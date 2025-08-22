le 10 migliori alternative a TiddlyWiki per la gestione delle conoscenze personali

Allora, hai provato TiddlyWiki. All'inizio sembrava proprio quello giusto.

Poi sono arrivate le frustrazioni: l'interfaccia macchinosa, i problemi di sincronizzazione e la preoccupazione che tutti i tuoi dati potessero scomparire. E dimentica il lavoro di squadra: la collaborazione non era davvero un'opzione. Anche creare una nuova nota o collegare altre pagine era complicato.

Ma c'è una soluzione. Esistono alternative a TiddlyWiki che lavorano con te, non contro di te. Pensa a piattaforme facili da usare con collaborazione in tempo reale, sincronizzazione fluida e funzionalità/funzione che supportano realmente il modo in cui crei note e organizzi le idee.

In questo post condivideremo la condivisione dei migliori strumenti per prendere note, progettati per una presa di note più intelligente e flessibile che si adatta al tuo flusso di lavoro. Che tu stia organizzando progetti o catturando idee, c'è un modo migliore per gestire tutti i tuoi dati.

🧠 Curiosità: Leonardo da Vinci era un maestro nel prendere note. I famosi taccuini di Leonardo da Vinci, pieni di schizzi, idee e osservazioni, sono una testimonianza del potere della presa di note per la creatività. La sua scrittura a specchio (scrivere al contrario) era probabilmente un modo per mantenere le sue note private.

Perché scegliere le alternative a TiddlyWiki

TiddlyWiki ha contribuito a pionierare la gestione delle conoscenze personali con la sua configurazione intelligente basata su un unico file. Ma siamo realistici: non è sempre tutto rose e fiori. Ecco dove mostra davvero le sue difficoltà:

curva di apprendimento ripida*: la sua struttura e il suo markup unici possono sopraffare la maggior parte degli utenti

collaborazione con limite*: nessuna possibilità integrata di effettuare la modifica in tempo reale della tua knowledge base in modo collaborativo

problemi di sincronizzazione*: mantenere tutti i dati coerenti su tutti i dispositivi richiede un lavoro richiesto aggiuntivo

esperienza mobile obsoleta*: sembra goffa rispetto alle moderne app per prendere nota

strumenti di ricerca limitati*: nessuna ricerca full-text o filtri, il che rende la navigazione più difficile man mano che il wiki cresce

sovraccarico di plugin*: le funzionalità essenziali hanno dipendenza da plugin che possono non funzionare o entrare in conflitto tra loro

organizzazione visiva scarsa*: mancano visualizzazioni integrate come kanban o mappe mentali per organizzare le note

Man mano che le tue idee si moltiplicano e la tua base di conoscenze si espande, questi problemi diventano un ostacolo.

Fortunatamente, le moderne app per prendere note gerarchiche risolvono questi problemi con funzionalità/funzione migliori, maggiore flessibilità e spesso la libertà dell'open source.

🧠 Curiosità: Il sistema di presa nota Cornell, inventato negli anni '40, è ancora oggi insegnato. Perché? La struttura semplice di questo metodo di presa nota (segnapunti, note, riepilogo/riassunto) fornisce supporto all'apprendimento attivo, anche nel mondo odierno pieno di app. È vecchio stile, ma stranamente ancora affascinante.

