le 10 migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo

Apri un documento vuoto, pronto per scrivere. Cinque minuti dopo, stai ancora fissando il cursore, con il cervello che corre più veloce della tua velocità di digitazione. I punti chiave sfuggono e improvvisamente scrivere sembra un lavoro di routine.

Ora immagina di poter semplicemente parlare (email, appunti di riunione, persino bozze di blog) e vedere le tue parole apparire all'istante.

Sei pronto a trasformare tutto questo in realtà? Abbiamo raccolto alcune delle migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo, che ti consentiranno di trasformare la tua voce in testo per lavorare in modo più rapido e accessibile.

Cominciamo! 🎤

Le migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo

Ecco una pratica panoramica dei migliori strumenti che trasformeranno la tua voce in testo senza alcuna difficoltà:

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* ClickUp Note vocali integrate e documentazione delle attività per team di piccole e grandi dimensioni che necessitano di una collaborazione strutturata ClickUp Brain MAX con digitazione vocale, AI Notetaker per riunioni online, clip vocali, documenti, contesto AI, attività collegata Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Fireflies. ai Trascrizione automatica e riepilogo/riassunto di riunioni virtuali per professionisti e team con un elevato volume di riunioni Trascrizione in tempo reale, riepilogo/riassunto IA, multilingue, AskFred Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese Tactiq Trascrizione in tempo reale delle riunioni con riepiloghi/riassunti ChatGPT per il team che necessita di chiarezza e approfondimenti in condivisione per le riunioni Sottotitoli in tempo reale, elementi IA, bozze di follow-up Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Speechnotes Dettatura vocale rapida su pagine web per privati o autori di contenuto indipendenti Microfono flottante, leggero Gratis; piani a pagamento a partire da 1,9 $ al mese Notta Trascrizioni veloci e accurate per piccoli team o singoli individui che lavorano con più lingue Elevata precisione, conversione multilingue Gratis; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese Transkriptor Trascrizione accurata per diversi casi d'uso per individui o piccoli team che necessitano di soluzioni convenienti oltre 100 lingue con supporto, caricamento di file, acquisizione di riunioni Gratis; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese Voice In Dettatura in qualsiasi campo di testo del browser per chi desidera soluzioni rapide Riconoscimento vocale in tempo reale, supporto universale dei campi di testo Gratis; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese LipSurf Controllo del browser tramite voce per utenti attenti alle prestazioni e all'accessibilità Navigazione vocale, comandi di dettatura, supporto macro Gratis; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese MeetGeek /IA Acquisizione automatica delle riunioni + approfondimenti per i team che cercano soluzioni avanzate specifiche per le riunioni Riepiloghi/riassunti IA, dashboard analitico, ricerca globale Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese SpeechText. IA Trascrizione affidabile basata su browser per utenti singoli o team che necessitano di trascrizioni rapide Acquisizione microfono, scaricare istantanei, audio del browser Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ per 180 minuti di trascrizione

Cosa cercare nelle estensioni Chrome per la conversione da voce a testo?

Ecco cosa cercare nelle estensioni Chrome per la conversione da voce a testo:

Trascrizione accurata: Cattura costantemente il parlato in ambienti rumorosi e comprendi accenti diversi senza errori di interpretazione

formattare in modo intelligente: *inserimento automatico di punteggiatura e paragrafi e riconoscimento dei comandi vocali per azioni come "nuova riga" o "elimina ultima parola"

supporto multilingue: *Rileva e trascrivi in decine di lingue con un passaggio fluido durante le conversazioni multilingue

utilizzabilità in tempo reale: *Digita direttamente in Documenti Google, Gmail o nel Chattare delle riunioni mentre l'estensione trascrive il parlato in background

Esportazioni facili: scarica le trascrizioni in diversi formati, come TXT, PDF o Documenti, per un trasferimento e una documentazione più rapidi

Sicurezza elevata: assicurati che le trascrizioni delle riunioni non vengano archiviate, vendute o utilizzate da provider di IA di terze parti per mantenere privato il dato audio

Configurazione semplice: Installazione rapida, funzionamento senza rallentamenti del browser e attivazione con un solo tasto di scelta rapida per una dettatura istantanea

🧠 Curiosità: Quando IBM introdusse lo Shoebox nel 1962, era in grado di riconoscere solo 16 parole e cifre pronunciate. Tuttavia, all'epoca fu una vera rivoluzione e aprì la strada alla moderna dettatura vocale.

