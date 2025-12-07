Le pagelle delle scuole superiori sono fondamentalmente una sintesi dei risultati accademici di uno studente. Mostrano quali corsi sono stati frequentati, quanti crediti sono stati ottenuti e come lo studente ha renduto nel corso di quattro anni, il tutto in un'unica pagina.

Inoltre, oltre 1.800 istituti statunitensi hanno eliminato i requisiti SAT/ACT, il che significa che la cronologia dei corsi, i voti e una scala di valutazione chiara hanno un peso maggiore quando si esamina il fascicolo di uno studente.

Questa guida raccoglie modelli di pagelle scolastiche gratis e pronti all'uso. Esploreremo le funzionalità principali di ciascun modello e descriveremo cosa rende un modulo di pagella efficace. Come bonus, condivideremo le migliori scelte per insegnanti, amministratori scolastici e genitori che praticano l'istruzione domiciliare.

I 10 migliori modelli gratuiti di pagelle scolastiche delle scuole superiori in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo dei 10 migliori modelli di pagella scolastica (compresi quelli di ClickUp ):

Ecco la tua tabella con la colonna "Migliori funzionalità/funzioni" riscritta per maggiore chiarezza e coerenza, seguendo lo stile del modello Weekly Coffee Chat:

Cosa sono i modelli di pagella scolastica?

Un modello di pagella scolastica è un documento già pronto che standardizza il modo in cui registri la storia accademica di uno studente. Questo include gli elementi essenziali in un unico posto: informazioni sullo studente, corsi scolastici per semestre, crediti tentati e ottenuti, voti in lettere, scala di valutazione, calcoli GPA e spazio per note come corsi di eccellenza, corsi a doppia iscrizione o corsi ripetuti.

Molte versioni includono anche campi per la data di laurea, la firma del consulente o dell'amministratore e un sigillo opzionale per una trascrizione ufficiale.

Questi modelli sono disponibili in formati comuni come Documenti Google, Fogli Google e PDF, quindi puoi stamparli o effettuare la condivisione in formato digitale.

I genitori che praticano l'istruzione domiciliare possono adattare lo stesso layout per un certificato scolastico relativo all'istruzione domiciliare aggiungendo il nome della scuola, i termini dell'anno scolastico e le descrizioni dei corsi per chiarire gli argomenti trattati.

Cosa rende valido un modello di pagella scolastica?

Ecco cosa dovrebbe fare un modello di pagella scolastica ideale:

Mostra le informazioni essenziali a colpo d'occhio: informazioni sugli studenti, corsi raggruppati per semestre, crediti tentati e ottenuti, voti in lettere e una scala di valutazione chiara.

Aggiorna automaticamente la media dei voti semestrale e cumulativa quando inserisci i voti, senza bisogno di fare calcoli.

Gestisci correttamente i diversi tipi di corsi, inclusi quelli avanzati, AP, IB e doppia iscrizione.

Totale dei crediti ottenuti in fondo, con ripetizioni e corsi semestrali chiaramente etichettati.

Includi uno spazio per la data di laurea, la firma, i recapiti della scuola e un sigillo opzionale per le trascrizioni ufficiali.

Esporta in formato PDF mantenendo una versione modificabile in Documenti Google o Fogli Google per correzioni rapide.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per studenti

I 10 migliori modelli gratis di pagelle scolastiche

I documenti scolastici sono spesso distribuiti su più sistemi. Una bozza della pagella è archiviata in una cartella, le descrizioni dei corsi sono conservate in un'altra, i crediti sono organizzati in un foglio di calcolo e i calcoli del GPA esistono solo nei rapporti.

Quel caos è il cosiddetto "Work Sprawl", ovvero l'insieme di attività, documenti e aggiornamenti sparsi che nascondono i dettagli e rubano tempo.

Se stai formalizzando il modo in cui i registri e i materiali didattici coesistono, un solido sistema di gestione delle conoscenze mantiene tutto ricercabile e coerente durante tutto l'anno scolastico.

