12 modelli gratuiti di diario alimentare per monitorare i pasti

Potresti essere un professionista nel bilanciare i macronutrienti e massimizzare l'assunzione di acqua.

Ma cercare di ricordare cosa hai mangiato ieri è come cercare di ricostruire un crimine da detective, solo che invece dei reperti ci sono i carboidrati. A colazione c'era... qualcosa con le uova?

Un buon diario alimentare risolve definitivamente questo problema.

Non solo per chi conta le calorie o per gli appassionati di fitness, i diari alimentari aiutano a individuare schemi ricorrenti, migliorare l'energia e portare un po' più di consapevolezza nel piatto.

Per rendere il monitoraggio della dieta facile (e divertente), abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di diario alimentare: alcuni belli, altri pratici, tutti pronti per aiutarti a monitorare i tuoi pasti senza pensarci troppo.

Cosa sono i modelli di diario alimentare?

I modelli di diario alimentare sono pagine già pronte progettate per aiutarti a registrare cosa e quanto mangi e, a volte, anche come ti senti dopo ogni pasto. Funzionano come un mix tra un quaderno e un confidente nutrizionale, rendendo più facile rimanere consapevoli delle proprie abitudini alimentari.

Alcuni modelli semplificano le cose con spazi dedicati alla registrazione dei pasti, degli spuntini e dell'assunzione di acqua. Altri sono più approfonditi e funzionano come modelli per monitorare le abitudini, con aree dedicate al monitoraggio delle calorie, dell'umore, delle voglie o di come il tuo corpo reagisce a determinati alimenti. Poiché sono disponibili in diversi stili e formati, trovare quello più adatto alla tua routine e ai tuoi obiettivi potrebbe essere più semplice di quanto immagini.

Sviluppare l'autodisciplina nell'alimentazione non deve essere necessariamente rigido o opprimente. Con il modello giusto, inizierà a sembrare una piccola abitudine quotidiana che si consolida.

🔍 Lo sapevi? La maggior parte delle persone non riesce a ricordare con precisione cosa ha mangiato nelle ultime 24 ore. Questo è uno dei motivi principali per cui esiste il diario alimentare: è come dare una mano alla memoria. Inoltre, quando le persone ricordano meglio i pasti recenti, tendono a mangiare meno al pasto successivo!

Cosa rende un modello di diario alimentare efficace?

Un buon modello di diario alimentare non si limita a registrare i pasti: è il tuo MVP dietro le quinte per individuare le abitudini e mantenerti responsabile.

Ecco cosa dovresti cercare in un diario alimentare:

Facile da usare: un buon modello di diario alimentare non deve essere troppo complicato. Deve fornire una struttura sufficiente per garantire la coerenza senza diventare un lavoro di routine. Pensalo come un buon modello di diario alimentare non deve essere troppo complicato. Deve fornire una struttura sufficiente per garantire la coerenza senza diventare un lavoro di routine. Pensalo come la tua app preferita per l'elenco delle cose da fare : semplice, utile e soddisfacente da spuntare

Personalizzabile in base al tuo stile di vita: Una taglia unica raramente va bene per tutti. Un ottimo modello offre spazio per i dettagli che contano per te, che si tratti di umore, voglie, macronutrienti o calo di energia dopo pranzo

Incoraggia la consapevolezza: il miglior diario alimentare quotidiano non ti fa sentire in colpa se mangi una fetta di torta. Al contrario, ti aiuta delicatamente a trovare l'ispirazione per notare gli schemi ricorrenti, sviluppare consapevolezza e fare scelte consapevoli

Progettato per garantire la coerenza: un layout ben strutturato rende facile tornare a utilizzarlo ogni giorno. Se diventa parte integrante della tua routine, come lavarti i denti o controllare l'app un layout ben strutturato rende facile tornare a utilizzarlo ogni giorno. Se diventa parte integrante della tua routine, come lavarti i denti o controllare l'app dell'agenda , significa che sta funzionando

Visivamente pulito e motivante: un design ordinato è la chiave. Il modello dovrebbe invogliarti a compilarlo, con un layout intuitivo e che ti motiva a scrivere

I migliori modelli di diario alimentare

Sei pronto a registrare le tue abitudini alimentari e a costruire uno stile di vita più felice e più sano? Ecco i migliori modelli di diario alimentare da utilizzare:

1. Modello per pianificare i pasti ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la pianificazione dei pasti settimanali con il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp

Pianificare i pasti non deve essere un compito arduo quando si dispone di un modello che riunisce tutto in un unico posto. Il modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp ti aiuta a organizzare i pasti, le liste della spesa e gli obiettivi nutrizionali in un unico posto.

