16 modelli gratuiti di tracker per il rimborso dei debiti per gestire ed eliminare più rapidamente i debiti

I debiti hanno la tendenza a insinuarsi nella tua vita senza che te ne accorga...

Una strisciata di scheda qui, una sottoscrizione "prova gratis per 7 giorni" là, e all'improvviso ti ritrovi con tre diverse date di scadenza e non hai idea di quale saldo affrontare per primo.

Allargando lo sguardo, si capisce perché la situazione sembri così pesante: nel secondo trimestre del 2025, i saldi delle carte di credito negli Stati Uniti hanno raggiunto circa 1,21 trilioni di dollari. Si tratta di una somma enorme di interessi che si accumulano silenziosamente sullo sfondo, mentre tu cerchi semplicemente di stare al passo con la vita quotidiana.

Un modello di tracker per il rimborso dei debiti è il modo per passare da "Spero che funzioni" a "So cosa succede quando effettuo questo pagamento". Riunisce ogni saldo, tasso di interesse, pagamento minimo e data di scadenza in un'unica pagina.

In questa guida troverai 16 modelli gratis per il monitoraggio del rimborso dei debiti su ClickUp, Fogli Google, Excel e stampabili, così potrai gestire il rimborso dei tuoi debiti secondo i tuoi ritmi.

Cosa sono i modelli di monitoraggio del rimborso dei debiti?

I modelli di monitoraggio del rimborso dei debiti sono strumenti che consentono di organizzare il rimborso dei debiti in un unico posto. Elencano ogni account con il saldo corrente, il tasso di interesse, il pagamento minimo, le date di pagamento e l'importo che hai nel tuo piano per versare.

La maggior parte dei layout calcola anche il saldo totale, stima i tempi di estinzione e mostra l'interesse totale pagato in base al metodo scelto.

Puoi ordinare i debiti secondo il metodo della palla di neve, che ha come traguardo il saldo più piccolo, o secondo il metodo della valanga, che ha come traguardo il tasso di interesse più alto.

Man mano che registri i pagamenti mensili e quelli extra, il modello aggiorna i saldi rimanenti ed evidenzia il prossimo debito su cui concentrarti. I formati vanno dalle liste di controllo stampabili ai fogli di calcolo per il rimborso dei debiti in Fogli Google o Microsoft Excel, fino ai modelli di area di lavoro che tengono traccia dei progressi nel tempo.

Cosa rende efficace un modello di tracker per il rimborso dei debiti?

Un buon modello di tracker per il rimborso dei debiti ti aiuta a vedere chiaramente ogni account, a rivedere le strategie di rimborso più adatte al tuo flusso di cassa e a monitorare i progressi costanti senza lavoro aggiuntivo.

Il modello ideale dovrebbe includere:

Campi per saldo attuale, tasso di interesse, pagamenti minimi, date di scadenza e importo del pagamento previsto.

Possibilità di ordinare i debiti secondo il metodo a valanga (iniziando dal saldo più piccolo) o secondo il metodo a cascata (iniziando dal tasso di interesse più alto).

Totali automatici per debito totale, saldi residui e tempistiche di estinzione previste.

Esegui calcoli per l'interesse totale e l'interesse pagato mentre registri i pagamenti mensili e i pagamenti extra.

Un chiaro indicatore del debito successivo, in modo che ogni nuovo dollaro abbia una funzione.

Aggiornamenti semplici e veloci nei Fogli Google o in Microsoft Excel con formule trasparenti.

Promemoria per tassi di promozione e avvisi in caso di pagamenti minimi che potrebbero aumentare i costi

👀 Curiosità: negli Stati Uniti, gli estratti conto delle carte di credito devono indicare il tempo necessario per estinguere il saldo se si paga solo l'importo minimo e l'importo mensile fisso necessario per estinguere il debito in 36 mesi. Inserisci queste due cifre nel tuo tracker per garantire l'accuratezza del tuo piano.

Panoramica dei modelli gratuiti per il monitoraggio del rimborso dei debiti

Ecco un breve riassunto dei migliori modelli gratis per monitorare il rimborso dei debiti:

16 modelli di tracker per il rimborso dei debiti

Il monitoraggio dei debiti di solito fallisce prima del piano. I saldi sono elencati in un foglio di calcolo, le date di scadenza sono nascoste nelle email e c'è una chat separata con il bot IA della tua banca in cui hai digitato: "Quale debito dovrei pagare per primo?"