ClickUp riunisce tutto in un unico spazio di lavoro AI convergente, in modo che i dati delle pagelle, gli elenchi dei corsi, la scala di valutazione e le note siano tutti insieme. Puoi creare un documento ClickUp per la pagella dello studente, allegare le descrizioni dei corsi, tenere traccia dei crediti con i campi personalizzati e mantenere un'unica fonte di verità che tutti i membri del team possono consultare.

👀 Curiosità: nel ciclo 2023-24, circa il 5% dei college membri di Common App ha richiesto i punteggi SAT/ACT, il che significa che le pagelle e il rigore dei corsi hanno ricevuto ancora più attenzione.

1. Modello di rapporto sui progressi degli studenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea report accurati per genitori, amministratori o altre parti interessate con il modello di report sui progressi degli studenti di ClickUp.

Il modello di rapporto sui progressi degli studenti ClickUp organizza in modo efficiente il rendimento degli studenti, le note sul comportamento e le attività di sensibilizzazione in un unico luogo facilmente gestibile.

Il modello utilizza campi personalizzati strutturati per le lezioni, l'impegno e i contatti con i genitori, mentre le visualizzazioni integrate come "Guida, Necessita attenzione, Problemi comportamentali ed Elenco" consentono di esaminare facilmente la classe e individuare chi necessita di supporto.

Gli stati chiari mappano il percorso da "Buoni risultati" a "Necessita attenzione" o "Necessita rafforzare la fiducia", ed è possibile esportare un rapporto chiaro quando è il momento di aggiornare i voti o effettuare la condivisione delle prove per le conferenze.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Conserva lo stato, le osservazioni e i follow-up in un'unica fonte di verità.

Individua tempestivamente gli studenti a rischio con la visualizzazione "Necessita attenzione".

Standardizza le note con i campi personalizzati per comportamento, lavoro richiesto e lezioni.

Esamina rapidamente l'intera classe nella vista Elenco e approfondisci i singoli record.

Esporta report concisi che puoi consultare quando aggiorni la pagella di uno studente.

✨ Ideale per: insegnanti e consulenti che desiderano un monitoraggio costante dei progressi che si traduca in pagelle e registri di fine trimestre chiari e precisi.

📖 Leggi anche: Prompt IA per insegnanti per la pianificazione delle lezioni e il coinvolgimento degli studenti

💡 Suggerimento professionale: se desideri che il monitoraggio dello stato dei progressi sia integrato con tutto il resto che gestisci per la tua classe o il tuo campus, ClickUp for Education ti offre una visione più completa. Puoi creare programmi e basi di conoscenza in Docs, conservare i piani delle lezioni e le date di scadenza nelle attività di ClickUp e gestire i corsi, le informazioni sugli studenti e il lavoro amministrativo in un unico posto. I moduli e i sondaggi di ClickUp ti aiutano a raccogliere le richieste di ammissione, i compiti e le esigenze di fornitura, mentre i dashboard mostrano a colpo d'occhio la capacità delle aule, il rendimento degli studenti e altre metriche chiave.

2. Modello di rapporto sulle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea report automatizzati per rimanere aggiornato senza lavoro richiesto con il modello di report sulle prestazioni ClickUp.

Il modello di rapporto sulle prestazioni ClickUp, sebbene creato per contesti lavorativi, è un ottimo punto di partenza per creare una pagella scolastica dettagliata. Puoi registrare i voti semestrali, tenere traccia della media dei voti (anziché dei KPI e delle attività cardine) e documentare il completamento dei corsi in un formato strutturato e di facile lettura. Puoi anche aggiungere campi personalizzati per i punteggi dei test standardizzati, i registri delle presenze e i commenti degli insegnanti, semplificando la raccolta di tutte le informazioni richieste dalle università e dalle commissioni per le borse di studio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Conserva insieme i punteggi, i test di unità e le note sui compiti per una revisione più rapida.

Esamina le linee di tendenza e lo stato a colpo d'occhio grazie alle sezioni strutturate.

Standardizza gli aggiornamenti utilizzando campi personalizzati e stati chiari.

Cambia visualizzazione per vedere il carico di lavoro, le sequenze e i riepiloghi settimanali.

Condividi un rapporto chiaro con le parti interessate senza dover ricreare le diapositive.

