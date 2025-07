Come aggiungere Outlook a Google Calendar

Attivare/disattivare Outlook e Google Calendar è stancante. Forse il tuo ufficio utilizza Outlook, ma i promemoria sul telefono provengono da Google. Oppure hai riunioni in uno e piani personali nell'altro. In entrambi i casi, controllare entrambi sembra un lavoro in più.

Risolvi questo problema una volta per tutte sincronizzando il tuo calendario Outlook con Google Calendar, in modo che ogni impegno venga visualizzato in un unico posto. Risparmierai tempo, ridurrai la confusione e sarai sempre aggiornato.

In questa guida ti mostriamo i passaggi per aggiungere Outlook a Google Calendar. E se non ti convince, abbiamo ClickUp, una delle migliori alternative a Outlook e Google Calendar.

Perché sincronizzare Google Calendar con Outlook?

Gestire più calendari può diventare rapidamente frustrante. Aggiungi qualcosa a Microsoft Outlook, dimentichi di copiarlo su Google Calendar e il tuo programma non è più sincronizzato.

Le riunioni si sovrappongono alle commissioni, i promemoria arrivano dall'app sbagliata e ti ritrovi a mettere insieme la tua giornata invece di concentrarti sulle attività effettive. Non è solo fastidioso, ma rende anche più difficile organizzarsi.

Ecco perché la sincronizzazione di Outlook con Google Calendar è utile:

Puoi vedere tutti i tuoi eventi di Outlook e Google Calendar in un unico calendario di project management

Risparmi tempo perché non devi controllare entrambi

Sarà meno probabile perdere le riunioni

È più facile pianificare i tuoi impegni personali e professionali in un unico posto

Puoi impostare un solo promemoria invece di due

Il tuo telefono e il tuo laptop rimangono sincronizzati

🧠 Curiosità: Il primo calendario romano aveva solo 10 mesi, che iniziavano con marzo e terminavano con dicembre. Successivamente, gennaio e febbraio furono aggiunti dal re Numa Pompilio per allinearlo meglio all'anno solare.

Come aggiungere Google Calendar a Outlook (guida passo passo)

Ora che conosci i vantaggi della sincronizzazione di Google Calendar con Outlook, ecco i passaggi da seguire:

Passaggio 1: apri le impostazioni del calendario di Outlook

tramite Microsoft

Vai su Outlook e accedi

Clicca sull'icona del calendario nel menu a sinistra

tramite Microsoft

Seleziona Impostazioni dalla barra del menu in alto

tramite Microsoft

Vai su Calendario e poi clicca su " Calendari condivisi"

In " Pubblica un calendario ", scegli il calendario che desideri sincronizzare e imposta le autorizzazioni su " Può visualizzare tutti i dettagli "

Clicca su Pubblica, quindi copia il link ICS

💡 Suggerimento: Assegna un codice colore ai calendari in Google. Assegna un colore unico al tuo calendario Outlook in Google per separare visivamente gli eventi di lavoro da quelli personali. In questo modo sarà molto più facile pianificare le attività a colpo d'occhio.

Passaggio 2: vai su Google Calendar

tramite Google Calendar

Apri Google Calendar nel tuo browser

tramite Google Calendar

Nella barra laterale sinistra, clicca sul segno + accanto a Altri calendari

Seleziona da URL

📮 Approfondimento ClickUp: L'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Passaggio 3: aggiungi il tuo calendario Outlook a Google

tramite Google Calendar

Incolla il link ICS copiato da Outlook nel campo URL

Clicca su "Aggiungi calendario"

tramite Google Calendar

Il tuo calendario Outlook apparirà ora sotto Altri calendari in Google Calendar

Puoi scaricare l'app desktop o l'app mobile di Microsoft Outlook e seguire gli stessi passaggi per sincronizzare anche i due calendari.

👀 Lo sapevi? Il 70% delle persone utilizza un calendario digitale come strumento principale per gestire la propria vita, con il 46,7% che si affida principalmente al calendario del proprio cellulare e il 23,3% che preferisce utilizzare un calendario desktop.

