12 modelli gratuiti di programmi di pulizie da utilizzare nel 2025

Pulire richiede lavoro, tecnica e gli strumenti giusti, ma la parte più difficile è essere costanti.

È qui che un programma di pulizie realistico e flessibile fa la differenza, alleggerendo il carico mentale.

Ad esempio, un programma di pulizie settimanale ti aiuta ad affrontare le faccende più piccole durante la settimana e a lasciare le attività domestiche più pesanti per il fine settimana. Che tu stia pulendo il tuo spazio o gestendo un team, un programma chiaro ti aiuta a rimanere coerente e a non perdere mai un'attività o un appuntamento con un client.

Ecco 12 modelli realistici di programmi di pulizie per aiutarti a creare una routine che funziona.

Cosa sono i modelli di programma di pulizie?

Un modello di programma di pulizie è un documento strutturato che delinea quanto segue:

Attività di pulizia da fare

Con quale frequenza devono essere completate

Chi è responsabile di ogni attività

Questi modelli sono particolarmente utili per creare una lista di controllo delle pulizie domestiche, gestire le routine domestiche o assegnare attività di pulizia a team o membri della famiglia.

Che tu stia impostando un programma di pulizie giornaliero o pianificando un programma settimanale, i modelli offrono un sistema già pronto per:

Suddividi le attività di pulizia in sezioni giornaliere, settimanali e mensili per un approccio più strutturato

Ordina le faccende per stanza, ad esempio cucina, bagno, camera da letto o lavanderia, per un monitoraggio più semplice

Adattati a diverse configurazioni, dalle famiglie agli uffici e ai servizi di pulizia

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a soddisfare i tuoi client e a rimanere produttivo fuori dall'ufficio? Come lavorare da casa offre consigli pratici e strumenti per aiutarti a rimanere concentrato, organizzato ed efficiente, indipendentemente da dove lavori.

Cosa rende efficace un modello di programma di pulizie?

Un buon modello di programma di pulizie tiene conto delle sfide del mondo reale, come orari imprevedibili, attività eccessive e priorità di pulizia mutevoli.

Ecco perché i modelli migliori ti aiutano a organizzarti, a rispettare un piano e ad adattarti quando la vita ti mette i bastoni tra le ruote.

Ecco cosa cercare nei migliori modelli di lista di controllo per le pulizie:

✅ Include sequenze flessibili adatte ad adattarsi a routine mutevoli, interruzioni o esigenze stagionali✅ Suddividi le attività di pulizia in parti più piccole e gestibili in base alle priorità giornaliere, settimanali o mensili✅ Consente di creare liste di controllo specifiche per ogni stanza, come bagno, cucina e lavanderia, per una migliore distribuzione delle attività✅ Consente di assegnare le attività ai membri della famiglia, ai coinquilini o ai provider di servizi di pulizia per migliorare la responsabilità✅ Supporta facili aggiornamenti, modifiche o espansioni per coprire pulizie approfondite, conformità aziendale o esigenze specifiche dei client

💡 Suggerimento: lavori ancora dal divano o dal tavolo della cucina ingombro? L'articolo "L'essenziale per lavorare da casa" mette in evidenza gli elementi indispensabili per migliorare il tuo spazio e aumentare la concentrazione, il comfort e la produttività.

I 12 migliori modelli di programma di pulizie

Fortunatamente, non devi cercare troppo lontano. Di seguito trovi 12 modelli gratuiti di programmi di pulizie che ti aiuteranno a essere costante, che tu debba gestire una famiglia numerosa, condividere le faccende con i coinquilini o gestire un'impresa di pulizie.

1. Modello di programma di pulizie 24 ore su 24 di ClickUp

Ottieni il modello gratis Blocca orari specifici per le attività di pulizia insieme alle tue commissioni con il modello di programma di pulizie 24 ore su 24 di ClickUp

Quando una giornata impegnativa impedisce di dedicarsi alle pulizie, una struttura oraria diventa fondamentale. Il modello di programma 24 ore di ClickUp è pensato per chi ama le tecniche di gestione dettagliata del tempo.

Questo modello di programma di pulizie completamente personalizzabile ti consente di suddividere le attività di pulizia in blocchi di tempo gestibili per rimanere in carreggiata, anche nei giorni più impegnativi. Puoi strutturare il tuo programma giornaliero per ora, assegnare specifiche faccende domestiche a diverse fasce orarie e visualizzare chiaramente il flusso di lavoro delle pulizie insieme alle commissioni o agli appuntamenti.

