I 15 migliori modelli Asana per il lancio di prodotti per i team

Il lancio di un prodotto è una reazione a catena. Se la progettazione subisce ritardi, gli ingegneri e il reparto QA rimangono in attesa. Se il contenuto è in ritardo, il reparto marketing ha meno tempo per elaborare un piano ed eseguire la campagna di lancio.

Prima che te ne accorga, il "giorno del lancio" che hai segnato mesi fa sta scivolando via. Un modello di lancio di prodotto Asana ti aiuta a mantenere ogni elemento nell'ordine giusto.

In questo post del blog condivideremo 15 modelli Asana che puoi utilizzare per modificare il modo in cui si muove il tuo flusso di lavoro. Inoltre, condivideremo alcuni modelli ClickUp bonus per una maggiore flessibilità, struttura e collaborazione senza soluzione di continuità nel lancio.

Panoramica dei modelli per il lancio di prodotti

Ecco una tabella riassuntiva dei modelli di lancio di prodotti Asana e ClickUp elencati in questo blog:

Cosa rende efficace un modello per il lancio di un prodotto Asana?

Un buon modello di lancio di prodotto Asana suddivide il lancio in fasi chiare con assegnazioni di attività interfunzionali, dipendenze integrate e punti di controllo go/no-go.

Ecco cosa cercare quando si sceglie un modello di gestione dei prodotti:

Include dettagli essenziali sul lancio come obiettivi, Sequenza e attività cardine.

Consente di assegnare ruoli agli stakeholder di diversi team.

Centralizza specifiche, progetti, messaggi e documenti informativi.

Mappa le sequenze e le dipendenze delle attività per individuare tempestivamente eventuali conflitti ed evitare ritardi.

Personalizza i campi e i flussi di lavoro per ogni lancio da utilizzare come modelli riutilizzabili per progetti futuri.

Consente una collaborazione senza soluzione di continuità utilizzando commenti e integrazioni con strumenti di terze parti.

🧠 Curiosità: il primo lancio di prodotto trasmesso in televisione avvenne nel 1941, quando Bulova mandò in onda uno spot di 10 secondi durante una partita di baseball. Il costo fu di 9 dollari e segnò l'inizio dell'uso dei mass media per promuovere un nuovo prodotto.

Modelli gratis per il lancio di prodotti Asana

Non è necessario partire da zero o pagare un extra per eseguire un lancio senza intoppi in Asana. Questo strumento di gestione dei prodotti offre modelli gratis e pronti all'uso che coprono tutto, dall'impostazione delle attività cardine all'assegnazione delle attività e al monitoraggio delle scadenze.

Ecco i 15 migliori modelli Asana per il lancio di prodotti.

1. Modello per il lancio di un prodotto di Asana

tramite Asana

Questo modello funge da centro di comando per la pianificazione del lancio di un prodotto. Raccoglie scadenze, dipendenze, risorse e aggiornamenti di stato in un unico spazio di condivisione.

Le attività sono strutturate visivamente in visualizzazioni Sequenza, Bacheca, Elenco o Calendario. Ciò semplifica il coordinamento dei team interfunzionali, l'identificazione tempestiva dei conflitti di pianificazione e la condivisione degli aggiornamenti sui progressi in tempo reale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Coordina attività di lancio interfunzionali, campi personalizzati e visualizzazioni di progetto.

Accedi alle risorse chiave, come specifiche, design e messaggistica, all'interno di Asana tramite allegati e integrazioni.

Visualizza i tempi di lancio utilizzando la vista Gantt per individuare le dipendenze.

📌 Ideale per: piccoli team di marketing, progettazione e sviluppo che desiderano una sequenza strutturata per rimanere sulla stessa pagina.

🚀 Controllo del lancio: Il lancio dell'iPhone da parte di Apple nel 2007 è spesso citato come il gold standard delle presentazioni di prodotti moderni, ma ciò che lo ha reso iconico non è stata solo la tecnologia. Steve Jobs ha strutturato il keynote come un'opera teatrale in tre atti, creando suspense prima di rivelare che l'iPod, il telefono e il comunicatore Internet erano un unico dispositivo.

2. Modello di roadmap di prodotto di Asana

tramite Asana

Il modello ti offre una panoramica chiara e di alto livello della tua strategia di prodotto. Raccoglie iniziative, scadenze e priorità in un unico posto, in modo che i team possano allinearsi su ciò che verrà dopo.

Con campi integrati per ambito, lavoro richiesto e stato, questo modello di roadmap del progetto garantisce che le parti interessate comprendano sia il quadro generale che i dettagli tattici della tua roadmap. Questa flessibilità aiuta i product manager a bilanciare le risorse, anticipare gli ostacoli e condividere gli aggiornamenti sullo stato con la leadership.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tiene traccia dello stato utilizzando etichette di stato come Non iniziato, in corso e Lanciato.