✨ Ideale per: responsabili di dipartimento, coordinatori accademici e titolari di progetti che desiderano avere un quadro chiaro delle prestazioni settimanali o mensili legate al lavoro.

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro; ciò significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

3. Modello di registro dei voti ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica facilmente le aree in cui gli studenti devono migliorare con il modello di registro dei voti ClickUp.

"Ho inserito quel quiz e l'ho valutato correttamente?" Ogni insegnante ha vissuto quel momento prima delle pagelle. Quando i punteggi sono distribuiti in diverse schede e post-it, calcolare i voti finali richiede più tempo della valutazione stessa.

Un registro dei voti chiaro che calcola i totali, le medie e conserva le note in un unico posto rende l'intera settimana più tranquilla. Il modello di registro dei voti ClickUp centralizza i punteggi, i commenti e le tendenze in modo da poter tenere traccia del rendimento degli studenti in un'unica schermata. Utilizza i campi personalizzati per le medie di "Partecipazione", "Test lunghi", "Mese" e "Compiti a casa" e lascia che il modello calcoli i totali senza bisogno di fare calcoli manuali.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Conserva tutti i voti e i commenti in un unico spazio organizzato.

Calcola medie e voti finali senza creare nuove formule.

Visualizza la classe in base alla partecipazione per individuare chi ha bisogno di una spinta.

Utilizza le rubriche per chiarire le aspettative e velocizzare la valutazione coerente.

Esporta rapporti di valutazione concisi per conferenze e aggiornamenti delle pagelle.

✨ Ideale per: insegnanti che desiderano un registro dei voti ordinato e intuitivo, che aggiorni automaticamente le medie e offra supporto per la comunicazione con i genitori.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain per riepilogare i voti trimestrali di uno studente in una breve descrizione adatta alla pagella, evidenzia le differenze di ponderazione per i voti di merito e AP ed elabora un elenco degli elementi mancanti o in ritardo che influenzano i voti finali. Trasforma i punteggi sparsi in riepiloghi chiari, passaggi successivi e meno ripetizioni con ClickUp Brain

4. Modello di compiti in classe ClickUp

Ottieni il modello gratis Comunica agli studenti i compiti e le date di scadenza con il modello ClickUp Class Assignments Template.

"Ho pubblicato il laboratorio, spostato la scadenza del saggio e inviato un promemoria alla classe del terzo periodo per il quiz?" Tutti noi abbiamo vissuto quel momento di confusione. Il modello ClickUp Class Assignments raccoglie tutti i tuoi compiti in un unico spazio ordinato. Il modello offre le visualizzazioni "Elenco, Elenco per data di scadenza, Esami, Documenti e Inizia qui", così puoi pianificare la settimana e i tuoi studenti possono vedere cosa li aspetta.

Condividi le date di scadenza, allega gli allegati con le rubriche e filtra per classe o settimana quando è il momento di prepararsi. Puoi anche aggiungere note aggiuntive, strumenti di studio, app per la produttività degli studenti e altre informazioni rilevanti in un unico posto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia di tutti i compiti, le istruzioni e le date di scadenza in un'unica schermata da visualizzare.

Ordina per classe, argomento o stato per vedere cosa richiede la tua attenzione in questo momento.

Preparati in anticipo con le visualizzazioni Esame e Documento, così le scadenze non si sovrapporranno.

Aggiungi campi personalizzati e allegati in modo che gli studenti sappiano cosa significa ottenere buoni risultati.

Tieni traccia dello stato in tempo reale e riduci i messaggi di follow-up.

✨ Ideale per: insegnanti che desiderano un sistema intuitivo e organizzato per pianificare, comunicare e effettuare il monitoraggio dei compiti in classe in tutte le sezioni.

Suggerimento rapido: prova Brain MAX per migliorare il monitoraggio delle prestazioni dei tuoi studenti. Ecco come: Utilizza Talk to Text in ClickUp Brain MAX per registrare rapidamente le motivazioni delle modifiche dei voti durante la lezione e farne un allegato alla scheda dello studente per avere una traccia chiara delle verifiche. In questo modo è facile documentare le decisioni al volo, garantendo la trasparenza di ogni modifica.

