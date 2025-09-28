12 modelli gratis di strategia IT per obiettivi tecnologici nel 2025

Tutti parlano di allineare l'IT alla strategia e agli obiettivi aziendali, ma quando si è immersi nelle attività quotidiane, tale allineamento sembra più una parola alla moda che una realtà.

Le scadenze si accumulano, le priorità cambiano senza avviso e ti viene comunque richiesto di presentare una "visione strategica" entro venerdì.

È qui che un modello di strategia IT dimostra il suo valore. Ti aiuta a ritagliarti il tempo necessario per pensare in grande al tuo reparto IT, ai tuoi obiettivi aziendali e al modo in cui la tua roadmap tecnologica fornisce supporto ai risultati reali.

Per aiutarti a iniziare (o a sbloccarti), abbiamo raccolto modelli di strategia IT gratis e scelti per adattarsi a diversi settori, obiettivi, iniziative strategiche e fasi di crescita. 🚀

🧠 Curiosità: Harold J. Leavitt e Thomas L. Whisler hanno introdotto per la prima volta il termine "tecnologia dell'informazione" nel 1958 in un articolo per la Harvard Business Review!

Panoramica dei modelli di piani strategici IT

Ecco un riepilogo/riassunto di tutti i modelli di strategia IT elencati in questo blog:

cosa sono i modelli di piani strategici IT?*

I modelli di strategia IT sono strutture organizzate per elaborare un piano in che modo la tecnologia può fornire supporto agli obiettivi della tua organizzazione, comprese aree chiave quali infrastruttura, sicurezza dei dati, reportistica e trasformazione digitale, tra le altre.

Questi modelli ti offrono un formato chiaro per definire le tue priorità, stabilire tempistiche, assegnare responsabilità e, infine, misurare i progressi senza dover ricominciare da zero ogni volta.

Ti aiutano a creare la connessione tra le decisioni tecniche e gli obiettivi aziendali e a misurare l'esito positivo, spesso laddove molti piani IT falliscono.

Ma perché hai bisogno di questi modelli? I modelli di strategia IT mantengono il tuo approccio coerente e mirato quando redigi un nuovo piano strategico IT in linea con gli obiettivi aziendali della tua organizzazione. Sono particolarmente utili quando sono coinvolti più team o quando devi comunicare chiaramente la tua strategia alla leadership .

Cosa rende efficace un modello di strategia IT?

Un modello di piano IT di esito positivo dovrebbe facilitare il pensiero, la comunicazione e l'esecuzione senza costringerti a seguire il processo di qualcun altro.

Inoltre, una strategia IT ben strutturata garantisce un'allocazione ottimale delle risorse e un piano di implementazione completo che migliora i processi aziendali e offre un valore aziendale misurabile.

Ecco cinque elementi che determinano il successo o il fallimento di un modello di strategia IT:

Struttura: cerca una struttura chiara che suddivida visione, obiettivi, tempistiche e iniziative in un flusso logico ✅️

Obiettivi aziendali: dai la priorità ai modelli che collegano gli sforzi tecnologici agli obiettivi aziendali, in modo che la strategia rimanga ancorata a ciò che conta davvero ✅️

Adattabilità: scegli quello che ti offre la flessibilità necessaria per adattare il formato in base al tuo settore, alla struttura del tuo team o alla fase di trasformazione in cui ti trovi ✅️

Misura i KPI: utilizza modelli che definiscono risultati misurabili e indicatori chiave di prestazione (KPI) per mantenere la visibilità dello stato e allinearlo alle tue metriche di successo ✅️

Collaborazione: scegli un modello di strategia IT che non trascuri di mappare gli stakeholder per chiarire ruoli, approvazioni e chi è accountable per ciò che ✅️

💡 Suggerimento professionale: la standardizzazione dei processi nell'ecosistema IT garantisce coerenza e riduce gli errori. In questo modo, si gettano solide basi per l'esecuzione di una strategia IT scalabile e a lungo termine.