Questo è il lavoro sprawl in tempo reale, che rende anche le decisioni più semplici più difficili del necessario.

ClickUp riunisce tutto questo in un unico spazio di lavoro AI convergente. I tuoi saldi, le date di scadenza, la strategia di rimborso e le attività relative al "pagamento" convivono con documenti, promemoria e AI.

Puoi registrare i debiti una sola volta, impostare pagamenti ricorrenti, aggiungere importi extra quando li hai a disposizione e monitorare lo stato in tempo reale invece che su cinque schede diverse.

Se desideri uno spazio già predisposto per prendere decisioni finanziarie, ClickUp Finance offre viste e dashboard già pronte per budget, fatture e flusso di cassa.

Come ha affermato un recensore di G2,

Mi piace anche il fatto che combini così tanti strumenti in un'unica piattaforma: documenti, obiettivi, chat e lavagne online, così non devo passare continuamente da un'app all'altra.

Mi piace anche il fatto che combini così tanti strumenti in un'unica piattaforma: documenti, obiettivi, chat e lavagne online, così non devo passare continuamente da un'app all'altra.

Ecco alcuni pratici modelli di tracker per il rimborso dei debiti che puoi iniziare a utilizzare oggi stesso.

1. Modello di budget personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea attività in ClickUp per classificare le spese e effettuare il monitoraggio degli elementi di spesa con il modello di budget personale ClickUp.

Il modello di budget personale ClickUp riunisce entrate, bollette e rimborso dei debiti in un'unica semplice visualizzazione, in modo che il tuo piano di estinzione dei debiti corrisponda al flusso di cassa reale. Puoi vedere ogni account, ogni data di scadenza e l'importo del pagamento che puoi impegnarti a versare senza dover fare supposizioni.

La configurazione richiede pochi minuti. Puoi aggiungere il saldo corrente, il tasso di interesse e i pagamenti minimi di ciascun account, quindi creare un elenco dei pagamenti mensili per l'alloggio, le utenze e altre spese essenziali.

Man mano che registri i pagamenti e aggiungi eventuali pagamenti extra, i saldi residui e i tempi di estinzione vengono aggiornati automaticamente. Saprai sempre su quale debito concentrarti e se il pagamento odierno ti permette di rimanere in linea con i tempi previsti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa le entrate, i costi fissi e i pagamenti dei debiti in un unico posto.

Ordina i debiti in base al saldo più basso o all'interesse più alto in base alla tua strategia di estinzione.

Effettua il monitoraggio delle date di pagamento e degli importi minimi da versare per evitare commissioni.

Controlla l'aggiornamento del debito totale, dei saldi residui e degli interessi totali pagati man mano che procedi.

✨ Ideale per: privati e titolari di piccole imprese che desiderano un budget semplice che consenta un rimborso costante dei debiti.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di piani di ammortamento per il monitoraggio dei pagamenti dei prestiti e degli interessi

2. Modello di budget semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una rappresentazione visiva delle tue categorie di budget con il modello di budget semplice di ClickUp.

I budget funzionano meglio quando sono semplici da leggere e veloci da aggiornare. Il modello di budget semplice di ClickUp ti offre un elenco chiaro delle entrate e delle uscite, una rapida panoramica della liquidità netta e uno spazio in cui annotare i pagamenti mensili delle carte di credito o dei prestiti studenteschi.

Puoi aggiungere le categorie una volta sola, quindi registrare le spese man mano che vengono effettuate. Otterrai una panoramica visiva di dove vanno a finire i tuoi soldi, dove tagliare le spese e quanto puoi destinare a pagamenti extra gratis.

Se preferisci il metodo a valanga, puoi destinare quei soldi in più al rimborso del saldo più piccolo. Se invece preferisci il metodo a cascata, puoi utilizzare quei soldi in più per saldare il saldo con il tasso di interesse più alto.

La condivisione o la revisione sono semplicissime. Puoi aprire il piano di bilancio, controllare i totali di questo mese e modificare l'importo del pagamento della prossima settimana senza dover ricreare un foglio di calcolo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Categorie visive per reddito, bollette e spese discrezionali

Viste pronte per piano di bilancio, reddito, liquidità netta, guida introduttiva e spese.

Campi personalizzati per il monitoraggio dei mesi, dei subtotali e dei totali parziali

Esportazioni rapide per la condivisione di un'istantanea con un partner o un consulente

Leggeri promemoria per controllare le date di scadenza e i pagamenti mensili

✨ Ideale per: chiunque desideri un budget semplice che liberi liquidità per il rimborso dei debiti senza configurazioni complicate.

