Modelli WhatsApp Business gratis per una comunicazione efficace

Chi non conosce WhatsApp? Nell'ultimo decennio, questa app è diventata un messenger quasi indispensabile sui nostri telefoni, che ci connette con amici e familiari.

Tuttavia, per le aziende, WhatsApp si è evoluto in una potente piattaforma chiamata WhatsApp Business Platform, un canale diretto e altamente coinvolgente per la connessione con i clienti esistenti, raggiungere gli utenti WhatsApp su larga scala e persino promuovere contenuto di marketing.

🔎 Lo sapevi? Sebbene WhatsApp sia stato lanciato nel 2009, l'azienda ha rilasciato la piattaforma WhatsApp Business solo nel 2018.

Sebbene i messaggi rapidi e gratis offrano alle aziende una flessibilità creativa, è necessaria una struttura per usufruire appieno del potenziale di WhatsApp in termini di scalabilità. Pensa agli aggiornamenti sugli ordini, ai promemoria o persino alle campagne promozionali che incoraggiano gli acquisti ripetuti.

È qui che l'utilizzo dei modelli di messaggi WhatsApp Business diventa essenziale. Garantiscono che le tue comunicazioni, dalle richieste dei clienti ai messaggi di transazione fino al marketing mirato, vengano inviate senza intoppi, senza incontrare ostacoli o violare le politiche di Meta.

Questa guida ti illustrerà alcuni di questi modelli e ti spiegherà come garantire che il formattare dei tuoi messaggi aziendali e la categoria di modelli scelta siano perfettamente in linea con le aspettative della piattaforma.

cosa sono i modelli di messaggi WhatsApp Business?*

Considera i modelli di messaggi WhatsApp Business come modelli di conversazione strutturati e preapprovati per la tua azienda.

WhatsApp consente di avviare una conversazione con un utente solo dopo che questi ha dato il suo consenso esplicito. Non è possibile inviare qualsiasi messaggio, ma è necessario utilizzare un modello di messaggio pre-approvato (ad esempio, promemoria di appuntamenti, aggiornamenti sugli ordini, promozioni).

Inoltre, se la "finestra di assistenza clienti" di 24 ore è scaduta (ovvero sono trascorse più di 24 ore dall'ultimo messaggio inviato dall'utente), è necessario utilizzare un modello approvato per contattarlo, sia che si tratti di inviare un aggiornamento sull'ordine, una conferma di pagamento, un aggiornamento sull'account o anche un avviso di vendita a tempo limitato.

🤝 Promemoria: ogni nuovo modello deve rispettare specifiche regole di formattare e rientrare in una categoria designata. L'approvazione di un nuovo modello fa parte del processo, spesso gestito tramite WhatsApp Manager o direttamente tramite gli strumenti dell'account, anche dai client desktop WhatsApp.

🎁 Lettura bonus: Vantaggi e svantaggi di WhatsApp

Modelli di messaggi WhatsApp Business in sintesi

cosa rende efficace un modello di messaggio WhatsApp Business*

Un buon modello di messaggio WhatsApp Business è chiaro, strutturato e in linea con le politiche di messaggistica di Meta. Dovrebbe trasmettere il messaggio desiderato rispettando il formattare del modello e i criteri di utilizzo:

*formattare correttamente: scegli modelli che seguono le regole di denominazione di Meta (pensa a caratteri alfanumerici minuscoli, numeri e trattini bassi per il nome del modello). Questo ti aiuterà a superare il processo di approvazione dei modelli ed evitare rifiuti durante l'invio tramite l'API di gestione aziendale

Obiettivo chiaro: scegli il modello giusto tra le seguenti categorie: Utilità, Autenticazione o Marketing. Questo è fondamentale per aiutare WhatsApp a comprendere il contesto del tuo messaggio, assicurando che venga contrassegnato correttamente

Personalizzazione intelligente: seleziona modelli con parametri variabili per seleziona modelli con parametri variabili per creare messaggi personalizzati . In questo modo le tue comunicazioni risulteranno su misura e autentiche, garantendo che i tuoi messaggi e il tuo lavoro richiesto abbiano risonanza e non appaiano generici

