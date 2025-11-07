Modello gratuito di caso di studio Figma per designer e professionisti del marketing

Conosci la storia dietro al logo di Subway?

Quando il marchio è stato lanciato negli anni '60, la sua funzionalità/funzione era caratterizzata da due frecce: un modo intelligente per mostrare quanto fosse facile effettuare un passaggio, prendere il proprio pasto e uscire di nuovo. Era un chiaro riferimento alle persone sempre in movimento.

In sostanza, una buona narrazione è semplicemente un buon design. Ma anche i migliori designer e marketer sanno quanto sia frustrante quando non si riesce a capire come presentare chiaramente un'idea, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione.

È qui che i modelli di casi di studio Figma ti vengono in aiuto. Ti offrono un punto di partenza pulito e professionale, così puoi concentrarti sulla condivisione dei dettagli più importanti e sulla creazione di un ottimo caso di studio.

In questo articolo ti presenteremo alcuni dei migliori modelli gratis di casi di studio che puoi scaricare e iniziare a utilizzare oggi stesso per impressionare i tuoi potenziali clienti.

I migliori modelli di casi di studio in sintesi

Ecco un breve riepilogo/riassunto per te:

Cosa rende efficace un modello di caso di studio Figma?

Figma è diventato uno degli strumenti da aggiungere ai preferiti dai designer e dai team ibridi per le sue funzionalità collaborative e i suoi vantaggi. Ma al di là del design, i reclutatori e i client spesso sono più interessati a vedere i risultati chiari di un progetto piuttosto che solo immagini raffinate.

Quindi, quando scegli un modello di caso di studio semplice, devi valutare diversi fattori.

Un buon modello di caso di studio Figma deve essere ben organizzato, visivamente accattivante e semplice da personalizzato. Dovrebbe aiutarti a presentare il tuo processo di progettazione in modo chiaro e strutturato, lasciando spazio sufficiente per mostrare immagini e dati a supporto del tuo lavoro. Elementi e sezioni essenziali, come la panoramica del progetto, la descrizione del problema, i risultati della ricerca, le soluzioni di progettazione e una conclusione, sono indispensabili.

In generale, cerca modelli che abbiano le seguenti caratteristiche:

✅ Un layout chiaro con spazio per la panoramica del progetto, le sfide, la ricerca, le soluzioni di progettazione e una conclusione ponderata.

✅ Ampio spazio per immagini, approfondimenti sugli utenti e storie incentrate sui risultati

✅ Sezioni personalizzabili che ti consentono di modificare colori, font e layout in base al tuo stile.

✅ Funzionalità semplici che facilitano la modifica, la condivisione e la collaborazione con il tuo team.

Modelli gratis di casi di studio Figma

L'ideale sarebbe avere sempre a disposizione un portfolio ordinato e di grande effetto da mostrare quando richiesto. Un ottimo punto di partenza è l'utilizzo dei modelli gratis di casi di studio Figma.

Ecco 6 modelli gratis che semplificano la creazione di un caso di studio chiaro, professionale e facile da condividere.

1. Modello di caso di studio UX

Tramite Figma

Ogni dollaro investito nell'esperienza utente (UX) genera un ritorno di 100 dollari per l'azienda. Questo è un motivo più che valido per mostrare il tuo lavoro di progettazione nel modo giusto. Il modello di caso di studio Carex UX ti aiuta a raccontare questa storia nel modo giusto.

Progettato per i designer UX, questo modello Figma gratis ti offre un modo strutturato per mostrare le tue ricerche, il tuo design thinking e i risultati dei tuoi progetti in un formato raffinato e modificabile.

💫 Perché amerai questo modello

Guida i clienti attraverso i tuoi metodi di ricerca, i profili degli utenti, i flussi di attività e le informazioni sulla concorrenza con un flusso visivo chiaro.

Crea un caso di studio che garantisca la connessione dei punti dal problema alla soluzione senza partire da zero.

