Modelli gratis di piani di ammortamento per il monitoraggio dei pagamenti e dell'interesse del prestito

Ti sei mai sentito perso nel cercare di capire quanto del tuo pagamento del prestito va effettivamente a coprire l'interesse rispetto all'entità? Per i privati, i titolari di piccole imprese e i team finanziari, questa mancanza di chiarezza può portare a un piano inadeguato e a costose sorprese.

Un modello di piano di ammortamento risolve tutto senza problemi. Ti fornisce una chiara ripartizione di ogni pagamento, mostrando esattamente come il tuo prestito viene rimborsato nel tempo.

Che tu stia gestendo debiti personali o monitorando prestiti aziendali, questi modelli ti aiutano a rimanere organizzato e in controllo. Esploriamo alcuni modelli gratis di piani di ammortamento per semplificare la gestione dei tuoi prestiti.

🧠 Curiosità: la parola "ammortamento" deriva dal latino " admortire", che significa "uccidere", e si riferisce al rimborso graduale del debito fino a quando non rimane nulla.

cosa sono i modelli di piano di ammortamento?*

I modelli di piano di ammortamento sono strumenti preformattati (in genere in Excel, Fogli Google o PDF) che ti aiutano a monitorare il rimborso dei prestiti nel tempo. Suddividono ogni pagamento in due parti: entità (l'importo preso in prestito) e interesse (il costo del prestito).

Questi modelli mostrano quanto devi dopo ogni pagamento, quando sono dovuti i pagamenti e come il saldo del tuo prestito diminuisce nel tempo. Forniscono una chiara rappresentazione visiva del tuo piano di rimborso, facilitando la pianificazione del budget e del prestito.

💰 In genere includono:

Date di pagamento

Importi dei pagamenti

Ripartizione tra interesse e entità

Saldo residuo del prestito

I migliori modelli di piano di ammortamento in sintesi

cosa rende valido un modello di piano di ammortamento?*

Un buon modello di piano di ammortamento del prestito ti aiuta a organizzare le tue finanze e ad avere un quadro del tuo percorso di rimborso. Ecco cosa cercare:

Layout chiaro: un modello ben progettato presenta la tabella di ammortamento completa del prestito in modo che sia facile da leggere a colpo d'occhio, senza risultare eccessivamente complesso

Calcoli automatici: una volta inseriti i dati di base come l'importo del prestito, il tasso di interesse e la durata, il modello calcolerà istantaneamente le informazioni chiave come il pagamento finale, il numero di rate rimanenti e il saldo residuo

Ripartizione mensile: ogni riga dovrebbe mostrare la ripartizione tra interesse e entità insieme al saldo residuo dopo ogni pagamento mensile o annuale, sia che si tratti di un mutuo a tasso fisso o variabile

*campi editabili: i modelli efficaci ti consentono di modificare rapidamente i numeri. Questo ti aiuta a capire come le modifiche influiscono sul piano complessivo e a gestire meglio le spese

Supporti visivi: i modelli migliori offrono grafici o semplici grafici che ti aiutano a vedere come il tuo saldo si riduce nel tempo, rendendo i dati più intuitivi

Formati flessibili: un modello efficace funziona con strumenti come Excel, Fogli Google e persino un modello efficace funziona con strumenti come Excel, Fogli Google e persino ClickUp , l'app completa per il lavoro. Scegli quindi la piattaforma più adatta alle tue esigenze

👀 Lo sapevi? L'ammortamento lineare consente di estinguere il debito più rapidamente, ma comporta costi iniziali maggiori. Con l'ammortamento lineare (o costante), i pagamenti mensili dell'entità rimangono invariati, ma l'importo mensile complessivo è più elevato. Inizialmente è più costoso, ma si risparmia notevolmente sull'interesse per tutta la durata del prestito.

I 10 migliori modelli di piano di ammortamento per una migliore gestione finanziaria

Sei stanco di destreggiarti tra i dettagli del rimborso del prestito su fogli di calcolo sparsi?

Ecco i migliori modelli di piano di ammortamento per aiutarti a monitorare i pagamenti, suddividere gli interessi dall'entità e tenere sotto controllo il tuo piano di rimborso per prestiti a tasso variabile e fisso, senza stress.

