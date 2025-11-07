20 modelli gratis di tracker delle abitudini Notion per creare routine migliori

"Le vecchie abitudini sono dure a morire." È quello che ci è sempre stato detto.

Ma integrare abitudini positive nella tua routine quotidiana non è così impossibile come sembra. Tutto ciò che ti serve è una struttura.

E questa struttura inizia con un semplice modello di tracker delle abitudini. Questo tipo di modello aiuta a visualizzare il tuo stato, a monitorare le azioni quotidiane e a mantenere l'ispirazione celebrando le piccole vittorie.

I modelli di monitoraggio delle abitudini di Notion offrono proprio questo. Con uno spazio dedicato alle tue abitudini quotidiane, questi modelli trasformano il tuo spazio Notion in un sistema centrale che ti aiuta a riflettere, a fare un piano e a crescere.

In questo articolo abbiamo selezionato i migliori modelli di tracker delle abitudini di Notion per aiutarti a iniziare a monitorare le tue abitudini con facilità e costanza.

I migliori modelli di tracker delle abitudini in sintesi

Ecco un breve riepilogo/riassunto per te:

Cosa rende un modello di tracker delle abitudini Notion un buon modello?

Un buon modello di tracker delle abitudini Notion ti incoraggia davvero a portare a termine i tuoi obiettivi.

Ogni giorno apri una nuova pagina, spunti le tue abitudini quotidiane, dai un'occhiata alla barra di avanzamento che riflette silenziosamente la tua costanza e annoti alcuni pensieri nella sezione dedicata alla riflessione.

I migliori modelli di tracker delle abitudini di Notion sono intuitivi, offrono supporto per un numero illimitato di abitudini e si adattano alle tue esigenze con le seguenti funzionalità/funzioni:

✅ Personalizza il tuo tracker delle abitudini in modo personalizzato, in modo che corrisponda alla tua routine, ai tuoi obiettivi e alle tue preferenze personali.

✅ Visualizza il tuo stato utilizzando grafici, barre o contatori di serie per rimanere motivato.

✅ Aggiungi promemoria integrati per aiutarti a iniziare il monitoraggio e rimanere costante.

✅ Includi uno spazio per le riflessioni per fornire supporto alla crescita personale e alla revisione delle abitudini.

✅ Combina il monitoraggio delle abitudini con obiettivi, note e attività per rimanere completamente organizzato.

20 modelli di tracker delle abitudini Notion

Abbiamo raccolto i 20 migliori modelli Notion che possono aiutarti a monitorare le tue abitudini in modo significativo e a costruire abitudini a lungo termine che ti aiutino a raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali. Esaminiamoli uno per uno.

1. Monitoraggio della salute e delle abitudini

tramite Notion

Stai cercando di ricordare se hai preso le medicine stamattina? O quel nuovo integratore sta davvero aiutando?

Le abitudini sane iniziano con la cura di sé stessi e l'attenzione al miglioramento personale. Questo modello di tracker delle abitudini di Notion è perfetto per chiunque gestisca condizioni croniche, salute mentale o semplicemente lavori per migliorare le proprie abitudini quotidiane.

Ti consente di registrare i farmaci, monitorare i sintomi nel tempo e collegare tutto al tuo sistema di monitoraggio delle abitudini, in modo da poter individuare schemi ricorrenti, modificare le routine e prendere decisioni informate.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Registra farmaci, sintomi e routine in un unico posto, in modo da individuare facilmente schemi e trigger.

Monitora le serie positive e le barre di avanzamento in modo da garantire la visibilità della costanza e delle battute d'arresto a colpo d'occhio.

Aggiungi delle riflessioni accanto alle voci in modo che gli aggiustamenti siano guidati dal contesto reale.

✨ Ideale per: persone che gestiscono condizioni di salute a lungo termine, programmi di assunzione di farmaci o routine di benessere.

2. Monitoraggio delle abitudini

tramite Notion

A volte, abitudini semplici come bere abbastanza acqua o inserire un breve allenamento possono diventare difficili da seguire con impegni frenetici.

Questo dinamico modello di tracker delle abitudini rende il monitoraggio delle abitudini quotidiane semplicissimo, grazie a una configurazione con un solo clic utilizzando il blocco pulsanti di Notion. È eccellente per dare slancio a routine semplici e vedere i tuoi progressi a colpo d'occhio, senza complicare troppo le cose.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Avvia i controlli giornalieri con pulsanti one-click, così il monitoraggio non sarà mai più un peso.

Visualizza un calendario semplice e una vista a serie consecutive per mantenere alta la motivazione.

Personalizza gli elenchi delle abitudini e le frequenze in modo che la tua configurazione corrisponda alla vita reale.

✨ Ideale per: principianti che desiderano acquisire abitudini quotidiane fondamentali come idratazione, esercizio fisico o consapevolezza.

