi, Prossimi o Scaduti, con spazio per aggiungere il tipo di outfit, la priorità e le note di stile. E con la vista Calendario, puoi vedere l'intero mese a colpo d'occhio per pianificare gli outfit in base a riunioni, eventi, viaggi o settimane intense.

Perché ti piacerà questo modello:

Individua gli schemi ricorrenti con i tipi di outfit contrassegnati dai colori diversi, in modo da vedere facilmente le settimane ricche di eventi o i look ripetuti.

Modifica i tuoi outfit spostando le schede senza alterare il tuo piano mensile complessivo.

Assegna una priorità agli outfit utilizzando livelli come Importante, Normale o Opzionale per concentrarti prima sui giorni chiave.

Aggiungi dettagli di stile con note su accessori, calzature, indicazioni meteo o link di ispirazione.

✅ Ideale per: studenti, appassionati di moda o stilisti che desiderano organizzare il proprio guardaroba ed evitare lo stress dell'ultimo minuto per l'intero mese.

💡 Suggerimento da esperto: puoi usare ClickUp Brain per pianificare i tuoi outfit. Pianificare gli outfit non significa tanto conservare i vestiti, quanto piuttosto ridurre il carico mentale. È qui che ClickUp Brain entra in gioco in modo naturale. Invece di cercare manualmente le combinazioni di outfit o pianificare i look per la settimana, puoi chiedere a Brain di fare il lavoro pesante. Chiedi a ClickUp Brain di "Creare idee di outfit per me per i prossimi 5 giorni lavorativi. Assicurati che siano adatti al clima ed evita di ripetere gli outfit. " Usa ClickUp Brain per pianificare i tuoi outfit

4. Modello di elenco delle cose da fare quotidiana ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le routine relative agli outfit per la mattina, il pomeriggio e la sera e effettua il monitoraggio delle attività quotidiane relative allo styling con il modello di elenco delle attività da fare giornaliero di ClickUp.

Invece di decidere cosa indossare al volo e sentirti di fretta ogni mattina, il modello di elenco delle attività da fare quotidiana di ClickUp ti aiuta a pianificare le attività relative agli outfit in modo realistico.

È basato su routine e piccole azioni e segue un sistema a contenitori in cui la pianificazione dei tuoi outfit è suddivisa in tre diversi blocchi: routine mattutina, routine pomeridiana e routine serale.

La routine mattutina ti aiuta a iniziare la giornata preparato, ad esempio controllando il meteo, scegliendo gli outfit, stirando i vestiti o selezionando gli accessori. Le routine pomeridiane e serali sono dedicate a attività pratiche come il bucato, il lavaggio a secco, i promemoria per lo shopping o la preparazione degli outfit per gli eventi imminenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi le posizioni agli outfit taggando dove li indosserai, ad esempio ufficio, palestra, festa o commissioni.

Dai priorità alla preparazione degli outfit utilizzando le attività secondarie per contrassegnare ciò che è urgente (lavanderia, stiratura, modifiche) e ciò che può aspettare.

Segui routine ripetibili con liste di controllo per accessori, scarpe, cura personale e condizioni meteorologiche.

Aggiungi riferimenti agli outfit come allegati, inserendo foto, screenshot di ispirazione, link per lo shopping o note di styling in un unico posto.

✅ Ideale per: Pianificatori attenti alla moda che desiderano effettuare il monitoraggio delle attività di styling e sentirsi sicuri di ciò che indossano ogni giorno.

🎉 Curiosità: secondo un rapporto di Harris Poll, il 48% dei lavoratori americani dichiara che il proprio posto di lavoro organizza regolarmente feste natalizie annuali. Ciò significa che molto probabilmente dovrai pianificare almeno un outfit per le feste in ufficio ogni anno. Dai temi festivi alle cene semi-formali, gli eventi aziendali spesso comportano aspettative tacite in fatto di abbigliamento. Pensare in anticipo al tuo outfit ti aiuta ad adattarti all'atmosfera e a sentirti sicuro di te il giorno dell'evento. Se stai cercando idee per feste aziendali, non dimenticare di pianificare il tuo outfit insieme all'evento. Renderà l'intera esperienza più piacevole.

