i 10 migliori modelli Notion Second Brain per organizzare la tua vita

Hai mai avuto la sensazione che il tuo cervello abbia decine di schede aperte contemporaneamente, con idee, attività, promemoria, obiettivi? Questo disordine mentale può appesantirti, rendendo più difficile concentrarsi, creare o persino rilassarsi.

Le ricerche indicano che i dipendenti trascorrono in media 1,8 ore al giorno, ovvero 9,3 ore alla settimana, alla ricerca e alla raccolta di informazioni. Ecco perché molte persone stanno adottando il concetto di sistema di gestione delle conoscenze personali, noto anche come secondo cervello.

Questo sistema affidabile vive al di fuori della tua testa ed è progettato per catturare, organizzare e recuperare tutto ciò che conta. E quando si tratta di crearne uno, Notion è diventato un punto di riferimento. La sua struttura flessibile, il design pulito e le opzioni di personalizzazione lo rendono ideale per creare un sistema di conoscenza personale su misura per la tua vita.

In questa guida abbiamo selezionato 10 dei migliori modelli Notion Second Brain. Ma anche se Notion è un ottimo punto di partenza, non è la soluzione definitiva. Continua a seguirci per scoprire uno strumento (si chiama ClickUp ) che potrebbe fare ancora di più.

Cosa rende un modello Notion Second Brain un buon modello?

Ecco cosa rende un modello Notion adatto alla creazione di un secondo cervello:

Architettura delle informazioni chiara: seleziona un modello Second Brain solido che parte da una struttura chiara e intuitiva. I tuoi pensieri, le note, le attività e le risorse dovrebbero essere facili da acquisire e ancora più facili da recuperare

Sistema di acquisizione senza interruzioni: Seleziona un modello Notion Second Brain che ti consenta di acquisire informazioni in modo rapido e semplice senza interrompere il flusso di lavoro. I modelli migliori includono una finestra In arrivo unificata o un'area di acquisizione rapida che puoi ordinare in un secondo momento

Organizzazione collegata e contestuale: Concentrati sui migliori modelli Notion Second Brain che utilizzano in modo efficace le funzionalità di relazione e rollup di Notion. Le note si collegano ai progetti, le attività si collegano agli obiettivi e tutto è connesso, così la tua mente può Concentrati sui migliori modelli Notion Second Brain che utilizzano in modo efficace le funzionalità di relazione e rollup di Notion. Le note si collegano ai progetti, le attività si collegano agli obiettivi e tutto è connesso, così la tua mente può concentrarsi facilmente sulle cose importanti

Design flessibile e coerente: scegli un buon modello Notion Second Brain facile da personalizzare in base al tuo flusso di lavoro e sufficientemente coerente da mantenere tutto in ordine man mano che il tuo sistema cresce

Integrazione di attività e progetti: cerca un modello Notion che non tratti attività, progetti e note come entità separate. Al contrario, li interconnette per garantire cerca un modello Notion che non tratti attività, progetti e note come entità separate. Al contrario, li interconnette per garantire un project management di alto livello

🔎 Lo sapevi? La metodologia del secondo cervello migliora la creatività! Scaricando le informazioni in un sistema di secondo cervello, liberi spazio mentale, consentendo una maggiore creatività e la capacità di concentrarsi sulla risoluzione di problemi complessi.

10 modelli Notion Second Brain

Diamo un'occhiata ai 10 migliori modelli Notion per il tuo secondo cervello:

1. Modello Ultimate Brain di Thomas Frank

tramite Notion

Gestire attività, note e progetti su più applicazioni può essere complicato. Il modello Ultimate Brain per Notion offre un sistema dashboard all-in-one per organizzare la tua vita. Sviluppato dall'esperto di produttività Thomas Frank, integra nella sua area di lavoro la gestione delle attività, la presa di appunti, il project management e il monitoraggio degli obiettivi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Utilizza la dashboard My Day per pianificare la tua giornata

Implementa il metodo PARA (Progetti, Aree, Risorse e Archivi) per organizzare le informazioni

Usa la funzionalità/funzione Archivio per rimuovere automaticamente attività e note irrilevanti e rendere la tua area di lavoro più ordinata

Ti aiutano a catturare rapidamente le idee, pianificare la giornata in modo efficace e rimanere in linea con i tuoi obiettivi a lungo termine

🔑 Ideale per: Persone che cercano uno strumento per gestire le attività quotidiane e i progetti.