1. Modello di budget semplice ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza il tuo budget mensile e annuale con il modello di budget di ClickUp

Il monitoraggio delle entrate e delle uscite di cassa è molto più facile con il modello di budget semplice di ClickUp. Ti offre una visione chiara delle tue entrate e delle tue spese, disposte in modo logico. Ogni sezione è organizzata per aiutarti a individuare gli schemi, a pianificare in anticipo e a rimanere concentrato sul tuo obiettivo. Con le visualizzazioni ordinate per tipo e mese, tutto risulta strutturato e facile da seguire.

Usali per classificare ogni pagamento sotto un nome specifico di prestito o debito per monitorare più obbligazioni contemporaneamente. Puoi aggiungere campi personalizzati come data di pagamento, importo del pagamento, entità pagata, interesse pagato e saldo residuo da ammortizzare. Usa la vista Tabella o Piano di bilancio per visualizzarli affiancati alle categorie di spesa esistenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza tutte le tue attività finanziarie per tipo di account

Usa gli elenchi a discesa per dare etichetta alle categorie di entrate e uscite e aggiungi dettagli come tipo, fonte e descrizione

Controlla il tuo flusso di cassa netto nella vista Net Cash View per vedere quanto ti rimane dopo il pagamento dell'interesse e delle altre spese

🔑 Ideale per: Privati, titolari di piccole imprese o team finanziari che desiderano un modo semplice per organizzare le proprie entrate e uscite

2. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci le tue finanze senza intoppi con il modello di gestione finanziaria di ClickUp

Con gli strumenti contabili giusti, gestire le finanze aziendali non sembra più una sfida senza fine. E il modello di gestione finanziaria ClickUp è uno di questi strumenti!

Ti offre un'area di lavoro completa per gestire commerciali, fatture, spese, rimborsi e persino i dettagli dei prodotti, tutto in un unico posto. Avrai a disposizione layout chiari, automazione intelligente e numerosi strumenti per gestire al meglio le tue finanze.

Esempio, puoi monitorare i pagamenti degli interessi e del capitale mese per mese con gli stati delle attività personalizzati in ClickUp come segue:

Da fare: pagamento imminente

In corso: pagamento in fase di preparazione

Completato: pagamento effettuato

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora preventivi, fatture e pagamenti mensili con elenchi facili da consultare

Registra ogni dettaglio utilizzando i campi integrati come importo, stato, contatto e date

Utilizza l'intelligenza contestuale di ClickUp Brain per creare automazioni in linguaggio naturale all'interno del modello, come ad esempio: "3 giorni prima della data di pagamento: invia promemoria" "Alla data di pagamento: contrassegna l'attività come in corso" "Dopo la data di pagamento: contrassegna come Completato se non selezionato, oppure richiedi un prompt"

*3 giorni prima della data di pagamento: invia un promemoria

"Alla data di pagamento: contrassegna l'attività come In corso"

dopo la data di pagamento: contrassegnare come completato se non selezionato, oppure prompt una revisione

*3 giorni prima della data di pagamento: invia un promemoria

*alla data di pagamento: contrassegna l'attività come in corso

dopo la data di pagamento: contrassegnare come completato se non selezionato, oppure prompt una revisione

🔑 Ideale per: Teams e aziende alla ricerca di un modo più intelligente per gestire le finanze senza dover passare da uno strumento all'altro

3. Modello di reportistica spese ClickUp

Ottieni un modello gratis Semplifica il monitoraggio e la reportistica delle spese con il modello di reportistica spese di ClickUp

Il modello di rendiconto spese ClickUp è lo strumento ideale per il monitoraggio delle tue spese e quelle dei tuoi dipendenti senza alcuna confusione. Fornisce un layout già pronto per registrare le spese per data, tipo e importo, quindi non è necessario partire da zero.

Con questo modello puoi compilare le sezioni predefinite, dai viaggi al cibo alle bollette telefoniche. Puoi anche allegare ricevute, aggiungere brevi descrizioni e includere le approvazioni del responsabile direttamente sulla pagina.

Puoi personalizzarlo per il monitoraggio di singoli prestiti o pagamenti periodici e visualizzare le sequenze di pagamento. Abbinalo alle funzionalità avanzate di IA di ClickUp Brain per analizzare i modelli di spesa storici e fornire una previsione degli obblighi residui.