📚 Per saperne di più: sei curioso di scoprire strumenti di pianificazione più intelligenti? Esplora le app di pianificazione digitale più popolari e scopri come vengono utilizzate.

5. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività settimanali relative alla pianificazione degli outfit e effettua il monitoraggio delle routine di preparazione utilizzando il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp.

Il modello di lista di controllo settimanale ClickUp ti aiuta a gestire tutta la pianificazione relativa ai tuoi outfit in un'unica lista di controllo settimanale. Puoi aggiungere i tuoi outfit quotidiani, i promemoria per il bucato, gli acquisti da fare, i look per gli eventi o i preparativi, e poi visualizzarli in diversi formati a seconda di quello che ti sembra più facile da pianificare.

Nella vista Elenco, le attività relative agli outfit sono raggruppate per giorno della settimana, così puoi vedere chiaramente cosa devi indossare o preparare. La vista Calendario mostra gli stessi outfit su un calendario settimanale, aiutandoti a notare se in un giorno hai troppi outfit da preparare e a riorganizzarti in anticipo.

Nella vista Calendario, il modello supporta anche dei filtri che ti consentono di concentrarti solo su elementi specifici, come gli outfit da lavoro o i look per il weekend, senza dover creare elenchi separati.

Perché ti piacerà questo modello:

Categorizza gli outfit per tipo (lavoro, casual, palestra, eventi, viaggi) per vedere come si presenta la tua settimana.

Tieni traccia delle tue abitudini in fatto di abbigliamento utilizzando un campo streak per garantire la coerenza.

Valuta quanto ti senti sicuro o a tuo agio con un determinato outfit utilizzando un sistema di valutazione.

Rivedi i piani di look completati per migliorare l'equilibrio e le scelte di stile della prossima settimana.

✅ Ideale per: Professionisti impegnati e persone attente allo stile che desiderano effettuare il monitoraggio delle routine di preparazione e riflettere su ciò che ha funzionato (o meno) per migliorare le scelte di abbigliamento.

💡 Suggerimento professionale: suddividi il piano degli outfit in attività semplici e realizzabili con le attività di ClickUp. La pianificazione degli outfit spesso non si limita alla semplice scelta dei vestiti. Dal controllare il meteo al pianificare i look per eventi o viaggi, spesso durante la pianificazione si trascurano piccoli dettagli. Gestisci le attività relative ai tuoi outfit con le attività di ClickUp.

6. Modello di calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica gli outfit per data su un calendario mensile e abbina i look agli eventi e ai giorni di viaggio con il modello di pianificatore di calendario ClickUp.

Il modello di calendario ClickUp ti aiuta a organizzare le tue scelte di abbigliamento per tutto il mese.

Il calendario mensile principale mostra i tuoi outfit nelle date esatte in cui li indosserai, rendendo facile individuare le settimane intense o i giorni importanti che richiedono una pianificazione extra. L'elenco di riepilogo funge da lista di controllo principale in cui puoi tenere traccia dello stato di ogni outfit o attività di preparazione, ad esempio pianificato, pronto o completato.

È disponibile anche un tracker del budget che ti aiuta a tenere sotto controllo le spese relative agli outfit, come shopping, sartoria o lavanderia, annotando i costi del piano e le spese effettive in un unico posto.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi fatture, ricevute o screenshot relativi a acquisti, sartoria o lavanderia come allegati, in modo che tutte le spese relative agli outfit rimangano insieme.

Visualizza gli outfit e prepara le attività su una Sequenza per comprendere durate, sovrapposizioni e dipendenze.

Assegna le responsabilità per la preparazione degli outfit (acquisti, stiratura, modifiche) e nomina una persona che ne sia responsabile.

Fissa degli obiettivi, come abiti adatti agli eventi o un budget mensile per il guardaroba, e effettua il monitoraggio dei progressi in modo semplice.

