Strumenti MCP: lo stack di agenti IA per il protocollo Model Context Protocol

Hai già visto cosa possono fare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Claude, ChatGPT, Gemini o LlaMA: scrivere testi impressionanti, risolvere problemi complessi e analizzare dati come un professionista. Ma una volta che la novità svanisce, emerge la vera domanda: perché la tua IA non può lavorare con gli strumenti specifici che il tuo team utilizza quotidianamente?

Gli strumenti MCP (Model Context Protocol) fanno esattamente questo. Sviluppato da Anthropic come protocollo open source, MCP connette i modelli di IA direttamente con strumenti e sistemi esterni senza costringerti a creare ponti personalizzati. Con gli strumenti MCP, puoi automatizzare i processi aziendali manuali e utilizzare agenti LLM con dati delle app in tempo reale per migliorare le operazioni, le attività commerciali e la strategia.

Questo articolo spiega come funziona MCP, perché è importante e come utilizzarlo per rendere la tua IA davvero utile.

👀 Lo sapevate? Il 25% delle organizzazioni che utilizzano GenAI sta già esplorando progetti pilota o prove di concetto basati su agenti, con un'adozione che dovrebbe raddoppiare man mano che i team cercano un'automazione più intelligente e end-to-end. Questo cambiamento riflette una transizione più ampia dagli assistenti IA passivi ad agenti proattivi in grado di integrarsi con strumenti come ClickUp, orchestrare flussi di lavoro e generare risultati aziendali concreti.

Gli strumenti MCP sono i blocchi di costruzione di un ecosistema IA più connesso, modulare e scalabile.

In termini semplici, i server MCP espongono gli strumenti come funzioni richiamabili, che gli agenti IA possono utilizzare per interagire con il mondo reale. Questi strumenti consentono di eseguire operazioni quali query su database, chiamata di un'API, scrittura di un file o trigger di un flusso di lavoro interno, senza codice di collegamento, integrazioni manuali o cambio di piattaforma.

Pensateli come endpoint API, ma per agenti IA. Una volta che uno strumento è registrato con il server MCP (con il suo nome, lo schema di input/output e la descrizione), qualsiasi client compatibile con MCP, come un LLM, può individuarlo e richiamarlo utilizzando i metodi standard del protocollo:

Utilizza tools/elenco per trovare gli strumenti disponibili

Utilizza tools/call per richiamare uno strumento con argomenti strutturati

Il server esegue lo strumento e restituisce una risposta pulita e strutturata

È coerente, prevedibile e facile da estendere, perfetto per gli sviluppatori che creano sistemi agentici che devono interagire con ambienti dinamici.

📮 Approfondimento di ClickUp: il 21% delle persone afferma di dedicare oltre l'80% della propria giornata lavorativa ad attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono molto pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti ClickUp AI aiutano a eliminare questo lavoro ripetitivo. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, note di riunioni, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app per il lavoro che fa tutto. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando le automazioni ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Perché un approccio basato su protocolli è importante per gli strumenti di agenti

Attualmente, connettere gli LLM ai sistemi interni, ad esempio il CRM o la piattaforma di ticketing, significa scrivere wrapper una tantum, integrazioni fragili e risolvere problemi oscuri legati al comportamento dello strumento.

Vuoi che il tuo agente utilizzi l'IA per automatizzare le attività e recuperare i dati degli utenti da Salesforce per generare una risposta di supporto? Sono necessari due strumenti personalizzati. Vuoi passare a HubSpot? È ora di riscrivere il codice.

È qui che il Model Context Protocol cambia le regole del gioco. MCP offre uno standard condiviso, un modo per agenti e strumenti di IA diversi di parlare la stessa lingua. Definisci lo strumento una volta sola e qualsiasi modello compatibile con MCP (Claude, GPT-4, agenti open source e altri) potrà utilizzarlo. Nessuna rielaborazione, nessuna mappatura logica aggiuntiva richiesta.