Le migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo

Ecco la nostra selezione delle migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo. 👇

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (ideale per note vocali integrate e documentazione delle attività)

Fai il 400% di lavoro più velocemente con ClickUp Brain MAX Aumenta la produttività con ClickUp Talk to Text in Brain MAX

ClickUp è uno spazio di lavoro all-in-one in cui lavoro, comunicazione e collaborazione convivono, il tutto alimentato dall'IA. ClickUp Brain MAX estende questa potenza al tuo desktop.

L'app desktop AI riunisce modelli avanzati di IA come ChatGPT, Gemini e Claude in un'unica app complementare, così non dovrai passare da uno strumento all'altro. Inoltre, rende ricercabile tutto il tuo mondo digitale, da attività di ClickUp a Google Drive, GitHub, OneDrive e altro ancora.

E una delle sue funzionalità/funzioni distintive? ClickUp Talk to Text, una soluzione di conversione da voce a testo che trasforma le parole pronunciate in azioni. Inoltre, perfeziona, contestualizza e crea connessione tra le tue idee e il resto del tuo lavoro.

Parla in modo naturale, lavora più velocemente

Ecco cosa puoi fare con Talk to Text in ClickUp:

Ottieni trascrizioni perfezionate dall'IA che rimuovono istantaneamente gli errori e rifiniscono il tuo discorso trasformandolo in un testo leggibile e di qualità professionale

Crea un dizionario personale con termini personalizzati, nomi e gergo del lavoro per un riconoscimento accurato

Aggiungi menzioni contestualizzate e link facendo riferimento ad attività, documenti o colleghi con la tua voce

Mantieni le mani libere con i tasti di scorciatoia (fn, shift + fn o una combinazione personalizzata)

Parla nella tua lingua e utilizza il supporto linguistico globale per trascrivere in oltre 50 lingue

Rivedi le trascrizioni passate dalla cronologia per copiarle, esportarle o riprodurle

Trova i file in tutte le app all'istante con la ricerca unificata in ClickUp Brain MAX

Supponiamo che tu stia scrivendo una sceneggiatura per YouTube. Invece di digitare, apri ClickUp Brain MAX, premi la scorciatoia e inizi a dettare. Il tuo discorso grezzo viene immediatamente rifinito in battute pulite e pronte per essere riprese dalla telecamera, senza perdere il tono della conversazione. Man mano che le idee fluiscono, puoi aggiungere punti elenco, spunti di brainstorming o persino assegnare attività di modifica. Brain MAX inserisce automaticamente @menzioni per i colleghi o link a ClickUp Documento e attività, in modo che i riferimenti diventino immediatamente utilizzabili.

Cerca e crea una connessione oltre la dettatura

Brain MAX è alimentato dall'intelligenza di ClickUp Brain, il motore AI centrale che gestisce il tuo spazio di lavoro. Analizza le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi commenti e le tue conversazioni per fornire risposte contestualizzate.

Chiedi a ClickUp Brain di fornirti riepiloghi delle riunioni e altro ancora

ClickUp Brain fornisce riepiloghi istantanei di lunghi thread, documenti e aggiornamenti, consentendoti di vedere decisioni, ostacoli e passaggi senza dover esaminare ogni singolo dettaglio.

E la parte migliore? Tutti questi elementi d'azione vengono trasformati in attività reali in ClickUp, così non ti sfugge nulla.

Puoi anche porre domande, come "Cosa rappresenta il blocco per il lancio del sito web?", e ottenere risposte contestualizzate direttamente dal tuo area di lavoro.