✅ Ideale per: Chiunque desideri pianificare gli outfit su un calendario mensile e tenere sotto controllo le spese relative all'abbigliamento.

⚡ Archivio modelli: se ti piace pianificare gli outfit su un calendario, adorerai esplorare la collezione di graziosi modelli di calendario di ClickUp. Questi modelli combinano layout puliti con design visivamente accattivanti, rendendo più divertente pianificare outfit ed eventi in base alla data.

7. Modello di progettazione di abbigliamento ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci le attività di styling e effettua il monitoraggio dello stato dall'ideazione alla realizzazione utilizzando il modello ClickUp Clothing Design Template.

Se hai bisogno di un sistema già pronto creato appositamente per i flussi di lavoro nel campo della moda e del design di abbigliamento, allora il modello di design di abbigliamento di ClickUp è quello che fa per te.

La fase Concept è quella in cui decidi l'aspetto generale dei tuoi outfit, come il tema, lo stile e l'ispirazione che li caratterizza. Questa fase ti aiuta a rallentare e riflettere prima di passare all'azione.

Segue poi la fase In corso, in cui finalizzi dettagli come colori, tessuti, silhouette, elementi di stile e selezioni le idee di outfit che ti piacciono di più. Infine, la fase Completato mostra ciò che è stato completato e approvato, come i look finali, i campioni, i budget o le ricerche.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi contesto alle attività relative agli outfit impostando priorità, date di scadenza e note, in modo che i look importanti e il lavoro di preparazione ricevano la massima attenzione.

Visualizza la sequenza completa del piano degli outfit su settimane e mesi per individuare tempestivamente eventuali ritardi o passaggi mancanti.

Centralizza le tue fonti di ispirazione salvando i riferimenti di Vogue e le tue ricerche creative direttamente all'interno del progetto.

Suddividi il complesso lavoro di creazione degli outfit in attività secondarie per campionatura, prove, revisioni e approvazioni finali, in modo da effettuare il monitoraggio di ogni passaggio.

✅ Ideale per: stilisti, marchi di abbigliamento, stilisti e team creativi che desiderano un modo sistematico per pianificare gli outfit.

💡 Suggerimento: crea un piccolo elenco di 10 outfit che puoi indossare in qualsiasi momento senza pensarci troppo. Dovrebbero essere look che sai già funzionare bene e in cui ti senti a tuo agio. Un abbinamento semplice potrebbe essere: Tre outfit adatti al lavoro

Tre look casual per tutti i giorni

Due outfit per le feste o le occasioni speciali

Due opzioni per "giornate pigre ma comunque alla moda" Tieni questo elenco a portata di mano, così nelle mattine frenetiche o nei piani dell'ultimo minuto potrai scegliere immediatamente un outfit.

8. Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la pianificazione degli outfit per le vacanze, le liste di controllo per i bagagli e gli abiti pronti per il viaggio con il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp.

Pianificare una vacanza è già abbastanza stressante, e decidere cosa indossare non dovrebbe aggiungere ulteriore stress. Il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp ti offre un unico posto dove pianificare gli outfit e preparare i bagagli in anticipo, così potrai viaggiare senza stress.

La vista Elenco articoli mostra tutto ciò che devi mettere in valigia, raggruppato in modo ordinato in categorie come abbigliamento, oggetti personali, documenti, gadget, salute e altro ancora. Invece di scrivere qualcosa di vago come "vestiti", puoi aggiungere elementi specifici come giacche, jeans, costumi da bagno, scarpe o accessori, ciascuno con la propria quantità.

Inoltre, i campi personalizzati ti aiutano a contrassegnare gli elementi in base al tipo di viaggio, come spiaggia, campeggio o viaggio su strada, in modo da mettere in valigia solo ciò che è realmente necessario.

Perché ti piacerà questo modello:

Concentrati solo sugli elementi che devi ancora acquistare, raggruppati per priorità, in modo che gli acquisti urgenti risaltino.

