Modelli di budget 50/30/20 gratis per gestire facilmente le tue finanze

Siamo onesti: fare un bilancio sembra divertente quanto riordinare il cassetto dei calzini (cosa che sicuramente anche tu hai sempre evitato di fare). Ma se per gestire il tuo denaro non servissero una laurea in finanza, 10 fogli di calcolo e una piccola crisi esistenziale?

Ecco a voi: la magica regola del budget 50/30/20.

è semplicissimo: il 50% per le necessità, il 30% per i desideri e il 20% per i risparmi*. Per rendere le cose ancora più facili, abbiamo creato dei modelli di budget 50/30/20 che offrono una struttura per aiutarti a organizzare le tue finanze e costruire un piano finanziario a lungo termine.

Che tu viva grazie a un prestito studentesco, allo stipendio o a un secondo lavoro, questo sistema di budgeting può adattarsi alla tua routine senza stravolgere la tua vita. Continua a leggere per scoprire modelli gratis, strategie intelligenti e consigli per tenere sotto controllo le tue spese, a partire dal mese prossimo.

Modelli di budget 50/30/20 in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di budget 50/30/20 elencati di seguito:

cosa sono i modelli di budget 50/30/20*?

Morgan Housel scrive in The Psychology of Money:

Gestire bene il denaro non ha molto a che vedere con quanto sei intelligente e molto con il tuo comportamento.

Un modello di budget 50/30/20 aiuta a forma questo comportamento offrendo un metodo semplice per gestire il tuo reddito. Divide il tuo reddito netto in tre parti:

50% per esigenze quali assicurazione sanitaria e bollette

30% per desideri come l'intrattenimento

20% per risparmi e rimborso dei debiti

Invece di effettuare il monitoraggio di ogni centesimo, classifichi le tue spese mensili in base alle priorità. Questi modelli fungono da strutture pronte all'uso per organizzare le finanze, rendendo più facile iniziare a pianificare il budget, monitorare le spese effettive e raggiungere gli obiettivi finanziari senza complicare eccessivamente il processo

*cosa rende efficace un modello di budget 50/30/20?

Un solido modello di budget 50/30/20 ti aiuta a monitorare, adeguare e a pianificare le spese e gli obiettivi della vita reale. Il modello giusto dovrebbe suddividere chiaramente il reddito mensile e guidare le tue decisioni finanziarie mese dopo mese. Funzionalità/funzione chiave da ricercare:

Sezioni di allocazione chiare: Monitora le tue esigenze, i tuoi desideri e i tuoi risparmi a colpo d'occhio, in base al tuo reddito mensile reale

Formule integrate: lascia che il modello calcoli automaticamente quanto dovresti spendere e risparmiare dal tuo reddito netto

Sezioni per le spese fisse: Assicurati che le spese essenziali, come l'affitto, le utenze e l'assicurazione sanitaria, abbiano sempre la priorità

Campi personalizzabili: modifica facilmente il tuo piano quando ti concentri sul rimborso dei debiti, sui fondi di emergenza o sugli investimenti

*monitoraggio delle spese effettive rispetto a quelle nel piano: confronta quanto avevi intenzione di spendere con quanto hai effettivamente speso per individuare rapidamente eventuali sprechi

Riepiloghi/riassunti visivi: visualizza i tuoi obiettivi di risparmio e lo stato delle spese con grafici che rendono chiara la tua situazione finanziaria

spazio per il piano futuro: *Metti da parte i soldi provenienti da bonus, rimborsi o guadagni extra per i tuoi obiettivi finanziari più grandi

Le migliori opzioni di modelli di budget 50/30/20

Gestire il tuo budget mensile diventa molto più facile quando hai gli strumenti giusti al tuo fianco.

Ecco alcuni dei migliori modelli di budget 50/30/20 che possono aiutarti ad allocare il tuo reddito, tenere traccia delle tue spese e aumentare i tuoi obiettivi di risparmio in modo preciso.

1. Modello di budget semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e organizza le tue entrate e le tue spese con il modello di budget semplice di ClickUp.

Il modello di budget semplice di ClickUp riduce il budgeting a ciò che dovrebbe essere: semplice. Invece di infinite schede e formule nascoste, ottieni un sistema visivo che mappare in modo ordinato le tue esigenze, i tuoi desideri, i tuoi risparmi e le aree di rimborso dei debiti.