Organizza gli elementi della roadmap in base all'ambito, al lavoro richiesto o al tema per allinearli agli obiettivi dell'azienda SaaS.

Modifica le scadenze, ridefinisci le priorità e collabora con le parti interessate per ottenere un consenso tempestivo.

📌 Ideale per: Product manager e team interfunzionali che desiderano una roadmap di prodotto ripetibile e visiva per allineare le priorità, condividere la condivisione delle tempistiche e pianificare il piano per il lancio delle funzionalità.

3. Modello per il lancio di prodotti di marketing di Asana

tramite Asana

Questo modello garantisce coesione a ogni lancio di marketing di prodotto. Consolida i tuoi obiettivi, i messaggi, le tempistiche e la comunicazione del team con visualizzazioni integrate e monitoraggio dello stato. Consente inoltre ai team interfunzionali di rimanere allineati, agire rapidamente e adattarsi ai cambiamenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza il tuo lancio su una Sequenza in modo da poter identificare le dipendenze delle attività ed evitare conflitti di pianificazione.

Allinea i team di marketing, prodotto e del supporto per avere un'unica fonte di verità.

Offre aggiornamenti di stato integrati, riducendo le lunghe thread di email.

📌 Ideale per: team di marketing di prodotto che desiderano un framework di lancio affidabile e collaborativo con funzionalità/funzione integrate.

💡 Suggerimento professionale: crea cicli di lancio, non eventi isolati. Ogni contenuto, demo o tweet dovrebbe essere collegato a un'altra risorsa o azione. Pensa in termini di composti, non di esplosioni isolate.

4. Modello di programma di produzione di Asana

tramite Asana

Questo modello di lancio di prodotto Asana aiuta a mantenere prevedibili le tempistiche di produzione, anche in caso di ritardi imprevisti. Descrive l'intero processo di produzione, dai dettagli dell'ordine e dai materiali richiesti alla tempistica delle attività e alle stime di consegna.

I modelli di pianificazione della produzione vengono solitamente utilizzati nella produzione manifatturiera, dove è comune produrre centinaia, o addirittura migliaia, di prodotti al giorno. Questa chiarezza ti aiuta a ottenere una previsione precisa dei colli di bottiglia, a confrontare la produzione secondo il piano con quella effettiva e a mantenere un'esecuzione coerente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tiene traccia dello stato di produzione e delle date di scadenza per tenere aggiornati gli stakeholder sui progressi e sulle sequenze.

Include campi relativi alla quantità e alle materie prime per confrontare la produzione nel piano con quella effettiva, con supporto alla pianificazione delle risorse.

Si integra con strumenti di file come Google Drive, Dropbox e OneDrive per un facile accesso alle specifiche e ai media.

📌 Ideale per: team di produzione, fabbricazione e operazioni che mirano a eliminare i ritardi, gestire flussi di lavoro complessi e garantire consegne puntuali.

5. Modello di backlog di prodotto di Asana

tramite Asana

Vuoi gettare le basi per flussi di lavoro Agile efficienti? Questo modello di lancio di prodotto Asana offre un framework riutilizzabile per garantire che i backlog siano coerenti, dettagliati e pronti per essere scalati. Dalle richieste di funzionalità/funzione al monitoraggio dei bug, ogni elemento del backlog include dettagli chiave, come la priorità delle attività e i punti della storia, in modo che gli sviluppatori sappiano su cosa lavorare in seguito.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora l'iter di ogni attività, allinea le attività agli sprint e assicurati che nulla venga tralasciato.

Ottieni supporto per gli elementi Agile essenziali per passare attraverso gli elementi del backlog.

Ricevi aggiornamenti di automazione e sullo stato per ridurre il monitoraggio manuale.

📌 Ideale per: team Agile e Scrum, in particolare product manager e team di sviluppo, che necessitano di un modello flessibile per gestire backlog di grandi volumi.

🚀 Controllo del lancio: il famigerato lancio della "New Coke" da parte della Coca-Cola nel 1985 fu un fallimento, ma stranamente aumentò la fedeltà alla Coca-Cola originale. Le proteste furono così forti che l'azienda riportò la formula originale entro tre mesi.

6. Modello di ricerca di mercato di Asana

tramite Asana

Questo modello di ricerca di mercato offre un approccio ripetibile per promuovere progetti di analisi di mercato. Sono disponibili sezioni predefinite per definire gli obiettivi di ricerca, delineare i profili degli acquirenti, selezionare i metodi di ricerca, raccogliere dati e redigere riepiloghi/riassunti.

All'interno di Asana, il modello personalizzato supporta moduli intelligenti, dashboard e visualizzazioni multiple. Questo ti aiuta a raccogliere risposte, visualizzare il stato e fornire approfondimenti accurati.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora le attività di ricerca e i KPI e le metriche di gestione dei prodotti nelle dashboard per una visibilità immediata sullo stato e sul carico di lavoro.

