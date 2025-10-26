i 13 migliori strumenti per la creazione di agenti IA per automatizzare i flussi di lavoro nel 2025

Un rapporto McKinsey ha rilevato che quasi il 30% delle ore di lavoro in tutti i settori potrebbe essere automatizzato con l'IA.

Non è un avviso, è un'opportunità.

Immagina passaggi di consegne automatici, reportistica che si genera da sola e liste di controllo di onboarding che sono completate prima ancora che tu lo richieda. L'IA non si limita più ad accelerare il lavoro, ma sta iniziando a fare il lavoro.

Con i generatori di agenti IA no-code e low-code, puoi creare colleghi digitali in grado di pensare, decidere e agire attraverso i tuoi strumenti, senza bisogno di codice.

In questa guida abbiamo raccolto i più potenti strumenti per la creazione di agenti IA che puoi utilizzare fin da subito per risparmiare tempo, ridurre il lavoro richiesto e concentrarti sulle cose importanti.

Facciamo una riunione con il tuo futuro team di instancabili collaboratori digitali.

Cosa cercare in un generatore di agenti IA?

Alcuni agenti AI automatizzano le operazioni di base. Altri ti aiutano a coordinare il lavoro tra diversi strumenti. I migliori sembrano essere stati creati appositamente per il tuo team.

Ecco cosa è importante considerare quando ne scegli uno 👇

*logica a più passaggi: l'agente IA può andare oltre il modello "if-this-then-that"? Cerca strumenti che offrano supporto a flussi di lavoro a ramo, trigger condizionali e alberi decisionali. È così che i tuoi agenti IA possono diventare veri e propri operatori

Integrazione con i tuoi strumenti: che tu utilizzi Slack, Salesforce, Notion o Zapier, verifica se le funzionalità dell'agente supportano l'integrazione nativa o a livello di API. L'integrazione perfetta è fondamentale per lo sviluppo scalabile degli agenti

Interfaccia in linguaggio naturale: i generatori che consentono di descrivere i flussi di lavoro in un inglese semplice (e poi di eseguirli) rendono la configurazione molto più veloce e intuitiva. Grazie a questa funzionalità IA, non è necessario rivolgersi al team tecnico per ogni piccola modifica; è possibile apportare le modifiche autonomamente

Consapevolezza del contesto: gli agenti dotati di memoria o di monitoraggio del contesto creano esperienze più fluide, soprattutto nei casi d'uso rivolti ai clienti. Ciò migliora anche le prestazioni degli agenti nel tempo

controlli di sicurezza e autorizzazioni: *se il tuo agente gestisce dati dei clienti o file interni, devi disporre di protezioni e sicurezza di livello aziendale. Cerca l'accesso basato sui ruoli, la crittografia dei dati e i registri di controllo nella piattaforma agente che hai scelto

👀 Lo sapevi? Il primo agente IA, Logic Theorist (1956), è stato progettato da Newell, Shaw e Simon per dimostrare teoremi matematici. Ha imitato il ragionamento umano e ha persino scoperto una dimostrazione più efficiente di quella contenuta in Principia Mathematica.

I creatori di agenti IA in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti per creare agenti IA intelligenti senza scrivere codice.