Puoi inserire facilmente nuove transazioni, tenere sotto monitoraggio il reddito netto e pianificare il piano delle spese mensili senza troppo lavoro manuale.

Inoltre, puoi passare da una visualizzazione del budget all'altra, come Liquidità netta, Monitoraggio delle entrate e Gestione delle spese, ogni volta che desideri affinare il tuo quadro finanziario. Non devi capire tutto da solo: ClickUp ti guida con una visualizzazione introduttiva integrata.

⭐ Funzionalità/funzione chiave che apprezzerai

Imposta campi personalizzati per classificare le spese mese per mese

Monitora le spese effettive rispetto a quelle nel piano utilizzando viste tabellari dinamiche

Utilizza le funzionalità/funzione di project management, come gli aggiornamenti di stato per ogni voce finanziaria

Monitora visivamente i tuoi obiettivi di risparmio e l'andamento del budget del progetto con i dashboard

🔑 Ideale per: Chi desidera un modo strutturato e semplice per organizzare il proprio budget 50/30/20 e mantenerlo aggiornato con il minimo lavoro richiesto.

📹 Guarda come ottimizzare il tuo budget in ClickUp:

2. Modello di budget personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci facilmente la tua situazione finanziaria completa con il modello di budget personale ClickUp.

Il modello di budget personale di ClickUp è progettato per chi desidera un maggiore controllo senza la complessità delle tradizionali app di budgeting. Si concentra sulla creazione di abitudini intelligenti aiutandoti a registrare tutto, dal tuo reddito mensile alle spese discrezionali, in un unico spazio di lavoro facile da usare.

Troverai le visualizzazioni Bacheca, Elenco e Calendario che mostrano le tue entrate, le spese fisse e gli obiettivi. È più di un semplice tracker: è un sistema completo di pianificazione finanziaria che ti consente di elaborare strategie di risparmio, pianificare il rimborso dei debiti e stabilire le priorità di spesa in base alla tua fase di vita.

Se vuoi davvero padroneggiare la ripartizione 50/30/20, questo modello ti offre una struttura flessibile.

⭐ Funzionalità/funzione che apprezzerai

Pensa agli obiettivi finanziari e tienine traccia nella vista Documento

Classifica tutte le spese in spese fisse, costi variabili e risparmi

Imposta attività ricorrenti per rivedere le spese e adeguare gli stanziamenti

Visualizza i piani di pagamento e le date di scadenza attraverso una visualizzazione Calendario

🔑 Ideale per: Chiunque cerchi un approccio personale e personalizzabile per applicare la regola 50/30/20 senza perdere di vista le priorità finanziarie future.

💡Suggerimento: Utilizza il budget 50/30/20 non solo per le spese mensili, ma anche per finanziare i tuoi obiettivi a uno, cinque e dieci anni: allineare le abitudini quotidiane a traguardi più ambiziosi rende molto più facile raggiungere gli obiettivi a lungo termine.

3. Modello di piano di bilancio personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le tue entrate, i tuoi risparmi e i tuoi obiettivi finanziari con il modello di piano di bilancio personale ClickUp.

Il modello di piano di bilancio personale di ClickUp è pensato per chi desidera visualizzare tutto, dal reddito alle spese mensili, senza il mal di testa causato dai fogli di calcolo.

Non si tratta di un dashboard finanziario gonfiato, ma di uno strumento diretto e minimale. Puoi passare rapidamente attraverso il processo di budgeting, utilizzando stati delle attività chiari e sei campi personalizzati che ti consentono di ordinare per data, categoria o tipo di budget.

Che tu stia seguendo un piano per il budget per il tempo, i risparmi mensili, il budget per i debiti o semplicemente cercando di fare scelte più intelligenti riguardo alle tue spese effettive, questo strumento ti fornisce la struttura per raggiungere i tuoi obiettivi.

⭐ Funzionalità/funzione chiave che apprezzerai

Suddividi il tuo reddito mensile secondo la regola 50/30/20 utilizzando i campi personalizzati

Contrassegna le voci in base alla categoria di spesa, alla data di scadenza o alla priorità

Monitora i progressi con stati delle attività come "Completato" e "Nuova voce"

Utilizza più visualizzare per passare dal monitoraggio delle entrate agli obiettivi di risparmio

🔑 Ideale per: persone che desiderano un layout chiaro e guidato per applicare la regola 50/30/20 senza distrazioni o configurazioni complesse.