Questo modello è ideale per pianificare in dettaglio la giornata, soprattutto quando devi conciliare commissioni, lavoro e faccende domestiche. Per attività più brevi e segmentate o turni a rotazione, puoi provare il modello di programma di pulizie orario.

✨ Ideale Per: Proprietari di case o host Airbnb molto impegnati che desiderano gestire le faccende domestiche e le pulizie di casa all'interno di un programma giornaliero fitto.

🔮 Curiosità: Il primo aspirapolvere era trainato da cavalli. Nel 1901, il britannico "Puffing Billy" era così grande che doveva essere parcheggiato all'esterno mentre i tubi venivano fatti entrare negli edifici.

2. Modello di programma di pulizie orarie ClickUp

Ottieni il modello gratuito Invece di affidarti alla memoria, formatta la tua routine di pulizie utilizzando il modello di programma di pulizie orario di ClickUp

Non tutte le pulizie richiedono ore di lavoro, ed è qui che entra in gioco il modello di programma di pulizie orarie di ClickUp.

A differenza delle tradizionali liste di controllo per le pulizie domestiche, questo modello si concentra sul blocco di attività di pulizia più brevi e di grande impatto in segmenti orari. È ottimo per brevi sessioni di pulizie o team che lavorano a turni.

Questo modello è utile per coordinare le faccende domestiche tra coinquilini o personale, monitorare le attività di pulizia a rotazione o adattarsi alle pulizie a turni negli uffici o nelle case in affitto.

✨ Ideale Per: provider di servizi di pulizia, responsabili di ufficio o famiglie che coordinano le faccende domestiche a ore o le responsabilità a rotazione.

💡 Suggerimento Pro: Hai difficoltà a stare al passo con le faccende quotidiane? Utilizza un programma basato sull'IA o un gestore delle attività per automatizzare i promemoria, pianificare attività di pulizia ricorrenti e liberare spazio mentale, così pulire diventerà un'abitudine, non una seccatura.

3. Modello di matrice di pianificazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Goditi una vista strutturata per gestire più proprietà e team con il modello di matrice di pianificazione ClickUp

Certo, potresti fare tutto da solo, ma non significa che dovresti. Un po' di organizzazione fa miracoli.

Alcune attività di pulizia dipendono da altre, come pulire i ripiani dopo aver lavato i piatti o passare lo straccio solo dopo aver spazzato. Il modello di matrice di pianificazione di ClickUp è stato creato proprio per questo tipo di dipendenze.

Grazie al layout in stile matrice, questo modello ti aiuta a visualizzare quali faccende domestiche o attività di pulizia devono essere svolte per prime, cosa può essere fatto in parallelo e come allocare al meglio il tuo tempo o quello del tuo team.

✨ Ideale Per: Teams o provider che gestiscono attività di pulizia sovrapposte, programmi del personale o sequenze di pulizia in più stanze

4. Modello di blocco del calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica blocchi di attività ed evita di sovraccaricare il programma utilizzando il modello di blocco del programma di ClickUp

Quando le pulizie sono solo una delle tante cose da fare, la chiarezza visiva è d'aiuto.

Il modello di blocco del programma di ClickUp è progettato per chi desidera pianificare in anticipo, in modo da poter organizzare in un'unica vista tutto, dalle attività di pulizia ai progetti di lavoro.

Segmentando visivamente la giornata, questo modello ti aiuta a concentrarti su un tipo di attività alla volta senza il disordine di responsabilità che si sovrappongono. Ciò è particolarmente utile per coloro che hanno difficoltà a stabilire le priorità o passano costantemente da un'attività all'altra.

È l'ideale per visualizzare le pulizie insieme al lavoro, alle commissioni o agli appuntamenti. Tuttavia, la pianificazione a blocchi può essere più utile per raggruppare attività e faccende ricorrenti specifiche di una stanza.

✨ Ideale Per: Proprietari di case e professionisti che desiderano organizzare visivamente la routine delle pulizie insieme agli impegni personali e di lavoro.

💡 Suggerimento: Non riesci a rispettare la tua lista delle cose da fare? Come gestire le attività personali e aumentare la produttività condivide semplici suggerimenti e strumenti per aiutarti a sviluppare abitudini migliori e rimanere concentrato, in modo da poter fare di più senza esaurirti.

Perché è più di una semplice pianificazione Gestire un'impresa di pulizie significa destreggiarsi tra programmi, aspettative dei clienti e coordinamento del team, tutto contemporaneamente. Ma quando le attività, le note e le comunicazioni sono sparse in strumenti diversi, qualcosa va inevitabilmente storto. ClickUp riunisce tutto nell'app per il lavoro che fa tutto, combinando gestione dei progetti, conoscenza e chat in un unico posto, con l'aiuto dell'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e a rimanere organizzato.