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi ClickUp Produttività interna e agenti per attività sensibili al contesto Dimensione del team: ideale per startup, team interfunzionali e grandi aziende Autopilot Agents, ClickUp Brain, automazioni native, IA multimodello, flussi di lavoro integrati free Forever*; personalizzazioni disponibili per le aziende Crew IA Orchestrazione multi-agente basata sui ruoli Dimensione del team: ideale per flussi di lavoro di ricerca, pianificazione e analisi Ruoli degli agenti (ad es. ricercatore, pianificatore), flussi sequenziali/concorrenti, memoria vettoriale Gratis; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese UiPath RPA di livello azienda + automazione degli agenti AI Dimensione del team: ideale per team IT, finanziari e di assistenza clienti Generatore di agenti, Orchestrator, human-in-loop, integrazioni AI Center Piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Postman IA Agent Builder Flussi di lavoro IA connessi tramite API visiva Dimensione del team: ideale per team di prodotto, API e DevOps Flussi drag-and-drop, test multi-LLM, oltre 18.000 integrazioni API Prezzi personalizzati Vertex IA Agent Builder Agenti aziendali all'interno dell'ecosistema Google Cloud Dimensione del team: ideale per team di dati e sviluppatori d'azienda che utilizzano GCP Kit di sviluppo agenti, connettori predefiniti, motore agenti serverless Prezzi personalizzati Agenti IA Zapier Automazione basata sul linguaggio naturale Dimensione del team: ideale per operazioni, marketing e PMI oltre 6.000 integrazioni, agenti IA multi-passaggio, accesso API interno Piano Free; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese LangChain Framework modulare e intuitivo per gli sviluppatori Dimensione del team: ideale per ingegneri IA che sviluppano logiche personalizzate Concatenazione di strumenti, orchestrazione LangGraph, oltre 50 integrazioni Gratis (pagamento in base al consumo); Plus a partire da 39 $ al mese Botpress Agenti IA conversazionali multilingue Dimensione del team: ideale per team CX e automazione Editor di flussi visivi, motore NLU/NLP, self-hosting, accesso API/database Free (pagamento in base al consumo); Plus a partire da 89 $ al mese Haystack Pipeline di generazione potenziata dal recupero (RAG) Dimensione del team: ideale per team di ricerca sull'IA e di ricerca in azienda Agenti modulari, ToolInvoker, supporto multi-retriever, osservabilità Gratis (open source) AutoGen Collaborazione multi-agente basata su Python Dimensione del team: ideale per team tecnici che automatizzano i flussi di lavoro di ricerca o sviluppo Modello UserProxy, cicli Assistant+Critic, configurazione indipendente dal modello Gratis (open source) Voiceflow Progettazione e implementazione di agenti AI vocali/chattare Dimensione del team: ideale per team di prodotto, assistenza e CX Generatore di agenti visivo, interfaccia multimodale, esportazione API Dialog Piano Free; piani a pagamento a partire da 60 $ al mese Microsoft Copilot Agenti IA integrati in Microsoft 365 Dimensione del team: ideale per la produttività dell'azienda e le operazioni IT Copilot Studio, generatore di agenti in linguaggio naturale, Microsoft Graph A partire da 20 $/utente/mese Relevance IA Agenti IA senza codice per i team operativi Dimensione del team: ideale per l'automazione delle vendite, del marketing e del back-office Generatore drag-and-drop, archivio vettoriale, agenti predefiniti (IA BDR, ecc.) Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese

I migliori creatori di agenti IA

L'IA sta cambiando il modo in cui terminiamo le nostre attività e una nuova ondata di piattaforme rende ora più facile per i team creare i propri agenti intelligenti e autonomi.

Ecco alcuni dei migliori creatori di agenti IA che stanno guidando il cambiamento 👇

1. ClickUp (ideale per la produttività dei team interni e gli agenti di attività)

Crea agenti IA sensibili al contesto e automatizza le decisioni utilizzando ClickUp Autopilot Agents

ClickUp, l'app completa per il lavoro, consente ai team di creare agenti AI direttamente all'interno del proprio spazio di lavoro.

ClickUp Autopilot Agents ti consentono di creare agenti IA personalizzati che prendono decisioni in base al contesto.

Crea agenti IA intelligenti in base al tuo flusso di lavoro con ClickUp Autopilot Agents

Ad esempio, quando qualcuno pubblica un messaggio su Slack o invia un modulo, l'agente può analizzare quell'input, verificare le condizioni dell'attività e assegnare il passo successivo corretto. Puoi impostare istruzioni, inserire conoscenze nell'area di lavoro e utilizzare strumenti nativi come Docs, Tasks e Comments per far sentire l'agente parte integrante del tuo team.

⚡ Trucco veloce: Crea un agente IA personalizzato in ClickUp: Vai allo spazio, alla cartella o all'elenco in cui desideri inserire l'agente

Clicca sull'icona Autopilot Agent in alto

Clicca su Nuovo agente

Imposta il trigger, la condizione, l'azione e le istruzioni (Hai bisogno di aiuto per scrivere le istruzioni? Chiedi aiuto a Ask Brain )

Assegna un nome al tuo agente, quindi premi Crea

Provalo una volta, modificalo se necessario e il gioco è fatto

Strettamente legato a questo è ClickUp Brain, che porta l'intelligenza artificiale al centro del tuo flusso di lavoro. Si collega al tuo lavoro effettivo (attività, documenti e commenti) e aiuta a generare riepiloghi delle attività, bozze di email o suddividere grandi progetti in attività secondarie.

Genera automaticamente attività e attività secondarie con ClickUp Brain

Per il lavoro di routine, ClickUp Automazioni consente di impostare regole automatizzate per gestire azioni ripetitive, come l'assegnazione dei titolari, l'impostazione delle date di scadenza o l'aggiornamento degli stati.

Ma non sei limitato alle modifiche di stato o agli aggiornamenti dei campi. ClickUp supporta webhook, azioni personalizzate e trigger per la creazione di attività, il che significa che puoi convogliare gli eventi ClickUp in sistemi esterni o attivare direttamente gli agenti Autopilot.

Ad esempio, l'invio di un modulo può creare un'attività che attiva un agente Autopilot per riassumere automaticamente la richiesta, contrassegnarne l'urgenza e suggerire un assegnatario.

