I migliori modelli di piano di marketing di Monday.com da provare nel 2025

I team di marketing spesso perdono giorni interi a pianificare campagne, sommersi da fogli di calcolo mentre la strategia passa in secondo piano. I modelli di marketing di Monday.com esistono proprio per risolvere questo problema.

Nel frattempo, il tuo vero lavoro di marketing ti aspetta.

I modelli esistono proprio per questo motivo e, se utilizzi Monday.com, il modello di piano di marketing giusto può farti risparmiare ore, persino giorni, di tempo di preparazione.

In questo post del blog esploreremo i migliori modelli di piano di marketing di Monday.com che ti aiuteranno a organizzare il caos. Inoltre, esploreremo alcuni modelli di ClickUp per creare uno spazio di lavoro più funzionale. 🎯

Cosa rende efficace un modello di piano di marketing su Monday.com?

Un buon modello di piano di marketing di Monday.com ti aiuta a vedere il quadro completo delle tue attività di marketing senza dover cercare tra strumenti o file sparsi.

Ecco cosa cercare nei modelli di piano strategico:

Suddividi le campagne in attività più piccole e realizzabili , in modo che tutti sappiano cosa deve essere fatto e quando

assegna attività e responsabilità del team* alle persone giuste per incoraggiare la titolarità e la responsabilità

Definisci gli obiettivi di marketing e i KPI di marketing per fornire al tuo team traguardi chiari e un senso di direzione basato sulla condivisione

Imposta date di scadenza, attività cardine e tempistiche in modo che il tuo team possa lavorare in modo efficace ed evitare colli di bottiglia

Automatizza promemoria, passaggi di attività e aggiornamenti di stato per ridurre i passaggi e risparmiare tempo

Fai il monitoraggio dei budget, dei costi effettivi e dell'allocazione delle risorse per garantire che le campagne rimangano entro i limiti previsti e non superino il budget

🧠 Curiosità: John Wanamaker, un commerciante americano del XIX secolo, è spesso considerato il padre del marketing moderno. È famoso per aver detto: "Metà dei soldi che spendo in pubblicità è sprecata; il problema è che non so quale metà". Questa citazione ricorre ancora oggi nei piani di marketing.

Modelli di piano di marketing Monday.com modelli in sintesi

10 modelli di piano di marketing Monday.com

Qui abbiamo raccolto 10 dei modelli di piano di marketing più utili per semplificare il tuo lavoro, mantenere i tuoi team in sincronizzazione e avviare le campagne senza ritardi. 👀

1. Modello di strategia di marketing

tramite Monday.com

Il modello di strategia di marketing è una ripartizione trimestrale chiara delle tue iniziative di marketing principali. Ti aiuta a mappare le campagne chiave dal primo al quarto trimestre, assegnare i membri del team, monitorare i progressi con aggiornamenti di stato e visualizzare le tempistiche.

Con campi integrati per priorità, budget e obiettivi, questo modello di piano di marketing di Monday.com rende facile allineare il tuo team su ciò che conta di più e individuare i colli di bottiglia prima che diventino un problema.

📌 Ideale per: Responsabili marketing o responsabili di agenzie che elaborano un piano per campagne trimestrali e una strategia di comunicazione marketing.

2. Modello per campagne client per agenzie

tramite Monday.com

Il modello di piano di marketing di Monday.com aiuta le aziende a visualizzare cosa verrà lanciato e quando, come sta andando ogni campagna e quali canali stanno ottenendo maggiore attenzione, il tutto in un layout pulito e codificato a colori.

Troverai anche widget per le richieste di campagne e la spesa per canale, che ti consentono di avere una rapida panoramica delle prestazioni e delle priorità. E sì, c'è anche un simpatico widget con un lama per spezzare la monotonia (un po' di divertimento non fa mai male).

📌 Ideale per: Team di agenzie che gestiscono campagne per più client e desiderano un modello di roadmap di marketing in stile dashboard.