💡Suggerimento professionale: imposta i promemoria ClickUp per ogni data di scadenza del pagamento dei debiti, in modo da non incorrere mai in more per ritardato pagamento o danni al tuo punteggio di credito. Puoi creare promemoria ricorrenti che ti avvisano alcuni giorni prima della scadenza dei pagamenti, dandoti il tempo di trasferire i fondi o adeguare il tuo budget. I promemoria possono essere personalizzati in base alla priorità: contrassegna come urgenti i debiti con gli interessi più elevati, in modo da non dimenticare questi pagamenti. Rimani al passo con tutte le scadenze di pagamento grazie ai promemoria di ClickUp

3. Modello di cronologia dei pagamenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci e effettua il monitoraggio dei tuoi pagamenti da un unico posto con il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp.

Il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp tiene un registro aggiornato di ciò che paghi e ricevi. Puoi annotare l'importo del pagamento, la data, il metodo/la modalità di pagamento e il numero di riferimento, quindi contrassegnarlo con le fatture della carta di credito, i prestiti personali o altri obblighi finanziari.

Questo è il modo più rapido per confermare i pagamenti minimi, tenere sotto controllo le date di scadenza e vedere come si evolve il flusso di cassa nel corso del mese.

Cercare le risposte è semplice. Filtra per trovare gli elementi aperti, esamina una tabella clienti per le attività passate o esporta un'istantanea pulita per i tuoi archivi. Hai bisogno di dimostrare che il pagamento del mese scorso è stato registrato in tempo? È proprio lì.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Un unico posto dove registrare i pagamenti in entrata e in uscita

Stati chiari per vedere cosa è aperto o completato

Pratici campi per importo, metodo, numero di ricevuta e note

Viste pronte per l'inserimento delle ricevute, avvio rapido, tabella clienti e tutti gli elementi

Gentili promemoria per controllare le prossime scadenze di pagamento e i pagamenti mensili

✨️ Ideale per: individui, famiglie e piccoli team che desiderano una traccia di controllo chiara che mantenga il rimborso dei debiti e le bollette quotidiane in linea con i tempi previsti.

💡Suggerimento professionale: ClickUp Brain può leggere i tuoi elenchi e documenti, riepilogare le spese del mese scorso per categoria, segnalare gli sforamenti e redigere piani di rimborso a effetto valanga o a effetto neve in base ai tuoi saldi e tassi. Può trasformare questi piani in attività con date e promemoria, in modo che il tuo modello diventi una routine quotidiana. Prova prompt come: "Riassumi le spese di questo mese dall'elenco Simple Budget ed evidenzia le categorie rispetto al piano. "

"Crea una palla di neve di debiti da questi saldi e tassi APR, aggiungi le date di scadenza e imposta un pagamento extra mensile di 3000. "

"Cosa posso tagliare per raggiungere la data di estinzione del debito in 12 mesi, mostrare due scenari e aggiornare le mie attività di conseguenza?" Riassumi le tue spese e classificale per facilitare le revisioni di fine mese con ClickUp Brain

📖 Leggi anche: Modelli gratis per organizzare le bollette e effettuare un migliore monitoraggio delle tue spese

4. Modello di rendiconto mensile delle spese ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza il tuo budget e effettua il monitoraggio delle tue spese in modo semplice e veloce con il modello di rendiconto mensile delle spese di ClickUp.

Il modello di rapporto mensile delle spese di ClickUp fornisce un unico registro aggiornato per il mese, consentendoti di vedere chiaramente le tue spese prima che ti sorprendano.

Aggiungi le solite bollette fisse e le spese quotidiane, quindi classificale in base alla categoria. I modelli emergono rapidamente. Ciò semplifica anche il rimborso dei debiti, perché puoi liberare liquidità e decidere se destinare i pagamenti extra al saldo più basso o al debito con l'interesse più alto.

Quando cerchi delle risposte, non devi più metterti a cercare. Confronta questo mese con quello precedente, ottieni una panoramica rapida da condividere e effettua l'impostazione dell'importo del prossimo pagamento con maggiore sicurezza.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Un unico posto dove registrare le spese fisse e variabili con chiari totali mensili

Visualizzazioni per categoria che mettono in evidenza i risparmi facili

Esportazioni semplici per un quadro chiaro quando ne hai bisogno.