👀 Curiosità: secondo i ricercatori della Duke University, le abitudini costituiscono circa il 40% dei nostri comportamenti quotidiani. Ciò significa che quasi la metà di ciò che fai avviene in modo automatico!

3. Monitoraggio delle abitudini gamificato

tramite Notion

Se le caselle di controllo ti sembrano troppo ripetitive, questo è quello che fa per te. Il Gamified Habit Tracker trasforma la tua routine di monitoraggio delle abitudini in un gioco, con un sistema EXP che premia ogni abitudine che completi.

Che tu stia cercando di rimanere coerente con un tracker delle abitudini quotidiane o desideri semplicemente un modo più divertente per creare abitudini migliori, questo modello ti aiuta a rimanere motivato attraverso i punti di stato invece che con la pressione. Ottimo per chiunque ami le piccole vittorie e gli incentivi visivi!

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Guadagna XP e livelli per i completamenti, così la routine si trasforma in un gioco gratificante.

Usaufruire obiettivi e badge in modo che le piccole vittorie mantengano lo slancio.

Visualizza le classifiche o le statistiche personali per rendere divertente la revisione dello stato.

✨ Ideale per: giocatori, studenti o chiunque abbia bisogno di un modo divertente e senza stress per il monitoraggio delle proprie abitudini.

4. Gestione delle attività quotidiane

tramite Notion

Supponiamo che la tua giornata includa un allenamento mattutino, due riunioni con i client, la stesura di un rapporto e la telefonata ai tuoi principali: il modello Gestione delle attività quotidiane ti aiuta a inserire tutto nel tuo programma.

Progettato per coloro le cui abitudini quotidiane si sovrappongono a scadenze e responsabilità della vita reale, combina il piano delle attività con il monitoraggio delle abitudini in un layout pulito e visivo.

Puoi visualizzare la tua settimana, gestire le priorità e collegare le attività alle routine ricorrenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Piano insieme attività e abitudini in modo che la tua giornata sia equilibrata tra cose da fare e routine.

Assegna le priorità in base all'urgenza/al lavoro richiesto, in modo che l'energia corrisponda al carico di lavoro.

Passa a visualizzare Calendario, Bacheca, e vista Elenco per mantenere chiara l'esecuzione.

✨ Ideale per: persone che gestiscono sia abitudini strutturate che giornate piene di attività, come i lavoratori remoti o gli studenti multitasking.

📮 ClickUp Insight: la salute e il fitness sono in cima all'elenco degli obiettivi personali, eppure il 38% delle persone ammette di non effettuare il monitoraggio costante dei propri progressi. Questo è il divario tra intenzione e azione, ed è qui che entra in gioco ClickUp. Con i modelli di monitoraggio delle abitudini e le attività ricorrenti, puoi creare routine, registrare gli allenamenti e finalmente mantenere la tua serie di meditazioni. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano una produttività doppia, perché per rimanere in carreggiata è necessario prima di tutto vedere la carreggiata.

5. Il miglior tracker per i libri letti

tramite Notion

Ricordi quando finire un libro non sembrava un traguardo? Il modello Ultimate Reading Book Tracker ti aiuta a mantenere viva l'ispirazione. Oggi, tra lavoro, schermi e infinite schede aperte, anche solo finire un capitolo può sembrare una vittoria. Questo modello riporta la lettura nella tua vita con la giusta struttura.

Tieni traccia dei tuoi progressi, registra le pagine lette e contrassegna i libri con un soddisfacente pulsante "Finito". Inoltre, ogni voce è dotata di uno spazio dedicato per nota e riflessioni.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Monitora le pagine, lo stato e le date di completamento in modo che la cadenza di lettura rimanga in linea con gli obiettivi.

Archivia citazioni e note per libro, così non perderai mai i tuoi appunti.

Filtra per genere o priorità in modo che la prossima lettura si scelga da sola.

✨ Ideale per: lettori accaniti, studenti o chiunque desideri sviluppare un'abitudine di lettura quotidiana con struttura e intuizione.

6. Piano settimanale minimale + monitoraggio (senza stress)

tramite Notion

Se hai mai aperto un nuovo tracker delle abitudini in Notion e l'hai chiuso cinque minuti dopo perché ti sembrava troppo complicato, il modello Minimal Weekly Plan + Track fa al caso tuo.

Elimina il disordine e si concentra su ciò che conta: un layout pulito per i tuoi obiettivi settimanali, un elenco conciso delle attività quotidiane e un tracker delle abitudini semplice e gratis per costruire la costanza. Tutto scorre senza intoppi, dal riportare le attività non completate al controllare il tuo stato, senza sovraccaricare lo schermo (o il tuo cervello).

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Imposta obiettivi settimanali e liste di controllo giornaliere per una pianificazione semplice.

Trasferisci automaticamente gli elementi non completati in modo che nulla vada perso.