📌 Prova questi prompt: Crea un aggiornamento settimanale che metta in evidenza lo stato, gli ostacoli e le priorità

Scrivi una sceneggiatura per un video YouTube di 2 minuti sulla gestione del tempo

Converti le mie note della recente riunione del team in un riepilogo/riassunto del progetto con elenco puntato

Guarda come ClickUp Brain semplifica la trascrizione in pochi secondi. 🤩

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Cattura ogni parola durante le riunioni: registra e trascrivi le discussioni delle riunioni con registra e trascrivi le discussioni delle riunioni con ClickUp AI Notetaker , che crea anche riepiloghi/riassunti, estrae i punti chiave e suggerisce i passaggi successivi

registra e allega clip vocali: *Usa ClickUp Voice Clips per catturare aggiornamenti rapidi, feedback o idee direttamente nelle attività, nei commenti o nei documenti

Utilizza modelli già pronti: standardizza i flussi di lavoro con standardizza i flussi di lavoro con modelli di nota di riunione per attività e documenti, dalle note di riunione ai requisiti di progetto

crea e collega la documentazione: *redigi, modifica e attiva la condivisione del contenuto con ClickUp Doc, completata con incorporamenti multimediali, lista di controllo e @menzioni

Cerca qualsiasi cosa all'istante: Trova ciò che ti serve con Trova ciò che ti serve con ClickUp Enterprise Search , che si tratti di una nota vocale, un documento o un'attività

Connettiti con i tuoi strumenti da aggiungere ai preferiti: Estendi i flussi di lavoro con Estendi i flussi di lavoro con le integrazioni ClickUp , tra cui Slack, Google Drive, Zoom e Figma

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione di ClickUp possono sembrare inizialmente eccessive

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 lo riassume perfettamente:

ClickUp riunisce tutto ciò di cui ho bisogno per il project management in un unico posto. Attività, documenti, obiettivi e persino chat per chattare. Apprezzo molto la facilità d'uso e la semplicità di implementazione quando ho coinvolto il team. Il numero di funzionalità/funzione è impressionante e posso personalizzare i flussi di lavoro per adattarli a qualsiasi cosa, da un semplice elenco di attività a uno sprint agile complesso. Nonostante la sua profondità, la facilità di integrazione con altri strumenti mantiene tutto collegato senza lavoro richiesto aggiuntivo. La dashboard mi offre una visione d'insieme, che mi fa risparmiare molto tempo nella gestione di più progetti. Utilizzandolo quasi quotidianamente, ho anche avuto buone esperienze con il supporto clienti, che è stato reattivo ogni volta che ho avuto bisogno di assistenza.

ClickUp riunisce tutto ciò di cui ho bisogno per la project management in un unico posto. Attività, documenti, obiettivi e persino chat per chattare. Apprezzo molto la facilità d'uso e la semplicità di implementazione quando ho coinvolto il team. Il numero di funzionalità/funzione è impressionante e posso personalizzare i flussi di lavoro per adattarli a qualsiasi cosa, da un semplice elenco di attività a uno sprint agile complesso. Nonostante la sua profondità, la facilità di integrazione con altri strumenti mantiene tutto collegato senza lavoro richiesto aggiuntivo. La dashboard mi offre una visione d'insieme, che mi fa risparmiare molto tempo nella gestione di più progetti. Utilizzandolo quasi quotidianamente, ho anche avuto buone esperienze con il supporto clienti, che è stato reattivo ogni volta che ho avuto bisogno di assistenza.

📮 ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili. In un altro sondaggio ClickUp, il 70% degli intervistati ha confessato che sarebbe felice di inviare un sostituto o un delegato alle riunioni, se potesse. Il Notetaker AI integrato di ClickUp può essere il tuo perfetto assistente durante le riunioni! Lascia che l'intelligenza artificiale catturi ogni punto chiave, decisione e elemento da intraprendere mentre tu ti concentri su lavoro di valore. Con i riassunti automatici delle riunioni e la creazione di attività assistita da ClickUp Brain, non perderai mai informazioni critiche, anche quando non puoi partecipare a una riunione. 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità/funzione di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

📖 Leggi anche: I migliori convertitori da audio a testo per una trascrizione veloce e accurata

2. Fireflies. ai (ideale per trascrivere automaticamente le riunioni e generare riepiloghi/riassunti istantanei)

Fireflies. ai è un assistente per riunioni basato sull'IA che funge anche da riepilogatore di trascrizioni IA all'interno del tuo browser. Con la sua estensione Chrome, puoi catturare tutto ciò che viene discusso nelle chiamate Google Meet in tempo reale senza bisogno di invitare un bot alla riunione.