🔍 Lo sapevi? Nel 1959, Mattel inserì gli spot pubblicitari di Barbie durante il Mickey Mouse Club, diventando uno dei primi marchi di giocattoli a costruire un piano di marketing incentrato sui bambini che guardavano la TV. Barbie è diventata un'icona globale, e tutto è iniziato con un intelligente targeting iniziale del pubblico.

3. Modello di pianificatore per social media

tramite Monday.com

Il modello Social Media Planner di Monday.com ti offre un calendario con codici colore per pianificare e classificare i contenuti social in base ai giorni e ai tipi di post.

Puoi organizzare post personali, campagne divertenti, domande di coinvolgimento o preferiti ad alto rendimento per evitare lacune nei contenuti e mantenere un ritmo di pubblicazione costante. È semplice, ma efficace.

📌 Ideale per: Team di marketing o responsabili dei social media che desiderano una rapida panoramica visiva del loro mix di contenuto in questo strumento di gestione delle campagne.

4. Modello per la gestione degli eventi

tramite Monday.com

Il modello di gestione degli eventi di Monday.com aiuta i team e le agenzie di marketing a pianificare, monitorare e valutare con chiarezza le campagne basate sugli eventi. Riunisce il monitoraggio del budget, la spesa effettiva e le sequenze delle campagne in un dashboard visivo facile da consultare e per la condivisione.

Particolarmente utile in questo caso è la visualizzare Campagne annuali , che separa le campagne a piano da quelle completate, consentendoti di monitorare i ritmi e i risultati nell'arco dell'anno solare.

📌 Ideale per: Responsabili marketing o professionisti di agenzie che gestiscono promozioni stagionali, attivazioni di marca o eventi per i client.

5. Modello di integrazione Facebook Ads

tramite Monday.com

Dai costi e dalle impressioni ai tassi di clic e ai risultati totali, tutto è organizzato in modo ordinato nel modello di integrazione degli annunci Facebook di Monday.com, così puoi confrontare i gruppi di campagne a colpo d'occhio.

La colonna di stato integrata ti aiuta a monitorare le campagne attive o in pausa, mentre la riga di riepilogo/riassunto somma automaticamente la spesa pubblicitaria totale e i risultati, ottima per la reportistica o l'ottimizzazione dei budget al volo.

📌 Ideale per: Responsabili marketing o team di media a pagamento che gestiscono più campagne Facebook.

💡 Suggerimento professionale: considera il modello come un test di ipotesi, non come una lista di controllo. Invece di compilare meccanicamente ogni casella, usa ogni sezione per mettere in discussione le tue supposizioni. Se l'obiettivo della tua campagna ti sembra troppo sicuro, chiediti: qual è la versione più rischiosa che potrebbe portare a risultati 10 volte superiori?

6. Modello per opportunità post-evento

tramite Monday.com

Il modello Monday.com Post-Event Opportunities aiuta i team a trasformare i follow-up degli eventi in passaggi successivi mirati e tracciabili. Ti offre una panoramica dei lead dell'evento, delle prestazioni di vendita dei biglietti, del feedback dei partecipanti e della soddisfazione complessiva.

È particolarmente utile per capire quali lead vale la pena coltivare e come il tuo evento si è posizionato rispetto alle aspettative.

📌 Ideale per: Responsabili marketing o team a contatto con i client che desiderano valutare l'impatto degli eventi, seguire i lead e raccogliere i feedback dei partecipanti.

7. Modello di calendario del contenuto

tramite Monday.com

Il modello di calendario dei contenuti di Monday.com è pensato per i team che desiderano pianificare e pubblicare contenuti senza caos. Ottieni una vista calendario che si sincronizza con gli aggiornamenti di stato, i dettagli di titolarità e le piattaforme di pubblicazione, così saprai sempre cosa viene pubblicato, dove e chi se ne occupa.

Inoltre, puoi anche visualizzare i contenuti in base allo stato, come Pubblicato o Approvato, rendendo più facile coordinare revisioni e scadenze.