Mantieni una dashboard pulita in modo da poterla aprire ogni giorno senza timore.

✨ Ideale per: utenti Notion che desiderano una struttura senza stress, in particolare coloro che sono alle prime armi con la pianificazione o il monitoraggio.

💡 Suggerimento da esperto: se le tue mattinate sono frenetiche o improduttive, Come creare una lista di controllo delle routine mattutine per adulti illustra un sistema semplice per aiutarti a iniziare ogni giornata con chiarezza, calma e determinazione.

7. Monitoraggio degli obiettivi e delle abitudini

tramite Notion

Se hai mai fissato grandi obiettivi ma poi li hai persi nel caos della vita quotidiana, il modello Goals and Habits Tracker ti aiuta a rimetterli a fuoco. Suddivide le tue aspirazioni in sequenze (da 12 settimane a 5 anni), aggiunge una struttura con passaggi concreti e le collega tutte con un tracker delle abitudini quotidiane per costruire una costanza nel tempo.

Puoi anche classificarli per aree della vita come carriera o crescita personale e persino mappare una bacheca dei sogni per dare visibilità ai tuoi obiettivi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Suddividi gli obiettivi a lungo termine in passaggi e abitudini quotidiane in modo da ottenere risultati migliori.

Contrassegna le aree della vita e gli orizzonti temporali in modo che le priorità rimangano equilibrate.

Esamina lo stato con Sequenza e riflessioni, in modo da poter correggere facilmente la rotta.

✨ Ideale per: persone che cercano di conciliare obiettivi a lungo termine con routine quotidiane, in particolare nella crescita personale o nel piano della carriera.

Usa queste app di monitoraggio degli obiettivi per rimanere sulla strada giusta. 👇🏼

8. Il miglior tracker delle abitudini (Streak)

tramite Notion

Stai cercando di mantenere le tue abitudini quotidiane, ma hai bisogno di qualcosa di più di una semplice casella di controllo per rimanere motivato?

Il modello Notion Best Habit Tracker ti motiva con una griglia di contributi in stile GitHub che trasforma il tuo stato in una mappa termica visiva.

Che tu stia monitorando gli allenamenti, tenendo un diario o meditando, otterrai statistiche dettagliate e contatori di serie che rendono la costanza davvero gratificante. Inoltre, è fantastico in modalità scura.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Utilizza una griglia heatmap per visualizzare immediatamente i modelli di costanza.

Monitora le serie e le statistiche relative a ciascuna abitudine, in modo da poter misurare i tuoi successi.

Attiva/disattiva layout scuri a layout puliti in modo che il tracker inviti all'uso quotidiano.

✨ Ideale per: studenti visivi, appassionati di produttività o chiunque trovi motivazione nelle serie positive e nelle mappe di calore.

9. Monitoraggio delle spese

tramite Notion

Quante volte controlli il tuo saldo e pensi: "Dove sono finiti tutti i miei soldi?"

Beh, non sei il solo, ed è per questo che il modello Money Tracker offre un sistema pulito e intuitivo per registrare spese, entrate e rimborsi su più account.

Grazie a un grafico dinamico delle spese e a visualizzazioni categorizzate degli elenchi, il monitoraggio delle abitudini finanziarie diventerà una parte naturale della tua routine quotidiana.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Registra entrate/uscite per categoria in modo che le abitudini di spesa siano trasparenti.

Visualizza le tendenze mensili in modo da individuare tempestivamente eventuali eccedenze.

Visualizza account e trasferimenti in un unico hub per semplificare la riconciliazione.

✨ Ideale per: studenti, liberi professionisti o chiunque desideri sviluppare abitudini finanziarie più intelligenti con una configurazione minimalista.

10. Tracker per le candidature di lavoro

tramite Notion

Può essere faticoso setacciare email e fogli di calcolo per ricordare quando, dove e per quale ruolo hai fatto domanda.

Il modello Job Application Tracker riunisce tutte le tue attività di ricerca di lavoro in un unico posto: monitora le candidature, i follow-up e la preparazione ai colloqui con chiarezza. Utilizza le visualizzazioni a scheda, calendario o tabella per visualizzare il tuo stato, tenere sotto controllo le scadenze e trattare ogni candidatura con la dovuta attenzione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia dei ruoli, delle fasi e delle scadenze in modo che i follow-up non vadano mai persi.

Archivia curriculum, nota e lista di controllo per ogni azienda, così potrai affrontare i colloqui con maggiore tranquillità.

Visualizza la pipeline per bacheca/calendario in modo che lo slancio mantenga la visibilità.

✨ Ideale per: persone in cerca di lavoro che gestiscono più candidature per ruoli, settori e Sequenza diversi.

👀 Curiosità: il tuo cervello non "cancella" completamente le vecchie abitudini. Queste possono riemergere in situazioni di stress, a meno che non vengano sostituite da routine più consolidate.