Ciò lo rende particolarmente utile per i professionisti che desiderano trascrizioni accurate e note utilizzabili senza interruzioni.

Oltre alle trascrizioni e ai riopiloghi/riassunti delle riunioni, lo strumento di IA per riunioni fornisce anche analisi delle riunioni, come il tempo di parola dei relatori, gli argomenti discussi, le opinioni dei partecipanti e così via.

Fireflies. ai: le migliori funzionalità/funzione

Genera note di riunione, riepilogo/riassunto e elementi da intraprendere con strumenti di IA come AskFred

Rilevamento automatico e trascrizione in oltre 100 lingue con trascrizione in tempo reale

Identifica automaticamente chi parla durante le riunioni con Auto-Speaker Identification

Personalizza i riassunti delle riunioni con modelli per vendite, standup o interviste

Genera trascrizioni e riepiloghi/riassunti delle conversazioni di persona con l'app mobile Fireflies

Limiti di Fireflies. ai

L'integrazione con Zoom/Teams a volte risulta invasiva

I crediti IA sono limitati, anche nei piani a pagamento, con limite all'accesso ad alcune funzionalità avanzate

Prezzi di Fireflies. ai

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

aziendale: *29 $ al mese per utente

azienda: *39 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Fireflies IA per prendere nota e trascrivere

3. Tactiq (ideale per la trascrizione di riunioni dal vivo con riepilogo/riassunto)

tramite Tactiq

Sviluppato da OpenAI, Tactiq semplifica la trascrizione delle riunioni dal vivo senza compromettere la privacy. Il software di trascrizione fornisce trascrizioni specifiche per ogni oratore man mano che la riunione procede, rendendo più facile attribuire i punti chiave, le decisioni e le responsabilità alle persone giuste.

Puoi trascrivere riunioni in tempo reale su Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Oltre alla trascrizione di base, Tactiq ti consente di cercare conversazioni passate ed esportare note direttamente su strumenti come ClickUp, Notion, Documenti Google o Slack.

Con i suoi flussi di lavoro AI, puoi anche automatizzare le attività post-riunione come l'aggiornamento del CRM o della knowledge base, la creazione di ticket e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Poni domande personalizzate all'IA e riutilizzale come azioni automatizzate con un solo clic

Estrai e promuovi la condivisione delle informazioni delle riunioni con i membri del team

Trasforma le note della riunione in ticket Jira o Linear direttamente dalla trascrizione

Aggiungi tag, etichette e screenshot alle trascrizioni per una migliore documentazione

Accedi al Generatore di trascrizioni YouTube per estrarre istantaneamente le trascrizioni da qualsiasi video YouTube

Limiti di Tactiq

Un audio debole o poco chiaro può causare la trascrizione di parole errate o incomplete da parte dello strumento

Nessun supporto per Microsoft Teams al di fuori del browser, il che ne limita l'usabilità rispetto alle alternative Tactiq

Prezzi Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

aziendale: *40 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Ecco una breve panoramica tratta da una recensione su G2:

Ora non abbiamo più bisogno di una persona che trascriva l'audio. Assumiamo persone per prendere nota e a volte perdiamo le registrazioni delle riunioni, il che rende molto difficile ricordare i verbali delle riunioni. Non coglie alcune parole e necessita di un maggiore riconoscimento vocale. Parliamo in indiano e alcune parole vengono tradotte in qualcos'altro, cambiando completamente il senso della frase.