Poiché le automazioni vengono eseguite in modo nativo all'interno di ClickUp, non ci sono ritardi o dipendenza da connettori di terze parti. Sei tu a controllare i tempi di esecuzione, l'ambito (cartella/elenco/spazio) e il risultato.

Se il tuo team è stanco di mettere insieme strumenti separati per attività, documenti, chat e AI, ClickUp ti offre un unico posto dove costruire, gestire e automatizzare tutto, con agenti che comprendono il tuo lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*digita ciò di cui hai bisogno: utilizza prompt in linguaggio naturale per creare automazioni dei flussi di lavoro basate sull'IA senza dover armeggiare con elenchi a discesa o blocchi logici

Scegli il modello giusto per l'attività: Passa da un modello di IA esterno all'altro, come GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 e altri, in base alle tue esigenze

Scegli da una ricca libreria di modelli: crea automazioni personalizzate da zero per soddisfare le esigenze specifiche del tuo team da oltre 100 modelli di automazione predefiniti

documenti e wiki: *Crea, collega e organizza le conoscenze relative al progetto insieme alle attività per tenere tutto in un unico posto. Con un assistente personale IA integrato, puoi riepilogare gli aggiornamenti, generare automaticamente documenti e trasformare le idee in azioni concrete

chat integrata: *Invia messaggi all'interno di qualsiasi attività, documento o dashboard, in modo che ogni discussione rimanga nel contesto con ClickUp Chat . Puoi taggare i colleghi, assegnare azioni da intraprendere dai messaggi, incorporare link o file e persino convertire i messaggi direttamente in attività

Dashboard e reportistica: Ottieni widget personalizzabili in tempo reale per monitorare tutto, dalla velocità degli sprint al carico di lavoro del team e ai progressi degli OKR, e effettua la condivisione di report critici tramite viste intuitive per i client Ottieni widget personalizzabili in tempo reale per monitorare tutto, dalla velocità degli sprint al carico di lavoro del team e ai progressi degli OKR, e effettua la condivisione di report critici tramite viste intuitive per i client nelle dashboard di ClickUp

*lavagne bianche: mappa i flussi di lavoro, raccogli idee e collega le attività direttamente da post-it, forme o diagrammi di flusso utilizzando le lavagne bianche ClickUp . Assegna il lavoro, crea connessioni e trasforma la pianificazione in esecuzione senza lasciare la lavagna

Limite di ClickUp

Il numero elevato di personalizzazioni personalizzate potrebbe sopraffare gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di Capterra afferma

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per il monitoraggio di dettagli specifici di un progetto o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze specifiche. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo project management e la comunicazione tra i team perfettamente fluida. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per tracciare dettagli specifici di un progetto o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze specifiche. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo project management e la comunicazione tra i team fluida. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.

2. Crew IA (ideale per orchestrare agenti IA basati sul ruolo con memoria e passaggi di consegne umani)

tramite Crew IA

Crew AI ti consente di andare oltre gli agenti singoli e creare team autonomi di agenti IA in grado di collaborare in tempo reale. A ciascun agente viene assegnato un ruolo (come "ricercatore", "pianificatore" o "revisore") e una serie di strumenti o competenze, che consentono loro di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Si tratta di una piattaforma IA multi-agente, un framework Python. È adatta per orchestrare flussi di lavoro in più passaggi, come la generazione di report, la ricerca di prodotti o la pianificazione di campagne di marketing, dove il coordinamento tra agenti specializzati è fondamentale.

Questo tipo di agente IA è collaborativo e orientato agli obiettivi, progettato per gestire flussi di lavoro complessi attraverso l'assegnazione strutturata dei ruoli e il coordinamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Crew IA

Crea flussi di lavoro sequenziali o a ramo utilizzando le classi Crew e Sequential/ConcurrentFlow per strutturare la collaborazione multi-agente

Sfrutta la struttura del progetto generata dalla CLI e le configurazioni YAML per una rapida implementazione delle pipeline di ricerca/reportistica

Configura la memoria degli agenti utilizzando database vettoriali come FAISS o Chroma per abilitare la memoria contestuale e ridurre le ripetizioni tra le attività

Limite di Crew IA

La produzione incoerente degli agenti e la difficoltà nell'interpretazione dei risultati finali possono costituire un limite alla praticità

Prezzi di Crew IA

Base: Gratis

Professional: 25 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Crew IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Nel 2017, Sophia, il robot umanoide creato da Hanson Robotics, è diventato cittadino dell'Arabia Saudita, il primo robot a ricevere la cittadinanza.

Creare agenti IA è una cosa, usarli in modo efficace è un'altra. 🎥 In questo video vedrai come utilizzare l'IA come assistente personale per gestire programmi, redigere messaggi e svolgere attività di routine, mostrando esattamente cosa rendono possibile i migliori creatori di agenti.