Confronto mese per mese per individuare tempestivamente le tendenze

Un modo pratico per liberare liquidità da destinare a pagamenti extra nel tuo piano di estinzione.

✨️ Ideale per: Famiglie e piccoli team che desiderano un resoconto mensile accurato per fornire supporto al rimborso costante dei debiti.

💡 Suggerimento professionale: prima di fissare qualsiasi piano, esegui un rapido controllo con questo semplice calcolatore di valutazione del rischio ClickUp per individuare tempestivamente i rischi legati ai tassi variabili o alle commissioni di mora.

5. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea attività con un massimo di 28 stati personalizzati con il modello di gestione finanziaria ClickUp.

Il modello di gestione finanziaria ClickUp consolida budget, spese e rimborso dei debiti in un unico posto, così puoi adeguare il tuo piano al flusso di cassa reale e impostare un importo di pagamento che sia sostenibile.

Puoi aggiungere le tue bollette ricorrenti, le spese variabili e gli obblighi finanziari, quindi contrassegnare i debiti che desideri pagare in via prioritaria. Se preferisci ottenere risultati rapidi, concentrati sul saldo più basso. Per ridurre al minimo l'interesse, versa i pagamenti extra sull'account con il tasso di interesse più alto.

In entrambi i casi, avrai una visione più chiara del passaggio successivo e dell'impatto sui tempi di estinzione. Nel corso del tempo, potrai confrontare i mesi, individuare le categorie da ridurre e decidere quando aumentare i pagamenti mensili. L'istantanea è facile da condividere con un partner o un contabile, il che mantiene le decisioni in movimento.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei budget e delle spese insieme al rimborso dei debiti in un'area di lavoro unica.

Visualizza chiaramente il flusso di cassa e imposta pagamenti mensili realistici.

Confronta le priorità del metodo snowball e avalanche senza ricostruire il piano.

Segna le date dei prossimi pagamenti e dei rinnovi per evitare commissioni.

Condividi un riepilogo/riassunto chiaro per revisioni e decisioni rapide.

✨️ Ideale per: titolari di piccole imprese, liberi professionisti e famiglie che desiderano un unico hub per gestire il budget, monitorare il flusso di cassa e destinare i pagamenti extra al debito giusto.

6. Modello ClickUp per la definizione degli obiettivi finanziari

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato e prendi decisioni basate sui dati con il modello ClickUp per la definizione degli obiettivi finanziari.

Gli obiettivi funzionano solo quando sono in linea con i numeri. Il modello ClickUp per la definizione degli obiettivi finanziari ti aiuta a trasformare idee come "uscire dai debiti" o "risparmiare tre mesi di spese" in passaggi chiari che puoi effettivamente monitorare.

Per raggiungere questo obiettivo, puoi definire gli obiettivi di estinzione del debito, aggiungere punti di controllo per il saldo più basso o il debito con l'interesse più alto e impostare un pagamento mensile costante che non comprometta il flusso di cassa.

Quando il reddito o le spese cambiano, puoi modificare il passaggio successivo invece di riscrivere l'intero piano. Puoi anche visualizzare il tuo stato. Prima di decidere cosa fare dopo, puoi vedere cosa è in linea con i tuoi obiettivi, cosa necessita di una spinta e dove un pagamento extra sarebbe più utile.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Trasforma i tuoi obiettivi finanziari generali in passaggi e attività cardine specifici.

Allinea i pagamenti mensili con il flusso di cassa in modo che il piano sia realistico.

Effettua il monitoraggio dello stato del rimborso dei debiti senza fogli di calcolo aggiuntivi.

Segna le priorità in modo da sapere su quale debito concentrarti successivamente.

Condividi una semplice panoramica per mantenere allineati i tuoi partner o colleghi.

✨️ Ideale per: Individui e piccoli team che desiderano obiettivi chiari e misurabili che guidino il rimborso costante dei debiti.

7. Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di entrate, spese, profitti, perdite e altro ancora con il modello di report di analisi finanziaria di ClickUp.

Quando non ti fidi dei numeri, le decisioni si bloccano. Il modello di report di analisi finanziaria di ClickUp raccoglie entrate, spese, profitti e perdite in un report chiaro che puoi leggere in pochi minuti. Ottieni tabelle semplici che si trasformano in immagini, rendendo più facile spiegare la provenienza e la destinazione del denaro.