📮 Approfondimento ClickUp: In media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può fare una differenza significativa. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

2. Second Brain di Rosidssoy

tramite Notion

Il modello Second Brain di Rosidssoy offre un'area di lavoro Notion strutturata per suddividere il tuo mondo in categorie gestibili. Basato sul metodo PARA di Tiago Forte , ciò che lo distingue è il suo design leggero ottimizzato per l'acquisizione e il recupero rapidi, rendendolo perfetto per gli utenti che desiderano un secondo cervello senza distrazioni.

Che tu sia uno studente alle prese con i compiti o un professionista che gestisce progetti, questo modello si adatta al tuo flusso di lavoro unico.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Collega le risorse per fornire più contesto ai tuoi progetti e alle tue note

Controlla il tuo programma giornaliero e settimanale con la visualizzazione Calendario

Utilizza la finestra In arrivo per visualizzare le tue risorse, attività, progetti e note

Integra strumenti per il monitoraggio delle abitudini, l'impostazione degli obiettivi e persino il monitoraggio finanziario.

🔑 Ideale per: Professionisti alla ricerca di un modo efficace per gestire la propria vita personale e professionale.

3. Second Brain (PARA Dashboard) di Organized Dashboard

tramite Notion

Il Second Brain (PARA Dashboard) di Organized Dashboard è un potente modello Notion costruito attorno al metodo PARA (progetti, aree, risorse e archivi) per un'organizzazione digitale semplificata.

È progettato appositamente per rispecchiare il modo in cui il tuo cervello organizza naturalmente le informazioni, dando priorità al contesto, all'attuabilità e all'accessibilità.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza e archivia le informazioni essenziali con un facile accesso

Pianifica il tuo programma settimanale o mensile con un calendario intuitivo

Utilizza sezioni dedicate come finanza e crescita personale e lavora in sezioni separate

🔑 Ideale per: Studenti e professionisti che desiderano archiviare le proprie attività e note in un unico spazio.

4. The Supreme Second Brain di Notion

tramite Notion

Il modello Supreme Second Brain di Efficiora è una configurazione per la produttività personale che offre uno spazio per tutto, dai pensieri sparsi agli obiettivi ad alta priorità. Ciò che distingue questo modello è la sua profonda personalizzazione del metodo PARA, su misura per individui e autori ad alte prestazioni.

A differenza delle dashboard standard, combina il monitoraggio degli obiettivi, i sistemi di abitudini e la gestione delle conoscenze in un'area di lavoro coerente e di grande chiarezza. Vanta un design accurato e funzionalità/funzioni come un widget con orologio in tempo reale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Categorizza le tue attività e i tuoi elementi in Da rivedere, Revisionati, Bozza, Definitivi e Preferiti

Tieni traccia della tua crescita personale e professionale senza sentirti sopraffatto

Riduci il disordine visivo e l'affaticamento mentale con un design pulito e facile da usare

Funzionalità/funzioni: dashboard per un accesso rapido alle sezioni essenziali, che garantisce che tutto, dalle attività quotidiane ai progetti a lungo termine, sia a portata di clic

🔑 Ideale per: Autori, professionisti e studenti alla ricerca di un hub Notion intuitivo per gestire il proprio lavoro.

🎥 Guarda come utilizzare ClickUp come sistema di gestione delle conoscenze:

5. Second Brain di Easlo

tramite Notion

Il modello Second Brain di Easlo offre un'area di lavoro Notion pulita e completa con database personalizzati per progetti, attività, note, riferimenti, aree, obiettivi, risultati chiave, argomenti e punti salienti, estendendo il framework PARA in una suite completa per la gestione delle conoscenze.

Il modello include un monitoraggio delle abitudini pronto all'uso, un elenco di letture, la raccolta di citazioni, revisioni settimanali e una guida introduttiva con aggiornamenti a vita e accesso alla community Easlo's Circle.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Imposta e rivedi gli obiettivi personali in uno spazio strutturato

Cattura citazioni, idee e risorse per un facile riferimento

Accedi a tutorial di livello mondiale e a una community di assistenza esclusiva

Include guide utili e aggiornamenti che crescono insieme ai tuoi progetti

🔑 Ideale per: Team e singoli individui alla ricerca di un sistema pronto all'uso e intuitivo per gestire più progetti.