📌 Ideale per: Responsabili dei contenuti e delle campagne che gestiscono più contenuti su varie piattaforme moderne di project management.

8. Modello di piano marketing

tramite Monday.com

Questo modello di piano di marketing di Monday.com organizza campagne di alto livello e l'esecuzione settimanale. Combina una visualizzazione calendario delle promozioni in corso con widget specifici per la campagna relativi alla spesa e alle prestazioni.

La dashboard raccoglie le ripartizioni di budget, l'allocazione dei canali e le richieste di campagne, in modo da poter ottenere una visione d'insieme e dettagliata in pochi secondi. Tiene anche un monitoraggio di ciò che è programmato e delle sue prestazioni su piattaforme come YouTube, Instagram e Mailchimp.

📌 Ideale per: Responsabili dei team di marketing e manager di agenzie a contatto con i client che desiderano coordinare le strategie di promozione e presentare aggiornamenti chiari ai dirigenti o ai client.

9. Modello per il lancio di un prodotto

tramite Monday.com

Il modello di piano di marketing di Monday.com funge da centro di controllo per tutto, dallo sviluppo dei messaggi agli annunci di pubbliche relazioni e all'esecuzione delle campagne.

Nella parte superiore, la dashboard offre un rapido controllo dello stato di salute: progressi complessivi, CTR, spesa e distribuzione dei canali (con un pratico grafico a torta). Quindi, la visualizzazione della Sequenza ti consente di ingrandire le fasi della campagna, codificate con colori diversi in base allo stato, come In lavorazione, Pianificato o Lancio.

📌 Ideale per: Responsabili marketing di prodotto, responsabili del lancio e team interfunzionali.

🧠 Curiosità: Subaru ha scoperto che molti dei suoi acquirenti erano amanti dei cani. Quindi l'intera campagna pubblicitaria aveva come funzionalità/funzione i cani alla guida di Subaru, con le cinture di sicurezza allacciate, in viaggio. Questo ha incrementato le vendite e l'amore per il marchio.

10. Modello per comunicazioni e pubbliche relazioni

tramite Monday.com

Il modello di piano di marketing di Monday.com sostituisce i documenti sparsi e la finestra In arrivo sovraccarica con una bacheca pulita che ti mostra chi si occupa di cosa, a che punto è ogni comunicato stampa o presentazione e quando è prevista la scadenza.

Inoltre, include colonne per dettagli chiave come stato, titolare, scadenze e canali, in modo da poter gestire qualsiasi cosa, dalle campagne degli influencer e le comunicazioni pubbliche alle comunicazioni interne e alle dichiarazioni dei dirigenti.

📌 Ideale per: team di comunicazione, professionisti delle agenzie di pubbliche relazioni e responsabili di marca.

Limiti di Monday.com per i progetti di marketing

Monday.com offre modelli di marketing per aiutarti a iniziare, ma una volta che ti ci dedichi, potresti scoprire che non offrono un supporto completo alla flessibilità o alla profondità necessarie alle campagne reali.

È qui che iniziano a manifestarsi tali limiti. 👇

La mancanza di convalida degli input rende difficile l'inserimento delle voci. Non è possibile richiedere determinati campi o limitare i valori (come impostare un minimo o un massimo), il che spesso porta a informazioni incoerenti o incomplete

i controlli delle autorizzazioni sono ancora troppo basilari. * Non è possibile nascondere campi specifici a determinati utenti o assegnare diritti di modifica dettagliati, il che crea difficoltà in termini di accesso, sicurezza e trasparenza

L'interfaccia utente non è sempre intuitiva ; sebbene la piattaforma sia visivamente pulita, i nuovi utenti spesso si sentono sopraffatti e il layout non è personalizzabile per adattarsi al flusso di lavoro del tuo team

La configurazione richiede tempo, il che significa che i team spesso necessitano di una formazione maggiore del previsto, ritardando l'onboarding

La scalabilità diventa difficile man mano che la tua attività cresce, poiché i suoi modelli rigidi e la sua flessibilità limitata rendono più difficile gestire flussi di lavoro complessi e interfunzionali

🔍 Lo sapevi? Negli anni '90, la campagna "Pepsi Points" di Pepsi mostrava un jet da combattimento nello spot pubblicitario per sette milioni di punti. Qualcuno ha effettivamente accumulato i punti e ha cercato di richiederlo, citando in giudizio Pepsi dopo che l'azienda si è rifiutata di darglielo.