L'utilizzo di strumenti compatibili con MCP offre tre grandi vantaggi. Esaminiamoli da vicino:

Interoperabilità

La maggior parte delle organizzazioni gestisce gli strumenti tramite team e flussi di lavoro. Ciò rende difficile la creazione di agenti IA generici, poiché l'integrazione degli strumenti diventa un'operazione una tantum.

MCP risolve questo problema con un'interfaccia universale. Se disponi di uno strumento che recupera l'attività degli utenti da HubSpot, funziona allo stesso modo su tutti gli LLM compatibili con MCP, indipendentemente da quale tu colleghi.

In questo modo potrai usufruire dell'interoperabilità degli agenti tra sistemi, team e set di strumenti. Non dovrai più reinventare la ruota e la tua IA diventerà davvero multipiattaforma.

Modularità

Le integrazioni tradizionali sono fragili. Basta cambiare un elemento, ad esempio la piattaforma email, per ritrovarsi a dover aggiornare tutto.

Con MCP, gli strumenti sono registrati in modo indipendente con schemi di input/output definiti. Ciò significa che gli agenti possono trattarli come plug-in, non come logica hard-coded.

Sostituire un'API o un webhook diventa semplice come registrare un nuovo strumento. La logica di base rimane invariata. Questo approccio modulare rende lo stack di automazione più facile da gestire e evolvere nel tempo.

Riutilizzabilità

Nella maggior parte delle configurazioni, uno strumento creato per un progetto vive e muore lì, sprecando il lavoro richiesto dagli ingegneri.

Con MCP, gli strumenti sono componenti riutilizzabili. Vuoi creare uno strumento che generi fatture? Ora è disponibile per il tuo agente di fatturazione, l'assistente finanziario e il bot CRM, senza duplicare la logica o riscrivere i payload. Ciò aumenta la produttività dei tuoi agenti IA.

Inoltre, riduce drasticamente il debito tecnico e accelera lo sviluppo di nuovi flussi di lavoro degli agenti, il tutto senza aumentare il codice di base.

📮 ClickUp Insight: Il 32% dei lavoratori ritiene che l'automazione consentirebbe di risparmiare solo pochi minuti alla volta, ma il 19% afferma che potrebbe far usufruire di 3-5 ore in più alla settimana. La realtà è che anche i più piccoli risparmi di tempo si sommano nel lungo periodo. Ad esempio, risparmiando solo 5 minuti al giorno su attività ripetitive, è possibile ottenere un risultato di oltre 20 ore recuperate ogni trimestre, tempo che può essere reindirizzato verso lavori più strategici e di maggior valore. Con ClickUp, automatizzare piccole attività, come assegnare date di scadenza o taggare i membri del team, richiede meno di un minuto. Hai a disposizione agenti IA integrati per riepiloghi e report automatici, mentre agenti personalizzati gestiscono flussi di lavoro specifici. Riappropriati del tuo tempo! 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

📖 Leggi anche: Le migliori estensioni IA per Chrome per aumentare la produttività

Uno dei principali punti di forza del Model Context Protocol è il modo in cui organizza gli strumenti in base alla funzione. Ciò semplifica la creazione di sistemi di IA robusti e modulari. Ogni categoria svolge un ruolo chiave nella creazione di agenti intelligenti e sensibili al contesto in grado di agire senza attriti all'interno dello stack. Analizziamoli nel dettaglio.

Client

I client sono il ponte tra il tuo assistente IA e gli strumenti che deve utilizzare.

Quando un modello vuole accedere a una funzionalità, ad esempio generare un diagramma in Figma o triggerare un flusso di lavoro in Zapier, non comunica direttamente con tali strumenti. Invece, invia richieste a un client MCP, che si connette al server MCP appropriato.