3. UiPath (ideale per l'orchestrazione di agenti IA di livello azienda)

tramite UiPath

UiPath combina l'automazione robotica dei processi (RPA) con le sue nuove funzionalità di IA agentica. Con UiPath Agent Builder, le aziende possono creare agenti IA low-code addestrati per gestire processi end-to-end sensibili al contesto, come la gestione delle fatture e le interazioni con i clienti.

È progettato per creare agenti IA scalabili e conformi. Supportato da UiPath Orchestrator e dalla sicurezza integrata, collega l'automazione deterministica con l'IA decisionale, adatta per agenti IA personalizzati nei flussi di lavoro dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Automatizza i flussi di lavoro strumentati e passa agli operatori umani con il supporto integrato human-in-the-loop

Integrazione perfetta con i robot UiPath Studio, le API, l'elaborazione intelligente dei documenti e i modelli di IA esterni

Utilizza Orchestrator e Maestro per distribuire, monitorare e coordinare più agenti in ambienti di azienda

Limite di UiPath

Trasparenza e controllo con limite su come il contesto viene recuperato e applicato, rendendo più difficile la messa a punto di flussi di lavoro complessi senza un supporto guidato

Prezzi di UiPath

Base: 25 $ al mese

Standard: Prezzi personalizzati

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2: 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UiPath?

Una recensione su G2 afferma

La piattaforma UiPath offre un'interfaccia intuitiva, la progettazione del flusso di lavoro tramite drag-and-drop e eccellenti capacità di integrazione con le applicazioni aziendali. Accelera lo sviluppo dell'automazione e consente una rapida implementazione con componenti riutilizzabili. Il suo Orchestrator fornisce un controllo e un monitoraggio affidabili per i processi RPA, mentre l'AI Center apre le porte all'automazione intelligente.

La piattaforma UiPath offre un'interfaccia utente intuitiva, la progettazione del flusso di lavoro tramite drag-and-drop e eccellenti capacità di integrazione con le applicazioni aziendali. Accelera lo sviluppo dell'automazione e consente una rapida implementazione con componenti riutilizzabili. Il suo Orchestrator fornisce un controllo e un monitoraggio robusti per i processi RPA, mentre l'AI Center apre le porte all'automazione intelligente.

📚 Per saperne di più: Esempi e casi d'uso dell'automazione dei flussi di lavoro

4. Postman IA Agent Builder (ideale per creare agenti con connessione alle API utilizzando flussi di lavoro visivi e LLM)

tramite Postman IA Agent Builder

Con Postman AI Agent Builder, i team possono creare agenti IA personalizzati che richiamano API, ragionano attraverso flussi di lavoro complessi e gestiscono la logica in tempo reale senza scrivere una riga di codice.

Basato su Postman Flows, AI Agent Builder ti consente di collegare modelli linguistici di grandi dimensioni alle API utilizzando blocchi drag-and-drop, aggiungere memoria, impostare condizioni ed eseguire il debug dell'output dei modelli degli agenti, tutto nella stessa interfaccia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Postman IA Agent Builder

Prova più modelli contemporaneamente (GPT, Claude, Gemini, ecc.), confronta la qualità delle risposte, la latenza e i costi direttamente all'interno di Postman.

Esplora oltre 18.000 API pubbliche e integra perfettamente i migliori LLM utilizzando il protocollo IA.

Converti automaticamente qualsiasi API nella rete API pubblica Postman in strumenti "pronti per gli agenti" e genera codice server (MCP) per fornire supporto a flussi di lavoro basati su LLM

Limite di Postman IA Agent Builder

Può bloccarsi o andare in crash durante la gestione di raccolte di grandi dimensioni, specialmente su macchine di fascia bassa.

Prezzi di Postman IA Agent Builder

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Postman IA Agent Builder

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per le applicazioni AI, mentre il 62% preferisce strumenti di IA di conversazione come ChatGPT e Claude. Il basso livello di adozione di assistenti e agenti potrebbe essere dovuto al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per attività specifiche, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente AI conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'intelligenza artificiale all'interno dei canali di chat di ClickUp possono rispondere a domande, smistare problemi o persino gestire attività specifiche!

5. Vertex AI Agent Builder (ideale per creare agenti IA pronti per l'uso aziendale all'interno dell'ecosistema Google Cloud)

tramite Vertex IA Agent Builder

Vertex AI Agent Builder ti aiuta a creare agenti IA intelligenti in grado di comunicare tra loro, recuperare i dati aziendali e completare le attività insieme, il tutto all'interno dell'ecosistema Google.

Ottieni un semplice Agent Development Kit (ADK) per definire il comportamento degli agenti in Python, supporto per standard aperti come Agent2Agent (in modo che gli agenti creati con strumenti diversi possano comunque collaborare) e connettori predefiniti per importare dati dai sistemi interni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vertex AI Agent Builder

Utilizza ADK per creare flussi di lavoro multi-agente in meno di 100 righe di Python, definendo logica, guardrail e orchestrazioni.