Filtra per pubblico, categoria e priorità in modo da non perdere mai di vista le tue intuizioni.

Raccogli le risposte ai sondaggi e le richieste in modo semplice con i moduli standardizzati di Asana.

Visualizza i flussi di lavoro di ricerca nelle viste Elenco, Bacheca o Sequenza per gestire il brainstorming attraverso la reportistica.

📌 Ideale per: Startup, team di prodotto, consulenti e team di marketing che desiderano semplificare le loro ricerche di mercato.

📣 Sei curioso di sapere come utilizzare l'IA per attività di marketing come il lancio di un prodotto? Guarda questo video:

7. Modello di mappa del percorso del cliente di Asana

tramite Asana

Il modello di lancio di prodotto Asana rende più chiara l'esperienza del cliente. Puoi mappare tutto, dalla consapevolezza alla promozione, aiutando i team a individuare dove gli utenti hanno successo e dove incontrano difficoltà. A differenza delle presentazioni statiche, questo modello mantiene la sincronizzazione con il tuo team, così puoi acquisire informazioni e agire in base al feedback in tempo reale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora le azioni dei clienti, i punti di contatto e i punti critici in tutte le fasi, come la consapevolezza, l'onboarding e la fidelizzazione.

Raccogli feedback, opinioni e priorità utilizzando moduli e campi personalizzati per ottenere informazioni strutturate.

Visualizza il tuo percorso con dashboard che mostrano a colpo d'occhio gli OKR dei prodotti , lo stato, le lacune e le tendenze dei dati.

📌 Ideale per: team interfunzionali, come marketing, UX, prodotto e customer success, che necessitano di un framework basato sui dati per portare avanti il processo di gestione del rilascio.

🚀 Controllo del lancio: Nel 2019, Tesla ha lanciato il suo Cybertruck con una dimostrazione del vetro "infrangibile" che... beh, si è frantumato. Quello che sembrava un disastro si è trasformato in un momento virale, raccogliendo milioni di impressioni e alimentando i preordini.

8. Modello di grafico Gantt per il lancio di un prodotto di Asana

tramite Asana

Questo modello di lancio di prodotto Asana trasforma la pianificazione del progetto in una roadmap visiva, visualizzando attività, scadenze e ruoli del team in un formato di Sequenza orizzontale. Non è necessario creare un diagramma di Gantt da zero ogni volta. Si ottiene un framework riutilizzabile che mostra come i componenti specifici del progetto si integrano in modo coerente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le dipendenze delle attività e le attività cardine per una risoluzione proattiva dei conflitti e un piano efficiente.

Modifica facilmente le pianificazioni trascinando barre, dipendenze e buffer.

Evidenzia il percorso critico e i confronti di base per monitorare le sequenze chiave e le deviazioni.

📌 Ideale per: Project manager e team che desiderano uno strumento di pianificazione visivo e incentrato sulla Sequenza per strutturare flussi di lavoro complessi.

9. Modello di ricerca sugli utenti di Asana

tramite Asana

Questo modello garantisce che la tua ricerca sugli utenti non finisca nel dimenticatoio. Ti offre un quadro coerente e organizzato per definire gli obiettivi, guidare le sessioni di usabilità e fornire approfondimenti. Creato pensando alla collaborazione e al follow-up, il modello si integra con strumenti come Zoom e Gmail, standardizzando la configurazione di ogni sessione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Acquisisci informazioni direttamente in Asana e assegna elementi da intraprendere.

Assegna priorità e monitora le attività di follow-up nel tempo per garantire che la ricerca porti a miglioramenti tangibili.

Registra registrazioni, note e trascrizioni direttamente all'interno dell'attività della sessione.

Individua temi ricorrenti e punti critici taggando e classificando le informazioni raccolte.

📌 Ideale per: team di ricerca, progettazione e prodotto che eseguono regolarmente test di usabilità o interviste agli utenti.

🚀 Controllo del lancio: Quando Amazon è stata lanciata nel 1995, è stata commercializzata come la "più grande libreria della Terra", ma Jeff Bezos aveva sempre un piano per vendere tutto. I libri erano il prodotto di lancio. Il lancio serviva in realtà a testare l'infrastruttura per una visione molto più ampia.

10. Modello di piano di test di usabilità di Asana

tramite Asana

Il modello di piano di test di usabilità di Asana ti guida attraverso i passaggi essenziali prima della sessione. Ciò include la definizione di ipotesi, criteri di partecipazione e piani di convalida, in modo che il tuo team possa passare rapidamente dalla configurazione all'analisi dei risultati.