6. Second Brain 1. 0 di OlsNotion

tramite Notion

Il modello Second Brain 1. 0 di OlsNotion combina attività, obiettivi, abitudini, note e risorse, così non dovrai più perdere tempo a cercare informazioni. A differenza dei sistemi PARA più semplici, offre un avanzato strumento di monitoraggio dei libri e una gestione strutturata delle attività, rendendolo ideale per lettori accaniti e pensatori strutturati.

Questo modello include anche una sezione di diario giornaliero che incoraggia la riflessione e il monitoraggio dei progressi, rendendo facile costruire buone abitudini e rimanere motivati.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni un diario quotidiano per riflettere e rimanere in carreggiata

Archivia note e risorse importanti in modo ordinato in un unico posto

Tieni traccia delle abitudini, dei libri e degli obiettivi e visualizza i tuoi progressi

🔑 Ideale per: Persone che desiderano unire il monitoraggio delle abitudini e la gestione degli obiettivi in un unico spazio.

🧠 Curiosità: Si prevede che il mercato dei software di gestione delle conoscenze crescerà di 28,32 miliardi di dollari dal 2024 al 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,3% durante il periodo di previsione!

7. Minimal Second Brain di Notion Avenue

tramite Notion

Se ti piace mantenere la tua vita digitale semplice e focalizzata, il Modello Minimal Second Brain di Notion Avenue è una buona scelta. Si distingue per i flussi di lavoro integrati in stile GTD (Pianifica, Elabora, Connetti e Distilla), le revisioni settimanali/mensili e un tracker delle abitudini.

Include anche sistemi di tagging intelligenti e visualizzazioni con filtro automatico che mostrano solo ciò che è rilevante, mantenendo l'area di lavoro focalizzata e contestualizzata.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Accedi alle tue attività quotidiane nella visualizzazione lista di controllo

Collega e archivia le risorse necessarie per il tuo lavoro quotidiano

Naviga senza sforzo nella tua area di lavoro con un layout chiaro

🔑 Ideale per: Persone che preferiscono il minimalismo in tutti gli aspetti della loro vita, compreso il loro secondo cervello in Notion.

💡 Bonus: Se desideri: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app connesse + il web

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, a mani libere e ovunque ti trovi

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Perplexity con un'unica soluzione LLM-agnostica e pronta per le aziende Prova ClickUp Brain MAX , la super app di IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non è l'ennesimo strumento di IA da aggiungere alla tua collezione. È la prima app di IA contestuale che li sostituisce tutti.

8. Second Brain di Pathpages

tramite Notion

Il modello Second Brain di Pathpages si basa sul sistema PARA e sulle metodologie GTD. Progettato da un ex designer UX, dà priorità alla chiarezza visiva e all'usabilità, includendo sequenze di progetti, visualizzazioni del calendario per le attività (Oggi/Prossime/Scadute) e il monitoraggio degli obiettivi.

Con esempi precompilati e istruzioni video dettagliate, garantisce una configurazione semplice e una navigazione intuitiva per tutti gli utenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Utilizza il metodo P. A. R. A. per classificare le tue informazioni

Tieni traccia dello stato di avanzamento, imposta scadenze e assegna attività senza soluzione di continuità

Implementa i principi GTD per stabilire le priorità e riordinare il tuo flusso di lavoro

🔑 Ideale per: Utenti che desiderano un sistema basato su metodi di produttività comprovati per gestire progetti complessi.

9. Second Brain di Modern Byte

tramite Notion

Il modello Second Brain di Modern Byte offre funzionalità/funzioni quali elenchi di attività nidificate, una sezione dedicata alle citazioni e agli elementi salienti e una dashboard personalizzabile che collega aree, progetti e risorse.