*struttura di qualità: utilizza modelli che ti consentono di scrivere in un formato di messaggio altamente strutturato per garantire leggibilità e conformità. Ciò è fondamentale per una consegna fluida tramite l'API di WhatsApp Business e per mantenere la qualità complessiva dei modelli

contenuto pertinente*: scegli modelli che allineino il messaggio al caso d'uso previsto, come modelli di autenticazione o modelli di supporto clienti. In questo modo il modello corrisponderà ai tuoi obiettivi e ridurrà le possibilità che Meta ne neghi l'approvazione

Controlli di conformità: il modello di messaggio WhatsApp Business scelto deve evitare di includere dati sensibili, come numeri di account finanziari o altri identificatori sensibili, direttamente all'interno del modello. La protezione della privacy degli utenti è fondamentale e garantisce che lo stato di approvazione dei modelli rimanga sicuro durante tutte le campagne di marketing su WhatsApp

Impatto misurabile: prendi in considerazione modelli con metriche di campagna per il monitoraggio di ciò che funziona. Allinea questi dati con l'API di WhatsApp Business e le prestazioni dei modelli di marketing per adeguare la tua strategia in tempo reale e ridurre il feedback negativo

modelli gratis di messaggi WhatsApp Business*

🧠 Curiosità: il 67% degli utenti è più propenso a interagire con un'azienda che invia messaggi su WhatsApp rispetto a quelle che utilizzano email o SMS. Ecco perché creare il modello di messaggio WhatsApp Aziendale giusto può influire direttamente sul tasso di risposta della tua campagna.

Esploriamo i modelli di messaggi WhatsApp ad alte prestazioni che semplificano tutto, dalle vendite flash ai flussi di onboarding. Ecco alcuni esempi di modelli di messaggi WhatsApp apprezzati dai marchi. Questi modelli sono già formattati per la piattaforma WhatsApp Business, quindi puoi iniziare subito.

1. Modelli carosello

tramite WhatsApp

I modelli Carousel ti consentono di inviare fino a 10 schede ricche di immagini in un unico messaggio WhatsApp. Ogni scheda offre supporto per immagini, brevi descrizioni e pulsanti cliccabili, trasformando i tuoi messaggi in mini cataloghi facili da sfogliare.

Inoltre, il layout aggiunge struttura e praticità di scorrimento. Il formattare mantiene gli utenti coinvolti senza sovraccaricarli con contenuto eccessivo in una sola volta.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mostra più prodotti o offerte utilizzando le schede carosello

Allega immagini e video a ciascuna scheda per rafforzare l'appeal visivo della tua offerta

Assegna pulsanti per CTA come Acquista ora o Ulteriori informazioni

Personalizza ogni scheda con diversi dettagli sui prodotti o servizi

🔑 Ideale per: team di e-commerce e responsabili marketing che gestiscono campagne incentrate sui prodotti

➡️ Per saperne di più: I vantaggi essenziali di WhatsApp per l'aziendale che dovresti conoscere

2. Modelli in offerta per un periodo limitato

tramite WhatsApp

I modelli di offerte a tempo limitato sono pensati per campagne dinamiche che puntano sull'urgenza per stimolare la risposta. Sono dotati di un titolo dell'offerta e di un timer opzionale integrato nel messaggio, che ti aiutano a sollecitare decisioni più rapide.

Utilizzalo per pubblicizzare vendite flash, offerte per nuovi utenti o sconti personalizzati. Il layout strutturato offre supporto a contenuti multimediali avanzati, pulsanti e personalizzazione dinamica, il tutto ottimizzato per catturare l'attenzione e incoraggiare l'azione prima della scadenza.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Evidenzia le offerte urgenti con i timer di scadenza integrati

Includi codici promozionali o coupon utilizzando i pulsanti di copia

Indirizza il traffico con pulsanti CTA come Visita il sito o Richiedi ora

Crea FOMO attraverso campagne personalizzate a tempo limitato

🔑 Ideale per: marchi DTC, esperti di marketing orientati alla crescita e team commerciali che gestiscono comunicazioni urgenti

📚 Leggi anche: Come utilizzare la comunicazione video asincrona per migliorare il lavoro da remoto

3. Modello di conferma dell'ordine

tramite WhatsApp

I modelli di conferma dell'ordine offrono agli utenti chiarezza immediata dopo l'acquisto. Sono concisi, strutturati e in genere includono variabili quali ID dell'ordine, importo e dettagli di consegna. Questi messaggi in uscita contribuiscono a ridurre i ticket di supporto e a creare un'esperienza post-acquisto più prevedibile.