Personalizza ogni sezione con componenti Figma predefiniti per una presentazione veloce e pulita.

Mostra sia il tuo pensiero creativo che i risultati pratici in un formato facilmente comprensibile per client e stakeholder.

Costruisci una narrazione che metta in risalto sia il tuo processo che il tuo prodotto finale.

✨ Ideale per: designer UX che desiderano un modello di caso di studio dettagliato, supportato da ricerche, facile da modificare e pronto per la condivisione.

2. Portfolio UI — Modello web e mobile

tramite Figma

Problemi chiaramente articolati. Esplorazioni di diverse soluzioni di progettazione per questi problemi. Una panoramica finale dell'interfaccia utente o un prototipo grande e facile da comprendere.

Il modello Portfolio UI — Web & Mobile ti aiuta a realizzare proprio questo. Con quattro pagine esclusive, tra cui un blog e una sezione dedicata ai casi di studio, questo modello Figma gratis è pensato per designer e sviluppatori che desiderano un portfolio pulito e professionale, funzionante sia sul web che sui dispositivi mobili.

💫 Perché amerai questo modello

Struttura il tuo portfolio con pagine dedicate a progetti, casi di studio e post del blog.

Utilizza layout ottimizzati per dispositivi mobili e funzionalità/funzione di layout automatico per una modifica fluida e un design reattivo.

Metti in risalto il tuo processo di progettazione con componenti realizzati per presentazioni chiare e facili da seguire.

Mostra i tuoi progetti in modo professionale senza dover creare layout da zero.

Mantieni aggiornato il tuo portfolio con sezioni flessibili che si adattano a qualsiasi progetto o lavoro per i client.

✨ Ideale per: designer e sviluppatori che desiderano un portfolio versatile e strutturato che metta in risalto i casi di studio e il design thinking.

👀 Curiosità: il termine "esperienza utente" è stato coniato da Don Norman negli anni '90, quando lavorava presso Apple, ma anche lui in seguito ha affermato che le persone hanno iniziato a usarlo in modo improprio per indicare "semplicemente rendere le cose belle".

3. Modello di presentazione del caso di studio

tramite Figma

Le presentazioni dei casi di studio possono sembrare una vera sfida quando si parte da zero. Questo modello di presentazione dei casi di studio di Figma rende tutto un po' più facile grazie a diapositive già pronte che ti aiutano a organizzare le tue idee e a favorire la condivisione della tua storia.

Perfetto sia per studenti che per professionisti, questo modello è disponibile in temi chiari e scuri e offre una struttura pulita e flessibile per creare presentazioni efficaci.

💫 Perché amerai questo modello

Scegli tra diapositive predefinite che guidano la tua narrazione dal problema alla soluzione.

Presenta con stile grazie alle opzioni di tema chiaro e scuro abbinate.

Semplifica il tuo flusso di lavoro con un layout strutturato facile da adattare a presentazioni per i client, progetti scolastici o portfolio.

Concentrati sul contenuto mentre il modello si occupa degli aspetti fondamentali del design.

Mantieni la tua presentazione pulita, professionale e pronta per il pubblico senza formattare troppo.

✨ Ideale per: studenti e professionisti alla ricerca di un modello semplice e soggetto a modifica per presentare casi di studio in modo chiaro ed efficace.

4. Modello di caso di studio olistico

tramite Figma

Un buon design è un buon affare aziendale.

Questo riassume il motivo per cui presentare bene il tuo lavoro di progettazione è importante tanto quanto il lavoro stesso.

Il modello di caso di studio olistico ti aiuta in questo percorso.

💫 Perché amerai questo modello

Mappa il percorso del tuo progetto dal contesto e dalle sfide ai risultati finali.

Evidenzia i risultati della ricerca e le soluzioni di progettazione in un formattare strutturato e di facile lettura.