5. Modello di pianificazione per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato di avanzamento, assegna le responsabilità e mantieni informato il tuo team con il modello di pianificazione del project management di ClickUp

Negli Stati Uniti, il settore delle pulizie domestiche impiega 900.000 professionisti. La maggior parte di loro fa parte di team più grandi e mantenere tutti allineati sulle attività, sui programmi e sulle esigenze dei client richiede un coordinamento serio.

È qui che entra in gioco uno strumento strutturato come il modello di pianificazione per il project management di ClickUp.

Progettato per aiutarti a trasformare complesse liste di controllo delle pulizie in sequenze di azioni, questo modello è essenziale quando il coordinamento e la responsabilità sono fondamentali. Che tu stia organizzando pulizie approfondite, gestendo la rotazione del personale o supervisionando le faccende domestiche in più stanze, questo modello fa al caso tuo.

✨ Ideale Per: Imprese di pulizie, host Airbnb o configurazioni basate su team che gestiscono operazioni di pulizia ricorrenti o su larga scala

6. Modello di pianificazione a blocchi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Lavori con team che hanno bisogno di chiarezza su cosa sta succedendo e quando? Pianifica con il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp

Il blocco della pianificazione funziona meglio quando si ripetono le stesse attività di pulizia in più stanze o posizioni: mantiene le cose efficienti e facili da seguire.

Il modello di pianificazione dei blocchi di ClickUp semplifica il processo consentendoti di raggruppare attività di pulizia simili in fasce orarie dedicate. Questa funzionalità semplifica la pianificazione, la delega e l'esecuzione senza continui rimescolamenti.

Invece di passare da una faccenda all'altra, puoi assegnare blocchi per la pulizia del bagno, il riordino della lavanderia o la pulizia della cucina in blocchi strutturati.

È particolarmente utile per le attività ricorrenti che coinvolgono più stanze o si ripetono durante la settimana.

✨ Ideale Per: team di pulizie e responsabili di ufficio che desiderano raggruppare le faccende in blocchi di tempo efficienti e facili da seguire.

7. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Spunta gli elementi man mano che procedi e modifica la tua routine di pulizie in base alle tue esigenze con il modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Un elenco settimanale delle priorità è proprio ciò che ti serve per le routine che si ripetono settimana dopo settimana, come pulire i lavandini, lavare i pavimenti o pulire il frigorifero.

Il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp è progettato per organizzare le attività di pulizia ricorrenti, come pulire uno specchio, in un flusso chiaro e ripetibile che puoi seguire.

Puoi suddividere le attività per stanza o priorità, monitorare lo stato delle pulizie durante la settimana e impostare promemoria per rimanere coerente e responsabile.

Questo modello è perfetto per le attività che si ripetono ogni settimana. Per le routine quotidiane più veloci, puoi provare invece il modello Elenco delle cose da fare ogni giorno.

Una volta creata la lista di controllo, potresti voler avere una visione più ampia dello stato di avanzamento delle attività, soprattutto se gestisci più routine o più persone. È qui che le dashboard di ClickUp offrono un modo semplice per monitorare visivamente il completamento delle attività. Ecco come puoi creare un framework personalizzato in pochi semplici passaggi:

✨ Ideale Per: proprietari di case, affittuari o host Airbnb che desiderano mantenere una routine di pulizie settimanali con il minimo sforzo.

8. Modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea una routine di pulizie che supporti sia la produttività che la tranquillità utilizzando il modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp

il 70% delle persone afferma che una casa pulita dà loro un senso di soddisfazione, il 66% sente un miglioramento dell'umore e il 60% riferisce una riduzione dello stress. Ma può avere un effetto contrario se non pianifichi il tuo programma di pulizie.

Il modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato senza stressarti.

Invece di lasciare che le faccende si accumulino, suddividi le attività di pulizia in passaggi gestibili e stabilisci una routine di pulizia quotidiana che si adatti al tuo programma.

Dalla pulizia degli specchi alla gestione della lavanderia, questo modello di programma delle pulizie tiene tutto in un unico posto, in modo strutturato, con le priorità ben definite e facile da seguire.

È perfetto per trasformare le attività che richiedono molto tempo in risultati immediati e per tenerle sotto controllo. Preferisci una visualizzazione settimanale più ampia? Il modello Lista di controllo settimanale fa al caso tuo.

✨ Ideale Per: Famiglie con bambini e chiunque desideri ridurre lo stress e mantenere una casa più pulita attraverso piccole attività quotidiane costanti.