Alternative a TiddlyWiki in breve

Sei pronto a trovare un sistema che lavora con te? Ecco una rapida panoramica dei casi d'uso e delle funzionalità/funzioni distintive di ciascuna alternativa a TiddlyWiki:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione chiave Prezzi ClickUp Gestione completa delle conoscenze e delle attività Documenti, nota con IA, modelli per knowledge base Piano Free Forever; piani a pagamento disponibili Notion Area di lavoro e database personalizzabili Blocchi, database e collaborazione Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $/utente Obsidian Knowledge base markdown local-first Visualizzare la visualizzazione grafica, backlink, plugin Free; servizi componenti aggiuntivi a partire da 5 $/utente Roam Research Pensieri in rete e note quotidiane Collegamenti bidirezionali, database grafico Piani a pagamento a partire da 15 $/utente Joplin Nota open source incentrata sulla privacy Supporto Markdown, accesso offline Piani a pagamento a partire da 3,40 $ Evernote Nota tradizionale con un web clipper Taccuini, attività, integrazioni Free; piano a pagamento a partire da 14,99 $/utente Logseq Nota locale che mette al primo posto la privacy Visualizzare la grafica, file di testo normale Free DokuWiki Wiki leggero per team Nessun database, amministratore semplice Free Nuclino Base di conoscenza veloce per il team Documenti, visualizzare grafica, spazio di lavoro collaborativo Free; piano a pagamento a 8 $ al mese per utente Standard Notas Nota sicura e crittografata Testo normale, markdown, crittografia Gratis; piano a pagamento a 90 $/anno

Come recensiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a TiddlyWiki da utilizzare

Queste alternative a TiddlyWiki offrono interfacce semplificate, collaborazione in tempo reale, sincronizzazione multipiattaforma e potenti funzionalità/funzione di gestione delle conoscenze.

Ognuna è progettata per prendere note in modo più intelligente e flessibile, adattandosi al tuo flusso di lavoro e non viceversa. Immergiamoci nell'argomento.

1. ClickUp (Ideale per la gestione completa delle conoscenze e delle attività)

Utilizza più modelli LLM, genera documentazione istantanea, estrai i punti chiave dalla nota e molto altro ancora con ClickUp AI

Gestire le tue conoscenze non dovrebbe sembrare un lavoro di rattoppo tra una mezza dozzina di app.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, è progettata per gli utenti che desiderano centralizzare tutto, dalla scrittura di note e la creazione di wiki alla collaborazione su attività e l'acquisizione di informazioni sulle riunioni, su un'unica piattaforma coerente.

A differenza di TiddlyWiki, ClickUp offre uno spazio di lavoro raffinato e scalabile con sincronizzazione cloud, modifica in tempo reale, automazioni e supporto IA. Non è necessario configurare i percorsi dei file, scrivere in sintassi wiki o organizzare manualmente i contenuti.

Inizia utilizzando ClickUp Documenti come editor di testo per creare e gestire contenuto strutturato. Documenti supportano pagine nidificate, formattazione avanzata, attività incorporate e collaborazione in tempo reale.

Crea documenti strutturati e collaborativi con pagine nidificate e attività incorporate all'interno di ClickUp Docs

Che tu stia documentando ricerche, redigendo articoli o pianificando progetti, puoi organizzare facilmente tutto in una struttura gerarchica. Puoi anche collegare ogni documento a un'attività, un obiettivo o una dashboard per una pianificazione integrata. Parla di come strutturare il tuo lavoro accademico!

Hai bisogno di una mano con le tue note? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, ti aiuta a fare di più. Ti aiuta a redigere bozze di note, a riepilogare/riassumere contenuti lunghi e a generare schemi di blog o voci di conoscenza direttamente all'interno dei tuoi documenti: può fare tutto.

Genera riepiloghi/riassunti, scrivi contenuto e fai brainstorming direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro con ClickUp Brain

È progettato pensando agli accademici e agli appassionati di produttività che desiderano scambiare idee, creare nuove note, effettuare una modifica o riscrivere senza uscire dalla loro app per prendere appunti. Puoi cambiare tono all'istante, riformulare le informazioni o creare riepiloghi/riassunti per prendere decisioni più rapide.

Vuoi cambiare LLM per ottenere risposte su misura per il tuo caso d'uso? Nessun problema! All'interno della piattaforma, puoi passare da ClickUp Brain a ChatGPT-4o e Claude e dire addio al cambio di contesto.

Devi partecipare a una riunione o a una lezione online? ClickUp AI Notetaker registra e riepiloga/riassume automaticamente le discussioni. Crea note di riunione organizzate ed elenchi di cose da fare, assicurando che nulla venga tralasciato o perso.