I 12 migliori modelli di strategia IT per il successo aziendale

Dai un'occhiata a questi modelli completi di piani strategici IT di ClickUp, l'app tutto per il lavoro:

1. Modello di roadmap strategica ClickUp

Ottieni il modello gratis Avvia il tuo piano strategico IT con il modello di roadmap strategica ClickUp

Hai presente quel momento in cui fissi il tuo backlog tecnologico, cercando di collegarlo alla strategia e agli obiettivi aziendali di quest'anno, e non riesci a trovare il nesso? Il modello di roadmap strategica ClickUp è uno strumento di roadmap strategica facile da usare e pronto all’uso che ti aiuta proprio in questo.

Scompone gli obiettivi di alto livello in flussi di lavoro attuabili, con sequenza e risultati misurabili.

Ogni fase della roadmap è visualizzata in modo chiaro, rendendo più facile per i team interfunzionali allinearsi sugli obiettivi a lungo termine, mantenendo la visibilità sulle azioni a breve termine. Le iniziative di priorità rimangono in primo piano, aiutando la leadership a concentrarsi sui risultati aziendali piuttosto che su attività isolate.

Perché ti piacerà:

Visualizza gli obiettivi IT e aziendali generali su sequenze trimestrali o annuali

Allinea i team dirigenziali, di prodotto e tecnici su priorità unificate

Monitora lo stato attraverso visualizzare dinamiche e aggiornamenti

Fai il monitoraggio di ogni iniziativa utilizzando campi personalizzati come durata in giorni, impatto e facilità di implementazione

Ideale per: Responsabili IT e project managers alla ricerca di un modo semplice ma efficace per elaborare un piano e comunicare iniziative a lungo termine tra i vari reparti.

2. Modello di roadmap IT

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di roadmap IT di ClickUp per una solida pianificazione della strategia IT e il monitoraggio dei progressi

Nel settore IT raramente le cose vanno come previsto nel piano. Le priorità cambiano, gli stakeholder cambiano idea e il budget deve sempre essere rielaborato a metà progetto. Il modello di roadmap IT di ClickUp fornisce un percorso chiaro per coordinare il lavoro relativo a infrastruttura, sviluppo e politiche tra i vari team.

Questo modello ti consente di mappare le dipendenze e segnalare gli ostacoli prima che diventino problemi.

Inoltre, le sequenze dei progetti, le attività cardine e le responsabilità della titolarità sono integrate in un'unica piattaforma. In risultato, la roadmap IT guida i team a individuare sovrapposizioni, dipendenze e rischi nelle prime fasi del ciclo di pianificazione.

Perché ti piacerà:

Consolida le iniziative relative a hardware, software e politiche in un'unica roadmap

Assegna responsabilità chiare per ogni fase dell'esecuzione IT e monitora gli obiettivi IT a breve e lungo termine parallelamente

Visualizza lo stato attuale e futuro dell'IT utilizzando viste tabella e Sequenza per evidenziare i percorsi critici e i colli di bottiglia

Organizza le attività IT quotidiane che solitamente vengono sepolte in un foglio di calcolo in un'unica visualizzare collaborativa

Ideale per: team e reparti IT di medie e grandi dimensioni che supervisionano progetti complessi relativi all'infrastruttura digitale e al ciclo di vita dei sistemi che coinvolgono più team.

3. Modello di lavagna online per piano strategico ClickUp

Ottieni il modello gratis Accedi alla potenza della mappatura strategica collaborativa attraverso il modello di lavagna online per piani strategici ClickUp

Durante i primi workshop strategici o le sessioni trimestrali di definizione della visione, gli stakeholder spesso si affidano al brainstorming visivo per comprendere gli obiettivi aziendali più ampi. Il modello di lavagna online per piani strategici ClickUp offre uno spazio flessibile e collaborativo per delineare gli obiettivi aziendali e IT, l'allineamento delle risorse e la mappatura dei risultati.

Crea diagrammi strategici da zero, inserisci immagini, mappare strutture gerarchiche e allega documenti o attività direttamente alle tue immagini.