Chiedi a ClickUp Brain di creare un piano di ammortamento ottimizzato per te

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Compila una tabella già pronta con tutte le categorie di spesa in un unico posto

Inserisci i dettagli della ricevuta con spazio per le descrizioni e allega le foto

Modifica, stampa o effettua la condivisione del modello con i membri del tuo team e i tuoi manager, a seconda delle necessità

🔑 Ideale per: Teams e dipendenti che hanno bisogno di un modo rapido per registrare le spese, inviare reportistica e tenere tutto ben documentato

4. Modello di fattura ClickUp

Ottieni un modello gratis Genera fatture professionali in modo rapido con il modello di fattura di ClickUp

* hai bisogno di un modo più veloce per gestire le fatture senza perdere il monitoraggio di chi ti deve cosa? Il modello di fattura ClickUp ti aiuta a tenere sotto controllo i pagamenti dei client senza dover cercare tra email o fogli di calcolo.

Ti consente di salvare ogni fattura come attività, completata con dettagli quali nome del client, informazioni di contatto, importo e data di scadenza. Con questo strumento di fatturazione avrai a disposizione diverse visualizzazioni per organizzarti e vedere cosa è stato rimborsato, cosa è scaduto e cosa è in corso.

Il modello può anche fungere da registro aggiornato di un piano di ammortamento. Ogni "fattura" che registri può rappresentare una rata specifica di un prestito o di un piano di rimborso, con i campi della fattura che svolgono una doppia funzione:

L'importo della fattura diventa il tuo pagamento periodico totale

Gli elementi indicano la ripartizione tra entità e interesse per quel periodo

La data di scadenza corrisponde alla data di pagamento del tuo piano di ammortamento

Lo stato Pagato/Non pagato mostra esattamente a che punto sei nella tempistica di rimborso

Nel corso del tempo, la Visualizzazione calendario del modello diventa una mappa visiva del rimborso: ogni fattura pagata è un segno in meno sul saldo e ogni fattura in scadenza è il tuo prossimo passaggio nel piano.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato delle fatture e dei rimborsi a colpo d'occhio con le visualizzazioni elenco, bacheca, calendario e Sequenza

Utilizza le funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo integrate in ClickUp, come il monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo, l'aggiunta di note alle voci temporali, la marcatura del tempo fatturabile e la generazione di report dettagliati

Imposta attività ricorrenti in ClickUp per gestire automaticamente la fatturazione e i pagamenti mensili o anticipati

Gestisci i pagamenti nello stesso spazio in cui invii e archivi le fatture: un unico processo, un'unica fonte di verità, due lavori terminati contemporaneamente

🔑 Ideale per: Freelancer, agenzie e team che desiderano tenere sotto controllo la fatturazione e ricevere i pagamenti, oltre a rimborsare i prestiti in tempo

Guarda questo video per saperne di più su tutti i modi in cui puoi effettuare il monitoraggio del tempo in ClickUp!

5. Modello di operazioni account ClickUp

Ottieni un modello gratis Tieni un registro completo delle finanze della tua azienda con il modello per le operazioni contabili di ClickUp

Il modello ClickUp Accounting Operations riunisce tutte le tue operazioni finanziarie principali in uno spazio strutturato che si evolve insieme alla tua attività. Dall'organizzazione dei gruppi di account al monitoraggio dei giornali, dei registri e del flusso di cassa, ti offre chiarezza senza complessità.

Strutturato per i flussi di lavoro contabili standard, include sezioni per il raggruppamento dei conti, i flussi di cassa, i registri e la reportistica di fine periodo. Cosa c'è di più? Ti consente di utilizzare l'IA in contabilità per scaricare attività di routine come la classificazione delle voci, il rilevamento delle anomalie o la generazione di riepiloghi.

All'interno del modello, ogni voce di ammortamento diventa un'attività contabile, che rappresenta una rata di un prestito o un piano di rimborso. Invece di utilizzare un tracker separato per il prestito, è sufficiente registrare ogni pagamento come parte delle operazioni contabili più ampie.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora tutte le entrate e le uscite della tua attività con l'elenco dei conti

Raggruppa le transazioni per titolo dell'account, tipo di giornale o attività mensile in contanti

Visualizza i conti economici e i bilanci con le bacheche drag-and-drop

Sfrutta gli stati come Aperto, Attivo o Chiuso per indicare se una rata non è ancora stata avviata, è in scadenza o è stata pagata. Questo rispecchia sia l'andamento dell'ammortamento che il tipico flusso di lavoro contabile

🔑 Ideale per: Piccole aziende, team finanziari o responsabili operativi che desiderano organizzare i propri registri contabili

📮 ClickUp Insight: il 47% dei partecipanti al nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire attività manuali, mentre il 23% di coloro che hanno adottato l'IA afferma che essa ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. Questo contrasto potrebbe essere più di un semplice divario tecnologico. Mentre i primi ad adottare questa tecnologia stanno usufruendo di vantaggi misurabili, la maggioranza potrebbe sottovalutare quanto l'IA possa essere trasformativa nel ridurre il carico cognitivo e recuperare tempo. 🔥 ClickUp Brain colma questa lacuna integrando perfettamente l'intelligenza artificiale nel tuo flusso di lavoro. Dal riepilogare thread e redigere contenuto allo scomporre progetti complessi e generare attività secondarie, la nostra intelligenza artificiale può fare tutto. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato a formattare i report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno a formattare e più a fare previsioni.