Registra e riepiloga/riassume automaticamente le riunioni in note pronte all'uso e elenchi da fare con ClickUp AI Notetaker

Ciò che rende straordinario questo strumento di intelligenza artificiale per prendere appunti è la possibilità di rivedere ciò che è stato detto, estrarre punti di azione e collegare le intuizioni chiave alle attività di follow-up immediatamente dopo la riunione.

La parte più complicata della gestione di un progetto di ricerca è tenere tutti aggiornati sulle ultime novità e modifiche. Ma se sei pronto per iniziare a creare il tuo primo wiki interno scalabile, il modello di knowledge base di ClickUp è perfetto per te. Fornisce una struttura pronta all'uso per creare procedure operative standard, centri assistenza, domande frequenti e documentazione, con un layout pulito e una navigazione intuitiva.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di Knowledge Base di ClickUp per archiviare e promuovere la condivisione delle conoscenze all'interno della tua organizzazione

È perfetto sia per uso personale che per il team, consentendoti di risparmiare il tempo extra necessario per creare da zero una knowledge base interna.

Insieme, queste funzionalità/funzioni offrono tutto ciò che gli utenti di TiddlyWiki amano: un'applicazione gerarchica per prendere note, un editor di testo normale e un accesso rapido, ma con una collaborazione, un design e delle automazioni migliorati, insieme a un pizzico di IA. Chi potrebbe dire di no?

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea spazi collaborativi con accesso personalizzato per Teams e reparti

Usa il collegamento delle attività per trasformare qualsiasi idea o paragrafo in un elemento da intraprendere

Integra calendari, promemoria e obiettivi nelle tue note

Monitora i contributi e gli aggiornamenti con la massima trasparenza

Collega le note a attività, obiettivi, Sequenza e dashboard in un unico posto

Conserva la cronologia delle versioni, i commenti e le autorizzazioni per i contenuti condivisi

Mantieni la sicurezza e il rispetto delle normative GDPR, HIPAA e dei controlli di livello enterprise

Limiti di ClickUp

Richiede un leggero sforzo di apprendimento per i principianti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

Tutto (wiki, gestione dei ticket, assegnazione delle attività) in un unico posto. In qualche modo, ClickUp mi sembra più produttivo rispetto ai suoi concorrenti più famosi.

Tutto (wiki, gestione dei ticket, assegnazione delle attività) in un unico posto. In qualche modo, ClickUp mi sembra più produttivo rispetto ai suoi concorrenti più famosi.

vuoi consolidare tutti i tuoi strumenti in un'app desktop? Prova Brain MAX!

2. Notion (ideale per aree di lavoro personalizzabili)

via Notion

Non tutti i sistemi di conoscenza devono essere rigidi. Se ti piace dare forma al tuo area di lavoro in base al tuo modo di pensare, Notion ti offre questa flessibilità.

Il suo sistema utilizza blocchi modulari (testo, lista di controllo, database, immagini e altro) che consentono di creare pagine che crescono insieme alle tue esigenze.

Ciò che distingue Notion è la sua adattabilità. Puoi iniziare con una pagina vuota o scegliere tra centinaia di modelli per prendere appunti. Che si tratti di un elenco di letture o di un progetto di team, Notion si adatta al tuo flusso di lavoro e al tuo stile.

A differenza di TiddlyWiki, che richiede una configurazione più complessa e offre opzioni visive a limite, Notion ha un'interfaccia più pulita, funzionalità di collaborazione integrate e una personalizzazione più semplice. È utile se desideri un mix di struttura e creatività senza la necessità di una configurazione tecnica. Che tu lavori da solo o in gruppo, si adatta al tuo stile e alle tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea database collegati che si aggiornano automaticamente quando le informazioni di origine cambiano

Organizza le informazioni con una gerarchia di pagine flessibile e attiva/disattiva i blocchi

Condividi pagine specifiche o interi aree di lavoro con impostazioni di autorizzazione granulari

Importa da Evernote, Trello, Asana e altri strumenti con importatori integrati

Accedi alle note su tutte le piattaforme con un editor di testo offline

Crea wiki visivi con immagini di copertina, icone e layout personalizzabili

Limiti di Notion

La funzione di ricerca può essere lenta con knowledge base di grandi dimensioni

La modalità offline presenta occasionali conflitti di sincronizzazione

Prezzi di Notion

Free

Personale : 12 $ al mese per utente

Professional : 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su G2 recita:

Notion mi ha permesso di scrivere note più velocemente, più frequentemente e con maggiori dettagli e, grazie alla sua recente IA, posso persino condensare e riepilogare/riassumere le note di altri per aggiungerle alla mia base di conoscenze.