Modelli alternativi di piano di marketing Monday.com

Quando i team hanno bisogno di maggiore flessibilità, un migliore monitoraggio delle campagne e un modo più fluido di collaborare, ClickUp diventa la scelta ovvia. È l'app completa per il lavoro, creata per gestire tutto, dalle strategie di marketing di alto livello alle attività quotidiane relative al contenuto.

E con modelli progettati per flussi di lavoro di marketing reali, puoi pianificare, eseguire e adattare senza perdere un colpo.

Ecco cosa ne pensa un utente:

Con ClickUp, possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative di marketing in una visualizzazione regionale o in una visualizzazione campagna. Questo include l'analisi dei tipi di attività che stiamo svolgendo e della fase del funnel a cui le abbiamo associate. In questo modo, il senior management può facilmente aggiornarsi sullo stato di un progetto.

Con ClickUp, possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative di marketing in una visualizzazione regionale o in una visualizzazione campagna. Questo include la possibilità di visualizzare quali tipi di attività stiamo svolgendo e a quale fase del funnel le abbiamo taggate. In questo modo, il senior management può facilmente aggiornarsi sullo stato di un progetto.

Diamo ora un'occhiata più da vicino alle opzioni dei modelli di piano di marketing di ClickUp!

1. Modello di piano di marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica, monitora e ottimizza la tua campagna di marketing con il modello di piano di marketing di ClickUp

Il modello di piano di marketing di ClickUp offre una struttura chiara e codificata a colori per visualizzare le priorità delle campagne, degli obiettivi e delle sequenze. In questo modo è facile monitorare lo stato delle iniziative chiave, come l'aumento del traffico web, il rafforzamento della presenza del marchio e il miglioramento dell'esperienza utente.

Ogni attività include campi per data di scadenza, trimestri, stato, livello di impegno e canali di impatto (come social media, sito web o dispositivi mobili), fornendo una visione completa a 360° della tua roadmap di marketing. Con etichette integrate per il livello di impegno e il tipo di attività (come Risultati chiave), mantiene il tuo team concentrato su ciò che determina le prestazioni.

📌 Ideale per: Responsabili marketing, team leader e professionisti delle agenzie che desiderano un pianificatore di campagne plug-and-play.

2. Modello di piano di marketing per eventi ClickUp

Ottieni un modello gratis Monitora gli eventi dall'inizio alla fine con il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp

Il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp è un sistema pratico e basato su fasi, progettato per mantenere allineata l'intera campagna, dalla prima email ai rapporti finali sui ricavi. Suddivide il lavoro in tre fasi intuitive: Pianificazione, Implementazione e Valutazione.

Ciò che rende questo modello particolarmente utile è la chiarezza con cui assegna la titolarità, fino a ruoli specifici come Specialista della comunicazione o Specialista del marketing degli eventi, e lo abbina alla visibilità del budget per ogni attività. Saprai chi sta facendo cosa, entro quando e quanto è stato speso (o risparmiato).

📌 Ideale per: Responsabili marketing di eventi, brand manager e team di comunicazione che hanno in piano promozioni di eventi multicanale.

💡 Suggerimento da esperti: Passa direttamente alla sezione dedicata alla posizione prima di toccare qualsiasi altra cosa. Definisci chiaramente come vuoi che il pubblico percepisca la campagna e lascia che quel tono guidi il resto del piano. Ciò garantisce una maggiore coesione tra messaggi, canali e risorse.

3. Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Coordina e misura lo stato delle tue iniziative con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp è un modo flessibile e visivo per organizzare le campagne in ogni fase. Con le attività raggruppate per fase (Piano, Produzione, Lancio, Valutazione, Fidelizzazione), il tuo team avrà un quadro chiaro di ciò che deve essere fatto, chi è responsabile e quando deve essere fatto.

Ogni scheda è chiaramente etichettata con i canali di marketing (come Social Media o Interno), i team (Team Marketing, Team Social Media) e i tipi di risultati finali, contribuendo a ridurre l'ambiguità e aumentare l'allineamento del team. Puoi anche aggiungere attività secondarie per una maggiore granularità.

📌 Ideale per: Responsabili marketing, team leader e agenzie che coordinano campagne in più fasi.

4. Modello di piano per i contenuti social media di ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza i tuoi contenuti social con il modello di piano per i contenuti social di ClickUp

Il modello di piano del contenuto social di ClickUp è uno strumento pratico per mappare post coinvolgenti per tutto il mese. Organizza le tue idee di campagna in un'unica visualizzazione, rendendo semplicissimo il monitoraggio dei tipi di post, dei temi (da San Valentino al Black History Month al Super Bowl Friday), delle date di scadenza e degli allegati.

Questo modello fa buon lavoro particolarmente bene per campagne stagionali e culturalmente rilevanti. È già strutturato con titoli dei post e date di pubblicazione, il che consente al tuo team di partire subito invece di ricominciare da zero ogni settimana.

📌 Ideale per: social media manager, autori di contenuto o assistenti di marketing che hanno bisogno di un modello semplice e pronto all'uso per pianificare un piano, effettuare il monitoraggio e organizzare i post quotidiani.

🧠 Curiosità: Il team social di KFC seguiva esattamente 11 persone su Twitter (perché 11 erbe e spezie, capito?): le cinque Spice Girls e sei ragazzi di nome Herb. Quando qualcuno ha scoperto questa sottile battuta, è diventata virale, guadagnando milioni in pubblicità.

5. Modello di piano d'azione di marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Delinea tutto ciò di cui hai bisogno per vendere un prodotto con il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp

Il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp ti offre un modo strutturato e orientato all'obiettivo per dare vita alle tue strategie di marketing.

Basato sul framework SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Tempestivo), ti aiuta a mappare campagne con intenti chiari e una definizione precisa delle modalità di esecuzione. Questo modello è perfetto per i team che desiderano creare una connessione tra il perché di una campagna e il come.

📌 Ideale per: Responsabili di team di marketing, project managers o consulenti che necessitano di un modello di piano di marketing incentrato sugli obiettivi.

6. Modello di piano di marketing strategico ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea e realizza la tua prossima campagna con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Il modello di piano di marketing strategico di ClickUp è basato sulla metodologia OKR (Objectives and Key Results, ovvero obiettivi e risultati chiave) e offre un approccio strutturato per allineare le tue attività di marketing a risultati misurabili. Rende facile definire gli obiettivi principali, come il rebranding di un'azienda, e suddividerli in risultati chiave realizzabili, tracciabili per trimestre e con una barra di avanzamento.

Inoltre, avrai una visibilità in tempo reale su ciò che è in linea con gli obiettivi, a rischio o già raggiunto, in modo da poter identificare rapidamente gli ostacoli e correggere la rotta prima della scadenza.

📌 Ideale per: Responsabili marketing strategico, CMO e team di crescita per gestire obiettivi di alto livello con risultati misurabili su campagne, contenuto e canali digitali.

🎥 Smetti di improvvisare le campagne: questo breve video ti offre 5 passaggi + un modello plug-and-play per fissare obiettivi misurabili, creare un calendario delle campagne, definire il tuo ICP, effettuare il monitoraggio dei KPI in tempo reale e mantenere il tuo team allineato. Guarda il video fino alla fine per scoprire RACE, il semplice framework che renderà il tuo playbook a prova di futuro.