Limiti della sincronizzazione di Google Calendar con Outlook

La sincronizzazione dei calendari Google e Outlook può essere utile, ma non è perfetta. Ecco alcune limitazioni da considerare prima di iniziare a utilizzare il calendario sincronizzato come pianificatore principale:

Le modifiche possono richiedere alcune ore prima di apparire nell'altro calendario

La sincronizzazione è solo unidirezionale, quindi vedrai gli eventi di Outlook in Google, ma non viceversa

La sincronizzazione bidirezionale richiede solitamente strumenti di terze parti o app di calendario condiviso

Se smetti di utilizzare il collegamento ICS, la sincronizzazione verrà interrotta senza alcun avviso

I promemoria e le notifiche potrebbero non essere trasferiti tra i calendari

Inoltre, anche con l'integrazione di Outlook, potresti non ottenere una sincronizzazione bidirezionale corretta. E anche se scarichi l'app mobile Microsoft Outlook o l'app desktop, queste limitazioni persistono. Quindi, se ti affidi a questo per organizzarti, queste piccole lacune possono causare gravi sviste nella pianificazione.

🧠 Curiosità: Gli antichi registri astronomici sumeri o MUL.APIN tracciavano costellazioni come Sirio e Arcturus per organizzare il loro calendario, uno dei primi sistemi temporali basati sulle stelle conosciuti.

ClickUp come alternativa più intelligente per la gestione del calendario

Modificare le impostazioni del calendario solo per ottenere una sincronizzazione unidirezionale non è l'ideale. Continuerai a controllare più app, sperando che gli aggiornamenti vengano effettivamente visualizzati.

Invece di unire due strumenti, spesso è più facile e veloce passare alle alternative a Google e Microsoft Outlook progettate per una pianificazione più intelligente, che non richiedono soluzioni alternative, ritardi o correzioni di terze parti.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: progetti, documenti, attività e sì, calendari. Ti offre un calendario integrato con sincronizzazione bidirezionale, così puoi pianificare, modificare e riprogrammare senza passare da uno strumento all'altro.

Questa piattaforma supporta l'integrazione con Outlook, consente di iscriversi a qualsiasi calendario Internet, offre funzionalità/funzioni basate sull'IA e modelli di pianificazione e riunisce tutto in un'unica vista chiara e flessibile.

Che tu stia gestendo scadenze, riunioni o l'intera settimana del tuo team, ClickUp ti aiuta a tenere tutto sotto controllo, senza dover copiare e incollare link di file ICS.

Kartikeya Thapliyal, Product Manager presso smallcase, condivide la sua esperienza:

L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp è molto facile, poiché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la tua giornata/settimana è semplicissimo e veloce.

L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp è molto facile, poiché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la tua giornata/settimana è semplicissimo e veloce.

Integrazione calendario all-in-one: sincronizzazione di più calendari in un unico posto

Rimani aggiornato su tutte le tue attività, scadenze e riunioni con il Calendario di ClickUp

Il Calendario ClickUp è un centro di comando completo basato sull'IA che riunisce tutti i tuoi calendari, attività ed eventi in un'unica vista modificabile. Che tu stia gestendo scadenze o passando da una riunione all'altra, ClickUp mantiene tutto sincronizzato automaticamente su tutte le piattaforme.

Ma non si tratta solo di sincronizzazione. Ecco alcune cose che puoi ottenere con ClickUp

Trasforma qualsiasi attività con una data di scadenza in un evento del calendario e blocca il tempo senza copiare manualmente le cose, grazie alla sincronizzazione automatica delle attività

Ricevi automaticamente in tempo reale gli elementi di azione e i riepiloghi/riassunti delle riunioni pianificate con ClickUp AI Notetaker

Passa dal layout giornaliero, di 4 giorni, settimanale e mensile con viste multi-calendario oppure filtra per team, progetto o stato

Invia link di pianificazione direttamente dal calendario e partecipa a Zoom, Google Meet o Microsoft Teams dall'evento del calendario

Ottieni visibilità in tempo reale su ciò che è in programma, chi sta lavorando a cosa e quali sono le scadenze, all'istante

Sincronizza calendari pubblici e privati e iscriviti a calendari esterni o Internet, come festività nazionali o programmi condivisi dal team

Accedete a modelli di pianificatori giornalieri e altri modelli di project management per una facile pianificazione

La sfida più grande nella sincronizzazione del calendario di Outlook con Google Calendar è che è possibile visualizzare solo gli eventi di Outlook su Google Calendar, e non viceversa. Ciò significa che è ancora necessario gestire due calendari in una certa misura.