11. Dashboard estate 2025

tramite Notion

Le vacanze estive sembrano rilassanti... finché non ti rendi conto di quanto sia facile lasciar passare le settimane senza fare stato reale.

Il modello 2025 Summer Dashboard ti aiuta a strutturare la tua estate in aree chiave: tieni traccia dei libri che stai leggendo, nota le intuizioni dei video, preparati per un lavoro estivo e suddividi gli obiettivi personali in passaggi quotidiani.

Con un tracker delle abitudini integrato, attività quotidiane e un calendario visivo, unisce riflessione e produttività senza sovraccaricare.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Piano obiettivi, apprendimento e turni di lavoro in modo che la pausa abbia una struttura.

Tieni traccia delle abitudini e delle attività quotidiane in modo che le giornate non passino senza lasciare traccia.

Registra i momenti salienti e le lezioni apprese, in modo che lo stato sia tangibile.

✨ Ideale per: studenti e persone intraprendenti che desiderano rimanere determinati e organizzati durante le vacanze estive.

12. Tracker della sfida 75 Hard

tramite Notion

Iniziare 75 Hard è una cosa. Continuare per 75 giorni consecutivi è dove la maggior parte delle persone molla.

Il modello 75 Hard Challenge Tracker è stato creato per aiutarti a rimanere responsabile dal primo al 75° giorno, con liste di controllo integrate, grafici dei progressi e pulsanti che semplificano la registrazione della tua routine.

Monitora gli allenamenti, l'assunzione di acqua, le letture, i pasti e le foto quotidiane, il tutto in un layout strutturato che rispecchia le rigide esigenze della sfida.

Ricorda: quando la motivazione viene meno, è la struttura a farti andare avanti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Rispecchia le 75 regole con caselle di controllo giornaliere in modo che la conformità sia evidente.

Consulta i contatori di serie e le immagini per mantenere alta la motivazione anche nei giorni più difficili.

Usa i pulsanti di registrazione rapida per il monitoraggio in pochi secondi, senza bisogno di forza di volontà.

✨ Ideale per: Chiunque che si impegni nella sfida 75 Hard Challenge e cerchi un modo chiaro e affidabile per il monitoraggio di ogni regola, ogni giorno.

13. Tracker delle routine mattutine e serali

tramite Notion

Se la tua giornata inizia in fretta e finisce con cose da fare dimenticate, il modello Morning + Evening Routine Tracker ti aiuta a dare una struttura a entrambe le parti della tua routine.

Usalo per mappare le abitudini quotidiane come l'allenamento, la scrittura di un diario o la lettura, con sezioni separate per il flusso mattutino e serale. La barra di stato integrata ti aiuta a rimanere costante e a riflettere sui risultati settimanali, rendendo più facile mantenere un ritmo sereno e produttivo giorno dopo giorno.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Separa i flussi AM/PM in modo che le abitudini di inizio e fine giornata rimangano intenzionali.

Aggiungi prompt e riflessioni per migliorare le tue routine nel tempo.

Monitora i tassi di completamento settimanali in modo che l'equilibrio diventi un'abitudine.

✨ Ideale per: chiunque desideri creare routine equilibrate per migliorare la concentrazione, l'energia e il tempo libero.

💡 Suggerimento professionale: se ogni attività sembra urgente, nulla viene terminato. Come stabilire le priorità nelle attività di lavoro ti mostra come identificare ciò che conta davvero, in modo da ridurre il caos ed evitare di diventare il collo di bottiglia del team.

14. Dashboard – Agenda personale

tramite Notion

Se ti è mai capitato di iniziare la giornata senza sapere su cosa concentrarti, il modello Dashboard – Personal Planner è il tuo pulsante di reset. Progettato come un centro di comando personale, combina la pianificazione giornaliera e settimanale, il monitoraggio delle abitudini e un diario del benessere, in modo da poter allineare le tue attività a come ti senti realmente.

Smetterai di ripensare al tuo elenco da fare e inizierai a costruire una routine che offra supporto sia ai tuoi obiettivi che alla tua energia.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Combina agenda, abitudini e nota sul benessere in modo che le decisioni siano in linea con la tua energia.

Allinea le attività quotidiane agli obiettivi settimanali in modo da aumentare gradualmente il lavoro richiesto.

Esamina l'andamento dell'umore e della concentrazione in modo che i programmi corrispondano alla realtà.

✨ Ideale per: pianificatori oberati di lavoro che desiderano una struttura senza sacrificare la consapevolezza o la flessibilità.

Ecco un breve video su come ClickUp ti aiuta a dare priorità alle tue attività con le sue funzionalità integrate:

15. Tracker mensile estetico

tramite Notion

A volte, la parte più difficile nel costruire abitudini migliori è semplicemente presentarsi. È qui che entra in gioco il design.