Collega gli agenti ai dati e agli strumenti dell'azienda utilizzando MCP e oltre 100 connettori predefiniti di Google Cloud per un collegamento in tempo reale.

Implementa con il motore agente serverless, garantendo scalabilità gestita, memoria stateful, monitoraggio della produzione e debug.

Limite di Vertex AI Agent Builder

Il comportamento del modello black-box rende difficile interpretare, ottimizzare o mettere a punto i risultati.

Prezzi di Vertex AI Agent Builder

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vertex AI Agent Builder

G2: 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vertex AI Agent Builder?

Una recensione di Capterra afferma:

Il punto di forza di Vertex AI è la sua funzionalità AutoML pronta all'uso con un'infrastruttura low-code, scalabile ed efficiente. Le funzionalità del plugin e della piattaforma unificata facilitano le integrazioni, le calibrazioni e il monitoraggio dei risultati.

Il punto di forza di Vertex AI è la sua funzionalità AutoML pronta all'uso con un'infrastruttura low-code, scalabile ed efficiente. Le funzionalità del plugin e della piattaforma unificata facilitano le integrazioni, le calibrazioni e il monitoraggio dei risultati.

🧠 Curiosità: nel primo torneo di calcio per robot umanoidi mai organizzato in Cina, un "giocatore" robotico è stato portato via dal campo in barella dopo uno scontro: sì, una barella... per un robot! La partita completamente autonoma è stata ricca di cadute, infortuni e azioni guidate dall'IA!

6. Zapier IA Agents (ideale per automatizzare i flussi di lavoro aziendali con agenti in linguaggio naturale)

tramite Zapier IA Agents

Zapier IA Agents prende i tradizionali Zaps e li potenzia con l'automazione del linguaggio naturale.

Invece di creare singole automazioni manualmente, ora puoi descrivere ciò che desideri in un linguaggio semplice, ad esempio "crea un'attività in Asana quando un potenziale cliente compila un modulo", e l'IA creerà l'automazione per te. Questi agenti AI per le aziende possono anche ragionare in modo logico, richiamare API e trasferire attività ad altri strumenti nel tuo stack.

Le migliori funzionalità/funzioni degli agenti IA di Zapier

Implementa agenti che eseguono azioni in più passaggi su oltre 6.000 integrazioni come Gmail, HubSpot, Notion e Salesforce.

Assegna obiettivi a ciascun agente e consenti loro di operare in modo indipendente, inclusi query dei dati, l'aggiornamento dei record o l'invio di email.

Sfrutta la piattaforma per sviluppatori di Zapier per integrare app private o esporre API interne per l'utilizzo da parte degli agenti.

Limiti degli agenti IA di Zapier

Alcuni flussi di lavoro complessi richiedono ancora la configurazione tradizionale di Zap, poiché gli Zap generati dall'intelligenza artificiale possono tralasciare casi limite o dipendenze

Prezzi degli agenti IA Zapier

Free Forever

Professional: 29,99 $ al mese

Team: 103,99 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli agenti IA di Zapier

G2: 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali degli agenti IA di Zapier?

Una recensione su G2 afferma

Mi piace molto la facilità d'uso di Zapier e la semplicità con cui è possibile mostrare agli altri come utilizzarlo. Lo uso principalmente per le automazioni, ma ho intenzione di esplorare le funzionalità degli agenti AI e delle tabelle quando avrò un po' di tempo. Quello che mi piace di più è il numero di app a cui si collega. Anche quelle più rare di solito hanno dei trigger, il che è fantastico. Alcuni dicono che Zapier è costoso, ma penso che se si utilizzano i suoi strumenti integrati nel modo giusto, in realtà abbia un ottimo valore e sia davvero facile da impostare. Infine, nelle poche occasioni in cui ho dovuto effettuare una connessione con il loro supporto clienti, sono stati fantastici e davvero disponibili!

Mi piace molto la facilità d'uso di Zapier e la semplicità con cui è possibile mostrare agli altri come utilizzarlo. Lo uso principalmente per le automazioni, ma ho intenzione di esplorare le funzionalità degli agenti AI e delle tabelle quando avrò un po' di tempo. Quello che mi piace di più è il numero di app a cui si collega. Anche quelle più rare di solito hanno dei trigger, il che è fantastico. Alcuni dicono che Zapier è costoso, ma penso che se si utilizzano i suoi strumenti integrati nel modo giusto, in realtà abbia un ottimo valore e sia davvero facile da configurare. Infine, nelle poche occasioni in cui ho dovuto effettuare una connessione con il loro supporto clienti, sono stati fantastici e davvero disponibili!