Tieni traccia dello stato della preparazione dei bagagli con fasi come Da acquistare, Da mettere in valigia, In valigia e Preparato.

Personalizza i tipi di elementi e le categorie di viaggio in base allo stile di vacanza o alla destinazione.

✅ Ideale per: I viaggiatori che desiderano effettuare il monitoraggio dei propri acquisti e di cosa mettere in valigia.

9. Modello per wedding planner ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza la pianificazione degli abiti da matrimonio tramite il monitoraggio dei budget, dei temi, delle location e delle attività relative agli abiti per ogni cerimonia utilizzando il modello ClickUp Wedding Planner.

Organizzare un matrimonio sembra romantico su Instagram, finché non ti rendi conto che il tuo cervello si è trasformato in un elenco di cose da fare su cosa indossare per ogni occasione. Il modello di pianificazione matrimoni ClickUp raccoglie tutte le informazioni necessarie per pianificare gli abiti e i dettagli stilistici del tuo matrimonio.

Dagli abiti da sposa e da sposo ai look per la famiglia, alle funzioni, alle prove e agli accessori, tutto rimane scritto e visibile. Puoi vedere lo stato delle tue attività man mano che vengono completate, il che rende la pianificazione più controllata e meno stressante.

Puoi annotare lo stile, il tema e la location del matrimonio per mantenere coerente la scelta degli outfit, quindi suddividere il tutto in passaggi come la selezione dei modelli, la programmazione delle prove, la scelta degli accessori e la conferma degli outfit per ogni evento.

Il modello ti permette anche di tenere sotto controllo il budget dedicato all'abbigliamento mentre pianifichi, in modo che gli acquisti e le prenotazioni non sfuggano al tuo controllo.

Perché ti piacerà questo modello:

Dai priorità alle attività e alle scadenze relative agli outfit, in modo da sapere quali look, prove o acquisti richiedono maggiore attenzione.

Suddividi la pianificazione degli outfit in liste di controllo per gestire passo dopo passo modelli, prove, accessori e approvazioni.

Collega le attività relative agli outfit nell'ordine corretto, in modo che la selezione, la prova e il look finale avvengano senza intoppi e senza fretta dell'ultimo minuto.

✅ Ideale per: Coppie che desiderano un modo semplice per pianificare passo dopo passo tutti i loro abiti da cerimonia, tenendo conto di stili, budget, temi e tipi di abbigliamento.

📚 Per saperne di più: Scopri come utilizzare l'IA per la pianificazione di eventi complessi come i matrimoni, in cui è necessario garantire una perfetta sincronizzazione tra più outfit, tempistiche, funzioni e decisioni.

10. Modello di pianificatore delle vacanze ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica con facilità i tuoi outfit per le vacanze con il monitoraggio delle date di viaggio e dei look specifici per ogni evento in un unico posto con il modello di pianificatore per le vacanze di ClickUp.

Il modello di pianificatore per le vacanze di ClickUp può essere utilizzato come sistema di pianificazione e programmazione degli outfit, soprattutto quando desideri pianificare gli outfit per le vacanze, i viaggi o le occasioni speciali. Il modello include due viste Elenco, che funzionano come tabelle pulite in cui ogni piano di outfit diventa una riga.

Un elenco può essere utilizzato per il monitoraggio dello stato degli outfit, mentre un altro può essere utilizzato per raggruppare gli outfit in base al tipo. Questo ti aiuta a separare gli outfit quotidiani da quelli speciali senza dover creare più pianificatori.

È disponibile anche una vista del Calendario che mostra tutti i tuoi outfit suddivisi per data, così puoi vedere a colpo d'occhio cosa indosserai ogni giorno del mese. Se i tuoi piani cambiano, puoi semplicemente trascinare un outfit su una nuova data o modificare la durata del suo utilizzo.

Perché ti piacerà questo modello:

Effettua il monitoraggio se un outfit è definitivo, ancora in fase di piano o necessita di modifiche.