Il client può essere considerato come un traduttore e un dispatcher in un unico strumento. Apre un socket, invia messaggi strutturati, ascolta le risposte e quindi reindirizza tutto al modello in un formato comprensibile.

Alcune piattaforme, come Cursor, fungono anche da gestori di client MCP, avviando nuovi client su richiesta per comunicare con strumenti come Ableton, VS Code o qualsiasi backend personalizzato compatibile con MCP.

🔑 Informazioni chiave: poiché sia il client che il server utilizzano lo stesso protocollo, è possibile evitare tutte le operazioni ripetitive. Nessun wrapper personalizzato, nessuna manipolazione delle API, solo una comunicazione pulita e in tempo reale tra l'IA e gli strumenti di cui ha bisogno.

Sistemi di memoria

I sistemi di memoria sono il modo in cui la tua IA ricorda le cose. Questi strumenti consentono a un agente di archiviare, recuperare e utilizzare informazioni contestuali nel tempo, in modo che le conversazioni non vengano azzerate ogni volta che poni una nuova domanda.

Un sistema di memoria ben integrato migliora la continuità e la personalizzazione ricordando il nome dell'utente, facendo riferimento ad azioni passate o monitorando lo stato delle attività tra una sessione e l'altra.

Nel mondo MCP, gli strumenti di memoria sono come qualsiasi altro strumento richiamabile, il che significa che puoi collegare backend di memoria open source o crearne di tuoi, e il protocollo si occuperà del resto.

Provider di modelli

Questa categoria riguarda il cervello che sta dietro al funzionamento: i modelli stessi.

I provider di modelli sono i motori che generano output basati sull'input. Possono essere modelli basati su regole, classificatori specifici per attività o LLM completi come GPT-4, Claude o Mixtral.

Il punto di forza di MCP è che consente di combinare modelli diversi. Vuoi utilizzare GPT-4 per le attività di scrittura e Claude per il riepilogo/la sintesi? Nessun problema. Il protocollo elimina la complessità, consentendo al controller di scegliere il modello giusto e instradare i dati di conseguenza.

È flessibile, adattabile e a prova di futuro.

💡 Suggerimento: ClickUp ti consente di scegliere tra più LLM, inclusi quelli più recenti di OpenAI, Claude e Gemini, per diversi casi d'uso come la scrittura, il riepilogo/riassunto o la codifica. ClickUp Brain, tuttavia, è l'unico con accesso ai dati dell'area di lavoro di ClickUp per informazioni contestualizzate. Per automazioni avanzate, è possibile connettere LLM esterni (come Claude o GPT tramite Zapier o un server MCP) per taggare automaticamente le attività, generare contenuti o smistare l'assistenza. Ogni modello presenta compromessi in termini di velocità, contesto e creatività, quindi è possibile passare da uno all'altro in base alle esigenze. Passa da un LLM all'altro utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

Controller e coordinatori

Questi sono gli orchestratori nel tuo stack MCP. I controller e i coordinatori gestiscono la logica che lega insieme strumenti, modelli e client in un sistema funzionante.

Supponiamo che il tuo assistente IA riceva un'attività: riepilogare/riassumere un report, inviarlo tramite email e registrare il risultato. Il controller decide quale modello deve generare il riepilogo/riassunto, quale strumento email utilizzare e l'ordine delle operazioni.

È come un direttore d'orchestra che dirige un'orchestra, assicurandosi che ogni strumento (strumento) suoni al momento giusto.

Questo livello di coordinamento è fondamentale per creare flussi di lavoro in più passaggi e comportamenti complessi nell'architettura degli agenti.

Registri e archivi agenti

Per garantire che tutto sia individuabile e organizzato, MCP utilizza registri e archivi agenti.

I registri contengono metadati sugli strumenti disponibili, tra cui cosa fanno, quali input accettano e dove sono ospitati. Ciò rende facile per i client scoprire e interagire con gli strumenti in modo dinamico. Gli archivi degli agenti gestiscono raccolte di agenti IA che possono essere distribuiti, riutilizzati o condivisi. Considerateli come un gestore di pacchetti per i comportamenti degli agenti.