7. Modello di piano di marketing dei contenuti ClickUp

Ottieni un modello gratis Dai la priorità alle strategie più efficaci con il modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp

Il modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp ti offre un sistema intelligente e codificato a colori per mappare il tipo di contenuto che stai creando, dove sarà pubblicato e quando sarà disponibile.

Se stai scrivendo post per il blog, progettando poster, effettuando la modifica di video o pubblicando infografiche, questo modello ti aiuta a ordinare tutto per tipo di contenuto, piattaforma, reparto e persino orientamento del layout.

Tutto è organizzato per mese, così puoi avere una rapida panoramica delle campagne per periodo, canale (come Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube) e oggetto, che sia di promozione, educativo o orientato al coinvolgimento.

📌 Ideale per: Responsabili dei contenuti, responsabili creativi e team di marketing interfunzionali.

🔍 Lo sapevi? In Corea del Sud, Dunkin' ha installato dei dispositivi chiamati "Flavor Radio" sui mezzi pubblici di Seul che spruzzano aroma di ciambella quando viene trasmesso il loro jingle radiofonico. Un esempio eccellente di piani di marketing creativi.

8. Modello di piano del contenuto ClickUp

Ottieni un modello gratis Mappa gli obiettivi e i traguardi relativi al contenuto con il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Il modello di piano del contenuto di ClickUp è un potente pianificatore visivo per i content marketer che gestiscono più campagne contemporaneamente.

Ogni blocco del calendario mostra in modo chiaro il titolo del contenuto, lo stato di approvazione (come Approvato, In attesa, Da rivedere), il tipo di contenuto (Post, Blog, Breve clip, Video lungo), le risorse necessarie (infografiche, brevi clip, ecc. ) e la categoria di contenuto a cui appartiene (ad es. , Istruzioni, Suggerimenti per l'utente, Prodotto o Temi settimanali).

📌 Ideale per: Responsabili marketing, team social media e content strategist che desiderano visualizzare la visione d'insieme dei risultati settimanali o mensili.

9. Modello per campagne di email marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza le righe dell'oggetto e i messaggi con il modello di campagna di email marketing di ClickUp

Il modello per campagne di email marketing di ClickUp è un framework strategico per pianificare campagne email ad alto tasso di conversione. Suddivide il tuo flusso di lavoro in attività secondarie facili da eseguire, come il piano del tuo obiettivo, scrivere titoli accattivanti, mantenere il testo conciso e incorporare elementi visivi.

Una chiara lista di controllo degli elementi di marketing garantisce la coerenza tra le campagne, sia che tu stia tracciando lead, clienti o re-engagement del tuo pubblico.

📌 Ideale per: Email marketer, titolari di piccole imprese e team di contenuto che desiderano semplificare la creazione delle campagne aumentando al contempo il coinvolgimento e le conversioni.

10. Modello di pianificazione pubblicitaria ClickUp

Ottieni un modello gratis Piano e visualizza l'intera Sequenza di marketing con il modello di pianificazione pubblicitaria di ClickUp

Il modello ClickUp Ads Schedule è uno strumento per la pianificazione semplificato progettato per organizzare il tuo lavoro richiesto pubblicitario su vari canali di marketing.

Le attività sono raggruppate in modo ordinato per tipo di marketing (Social media, Stampa, Ricerca, Locale) e ogni voce mostra i dettagli chiave della campagna, come le date di inizio e di scadenza, lo stato (Aperto, Approvato, Consegnato, Rifiutato), il trimestre fiscale e l'obiettivo di marketing specifico.

📌 Ideale per: Coordinatori di marketing, responsabili pubblicitari e team interfunzionali che necessitano di visualizzare una visione centralizzata di tutti i punti di contatto delle campagne.

💡 Suggerimento professionale: Evidenzia ciò che non verrà fatto. La maggior parte dei modelli chiede cosa è incluso, ma aggiungere una riga per le cose intenzionalmente escluse (come "Nessuna promozione da parte di influencer" o "Nessuna campagna di accesso anticipato") aiuta ad allineare le aspettative e a prevenire lo slittamento degli obiettivi.