Il tono è di funzione e affidabilità, esattamente ciò che gli utenti si aspettano dopo una transazione. Aiutano inoltre le aziende a rimanere conformi, riducendo al contempo inutili scambi con il cliente.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Conferma gli acquisti con dettagli dinamici sull'ordine

Condividi link di monitoraggio e Sequenza di consegna

Includi le informazioni sul supporto clienti direttamente nel messaggio

Riduci la confusione post-acquisto con aggiornamenti chiari

🔑 Ideale per: marchi al dettaglio, partner logistici e servizi di sottoscrizione

💡 Suggerimento professionale: utilizza nomi diversi per i modelli quando esegui test A/B sui messaggi; anche le modifiche minori richiedono approvazioni separate da Meta e duplicare un modello esistente per creare una variante aiuta a monitorare le prestazioni senza influire sull'originale.

4. Modello di promemoria per appuntamenti

tramite WhatsApp

I modelli di promemoria per gli appuntamenti sono semplici ma efficaci promemoria che aiutano a ridurre le prenotazioni mancate. Questi modelli di messaggi approvati includono dettagli quali l'ora, la posizione e i nomi dei rappresentanti dell'assistenza, utilizzando segnaposto per garantire la coerenza.

Vengono inviati prima degli appuntamenti programmati e offrono ai clienti la possibilità di confermare, riprogrammare o annullare, il tutto da WhatsApp. Questi messaggi sono particolarmente utili per i settori dei servizi, dove la tempistica è fondamentale e la presenza è essenziale.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Invia promemoria agli utenti degli appuntamenti imminenti e assicurati la condivisione degli orari esatti degli appuntamenti con loro

Consenti la riprogrammazione tramite pulsanti di risposta rapida

Imposta le risposte automatiche di WhatsApp per confermare immediatamente la ricezione e gestire le aspettative

Aggiungi allegato con informazioni sulla posizione o link di supporto per facilitare la navigazione

🔑 Ideale per: aziende aziendali che offrono servizi come cliniche, saloni di bellezza, consulenti, servizi di riparazione e altri

📚 Leggi anche: Come effettuare la modifica dei messaggi WhatsApp dopo averli inviati

5. Modello per la raccolta di feedback

tramite WhatsApp

I modelli di feedback offrono un modo non invadente per raccogliere feedback post-interazione direttamente su WhatsApp. Che si tratti di post-consegna, post-acquisto o dopo la risoluzione di un ticket di supporto clienti, questi modelli sono strutturati per risposte con un solo clic o semplici sistemi di valutazione.

Questo ti aiuta a cogliere il sentimento autentico senza bisogno di app o moduli aggiuntivi. È anche un modo intelligente per il monitoraggio della qualità del servizio in tempo reale.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Invia domande di follow-up dopo un'interazione con il cliente o un servizio

Utilizza le risposte rapide per risposte veloci e strutturate

Fai il monitoraggio del sentiment degli utenti senza uscire da WhatsApp

Chiudi il cerchio sulle query di supporto o sugli acquisti

🔑 Ideale per: team del supporto clienti, operatori di servizio e responsabili CX

➡️ Per saperne di più: Le migliori app di team per chattare per team aziendali

Limiti dei modelli di WhatsApp Business

Sebbene i modelli di messaggi WhatsApp Business offrano struttura e portata, sono soggetti a regole rigide che impongono limiti alle modalità di comunicazione delle aziende.

🔎 Lo sapevi? Il bot di approvazione dei modelli di WhatsApp segue le regole in modo così rigoroso che anche un segno di punteggiatura mancante o un segnaposto non corrispondente può trigger un rifiuto. Alcuni esperti di marketing testano i modelli inviando intenzionalmente versioni errate per capire cosa viene segnalato.