Molti server MCP open source espongono anche registri pubblici, consentendo agli utenti di accedere a connettori predefiniti, flussi di lavoro condivisi e un catalogo in continua espansione di strumenti gestiti dalla community.

🧠 Curiosità: Il protocollo MCP è nato dalla frustrazione. Nel luglio 2024, l'ingegnere di Anthropic David Soria Parra si era stancato di passare da Claude Desktop al suo IDE. Ispirato dal Language Server Protocol (LSP), ha co-creato MCP con Justin Spahr-Summers per rendere più facile l'integrazione profonda di qualsiasi applicazione, come un IDE, con gli strumenti di IA.

Se desideri che il tuo modello di IA si comporti come un esperto del settore, devi scegliere gli strumenti MCP giusti. Vediamo come scegliere quelli giusti in base alle tue esigenze, ai tuoi dati e alla configurazione del tuo team.

Definisci il tuo caso d'uso

Prima di immergerti negli strumenti, definisci con precisione ciò che stai creando:

Un assistente di supporto clienti che attinge dalle basi di conoscenza interne

Un riepilogatore di documenti legali, o

Un modello che tagga le immagini dei prodotti per un negozio di e-commerce?

Ogni caso d'uso richiede un diverso set di funzionalità. Ecco come si suddivide in genere:

Caso d'uso Funzionalità/funzioni ideali di MCP Chatbot per il supporto clienti Ottimizzazione delle istruzioni, generazione aumentata dal recupero (RAG) Riepilogatore di documenti legali Ottimizzazione specifica per dominio, gestione di contesti lunghi tagging delle immagini per l'e-commerce Modelli di linguaggio visivo, implementazione a bassa latenza

Obiettivi chiari ti aiutano a identificare ciò che ogni strumento nel tuo stack deve effettivamente fare, evitando un eccesso di ingegnerizzazione.

Valuta i tuoi dati

Una volta definito il tuo caso d'uso, valuta i tuoi dati: Non strutturato o privato? → L'ingegneria dei prompt , il RAG o l'apprendimento contestuale sono scommesse più sicure

Strutturato ed etichettato? → Passa alla messa a punto supervisionata

Inoltre, considera dove possono risiedere i tuoi dati. Se devono rimanere locali per motivi di conformità, dai la priorità agli strumenti open source e alle configurazioni self-hosted. Se il cloud è in tabella, i servizi gestiti possono velocizzare le operazioni.

La pianificazione di flussi di lavoro sicuri e collaborativi getta le basi per un'implementazione più fluida, soprattutto quando si integra l'IA con operazioni di team più ampie.

Verifica le tue risorse tecniche

L'esperienza del tuo team è importante tanto quanto i tuoi dati: Team snello o nessuna pipeline ML? → Utilizza opzioni gestite come l'API di ottimizzazione di OpenAI o i GPT

Hai un team di sviluppo forte con infrastrutture? → Prova Hugging Face, Colossal-AI o Axolotl per il controllo e l'efficienza

Non è necessario creare tutto da zero, ma è necessario il giusto livello di controllo, osservabilità e flessibilità, soprattutto se più team contribuiranno allo sviluppo o all'utilizzo degli strumenti in un secondo momento.

Comprendi il panorama degli strumenti MCP

Non esiste uno stack universale, ma ecco una panoramica di ciò che è disponibile: Messa a punto → Messa a punto OpenAI, PEFT, LoRA, QLoRA

RAG + flussi di lavoro prompt → LangChain, LlamaIndex

Orchestrazione degli strumenti → Client MCP basati su CLI, dashboard centralizzati per la gestione del ciclo di vita degli strumenti

Scegli strumenti che ti offrono visibilità sugli ambienti di sviluppo e distribuzione e consentono cicli di iterazione stretti tra progettazione, test e feedback dei prompt.