A differenza dei documenti statici, questo formato whiteboard supporta la collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri del team dislocati in diverse posizioni di co-creare strategie e adattarsi rapidamente all'evoluzione delle idee e delle tendenze tecnologiche.

🎥 Impara a usufruire della collaborazione del team con le lavagne online ClickUp:

Perché ti piacerà:

Utilizza elementi con codice a colore per separare i pilastri strategici o le funzioni aziendali

Raccogli feedback, rischi e risorse necessarie in un unico spazio visivo per creare un quadro di governance

Passa dall'ideazione all'esecuzione senza duplicare il lavoro richiesto, definendo al contempo la roadmap tecnologica

Utilizza frecce, immagini e diagrammi di flusso per visualizzare strategie complesse e infrastrutture di rete

Ideale per: team strategici e dirigenti IT che sviluppano piani agili e interfunzionali attraverso la collaborazione visiva per raggiungere gli obiettivi aziendali.

4. Modello di roadmap strategica aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Chiarisci gli obiettivi generali della tua azienda con il modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp

Hai presente quei momenti in cui i tuoi team commerciali, di prodotto e di marketing crescono in direzioni leggermente diverse? Il modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp risolve il problema con un progetto basato sul tempo che crea una connessione tra lo stato attuale della tua attività e dove vuoi arrivare.

Questa visualizzazione cronologica aiuta a rompere i silos e garantisce che tutti procedano allo stesso ritmo. Le corsie delle attività sono anche codificate con colori diversi, trasformando iniziative sparse in un'unica strategia coerente e visiva.

Perché ti piacerà:

Inserisci le iniziative strategiche in una sequenza visiva, evidenziando scadenze, collaboratori e dipendenze

Visualizza le iniziative chiave su un arco di tempo di settimane, mesi o trimestri in una Sequenza orizzontale

Utilizza le visualizzazioni timeline, Gantt, lavagna e vista Documento per adattarti al modo di pensare del tuo team

Monitora i risultati e il coinvolgimento del team con i campi personalizzati integrati

Ideale per: team interfunzionali, strateghi di progetto e PMO che coordinano implementazioni IT su periodi di tempo prolungati e necessitano di una roadmap di condivisione per coordinare gli obiettivi di prodotto, commerciale e marketing.

5. Modello di lavagna online per matrice strategica ClickUp Grand Strategy Matrix

Ottieni il modello gratis Mappa, confronta e dai priorità alle strategie di crescita con il modello di lavagna online ClickUp Grand Strategy Matrix

Le organizzazioni che devono affrontare una forte crescita del mercato ma hanno uno scarso vantaggio competitivo spesso faticano a decidere la loro prossima mossa. Il modello di lavagna online ClickUp Grand Strategy Matrice aiuta a valutare le opzioni strategiche mettendo a confronto le capacità interne con le pressioni esterne del mercato.

Incoraggia un pensiero strutturato in materia di diversificazione, innovazione o ridimensionamento, guidando le decisioni esecutive attraverso un classico schema 2×2 adattato al panorama digitale odierno. Ogni quadrante di questo modello (penetrazione del mercato, sviluppo del mercato, sviluppo del prodotto e diversificazione) fornisce un quadro di riferimento per valutare le opzioni disponibili.

Perché ti piacerà:

Traccia strategie IT o aziendali in un quadrante basato sulla crescita e sulla competitività

Accedi alle analisi per stabilire le priorità tra mosse offensive e difensive

Collabora in tempo reale utilizzando commenti, immagini e note adesive

Utilizza la matrice come documento dinamico per perfezionare le decisioni man mano che raccogli i dati

Ideale per: responsabili IT e aziendali che stanno affrontando cambiamenti importanti, spostamenti di investimenti o espansione del mercato.

🧠 Curiosità: secondo un rapporto McKinsey, oltre il 40% delle organizzazioni sta rivalutando la propria dipendenza dal cloud pubblico, con alcune che stanno passando a modelli ibridi o on-premise per gestire i costi e l'esposizione normativa .