Ecco alcune delle restrizioni più importanti da tenere a mente:

ritardi nell'approvazione*: ogni modello deve essere sottoposto al processo di revisione di Meta, che può richiedere da pochi minuti a 24 ore. In caso di problemi formattare, violazioni delle politiche o linguaggio poco chiaro, il modello potrebbe essere rifiutato, ritardando campagne o aggiornamenti urgenti

Interattività limitata : i modelli non supportano : i modelli non supportano la collaborazione in tempo reale a meno che l'utente non risponda entro 24 ore. Questa restrizione significa che i follow-up o le conversazioni continue richiedono spesso un altro messaggio approvato, rendendo più difficile mantenere lo slancio nelle interazioni con i clienti

Restrizioni di categoria : alcuni formati utili, come le offerte a tempo limitato, non possono essere utilizzati nella categoria Utilità. Se il tuo messaggio non corrisponde allo scopo preapprovato di una categoria, non sarà accettato, anche se è utile per l'utente

Regole di personalizzazione rigide: durante la creazione dei modelli WhatsApp è possibile personalizzare solo i parametri variabili predefiniti e rigidi. Il tentativo di aggiungere testo personalizzato al di fuori di questi parametri può dare come risultato il rifiuto o problemi di consegna, riducendo la flessibilità che spesso i professionisti del marketing si aspettano

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative a WhatsApp per l'aziendale

Modelli WhatsApp alternativi

Se stai cercando alternative valide a WhatsApp Business per coordinare le campagne, prova ClickUp, l'app tutto per il lavoro. Invece di destreggiarti tra strumenti separati per chattare, file e attività, ClickUp centralizza tutto in un unico spazio di lavoro AI convergente, in modo che il tuo team possa pianificare, eseguire e monitorare le campagne senza perdere il contesto.

Con ClickUp Chat, le conversazioni in tempo reale si svolgono proprio accanto ai tuoi progetti. Puoi trasformare istantaneamente un messaggio in un'attività, collegare le chat a documenti o risorse pertinenti e garantire che ogni aggiornamento rimanga collegato al lavoro a cui si riferisce. Il risultato? Preparazione più rapida delle campagne, messaggistica coerente tra i team e zero perdite di tempo nella ricerca di informazioni su app sparse.

I modelli di comunicazione già pronti di ClickUp semplificano anche la pianificazione e l'esecuzione delle campagne. Vediamo come i seguenti modelli alternativi di WhatsApp aiutano a gestire, effettuare la modifica e la condivisione delle informazioni in modo facile:

1. Modello di messaggio istantaneo ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza le conversazioni del team e struttura le regole di messaggistica interna con il modello di messaggio istantaneo ClickUp

Le query dei clienti richiedono spesso una risposta immediata, soprattutto nei settori incentrati sui servizi. Creato per centralizzare la comunicazione, il modello di messaggio istantaneo ClickUp ti offre uno spazio dedicato per gestire, pianificare e effettuare il monitoraggio delle conversazioni interne ed esterne tra i vari reparti. Monitora le chat interne, tagga i membri del team e crea un archivio consultabile delle idee e delle approvazioni dei messaggi WhatsApp in un unico posto.

I team possono creare risposte predefinite, classificare le richieste più comuni e incorporare link, domande frequenti o moduli per ridurre al minimo le comunicazioni avanti e indietro. Il formattare imita le interfacce di chat, favorendo azioni rapide con un minimo cambio di contesto. Ciò aiuta i membri del team a coordinarsi tra ruoli e fusi orari, offrendo ai leader visibilità sui tempi di risposta ai messaggi e sulla velocità di risoluzione dei problemi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Crea formattare messaggi riutilizzabili per diversi scenari aziendali

Organizza i messaggi in categorie per un filtraggio e un'azione più rapidi

Tieni traccia dei tempi di risposta e del follow-up dei clienti direttamente dalla bacheca dei messaggi

Migliora la collaborazione sul posto di lavoro in merito al tono dei messaggi, al formattare e alla categoria dei modelli con la co-modifica in tempo reale

🔑 Ideale per: team del supporto clienti, rappresentanti commerciali e help desk interni che gestiscono cicli di comunicazione rapidi