7. LangChain (ideale per la creazione di agenti IA modulari e a più passaggi con concatenazione di modelli linguistici)

tramite LangChain

A differenza dei chatbot tradizionali che rispondono entro parametri fissi, un agente IA creato con LangChain è in grado di pianificare, ragionare e intraprendere azioni in più passaggi, rendendolo sensibile al contesto. Utilizza un framework open source.

È inoltre possibile combinare componenti (catene, agenti, memoria, strumenti) per creare assistenti a più passaggi in grado di pensare, agire e iterare. Il design modulare consente agli agenti IA di accedere a strumenti esterni, API o file per completare attività più avanzate. Gli sviluppatori possono anche personalizzare gli agenti IA affinché seguano logiche, flussi di lavoro o percorsi decisionali specifici che si adattano a casi d'uso unici.

Le migliori funzionalità/funzioni di LangChain

Combina gli LLM con le chiamate agli strumenti utilizzando il processo decisionale in stile ReAct o la logica a catena personalizzata per fornire supporto a flussi di lavoro complessi e autonomi

Include supporto immediato per motori di ricerca, caricatori di file, database vettoriali, API, esecuzione Bash e oltre 50 strumenti

Utilizza LangGraph, un livello di orchestrazione per LangChain, per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni stateful e multi-attore con LLM

Limite di LangChain

A causa dei frequenti aggiornamenti delle versioni, gli sviluppatori devono riscrivere il codice per allinearlo all'ultima versione

Prezzi di LangChain

Sviluppatore: Gratis (pagamento in base all'utilizzo)

Plus: 39 $/mese (pagamento in base al consumo)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LangChain

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LangChain?

Una recensione su G2 afferma

È uno dei migliori pacchetti necessari per utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni nel campo dell'IA generativa, è facile da adattare, lavora alla perfezione e continua ad aggiornarsi per essere compatibile con le tecnologie più recenti.

È uno dei migliori pacchetti necessari per utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni nel campo dell'IA generativa, è facile da adattare, funziona alla perfezione e continua ad aggiornarsi per essere compatibile con le tecnologie più recenti.

8. Botpress (ideale per agenti IA multilingue e di conversazione con NLU ed editor di flusso visivo)

tramite Botpress

Botpress è una piattaforma open source di IA conversazionale creata per gli sviluppatori che desiderano avere il controllo completo su come i propri agenti sono progettati, implementati e localizzati.

Combina la comprensione del linguaggio naturale (NLU) con uno studio di conversazione visiva, consentendoti di gestire logica, intenti e azioni senza scrivere codice esteso. Puoi distribuire agenti su vari canali, come WhatsApp, Messenger o interfacce utente personalizzate, e personalizzare ogni aspetto della logica di interazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Botpress

Utilizza Visual Flow Editor per creare logiche di conversazione complesse con salti condizionali, slot ed eventi

Distribuisci i tuoi agenti localmente, su piattaforme cloud o su dispositivi edge utilizzando Docker, Kubernetes o il Botpress Cloud integrato

Integra API o database esterni direttamente nei flussi utilizzando hook di codice nativo o chiamate HTTP

Limiti di Botpress

Il database vettoriale ottimizza nuovamente tutti i documenti ogni volta che ne carichi di nuovi

Prezzi di Botpress

Pagamento in base al consumo: 0 $ + spesa IA/mese

In più: 89 $ + spesa IA/mese

Team: 495 $ + spesa IA/mese

Azienda: a partire da 2000 $/mese (con contratto triennale)

Valutazioni e recensioni di Botpress

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Botpress?

Una recensione di Capterra afferma

Mi piace che Botpress sia versatile nelle sue funzioni. È dotato di ottimi strumenti integrati e offre la possibilità di incorporare codice personalizzato.

Mi piace che Botpress sia versatile nelle sue funzioni. È dotato di ottimi strumenti integrati e offre la possibilità di incorporare codice personalizzato.

📚 Per saperne di più: La differenza tra apprendimento automatico e intelligenza artificiale

9. Haystack (ideale per creare pipeline RAG personalizzate da documenti, API e database vettoriali)

tramite Haystack

Haystack, di Deepset, è un framework di orchestrazione IA open source creato per consentire agli sviluppatori di realizzare agenti LLM pronti per la produzione. È adatto alla creazione di complesse pipeline di generazione aumentata dal recupero (RAG), sistemi di ricerca e flussi di lavoro agentici in più passaggi.

Con componenti modulari (recuperatori, generatori e strumenti), convalida dello schema JSON, esecuzione parallela degli strumenti e monitoraggio integrato, Haystack aiuta a progettare, testare, distribuire e scalare applicazioni intelligenti in ambienti cloud e on-premise.