Progettato per garantire struttura e flessibilità, questo modello integra campi personalizzati, visualizzazioni di progetto e moduli di invio. Puoi raccogliere direttamente le iscrizioni dei partecipanti, effettuare il monitoraggio delle attività e dei risultati e assegnare i follow-up.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Mappa le fasi di test, dalla preparazione all'analisi, per garantire un approccio coerente.

Raccogli le iscrizioni dei partecipanti con moduli che alimentano direttamente il tuo progetto.

Monitora le note della sessione, le osservazioni e le citazioni degli utenti in tempo reale.

Dai priorità alle attività di follow-up e monitora le tendenze nel tempo, in modo che le informazioni influenzino direttamente le decisioni.

Organizza le risorse di test, come script, prototipi e moduli di consenso.

Condivisione dei risultati con le parti interessate utilizzando i dashboard del progetto e gli strumenti di reportistica.

📌 Ideale per: ricercatori UX, team di prodotto e responsabili della progettazione che eseguono frequenti test di usabilità.

11. Modello di feedback dei clienti di Asana

tramite Asana

Il modello di feedback dei clienti di Asana organizza le risposte provenienti da sondaggi, canali di supporto, social media ed email in un progetto strutturato. Sono disponibili funzionalità integrate come campi personalizzati, dashboard e automazioni basate su regole per classificare tutto in modo accurato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le tendenze dei feedback utilizzando dashboard e viste di progetto come elenchi, bacheche, sequenze o calendari.

Automatizza i flussi di lavoro con regole che spostano il feedback attraverso le fasi: nuovo, in revisione, assegnato.

Aggiungi allegati di supporto, come screenshot, trascrizioni o registrazioni di chat, a ciascuna attività di feedback per maggiore chiarezza.

Condivisione dei progressi e delle priorità integrando strumenti come Zendesk, HubSpot o ServiceNow per raccogliere feedback da tutto l'ecosistema.

Ideale per: team di prodotto, customer success e team del supporto che necessitano di un sistema chiaro e ripetibile per raccogliere, dare priorità e agire in base al feedback dei clienti.

12. Modello di pianificazione della capacità di Asana

tramite Asana

Questo modello Asana ti aiuta a valutare la capacità del tuo team, ovvero quanto ogni persona può realisticamente assumersi. Puoi acquisire tutti i dettagli chiave, come le attività, le risorse necessarie e la disponibilità, all'interno della piattaforma stessa. Imposta una volta, riutilizza per sempre: clona il modello all'inizio di ogni nuovo progetto, compila con le stime delle attività e la disponibilità del team.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Confronta le ore disponibili del tuo team con i requisiti del progetto per identificare rapidamente eventuali carenze o eccedenze di capacità.

Aggiorna la capacità e le stime delle attività in tempo reale man mano che i progetti cambiano o la disponibilità delle persone varia.

Calcola automaticamente il totale delle ore per ciascun membro del team, riducendo al minimo gli errori di monitoraggio manuale.

Fai la previsione in anticipo delle risorse necessarie, aiutandoti a dare forma a piani di progetto e a sequenze realistici.

Condivisione con gli stakeholder di una panoramica chiara delle capacità, in modo che le priorità e i vincoli mantengano la visibilità fin dal primo giorno.

📌 Ideale per: Project manager, team leader e team operativi che desiderano garantire che i carichi di lavoro corrispondano alla larghezza di banda.

13. Modello di mappa di processo di Asana

tramite Asana

Non è necessario abbozzare gli stessi passaggi su diapositive o lavagne bianche; puoi semplicemente crearli direttamente in Asana. Ciò significa che il tuo processo rimane attivo: tutti comprendono il flusso e le omissioni sono evidenti.

La mappa dei processi digitali combina la mappatura tradizionale con l'esecuzione del flusso di lavoro. Una volta delineati i punti di inizio e fine e sequenziati i passaggi, puoi avviare flussi di lavoro che guidano il tuo team in tempo reale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Anima i diagrammi di flusso statici in flussi di lavoro utilizzabili

Chiarisci la titolarità assegnando le attività in ogni passaggio ai membri del team appropriati.

Identifica rapidamente i colli di bottiglia e le inefficienze mappando i flussi rispetto alle Sequenze.

📌 Ideale per: team operativi, di prodotto e di marketing che si affidano a flussi di lavoro strutturati e articolati in più passaggi (ad esempio, processo di onboarding, cicli di revisione, approvazioni).

14. Modello di piano di allocazione delle risorse di Asana

tramite Asana

Il modello di lancio del prodotto Asana ti aiuta a gettare le basi prima ancora che il progetto abbia inizio. Puoi mappare esattamente quali risorse (persone, strumenti, budget) ti servono, quando ti servono e quanto costeranno. È un modo intelligente per standardizzare la pianificazione delle risorse tra i vari progetti. All'interno di Asana, il modello organizza i dettagli essenziali, come il nome della risorsa, le attività associate, i ruoli, i limiti di capacità, la disponibilità e le date del progetto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Allinea la capacità e la disponibilità delle risorse con le sequenze del progetto per evitare un eccesso di impegni.