Notion mi ha permesso di scrivere note più velocemente, più frequentemente e con maggiori dettagli e, grazie alla sua recente IA, posso persino condensare e riepilogare le note di altri per aggiungerle alla mia base di conoscenze.

3. Obsidian (ideale per una knowledge base locale in markdown)

tramite Obsidian

A volte vuoi che le tue note rimangano locali, senza cloud, solo file veloci e flessibili sotto il tuo completo controllo. Obsidian lo rende facile. È un'app per prendere note basata su markdown che memorizza le tue note come file di testo normale sul tuo computer, offrendoti accesso offline e piena titolarità dei tuoi dati.

Ciò che distingue Obsidian è il modo in cui ti aiuta a creare connessioni tra le idee. Con i backlink e la visualizzazione grafica, Obsidian crea una rete di pensieri mentre scrivi. È utile per studenti, ricercatori o chiunque desideri costruire una base di conoscenze a lungo termine.

Rispetto a TiddlyWiki o ad alcune alternative a Obsidian, che possono sembrare obsolete o eccessivamente complesse, Obsidian è un provider di un'esperienza più fluida e intuitiva. Sono disponibili scorciatoie da tastiera, anteprime dei link e una libreria in continua espansione di plugin della community, senza bisogno di toccare il codice.

Che tu stia mappando una tesi o scrivendo un diario, si adatta al tuo modo di pensare senza imporre una struttura troppo presto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Lavora completamente offline con file Markdown locali

Collega le note tramite collegamenti bidirezionali automatici

Visualizza la tua rete di pensieri con una visualizzazione grafica

Personalizza la tua configurazione con una ricca libreria di plugin della community

Personalizza il tuo spazio di lavoro con temi e tasti di scelta rapida

Passa alla modalità scura per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le sessioni di presa di nota a tarda notte

Limiti di Obsidian

Nessuna funzionalità integrata di collaborazione o condivisione

Alcuni plugin richiedono una configurazione tecnica o manutenzione

Prezzi di Obsidian

Free per uso personale

Componenti aggiuntivi opzionali: Sincronizzazione: 5 $/mese per utente Pubblicazione: 10 $/mese per utente

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per utente

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2 : Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4,8/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Una recensione di Capterra dice:

Facile da usare per prendere e per la modifica delle note. È stato utile per importare e leggere note Markdown che avevo esportato da Mac Notes.

Facile da usare per prendere e per la modifica delle note. È stato utile per importare e leggere note in formato markdown che avevo esportato da Mac Notes.

4. Roam Research (ideale per pensieri in rete e note quotidiane)

tramite Roam Research

Se il tuo cervello non funziona con cartelle e elenchi rigidi, Roam Research potrebbe sembrarti un ritorno a casa. Progettato per pensatori non lineari, Roam crea una base di conoscenze in rete attraverso collegamenti bidirezionali: ogni nota che colleghi viene collegata automaticamente. La sua funzionalità Daily Notes rende facile catturare i pensieri senza eccessiva organizzazione.

La funzionalità/funzione "Note quotidiane" consente di catturare facilmente i pensieri senza eccessiva organizzazione. Struttura i moduli man mano che procedi.