Il modello estetico per monitorare le abitudini trasforma il tuo piano mensile in uno spazio che vorrai davvero aprire, pulire, minimalista e rilassante da guardare. Con visualizzazioni strutturate per le abitudini quotidiane, le priorità settimanali e gli obiettivi mensili, unisce la calma alla funzione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Utilizza un layout pulito e rilassante che ti invogli a controllarlo ogni giorno.

Pianifica le visualizzazioni mensili, settimanali e giornaliere in modo che gli obiettivi rimangano sempre chiari.

Monitora i punti delle abitudini e le barre di stato in modo da garantire la visibilità dello slancio.

✨ Ideale per: pensatori visivi, appassionati di journaling o chiunque trovi motivazione in spazi digitali puliti e belli.

16. Tracker delle borse di studio

tramite Notion

Tra le opzioni universitarie, le bozze dei saggi e le scadenze per le borse di studio, è facile perdere il monitoraggio e lasciarsi sfuggire delle opportunità.

Il modello Scholarship Tracker ti offre uno spazio organizzato per gestire tutto: selezionare le università, pianificare il piano di ammissione e monitorare le cose da fare e lo stato di ciascuna borsa di studio. Invece di fogli di calcolo sparsi e corse dell’ultimo minuto, avrai a disposizione un sistema chiaro per andare avanti con sicurezza.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Centralizza scadenze, requisiti e stato in modo che gli invii rimangano in linea con i tempi previsti.

Aggiungi saggi e note per ogni borsa di studio, così potrai riutilizzarli senza alcuno sforzo.

Ordina per idoneità, quantità o data di scadenza, così potrai concentrare il tuo lavoro richiesto dove conta davvero.

✨ Ideale per: studenti che fanno domanda alle università e hanno bisogno di un modo affidabile per gestire le borse di studio e le attività relative alla domanda.

17. Versione gamificata degli obiettivi e delle attività della vita

tramite Notion

Puoi giocare per ore, ma portare a termine la tua lista di attività? Non è così divertente.

Il modello Gamify Version of Life Goals and Tasks trasforma i tuoi obiettivi di vita e le tue attività quotidiane in un sistema simile a un gioco, che premia la costanza e gli aggiornamenti tempestivi. Che tu stia lavorando a piani a lungo termine o cercando di sviluppare abitudini positive, questa configurazione ludica ti aiuta a rimanere motivato e coinvolto attraverso l'assegnazione di punti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Converti obiettivi e abitudini in punti, così lo stato sembrerà un gioco.

Imposta livelli/ricompense in modo che la costanza dia visibilità.

Esamina i punteggi e la cronologia per aumentare la tua motivazione.

✨ Ideale per: giocatori, creativi o chiunque desideri rendere la produttività meno un lavoro di routine e più un gioco.

👀 Curiosità: le cattive abitudini possono essere contagiose. È più probabile che tu acquisisca il comportamento di qualcuno semplicemente stando con lui in modo costante.

18. Il tracker delle abitudini PIÙ SEMPLICE

tramite Notion

La maggior parte dei modelli di tracker delle abitudini ti chiede di monitorare tutto.

Il tracker delle abitudini PIÙ SEMPLICE ti aiuta a farlo davvero. Se hai mai passato più tempo a impostare un sistema che a seguirlo, questo semplice tracker delle abitudini ti aiuta a evitare le distrazioni.

Con un calendario che si aggiorna automaticamente, una lista di controllo giornaliera e indicatori di stato opzionali, è progettato per garantire costanza senza intoppi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Utilizza una lista di controllo e un calendario minimalisti per ridurre al minimo gli attriti.

Genera automaticamente le pagine giornaliere, così la configurazione non ti rallenterà mai.

Monitora le metriche opzionali in modo che i dati rimangano utili e non appesantiscano.

✨ Ideale per: minimalisti, creatori di routine e chiunque sia stanco di sistemi di monitoraggio eccessivamente complessi.

📖 Leggi anche: Le migliori app gratis per pianificatori digitali

19. Grafica visiva per il monitoraggio delle abitudini

tramite Notion

Se sei una persona che ha bisogno di vedere il proprio stato per rimanere motivata, il modello Visual Habit Tracker Graphics è fatto apposta per te.

Genera pagine giornaliere con la semplice pressione di un pulsante per contrassegnare le abitudini completate e aggiorna automaticamente i progressi settimanali e i grafici annuali in modo da poter individuare gli schemi e rimanere in linea con i tuoi obiettivi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Genera automaticamente grafici e riepiloghi settimanali per evidenziare le tendenze.

Pagine giornaliere con un solo clic per una registrazione immediata

Confronta settimane e mesi in modo che i miglioramenti siano innegabili.

✨ Ideale per: chi apprende in modo visivo e chi cerca costanza e desidera una panoramica grafica delle proprie abitudini quotidiane.