Risparmia tempo con sezioni predefinite di impostazione progettate per garantire chiarezza e impatto.

Personalizza in modo personalizzato facilmente senza dover rielaborare i layout o creare diapositive da zero.

Presenta una narrazione completa e raffinata che metta in risalto sia il tuo processo che i tuoi risultati.

✨ Ideale per: designer che desiderano un modello di caso di studio formattato, da modificare e pronto all'uso, che mantenga le cose semplici ma professionali.

5. Modello di portfolio visivo

tramite Figma

Se il tuo lavoro risalta attraverso le immagini, il modello di portfolio visivo di Figma ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per distinguerti.

Basato su una griglia nitida a 12 colonne, questo modello bilancia il testo in grassetto con immagini suggestive ed è disponibile sia in versione chiara che scura. È semplice da personalizzare ed è progettato per mostrare il tuo lavoro senza distrazioni.

💫 Perché amerai questo modello

Utilizza layout di pagina pronti all'uso che mettono in risalto il tuo lavoro, non la cornice.

Personalizzato con temi chiari o scuri a seconda dello stile del tuo progetto.

Metti in risalto le immagini e la tipografia in grassetto all'interno di una griglia strutturata che è piacevole alla vista.

Goditi la flessibilità di progettazione con layout realizzati per il marketing, i casi di studio o i portfolio creativi.

Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti, tra cui il design reattivo, una sezione "Chi siamo" e nuove opzioni per la pagina dei casi di studio.

✨ Ideale per: designer che desiderano un modello di portfolio visivamente accattivante con layout flessibili e un look audace e moderno.

6. Presentazione di design

tramite Figma

Un buon caso di studio merita una presentazione altrettanto valida. Il Design Presentation Deck di Figma ti aiuta a guidare il tuo pubblico attraverso il tuo progetto con chiarezza e sicurezza.

Questo modello di caso di studio è perfetto per i momenti in cui desideri discutere del tuo lavoro con client o stakeholder.

💫 Perché amerai questo modello

Struttura la tua narrazione con slide dal design chiaro e mirato.

Mantieni vivo l'interesse del tuo pubblico con un layout che si concentra sulle idee, non sul contenuto di riempimento.

Evidenzia le fasi del progetto, le intuizioni chiave e i risultati in un formato semplice e diretto.

Adattabile facilmente per riunioni con i client, revisioni di team o presentazioni di portfolio.

Presenta il tuo lavoro con sicurezza utilizzando diapositive che forniscono supporto alla tua storia, senza sovrastarla.

✨ Ideale per: designer che hanno bisogno di una presentazione semplice e professionale per mostrare i propri casi di studio.

Limiti dei modelli Figma

La popolarità di Figma deriva dalla sua semplicità e dalle sue capacità collaborative, ma quando i team affrontano progetti più grandi con scadenze più strette, iniziano ad emergere alcune lacune pratiche. Queste diventano spesso più evidenti quando il lavoro di progettazione è direttamente collegato alla consegna al client, ai processi del team o a progetti ricchi di contenuto.

Offre funzionalità integrate a limite per il monitoraggio dei progetti o la gestione delle attività, rendendo più difficile la connessione dello stato di avanzamento della progettazione con i flussi di lavoro più ampi del progetto.

Non fornisce metodi diretti per il monitoraggio dei feedback, delle revisioni o delle approvazioni dei progetti all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Le funzionalità/funzione di collaborazione si concentrano principalmente sulle modifiche di progettazione, con meno opzioni per il lavoro di squadra strutturato, come l'assegnazione delle attività o il monitoraggio delle attività cardine.

Richiede il passaggio da uno strumento all'altro per le sintesi dei progetti, i feedback dei client e la consegna della documentazione di progetto , il che può rallentare i flussi di lavoro.

I progetti ricchi di contenuto o multimediali (come casi di studio o presentazioni per i client) risultano disorganizzati, senza un modo per gestire sia gli elementi visivi che la narrazione in un unico posto.