6. Modello di cronologia dei pagamenti ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci e monitora i pagamenti con il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp

Se stai cercando un modo semplice per registrare, visualizzare e verificare i tuoi dati di pagamento personali o aziendali, il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp è la soluzione che fa per te!

Grazie a visualizzazioni semplici come moduli di pagamento, elenchi dettagliati e riepiloghi dei client, saprai sempre chi ha pagato cosa, quando e come. Inoltre, i calcoli integrati ti aiutano a individuare i totali a colpo d'occhio, mentre il caricamento delle ricevute e i metodi/modalità di pagamento garantiscono una documentazione accurata.

💡 Suggerimento da esperto: invece di considerare l'ammortamento come uno strumento separato, utilizza questo modello per integrarlo nel flusso di lavoro esistente relativo alla cronologia dei pagamenti. Ogni rata del prestito diventa semplicemente un'altra attività di pagamento, arricchita dal monitoraggio dell'entità/degli interessi e perfettamente integrata nei campi, nelle visualizzazioni e nelle automazioni attuali.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora tutti i dati in una visualizzare centralizzata di tutti gli elementi con colonne ordinabili e filtrabili

Conserva copie digitali delle ricevute con allegato e organizzate per una facile consultazione

Gestisci lo stato di ogni pagamento con stati personalizzati, come Aperto e Completato

🔑 Ideale per: Freelancer e piccoli team aziendali alla ricerca di un sistema organizzato e condivisibile per registrare e controllare i pagamenti, comprese le rate dei prestiti

7. Budget di progetto ClickUp con modello WBS

Ottieni un modello gratis Monitora il budget del progetto in modo efficace con il modello di budget del progetto con WBS di ClickUp

Hai bisogno di un approccio strutturato e dettagliato per gestire l'ambito, il budget e i progressi? Prova il modello ClickUp Project Budget con WBS. Utilizza una struttura di suddivisione del lavoro per assegnare i costi, monitorare i dati effettivi e visualizzare i progressi rispetto alle attività cardine pianificate in un unico spazio unificato. Questo lo rende il terreno perfetto per integrare naturalmente un piano di ammortamento nella tua struttura di budget.

Il modello collega direttamente le voci di bilancio alle attività, garantendo la piena corrispondenza tra la pianificazione finanziaria e l'esecuzione del progetto. Poiché questo modello supporta diverse visualizzazioni, tra cui Gantt, elenco e tabella, puoi monitorare visivamente le scadenze dei pagamenti insieme alle attività cardine del progetto. Ciò fornisce un quadro chiaro e temporale del rimborso legato alla struttura del progetto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza il calendario del tuo progetto in tutte le sue fasi e riprogramma le attività utilizzando il drag-and-drop

Organizza tutti i dati rilevanti per i tuoi progetti in un unico spazio per una pianificazione efficiente delle capacità e un'allocazione delle risorse ottimale

Mappa tutte le attività per fase di progetto utilizzando la tabella della struttura di suddivisione del lavoro

🔑 Ideale per: Project manager e team che gestiscono progetti su larga scala con più flussi di budget

🔍 Lo sapevi? L'ammortamento non riguarda solo i prestiti. Anche le aziende lo utilizzano per distribuire nel tempo il costo delle attività e degli investimenti, come le attrezzature.

8. Modello per visualizzare la Sequenza ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza il tuo piano di ammortamento e mappare le date significative utilizzando il modello di visualizzazione Sequenza di ClickUp

Mappa l'intera linea temporale dell'ammortamento in un unico spazio di lavoro fluido e visivo con il modello di visualizzazione della linea temporale di ClickUp. Offre a singoli e team una struttura temporale flessibile per organizzare le fasi di ammortamento e tracciare le date di scadenza. Ogni punto riporta il proprio importo, suddiviso in entità e interesse, con il saldo dopo il pagamento riportato nei post-it o in un campo personalizzato.