Sono progettati per semplificare la pianificazione settimanale offrendo campi personalizzabili, visualizzazioni e persino l'integrazione con le liste della spesa. Inoltre, sono abbastanza flessibili da adattarsi a varie preferenze alimentari e routine di preparazione dei pasti. In questo modo è facile rimanere in linea con i propri obiettivi di peso.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia delle informazioni nutrizionali con i campi integrati per documentare i pasti: calorie, carboidrati, proteine e altro ancora

Semplifica la spesa generando liste di controllo degli ingredienti che si sincronizzano con i tuoi piani alimentari

Visualizza i tuoi pasti settimanali/mensili a colpo d'occhio in schede con codice colore con la visualizzazione Calendario piano pasti

🔑 Ideale per: Persone o famiglie che desiderano migliorare la consapevolezza nutrizionale e pianificare i pasti

💡 Suggerimento: pianifichi i pasti per diversi giorni della settimana? Non cercare oltre le attività ricorrenti di ClickUp! Basta pianificare il menu nel modello, selezionare una data e un giorno della settimana sul calendario e impostarlo come attività ricorrente. In questo modo, non dovrai aggiungere lo stesso pasto al piano dello stesso giorno ogni settimana.

2. Modello per pianificare i menu ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica il tuo menu in base al costo, agli ingredienti e alla popolarità con il modello di pianificazione del menu di ClickUp

Pianificare i pasti settimanali per una famiglia, un evento o un ristorante richiede più che semplice passione: occorre precisione, creatività e organizzazione. Il modello di pianificazione dei menu di ClickUp organizza pasti, ingredienti, costi e programmi di preparazione in un'unica area di lavoro.

Con viste integrate come Ricette e Inizia qui, è facile mappare i piatti, monitorare ciò di cui hai bisogno e persino assegnare attività di cucina. Dai menu giornalieri agli eventi speciali, questo modello per pianificare i menu ti aiuta a mantenere tutto sotto controllo, fino all'ultimo contorno.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei costi degli ingredienti con i campi personalizzati per rispettare il budget

Pianifica i programmi di preparazione dando priorità ai piatti più popolari utilizzando la vista grafico Gantt per garantire una cottura puntuale

Utilizza elenchi, come l'elenco delle attività essenziali, la lista della spesa e l'elenco dei piani alimentari, per una pianificazione completa

🔑 Ideale per: Famiglie, chef e titolari di ristoranti che desiderano migliorare l'esperienza dei clienti e il lavoro richiesto per pianificare i pasti.

3. Modello di ricette ClickUp

Ottieni il modello gratis Non smarrire o dimenticare mai una ricetta con il modello Ricette di ClickUp

Il modello di ricette ClickUp è il tuo compagno di cucina digitale, progettato per tenere organizzate e accessibili tutte le tue creazioni culinarie. Ti aiuta a elencare gli ingredienti, monitorare i passaggi di cottura e creare liste della spesa per fare la spesa.

Usali per annotare i tempi di preparazione, la durata della cottura e persino per aggiungere modifiche personali. Cosa c'è di più? Puoi collaborare con altri appassionati di cucina condividendo ricette e raccogliendo feedback, o persino trasformare la tua raccolta in un libro di cucina di successo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Personalizza i campi per includere il tempo di preparazione, la durata della cottura e le note personali

Tieni traccia dei progressi con liste di controllo e aggiornamenti di stato per ogni ricetta

Visualizza le sequenze di cottura utilizzando i grafici Gantt per pianificare i tuoi pasti in modo efficiente

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, chef professionisti o chiunque desideri digitalizzare la propria raccolta di ricette

4. Modello di pianificatore settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assicurati una preparazione settimanale dei pasti senza problemi con il modello di pianificatore settimanale di ClickUp

Alcune settimane passano così velocemente che è difficile capire se hai mangiato abbastanza proteine e fibre o se sei sopravvissuto solo grazie al caffè. Il modello di pianificatore settimanale di ClickUp semplifica la registrazione dei pasti fornendoti uno spazio semplice e strutturato in cui annotare i pasti, l'idratazione e come ti sei sentito ogni giorno.