Con i diversi LLM premium di Brain MAX, come Gemini, Claude e GPT, puoi scegliere il modello di IA più adatto per riepilogare/riassumere, analizzare o generare feedback sugli studenti.

Inoltre, la funzionalità di ricerca unificata interna ti consente di trovare istantaneamente qualsiasi nota, commento o registrazione nell’area di lavoro, così non perderai mai traccia delle informazioni o della documentazione importanti relative agli studenti. Ricorda che ClickUp Brain e Brain MAX imparano dall'area di lavoro di ClickUp, quindi possono recuperare la scala di valutazione ufficiale e convertire le percentuali in lettere, garantendo un calcolo GPA coerente tra le classi.

5. Modello di foglio presenze ClickUp

Ottieni il modello gratis Individua le tendenze e le discrepanze relative alle presenze con il modello di foglio presenze ClickUp.

"Chi è presente, chi è in ritardo e chi deve registrarsi?" Il momento dell'appello stabilisce il tono della giornata. Il modello di foglio presenze ClickUp riunisce nomi, stati e note rapide in un'unica semplice vista di appello, consentendoti di controllare le presenze in pochi secondi.

Contrassegna gli studenti come Presenti, In ritardo, Assenti o Programmati e aggiungi contesto con i campi personalizzati. Se hai bisogno di un'istantanea per gli amministratori o le famiglie, filtra per data, classe o stato ed esporta un riepilogo/riassunto chiaro senza dover digitare nulla.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Fai rapidamente l'appello e conserva una cronologia affidabile per ogni studente.

Registra motivi e dettagli di contatto con i campi personalizzati che puoi ordinare.

Utilizza il modulo di presenza per registrare le voci da qualsiasi dispositivo in pochi secondi.

Filtra per data, classe o stato per individuare schemi ricorrenti e dare rapidamente seguito alle informazioni.

Esporta riepiloghi ordinati per la reportistica o le comunicazioni con i genitori.

✨ Ideale per: insegnanti e coordinatori che desiderano un monitoraggio immediato e affidabile delle presenze con informazioni utili per i follow-up.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per insegnanti

Vuoi scoprire come ottenere layout di pagelle coerenti e privi di errori con modelli riutilizzabili in ClickUp? Guarda questo video per saperne di più:

6. Modello ClickUp per l'istruzione degli studenti

Ottieni il modello gratis Crea piani di progetto con date di scadenza per garantire il completamento tempestivo dei compiti con il modello ClickUp Student Education.

Ti è mai capitato di guardare il piano semestrale e pensare: "Sembra un sogno irrealizzabile"? Il modello ClickUp per l'istruzione degli studenti organizza i tuoi corsi, le attività cardine e i crediti in un unico posto.

Utilizza "Curriculum" per mappare le lezioni e le date di scadenza, "Prerequisiti" per confermare ciò che deve essere fatto prima e la "Guida introduttiva" per acquisire suggerimenti e risorse.

I campi personalizzati come Numero corso, Stato corso, Crediti, E-mail e Voto finale consentono di cercare i dettagli. È quindi possibile aggiungere attività per i compiti, impostare sequenze e rivedere tutto su un diagramma di Gantt quando è necessario avere una visione d'insieme.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia delle lezioni, dei compiti e dei crediti formativi in un'unica vista organizzata in cui è possibile visualizzare tutte le informazioni.

Verifica i prerequisiti ed evita conflitti di orario prima che si verifichino.

Tieni traccia dei progressi con stati chiari e filtra per corso o settimana.

Utilizza i campi personalizzati per mantenere i dati dei corsi ordinati e facili da cercare.

Pianifica in anticipo con sequenze che mostrano cosa deve essere consegnato e quando.