Questo modello si abbina bene a un piano di estinzione dei debiti. Puoi vedere quali costi stanno aumentando, quanto denaro libero rimane dopo i pagamenti mensili e se un pagamento extra dovrebbe essere applicato al saldo più piccolo o al debito con l'interesse più alto.

L'immagine si aggiorna non appena modifichi un dato, quindi non hai bisogno di un secondo foglio per testare le tue idee. Salva un'istantanea del mese o del trimestre, rispondi a domande rapide con una sola visualizzazione e imposta l'importo del pagamento del mese successivo con maggiore sicurezza.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Un unico report per entrate, uscite e risultati netti

Grafici rapidi che rendono facile individuare le tendenze

Semplici confronti mese per mese o trimestre per trimestre

Una visione più chiara del flusso di cassa per orientare i pagamenti extra

Facile esportazione per partner, clienti o consulenti

✨️ Ideale per: piccoli team e privati che desiderano una visione chiara della propria situazione finanziaria per prendere decisioni più oculate in merito al rimborso dei debiti.

Suggerimento rapido: utilizza i campi personalizzati di ClickUp per elementi quali spesa prevista rispetto a spesa effettiva, fornitore e data di pagamento. In questo modo, il tuo tracker per il rimborso dei debiti si inserisce in un quadro più completo della destinazione del tuo denaro, anziché in un file isolato.

📖 Leggi anche: Trucchi per ottimizzare la gestione delle spese e il flusso di lavoro del tuo team

8. Modello Excel e Fogli Google per debiti personali di Template.net

Se preferisci la comodità di un foglio di calcolo, Excel o Fogli Google, il modello Personal Debt Template di Template.net è uno strumento semplice per elencare ogni saldo, tasso di interesse e data di scadenza. Inserisci il saldo attuale, il tasso di interesse e i pagamenti minimi per ogni prestito o carta di credito, quindi registra i pagamenti mensili man mano che procedi.

Puoi utilizzarlo come foglio di calcolo per il rimborso dei debiti per entrambi gli approcci. Ordina in base al saldo più basso per il metodo a valanga o in base al tasso di interesse più alto per il metodo a cascata. Aggiungi una colonna per i pagamenti extra e vedrai che i saldi residui e i tempi di rimborso andranno nella giusta direzione.

Salva una copia per i tuoi archivi, consegna una scheda al tuo partner o esporta un'istantanea prima di effettuare l'impostazione dell'importo del pagamento del mese successivo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Layout familiare dei fogli di calcolo in Excel e Fogli Google

Colonne per saldo corrente, tasso di interesse, date di scadenza, pagamenti minimi e importo del pagamento.

Funziona con il metodo snowball o avalanche senza modificare la configurazione.

Totali rapidi per debito totale, saldi residui e interessi totali pagati

Facili da duplicare e per la condivisione di revisioni o aggiornamenti.

✨️ Ideale per: utenti di fogli di calcolo che desiderano un tracker di estinzione debiti pulito e modificabile senza strumenti aggiuntivi.

👀 Curiosità: le piccole vittorie contano. Gli studi dimostrano che concentrare i pagamenti per estinguere un debito alla volta aumenta la motivazione e la costanza, uno dei motivi per cui molte persone continuano con il metodo a valanga, anche se il metodo a cascata consente di risparmiare più interessi sulla carta.

9. Modello mensile per il debito in Excel e Fogli Google di Template.net

Se preferisci una panoramica mensile, il modello Excel e i Fogli Google Monthly Debt Template di Template.net raccoglie tutte le date di scadenza e i pagamenti in un unico foglio. Elenca ogni account con il saldo corrente, il tasso di interesse e il pagamento minimo, quindi effettua il monitoraggio dei pagamenti mensili man mano che procedi.

Ottieni un ritmo mensile e uno spazio chiaro dove registrare eventuali pagamenti extra.

La condivisione con altri è semplicissima. Puoi inviare il foglio a un consulente, salvare un'istantanea mensile per i tuoi archivi e modificare l'importo del pagamento del mese successivo senza dover ricreare nulla.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Layout familiare in Excel e Fogli Google

Campi per saldo corrente, tasso di interesse, pagamenti minimi e date di scadenza

Monitoraggio mensile dell'importo dei pagamenti e dei saldi residui

Funziona con il metodo snowball o avalanche senza modificare la struttura.