Definisci i ruoli e assegna i contesti (responsabilità delle attività o competenze) all'interno di ciascuna voce delle risorse.

Visualizza la larghezza di banda del team utilizzando le viste integrate del carico di lavoro per individuare tempestivamente eventuali conflitti.

Organizza le risorse necessarie per più progetti nei Portfolios per visualizzare in modo olistico e trasversale i progetti.

📌 Ideale per: project management, responsabili delle operazioni e coordinatori di team che necessitano di un piano delle risorse unificato e scalabile.

15. Modello di piano strategico di Asana

tramite Asana

Il modello trasforma le aspirazioni ambiziose dell'azienda in una tabella di marcia concreta e collaborativa. Ancorando la tua visione a lungo termine, come la missione e gli obiettivi strategici, insieme alle iniziative e alle attività a breve termine che guidano lo stato.

Puoi combinare obiettivi, campi personalizzati, dipendenze e viste di progetto condivise per creare una connessione tra la strategia di alto livello e il lavoro sul campo. Ciò garantisce chiarezza tra i team, consentendo a tutti di concentrarsi su ciò che conta.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Allinea il lavoro quotidiano del tuo team alla missione, agli obiettivi a lungo termine e alla visione dell'azienda.

Assegna ai progetti campi personalizzati come priorità, tempistica o titolarità per ordinare e filtrare i progetti.

Collega iniziative, attività cardine e attività direttamente a obiettivi strategici più ampi per una tracciabilità senza soluzione di continuità.

Monitora i progressi rispetto agli obiettivi strategici utilizzando gli obiettivi Asana collegati alle attività e ai progetti pertinenti.

📌 Ideale per: Leadership, team strategici o gruppi di pianificazione interfunzionali, in particolare in startup, aziende in rapida crescita o organizzazioni no profit.

Limiti di Asana

Sebbene i modelli di lancio di prodotti Asana possano essere potenti strumenti di project management, presentano alcuni svantaggi:

Numero limitato di modelli di attività per progetto (spesso tra 10 e 60), che impone un limite alla creazione di flussi di lavoro standardizzati di grandi dimensioni.

Un unico assegnatario per ogni attività rende più difficile gestire le responsabilità in condivisione.

I campi personalizzati sono limitati a 100 per progetto/portfolio, con solo 60 visibili in una singola attività.

Nessun monitoraggio della posizione nativo o campi personalizzati geografici per la pianificazione basata sulla posizione

Le regole per progetto/modello sono spesso con limite di 20-50, riducendo il potenziale di automazione.

Alcuni elementi, come le sezioni, non sono disponibili per i trigger di automazione.

L'esportazione dei dati ha un limite ai formati CSV e JSON; per i formati PDF o Excel sono necessari strumenti di terze parti.

Alcune integrazioni di terze parti non supportano completamente i modelli o i campi personalizzati.

Nessun monitoraggio del tempo integrato per la fatturazione, gli sprint o la gestione dell'utilizzo

🧠 Curiosità: il lancio di Barbie nel 1959 includeva uno spot televisivo su The Mickey Mouse Club, uno dei primi spot di giocattoli rivolti direttamente ai bambini. Mattel ha bypassato completamente i principali e ha creato una domanda diretta da parte dei più piccoli.

Modelli Asana alternativi

Se stai pianificando la strategia di prodotto, gestendo le risorse, eseguendo sprint e creando calendari di lancio, ClickUp è esattamente ciò di cui hai bisogno.

ClickUp va oltre i modelli di base in quanto è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro. Inoltre, i modelli ClickUp qui presenti non sono semplici elenchi di attività, ma veri e propri centri di comando completi di campi personalizzati per lo stato di lancio, dipendenze integrate e visibilità in tempo reale su marketing, progettazione e sviluppo. In questo modo si eliminano tutte le forme di dispersione del lavoro per fornire un contesto completo e un unico luogo in cui persone e agenti possono lavorare insieme.

Leggi cosa ne pensa Siobhan Wheeler di SDW Consulting:

ClickUp ha trasformato il modo di lavorare del nostro team, fornendo un'unica fonte di verità che allinea il nostro team e garantisce che rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi. L'utilizzo di modelli, automazioni e la corretta configurazione dei nostri flussi di lavoro hanno cambiato le regole del gioco in termini di efficienza e comunicazione.

ClickUp ha trasformato il modo di lavorare del nostro team, fornendo un'unica fonte di verità che allinea il nostro team e garantisce che rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi. L'utilizzo di modelli, automazioni e la corretta configurazione dei nostri flussi di lavoro hanno cambiato le regole del gioco in termini di efficienza e comunicazione.