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain, l'assistente AI nativo di ClickUp, per redigere in pochi secondi modelli di messaggi WhatsApp approvati da Meta. Basta indicare lo scopo, il pubblico e il tono e genererà un testo strutturato e personalizzabile che potrai sottoporre per l'approvazione, risparmiando ore di scrittura manuale. Ecco un esempio di prompt e output per iniziare: Crea modelli di messaggi WhatsApp Business e messaggi per promozioni, offerte, aggiornamenti sugli ordini e altro ancora in pochi secondi con ClickUp Brain

2. Modello di matrice di messaggistica ClickUp

Ottieni un modello gratis Allinea il piano dei messaggi tra le campagne con il modello ClickUp Messaging Matrix

Il modello ClickUp Messaging Matrix offre un layout strutturato per definire chi riceve quale messaggio, quando e come. Utilizzalo per mappare i segmenti di pubblico, assegnare obiettivi di comunicazione e allineare il tipo di messaggio giusto al canale giusto.

È particolarmente utile quando si gestiscono più campagne, segmenti e casi d'uso, come messaggi di transazione o offerte a tempo limitato. Il layout consente di organizzare i messaggi per tipo di pubblico, obiettivo e stato di approvazione, il tutto con pochi clic.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Adatta il formattare dei messaggi alle esigenze del pubblico e ai canali preferiti

Pianifica l'invio dei messaggi in base alla campagna o alla fase del ciclo di vita

Tieni traccia dello stato utilizzando visualizzare come la mappa dei messaggi e il piano di comunicazione

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per etichetta le categorie dei modelli, formattare e le finestre di consegna

🔑 Ideale per: strateghi di marketing, responsabili della comunicazione interna e project managers che organizzano la messaggistica omnicanale

💡 Suggerimento professionale: se la comunicazione errata sta rallentando il tuo team, la soluzione è creare una solida strategia di comunicazione. Concentrati su questi obiettivi di comunicazione SMART per aumentare la chiarezza, la collaborazione e il successo collettivo: Elimina il gergo tecnico e vai dritto al punto, assicurandoti che ogni messaggio sia compreso al primo colpo

Incoraggia il tuo team ad ascoltare e comprendere, piuttosto che limitarsi ad aspettare di esprimere le proprie opinioni. Parafrasare e chiarire le domande è la chiave

Promuovi domande aperte e scoraggia attivamente le supposizioni. Domande migliori portano a intuizioni più profonde

Definisci in anticipo obiettivi, responsabilità e scadenze. Utilizza lo strumento di comunicazione più adatto al messaggio (ad esempio, email per comunicazioni formali, chat per aggiornare mentre si chatta)

Crea un ambiente in cui il flusso delle informazioni è libero, riducendo i malintesi e rafforzando la fiducia a tutti i livelli

3. Modello di comunicazione per i dipendenti ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea un allineamento interno tra i team con il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp

Per tenere informati i dipendenti non basta un semplice messaggio su Slack o Facebook Messenger. Il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp ti offre uno spazio di lavoro dedicato per organizzare la titolarità delle attività, mantenere la pianificazione dei messaggi con visibilità e impostare flussi di lavoro di revisione. Include intestazioni standardizzate, categorizzazione degli argomenti e sezioni di azione per evitare comunicazioni errate e sovraccarico di messaggi.

Puoi personalizzare la frequenza delle comunicazioni, impostare elenchi di distribuzione per reparto e persino raccogliere conferme di lettura o feedback su argomenti delicati. Che si tratti di rimanere aggiornati sulle politiche delle risorse umane o di celebrare i successi settimanali del team, questo modello garantisce una comunicazione coerente e coinvolgente in tutta l'organizzazione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività relative alla comunicazione con stati e scadenze chiari

Collega gli elementi di comunicazione ad attività, politiche o annunci

Personalizza i campi per comunicazioni o aggiornamenti specifici per reparto

Archivia documenti, messaggi e aggiornamenti relativi al negozio in un unico luogo di condivisione

🔑 Ideale per: team operativi, risorse umane o marketing che lavorano alla gestione di team interfunzionali, alla comunicazione ordinaria con i dipendenti e all'allineamento interno attraverso un modello approvato

Ecco cosa ha detto Samantha Dengate, Senior Project Manager di Diggs, sull'utilizzo di ClickUp per le comunicazioni aziendali:

Prima di ClickUp, le riunioni e le comunicazioni via email avanti e indietro portavano a un buco nero in cui gli elementi venivano lasciati invisibili e incustoditi. Per questo motivo, le attività non venivano riviste in tempo e nessuno sapeva come stava andando lo sviluppo creativo. Ora, tutti i membri del team possono vedere chiaramente quando sono previste le azioni da intraprendere, chattare e collaborare all'interno delle attività.