11. Modello di branding ClickUp

Ottieni un modello gratis Mantieni un branding coerente con il modello di branding di ClickUp

Il modello di branding ClickUp suddivide il processo di pianificazione in fasi chiare, come Onboarding e Briefing, ciascuna delle quali contiene attività predefinite che semplificano la collaborazione tra i team.

Con ruoli distinti come Project Manager e Finance assegnati alle attività e approvazioni codificate con colori diversi (ad esempio, approvazione interna vs. approvazione del client), è progettato per fornire supporto sia ai flussi di lavoro creativi che a quelli amministrativi.

📌 Ideale per: Responsabili marketing, team leader e professionisti delle agenzie che necessitano di una soluzione semplificata per organizzare le campagne di branding.

12. Modello di piano commerciale e marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci meglio la tua strategia con il modello di piano commerciale e marketing di ClickUp

Il modello di piano di vendita e marketing di ClickUp ti aiuta ad allineare gli obiettivi di fatturato alle tendenze di mercato e alle attività concrete. Organizza la tua strategia di vendita e marketing in categorie logiche come Obiettivi di fatturato, Azioni da intraprendere, Profili degli acquirenti, Analisi PEST e Analisi della concorrenza.

Ogni scheda contiene date, immagini e attività secondarie rilevanti, rendendola visivamente accattivante e pratica per la pianificazione interfunzionale. Non ti dice solo cosa fare, ma ti aiuta a capire perché lo stai facendo, con elementi come il monitoraggio delle tendenze economiche e la ricerca sulla concorrenza integrati direttamente nel flusso di lavoro.

📌 Ideale per: Responsabili marketing, team leader e professionisti delle agenzie che sviluppano strategie commerciali e campagne basate sui dati.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 55% dei manager spiega il "perché" dei progetti di marketing collegando le attività a sfide o obiettivi più ampi. Ciò significa che il 45% che si comporta in modalità predefinita, privilegiando il processo rispetto allo scopo, può portare a una mancanza di motivazione e di slancio tra i membri del team. Anche i dipendenti più performanti hanno bisogno di vedere l'importanza del proprio lavoro e trovare un significato in ciò che fanno. È ora di colmare il divario. Connetta le singole attività agli obiettivi generali in ClickUp. Utilizza le relazioni e le dipendenze integrate per mostrare come ogni lavoro richiesto contribuisca al quadro generale, rendendo le attività più significative per tutti i membri del tuo team. 💫 Risultati reali: Cartoon Network ha utilizzato le funzionalità/funzione di gestione dei social media di ClickUp per completare la pubblicazione del contenuto con quattro mesi di anticipo e gestire il doppio dei canali social con la stessa dimensione del team.

13. Modello di calendario marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci le attività in modo fluido con il modello di calendario marketing di ClickUp

Il modello di calendario marketing di ClickUp offre una panoramica visiva completa del tuo programma di marketing, organizzando attività, scadenze ed eventi in un formato calendario intuitivo. Inoltre, migliora la produttività grazie all'automazione del flusso di lavoro e agli aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento delle campagne.

Il suo design incoraggia la pianificazione proattiva, garantendo che tutti gli elementi di una campagna di marketing siano coordinati in modo efficace.

📌 Ideale per: Team di marketing, content strategist e campaign manager.

Crea campagne di marketing con esito positivo con ClickUp

Anche con la crescente libreria di modelli di marketing di Monday.com, potresti trovarti in difficoltà, soprattutto se hai bisogno di maggiore flessibilità, personalizzazione più approfondita o automazioni più intelligenti.

È qui che ClickUp si distingue.

Si tratta di uno spazio di lavoro completamente personalizzabile, creato per offrire supporto a ogni tipo di flusso di lavoro di marketing, dalla pianificazione delle campagne e la produzione creativa alle Sequenza di lancio e al monitoraggio delle prestazioni. Avrai a disposizione modelli di piani di marketing pronti all'uso e la libertà di creare i tuoi processi, a modo tuo.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