Questo modello ti consente di organizzare la tua settimana a colpo d'occhio, permettendoti di individuare schemi ricorrenti, pianificare i pasti e tenere sotto controllo i tuoi obiettivi di benessere.

Ogni sezione è completamente personalizzabile. Che tu stia monitorando i macronutrienti, annotando le voglie o semplicemente registrando ciò che ti fa stare bene, puoi modellarlo in base alla tua routine.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza i pasti di tutta la settimana senza passare da un'app all'altra o da una nota all'altra

Registra colazione, pranzo, cena e spuntini, oltre all'idratazione e alle note sull'umore o sull'energia

Aggiungi liste della spesa, promemoria per la preparazione dei pasti o obiettivi nutrizionali per la settimana

Personalizza la pianificazione dei pasti in base al tipo di dieta, alle allergie o agli obiettivi di fitness

🔑 Ideale per: Chiunque desideri adottare abitudini più sane, dai semplici consumatori ai professionisti del fitness e ai buongustai attenti all'alimentazione

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 12% delle persone utilizza diari cartacei per monitorare i propri obiettivi e un sorprendente 38% non effettua alcun monitoraggio. Ma se potessi monitorare i tuoi obiettivi con maggiore precisione e facilità? Entra in ClickUp, dove la struttura di un'agenda incontra la potenza dell'automazione. Dall'impostazione delle attività e delle scadenze al monitoraggio dello stato di avanzamento con dashboard visive, ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato e concentrato. Con i promemoria basati sull'IA e i flussi di lavoro automatizzati, non perderai mai più un'attività cardine. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio

5. Modello per il costo delle ricette di ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati di non sforare il budget durante la pianificazione dei pasti con il modello di costo delle ricette di ClickUp

Il modello di costo delle ricette di ClickUp è perfetto per monitorare le tue spese culinarie.

Ti consentono di monitorare meticolosamente il costo di ogni ingrediente, aiutandoti a capire il costo reale di ogni piatto che prepari.

Con campi personalizzabili per quantità, unità e prezzi, trasformano le tue ricette in dettagliati resoconti finanziari. Aggiornando e rivedendo regolarmente i costi delle tue ricette, potrai prendere decisioni informate per rispettare il budget senza rinunciare al gusto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Calcola il costo per porzione per gestire efficacemente le spese relative alle porzioni

Regola i valori in base agli sprechi e al deterioramento per visualizzare in modo realistico i costi alimentari

Confronta più ricette per scegliere le opzioni più economiche

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi e chef che desiderano gestire il proprio budget alimentare in modo più efficace

💡 Suggerimento: utilizza le viste Elenco e Bacheca nel modello per avere una panoramica completa delle tue ricette. La vista Elenco suddivide il costo di ogni ricetta in base agli ingredienti, mentre la vista Bacheca evidenzia il costo per porzione a colpo d'occhio. Puoi anche utilizzare la codifica a colori integrata per monitorare i livelli delle scorte degli ingredienti ed evitare di dover fare la spesa all'ultimo minuto.

6. Modello ClickUp Personal Habit

Ottieni il modello gratis Crea abitudini alimentari sane e costanti con il modello Personal Habit di ClickUp

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker non è solo per gli allenamenti o la meditazione, ma è anche un modo efficace per mantenere le tue abitudini alimentari. Che tu stia cercando di bere più acqua, ridurre gli spuntini notturni o semplicemente mangiare più verdure, questo modello ti aiuta a costruire la costanza un giorno alla volta.