Progettato per gli utenti che desiderano sia profondità che semplicità, bilancia l'acquisizione dei dati con un layout intuitivo per mantenere il tuo cervello digitale organizzato e pronto all'azione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Collega note e attività correlate per creare una gestione delle conoscenze connessa

Rivedi regolarmente le priorità per mantenere lo slancio

Visualizza i tuoi progetti in base a priorità, stato, sequenza e scadenze

Supporta l'aggiunta di tag e collegamenti tra note e attività, aiutandoti a vedere le connessioni e a mantenere dinamico il tuo secondo cervello

🔑 Ideale per: Studenti e team che lavorano su più cose contemporaneamente.

10. Second Brain For ADHD di Lester Yim

tramite Notion

Il modello Second Brain for ADHD di Lester Yim è stato progettato appositamente per le persone con ADHD, offrendo un sistema flessibile e completo per gestire i propri progetti. Fornisce un'interfaccia pulita con bacheche Kanban, diari e un blocco note per appunti veloci. Gli aggiornamenti regolari assicurano che il sistema si evolva per soddisfare le esigenze uniche degli utenti neurodivergenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Cattura istantaneamente attività e nuove idee con un blocco note dedicato

Organizza i progetti utilizzando bacheche Kanban visive per maggiore chiarezza

Archivia elementi e attività non importanti per mantenere il tuo spazio libero da ingombri

🔑 Ideale per: Persone con ADHD alla ricerca di un sistema personalizzabile e intuitivo per gestire le attività quotidiane e i progetti a lungo termine.

Limiti di Notion

Sebbene Notion abbia diversi punti di forza come strumento di seconda mente, presenta anche alcune limitazioni che ostacolano la produttività:

Prestazioni lente su larga scala: Notion diventa notevolmente lento man mano che il tuo secondo cervello cresce. Gli utenti segnalano spesso ritardi durante il passaggio da una pagina all'altra o il caricamento di database con centinaia o migliaia di voci

Funzionalità di gestione delle attività limitate: Notion non dispone di funzionalità essenziali per il project management, come il monitoraggio del tempo e i grafici Gantt. Sebbene esistano soluzioni alternative, richiedono una configurazione manuale o integrazioni con strumenti di terze parti

L'esperienza utente su dispositivi mobili è poco intuitiva per un uso intensivo: Sebbene l'app mobile sia funzionale per modifiche rapide o per controllare le attività, non è l'ideale per un uso intensivo. Creare nuovi modelli, manipolare database o navigare in sistemi complessi su dispositivi mobili è ancora macchinoso

Nessuna crittografia end-to-end: Notion non offre funzionalità cruciali come l'autenticazione a due fattori. Sebbene le funzionalità di sicurezza siano migliori nella versione a pagamento, la versione gratuita non dispone ancora di misure di sicurezza adeguate

10 modelli alternativi di Notion Second Brain per il project management e l'uso personale

Se stai cercando un'alternativa a Notion più potente e migliore, non cercare oltre ClickUp!

In quanto app per tutto il lavoro, ClickUp vanta funzionalità avanzate e modelli second brain, garantendo che il tuo secondo cervello cresca e si adatti insieme a te.

Diamo un'occhiata al modello migliore:

1. Modello Knowledge Base ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un repository centralizzato di informazioni essenziali con il modello Knowledge Base di ClickUp

Centralizzare le conoscenze interne può far risparmiare ai team ore di ricerche frenetiche ogni giorno. Il modello Knowledge Base di ClickUp aiuta i team a strutturare le FAQ interne, la documentazione dei prodotti e le procedure operative standard. Inoltre, conserva gli articoli in un formato ricercabile, modificabile e controllato tramite autorizzazioni.

Progettato per supportare aggiornamenti continui, sostituisce le configurazioni tradizionali di Notion Second Brain con una scalabilità operativa. La parte migliore? Questo modello demo di knowledge base è precompilato con contenuti di esempio, quindi non dovrai mai partire da zero.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza le conoscenze chiave in sezioni e categorie strutturate

Personalizza ed espandi con colonne, sottopagine e testo avanzato

Facilita la collaborazione consentendo ai membri del team di contribuire e aggiornare i contenuti

Documenta i prodotti digitali, semplifica l'onboarding o funge da riferimento di conoscenza a livello aziendale

🔑 Ideale per: Teams che desiderano creare un repository centralizzato e facilmente navigabile delle conoscenze e delle risorse aziendali.