Prima di ClickUp, le riunioni e le comunicazioni via email avanti e indietro portavano a un buco nero in cui gli elementi venivano lasciati invisibili e incustoditi. Per questo motivo, le attività non venivano riviste in tempo e nessuno sapeva come stava andando lo sviluppo creativo. Ora, tutti i membri del team possono vedere chiaramente quando sono previste le azioni da intraprendere, chattare e collaborare all'interno delle attività.

4. Modello di piano di comunicazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Struttura i tuoi obiettivi di messaggistica WhatsApp per diversi progetti e campagne con il modello di piano di comunicazione ClickUp

Avere una strategia di comunicazione chiara è fondamentale per ogni iniziativa di marketing di successo. Il modello di piano di comunicazione ClickUp delinea in un unico posto gli obiettivi, il pubblico di destinazione, i messaggi chiave, le sequenze e i metodi di valutazione per ogni campagna. È progettato per progetti complessi come il lancio di prodotti o transizioni interne che richiedono il coinvolgimento degli stakeholder.

Ogni comunicazione è collegata a una sequenza di consegna specifica e a un titolare designato, riducendo le incertezze. I dashboard integrati visualizzano lo stato e i feedback, aiutando i team a perfezionare il loro approccio nel tempo.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Definisci gli obiettivi per i flussi di messaggi transazionali, di marketing e di onboarding

Elenco i canali di comunicazione e assegna le responsabilità relative ai modelli

Monitora lo stato con le visualizzazioni ClickUp integrate, come Calendario, vista Gantt ed Elenco

Mantieni la documentazione accessibile per la conformità e gli audit

🔑 Ideale per: responsabili di programma, capi progetto e team di gestione del cambiamento che implementano iniziative in più passaggi tramite un account WhatsApp Business

📮ClickUp Insight: mentre il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei in meno di 10 minuti, il 15% impiega più di 2 ore per rispondere. Questo mix di risposte fulminee e risposte ritardate può creare lacune nella comunicazione e rallentare la collaborazione. Con ClickUp, tutti i tuoi messaggi, attività e aggiornamenti sono in un unico posto, assicurando che nessuna conversazione rimanga in sospeso e che tutti rimangano in sincronizzazione, indipendentemente dalla rapidità o lentezza delle loro risposte.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per piani di comunicazione di progetto: Excel, Word e ClickUp

5. Modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione ClickUp

Ottieni un modello gratis Mantieni i team allineati con il modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp

Il modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp è uno strumento completo per delineare la strategia, impostare la cadenza delle comunicazioni e assegnare i ruoli per varie iniziative aziendali. Aiuta i team a definire gli obiettivi strategici, identificare le lacune nella comunicazione e implementare piani d'azione con traguardo.

Che tu stia inserendo nuovi membri nel team o organizzando un piano di implementazione per diverse categorie di modelli di messaggi WhatsApp, questo layout di modello mantiene tutto strutturato e misurabile. Oltre alla semplice pianificazione, include strumenti integrati per il monitoraggio delle responsabilità, modelli di riunione e cicli di feedback per migliorare la trasparenza interna e la reattività.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna le responsabilità di comunicazione con sequenza e metriche per il monitoraggio dello stato

Analizza le prestazioni della comunicazione utilizzando dashboard personalizzate

Ripeti le strategie di messaggistica in base al feedback e alla partecipazione del team

Monitora i progressi del team utilizzando tag di stato e dashboard di condivisione

🔑 Ideale per: team di comunicazione interna, leadership e organizzazioni che danno priorità al coinvolgimento del team

➡️ Per saperne di più: Il miglior software di comunicazione interna per il lavoro

6. Modello di lavagna online per il piano di comunicazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza il flusso dei tuoi messaggi WhatsApp con il modello di lavagna online ClickUp Communications Plan

Chi pensa in modo visivo apprezzerà il modello di lavagna online per il piano di comunicazione ClickUp, che offre un approccio in stile tela per mappare i flussi, i canali e i tempi di comunicazione. Utilizzalo per tracciare i tipi di messaggi, assegnare i traguardi e determinare i canali di consegna, il tutto prima di mettere in produzione i modelli.