Organizza gli outfit in base all'occasione o al tipo, così non ci saranno sovrapposizioni o dimenticanze importanti.

Aggiungi i tuoi piani per l'abbigliamento tramite un sistema ripetibile invece di riscrivere ogni volta gli elenchi.

✅ Ideale per: Professionisti impegnati e appassionati di moda che desiderano pianificare i propri outfit utilizzando un calendario.

⭐ Bonus: le idee per gli outfit delle feste spesso ti vengono in mente mentre fai le valigie o scorri Instagram mentre sei in viaggio. Invece di fermarti a scrivere, basta dirlo ad alta voce. Con Talk to Text ClickUp BrainGPT, puoi catturare le idee per gli outfit nel momento stesso in cui ti vengono in mente. Puoi: Dettate le vostre idee di outfit senza usare le mani mentre fate le valigie o viaggiate.

Registra le modifiche dell'ultimo minuto ai look per le vacanze o gli eventi prima di dimenticarle.

Salva le tue note di stile, come accessori, idee di abbinamenti o outfit di backup, ovunque ti trovi. Tutto ciò che dici viene immediatamente trasformato in testo all'interno del tuo planner. Perfetto quando devi pianificare gli outfit in base a impegni di viaggio o eventi festivi.

11. Modello ClickUp per la definizione degli obiettivi relativi alle scelte di vita personali

Ottieni il modello gratis Trasforma gli obiettivi relativi all'abbigliamento, come vestirti meglio, pianificare i look in anticipo o ridurre lo shopping, in obiettivi SMART tracciabili con il modello ClickUp per la definizione degli obiettivi relativi alle scelte di vita personali.

Se ti capita di pensare cose come "Voglio vestirmi meglio" o "Dovrei organizzare il mio armadio", il modello ClickUp per l'impostazione degli obiettivi relativi alle scelte di vita personali ti aiuta a trasformare le tue vaghe intenzioni in obiettivi SMART realistici e tracciabili.

Avrai a disposizione una dashboard centrale in cui sono raccolti tutti i tuoi obiettivi relativi allo styling, al guardaroba e alla pianificazione degli outfit. Ogni volta che crei un obiettivo, questo viene visualizzato qui sotto forma di scheda obiettivo con tutti i dettagli importanti allegati.

Il cuore del modello è il foglio di lavoro degli obiettivi SMART, che ti aiuta a riflettere sui tuoi obiettivi in fatto di abbigliamento ponendoti le domande giuste, ad esempio cosa vuoi migliorare esattamente (outfit quotidiani, styling per eventi, organizzazione del guardaroba), quando vuoi raggiungere il tuo obiettivo e come saprai che stai facendo progressi.

Perché amerai questo modello:

Crea una dichiarazione finale SMART relativa agli obiettivi di abbigliamento, ad esempio pianificare gli outfit con una settimana di anticipo, ridurre la ripetizione degli outfit o creare un guardaroba capsula entro un determinato periodo di tempo.

Tieni traccia dei progressi in modo visivo spostando gli obiettivi relativi agli outfit attraverso fasi come "fuori strada", "in linea" o "alla grande".

Utilizza una guida visiva integrata per comprendere e scrivere obiettivi migliori e più realistici senza bisogno di aiuto esterno.

✅ Ideale per: Studenti e stilisti che desiderano trasformare vaghi obiettivi di moda in piani tracciabili che possono effettivamente seguire.

📚 Per saperne di più: Scopri come creare un piano di vita e allineare i piccoli obiettivi quotidiani alle priorità personali più importanti.

12. Modello di inventario guardaroba di Template. Net

Il modello di inventario guardaroba di Template. Net ti aiuta a visualizzare l'intero guardaroba su carta, così non dovrai più indovinare cosa possiedi. Ti offre una visione chiara di ciò che hai in abbondanza, di ciò che possiedi in quantità limitata, di ciò che è ancora indossabile e di ciò che necessita di riparazioni o sostituzioni.