Rispetto a TiddlyWiki, dove il collegamento e il formattare manuali possono essere noiosi, Roam gestisce tutto in background. Il suo layout a blocchi ti consente di fare riferimento alle idee senza sforzo. Sebbene possa essere utilizzato dai team, Roam dà il meglio di sé per gli utenti singoli che mappano idee, scrivono progetti o ricercano percorsi. Si adatta al tuo modo di pensare invece di limitarlo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roam Research

Cattura i tuoi pensieri ogni giorno senza sforzo utilizzando la pagina Nota giornaliere

Crea un grafico di conoscenza auto-organizzato con collegamenti bidirezionali collegati

Riutilizza i contenuti in modo flessibile grazie alla struttura a blocchi di Roam

Visualizza la tua rete di idee utilizzando il database grafico

Naviga rapidamente e rimani concentrato con intuitive scorciatoie da tastiera

Limiti di Roam Research

Nessun accesso offline

Più costoso rispetto ad altri strumenti vecchi e nuovi, soprattutto per un uso occasionale

Prezzi di Roam Research

Pro: 15 $ al mese per utente

Believer: 500 $/cinque anni

Valutazioni e recensioni di Roam Research

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. Joplin (ideale per note open source incentrate sulla privacy)

tramite Joplin

Se credi che le tue note debbano rimanere tue e solo tue, Joplin è la soluzione che fa per te. Questa app open source per prendere appunti in formato Markdown offre un controllo completo, consentendoti di archiviare le note localmente o effettuare la sincronizzazione tramite Dropbox, OneDrive o WebDAV, con crittografia end-to-end inclusa.

È pulito, flessibile e ha supporto per notebook, tag, lista di controllo e allegati di file.

Rispetto a TiddlyWiki, che sembra obsoleto e difficile da effettuare la sincronizzazione, TiddlyWiki è intuitivo e multipiattaforma. Puoi portarlo ovunque, su desktop o dispositivi mobili.

Il crescente ecosistema di plugin e le opzioni di personalizzazione di Joplin ti offrono inoltre ampio spazio per la personalizzazione. Da semplici modifiche a potenti componenti aggiuntivi, è una piattaforma che puoi dare forma in base al tuo modo di pensare e al tuo modo di lavorare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Scrivi e organizza le tue note in formattare Markdown

Esecuzione della sincronizzazione dei dati su più dispositivi utilizzando spazio di archiviazione di terze parti come Dropbox o OneDrive

Proteggi i tuoi dati con la crittografia end-to-end

Crea elenchi da fare e taccuini per un'organizzazione strutturata

Installa i plugin della community per estendere le funzionalità/funzioni

Limiti di Joplin

Le funzionalità/le funzioni di collaborazione hanno un limite

La gestione dei plugin potrebbe richiedere una certa familiarità tecnica

Prezzi di Joplin

Piano base : ~3 $/mese (2,99 €)

Piano Pro: ~7 $/mese (5,99 €)

Piano Teams: ~9 $/mese per utente (7,99 €, minimo due utenti)

Valutazioni e recensioni di Joplin

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Joplin?

Una recensione su Reddit dice:

Joplin sembra un'ottima app. Forse non è bella come Bear, ma fa tutto quello che voglio (a differenza di Bear) e non si è ancora rotta. Inoltre, puoi conservare i tuoi dati... ed è gratis!

Joplin sembra un'ottima app. Forse non è bella come Bear, ma fa tutto quello che voglio (a differenza di Bear) e non si è ancora rotta. Inoltre, puoi conservare i tuoi dati... ed è gratis!

👀 Lo sapevi: la tecnica Feynman si riassume in questo: se non riesci a spiegare un concetto in modo semplice, significa che non l'hai capito. È un classico metodo per prendere note, ma se lo abbini a uno strumento che ti permette davvero di creare connessioni tra le idee, improvvisamente non stai più solo imparando, ma stai costruendo una base di conoscenze che pensa con te. Perché funziona: ti rivolgi direttamente agli utenti esperti che apprezzano le funzionalità/funzioni e i sistemi. La connessione unisce il metodo tradizionale al fascino di strumenti più intelligenti, visivi o collegati.

6. Evernote (ideale per prendere note in modo tradizionale con il web Clip)

tramite Evernote

Evernote è progettato per catturare idee al volo, che si tratti di una citazione, uno schizzo o un'email che desideri rivedere.