Ora non abbiamo più bisogno di una persona che trascriva l'audio. Assumiamo persone per prendere nota e a volte perdiamo le registrazioni delle riunioni, il che rende molto difficile ricordare i verbali delle riunioni. Non coglie alcune parole e necessita di un maggiore riconoscimento vocale. Parliamo in indiano e alcune parole vengono tradotte in qualcos'altro, cambiando completamente il senso della frase.

4. Speechnotes (ideale per dettature vocali rapide su pagine web)

tramite Speechnotes

Speechnotes è uno strumento leggero per la trascrizione e la messaggistica vocale progettato per chiunque preferisca parlare piuttosto che digitare.

A differenza degli strumenti più pesanti incentrati sulle riunioni, Speechnotes funziona come un blocco note online nel tuo browser Chrome, consentendoti di dettare note, redigere bozze di contenuto o registrare idee in tempo reale.

È particolarmente apprezzata da scrittori, studenti, medici e professionisti che desiderano uno spazio ordinato e gratis privo di distrazioni per catturare i propri pensieri senza doversi fermare a digitare. Oltre alla dettatura in tempo reale, Speechnotes elabora anche file audio e video preregistrati trasformandoli in trascrizioni accurate in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechnotes

Invia comandi vocali per la punteggiatura e per formattare senza modificare manualmente

Aggiungi timestamp, sottotitoli e tag dei relatori per trascrizioni strutturate

Scarica l'app Speechnotes per Android o l'app TextHear per iOS per una dettatura mobile senza interruzioni

Esporta le trascrizioni in vari formattare, inclusi file Word o PDF

Limiti di Speechnotes

L'estensione non lavora con i microfoni Bluetooth, frustrando gli utenti che fanno affidamento sull'input wireless

L'app a volte perde le note salvate o richiede il salvataggio manuale

Prezzi di Speechnotes

Free

Premium: 1,9 $ al mese per utente

Trascrizione: 0,1 $ al minuto

Valutazioni e recensioni di Speechnotes

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Prima del 1997, i software di dettatura richiedevano agli utenti di fare una pausa dopo ogni parola. Poi è arrivato Dragon NaturallySpeaking, il primo sistema disponibile in commercio a offrire supporto al parlato naturale e continuo.

5. Notta (ideale per trascrizioni rapide e accurate in più lingue)

tramite Notta

Notta si posiziona come un hub completo per la documentazione delle riunioni. Il vantaggio principale è la sua attenzione ai flussi di lavoro bilingui e collaborativi. Consente di trascrivere e tradurre le riunioni in due lingue contemporaneamente, aiutando i team eterogenei a partecipare pienamente alle conversazioni.

Abbinalo ai suoi strumenti di modifica, ai riepiloghi/riassunti IA con un solo clic e alla condivisione senza interruzioni su Slack, Notion o Salesforce, e Notta ridurrà il lavoro post-riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Trascrivi memo vocali o conversazioni registrate in 58 lingue con un'accuratezza fino al 98%

Condivisione dei punti salienti utilizzando la funzionalità/funzione clip per la distribuzione solo delle parti più importanti

Modifica e perfeziona le trascrizioni direttamente nell' editor interattivo integrato

Cerca e riepiloga/riassume le riunioni in più registrazioni con AI Chat

Esporta le trascrizioni in diversi formattare, tra cui DOCX, PDF, SRT, XLSX e TXT

Nessuna limite

La precisione della trascrizione può essere scarsa, con parole inventate o errate

Alcuni utenti hanno fornito reportistica su condizioni di versione di prova fuorvianti e addebiti inaspettati

Prezzi Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mese per utente

aziendale: *27,99 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Come afferma una recensione su G2:

Trascrizione piuttosto accurata anche per accenti diversi (ad esempio l'inglese sudafricano), identifica i parlanti, crea riepiloghi/riassunti piuttosto buoni che costituiscono una buona base. Devo ancora correggere gli errori di trascrizione, i riepiloghi/riassunti sono un buon inizio ma tralasciano alcune informazioni importanti.