Scopriamo alcuni dei migliori modelli per il lancio di prodotti di ClickUp, che funge anche da ottimo software per il lancio di prodotti.

1. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una sequenza efficiente per il lancio del prodotto con il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti ClickUp.

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp mantiene ogni fase del lancio del tuo prodotto strutturata in un unico posto. Ogni sezione è suddivisa in gruppi di attività chiari, come Analisi di mercato, Pubblico di destinazione, Prezzi e Messaggi, con date di inizio e di scadenza già integrate.

La lista di controllo integrata per il lancio di un prodotto ti assicura che nulla venga tralasciato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato nelle attività di ricerca, determinazione dei prezzi e posizione in una visualizzazione organizzata.

Assegna i membri del team e imposta le priorità per mantenere i passaggi di lancio nei tempi previsti.

Passa dalla visualizzazione Gantt a quella Sequenza o vista Elenco in base alle diverse esigenze del progetto.

Cattura gli aggiornamenti di stato in tempo reale per una visibilità interfunzionale.

📌 Ideale per: team di marketing, prodotto e progettazione che desiderano una lista di controllo ripetibile per i lanci senza tralasciare passaggi chiave.

📮 Approfondimento ClickUp: il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affidano a diagrammi Gantt, dashboard o visualizzazioni delle risorse. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti ti obbliga a sceglierne uno solo. Se la visualizzazione non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un ulteriore motivo di attrito. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai grafici Gantt basati sull'IA alle bacheche Kanban, ai dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente visualizzazioni o riepiloghi personalizzati in base a chi sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati reali: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi di comunicazione da 24 ore a pochi secondi utilizzando ClickUp.

2. Modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Ottieni il modello gratis Organizza il processo di sviluppo del prodotto dall'ideazione al lancio con il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti suddivide il ciclo di sviluppo del prodotto in fasi chiare e tracciabili. Queste includono la selezione delle idee, lo sviluppo e il test del concetto e la strategia di marketing e l'analisi aziendale.

Ogni fase ha date di inizio e di scadenza, complessità delle attività, livello di impatto e assegnazioni del team, in modo che le responsabilità siano sempre chiare. Le etichette con codice colore facilitano l'identificazione dei colli di bottiglia, il bilanciamento dei carichi di lavoro e l'allineamento con l'intero team.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna livelli di complessità, lavoro richiesto e impatto alle attività per stabilire le priorità in modo efficace.

Bilancia i carichi di lavoro tra i team di prodotto, ingegneria, commerciale e controllo qualità.

Monitora le scadenze e le dipendenze con le viste Gantt e Sequenza.

Cattura sia il piano strategico che l'esecuzione pratica in un unico spazio di lavoro.

📌 Ideale per: team interfunzionali nei settori prodotto, ingegneria e marketing che necessitano di una roadmap strutturata per lo sviluppo e il collaudo di nuovi prodotti.

3. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni chiarezza sugli obiettivi del tuo prodotto con il modello di strategia di prodotto Clickup.

Il modello di strategia di prodotto ClickUp offre un modo strutturato per pianificare, monitorare e allineare la roadmap del prodotto agli obiettivi aziendali. Classifica le funzionalità/funzione in base al lavoro richiesto, alla priorità e alla categoria (come Usabilità, Coinvolgimento, Sistemi o Azienda), rendendo più facile bilanciare i risultati immediati con le iniziative a lungo termine.

Con campi per le date di inizio, i cicli di revisione e i team leader, questo modello di strategia di lancio del prodotto garantisce responsabilità e chiarezza durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza lo sviluppo delle funzionalità/funzione in base al livello di lavoro richiesto per una migliore definizione delle priorità.

Monitora lo stato delle funzionalità con etichette chiare come completato, in corso, In attesa e Aperto .

Allinea le iniziative con categorie chiave come Crescita degli utenti, contenuto, Usabilità o Azienda .

Assegna i team leader per garantire titolarità e visibilità in più reparti.

Cattura le attività cardine con date di inizio, date di scadenza e cicli di revisione.

📌 Ideale per: Product manager, team strategici e leader interfunzionali che desiderano allineare le funzionalità chiave con gli obiettivi a lungo termine.

🔍 Lo sapevi? Nel 2004, Gmail è stato lanciato il primo aprile con un gigabyte di spazio di archiviazione gratis, 100 volte di più rispetto ai concorrenti. Tutti pensavano che fosse uno scherzo. Il passaparola ha contribuito ad alimentare la curiosità e la domanda prima ancora che fossero disponibili gli inviti.

4. Modello di piano di progetto ClickUp per il lancio di un prodotto

Ottieni il modello gratis Suddividi i processi complessi in attività concrete con il modello di piano di progetto ClickUp per il lancio di prodotti.