Le migliori funzionalità/funzioni di Haystack

Combina retriever densi (basati su embedding) e sparsi (basati su parole chiave) per fornire risposte precise da grandi raccolte di testo

Collega retriever, generatori, ToolInvoker, validatori e altro ancora per creare flussi di lavoro IA personalizzati

Utilizza l'agente di Haystack per pianificare, decidere quale strumento utilizzare, eseguire chiamate API, recuperare documenti e loop, creando un comportamento dinamico e intelligente

Limite di Haystack

Haystack si affida fortemente a Elasticsearch, che può rallentare le prestazioni per carichi di lavoro su larga scala

Prezzi Haystack

Framework open source

Valutazioni e recensioni Haystack

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Haystack?

Una recensione su G2 afferma

Haystack è un potente framework Python open source per la creazione di pipeline di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Offre un intervallo di componenti predefiniti per attività NLP comuni, oltre al supporto per vari modelli linguistici pre-addestrati e framework di deep learning. Ciò semplifica la creazione e l'implementazione di applicazioni NLP sofisticate, come chatbot, motori di ricerca di documenti o sistemi di domande e risposte.

Haystack è un potente framework Python open source per la creazione di pipeline di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Offre un intervallo di componenti predefiniti per attività NLP comuni, oltre al supporto per vari modelli linguistici pre-addestrati e framework di deep learning. Ciò semplifica la creazione e l'implementazione di sofisticate applicazioni NLP, come chatbot, motori di ricerca di documenti o sistemi di domande e risposte.

🧠 Curiosità: il termine "intelligenza artificiale" è stato coniato nel 1956 durante il famoso Dartmouth Workshop da John McCarthy, Marvin Minsky e altri, spesso considerato la nascita ufficiale dell'IA come campo di studio.

10. AutoGen (ideale per i team Python che sviluppano sistemi multi-agente che eseguono codice in modo autonomo)

tramite AutoGen

Creato da Microsoft Research, AutoGen aiuta a costruire sistemi di agenti conversazionali che operano su istruzioni in linguaggio naturale.

Una configurazione tipica abbina un agente "UserProxy" (che detiene l'obiettivo e esamina i risultati) a più agenti ChatCompletion o Assistant (ricercatore, programmatore, critico). Essi conversano attraverso un ciclo di eventi fino a quando UserProxy decide che il lavoro è terminato, fornendoti un modello per automatizzare i rapporti di ricerca, l'analisi dei dati o le sessioni di codifica iterativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGen

Esegui cicli "Assistente + Critico" in cui un agente scrive il codice e un altro lo revisiona, individuando gli errori prima dell'esecuzione

Richiamate le chiamate degli strumenti Python in modo che gli agenti possano importare librerie, eseguire lo scraping dei siti web o eseguire analisi dei dati all'interno di una sandbox con sicurezza

Scambia i back-end LLM (OpenAI, Azure OpenAI, modelli locali) con una singola riga di configurazione, mantenendo le pipeline indipendenti dal modello

Limite di AutoGen

Potrebbe avere difficoltà con attività complesse come domande multihop e non è l'ideale per applicazioni rivolte ai clienti

Prezzi di AutoGen

Framework open source

Valutazioni e recensioni di AutoGen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

11. Voiceflow (ideale per progettare, testare e implementare agenti IA conversazionali su tutti i canali)

tramite Voiceflow

Voiceflow è uno strumento per la creazione di IA conversazionale che consente ai team di progettare e lanciare agenti vocali o di chat utilizzando un'interfaccia visiva senza codice.

Supporto interfacce multimodali (voce, testo, pulsanti, immagini), prototipazione in tempo reale e facile trasferimento all'ingegneria. È un hub centralizzato che consente ai team interfunzionali di co-creare assistenti dinamici su piattaforme come Alexa, Google Assistant, siti web e app di messaggistica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Voiceflow

Collega OpenAI, Claude, Cohere o API personalizzate per combinare flussi statici con IA generativa per conversazioni più intelligenti

Implementa assistenti su siti web, app mobili, altoparlanti intelligenti o piattaforme di messaggistica senza dover ricostruire la logica

Esporta i flussi tramite l'API Dialog o il codice personalizzato per incorporare gli agenti direttamente nelle app o nei sistemi di telefonia

Limite del flusso vocale

Bug occasionali, aggiornamenti delle funzionalità/funzione e obsolescenza potrebbero interrompere i flussi di lavoro esistenti, richiedendo ai team di ricostruire parti dell'agente o rivedere alcuni aspetti della creazione dell'agente

Prezzi di Voiceflow

Starter: Gratis (100 crediti)

Pro: 60 $/mese (10.000 crediti)

*aziendale: 150 $/mese (30.000 credito)

azienda: *Prezzi personalizzati (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Voiceflow

G2: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Voiceflow?