4. Modello di reportistica di bilancio ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma i tuoi dati relativi a entrate e uscite in chiari report di bilancio con il modello di reportistica di bilancio ClickUp.

Il modello di report di bilancio di ClickUp punta a trasformare il caos finanziario in chiarezza. A differenza dei semplici strumenti di monitoraggio del bilancio, questo è progettato per fornire informazioni più approfondite. Ti aiuta a spiegare le discrepanze tra le spese nel piano e quelle effettive e a individuare dove le tue allocazioni 50/30/20 risultano insufficienti.

È strutturato come un modello Doc, il che significa che non sei vincolato a righe e celle. Puoi creare report, inserire suddivisioni e tenere traccia delle modifiche nel tempo in un formato più naturale.

Questo strumento è particolarmente utile per chiunque abbia bisogno di comunicare un piano finanziario o giustificare adeguamenti nel rimborso dei debiti. Si tratta innanzitutto di uno strumento di reportistica, ma anche di uno strumento di pianificazione strategica.

⭐ Funzionalità/funzione chiave che ti piacerà

Documenta le entrate e le uscite di più mesi con modelli riutilizzabili

Utilizza le visualizzazioni delle attività per assegnare aggiornamenti e date di scadenza agli elementi relativi al budget

Categorizza e rivedi le voci utilizzando i campi personalizzati e gli stati

Analizza gli obiettivi rispetto alle prestazioni per ottimizzare il tuo budget mensile

🔑 Ideale per: Chi desidera tradurre i propri dati 50/30/20 in reportistica utilizzabile per un migliore monitoraggio, decisioni più intelligenti e chiarezza finanziaria a lungo termine.

Suggerimento professionale: ClickUp Brain può aiutarti a creare un budget personalizzato utilizzando la regola 50-30-20, su misura per il tuo reddito e i tuoi obiettivi. Può anche effettuare il monitoraggio delle tue spese, impostare promemoria per le attività cardine di risparmio e suggerire adeguamenti per mantenerti in linea con gli obiettivi. Ecco come: Prendi il controllo delle tue finanze con ClickUp Brain, il tuo assistente basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a monitorare le spese, impostare obiettivi di risparmio e gestire il budget senza sforzo

5. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza l'intero flusso di lavoro finanziario utilizzando il modello di gestione finanziaria ClickUp.

Il modello di gestione finanziaria di ClickUp non si limita alla creazione di un budget, ma consente di costruire un sistema intorno al tuo denaro. A differenza di strumenti più semplici, questo ti offre una visibilità completa su entrate, budget mensile, flusso di cassa e obiettivi finanziari a lungo termine.

Che si tratti di pianificare una spesa importante, organizzare le spese fisse regolari o suddividere i contributi verso un account di risparmio, questo spazio di lavoro si adatta alla tua configurazione.

Con 28 stati personalizzabili e opzioni di automazione, puoi gestire più priorità finanziarie senza dover passare da un'app all'altra.

⭐ Funzionalità/funzione che apprezzerai

Suddividi il tuo reddito mensile in attività e categorie di bilancio dettagliate

Imposta promemoria automatici per date di scadenza, revisioni o pagamenti

Visualizza l'andamento finanziario nel tempo con le visualizzazioni calendario ed elenco

Monitora i progetti complessi come la pianificazione del fondo di emergenza o gli obiettivi di investimento

🔑 Ideale per: chi gestisce più flussi finanziari e ha bisogno di qualcosa di più di un semplice tracker, ovvero un sistema completo per mantenere tutte le parti del proprio piano finanziario in connessione e in sincronizzazione.

🔎 Lo sapevi: ecco alcune statistiche sugli obiettivi finanziari, secondo un sondaggio di Intuit: *il 58% degli americani ha integrato la gestione del denaro nella propria routine di cura personale, e questo sta dando i suoi frutti

il 36%* dichiara di provare meno stress finanziario da quando ha iniziato a seguire una routine

il 41%* afferma che creare e rispettare un budget ha avuto un impatto significativo sul miglioramento della propria relazione con il denaro

*il 28% delle persone non ha ancora creato una routine di benessere finanziario La crescente tendenza a discutere apertamente di denaro rende più facile parlare di finanze con amici, familiari e colleghi.