Trascrizione piuttosto accurata anche per accenti diversi (ad esempio l'inglese sudafricano), identifica i parlanti, crea riepiloghi/riassunti piuttosto buoni che costituiscono una buona base. Devo ancora correggere gli errori di trascrizione, i riepiloghi/riassunti sono un buon inizio ma tralasciano alcune informazioni importanti.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Notta per una trascrizione accurata

6. Transkriptor (ideale per la trascrizione economica e affidabile di file audio e video)

tramite Transkriptor

Transkriptor è progettato per chiunque abbia bisogno di catturare contenuto parlati da lezioni, interviste o presentazioni e trasformarlo rapidamente in testo. Con una copertura di oltre 100 lingue, è una scelta versatile per studenti internazionali, giornalisti e team che hanno a che fare quotidianamente con conversazioni multilingue.

Si integra con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per registrare le trascrizioni delle riunioni. È inoltre possibile estrarre informazioni utili dalle trascrizioni, come il tempo di parola dei relatori e l'analisi del sentiment.

Inoltre, con il suo generatore di sottotitoli, il traduttore audio, il registratore vocale IA e la trascrizione dei podcast, Transkriptor funge anche da strumento di produzione di contenuti che aiuta a riutilizzare i contenuti parlati per una distribuzione più ampia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Transkriptor

Cattura simultaneamente le registrazioni dello schermo, della fotocamera e del microfono con l'estensione Chrome

Carica i file direttamente o importali da YouTube per la trascrizione e il riassunto

Genera riepiloghi/riassunti basati sull'IA che evidenziano i punti chiave di lunghe lezioni o chiamate

Crea una base di conoscenze ricercabile dalle tue trascrizioni per un facile riferimento

Limiti di Transkriptor

Difficoltà con parole di riempimento come "um" e "uh" che richiedono un'ulteriore pulizia

La differenziazione dei parlanti è debole nelle registrazioni con più parlanti

Prezzi di Transkriptor

Free

Pro: 19,99 $ al mese per utente

Team: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Transkriptor

G2: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Nel 1952, Bell Labs ha creato Audrey, uno dei primi sistemi di riconoscimento vocale. Era in grado di comprendere solo i numeri da zero a nove e solo se pronunciati dalla persona che lo aveva addestrato.

7. Voice In (ideale per dettare direttamente nei campi di testo del browser)

tramite Voice In

Voice In è un'estensione Chrome di sintesi vocale leggera ma utile che ti consente di digitare ovunque sul web, utilizzando solo la tua voce. Se desideri una dettatura veloce e accurata senza uscire dal browser, Voice In è un'opzione affidabile.

Lo strumento si adatta al tuo flusso di lavoro con comandi di punteggiatura integrati, formattare automaticamente il testo e scorciatoie vocali personalizzate. Ciò significa che puoi scrivere email, compilare moduli, redigere bozze di post per blog o persino aggiornare le voci CRM più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Voice In

Dettate direttamente in oltre 10.000 siti web e app senza dover copiare e incollare

Crea comandi personalizzati per esprimere a voce modifiche ripetitive e automazioni

Dettate su più schede con la modalità avanzata

Passa istantaneamente da una lingua all'altra con le scorciatoie per la digitazione multilingue

Limiti di Voice In

La punteggiatura pronunciata, come "virgola" o "periodo", può essere trascritta come parole letterali, anziché essere formattata correttamente

L'estensione non funziona sui documenti locali (come PDF o file HTML) a meno che non vengano concesse ulteriori autorizzazioni al browser

Prezzi di Voice In

Mensile: 9,99 $ al mese per utente

Annuale: 59,99 $ per utente (fatturato annualmente)

A vita: 149,99 $ per utente

Valutazioni e recensioni di Voice In

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Voice In?

Dai un'occhiata a questa recensione su G2:

La cosa migliore di Voice In è che l'estensione Chrome lavora perfettamente su quasi tutti i siti web con testo da modificare. Un piccolo svantaggio è che alcuni comandi complessi o gerghi specifici del settore a volte vengono interpretati in modo errato.