Mantiene la sincronizzazione e la ricerca su tutti i dispositivi delle tue note di riunione, immagini, ritagli web e elenchi da fare. Il web clipper è una funzione eccezionale: salva articoli, pagine semplificate o URL con un solo clic.

A differenza di TiddlyWiki, che richiede una configurazione manuale, Evernote offre un'esperienza immediata e intuitiva. Puoi anche cercare documenti scansionati e note scritte a mano. Le attività e i promemoria integrati colmano il divario tra la presa di nota e il completamento delle attività, il tutto senza bisogno di app aggiuntive o di una dozzina di schede aperte nel browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Salva note, aggiungi immagini e file su tutti i dispositivi

Cattura istantaneamente il contenuto web con il web clipper

Organizza le informazioni in quaderni e tag

Crea liste di controllo e promemoria

Accedi alle tue note dal desktop o dal cellulare

Limiti di Evernote

Il piano Free ha una sincronizzazione con limite dei dispositivi

Può diventare disordinato senza un'organizzazione rigorosa

Prezzi di Evernote

Free

Personale: 14,99 $ al mese per utente

Professional: 17,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4. 4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Una recensione su G2 dice:

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clip e "email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

👀 Lo sapevi? Il " effetto Google " fa sì che le persone ricordino dove trovare le informazioni, non quali sono. Quando ci affidiamo ai motori di ricerca, saltiamo il lavoro richiesto di codificare le informazioni nella memoria. Prendere note può fungere da aiuto per la memoria, aiutandoti a interiorizzare ciò che impari invece di affidarti ai motori di ricerca.

7. Logseq (ideale per prendere note ponendo la privacy al primo posto)

tramite Logseq

Logseq è un outliner open source locale per chi desidera il controllo totale delle proprie note senza rinunciare a potenza o raffinatezza. Memorizza tutto in file Markdown di testo normale sul tuo dispositivo, senza sincronizzazione forzata né politiche nascoste.

Il suo formattare a blocchi ti consente di collegare, fare riferimento e riutilizzare facilmente le idee, creando una mappa vivace dei tuoi pensieri. Funzionalità/funzione come il collegamento automatico, il diario giornaliero e le visualizzazioni grafiche lo rendono perfetto per la ricerca, il monitoraggio degli obiettivi o semplicemente per riflettere.

Rispetto a TiddlyWiki, Logseq risulta più fluido e moderno e, grazie ai plugin e ai temi, è personalizzabile in base alle tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Logseq

Archivia le note localmente come file di testo normale in formato markdown

Collega le idee utilizzando i backlink e visualizza in grafica

Cattura i tuoi pensieri con una funzionalità/funzione di diario quotidiano

Monitora le attività utilizzando liste di controllo e pagine programmate

Personalizzato con plugin e temi

Limiti di Logseq

Nessuno strumento di collaborazione integrato

Potrebbe richiedere una configurazione per le funzionalità avanzate

Prezzi di Logseq

Gratis e open source

Valutazioni e recensioni di Logseq

G2 : Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Logseq?

Una recensione su Reddit dice:

Logseq è una di quelle applicazioni il cui design mi piace particolarmente. È un ottimo modo per archiviare informazioni. È davvero molto intuitivo. Tutto ciò che ho provato prima o dopo non funziona come vorrei. Come Logseq. Tuttavia, l'implementazione di Logseq è scadente. Ho perso così tanti dati usando Logseq che ho dovuto abbandonarlo. Rimango su questo sub nella speranza che gli sviluppatori possano effettivamente migliorare questo prodotto e renderlo affidabile e maturo.

Logseq è una di quelle applicazioni il cui design mi piace particolarmente. È un ottimo modo per archiviare informazioni. È davvero molto intuitivo. Tutto ciò che ho provato prima o dopo non funziona come vorrei. Come Logseq. Tuttavia, l'implementazione di Logseq è scadente. Ho perso così tanti dati usando Logseq che ho dovuto abbandonarlo. Rimango su questo sub nella speranza che gli sviluppatori possano effettivamente migliorare questo prodotto e renderlo affidabile e maturo.