💡 Suggerimento professionale: considera l'integrazione di una pianificazione agile delle capacità quando crei la tua strategia IT con i modelli di ClickUp. Le tecniche agili possono aiutarti ad allocare meglio le risorse e a gestire il carico di lavoro del team.

6. Modello di strategia di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano in modo più intelligente, non più difficile, con il modello di strategia del progetto ClickUp per il successo del progetto IT

Per i team IT che lanciano progetti ad alto rischio, come migrazioni di dati, integrazioni SaaS o implementazioni ERP, una solida strategia iniziale riduce il caos in seguito. Il modello di strategia di progetto ClickUp crea uno spazio per definire l'ambito, la tempistica, i rischi e l'impatto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto.

Supporto sia i modelli di progetto waterfall che quelli agili, fornendo ai team una chiara linea guida e consentendo loro di adattarsi ai cambiamenti sul campo. Assegna responsabilità chiare e monitora lo stato in tutte le fasi, dall'avvio alla consegna. Ciò risulta particolarmente utile quando si gestiscono più Sequenze e stack tecnologici.

Perché ti piacerà:

Classifica i risultati attesi in KPI e checkpoint misurabili

Definisci obiettivi e risultati chiave (OKR) e allinea il tuo team su risultati misurabili

Suddividi le iniziative complesse in fasi e attività secondarie gestibili

Monitora le prestazioni utilizzando lo stato RAG, il livello di rischio e il tasso di completamento

Ideale per: Project manager tecnici e team IT che formalizzano le strategie prima di passare alla fase di esecuzione con un piano strategico IT efficace.

📣 La voce dei clienti: Ecco cosa ha detto Jordan Patrick, Chief Product Officer di Harness, sull'utilizzo di ClickUp: Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato in cui tutti i nostri team e utenti possono lavorare e organizzare il proprio lavoro, effettuando anche il monitoraggio dei progetti degli altri team. L'insieme di funzionalità/funzione e strumenti forniti da ClickUp è ottimo per i team CS, commerciali e Development, che possono gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

7. Modello di piano d'azione ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa la tua prossima mossa con il modello di piano d'azione ClickUp

Il modello di piano d'azione ClickUp organizza le attività in base alla priorità. Visualizza il loro stato in tempo reale attraverso la connessione delle decisioni di alto livello a compiti specifici, titolari e scadenze in un quadro attuabile. In questo modo, invece di affidarsi a note sparse o follow-up disorganici, i team ottengono un piano centralizzato per eseguire e fornire reportistica con chiarezza.

Usali per pianificare il lancio di un nuovo prodotto, abbozzare una roadmap per l'aggiornamento IT, gestire un'iniziativa di cambiamento interno e molto altro ancora. Aggiungi note adesive, diagrammi di flusso, Sequenza o qualsiasi altro elemento che aiuti il tuo team a pensare, a elaborare un piano e a agire in modo più chiaro.

Perché ti piacerà:

Assegna la titolarità e monitora il completamento dei vari flussi di lavoro

Crea allineamento tra il piano strategico e l'esecuzione in prima linea

Trascinate le attività nelle sezioni categorizzate per una maggiore chiarezza immediata

Aggiungi immagini, tag di stato e note del team per migliorare la trasparenza

Ideale per: team operativi IT che traducono intuizioni o audit in passaggi misurabili e responsabilità.

8. Modello di piano di comunicazione degli incidenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci in modo efficace la comunicazione durante una crisi con il modello di piano di comunicazione degli incidenti di ClickUp

Nessuno vuole elaborare un piano di comunicazione durante una crisi. Questo modello di piano di comunicazione degli incidenti di ClickUp ti offre un solido punto di partenza, così quando qualcosa va storto non dovrai scervellarti per capire chi deve sapere cosa.