Appena sotto l'intestazione, c'è una sezione dettagli in cui puoi annotare chi ha preparato l'inventario e la data dell'ultimo aggiornamento. Questo ha un ruolo importante nella pianificazione dei tuoi outfit perché il guardaroba cambia spesso: si aggiungono nuovi vestiti, alcuni elementi si consumano e altri vengono eliminati.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa la tabella dell'inventario principale come una lista di controllo strutturata in cui ogni capo di abbigliamento è elencato per facilitare la pianificazione degli outfit.

Raggruppa i capi in categorie come top, pantaloni, abiti, scarpe e accessori per evitare il disordine nel guardaroba.

Descrivi ogni elemento in modo accurato (colore, tipo, stile, tessuto o vestibilità) in modo da poterlo riconoscere immediatamente mentre pianifichi i tuoi outfit.

Effettua il monitoraggio delle quantità per individuare duplicati e lacune nel tuo guardaroba prima di fare acquisti.

Prendi note per aggiornare regolarmente gli elementi, effettuare il monitoraggio delle riparazioni o delle modifiche e pianificare gli acquisti in base alle reali esigenze del tuo guardaroba.

✅ Ideale per: Chiunque desideri visualizzare in modo chiaro e dettagliato il proprio guardaroba per capire cosa possiede e pianificare gli outfit o le decisioni di acquisto in base all'inventario reale.

Quale modello di pianificatore di outfit scegliere? Se stai creando un sistema per il tuo guardaroba (o quello di altri) → Pianificatore mensile + Inventario guardaroba

Se vuoi non dover pensare a nulla ogni mattina → Agenda giornaliera o Elenco delle cose da fare quotidiana

Se desideri una rotazione settimanale chiara → Pianificatore settimanale o Lista di controllo settimanale

Se pianifichi in base a eventi + viaggi → Calendario, Pianificatore vacanze, Lista di controllo vacanze

Pianifica i tuoi outfit senza sforzo con ClickUp

Pianificare gli outfit non dovrebbe essere un grattacapo quotidiano. Quando hai un sistema ben organizzato, decidere cosa indossare diventa semplice e sorprendentemente facile.

I modelli di pianificatore di outfit ClickUp ti aiutano a creare i tuoi look, a tenere in ordine il tuo guardaroba e a riutilizzare i tuoi outfit preferiti senza pensarci troppo. Tutto è conservato e aggiornato in un unico posto e si inserisce nella tua routine senza richiedere un lavoro aggiuntivo.

Non dovrai impostare nulla da zero. Ogni modello è pronto all'uso e funziona all'interno di un'area di lavoro gratis di ClickUp.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a utilizzare questi modelli di pianificazione degli outfit gratis.

Domande frequenti

Un modello di pianificatore di outfit è un sistema già pronto per pianificare cosa indossare in base al giorno, all'evento o alla stagione. Ti aiuta a organizzare gli elementi, creare combinazioni di outfit e effettuare il monitoraggio dei ripetuti.

Inizia con 10 outfit di riferimento, programmalo su un Calendario settimanale e alternali. Utilizza i campi "Meteo" e "Occasione" per non dover decidere ogni giorno cosa indossare.

Usa il modello di pianificatore settimanale per pianificare la rotazione e il modello di pianificatore Calendario se il tuo programma prevede riunioni, viaggi o cambiamenti nel codice di abbigliamento.

Aggiungi un semplice campo personalizzato come "Indossato l'ultima volta" o "Indossato questa settimana?" e aggiornalo quando indossi l'outfit. Le revisioni settimanali aiutano a evitare ripetizioni accidentali.

Sì. Abbina un elenco dell'inventario del guardaroba (elementi + categorie) a un Calendario degli outfit (outfit per data). Collega gli outfit alle attività relative agli elementi se desideri un monitoraggio più approfondito.

Usa ClickUp Brain con un prompt del tipo: "Crea 5 outfit da lavoro per la prossima settimana utilizzando colori neutri, un colore di accento e senza ripetizioni". Quindi salva le opzioni come attività.