Totali rapidi per il debito totale e gli interessi pagati fino ad oggi

✨️ Ideale per: utenti di fogli di calcolo che desiderano un tracker mensile chiaro per le date di scadenza, i pagamenti minimi e i pagamenti extra.

💡 Suggerimento: il monitoraggio di più debiti (carte di credito, prestiti studenteschi, rate dell'auto, prestiti personali) significa controllare saldi, tassi di interesse, piani di pagamento e lo stato verso gli obiettivi di estinzione su diversi account e istituti di credito. ClickUp BrainGPT ti aiuta a dare un senso ai dati relativi al rimborso dei debiti senza dover calcolare manualmente quali debiti dare la priorità o in che modo i pagamenti extra influiscono sulla tua Sequenza. Visualizza e ottimizza ogni decisione di rimborso con ClickUp BrainGPT Ecco come fare: Risposte immediate sulla strategia di rimborso dei debiti : poni domande a BrainGPT come "Se questo mese pago 200 $ in più, a quale debito dovrei applicarli?" e ottieni risposte basate sui dati effettivi del monitoraggio dei tuoi debiti in ClickUp.

Trova immediatamente la cronologia dei pagamenti e i documenti : cerca tra tutte le tue attività di monitoraggio dei debiti, le ricevute di pagamento e i contratti di prestito per trovare dettagli specifici sulle transazioni, variazioni dei tassi di interesse o comunicazioni dei creditori senza dover cercare tra le cartelle.

Registrazione dei pagamenti con comando vocale : utilizza : utilizza Talk to Text per registrare i pagamenti, aggiornare i saldi o registrare pagamenti extra senza usare le mani: basta dire "Registra un pagamento di 150 $ sulla scheda Capital One" mentre effettui il pagamento.

Diversi modelli di IA per i calcoli finanziari : utilizza ChatGPT, Claude, Gemini e altri modelli di IA per aiutarti a simulare diversi scenari di estinzione dei debiti.

Riepiloghi automatici dei progressi: riassumi i progressi compiuti nel rimborso dei debiti nell'ultimo mese o trimestre e genera report basati sui tuoi dati di pagamento effettivi.

10. Modello di organizzatore dei debiti per Excel e Fogli Google di Template.net

Se i dettagli del tuo account sono archiviati in luoghi diversi, il modello di organizzatore del debito Excel e Fogli Google di Template.net è un organizzatore che li consolida in un unico elenco principale chiaro.

Puoi inserire le informazioni di base relative a ciascun debito in un unico foglio, in modo da poter vedere il debito totale, a chi lo devi e cosa succederà in futuro senza dover passare da un portale all'altro.

È un primo passaggio utile prima di scegliere una strategia di estinzione. Con ogni saldo corrente, tasso di interesse, pagamento minimo e data di scadenza in un'unica schermata, puoi individuare rapidamente il debito con l'interesse più alto o il saldo più basso. Aggiungi una colonna per i pagamenti extra e vedrai come il piano inizia a muoversi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Un unico posto dove elencare il creditore, il nome dell'account, il saldo corrente, il tasso di interesse, il pagamento minimo e la data di scadenza.

Colonne opzionali per tassi di promozione, stato del pagamento automatico e note.

Filtri per ordinare in base all'interesse più alto o al saldo più basso per il metodo a valanga o a palla di neve.

Totali rapidi per il debito complessivo e i saldi residui

Visualizzazione stampabile per un riepilogo/riassunto di una pagina che puoi tenere a portata di mano.

✨️ Ideale per: chiunque stia iniziando un percorso per liberarsi dai debiti e desideri avere una panoramica completa e modificabile di tutti gli account prima di scegliere il metodo a valanga o a palla di neve.

11. Modello di foglio di calcolo per il rimborso dei debiti di Credit Canada

Tramite Credit Canada

Se desideri un piano chiaro senza troppe configurazioni di formule, il modello di foglio di calcolo per il rimborso dei debiti di Credit Canada fa al caso tuo. Elenca ogni debito con il saldo attuale, il tasso di interesse, il pagamento minimo e la data di scadenza, quindi segui un programma mensile che ti indica cosa pagare successivamente.

Aggiungi un pagamento extra e il foglio aggiornerà i tempi di estinzione e l'interesse totale, così potrai vedere immediatamente l'impatto. Puoi salvarne una copia per te o condividerla con un partner o un consulente, e entrambi vedrete lo stesso piano.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Semplici colonne per creditore, saldo, tasso, importo minimo e data di scadenza.