Con questo modello, avrai la libertà di mappare, modificare e monitorare ogni fase del tuo piano di ammortamento senza limiti rigidi. Trasforma il piano di rimborso del prestito in un percorso chiaro e visivo che porta dritto a zero.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna responsabilità e date di scadenza direttamente sulla Sequenza per una rapida rendicontazione

Collabora in tempo reale con i membri del team in uno spazio visivo di condivisione

Espandi la tela secondo necessità per adattarla anche alle sequenze di rimborso più complesse e articolate in più fasi

🔑 Ideale per: Piccoli titolari di imprese o liberi professionisti, in particolare quelli che gestiscono prestiti per attrezzature, capitale iniziale o progetti finanziati dai client, dove le date di rimborso sono importanti tanto quanto la pianificazione del flusso di cassa

9. Modello di piano di pagamento del prestito di Mission Investors

tramite Mission Investors

Monitorare i piani di pagamento di più prestiti, ciascuno con termini, frequenze e importi diversi, può diventare rapidamente complicato. Il modello di piano di pagamento del prestito di Mission Investors offre un foglio di calcolo personalizzabile progettato per semplificare la gestione dei prestiti e migliorare la trasparenza del portfolio.

Visualizza la ripartizione di ogni pagamento, compreso l'importo dell'entità, l'interesse, i pagamenti extra e i saldi, il tutto in un unico piano completo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i pagamenti programmati e extra per vedere come influiscono sulla sequenza di estinzione del tuo prestito

Visualizza un riepilogo/riassunto del prestito con i pagamenti programmati, gli interessi totali pagati, il numero effettivo di pagamenti e i pagamenti anticipati, tutto a colpo d'occhio

Monitora lo stato del tuo prestito con colonne dedicate al saldo iniziale, all'entità, all'interesse e altro ancora

🔑 Ideale per: Mutuatari e consulenti finanziari che hanno bisogno di tenere registri di pagamento dei prestiti di facile comprensione.

💡 Suggerimento bonus: ecco alcuni consigli per un ammortamento efficace del prestito: Monitora i tuoi pagamenti regolarmente per vedere quanto va all'interesse e quanto all'entità

Effettua pagamenti extra ogni volta che è possibile per abbreviare i tempi di rimborso

Usa strumenti digitali o modelli per organizzarti al meglio e non perdere mai un pagamento

Comprendi a fondo i termini del tuo prestito

Aggiorna il tuo piano ogni volta che apporti modifiche, come rifinanziamenti o pagamenti forfettari

Visualizza lo stato con dashboard e grafici dettagliati

10. Piano di pagamento del prestito in Excel di CFI

tramite CFI

Il modello Excel di piano di rimborso del prestito di CFI offre un piano di ammortamento completo che copre tutto, dai pagamenti mensili uguali ai contributi extra e alle variazioni dei tassi di interesse.

Questo foglio di calcolo già pronto ti aiuta a calcolare con precisione i pagamenti del prestito, l'entità, gli interessi e i saldi per qualsiasi durata del prestito e tasso di interesse. Semplifica la creazione di un piano di ammortamento completo, facendoti risparmiare tempo e lavoro richiesto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Scarica un modello Excel completamente funzionale già predisposto con tutte le formule necessarie

Modifica l'importo del prestito, il tasso di interesse e la durata per vedere come influiscono sul tuo piano di pagamento

Visualizza chiaramente il saldo residuo e lo stato di avanzamento dei pagamenti per ogni periodo

🔑 Ideale per: Professionisti finanziari, titolari di aziende o studenti che desiderano monitorare il proprio piano di ammortamento utilizzando Excel

Semplifica la gestione dei prestiti con ClickUp

Gestire un prestito non deve essere un gioco d'ipotesi. Con il modello di piano di ammortamento giusto, puoi vedere chiaramente come ogni pagamento riduce il tuo saldo, mese dopo mese, dollaro dopo dollaro.

Con visualizzare personalizzabili e automazioni, ClickUp ti aiuta a creare da zero un sistema intelligente di monitoraggio dei prestiti o a collegarti a quelli già esistenti. Tieni traccia dei piani di pagamento, imposta promemoria e condividi moduli con client o colleghi. Inoltre, tutto viene aggiornato in tempo reale, così non ti perdi nulla.

Sei pronto a prendere il controllo della tua strategia di prestito? Inizia con ClickUp e guarda come i tuoi numeri finalmente acquistano senso. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!