Un buon tooling non è solo una questione di funzionalità/funzioni, ma anche di adeguatezza. In Python/Jupyter? → Hugging Face, LangChain, ChromaDB si integrano perfettamente

Stack cloud Enterprise? → AWS Bedrock, Azure OpenAI e Vertex AI offrono scalabilità, sicurezza e conformità

Hai bisogno di iterazioni veloci o di una riduzione dei costi di sviluppo? → Scopri le piattaforme senza codice e a basso codice come OpenAI GPT o Zapier IA

I migliori strumenti non solo si integrano con i tuoi LLM, ma si allineano anche al modo in cui i tuoi team pianificano, creano e collaborano, un aspetto che diventerà sempre più importante man mano che i flussi di lavoro si espandono tra le diverse funzioni.

Pianifica l'implementazione e l'inferenza

Ultimo passaggio: pensa oltre l'ambiente di sviluppo. Hai bisogno di inferenza edge? → Utilizza modelli quantizzati (come tramite llama. cpp) per prestazioni locali veloci

Consegna basata su cloud? → Le API di OpenAI, Anthropic o Cohere ti consentono di essere operativo in pochissimo tempo

Configurazioni ibride? → Ottimizza i modelli in privato e distribuiscili tramite API gestite

Prendi in considerazione anche strumenti che ti aiutano a gestire i flussi di lavoro di distribuzione, monitorare l'utilizzo degli strumenti e supportare i cicli di feedback, soprattutto quando l'IA è integrata in operazioni più ampie come la gestione dei prodotti o il supporto clienti.

Allineando lo stack MCP al tuo caso d'uso, ai tuoi dati e ai flussi di lavoro del tuo team, potrai usufruire di automazioni scalabili e interfunzionali che non richiedono una manutenzione costante.

E se stai cercando di semplificare il modo in cui questi strumenti si connettono con i tuoi progetti quotidiani, c'è un modo per rendere anche questo più facile.

👀 Lo sapevate? Gestendo in modo autonomo attività ripetitive, coordinando strumenti e prendendo decisioni sensibili al contesto, l'IA agentica può ridurre i tempi di risposta fino al 50%. Per le grandi organizzazioni, ciò si traduce in un notevole risparmio: fino a 15.000 ore di lavoro recuperate ogni mese. Questi risparmi di tempo sono particolarmente preziosi in ambienti complessi in cui gli agenti IA operano su sistemi come ClickUp, Slack, GitHub e altri, consentendo ai team di concentrarsi sulla strategia invece che sulle operazioni di routine.

Ora esploriamo come le soluzioni compatibili con MCP stanno trasformando i flussi di lavoro.

ClickUp

Utilizza gli agenti ClickUp Autopilot nella tua area di lavoro per tempi di risposta più rapidi e meno errori

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, è una piattaforma di produttività che ora può essere collegata direttamente all'ecosistema Model Context Protocol (MCP).

Server ClickUp MCP

Sebbene ClickUp non ospiti nativamente server MCP, è possibile aggiungerne uno per esporre i dati dell'area di lavoro ad agenti LLM esterni tramite lo standard MCP.

La community di ClickUp gestisce ricchi server MCP open source che fungono da ponte tra LLM agentici come Claude o ChatGPT e l'API ClickUp. Questo rende la tua area di lavoro nativa per l'IA e compatibile con MCP fin da subito.

Ecco alcune delle funzionalità supportate dai server MCP della community:

Crea, aggiorna e organizza le attività

Naviga tra aree di lavoro, spazi, cartelle ed elenchi

Accedi e cerca documenti

Aggiungi commenti, liste di controllo e allegati

Riepilogare/riassumere e agire sulle informazioni contestuali

Con le integrazioni ClickUp compatibili con MCP, puoi connetterti agli strumenti del tuo stack tecnologico ed eseguire flussi di lavoro che abbracciano più piattaforme.