Modelli Figma alternativi

Se hai sentito il peso dei limiti di cui abbiamo appena parlato, non sei il solo.

Ecco alcuni modelli alternativi di ClickUp che colmano le lacune sopra indicate. Questi modelli aiutano a strutturare, semplificare il monitoraggio dei progetti e rendere i tuoi casi di studio più facili da gestire e da condivisione.

1. Modello di caso di studio ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un caso di studio che conquisti la fiducia con il modello di caso di studio di ClickUp.

Hai portato a termine un progetto di esito positivo, i risultati sono ottimi e ora arriva la parte difficile: trasformare tutto questo lavoro richiesto in un caso di studio chiaro e di grande impatto.

Il modello di caso di studio ClickUp ti offre un modo strutturato per organizzare la tua ricerca, descrivere i tuoi risultati, analizzare i punti chiave e raccontare una storia che risuoni con i client o gli stakeholder.

Questo modello ti aiuta anche a raccogliere dati da più origini dati, analizzare i risultati ottenuti dai dati e creare casi di studio convincenti che mostrano l'impatto nel mondo reale.

💫 Perché amerai questo modello

Organizza le tue ricerche, i tuoi risultati e i tuoi punti chiave in un formato strutturato.

Raccogli informazioni da più fonti e consolidale con facilità.

Costruisci una narrazione che metta in evidenza sia i risultati che l'impatto sul business.

Presenta le informazioni in modo chiaro a client, team o potenziali stakeholder.

Risparmia tempo con un formattare che semplifica la creazione di casi di studio senza perdere di vista la profondità.

✨ Ideale per: team e professionisti che desiderano un framework pronto all'uso per creare casi di studio che combinino dati, storytelling e risultati pratici orientati al valore.

2. Modello di progettazione per casi di studio ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora ogni fase e organizza i tuoi casi di studio con il modello di progettazione di casi di studio di ClickUp.

Con oltre il 70% dei designer che si affida a Figma e un terzo che utilizza ancora Adobe XD, è chiaro che la maggior parte dei team continua a utilizzare strumenti di visualizzazione dei dati familiari per la progettazione e la prototipazione per aziende e client.

Ma quando si tratta di strutturare esempi di casi di studio (la parte in cui mostri la storia dietro al progetto), questi strumenti spesso non sono all'altezza.

Il modello di progettazione per casi di studio ClickUp ti aiuta a colmare questa lacuna. Utilizzandolo, puoi mostrare i problemi dei clienti e come sono stati risolti, oltre a mettere in evidenza le metriche di esito positivo dei tuoi prodotti e servizi. Questo ti aiuta a instaurare un rapporto di fiducia con i tuoi futuri clienti.

💫 Perché amerai questo modello

Presenta le sfide di progettazione, le soluzioni e i risultati in un formattare strutturato e basato sulla narrazione.

Gestisci le attività relative ai casi di studio insieme al tuo lavoro creativo con il monitoraggio dello stato integrato.

Utilizza le bacheche dei client e le visualizzazioni personalizzabili per mantenere allineati sia gli stakeholder che i team.

Semplifica feedback, aggiornamenti e revisioni direttamente all'interno del flusso di lavoro del tuo caso di studio.

Tieni tutto, dai dettagli del progetto alle bozze dei casi di studio, organizzato in un unico posto.

✨ Ideale per: designer e team che desiderano un modello intuitivo che mantenga organizzato il flusso di lavoro dei casi di studio e pronto per i client.

3. Modello di rapporto di ricerca ClickUp

Ottieni il modello gratis Parti in vantaggio e risparmia tempo con il modello di rapporto di ricerca ClickUp.

Dopo aver raccolto tutti i dati necessari per il tuo servizio, arriva la parte difficile: trasformarli in qualcosa di chiaro, strutturato e utile.