8. DokuWiki (ideale per wiki di team leggeri)

tramite DokuWiki

Se hai bisogno di un wiki di team semplice da impostare e che non richieda una manutenzione complessa, DokuWiki è una scelta affidabile. Questo strumento open source funziona con file di testo normale, senza bisogno di database, quindi puoi iniziare rapidamente e continuare a lavorare senza troppe complicazioni.

È perfetto per la documentazione interna, le procedure operative standard o i centri assistenza, offrendo controllo degli accessi, cronologia delle versioni e supporto per plugin per adattarlo alle esigenze del tuo team.

A differenza di TiddlyWiki, che è più orientato all'uso personale, DokuWiki è pensato per ambienti multiutente. Non è appariscente, ma è affidabile e sufficientemente personalizzabile da sembrare tuo senza una curva di apprendimento ripida.

Le migliori funzionalità/funzioni di DokuWiki

Facile da installare e gestire senza database

Offre controlli di accesso e cronologia delle revisioni

Personalizza le funzionalità con plugin e modelli personalizzati

Ottimizzato per la documentazione e i contenuti strutturati

Supporto attivo della community ed ecosistema di plugin

Limiti di DokuWiki

Nessuna applicazione mobile nativa

Interfaccia obsoleta rispetto ai moderni strumenti per prendere note

Prezzi di DokuWiki

Gratis e open source

Valutazioni e recensioni di DokuWiki

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DokuWiki?

Un recensore di G2 scrive:

A Home uso DokuWiki per il wiki di famiglia, dove conserviamo note su elettrodomestici, automobili e luoghi che abbiamo visitato. È semplicissimo inserire le informazioni e recuperarle in un secondo momento quando ne abbiamo bisogno.

A Home uso DokuWiki per il wiki di famiglia, dove conserviamo note su elettrodomestici, automobili e luoghi che abbiamo visitato. È semplicissimo inserire le informazioni e recuperarle in un secondo momento quando ne abbiamo bisogno.

📮ClickUp Insight: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuto, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivare/disattivare e al passaggio da una scheda all'altra aumentano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nel tuo area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

9. Nuclino (ideale per la documentazione veloce e collaborativa in team)

via Nuclino

Quando il tuo team di ricerca lavora velocemente, Nuclino tiene il passo. È una knowledge base leggera e in tempo reale, progettata per garantire chiarezza, velocità e collaborazione. L'interfaccia è pulita, senza ingombri, solo pagine semplici che il tuo team può effettuare la modifica insieme senza complicazioni. Invece di rigide cartelle, Nuclino utilizza una struttura a grafico, in modo che i tuoi contenuti siano collegati come una rete vivente.

Perfetto per il piano, la documentazione o la creazione di wiki, include commenti in linea, menzioni e ricerca istantanea. Puoi anche incorporare file, liste di controllo e blocchi di codice.

A differenza di TiddlyWiki, Nuclino è pensato per il team fin dall'inizio: nessuna configurazione stressante, nessuna seccatura con le autorizzazioni. Solo documentazione intelligente, veloce e funzionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Modifica collaborativa in tempo reale con cronologia delle versioni

Crea connessioni visive tra le pagine utilizzando la visualizzazione grafica per visualizzare

Interfaccia leggera, veloce e gratis

Collega note e idee in tutto lo spazio di lavoro

Incorpora file multimediali, file e elenchi di attività

Limite di Nuclino

Meno personalizzabile rispetto agli strumenti più avanzati

L'accesso offline ha un limite

Prezzi di Nuclino

Free per un massimo di 50 elementi

Starter: 8 $ al mese per utente

*aziendale: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nuclino

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nuclino?

Una recensione su G2 dice:

Offre funzionalità di collaborazione in tempo reale, consentendo ai team di lavorare insieme e di condividere le conoscenze in tempo reale. Fornisce solide funzionalità di ricerca per trovare rapidamente le informazioni e i contenuti di cui i team hanno bisogno.