6. Modello di budget universitario ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora ogni pagamento delle tasse universitarie, le spese per l'alloggio e le spese del fine settimana con il modello di budget universitario ClickUp.

Il modello di budget universitario di ClickUp rende la gestione del budget degli studenti più semplice. Progettato pensando alla vita quotidiana degli studenti, tra cui tasse universitarie, spesa alimentare, prestiti e intrattenimento, questo modello ti offre un controllo solido sul tuo reddito e sulle tue spese mensili senza richiedere una laurea in finanza.

Troverai visualizzazioni flessibili (tra cui il pannello dei costi e il modulo di bilancio) che ti aiuteranno a gestire i pagamenti fissi e le spese impreviste.

Il modello ti consente di contrassegnare le transazioni in base allo stato di pagamento, così avrai sempre chiaro cosa è in sospeso e cosa è stato coperto. Che si tratti di allocare il rimborso del prestito studentesco o il reddito da lavoro part-time utilizzando la regola 50/30/20, questa configurazione ti consente di mantenere il controllo senza sommergerti di lavoro amministrativo.

⭐ Funzionalità/funzione che apprezzerai

Suddividi le spese per tipo, ad esempio tasse scolastiche, libri o sottoscrizione

Contrassegna i pagamenti come In sospeso, Parziale o Completamente pagato per il monitoraggio dello stato

Calcola le spese mensili rispetto al reddito utilizzando i campi personalizzati

Fai un piano per le spese future con una tabella dei costi drag-and-drop

🔑 Ideale per: studenti universitari che gestiscono diverse categorie di spese e hanno bisogno di un sistema visivo e organizzato per rispettare il loro budget 50/30/20 ed evitare spese eccessive.

7. Foglio di lavoro mensile per il budget 50/30/20 di Ally

tramite Ally Financial

Il foglio di lavoro mensile per il budget 50/30/20 di Ally è uno strumento stampabile che non richiede alcun login e rende la gestione del budget incredibilmente semplice. È l'ideale se preferisci il monitoraggio delle tue spese con carta e penna o se desideri un foglio di lavoro digitale pulito da affiancare ai tuoi strumenti online.

Il modello suddivide il tuo reddito mensile in necessità, desideri, risparmi e rimborso dei debiti, offrendoti lo spazio per elencare gli elementi singoli in ciascuna sezione.

È particolarmente utile per mantenere la disciplina mese dopo mese, perché evidenzia i traguardi percentuali e tiene sotto controllo i tuoi totali. Che tu stia pianificando il budget per l'affitto, i concerti del fine settimana o il tuo account di risparmio, questo foglio di lavoro ti consente di monitorare tutto senza le distrazioni di un'app.

⭐ Funzionalità/funzione chiave che ti piacerà

Registra le fonti di reddito, inclusi stipendi, interesse e lavori secondari

Suddividi le spese fisse come affitto, prestiti e utenze nella sezione delle necessità al 50%

Registra gli acquisti discrezionali nella sezione "desideri" del 30%

Monitora i contributi pensionistici, i risparmi e gli investimenti nella categoria 20%

🔑 Ideale per: Chi desidera avere un formato fisico o stampabile per effettuare il monitoraggio e visualizzare manualmente le proprie suddivisioni 50/30/20 e le proprie abitudini di spesa in un unico foglio di facile consultazione.

💡 Bonus: Migliora il monitoraggio del tuo budget integrando strumenti di contabilità basati sull'IA che classificano automaticamente le spese, segnalano quelle insolite e ti aiutano a perfezionare il tuo piano 50/30/20 con informazioni in tempo reale.

8. Semplice foglio di calcolo per il budget 50/30/20

Questo semplice foglio di calcolo per il budget 50/30/20 è stato creato per garantire la massima chiarezza. Prende un unico numero, il tuo reddito mensile, e lo suddivide in categorie essenziali (bisogni), flessibili (desideri) e a traguardo (risparmi e rimborso debiti).

Ogni sezione include allocazioni realistiche come alloggio, trasporti, pasti fuori casa e un fondo di emergenza, con percentuali e importi in dollari già calcolati per un esempio di 4.000 dollari al mese.

Questo modello si distingue perché è pronto all'uso: non devi creare nulla, basta inserire i tuoi numeri.