Integra il tuo calendario Outlook con una sincronizzazione bidirezionale con il calendario ClickUp

ClickUp risolve questo problema con una completa integrazione bidirezionale con Outlook, il che significa che gli aggiornamenti effettuati in Outlook vengono immediatamente riportati nel calendario ClickUp e viceversa. Non dovrai più aspettare ore prima che le modifiche vengano visualizzate, non perderai più le modifiche e non dovrai inserire le voci due volte.

Puoi:

Riprogramma un'attività in ClickUp e vedila spostarsi sul tuo Calendario Outlook

Apporta modifiche sul cellulare o sul desktop e tutto rimane aggiornato su tutti i dispositivi

Evita conflitti visualizzando gli eventi personali e di lavoro in un'unica vista del calendario

Collega i tuoi calendari in pochi clic utilizzando l'integrazione Outlook integrata di ClickUp e il supporto per i calendari Internet

Affidati alla sincronizzazione dei tuoi promemoria, eventi e scadenze

ClickUp ti consente anche di creare un'integrazione con Google Calendar con sincronizzazione bidirezionale. Questo rende la piattaforma particolarmente utile per gestire sia le attività lavorative che la vita personale, senza mai chiedersi se il calendario riporti tutte le informazioni.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per fare ciò, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha elaborato uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

Pianificazione basata sull'IA: ottimizza riunioni e attività con i suggerimenti dell'IA

Trova gli slot temporali giusti senza interferire con i tuoi impegni esistenti grazie a ClickUp Brain integrato

ClickUp elimina le congetture dalla pianificazione della tua giornata. Con ClickUp Brain integrato, il calendario elabora le tue priorità, le scadenze e la disponibilità per consigliarti le fasce orarie migliori per le tue attività e riunioni.

Invece di riorganizzare manualmente le cose, puoi lasciare che ClickUp ti suggerisca quando affrontare il lavoro, che si tratti di bloccare del tempo per concentrarti o di inserire una riunione di team tra due chiamate.

A differenza di Google e Outlook, il Calendario ClickUp può:

Consiglia fasce orarie intelligenti in base all'urgenza e alla disponibilità

Rispetta gli eventi esistenti da Google Calendar o Outlook

Rispondi alle domande sulla tua agenda con l'IA integrata

Adatta automaticamente le scadenze quando cambiano

Suggerisce orari ideali per le riunioni con meno conflitti di pianificazione tra i team

👀 Lo sapevi? I knowledge worker mantengono in media 6 connessioni al giorno sul posto di lavoro. Ciò comporta probabilmente molteplici scambi di email, chat e strumenti di project management.

Semplifica la gestione del tuo calendario con ClickUp

La sincronizzazione di Outlook e Google Calendar può funzionare se non ti dispiacciono ritardi, limitazioni e il dover destreggiarti tra diverse schede. Ma se desideri che i tuoi programmi, le tue attività e le tue riunioni siano tutti in un unico posto, con aggiornamenti in tempo reale e una pianificazione intelligente, ClickUp è l'opzione più semplice.

Offre una sincronizzazione bidirezionale, una pianificazione basata sull'IA e persino modelli di Outlook e Google Calendar per risparmiare tempo. Aggiungi il supporto per qualsiasi app di calendario Internet, note di riunione integrate e automazione intelligente delle attività e avrai un calendario facile da gestire che ti aiuta davvero a portare a termine le cose.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a pianificare su un calendario che rende facili da gestire sia i tuoi impegni personali che quelli professionali.