20. Sistema di ricompense per le abitudini

tramite Notion

A volte, per sviluppare abitudini migliori è necessario un motivo.

Il modello Habit Reward System ti consente di impostare ricompense personalizzate per completare le abitudini, trasformando la costanza in una motivazione che non vedrai l'ora di raggiungere.

Puoi definire le tue abitudini, assegnare ricompense significative e iniziare a spuntarle. È un modo fantastico per trasformare le piccole vittorie in una motivazione che dura nel tempo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Collega le abitudini a ricompense significative in modo che gli incentivi rimangano personali.

Monitora le azioni completate rispetto agli obiettivi, in modo da guadagnare i compensi previsti.

Visualizza gli indicatori di stato-ricompensa in modo che il prossimo traguardo sembri più vicino.

✨ Ideale per: chiunque tragga beneficio dagli incentivi e desideri rendere più divertenti le proprie abitudini quotidiane con ricompense integrate.

Limiti di Notion

I modelli Notion semplificano la configurazione, ma spesso creano attrito nel momento in cui il tuo sistema deve adattarsi.

I modelli raramente tengono conto di come il monitoraggio delle abitudini si intersechi con il resto della tua vita, come il cambiamento delle priorità, il cambiamento delle routine o le responsabilità a più ruoli.

Molti modelli ti costringono a categorie fisse (esempio: salute, produttività) che non riflettono il modo in cui le tue abitudini si sovrappongono o si evolvono effettivamente.

I tracker visivi come le barre di stato e i contatori di serie si interrompono facilmente quando aggiungi o rimuovi abitudini a metà mese.

Ripetere le abitudini quotidiane su una lunga Sequenza porta a database gonfiati e prestazioni lente, soprattutto sui dispositivi mobili.

La maggior parte dei modelli non supporta il monitoraggio delle abitudini in contesti diversi (esempio: obiettivi personali, fitness, apprendimento) in modo unificato, rendendo il tuo sistema frammentato nel tempo.

Modelli Notion alternativi

A differenza di Notion, ClickUp offre una struttura scalabile che si adatta al tuo flusso di lavoro. Ecco alcune alternative ai modelli Notion offerte da ClickUp per tua comodità:

1. Modello di tracker delle abitudini personali ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora il tuo carico di lavoro rispetto ai traguardi giornalieri e visualizza le abitudini completate utilizzando il modello ClickUp Personal Habit Tracker.

Supponiamo che tu stia cercando di bere più acqua, scrivere un diario ogni giorno e impostare un limite al tempo trascorso davanti allo schermo, ma il tuo attuale tracker delle abitudini Notion smette di funzionare nel momento in cui salti un giorno o cambi la tua routine.

Il modello di monitoraggio delle abitudini personali di ClickUp risolve questo problema con attività ricorrente, promemoria automatici e monitoraggio in tempo reale che si adatta man mano che procedi. Non è necessario ricostruire il tuo sistema ogni volta che le tue abitudini cambiano.

Con aggiornamenti visivi sui progressi, obiettivi giornalieri e monitoraggio flessibile sia a livello personale che a livello di aree di lavoro, questo modello ti aiuta a mantenere la costanza senza il lavoro richiesto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Utilizza attività ricorrenti e promemoria per mantenere le tue routine anche in caso di cambiamenti di programma.

Tieni traccia dello stato e del traguardo con i dashboard, in modo da ricevere feedback in tempo reale.

Passa dagli spazi personali alle aree di lavoro in modo che le abitudini si adattino alla tua vita nel suo complesso.

✨ Ideale per: professionisti impegnati che desiderano monitorare l'evoluzione delle proprie abitudini senza dover modificare costantemente la configurazione.

2. Modello ClickUp Work Da fare

Ottieni il modello gratis Esegui il tuo lavoro quotidiano senza perdere un colpo con il modello ClickUp Work Da fare.

Inizi la giornata con cinque attività urgenti, tre follow-up e una riunione per la quale ti sei dimenticato di prepararti: ti suona familiare?

Il modello ClickUp Work Da Fare ti aiuta a suddividere carichi di lavoro eccessivi in passaggi organizzati e attuabili.

Puoi stabilire le priorità in base all'urgenza, monitorare lo stato con le lavagne Kanban o i grafici Gantt e strutturare le tue attività in elenchi con attività secondarie e scadenze.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Dai priorità in base all'urgenza e all'impatto, così la giornata inizierà con chiarezza.

Suddividi il lavoro in attività secondarie e Sequenze in modo che i risultati siano prevedibili.

Visualizza elenco, bacheca e diagramma di Gantt in modo che il piano corrisponda al tuo stile.

✨ Ideale per: professionisti che gestiscono carichi di lavoro frenetici e hanno bisogno di un sistema chiaro e flessibile per rimanere organizzati e concentrati.