È qui che entra in gioco il modello di rapporto di ricerca ClickUp.

Con questo modello, puoi riunire tutti i tuoi dati di ricerca in un unico hub organizzato, invece di dover navigare tra file sparsi. Inoltre, rende più facile individuare modelli e tendenze che conferiscono profondità al tuo lavoro.

Puoi quindi trasformare tali risultati in casi di studio raffinati o report dettagliati, rendendo le tue intuizioni più pratiche e convincenti sia per i colleghi che per i client.

💫 Perché amerai questo modello

Raccogli e archivia tutti i dati di ricerca in un unico spazio di lavoro di facile accesso.

Monitora i progressi della ricerca con la gestione delle attività integrata e gli aggiornamenti di stato.

Organizza in modo chiaro approfondimenti e risultati per revisioni interne o presentazioni ai client.

Personalizza le sezioni per diversi tipi di ricerca, dagli studi di mercato al feedback degli utenti.

Presenta i rapporti finali con un layout strutturato che metta in evidenza i punti chiave e le azioni da intraprendere.

Prova l'esecuzione perfetta dei progetti con ClickUp AI, che automatizza il piano, gli aggiornamenti e la collaborazione dall'inizio alla completata. Scopri come l'IA migliora l'efficienza e la visibilità in tempo reale in ogni passaggio: guarda il video.

✨ Ideale per: team e professionisti che desiderano un modo strutturato e facile da gestire per raccogliere dati di ricerca e trasformarli in report utilizzabili.

👀 Curiosità: la scrittura UX è nata prima ancora di avere un nome. Negli anni '80, i bancomat utilizzavano messaggi sullo schermo scritti con cura per guidare gli utenti ed evitare che rimanessero bloccati o confusi.

4. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le tue ricerche, individua le tendenze e genera approfondimenti con il modello di ricerca di mercato di ClickUp.

Le buone idee spesso nascono da ricerche eccellenti. Ma se i tuoi risultati sono sparsi in fogli di calcolo, presentazioni, email e post-it, potresti perdere di vista le intuizioni importanti.

Il modello di ricerca di mercato ClickUp ti aiuta a tenere tutto in un unico posto: ogni dato grezzo, ogni informazione raccolta e un unico dashboard organizzato, così potrai dedicare il tuo tempo a prendere decisioni informate invece che a cercare informazioni.

Non sei ancora convinto? Ecco perché vale la pena utilizzare questo modello di ricerca di mercato:

💫 Perché amerai questo modello

Raccogli tutti i dati di ricerca, le intuizioni e le note in un unico spazio di lavoro organizzato.

Monitora l'analisi della concorrenza, la ricerca sugli utenti o la convalida di mercato all'interno di un unico modello.

Struttura i risultati in modo chiaro per facilitarne la condivisione con i team o le parti interessate.

Risparmia tempo con sezioni predefinite per la raccolta dei dati, l'analisi e la reportistica.

Supporto a un processo decisionale più intelligente con un flusso di lavoro di ricerca semplificato.

✨ Ideale per: team e aziende che desiderano un modo chiaro e organizzato per gestire le ricerche di mercato e scoprire informazioni utili.

5. Modello di piano di ricerca sugli utenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chi sono i tuoi utenti, di cosa hanno bisogno e come il tuo prodotto può soddisfare tali esigenze con il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp.

È difficile realizzare qualcosa di eccezionale senza prima capire per chi lo stai realizzando. Il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp ti aiuta a fermarti, porre le domande giuste e conoscere i tuoi utenti prima di lanciarti nella progettazione o nello sviluppo.

Ti offre un modo semplice per delineare i tuoi obiettivi, annotare le domande chiave e mappare come raccogliere informazioni. Ma non è tutto.

💫 Perché amerai questo modello

Definisci gli obiettivi della ricerca e le domande chiave prima di iniziare il tuo progetto.

Fai un piano su come e dove raccogliere le opinioni degli utenti con una struttura chiara e modificabile (modifica).