Il modello di piano di progetto per il lancio di un prodotto di ClickUp offre ai team una roadmap completa per la gestione del lancio di un prodotto o di un progetto complesso di sviluppo software. Con sezioni strutturate come Sintesi esecutiva, Gestione dell'ambito, Gestione della pianificazione e Gestione dei costi, garantisce che ogni dettaglio del processo di lancio sia coperto in modo completo dall'inizio alla fine.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Fornisce un quadro completo per la pianificazione del piano del progetto che coinvolge più parti in movimento.

Monitora i livelli di lavoro richiesto e l'impatto per dare priorità alle attività più critiche.

Allinea i reparti (PMO, Operazioni, ecc.) per una chiara titolarità.

Garantisce la responsabilità con date di scadenza e stati delle attività (da Da fare a Completato)

📌 Ideale per: Project manager, team di lancio e PMO che gestiscono rilasci di prodotti complessi o iniziative interdipartimentali.

💡 Suggerimento professionale: con ClickUp Brain, il tuo team rimane organizzato e in linea con gli obiettivi perché Brain crea attività, invia notifiche e monitora lo stato per ogni attività di lancio. Inoltre, potrai prendere decisioni più rapide e intelligenti grazie alle risposte immediate e alle informazioni utili fornite dalla ricerca e dai riassunti basati sull'IA di ClickUp Brain.

5. Modello di piano d'azione ClickUp per il lancio di un prodotto

Ottieni il modello gratis Crea piani completi per tutte le fasi di lancio con il modello di piano d'azione ClickUp per il lancio di prodotti.

Il modello di piano d'azione ClickUp per il lancio di un prodotto è una guida quotidiana che aiuta i team a suddividere i grandi lanci in passaggi gestibili e tracciabili. Le attività sono organizzate in base alle priorità giornaliere con visibilità su stato, priorità, reparto e complessità dell'attività.

Offre responsabilità assegnando chiaramente titolari, scadenze e responsabilità dipartimentali ai team commerciali, logistica, PMO e risorse umane.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza la priorità e la complessità delle attività per concentrare il lavoro richiesto dove è più importante.

Tiene traccia degli aggiornamenti di stato in tempo reale (Da fare, in corso, completato)

Aiuta a identificare tempestivamente dipendenze e colli di bottiglia

Mantieni tutti allineati con commenti, note e documentazione allegati alle attività.

📌 Ideale per: Responsabili del lancio, team operativi e gruppi interfunzionali che necessitano di un piano di esecuzione pratico e quotidiano per lanci complessi.

6. Modello di piano di marketing per il lancio di un nuovo prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica il pubblico di destinazione e sviluppa strategie di comunicazione efficaci con il modello di piano di marketing per il lancio di nuovi prodotti di ClickUp.

Il modello di piano di marketing per il lancio di nuovi prodotti di ClickUp allinea gli obiettivi di marketing, l'esecuzione e il monitoraggio dei risultati per il lancio di nuovi prodotti. Organizza le iniziative in base a priorità, data di scadenza, trimestri e livelli di lavoro richiesto.

Inoltre, ogni attività è collegata a risultati chiave come miglioramenti del sito web, crescita dei social media, test delle campagne o efficienza del marketing a pagamento. Lo stato è contrassegnato come In linea con gli obiettivi, A rischio, Raggiunti o Non raggiunti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna livelli di lavoro richiesto (alto, moderato, basso) per un'allocazione più intelligente delle risorse.

Evidenzia gli impatti cross-channel (social, sito web, email, stampa, mobile)

Collegati direttamente ai risultati chiave per misurare il ROI delle attività di marketing.

Aiuta i team a concentrarsi sia sulla consapevolezza del marchio che sulle metriche di conversione.

📌 Ideale per: team di marketing, strateghi della crescita e product manager che desiderano garantire la visibilità del lancio e un branding coerente.

7. Modello ClickUp per la struttura di suddivisione del lavoro per il lancio di un nuovo prodotto

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato e delle attività cardine con il modello di struttura di suddivisione del lavoro per il lancio di nuovi prodotti di ClickUp per monitorare tutte le parti in movimento.

Il modello ClickUp New Product Launch Work Breakdown Structure fornisce una suddivisione strutturata delle fasi del progetto, delle attività e dei risultati finali. Ogni fase è suddivisa in attività concrete con numeri WBS, date di scadenza, aggiornamenti di stato, monitoraggio dei progressi e assegnazioni delle parti interessate.

Questo modello di gestione del prodotto segue il classico ciclo di vita della project management:

Avvio: definisci gli obiettivi, identifica gli stakeholder

Pianificazione: sviluppa il piano di progetto, progetta wireframe e approva i concetti.