⭐ Funzionalità/funzione chiave che ti piacerà

Assegna il tuo reddito a necessità, desideri e risparmi con campi percentuali modificabili

Modifica le categorie predefinite come assicurazioni, generi alimentari o risparmi pensionistici in base alle tue esigenze

Calcola istantaneamente la spesa totale per categoria per rimanere entro il limite

Utilizza promemoria e suggerimenti di revisione per rivalutare regolarmente il tuo budget

🔑 Ideale per: Chiunque cerchi un foglio di calcolo strutturato per iniziare il proprio percorso di budgeting e applicare la regola 50/30/20 senza congetture.

9. Modello di budget 50/30/20 di ProjectManager

tramite ProjectManager

Il modello di budget 50/30/20 di ProjectManager è una scelta intelligente per gli utenti Excel che desiderano un'automazione integrata senza dover cambiare piattaforma. Si tratta di un foglio di calcolo da scaricare che fa il lavoro pesante: una volta inserito il tuo reddito mensile, il foglio calcola automaticamente le allocazioni per le necessità, i desideri, i risparmi e il rimborso dei debiti.

Offre una chiara ripartizione dei costi per ogni categoria, come affitto, assicurazione, viaggi o pensione, insieme ai totali che segnalano immediatamente le spese eccessive.

Ciò che lo contraddistingue è la struttura: lo strumento non serve solo per pianificare il budget, ma anche per individuare le tendenze e apportare correzioni tempestive. Offre anche supporto alla duplicazione per il monitoraggio multiutente, rendendolo utile per i budget familiari in condivisione o per la pianificazione finanziaria di gruppo.

⭐ Funzionalità/funzione chiave che ti piacerà

Inserisci il tuo reddito e visualizza immediatamente la ripartizione 50/30/20

Confronta le spese effettive con il tuo budget grazie ai campi con somma automatica

Duplica le schede per il monitoraggio mensile o la pianificazione condivisa delle spese domestiche

Utilizza le categorie predefinite per registrare elementi come assicurazione sanitaria, debiti o acquisti discrezionali

🔑 Ideale per: Utenti che desiderano uno strumento Excel da scaricare e da modificare che combini l'automazione con la familiarità di un foglio di calcolo, ottimo per il monitoraggio del budget individuale e di condivisione.

10. Modello di budget settimanale semplice

tramite Clockify

Il modello di budget settimanale semplice è perfetto per chiunque desideri tenere sotto controllo le spese senza dover ricorrere a un sistema finanziario completo. Si tratta di uno strumento essenziale basato su fogli di calcolo che ti aiuta a registrare le spese nel piano o effettive e aggiorna automaticamente i totali e i saldi man mano che procedi.

Lavora bene sia per il piano che per il monitoraggio in tempo reale, soprattutto se applichi la regola 50/30/20 su base settimanale. Che tu stia gestendo la spesa alimentare, un breve viaggio nel fine settimana o le spese quotidiane per il caffè, questo foglio ti consente di monitorare le tue abitudini di spesa prima che sfuggano di mano.

⭐ Funzionalità/funzione chiave che ti piacerà

Registra le spese nel piano e quelle effettive in un unico spazio di modifica

Inserisci il tuo saldo iniziale e effettua il monitoraggio delle variazioni in tempo reale man mano che spendi

Visualizza immediatamente i tuoi totali settimanali per un controllo migliore

Usa Fogli Google o Excel per un facile accesso e portabilità

🔑 Ideale per: Chi desidera un modo veloce e flessibile per monitorare le spese settimanali, soprattutto quando applica il metodo 50/30/20 a cicli di budgeting più brevi.

monitora, pianifica e raggiungi i tuoi obiettivi finanziari con ClickUp*

Gestire le tue finanze non deve sembrare un secondo lavoro. Con il modello di budget 50/30/20 giusto, puoi semplificare il modo in cui effettui il monitoraggio delle spese, distribuisci il reddito e dai priorità ai risparmi, sia per la prossima settimana che per il prossimo decennio.

Da fogli stampabili a dashboard dinamici, i nostri modelli ti offrono vari modi per rispettare il tuo budget e concentrarti sui tuoi obiettivi. Che tu stia gestendo uno stipendio personale, un reddito da studente o spese domestiche di condivisione, c'è una configurazione adatta alla tua routine.

Sei pronto a organizzare il tuo denaro con meno stress e più struttura?