La cosa migliore di Voice In è che l'estensione Chrome funziona perfettamente su quasi tutti i siti web con testo editabile. Un piccolo svantaggio è che alcuni comandi complessi o gergo specifico del settore a volte vengono interpretati in modo errato.

8. LipSurf (ideale per controllare le funzioni del browser e le app con comandi vocali)

tramite LipSurf

LipSurf trasforma la tua intera esperienza di navigazione in un flusso di lavoro a mani libere e basato sulla voce. Invece di passare dalla digitazione al clic, puoi pronunciare comandi vocali per scorrere, cliccare sui link, guardare video o scrivere testo lungo in tempo reale.

Dalla dettatura in Documenti Google alla navigazione su Reddit o al controllo di YouTube, si adatta alle tue abitudini web. Ancora meglio? Funziona su Chrome senza monitoraggio dei dati o pubblicità, combinando con successo la produttività vocale con la privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di LipSurf

Sviluppa scorciatoie vocali personalizzate per inserire modelli, gergo aziendale o azioni ripetitive

Estendi le funzioni utilizzando plugin open source o crea le tue integrazioni personalizzate

Usa il comando click grid per interagire con qualsiasi area di una pagina web tramite la voce

Passa dalla modalità dettatura alla modalità ortografia e alla modalità blocco comando per flussi di lavoro precisi

Limiti di LipSurf

Gli utenti segnalano che LipSurf può essere instabile e talvolta smette di funzionare in modo imprevisto

LipSurf non sempre funziona bene su alcuni siti web, come Duolingo

Prezzi di LipSurf

Free

In più: 4 $ al mese per utente

Premium: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di LipSurf

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: In alcuni ospedali, i chirurghi utilizzano il testo-a-testo durante gli interventi per dettare note senza toccare alcun dispositivo. I microfoni sono progettati per filtrare i rumori di fondo delle sale operatorie.

9. MeetGeek IA (ideale per acquisire automaticamente le riunioni con punti salienti e elementi da intraprendere)

tramite MeetGeek IA

MeetGeek IA è un'estensione Chrome di sintesi testo creata per catturare, organizzare e automatizzare tutto ciò che accade durante le tue chiamate. Si unisce automaticamente alle tue riunioni, le registra e fornisce una nota strutturata non appena la chiamata termina.

L'app conserva tutte le tue riunioni documentate, comprese quelle su Zoom, Google Meet, Teams, Webex e persino le conversazioni offline.

I flussi di lavoro AI di MeetGeek riducono il carico di lavoro delle riunioni mediante la sincronizzazione delle informazioni nei tuoi strumenti preferiti e creando una base di conoscenze dinamica.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek IA

Cattura le chiamate direttamente dal browser senza bot o inviti utilizzando MeetGeek Chrome Recorder

Crea il tuo modello di riepilogo/riassunto per interviste, onboarding, chiamate di vendita e sincronizzazioni di team

Sincronizzazione del contenuto della riunione in oltre 7.000 app, tra cui Slack, HubSpot, Notion e Google Drive

Usaufrui l'intelligenza della conversazione con oltre 100 KPI che monitorano il coinvolgimento, il tempo di parola e l'efficienza delle riunioni

Limiti di MeetGeek IA

Configurazione lenta per riunioni non programmate; richiede la pianificazione anticipata del calendario

Le opzioni di supporto linguistico hanno un limite, il che influisce sull'usabilità per le persone multilingue

Prezzi di MeetGeek IA

Free

Pro: 19 $ al mese per utente

aziendale: *39 $ al mese per utente

azienda: *59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek IA

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek IA?

Un utente ha condiviso questo feedback:

MeetGeek consente di risparmiare molto tempo registrando, trascrivendo e strutturando automaticamente le riunioni. È molto comodo per trovare rapidamente i momenti necessari utilizzando parole chiave e per la condivisione di frammenti con i colleghi. A volte la trascrizione può contenere imprecisioni, soprattutto in caso di scarsa qualità audio o quando in una conversazione vengono utilizzate più lingue.