Scelta integrata tra metodo a valanga o a cascata

Totali automatici per debito totale, saldi residui e interessi pagati

Pianificazione mensile che rimane leggibile

Funziona su Fogli Google o Excel.

✨️ Ideale per: chiunque desideri un foglio di lavoro semplice che tenga sotto controllo il piano e lo stato dei progressi.

👀 Curiosità: un pagamento con carta di credito a metà ciclo può ridurre gli interessi, poiché molti emittenti li calcolano giornalmente utilizzando il saldo medio giornaliero, quindi abbassare il saldo in anticipo riduce gli interessi addebitati.

12. Modello Excel per la pianificazione e il monitoraggio del rimborso dei debiti di The Happy Giraffe

Tramite The Happy Giraffe

Desideri un foglio di calcolo che ti offra sia un piano che un registro aggiornato? Il modello Excel Debt Payoff Planner and Tracker Template di The Happy Giraffe fa entrambe le cose. Inserisci il nome di ogni debito, il saldo attuale, il tasso di interesse, la data di scadenza e l'importo che puoi versare oltre il minimo.

Questo modello illustra i passaggi da seguire e mantiene un semplice foglio di monitoraggio che puoi aggiornare man mano che paghi. Questo modello aggiorna anche la data prevista per l'estinzione del debito man mano che procedi. Puoi anche utilizzare il pratico ClickUp Days Calculator per stimare la data di estinzione del debito a partire da oggi e mantenere realistica la Sequenza.

Puoi copiarli su Fogli Google o salvarli su Excel e conservarne una copia mensile.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Piano e monitoraggio in un unico file

Funziona con il metodo snowball o avalanche fin da subito.

Chiarissime indicazioni sul debito successivo con semplici scadenze per i passaggi

Aggiornamenti automatici alla data prevista per l'estinzione del debito

Excel o Fogli Google, da scaricare gratis.

✨️ Ideale per: chiunque desideri un foglio di calcolo gratis e senza scopo di lucro che mostri il passaggio successivo e effettui il monitoraggio dello stato nei medesimi luoghi.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di Fogli Google per monitorare le spese e ottimizzare le tue finanze

13. Debt Payoff Tracker (5 in 1) di Vertex42

Tramite Vertex42

Se desideri un unico foglio per monitorare più debiti, il Debt Payoff Tracker (5-in-1) di Vertex42 è la soluzione più semplice. Inserisci ogni debito iniziale e il pagamento minimo e il grafico compilerà automaticamente gli importi degli obiettivi. Puoi colorare le caselle o spuntarle man mano che raggiungi gli obiettivi cardine e registrare la data di ogni passaggio in modo da tenere traccia della visibilità dei progressi.

La configurazione è semplice. Modifica le etichette necessarie, elenca i tuoi account e sei pronto per contrassegnare i pagamenti in un'unica schermata. Funziona come un PDF stampabile o un file Excel, quindi puoi conservarne una copia sulla tua scrivania o sul tuo disco rigido.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Effettua il monitoraggio di più debiti su un unico foglio di lavoro

Gli importi degli obiettivi vengono compilati automaticamente dopo aver inserito la data di inizio del debito e gli importi minimi.

Spunta o colora lo stato e annota le date di completamento.

Funziona in Excel o come PDF modificabile.

✨️ Ideale per: chiunque desideri un unico tracker stampabile che si aggiorna automaticamente.

14. Debt Snowball Tracker di Vertex42

Tramite Vertex42

Il Debt Snowball Tracker di Vertex42 è divertente e intuitivo. Inserisci il debito totale e il foglio crea un traguardo con delle palle di neve che puoi colorare man mano che paghi. In Excel, le palle di neve si riempiono automaticamente utilizzando la formattazione condizionale, in modo che lo stato dei tuoi progressi sia visibile senza ulteriore lavoro.

Le caselle "minimo" ed "extra" sono fornite come riferimento, mantenendo l'attenzione sullo slancio. Ottieni una spinta visiva per continuare, oltre a un modo semplice per vedere quanto hai già fatto. Usalo per rimanere motivato tra un controllo completo del budget e l'altro. Colora alcune palline di neve dopo ogni pagamento e guarda il traguardo avvicinarsi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Obiettivo visivo che si riempie man mano che paghi le rate

Colorazione automatica in Excel tramite formattazione condizionale

Semplici box di riferimento per pagamenti minimi e extra

Opzione PDF stampabile se preferisci carta e penna.