Concentra la tua ricerca sulla risoluzione di problemi reali per persone reali.

Utilizzalo per qualsiasi progetto, dalle app e dai siti web ai nuovi servizi.

Rimani organizzato con uno spazio centralizzato per appunti di ricerca, piani e aggiornamenti.

✨ Ideale per: chiunque desideri un modo chiaro e utile per pianificare e organizzare la ricerca sugli utenti con determinazione e passione.

6. Modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati

Ottieni il modello gratis Riunisci tutti i tuoi risultati in un unico posto con il modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati.

Non sorprende che il 68% dei Chief Data Officer affermi che migliorare il modo in cui utilizzano i dati sia in cima all'elenco delle priorità. Dopotutto, i dati sono utili solo se si è in grado di comprenderli e di utilizzarli in modo proficuo.

Il modello ClickUp Data Analysis Findings ti aiuta a raccogliere le tue intuizioni e individuare modelli ricorrenti. Le sue potenti visualizzazioni rendono più facile scomporre dati complessi ed evidenziare rapidamente i modelli chiave.

Puoi anche utilizzarlo per scoprire i comportamenti e le preferenze dei clienti, trasformando i numeri grezzi in informazioni utili che guidano decisioni più intelligenti, sia che tu stia preparando un rapporto di ricerca di mercato, valutando il lancio di un prodotto o analizzando un caso di studio per una strategia interna.

💫 Perché amerai questo modello

Organizza i risultati delle ricerche, i modelli e le intuizioni chiave in un unico spazio strutturato.

Semplifica il processo di analisi dei dati per reportistica, presentazioni o piano strategico.

Cattura con chiarezza le tendenze di mercato, i feedback dei clienti personalizzati o i risultati delle ricerche.

Mantieni il tuo team allineato attraverso il monitoraggio in tempo reale delle informazioni e dei punti di azione.

Risparmia tempo centralizzando il tuo flusso di lavoro di analisi.

✨ Ideale per: team che desiderano un modo semplice e intuitivo per trasformare i propri dati in informazioni chiare e utili.

7. Modello di lavagna online di ricerca ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi le idee più incisive, mantieni l'organizzazione e senti la connessione con il modello di lavagna online di ricerca ClickUp.

Le ricerche di mercato hanno dimostrato che gli strumenti di collaborazione visiva offrono spazi flessibili che stimolano "un'esperienza di lavoro più piacevole per coloro che trovano frustranti gli strumenti di lavoro tradizionali e componenti visivi facili da usare che aiutano nel brainstorming, nel piano, nella collaborazione e nella risoluzione dei problemi".

Il modello di lavagna online di ricerca ClickUp ti aiuta a centralizzare e monitorare ogni fase del tuo progetto in un unico posto. Puoi organizzare i dati in visualizzazioni chiare che rendono più facili da comprendere risultati complessi, collaborando con i colleghi sulla stessa lavagna online in tempo reale.

💫 Perché amerai questo modello

Collabora alla pianificazione della ricerca, al brainstorming e a mappare le idee in uno spazio di condivisione.

Visualizza i percorsi dei clienti, i dati di mercato o le informazioni sui progetti con la semplicità del drag-and-drop.

Conserva tutte le note di ricerca, i diagrammi e i feedback in un unico spazio accessibile.

Assistenza alla collaborazione in tempo reale con i team, sia da remoto che di persona.

Utilizza le funzionalità flessibili della lavagna online per creare connessioni tra idee, effettuare il monitoraggio delle discussioni e semplificare il piano.

✨ Ideale per: team che desiderano un modo chiaro e visivo per raccogliere informazioni, per la condivisione di idee e per riunire le loro ricerche.

8. Modello di reportistica della campagna ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni chiare le tue intuizioni e il tuo team sulla stessa pagina con il modello di report della campagna ClickUp.