2. Modello ClickUp per la gestione delle idee innovative

Ottieni il modello gratis Cattura e gestisci idee innovative con il modello ClickUp Innovation Idea Management

Le grandi idee hanno valore solo quando vengono implementate, e il modello ClickUp Innovation Idea Management ti aiuta a farlo. Sviluppato per catturare tutto, dai suggerimenti interni alle presentazioni agli investitori, fornisce un processo chiaro per raccogliere, valutare e implementare idee innovative.

I membri del team di una community esclusiva possono inviare idee in un foglio di registrazione formattato. Queste idee vengono quindi filtrate e monitorate all'interno del database delle attività principali. Ogni idea include campi collegati per l'impatto, il lavoro richiesto e i passaggi successivi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Offre moduli integrati, banner colorati e viste interattive come Bacheche di stato e Sequenze

Assegna ricercatori, monitora lo stato di avanzamento e persino assegna codici colore ai livelli di impatto in modo da vedere immediatamente cosa vale la pena perseguire

Raccogli nuove idee e dai priorità alle opportunità urgenti utilizzando un modulo condiviso

Tieni traccia dei progressi in modo visivo e in tempo reale con bacheche di stato e sequenze temporali

Gestisci meglio le tue idee con i campi personalizzati, come Costo effettivo, Ricercatore e Tipo di idea

🔑 Ideale per: Studenti e team alla ricerca di un sistema organizzato e flessibile per gestire e implementare idee innovative.

🎥 Guarda

3. Modello Mappa a bolle ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le tue idee con il modello Mappa a bolle di ClickUp

Il modello Mappa a bolle di ClickUp offre un approccio visivo all'organizzazione dei tuoi pensieri. Posizionando il concetto centrale al centro e ramificando le idee correlate, puoi vedere contemporaneamente il quadro generale e i dettagli più intricati.

Che tu stia pianificando un progetto, delineando una strategia per la revisione settimanale o semplicemente cercando di dare un senso a informazioni complesse, il modello ti aiuta a collegare i puntini. Ogni bolla corrisponde a un'attività o a una nota, che può essere ulteriormente classificata in categorie.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

documenti ClickUp Trasforma le bolle in attività complete di ClickUp

Collabora in tempo reale e monitora chi ha contribuito e in che modo

Identifica facilmente le relazioni tra i concetti

Personalizza e assegna un codice colore alle bolle per dare priorità ai punti chiave

🔑 Ideale per: Persone che desiderano organizzare e visualizzare le proprie idee in modo efficace.

📣 La voce dei clienti: Ecco cosa ha detto Thomas Clifford, Product Manager di TravelLocal, sull'utilizzo di ClickUp: Utilizziamo ClickUp per tutta la gestione dei nostri progetti e delle attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter disporre di tutte queste funzionalità in un unico prodotto, poiché è molto facile collegarle tra loro. Utilizziamo ClickUp per tutta la gestione dei nostri progetti e delle attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per monitorare e aggiornare il nostro framework OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter disporre di tutte queste funzionalità in un unico prodotto, poiché è molto facile collegarle tra loro.

4. Modello Wiki per team ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un wiki di team facilmente accessibile con il modello ClickUp Team Wiki

Il modello Team Wiki di ClickUp offre uno spazio pulito e centralizzato in cui tutto il tuo team può creare un wiki interno affidabile. È perfetto per documentare processi, passaggi di onboarding, guide agli strumenti o qualsiasi altra informazione che il tuo team deve consultare frequentemente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Accedi a visualizzazioni filtrate per argomento, titolarità e data di aggiornamento

Crea wiki con documentazione suddivisa in sezioni per ogni funzione o team

Collabora in tempo reale con commenti e modifiche in linea, concedendo visibilità e accesso alla modifica in base ai ruoli del team

Recupera le informazioni da un'unica fonte senza dover passare da un file all'altro

Pagine nidificate, modifica in tempo reale, formattazione avanzata e persino condivisione delle pagine: tutto all'interno della tua area di lavoro con questo modello wiki

Collega le attività, assegna collaboratori e mantieni tutto sotto controllo delle versioni senza cambiare strumento

🔑 Ideale per: Team che necessitano di un wiki potente per organizzare le conoscenze interne.