MeetGeek consente di risparmiare molto tempo registrando, trascrivendo e strutturando automaticamente le riunioni. È molto comodo per trovare rapidamente i momenti necessari utilizzando parole chiave e per la condivisione di frammenti con i colleghi. A volte la trascrizione può contenere imprecisioni, soprattutto in caso di scarsa qualità audio o quando in una conversazione vengono utilizzate più lingue.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a MeetGeek IA per una gestione più intelligente delle riunioni

10. SpeechText. IA (Ideale per una conversione da voce a testo veloce e accurata all'interno del browser)

Quando la precisione della trascrizione è fondamentale, SpeechText. IA ti offre la flessibilità necessaria per adattare i risultati al tuo settore.

Invece di affidarti a un motore di conversione da voce a testo generico, questo software ti consente di scegliere modelli specifici per settore, come medicina, diritto, interviste o podcast, in modo che il gergo e i termini tecnici vengano riconosciuti correttamente fin dall'inizio.

Basta caricare un file audio o video, selezionare il proprio dominio e lasciare che l'IA si occupi del resto.

SpeechText. Le migliori funzionalità/funzione dell'IA

Sfrutta il motore di ricerca audio integrato per trovare rapidamente frasi o termini all'interno delle trascrizioni

Genera output puliti con punteggiatura e formattazione automatiche

Modifica e verifica le trascrizioni utilizzando strumenti di correzione interattivi

Esporta i risultati della trascrizione in diversi formattare, tra cui TXT, DOCX e PDF

SpeechText. Limiti del/IA

I piani più economici prevedono un limite massimo alla dimensione dei file (ad es. 20 MB), che potrebbe richiedere agli utenti di dividere manualmente i file audio di grandi dimensioni

Non dispone di un'app mobile, che limita l'uso a flussi di lavoro basati su desktop o browser

SpeechText. Prezzi IA

Starter: 10 $ per 180 minuti di trascrizione

Personale: 19 $ per 380 minuti di trascrizione

Standard: 49 $ per 990 minuti di trascrizione

SpeechText. Valutazioni e recensioni IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Vantaggi dell'utilizzo della conversione da voce a testo in Chrome

L'uso del testo vocale in Chrome trasforma il modo in cui fai lavoro, comunichi e mantieni la produttività. Da una dettatura più veloce a una migliore accessibilità, ecco perché vale la pena adottarla:

*produttività e risparmio di tempo: dettate email, reportistica o codice più velocemente rispetto alla digitazione e fate del lavoro a mani libere mentre svolgete più attività contemporaneamente o quando non è possibile digitare

*accessibilità migliorata: offre supporto agli utenti con disabilità quali difficoltà motorie, ipovisione o dislessia, rendendo gli spazi digitali più inclusivi

Documentazione e collaborazione migliorate: Ottieni la trascrizione in tempo reale di riunioni, webinar o lezioni e cattura le idee all'istante con la presa di nota vocale

*funzione versatile: utilizza la voce per le ricerche nel browser, la navigazione e la trascrizione multilingue, oppure effettua la connessione con app come Documenti Google e Zoom per flussi di lavoro automatizzati

Benefici per la salute: riduci l'affaticamento causato da lunghe sessioni di digitazione e previeni lesioni da stress ripetitivo lasciando che sia la tua voce a fare il lavoro

La tua voce ha appena ricevuto un aggiornamento

La maggior parte delle estensioni di Chrome per la conversione da voce a testo si limita alla trascrizione grezza, lasciandoti il compito di ripulire il tutto. Alcune ti costringono a passare da un'app all'altra, mentre altre compromettono la privacy.

ClickUp Brain MAX e Talk to Text vanno oltre. Rendono la conversione da voce a testo un'estensione naturale del tuo flusso di lavoro. Con trascrizioni perfezionate dall'IA, supporto multilingue, vocabolario personalizzato e integrazioni profonde, la tua voce diventa uno strumento di produttività istantanea.

Se sei pronto ad andare oltre la semplice dettatura, registrati gratis su ClickUp e scopri come le tue parole possono trasformarsi in un lavoro organizzato senza alcuno sforzo.