✨ Ideale per: studenti e consulenti che desiderano un sistema affidabile per pianificare i corsi, effettuare il monitoraggio del carico di lavoro e monitorare i crediti.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp for Students trasforma il "Me ne occuperò più tardi" in un piano concreto. Gli studenti possono tenere traccia di lezioni, compiti, esami, club e progetti personali in un unico spazio di lavoro, utilizzando attività, calendari e liste di controllo per rispettare le scadenze. Trasforma le lezioni, i compiti, gli esami e gli obiettivi in un unico piano con scadenze chiare grazie a ClickUp for Students. Puoi archiviare le note in Docs, tenere traccia degli obiettivi a lungo termine e utilizzare diverse visualizzazioni (come Elenco, Calendario o Bacheca) per vedere esattamente cosa è in scadenza e quando. In combinazione con la tua configurazione ClickUp, crea un linguaggio condiviso per i progressi: gli insegnanti effettuano il monitoraggio della crescita, gli studenti effettuano il monitoraggio degli impegni e tutti lavorano dallo stesso sistema organizzato.

7. Modello di pagella accademica in formato PDF di Template. Net

Il modello di pagella accademica in formato PDF di Template. Net offre un layout professionale con sezioni dedicate alle informazioni sugli studenti, agli elenchi dei corsi per semestre, ai voti in lettere, ai crediti tentati e ottenuti e allo spazio per indicare la media dei voti (GPA).

È modificabile e stampabile, quindi puoi apportare rapidi aggiornamenti in un editor ed esportare un file finito per l'archiviazione. Puoi utilizzarlo per mantenere visibile la scala di valutazione e il totale dei crediti nella parte inferiore e aggiungere brevi note quando un corso richiede un contesto. Se stai compilando la pagella di uno studente per un trasferimento o una borsa di studio, questo formato mantiene le cose chiare e coerenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Inizia con un PDF pulito e professionale che sembra ufficiale fin da subito.

Registra i corsi per semestre con campi per i crediti e i voti in lettere.

Tieni la visibilità di GPA e del totale dei crediti per controlli rapidi.

Modifica in formato digitale, quindi stampa o effettua la condivisione come certificato finito.

Utilizza i campi delle note per chiarire ripetizioni, ponderazione dei voti di merito o doppia iscrizione.

✨ Ideale per: insegnanti, segretari scolastici e genitori che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano un layout semplice e stampabile per la pagella che possano completare rapidamente.

👀 Curiosità: nel 2019, circa il 35% dei diplomati delle scuole superiori statunitensi ha frequentato almeno un corso a doppia iscrizione, con una partecipazione notevolmente più alta nelle zone rurali.

📖 Leggi anche: Modelli di piani didattici gratuiti e a pagamento per insegnanti ed educatori

8. Modello di pagella scolastica di Scribd

Tramite Scribd

Hai mai avuto bisogno di una pagella veloce e stampabile che sembrasse comunque ufficiale? Quando devi raccogliere i documenti per un trasferimento, una borsa di studio o un pacchetto di ammissione all'università, un layout pronto da compilare è meglio che lottare con le formule. Scribd ospita diversi modelli di pagelle scolastiche che puoi aprire, modificare ed esportare senza dover partire da zero.

Il modello di pagella scolastica su Scribd include in genere le informazioni sugli studenti, le tabelle dei corsi raggruppati per semestre, i crediti tentati e ottenuti, i voti in lettere e lo spazio per il GPA cumulativo e la scala di valutazione.

Molte versioni includono campi standardizzati per i test (SAT/ACT), la data di laurea e le aree per la firma/il timbro dell'amministratore, utili quando è necessario un formato ufficiale per la pagella. Troverai layout sia per le scuole tradizionali che per l'istruzione domiciliare, comprese tabelle per materia e per anno che potrai adattare.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Inizia da una pagella già pronta con campi per crediti, voti e media dei voti (GPA).

Scegli tra le varianti tradizionali o per l'istruzione domiciliare, con righe opzionali per i punteggi dei test.

Semplifica la verifica con le aree per la firma/il timbro e i dettagli relativi al diploma.

Modifica, salva ed esporta un PDF curato per pacchetti o revisioni.

Scegli tabelle basate sulle materie o per semestre in base al tuo stile di registrazione.

✨ Ideale per: consulenti e genitori che praticano l'istruzione domiciliare che hanno bisogno di una pagella chiara e stampabile in tempi rapidi, con spazio per GPA, punteggi dei test e firme.