Il modello include blocchi che puoi trascinare e rilasciare in ordine per mappare i segmenti di pubblico, i tipi di messaggi, le idee di contenuto e i mezzi di consegna. Disegna frecce per indicare la sequenza dei messaggi, etichetta i feedback loop e assegna un codice colore in base alla priorità o al titolare. È flessibile, facile da usare per i principianti e ottimo per allineare i team nelle varie fasi della campagna senza dover ricorrere a complessi strumenti di gestione delle attività.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Crea un flusso visivo di messaggi in base al tipo, allo stato o al titolare del team

Piano i punti di contatto della comunicazione prima della creazione dei modelli

Tagga gli stakeholder e allinea i team utilizzando note adesive e connettori

Utilizzali durante il lancio delle campagne o le revisioni delle strategie per mappare tutto in tempo reale

🔑 Ideale per: comunicatori visivi, responsabili di progetto e pianificatori di campagne che gestiscono comunicazioni con più parti interessate

Sfrutta al massimo le funzionalità/funzione di piano e collaborazione di ClickUp Whiteboards. Guarda come:

💡 Suggerimento professionale: puoi monitorare la valutazione della qualità di un modello tramite la dashboard di WhatsApp Business Manager: se diminuisce, sospendi le campagne che utilizzano quel modello e rielabora il testo. Valutazioni basse possono portare alla disattivazione del modello senza avviso.

7. Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team ClickUp

Ottieni un modello gratis Monitora i ruoli di messaggistica e le sincronizzazioni con il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrix

Per le aziende che gestiscono campagne WhatsApp su più team, è fondamentale tenere sotto controllo le responsabilità e rispettare i programmi delle riunioni. Il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrix ti aiuta a gestire chi è responsabile di cosa, quando avvengono i check-in e come fluisce il flusso della comunicazione tra i canali.

Elimina le riunioni superflue, chiarisci le lacune comunicative e stabilisci la titolarità per i follow-up. Promuove un uso efficiente del tuo tempo e garantisce la responsabilità su larga scala.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Definisci la titolarità per ogni fase della creazione e revisione dei messaggi WhatsApp

Imposta sincronizzazioni ricorrenti legate alle scadenze delle campagne e alle approvazioni dei messaggi

Standardizza i tipi di riunioni del team, la frequenza e i formati di documentazione

Utilizza le visualizzazioni integrate per monitorare lo stato dei messaggi e il completamento delle attività

🔑 Ideale per: gestori del team, coordinatori operativi e responsabili di reparto che desiderano ottimizzare la sincronizzazione interna

➡️ Per saperne di più: Le migliori app di messaggistica all-in-one

piano, monitoraggio ed esegui i messaggi WhatsApp con ClickUp*

Gestire i modelli di messaggi WhatsApp Business tra team, Sequenza e approvazioni diventa più facile con il sistema giusto. La libreria di modelli di comunicazione di ClickUp fornisce la struttura per pianificare campagne, assegnare titolarità, monitorare lo stato dei modelli e mantenere la coerenza, il tutto senza il disordine di documenti e thread di chat sparsi.

Che tu stia lanciando una nuova campagna di marketing o monitorando gli aggiornamenti delle transazioni, questi modelli ti aiutano a garantire che tutto proceda senza intoppi e senza congetture. Dalla pianificazione dei messaggi al monitoraggio in tempo reale, puoi adattare ogni modello al tuo specifico flusso di lavoro WhatsApp.

Inoltre, se stai creando un processo di messaggistica scalabile che tutto il tuo team possa seguire, i modelli pronti all'uso di ClickUp sono un ottimo punto di partenza.

Iscriviti gratis su ClickUp per semplificare il flusso di lavoro della messaggistica aziendale!