5. Modello Wiki Master ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un wiki principale con riferimenti e collegamenti utilizzando il modello ClickUp Master Wiki

Il modello ClickUp Master Wiki semplifica il processo di impostazione di un wiki elegante e ben organizzato. Sostituisce le intranet tradizionali o i documenti wiki in stile Notion con un formato strutturato che si collega direttamente al database delle attività.

Il modello è progettato per aiutare il tuo team a catturare tutto, dalle politiche aziendali alle guide di progetto, all'interno di una struttura di facile navigazione. È completamente personalizzabile e ti consente di aggiungere stati, tag o campi personalizzati per adattarlo al tuo flusso di lavoro e al tuo marchio. Puoi aggiungere e aggiornare facilmente i contenuti, garantendo che il tuo wiki rimanga pertinente man mano che il tuo team cresce e cambia.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Archivia contenuti legali, HR, marketing e tecnici in un unico posto con una formattazione standardizzata per garantire coerenza e facilità di navigazione

Mantieni le conoscenze del tuo team ordinate e facilmente accessibili in una knowledge base di facile navigazione

Assegna ai membri del team la creazione di diverse parti del wiki e aggiornale regolarmente

Personalizza il modello in base al marchio e alla visione della tua azienda

Le visualizzazioni filtrate supportano l'accesso basato su autorizzazioni e gli aggiornamenti a vita ti aiutano a rimanere aggiornato con l'emergere di nuove politiche

🔑 Ideale per: Team che desiderano creare un repository di conoscenze centralizzato, organizzato e facilmente accessibile.

💡 Suggerimento per utenti esperti: utilizza ClickUp Brain per migliorare il tuo Second Brain collegando note, attività e documenti senza sforzo con funzionalità/funzioni potenti come tagging intelligente, scrittore IA, mappatura delle relazioni e ricerca basata sull'IA! Migliora il tuo secondo cervello collegando note, attività e documenti con ClickUp Brain

6. Modello ClickUp Daily Notes

Ottieni il modello gratis Registra i tuoi pensieri e le tue idee con il modello ClickUp Daily Notes

Alcune idee arrivano nei momenti più strani e il modello Note giornaliere di ClickUp ti assicura di non perderle mai. Con una configurazione di accesso rapido e un layout pulito, ti aiuta a catturare istantaneamente pensieri, cose da fare e intuizioni fugaci.

La vista Modulo è semplicemente magica! Salvala sul tuo telefono, browser o nella finestra In arrivo, così potrai prendere appunti con un solo tocco. Una volta inviata, la tua nota confluisce direttamente in un elenco ordinato, raggruppato per tipo e data.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Crea un archivio personale dei tuoi progressi professionali

Tieni tutte le tue note raggruppate per tipo per facilitarne l'ordinamento

Aggiungi contesto, commenti e allegati a ogni nota

Apri in più viste, tra cui Note giornaliere, Guida introduttiva ed Elenco note

🔑 Ideale per: Chiunque desideri uno spazio chiaro per mantenere l'organizzazione mentale e la produttività quotidiana.

7. Modello ClickUp Team Docs

Ottieni il modello gratis Collabora con i membri del team per sviluppare un wiki pertinente utilizzando il modello ClickUp Team Docs

La creazione di prodotti digitali richiede spesso una collaborazione frequente e la documentazione all'interno di un team. Il modello ClickUp Team Docs è uno spazio perfetto e personalizzabile per centralizzare le informazioni del tuo team.

Dalle note delle riunioni alle linee guida dei progetti, tutto ha il suo posto, rendendo la collaborazione fluida e il recupero delle informazioni un gioco da ragazzi. Consente a persone diverse di modificare insieme in tempo reale, commentare e assegnare follow-up direttamente all'interno del documento.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Crea pagine nidificate per processi, note di riunioni e standup

Incorpora attività e aggiornamenti in tempo reale nelle sezioni dei documenti

Crea grafici organizzativi, collega risorse utili e aggiungi allegati di riferimento

Riduci il tempo dedicato alla ricerca di informazioni grazie a contenuti organizzati

I documenti vengono taggati, filtrati e archiviati in un database centrale delle attività e l'accesso illimitato non comporta costi aggiuntivi

🔑 Ideale per: Teams che desiderano semplificare il processo di documentazione e promuovere una cultura della condivisione delle conoscenze.