Esecuzione: crea, migra, testa e distribuisci il prodotto

Chiusura: monitora le prestazioni e conduci una revisione post-lancio.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Collega le attività a una fase con monitoraggio dello stato in tempo reale, come Pronto, Blocco, in corso, Non avviato e percentuali di avanzamento.

Assicura che il monitoraggio e la revisione post-lancio siano inclusi (spesso trascurati nei lanci).

Riduce i rischi imponendo un'esecuzione strutturata anziché attività ad hoc.

📌 Ideale per: Product manager, responsabili di progetto e team che necessitano di un approccio metodico e basato su fasi. Ciò garantisce che ogni aspetto del lancio di un prodotto sia coperto e completato nei tempi previsti.

💡 Suggerimento professionale: lancia il prodotto in diversi fusi orari, non solo in fasce orarie. Coordina gli ambasciatori o i partner regionali per mantenere vivo l'interesse 24 ore su 24.

8. Modello di prodotto minimo funzionante ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea e convalida la tua idea di prodotto con il modello di prodotto minimo funzionante di ClickUp.

Il modello di prodotto minimo funzionante di ClickUp aiuta i team a definire, testare e convalidare rapidamente le idee di prodotto prima di commit risorse ingenti. Si concentra sull'impostazione di obiettivi chiari, sull'identificazione delle ipotesi e sull'organizzazione di esperimenti per convalidare l'adeguatezza del prodotto al mercato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi il nome del progetto e la data per una chiara gestione delle versioni nella sezione intestazione del progetto .

Identifica il problema da risolvere e l'obiettivo generale per l'MVP.

Chiarisci quali dati sono disponibili, quali sono sconosciuti e quali devono essere convalidati.

Riduci i rischi testando le idee prima di scalare lo sviluppo.

📌 Ideale per: startup, team di innovazione e product manager che hanno bisogno di convalidare rapidamente le idee e ridurre al minimo il lavoro richiesto inutile.

9. Modello di calendario promozionale ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano le iniziative promozionali e monitora il loro stato con il modello di calendario promozionale ClickUp.

Il modello di calendario promozionale ClickUp consente ai team di marketing di pianificare, monitorare ed eseguire campagne promozionali in occasione di festività, stagioni e lanci di prodotti. Crea un hub centrale per tutti i dettagli delle campagne, le scadenze, i codici promozionali e gli sconti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Include dettagli sulle attività, come assegnatari, codici promozionali, offerte, date di invio, durata e scadenza, in ogni promozione.

Organizza le promozioni in categorie, tra cui festività, test A/B, gestione SEO e produzione video.

Monitora lo stato di avanzamento delle promozioni e la preparazione delle prestazioni

📌 Ideale per: team di marketing, responsabili del lancio dei prodotti e team di crescita che desiderano rimanere aggiornati sulle sequenze delle campagne.

10. Modello di piano di comunicazione per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordina ogni annuncio per garantire la coerenza con il modello di piano di comunicazione per il lancio di prodotti ClickUp.

Il modello di piano di comunicazione per il lancio di un prodotto ClickUp garantisce che i tuoi messaggi di lancio rimangano uniformi, tempestivi e con distribuzione attraverso i canali giusti.

All'interno del modello troverai campi per i canali (ad esempio e-mail, social media), il pubblico di destinazione, le date di consegna, i titolari e le fasi della campagna. Con la vista Sequenza e la vista Tabella, avrai una visione chiara e di condivisione di ciò che verrà pubblicato, quando e chi ne è responsabile.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Pianifica gli annunci di lancio per fase, dai teaser pre-lancio agli aggiornamenti post-lancio.

Assegna i titolari della comunicazione, assicurandoti che sia chiaro chi crea, approva e distribuisce ogni messaggio.

Tieni traccia dello stato (ad es. Bozza, Pianificato, Inviato) e delle date di consegna per garantire visibilità e responsabilità.

Coordina le campagne tramite email, social media, PR e comunicazioni interne con attività specifiche per ciascun canale.

📌 Ideale per: Responsabili marketing, team di PR e strateghi di lancio che necessitano di un framework di comunicazione trasparente e multicanale.

💡 Suggerimento professionale: offri ai primi utenti un momento di cui poter andare fieri. Badge personalizzati, anteprime delle funzionalità/funzione o anche semplici ringraziamenti possono trasformarli in promotori a lungo termine.

Sviluppa un piano per un lancio di prodotto esito positivo con ClickUp

Il lancio di un prodotto richiede una struttura e un'area di lavoro che cresca insieme a te.

Mentre i modelli di lancio di prodotti Asana offrono al tuo team un solido punto di partenza, i modelli predefiniti di ClickUp sono dotati di funzionalità integrate come documenti, visualizzazioni, strumenti di IA e automazione.

Dal brainstorming al lancio finale, la piattaforma ti aiuta a mappare le strategie, assegnare le attività e monitorare lo stato in un unico posto.

Perché aspettare? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