Hai condotto le campagne e monitorato i numeri, ora è il momento di mettere tutto insieme. È spesso qui che inizia la vera sfida.

Il modello di report della campagna di ClickUp ti offre una visione completa delle tue prestazioni su tutti i canali e i team, così non dovrai mai lavorare con informazioni incomplete. Puoi compilare facilmente tutti i tuoi dati in un unico report chiaro e visualizzare i KPI per mantenere il controllo su ogni campagna.

Il modello consente inoltre di effettuare un monitoraggio facile dello stato in tempo reale e di individuare rapidamente le aree che necessitano di miglioramenti, sia che tu stia valutando una campagna sui social media, testando la spesa pubblicitaria o esaminando i risultati per il tuo prossimo caso di studio.

💫 Perché amerai questo modello

Raccogli i dati della campagna, le metriche sulle prestazioni e il feedback del team in un'unica visualizzare organizzata.

Monitora i KPI e le analisi con un layout strutturato e di facile lettura.

Analizza i risultati e identifica le aree di miglioramento con chiarezza.

Presenta con sicurezza le informazioni sulla campagna a client, stakeholder o team interni.

Risparmia tempo nella reportistica grazie a un formato pronto all'uso che mette in evidenza i punti chiave.

✨ Ideale per: team di marketing che desiderano un modo semplice e affidabile per la reportistica sui risultati delle campagne e prendere decisioni sicure e supportate dai dati.

Wireframe in Figma, flussi di lavoro in ClickUp

Un buon design racconta una storia, ma anche le storie migliori hanno bisogno di essere formattate in un formato adeguato.

I modelli di casi di studio Figma consentono ai designer di presentare il proprio lavoro con chiarezza, mostrare risultati reali e creare un portfolio professionale che parla da sé.

Tuttavia, il design non è un elemento isolato. Una volta che le immagini sono pronte, hai ancora bisogno di un sistema che ti aiuti a gestire la ricerca, organizzare i dati, effettuare il monitoraggio dello stato del progetto e mettere tutto insieme. È qui che ClickUp colma il divario.

I modelli di ClickUp ti aiutano a gestire il lavoro dietro le quinte, in modo che il tuo team rimanga in sincronizzazione e i tuoi progetti procedano senza intoppi.

Sei pronto a riunire le tue idee, ricerche e risultati in un unico spazio organizzato? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!

Domande frequenti

Un caso di studio segue in genere un formato strutturato che include un'introduzione, informazioni di base, una presentazione dettagliata del problema o della sfida, la soluzione o l'intervento implementato e i risultati o gli esiti. Questo formato aiuta i lettori a comprendere il contesto, le azioni intraprese e l'impatto di tali azioni.

Le quattro parti principali di un caso di studio sono: (1) Introduzione, in cui vengono delineati l'argomento e gli obiettivi; (2) Contesto, che fornisce informazioni rilevanti sul caso; (3) Soluzione o metodo, che descrive in dettaglio le azioni o le strategie utilizzate per affrontare il problema; e (4) Risultati o conclusioni, che presentano i risultati e i punti chiave.

Per scrivere un caso di studio, inizia identificando l'argomento e definendo gli obiettivi. Raccogli e organizza le informazioni di base per fornire il contesto. Descrivi chiaramente il problema o la sfida affrontata, quindi spiega la soluzione o l'approccio adottato. Infine, presenta il risultato, inclusi i dati o le prove a supporto delle tue conclusioni, e concludi con approfondimenti o raccomandazioni.

Quando presenti un caso di studio, utilizza una struttura chiara e logica: inizia con un'introduzione e il contesto, seguiti da una descrizione del problema, della soluzione o dell'intervento e del risultato. Strumenti visivi come grafici, tabelle o immagini possono aiutarti a illustrare i punti chiave. Concludi con un riepilogo/riassunto delle lezioni apprese o dei consigli per situazioni simili.