3. Modello ClickUp "Cose da fare ogni giorno"

Ottieni il modello gratis Mantieni lo slancio durante tutta la giornata senza il disordine di sistemi troppo complessi con il modello ClickUp Daily Da fare.

Ti siedi alla scrivania e non riesci a ricordare se hai ricontattato il client, inviato il rapporto mattutino o persino fatto colazione. Il modello ClickUp Daily Things Da Fare ti aiuta a pianificare la tua giornata ora per ora.

Puoi utilizzare i campi personalizzati per separare le attività di lavoro da quelle personali, aggiungere liste di controllo per le routine ricorrenti e contrassegnare ciò che è stato terminato per mantenere l'sincronizzazione delle tue abitudini quotidiane e delle tue responsabilità.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Organizza la tua giornata con delle liste di controllo per bloccare le ore e aumentare il tuo slancio ora dopo ora.

Separa lavoro e vita privata con i campi personalizzati, così potrai concentrarti senza distrazioni.

Azzerate ogni giorno con le regole di riporto, così nulla rimane invisibile.

✨ Ideale per: professionisti che devono conciliare riunioni, attività di amministratore e attività personali e hanno bisogno di un riassetto quotidiano strutturato.

👀 Curiosità: i ricercatori del MIT hanno scoperto che il cervello modula le abitudini attraverso un ciclo di stimolo-routine-ricompensa mentre studiavano i ratti che navigavano in un labirinto alla ricerca di ricompense alimentari. Questa scoperta ha rivelato che, una volta formata un'abitudine, il cervello conserva energia eseguendo automaticamente la routine, un'intuizione che ora è alla base della moderna scienza delle abitudini.

4. Modello di calendario Da fare di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci il passaggio dal lavoro intenso ai risultati rapidi utilizzando il modello di calendario da fare di ClickUp.

Hai una chiamata con un client alle 11, una proposta da consegnare entro le 15 e una dozzina di altre attività che ti frullano in testa. Il problema di questo scenario è che non hai idea di come riuscirai a inserire tutto nella tua giornata.

Il modello di calendario e elenco da fare di ClickUp ti offre una visione unificata per pianificare, dare priorità e mappare l'intero carico di lavoro per ora, giorno o settimana.

Trascina e rilascia le attività negli spazi disponibili, crea dei buffer tra una riunione e l'altra e monitora il tempo effettivamente necessario per completare le attività.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Trascina le attività nelle caselle del calendario in modo che i tuoi piani siano realistici e non solo auspici.

Crea dei margini e stima le durate in modo che i programmi riflettano il lavoro richiesto.

Confronta le visualizzazioni giornaliere/settimanali in modo che la capacità rimanga onesta.

✨ Ideale per: professionisti che fanno affidamento sul time blocking o che desiderano dare una struttura ai loro programmi caotici.

5. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani onesto con te stesso lungo il percorso grazie al monitoraggio visivo utilizzando il modello di piano di sviluppo personale ClickUp.

Hai degli obiettivi. Forse vuoi cambiare carriera, migliorare la tua salute o aumentare la tua concentrazione. Ma il monitoraggio dei progressi effettivamente compiuti è anche una parte importante della sfida.

Il modello di piano di sviluppo personale ClickUp ti offre un unico spazio in cui fissare obiettivi chiari, definire perché sono importanti e suddividerli in passaggi concreti.

Puoi organizzare le risorse, mappare le sequenze e utilizzare il monitoraggio dei progressi per rendere la crescita intenzionale parte della tua routine, garantendoti un'esperienza senza stress, non solo un vago proposito.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Definisci gli obiettivi, perché sono importanti e i passaggi necessari affinché la crescita sia concreta.

Monitora le attività cardine e lo stato per mantenere alta la motivazione.

Organizza risorse e Sequenza in modo che l'azione prevalga sull'intenzione.

✨ Ideale per: chiunque persegua una crescita a lungo termine in termini di salute, carriera o mentalità con un piano strutturato e misurabile.

💡 Suggerimento professionale: hai qualche minuto libero inaspettato? Il blog 50 cose produttive da fare nel tempo libero ti offre idee veloci e con poco lavoro richiesto per trasformare i momenti di inattività in progresso significativo.

6. Modello ClickUp per il programma giornaliero personale dei bambini

Ottieni il modello gratis Dai una struttura senza stress alla routine quotidiana dei tuoi figli con il modello ClickUp Daily Personal Schedule for Kids.

Gestire i compiti scolastici, il tempo trascorso davanti allo schermo e il gioco in un solo giorno è difficile, soprattutto quando tuo figlio continua a chiederti: "Cosa devo fare adesso?"

Il modello ClickUp Daily Personal Schedule for Kids offre una routine visiva e a misura di bambino che mappa tutto, dal tempo dedicato alla lettura alle pause all'aria aperta.