9. Modello di pagella per l'istruzione domiciliare di Lone Star

Tramite Lone Star

"È sufficiente per l'ammissione all'università?" è la domanda che la maggior parte dei genitori che praticano l'istruzione domiciliare si pone quando compila la pagella di un figlio. È necessario un layout che risulti familiare ai responsabili delle ammissioni, che mostri chiaramente i crediti scolastici e che lasci spazio alle descrizioni dei corsi quando una classe non corrisponde a un titolo standard.

Il modello di pagella per l'istruzione domiciliare di Lone Star segue un formato in stile scolastico di facile lettura, con le informazioni sullo studente e il nome dell'istituto scolastico in alto. Il modello raggruppa poi i corsi delle scuole superiori per anno, visualizzando i crediti tentati e ottenuti, i voti in lettere e i campi relativi alla media dei voti.

Puoi assegnare un credito scolastico o mezzo credito per un semestre, annotare i corsi a doppio credito frequentati presso un college comunitario ed elencare eventuali test aggiuntivi come il CLEP, se pertinenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Presenta una pagella scolastica familiare, in stile scolastico, che i college accettano con fiducia.

Registra i nomi dei corsi, i crediti e i voti per anno, con semplici campi GPA.

Aggiungi le descrizioni dei corsi per spiegare gli argomenti trattati o lo studio indipendente.

Includi elementi extra come corsi a doppia iscrizione, corsi di eccellenza e note sui test CLEP.

Stampa una pagella completata e conservane una versione digitale per aggiornamenti rapidi.

✨ Ideale per: genitori che praticano l'istruzione domiciliare e diplomati che preparano la pagella di uno studente per borse di studio, trasferimenti e ammissioni all'università.

10. Modello di pagella scolastica della Flanders Family

Tramite Flanders Family

Quando desideri una pagella scolastica che sembri "ufficiale" senza essere complicata, la semplicità è la scelta vincente.

Il modello di pagella scolastica della Flanders Family mantiene tutto familiare e ordinato. Puoi aggiungere il nome della tua scuola domestica e le informazioni sugli studenti, quindi effettuare un elenco dei corsi scolastici per anno con i crediti tentati e ottenuti, i voti in lettere e lo spazio per la media cumulativa dei voti.

Nella pagina è visualizzata una scala di valutazione visibile e i campi per la firma/data facilitano la finalizzazione quando qualcuno richiede una copia ufficiale. Se hai bisogno di contestualizzare una lezione particolare, includi una breve descrizione del corso in una pagina di accompagnamento e allegala alla pagella completata.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Presenta una pagella in stile scolastico classico e le famiglie che praticano l'istruzione domiciliare potranno compilarla rapidamente.

Registra i nomi dei corsi, i crediti, i voti in lettere e la media dei voti in una griglia chiara e leggibile.

Mantieni una scala di valutazione sulla pagina in modo che i lettori capiscano come vengono tradotti i voti.

Aggiungi la firma e la data per finalizzare una pagella ufficiale quando necessario.

Stampa un PDF finito e conserva una copia modificabile per gli aggiornamenti di metà anno.

✨ Ideale per: genitori che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano un certificato semplice e adatto all'università, che possano stampare e presentare con fiducia.

Roll Credits con ClickUp

Se la pagella della scuola superiore è la versione ufficiale, ClickUp è l'editor silenzioso che mantiene la trama lineare.

I corsi sono allineati, i crediti vengono sommati e la scala di valutazione non cambia a metà percorso. Avrai a disposizione un unico posto ordinato dove creare la pagella di uno studente senza dover cercare i file.

Che tu stia perfezionando una pagella scolastica per l'istruzione domiciliare o esportando un PDF ordinato per una pagella ufficiale, abbinare il modello giusto a ClickUp significa avere meno sorprese.

Puoi aggiungere brevi descrizioni dei corsi quando i titoli necessitano di contesto, prendere note accanto alla pagella dello studente e smettere di chiederti dove siano finiti i numeri dell'ultimo trimestre.

Semplice, ordinato, terminato. ✨️

Sei pronto a dire addio alla domanda "Dove l'ho salvato?". Iscriviti a ClickUp e inizia a creare le tue pagelle.