Imposta obiettivi chiari relativi al cibo, monitora i tuoi progressi e rendi l'alimentazione consapevole parte del tuo ritmo quotidiano, il tutto in uno spazio personalizzabile. È il tuo partner personale che non giudica la tua voglia di biscotti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Imposta obiettivi chiari come "2 pasti cucinati in casa al giorno" o "niente zucchero dopo le 20:00" per definire il tipo di abitudini alimentari che desideri sviluppare

Visualizza lo stato di avanzamento attraverso grafici e tabelle che riflettono la tua costanza

Usa stati personalizzati come "Aperto" e "Completato" per monitorare il completamento delle abitudini

Aggiungi note sull'umore, l'energia o i segnali di fame per approfondire le tue conoscenze

🔑 Ideale per: Persone che desiderano sviluppare e mantenere abitudini alimentari positive e raggiungere obiettivi alimentari con struttura e determinazione

7. Modello di obiettivi giornalieri ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta obiettivi giornalieri a breve termine con il modello Obiettivi giornalieri di ClickUp

Mangiare consapevolmente inizia con piccole scelte intenzionali e questo modello ti aiuta a mantenerle. Il modello Obiettivi giornalieri di ClickUp è perfetto per monitorare obiettivi alimentari e di benessere a breve termine come "Bere 3 litri di acqua", "Non fare spuntini inutili" o "Includere proteine in ogni pasto"

Ti aiutano a definire con chiarezza l'esito positivo della tua giornata, non in teoria, ma in base a ciò che metti nel piatto e nel tuo corpo. Rifletti su come ti senti, registra ciò che hai mangiato e monitora quei piccoli successi che contribuiscono a creare abitudini a lungo termine.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Imposta obiettivi realistici giornalieri relativi all'alimentazione o all'idratazione nella vista Note giornaliere

Annota come ti hanno fatto sentire i pasti o cosa ha triggerato determinati desideri nella vista Elenco delle note

Registra i tuoi progressi significativi e scopri come ogni giorno ti avvicina a un obiettivo più grande

Organizza facilmente i tuoi obiettivi con la semplicità del drag-and-drop e una formattazione pulita

🔑 Ideale per: Persone che desiderano fissare obiettivi quotidiani raggiungibili per una relazione sana con il cibo e assumersi la responsabilità delle proprie scelte

Vuoi pianificare i tuoi pasti settimanali più velocemente per raggiungere i tuoi obiettivi alimentari?

Basta descrivere i tuoi obiettivi (ad esempio "pasti vegetariani ad alto contenuto proteico" o "piano di 3 giorni a basso contenuto di carboidrati") e ClickUp Brain genererà un piano alimentare completo direttamente nel tuo documento ClickUp utilizzando l'IA. Puoi anche chiedergli di creare una lista della spesa o di sostituire gli ingredienti in base a ciò che hai nel frigorifero.

Chiedi a ClickUp Brain di creare il tuo piano alimentare settimanale in base ai tuoi macronutrienti, alle tue esigenze dietetiche o a ciò che hai già a casa

8. Modello di diario alimentare di 3 giorni di Canva

via Canva

Il modello di diario alimentare di 3 giorni di Canva ha un design minimalista e intuitivo, che semplifica la registrazione dell'assunzione giornaliera di cibo. Il layout ordinato ti consente di concentrarti sul contenuto, aiutandoti a essere costante nella compilazione del diario.

Che tu stia monitorando la tua dieta, pianificando i pasti o semplicemente documentando le tue esperienze culinarie, personalizzali in base al tuo stile e alle tue esigenze alimentari.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Semplifica il monitoraggio dei pasti con un layout pulito e privo di distrazioni

Personalizza le voci in base alle tue preferenze alimentari e ai tuoi obiettivi

Aggiungi note, allergie o cose speciali da ricordare per i tuoi pasti

🔑 Ideale per: Persone che cercano uno strumento personalizzabile per pianificare i pasti quotidiani

9. Modello di diario alimentare astratto per Instagram di Canva

via Canva

Stai cercando di trasformare i tuoi pasti in mini momenti su Instagram? Questo modello colorato di diario alimentare astratto per Instagram di Canva è perfetto per condividere i tuoi bocconi con stile. È vivace e audace, progettato per far risaltare i tuoi registri alimentari quotidiani sullo schermo.