Una recensione su G2 afferma

Facile da usare, intuitivo, utilizzato da molte persone e con una community di voiceflow che rende estremamente facile ottenere supporto quando si è bloccati su qualcosa. Personalmente lo uso tutti i giorni e ho già creato tantissimi agenti, e lo consiglio vivamente a tutti. Per implementarlo basta solo un pezzo di codice dalle impostazioni e terminato. [sic]

Facile da usare, interfaccia intuitiva, molti utenti e la community di Voiceflow rendono estremamente facile ottenere supporto quando si incontrano difficoltà. Lo uso personalmente ogni giorno e ho già creato tantissimi agenti, lo consiglio vivamente a tutti. Per implementarlo basta solo un pezzo di codice dalle impostazioni e terminato. [sic]

12. Microsoft Copilot (ideale per creare e distribuire agenti IA nelle app Microsoft 365)

tramite Microsoft Copilot

Microsoft Copilot combina la potenza dell'IA basata su GPT-4 con l'integrazione nativa in Microsoft 365.

Con Copilot Studio, il tuo team può creare agenti AI per migliorare la produttività utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale o strumenti drag-and-drop, quindi distribuirli nelle chat di Teams, SharePoint, Outlook e Word per automatizzare le attività, rispondere alle domande o semplificare le operazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Utilizza la scheda "Descrivi" per creare agenti scrivendo ciò di cui hai bisogno e Copilot Studio lo tradurrà in logica operativa

Aggiungi Microsoft Graph, SharePoint o dati web e integra azioni o trigger API senza risorse di sviluppo

Monitora l'utilizzo, gestisci la capacità e controlla le opzioni di distribuzione, oppure misura l'utilizzo per evitare costi eccessivi

Limite di Microsoft Copilot

Copilot può occasionalmente interpretare erroneamente il contesto o il tono, richiedendo una modifica manuale

Prezzi di Microsoft Copilot

20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Una recensione su Reddit dice

Lo utilizziamo internamente. È come un motore di ricerca interno alla tua azienda. Puoi chiedergli di cercare documenti o anche di cercare informazioni al di fuori della documentazione. È anche ottimo per riepilogare conversazioni ed email. Posso chiedergli di riepilogare tutte le email che ho ricevuto nelle ultime 24 ore e lui fa un ottimo lavoro nel segnalarmi le cose importanti.

Lo utilizziamo internamente. È come un motore di ricerca interno alla tua azienda. Puoi chiedergli di cercare documenti o anche di cercare informazioni al di fuori della documentazione. È anche ottimo per riepilogare conversazioni ed email. Posso chiedergli di riepilogare tutte le email che ho ricevuto nelle ultime 24 ore e lui fa un ottimo lavoro nel segnalarmi le cose importanti.

13. Relevance AI (ideale per i team operativi che creano e gestiscono forze lavoro di agenti AI senza codice)

tramite Relevance IA

Relevance AI è una piattaforma no-code creata per team operativi, startup e sviluppatori che desiderano implementare "colleghi di lavoro IA". L'agente IA può automatizzare flussi di lavoro in più passaggi nelle operazioni di vendita, marketing, supporto e back-office.

Gli agenti possono essere addestrati sui processi interni utilizzando file o URL caricati e vengono distribuiti visivamente tramite un'interfaccia drag-and-drop. Con integrazioni plug-and-play con CRM, email, Slack e altro ancora, è progettato per un'automazione di livello produttivo, veloce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Relevance AI

Progetta sistemi multi-agente con logica drag-and-drop e agenti predefiniti (ad esempio, "Bosh" per la prenotazione di riunioni, "Lima" per il marketing del ciclo di vita)

Agenti specializzati come l'agente AI BDR per l'automazione della ricerca di potenziali clienti commerciali, compresa la ricerca di lead, la qualificazione e il follow-up

Archiviazione vettoriale per gestire dati di testo, immagini e audio; offre supporto per l'analisi del sentiment e la ricerca di somiglianze per set di dati non strutturati

Rilevanza Limite dell'IA

Gli utenti spesso incontrano difficoltà di personalizzazione, che possono rallentare l'integrazione dei progetti e limitare la flessibilità per flussi di lavoro complessi

Prezzi di Relevance IA

Free Forever

Pro : 19 $ al mese

team : 199 $ al mese

Aziendale : 599 $ al mese

azienda: prezzi personalizzati

Rilevanza Valutazioni e recensioni sull'IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Relevance IA?

Una recensione su G2 afferma

Apprezzo molto la flessibilità di Relevance AI e la possibilità di aggiungere codice Python personalizzato al proprio agente. È anche facile da integrare con altri strumenti.

Apprezzo molto la flessibilità di Relevance AI e la possibilità di aggiungere codice Python personalizzato al proprio agente. È anche facile da integrare con altri strumenti.