Dalle escalation interne agli aggiornamenti degli stakeholder e alle comunicazioni ai clienti, questo modello fornisce supporto a un approccio proattivo piuttosto che reattivo. Utilizzandolo, avrai una chiara panoramica degli stakeholder, dei ruoli predefiniti, dei risultati aziendali, delle attività cardine e dei percorsi di escalation, il tutto riportato in un documento modificabile.

Perché ti piacerà:

Mappa i passaggi di comunicazione interna ed esterna durante la risposta agli incidenti

Organizza percorsi di escalation, punti di discussione ed elenchi di contatti per allineare i team legali, di PR e IT su una comunicazione unificata

Tieni traccia delle comunicazioni in tempo reale con stati personalizzati

Migliora gli strumenti di collaborazione come i thread di commenti e i tag di priorità

Ideale per: team IT e di risposta alle crisi che preparano comunicazioni strutturate relative a interruzioni di servizio, incidenti di sicurezza o guasti gravi del sistema.

📮 ClickUp Insight: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'intelligenza artificiale per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati a calendari, elenchi da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Chiediti: "Quali sono le mie priorità oggi?" ClickUp Brain cercherà nel tuo spazio di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

9. Modello di elenco progetti IT ClickUp

Ottieni il modello gratis Riunisci tutto in un'unica visualizzazione organizzata con il modello di elenco progetti IT di ClickUp

Il modello di elenco progetti IT di ClickUp crea una visione unificata di tutti i progetti attivi e nel piano, classificati per tipo, Sequenza, titolare e priorità strategica. Questo modello di elenco progetti funge sia da strumento di pianificazione che da riepilogo esecutivo, rendendo molto più efficienti il monitoraggio dello stato e il bilanciamento delle risorse.

Utilizza questo modello per organizzare ogni attività, attività cardine e dipendenza in un unico posto. Suddividi i progetti per fase, ruoli e responsabilità, dichiarazione di visione IT, obiettivi strategici e aggiorna gli stakeholder.

Perché ti piacerà:

Centralizza tutti i progetti IT in corso in un database strutturato per mantenere la visibilità sul piano della capacità e del carico di lavoro

Presenta i riaggiornamenti dei progetti e affronta le sfide durante le riunioni con gli stakeholder senza sforzo, per processi di gestione efficaci

Accedi agli stati delle attività personalizzati come Da fare, in corso, In revisione, completato, ecc. per verificare se gli obiettivi aziendali più ampi vengono raggiunti

Assegna priorità alle iniziative con tag di priorità e indicatori RAG per evidenziare le attività critiche rispetto a quelle a basso rischio

Ideale per: direttori IT e PMO che supervisionano ampi portfolio di iniziative che richiedono un uso efficace della tecnologia per una supervisione centralizzata.

🧠 Curiosità: il 52% dei CIO riferisce che la gestione delle relazioni con i provider di tecnologia strategica è ora una delle principali preoccupazioni a livello dirigenziale, spinta dal consolidamento nel mercato del cloud e del software, secondo un sondaggio McKinsey.

10. Modello di piano d'azione SMART ClickUp

Ottieni il modello gratis Obiettivi chiari, passaggi concreti e progresso reale con il modello di piano d'azione SMART di ClickUp

Il modello di piano d'azione SMART di ClickUp ti aiuta a trasformare obiettivi generici in attività mirate e terminate. Seguendo il metodo SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Tempestivo), il tuo team rimarrà allineato e responsabile.

Questo modello di documento pronto all'uso e adatto ai principianti trasforma ambizioni vaghe e iniziative informatiche in passaggi pragmatici. Aiuta le persone e i team a chiarire gli obiettivi, monitorare i risultati e mantenere la responsabilità senza perdere di vista la visione più ampia.

Perché ti piacerà:

Definisci le metriche di esito positivo e assegna scadenze concrete

Visualizza lo stato con le visualizzazioni integrate di Calendario e Dashboard

Migliora la responsabilità assegnando attività con scadenze chiare

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi per migliorare l'efficienza operativa e la gestione dei rischi

Ideale per: responsabili IT e membri del team che desiderano chiarezza e responsabilità in ogni iniziativa.