Puoi personalizzare il design in base ai tuoi gusti, rendendo il diario alimentare più un'espressione di te stesso che una routine. Con le parole e le immagini giuste, ogni post diventa una dichiarazione creativa.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Condividi il tuo percorso direttamente come Storie Instagram con pochi tocchi

Rimani responsabile con un design divertente che incoraggia la costanza

Sincronizzali con la tua routine abbinandoli a un modello per pianificare la tua vita

🔑 Ideale per: Chiunque desideri monitorare il proprio cibo condividendolo in modo elegante e coinvolgente sui social media

10. Modello di presentazione del diario alimentare di Canva

via Canva

Se desideri presentare le tue preferenze alimentari in modo divertente, non cercare oltre il modello di presentazione del diario alimentare di Canva.

Con diapositive dedicate ai tuoi cibi preferiti, ai dolci, ai piatti piccanti e ai pasti perfetti, avrai una visione completa delle tue abitudini alimentari in un formato più espressivo che clinico. Il layout è facile da personalizzare e c'è spazio per scrivere tutto, dalle note sulle porzioni al monitoraggio dell'umore.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Condividi con gli altri gli elementi alimentari che hai provato, le sfide che hai intrapreso e la tua lista dei desideri culinari

Collabora con i tuoi colleghi in tempo reale

Aggiungi animazioni e transizioni per renderlo più interattivo

🔑 Ideale per: Chiunque desideri condividere le proprie abitudini alimentari in modo divertente e coinvolgente

11. Modello di diario alimentare di NutriAdmin

via Nutriadmin

Monitorare le abitudini alimentari dei tuoi client diventa molto più facile quando gli strumenti sono progettati per essere chiari e mirati. Il modello di diario alimentare di NutriAdmin semplifica questo processo, offrendo un approccio strutturato e intuitivo al monitoraggio della dieta.

Progettati per i professionisti della nutrizione, ti aiutano a registrare con precisione pasti, spuntini e bevande. Ti consentono inoltre di identificare le abitudini alimentari e le aree di miglioramento, migliorando la tua capacità di supportare efficacemente i tuoi clienti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Non limitarti a registrare i pasti: aggiungi anche i prompt relativi alla fame, all'umore e ai livelli di energia

Rafforza il follow-up dei tuoi client rendendo la compilazione del diario meno intimidatoria e più riflessiva

Crea recensioni più intelligenti durante le consultazioni con input organizzati e di alta qualità

🔑 Ideale per: Dietisti e health coach che desiderano approfondire le conoscenze dei propri client senza sovraccaricarli di informazioni

12. Modello di registro giornaliero delle calorie di Microsoft

via Microsoft

Il modello "Registro giornaliero delle calorie" di Microsoft ti consente di registrare i pasti, le calorie e i grammi di grassi consumati, calcolando automaticamente la percentuale di grassi nella tua dieta.

Questo ti aiuta a rimanere in linea con le raccomandazioni dell'USDA di limitare l'assunzione di grassi al 30% delle calorie giornaliere. Inoltre, rappresenta visivamente la percentuale di grassi con un grafico, rendendo più facile monitorare le tue abitudini alimentari nel tempo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Semplifica il monitoraggio registrando pasti, calorie e grammi di grassi in un unico posto

Visualizza il tuo apporto di grassi con un grafico automatico che si aggiorna man mano che inserisci i dati

Personalizzabili facilmente in base ai tuoi obiettivi e alle tue preferenze alimentari

🔑 Ideale per: Persone che cercano uno strumento efficace per monitorare e gestire il proprio apporto giornaliero di grassi

Rimani al passo con il tuo percorso di salute con ClickUp

I modelli di diario alimentare rendono la vita sana meno un lavoro di routine e più una routine ben supportata. Ti aiutano a rimanere responsabile, a riconoscere gli schemi e a fare scelte più consapevoli su ciò che alimenta il tuo corpo.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, offre un'ampia gamma di modelli che fungono da app di pianificazione digitale per i pasti e si distinguono per la loro versatilità.

Con funzionalità/funzioni quali monitoraggio delle attività, visualizzazioni del calendario e personalizzazione completa, ClickUp unisce pianificazione e registrazione in un unico spazio potente.