8. Modello Wiki aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Aggiorna i nuovi assunti sui valori e sui processi aziendali utilizzando il modello Wiki aziendale di ClickUp

Il modello Wiki aziendale di ClickUp fornisce un hub centralizzato per archiviare tutte le informazioni essenziali. In questo modo, i membri del team possono trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno senza dover setacciare documenti infiniti.

Utilizzalo per archiviare informazioni sui pagamenti, documenti di conformità e standard del team. Per i team stanchi di intranet obsolete, è una base affidabile. Inoltre, la struttura intuitiva consente ai nuovi assunti di mettersi al passo rapidamente, mentre i dipendenti di lunga data possono accedere facilmente a materiali importanti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni informati i membri del team con sezioni di aggiornamento dedicate

Semplifica l'inserimento dei nuovi assunti con risorse organizzate come manuali per i dipendenti e newsletter

Promuovi l'allineamento attraverso una missione e dei valori chiaramente definiti

Segmenta le pagine per reparto, caso d'uso o frequenza di aggiornamento

🔑 Ideale per: Organizzazioni che mirano a promuovere la trasparenza e creare un wiki centralizzato.

9. Modello del libro ClickUp For Dummies

Ottieni il modello gratis Scrivi un libro coerente e ben strutturato con il modello ClickUp For Dummies Book Template

Che tu stia redigendo un manuale pratico o una guida didattica, il modello ClickUp For Dummies Book offre una struttura intuitiva e basata sulla conoscenza. Ispirato alla popolare serie di libri "For Dummies", semplifica le informazioni dense e ti aiuta a organizzare i tuoi pensieri, pianificare i capitoli e mantenere la coerenza in tutto il libro.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Includi link a video dimostrativi, modelli, termini del glossario, video tutorial ed esempi visivi.

Visualizza lo stato di avanzamento del tuo libro con campi personalizzati come Bozza iniziale, Stato di avanzamento, Bozza finale e Revisore

Assicurati che il tuo libro sia organizzato e coerente in tutti i capitoli

Usa icone, tag e callout per chiarire argomenti complessi

Con stati e campi personalizzabili, puoi monitorare i tuoi progressi dal brainstorming alle modifiche finali

🔑 Ideale per: Chiunque desideri creare guide complete e ben strutturate.

10. Modello per le operazioni del team di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Realizza campagne di marketing di successo con il modello Teams per le operazioni di marketing di ClickUp

Il modello ClickUp Marketing Team Operations consolida i brief delle campagne, i documenti strategici e il monitoraggio dei progetti. Anziché utilizzare fogli di registrazione separati, video dimostrativi o fogli di lavoro Google, questo modello all-in-one crea un punto di riferimento unico per le operazioni del team.

Fornisce una struttura chiara per ruoli, responsabilità e sequenze temporali. Inoltre, grazie agli strumenti integrati per la comunicazione e la documentazione, il tuo team può concentrarsi maggiormente sulla creatività e meno sul coordinamento.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Imposta e organizza gli obiettivi con il monitoraggio dello stato in tempo reale

Apri in 6 diverse viste, tra cui Marketing Wiki, Organigramma, Verbali delle riunioni e Documenti del team

Pianifica i calendari editoriali e monitora gli obiettivi di rendimento trimestrali

Crea attività con stati personalizzati, come Completato, Pianificato, In revisione e In corso

🔑 Ideale per: Team di marketing che mirano a migliorare il coordinamento, aumentare l'efficienza e promuovere un ambiente collaborativo.

Costruisci il tuo secondo cervello con ClickUp

I modelli Notion Second Brain sono un ottimo punto di partenza per organizzare la tua vita. Sono flessibili e minimalisti e ti aiutano a costruire una struttura per gestire conoscenze, attività e idee.

Ma con l'aumentare delle tue esigenze, aumenta anche la complessità del tuo sistema.

È qui che entra in gioco ClickUp. Con i suoi potenti modelli, l'automazione integrata, i documenti collaborativi e le viste dinamiche, ClickUp offre una soluzione più scalabile, personalizzabile e completa per centralizzare davvero il tuo secondo cervello.

Iscriviti gratis oggi stesso!