✨️ Ideale per: gli utenti del metodo snowball che vogliono vedere subito i risultati dopo ogni pagamento.

15. Grafici del percorso verso l'estinzione dei debiti di Vertex42

Tramite Vertex42

Se preferisci una panoramica mensile, i grafici Debt Free Journey Charts di Vertex42 forniscono una rappresentazione visiva della diminuzione dei saldi. Registra il nuovo saldo ogni mese e l'immagine di sfondo apparirà pezzo per pezzo, rendendo facile vedere lo stato dei progressi a colpo d'occhio.

Il foglio è compatibile con Excel. Utilizza una formula semplice come =EDATE(prevdate,1) per far avanzare i mesi e mantenere ordinata la Sequenza. Abbinalo al tuo tracker di rimborso principale. Mantieni questa scheda come "poster dei progressi" mensile e lascia che sia il tuo budget a gestire i numeri quotidiani.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registro del saldo mensile con grafico che mostra l'andamento in tempo reale

Facile gestione delle date con un suggerimento integrato nella formula Excel

Interfaccia chiara da esaminare con un partner o un coach.

Mantieni alta la motivazione tra una sessione di budget e l'altra

✨️ Ideale per: chiunque desideri un semplice grafico mensile dei progressi che renda visibile l'andamento del rimborso.

16. Griglia per il monitoraggio del rimborso dei debiti di Vertex42

Tramite Vertex42

Preferisci spuntare le caselle man mano che procedi? Il tracker per il rimborso dei debiti di Vertex42 offre 200 celle da colorare o barrare al raggiungimento di ciascun obiettivo. Aggiungi il creditore e il pagamento minimo nella parte superiore, inserisci il debito iniziale, stampa e inizia a segnare i progressi.

È abbastanza semplice da attaccare sul frigorifero o tenere accanto al tuo laptop. Vedere la griglia riempirsi ti aiuta a rimanere in carreggiata anche quando il mese diventa frenetico. Usalo per un unico saldo o creane uno per ogni account. Il flusso di cassa che liberi quando la griglia arriva a zero diventa carburante per il prossimo debito.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Griglia da 200 celle, da colorare man mano che paghi

Spazio per annotare il creditore, il pagamento minimo e l'inizio del debito.

Versioni stampabili in formato PDF ed Excel.

Ottimo come promemoria visibile tra le date di pagamento.

✨️ Ideale per: chi ama i tracker visivi e apprezza le griglie cartacee che mostrano i progressi costanti.

📮 ClickUp Insight: il 78% degli intervistati ha difficoltà a mantenere la motivazione per gli obiettivi a lungo termine. Non è una mancanza di determinazione, è il modo in cui funziona il nostro cervello! Abbiamo bisogno di vedere i risultati per rimanere motivati. 💪 È proprio qui che ClickUp entra in gioco. Tieni traccia dei risultati raggiunti con ClickUp Attività cardine, ottieni una panoramica immediata dei progressi con i rollup e rimani concentrato grazie ai promemoria intelligenti. Visualizzare queste piccole vittorie crea slancio per il lungo periodo. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp riferiscono di poter gestire circa il 10% di lavoro in più senza sentirsi sopraffatti.

Ottieni il massimo dal tuo rimborso con ClickUp

La libertà dai debiti si costruisce, non si indovina. Deriva da un piano che puoi vedere, da piccoli aggiustamenti che puoi apportare senza attriti e dalla prova che ogni pagamento sta spostando il saldo nella giusta direzione. Ora hai una serie di modelli per effettuare il monitoraggio dei totali, mappare le date di scadenza e scegliere il percorso più adatto alle tue modalità di pagamento.

Se desideri un unico posto in cui riunire numeri, note e passaggi successivi, ClickUp offre una soluzione perfetta per il tuo piano di estinzione dei debiti.

Puoi tenere i conti affiancati al tuo budget, controllare i progressi mensili senza dover cercare tra le schede e adeguare i tempi quando la tua vita cambia. Il metodo della palla di neve e quello della valanga funzionano entrambi in questo caso perché il piano e le azioni rimangono nella stessa visualizzazione.

Scegli un modello, imposta un ritmo che corrisponda al tuo flusso di cassa e lascia che i pagamenti regolari facciano il lavoro pesante. Il vantaggio è la chiarezza oggi e lo slancio domani.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per organizzare il tuo budget e il rimborso dei debiti in un unico spazio di lavoro.