Offre funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale, consentendo ai team di lavorare insieme e di condividere le conoscenze in tempo reale. Fornisce solide funzionalità di ricerca per trovare rapidamente le informazioni e il contenuto di cui i team hanno bisogno.

10. Standard Note (ideale per prendere note in modo sicuro e crittografato)

tramite Standard Note

Alcune note sono solo per te, e Standard Notes lo capisce. È un'app per prendere app pulita e attenta alla privacy che crittografa automaticamente tutto, così solo tu puoi leggere ciò che scrivi.

Che si tratti di un wiki personale, riflessioni, dati sensibili o la tua prossima grande idea, le tue note rimangono bloccate per impostazione predefinita. Nonostante la forte sicurezza, è facile da usare. L'interfaccia è minimale e priva di distrazioni, con opzioni di aggiornamento per il supporto Markdown, temi e spazio di archiviazione aggiuntivo.

Rispetto a TiddlyWiki, che offre il controllo locale ma non dispone di crittografia integrata, Standard Note è moderno, sicuro e rispetta il tuo spazio digitale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Standard Note

Crittografia end-to-end per tutte le note

Sincronizzazione multipiattaforma con archiviazione cloud sicura

Supporta markdown e testo ricco con estensioni

Componenti aggiuntivi sicuri per la produttività e il formattare

Open source con un forte supporto della community

Limite di Standard Note

La versione base non dispone di funzionalità avanzate

Le opzioni di personalizzazione richiedono estensioni a pagamento

Prezzi di Standard Note

Piano Free disponibile

*piano produttività: 90 $/anno

Piano professionale: 120 $/anno

Valutazioni e recensioni di Standard Notes

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Standard Note?

Una recensione su Reddit dice

Standard Note è una perla rara che molte app aspirano a essere, ma spesso non riescono a raggiungere. È una piattaforma sicura, ben costruita, lungimirante e in continuo miglioramento. Ho avuto il privilegio di visitare la sede centrale di Standard Note e di partecipare alla riunione con il loro fantastico team. È stato evidente che ogni membro era incredibilmente talentuoso e dedicato. La maggior parte delle organizzazioni appare migliore all'esterno che all'interno, ma Standard Note è una di quelle rare eccezioni che infondono fiducia quando si assiste al loro flusso di lavoro, alle interazioni e all'approccio collaborativo.

Standard Note è una perla rara che molte app aspirano a essere, ma spesso non riescono a eguagliare. È una piattaforma sicura, ben costruita, lungimirante e in continuo miglioramento. Ho avuto il privilegio di visitare la sede centrale di Standard Note e di partecipare alla riunione con il loro fantastico team. È stato evidente che ogni membro era incredibilmente talentuoso e dedicato. La maggior parte delle organizzazioni appare migliore all'esterno che all'interno, ma Standard Note è una di quelle rare eccezioni che infondono fiducia quando si assiste al loro flusso di lavoro, alle interazioni e all'approccio collaborativo.

Scegli le tue note, scegli il tuo flusso con ClickUp

Dagli editor markdown minimalisti agli aree di lavoro complete per team, non mancano alternative a TiddlyWiki in grado di organizzare una riunione e crescere con te.

La parte migliore? Non dovrai più accontentarti di una configurazione di dimensione standard. Che tu dia priorità alla privacy, alla collaborazione, alla velocità o alla struttura, in questo elenco troverai uno strumento adatto al tuo stile e che ti offre il supporto che ti serve per lavorare.

Tuttavia, se desideri una soluzione che combini documenti strutturati, supporto IA intelligente e basi di conoscenza scalabili, ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Niente più schede da gestire. Niente più passaggi disordinati. Solo chiarezza e controllo.

Quindi, cosa aspetti? Scegli lo strumento più adatto al tuo modo di pensare, scrivere e organizzare il tuo mondo. Il tuo secondo cervello è pronto per un aggiornamento.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a creare una base di conoscenze più intelligente e con maggiore connessione.