🔮 Curiosità: Il punto più sporco nella maggior parte delle case non è il bagno, ma spesso la spugna o il lavello della cucina, che possono ospitare ancora più batteri. Assicurati di aggiungere queste aree ad alto contatto al tuo programma di pulizie per mantenere tutto davvero pulito.

9. Modello per servizio di pulizie ClickUp

Ottieni il modello gratuito Concentrati sulla fornitura di un servizio di qualità mentre il modello per servizi di pulizia ClickUp si occupa delle pratiche burocratiche

Una delle maggiori responsabilità nella gestione di un'impresa di pulizie è gestire le aspettative, il che significa essere organizzati e fornire risultati di alta qualità in modo costante.

Il modello ClickUp per servizi di pulizia è progettato per i professionisti delle pulizie che hanno bisogno di una struttura dietro le quinte per garantire il corretto svolgimento delle attività.

Dai lavori ricorrenti alle pulizie approfondite una tantum, questo modello di programma di pulizie ti aiuta a tenere sotto controllo le prenotazioni, assegnare le attività di pulizia al tuo team e garantire la soddisfazione dei client.

✨ Ideale Per: provider e agenzie di servizi di pulizia alla ricerca di un software di gestione delle attività per il lavoro con i client, l'assegnazione delle attività e i lavori di pulizia ricorrenti.

10. Modello di lista di controllo per le pulizie di Canva

tramite Canva

Se preferisci un formato visivo e pronto per la stampa per tenere sotto controllo la tua routine di pulizie, il modello di lista di controllo delle pulizie di Canva è perfetto per te.

Questo modello presenta le attività di pulizia giornaliere, settimanali e mensili in un formato chiaro e di facile lettura. Puoi appenderlo al frigorifero, fissarlo in una lavanderia condivisa o consegnarlo agli inquilini o agli addetti alle pulizie.

Troverai anche attività come pulire le superfici della cucina, passare l'aspirapolvere nelle zone più trafficate e pulire a fondo le piastrelle del bagno organizzate in sezioni, rendendole semplici da seguire e da spuntare.

✨ Ideale Per: famiglie, inquilini o host Airbnb che desiderano una lista di controllo stampabile per le pulizie domestiche, stanza per stanza, da seguire.

11. Modello di lista di controllo per pulizie professionali di Canva

tramite Canva

Per i team e i provider di servizi che gestiscono più client, la struttura è tutto.

Il modello di lista di controllo per pulizie professionali di Canva offre un layout chiaro e giornaliero per pianificare e monitorare con precisione il tuo programma di pulizie settimanale.

Con spazio per otto attività giornaliere e una sezione dedicata alle note adesive online, questo modello semplifica l'assegnazione, la spunta e l'aggiornamento delle attività di pulizia durante tutta la settimana.

✨ Ideale per: professionisti delle pulizie, responsabili di ufficio o host Airbnb che gestiscono pulizie programmate durante tutta la settimana.

12. Programma di pulizie domestiche e lista di controllo di Vertex24

via Vertex24

Il programma e la lista di controllo per le pulizie domestiche di Vertex42 sono perfetti per chi desidera avere il controllo completo sulla propria routine di pulizie.

Disponibile in Excel, Word, PDF e Fogli Google, questo modello ti offre un programma di pulizie settimanale dettagliato con spazio per le attività giornaliere, settimanali e mensili.

La parte migliore è che, con un approccio stanza per stanza, questa lista di controllo delle pulizie ti aiuta a coprire tutto, dalla cucina al bagno, dalla camera da letto all'ufficio, consentendoti anche di personalizzare le attività per le diverse settimane.

✨ Ideale Per: Proprietari di case o famiglie alla ricerca di una lista di controllo per le pulizie domestiche completamente personalizzabile, stampabile, facile da adattare e riutilizzare, che includa attività come la pulizia del forno.

🔮 Curiosità: in Giappone, alcune aziende organizzano gare di pulizia per incoraggiare lo spirito di squadra e l'attenzione ai dettagli.

Tieni sotto controllo le pulizie, mantieni il controllo con ClickUp al tuo fianco

Le routine di pulizia non devono essere complicate: basta un sistema affidabile.

ClickUp ti offre gli strumenti per trasformare le faccende domestiche occasionali in routine ripetibili, con modelli personalizzabili, programmi intelligenti e un facile monitoraggio. Che tu stia gestendo il tuo spazio o coordinando un team, tutto è in un unico posto e progettato per adattarsi al tuo flusso di lavoro.