11. Modello di strategia e piano di trasformazione digitale ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai una struttura alla modernizzazione delle tue operazioni senza perdere slancio con il modello di strategia e piano di trasformazione digitale ClickUp

Che si tratti di implementare servizi cloud o ripensare i flussi di lavoro legacy con tecnologie emergenti, la trasformazione digitale richiede più che semplici parole alla moda: ha bisogno di un'esecuzione strutturata. Il modello di strategia e piano di trasformazione digitale di ClickUp guida i team nell'identificazione dello stato attuale, nella definizione della visione futura e nella definizione dei passaggi da compiere.

I componenti chiave della trasformazione, dal coinvolgimento degli stakeholder alla migrazione della piattaforma, sono documentati in modo chiaro affinché lo slancio non si interrompa a metà percorso.

Perché ti piacerà:

Mappare le attuali capacità digitali e gli obiettivi futuri per verificare se sono in sincronizzazione con la tua missione aziendale

Sequenzializza il lavoro richiesto di trasformazione con team responsabili e risultati tangibili

Fai il monitoraggio dell'adozione dei cambiamenti, dei rischi e dell'allocazione delle risorse per le tue iniziative IT

Riferisci lo stato alla dirigenza con immagini basate sui dati

Ideale per: CIO, responsabili dell'innovazione e strateghi IT che guidano gli sforzi di trasformazione a livello aziendale con un piano strategico IT efficace per aumentare la soddisfazione dei clienti.

12. Modello di piano di gestione del cambiamento ClickUp

Ottieni il modello gratis Affronta il cambiamento con chiarezza grazie al modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp

Il modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp aiuta ad anticipare gli ostacoli, segmentare il pubblico e guidare l'adozione attraverso una pianificazione strutturata.

Progettati con automazioni avanzate e visualizzazioni multiple (Doc, Sequenza e Elenco), ti offrono la struttura e la flessibilità necessarie per guidare con sicurezza il tuo team attraverso il cambiamento.

Con 12 stati e 19 automazioni, questo modello si adatta al tuo flusso di lavoro, non il contrario. Non si tratta solo di formazione, ma di preparare le persone, monitorare il loro coinvolgimento e apportare modifiche in base al feedback in tempo reale.

Perché ti piacerà:

Adatta le strategie in base al feedback degli stakeholder e ai risultati dell'implementazione

Automatizza gli aggiornamenti delle attività, il monitoraggio delle attività secondarie e i campi personalizzati per ridurre il lavoro manuale

Organizza le tue iniziative di cambiamento in diverse modalità di visualizzare per una maggiore chiarezza e un migliore piano

Tieni informati e allineati i principali stakeholder con aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti

Ideale per: leader del cambiamento che gestiscono l'adozione e la resistenza degli utenti nell'ambito dell'implementazione di sistemi IT o di cambiamenti nelle politiche aziendali.

💡Suggerimento professionale: il cambiamento è inevitabile nei processi IT. Tuttavia, l'implementazione della gestione del ciclo di vita IT (ITLM) ti aiuta a gestirlo senza intoppi, prevenendo guasti imprevisti e massimizzando il valore dei tuoi investimenti.

porta il tuo piano strategico IT all'esito positivo con ClickUp*

Ricorda sempre che allineare gli investimenti tecnologici alle esigenze aziendali e al modello di business in evoluzione è fondamentale per implementare con esito positivo la tua strategia IT.

I modelli di piani strategici IT di ClickUp sono un'ancora di salvezza per i team IT che gestiscono transizioni complesse, aggiornamenti digitali o lanci di progetti ambiziosi.

Che tu stia mappando il tuo prossimo grande cambiamento o cercando di non perdere terreno a metà sprint, questi modelli semplificheranno le operazioni per creare una strategia su misura per te, in modo che tu possa rimanere all'avanguardia con chiarezza e determinazione.

Sei curioso di sapere quanto può essere più agevole il cambiamento? Iscriviti a ClickUp e scoprilo tu stesso.