Con blocchi di tempo dedicati allo studio, alle faccende domestiche, ai pasti e al divertimento, aiuta i bambini a comprendere la loro giornata a colpo d'occhio. Il principale può impostare delicati promemoria e controllare lo stato dei progressi, mentre i bambini creano routine e abitudini positive senza sforzo e in modo indipendente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Crea routine a misura di bambino con blocchi visivi, così le giornate saranno più prevedibili.

Aggiungi promemoria e controlli delicati per aumentare la tua indipendenza.

Trova il giusto equilibrio tra scuola, faccende domestiche e tempo libero, in modo che le abitudini si formino in modo naturale.

✨ Ideale per: principali, insegnanti privati o tutori che offrono supporto ai bambini nella gestione di routine quotidiane strutturate a casa.

7. Modello di produttività personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le priorità in base all'urgenza e monitora lo stato dei vari progetti con il modello di produttività personale ClickUp.

È lunedì mattina e ti ritrovi davanti cinque attività lasciate a metà la settimana scorsa, due nuove scadenze per progetti e nessun piano concreto per portare a termine tutto questo.

Il modello di produttività personale ClickUp ti aiuta a mettere ordine nel caos trasformando le tue attività sparse in un sistema strutturato e tracciabile. Puoi suddividere il lavoro in passaggi concreti, contrassegnare gli elementi urgenti e visualizzare in che modo ogni attività contribuisce al tuo obiettivo settimanale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Inserisci le attività nelle priorità settimanali in modo che il lavoro richiesto corrisponda agli obiettivi.

Contrassegna l'urgenza e i titolari in modo che i passaggi successivi siano chiari.

Esamina i dashboard in modo da poter apportare modifiche prima che le scadenze scadano.

✨ Ideale per: Professionisti impegnati che hanno bisogno di un sistema chiaro per gestire attività sovrapposte e lavoro incompiuto durante la settimana.

💡 Suggerimento da esperto: Hai difficoltà a mantenere la costanza nella tua routine mattutina? Il blog Come ottimizzare la tua vita con l'habit stacking ti mostra come collegare (collegato) piccole abitudini facili da seguire, in modo che diventino effettivamente parte integrante della tua routine, senza bisogno di forza di volontà.

8. Modello ClickUp SMART Goals

Ottieni il modello gratis Mantieni tutti i membri del team allineati e responsabili utilizzando il modello ClickUp SMART Goals.

Sono mesi che parli di lanciare quel nuovo prodotto... ma senza sequenze chiare o titolarità definita, non si muove nulla.

Il modello ClickUp SMART Goals ti aiuta a trasformare ambizioni vaghe in traguardi strutturati e tracciabili. Suddividi gli obiettivi in attività specifiche, misurabili, raggiungibili, rilevanti e con scadenze precise; assegna delle scadenze e visualizza i progressi del tuo team in tempo reale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Trasforma i grandi obiettivi in attività cardine misurabili in modo da poter monitorare lo stato.

Assegna titolari e date di scadenza per garantire la responsabilità.

Visualizza lo stato e il ritmo in modo che le revisioni siano rapide e oggettive.

✨ Ideale per: team o professionisti che lavorano in proprio e desiderano trasformare obiettivi generali in piani mirati e realizzabili con risultati misurabili.

Il monitoraggio delle abitudini è a portata di clic (Up)

Le buone abitudini non durano perché le iniziamo, ma perché le sottoponiamo a monitoraggio.

Indipendentemente dall'obiettivo, che sia bere più acqua, leggere 10 pagine al giorno o rimanere concentrati durante l'orario di lavoro, la chiave è vedere i progressi effettivamente compiuti. Nel momento in cui smettiamo di monitorare, le abitudini passano in secondo piano.

È qui che la maggior parte dei sistemi fallisce. Un modello predefinito può sembrare pulito, ma se non si adatta alla crescita delle tue abitudini o al cambiamento delle tue priorità, alla fine ostacolerà il tuo successo.

ClickUp, al contrario, offre un monitoraggio delle abitudini che funziona in modo simile al tuo flusso di lavoro, con funzionalità/funzione di attività ricorrente, obiettivi visivi e aggiornamenti in tempo reale sui progressi.

E non è solo per i singoli individui.

Il monitoraggio e l'organizzazione dei progetti aziendali è molto semplice ed efficace con il software ClickUp. Da semplici elenchi a progetti complessi, ClickUp è stato utilizzato per portare a termine le attività come previsto. Si tratta di un software molto efficace per affrontare i problemi di gestione delle attività e monitorare i progressi delle attività e dei progetti in corso.

Se il tuo obiettivo è il monitoraggio delle abitudini, utilizza uno strumento creato per il monitoraggio di qualsiasi cosa iscrivendoti oggi stesso a ClickUp!