ClickUp si integra nativamente con 👇🏽 Utilizzando le migliori integrazioni ClickUp, un agente IA abilitato per MCP può 👇🏽 Slack/Microsoft Teams per notifiche in tempo reale Notifica ai canali del team quando si verificano blocchi Google Calendar per la pianificazione delle riunioni Pianifica riunioni in base all'assegnazione delle attività GitHub/Jira per la sincronizzazione dello stato di sviluppo Aggiorna automaticamente lo stato delle attività in base ai messaggi di commit o alla risoluzione dei problemi Google Drive/Dropbox per la gestione dei documenti Allega documenti pertinenti in base al contesto dell'attività Salesforce per l'allineamento CRM Aggiorna i record Salesforce dal completamento delle attività

Questo livello di orchestrazione consente l'automazione end-to-end dal contesto all'azione.

📌 Ecco un esempio: Un agente integrato MCP riepiloga/riassume una riunione di progetto da MeetGeek

Crea automaticamente attività in ClickUp, assegna i titolari e imposta le scadenze

Contemporaneamente, aggiorna Salesforce, avvisa il team tramite Slack e sincronizza i documenti correlati da Drive

ClickUp, tuttavia, dispone di agenti Autopilot o agenti IA integrati che funzionano all'interno della piattaforma, senza necessità di MCP o configurazioni aggiuntive.

Agenti ClickUp Autopilot

Gli agenti Autopilot di ClickUp interagiscono con l'area di lavoro, gestiscono le attività, recuperano documenti e coordinano i flussi di lavoro, senza input manuali o cambi di piattaforma.

Crea agenti Autopilot IA personalizzati per gestire flussi di lavoro complessi nella tua area di lavoro ClickUp

Questi agenti possono eseguire flussi di lavoro complessi, dalla creazione e organizzazione delle attività all'aggiornamento dei documenti e alla gestione delle sequenze dei progetti, senza codice di collegamento o integrazioni personalizzate.

Puoi scegliere agenti Autopilot predefiniti per la condivisione di report giornalieri/settimanali sulle attività, standup e domande con risposta automatica nella chat di ClickUp. Richiedono una configurazione minima: basta personalizzare i loro strumenti, i trigger e i tempi e saranno subito operativi!

Puoi anche creare agenti Autopilot personalizzati utilizzando il builder senza codice di ClickUp. Puoi definire trigger, condizioni, istruzioni, fonti di conoscenza e strumenti, personalizzando i tuoi agenti per flussi di lavoro specializzati.

Ecco come funzionano gli agenti:

Trigger: Gli agenti si "attivano" in risposta a eventi: modifiche dello stato delle attività, commenti, orari programmati, nuove attività/documenti o messaggi di chat

Condizioni: Criteri opzionali che perfezionano quando si verificano le azioni, ad esempio rispondere solo se un messaggio di chat contiene una domanda sulle risorse umane

Istruzioni: Una guida simile a un prompt che indica all'agente cosa fare e come. È possibile specificare il tono, il formato, i modelli di riferimento o le modifiche in linea

Conoscenza e accesso: definisci quali dati l'agente può leggere: attività pubbliche/private, documenti, chat, articoli di assistenza o app connesse. Ciò garantisce risposte intelligenti e ricche di contesto

Strumenti e azioni: Gli agenti sono dotati di strumenti quali "Rispondi nel thread", "Pubblica commento sull'attività", "Crea attività", "Scrivi StandUp/aggiornamento/riepilogo del progetto" e "Genera immagine"

📌 Ecco un esempio di come potresti creare un agente di revisione dei contenuti personalizzato in un canale di chat ClickUp: Trigger : Messaggio pubblicato

Condizione : rispondere sempre

Istruzioni : "Rivedi il contenuto rispetto alla guida di stile, apporta modifiche in linea con barrato/markdown, assegna un punteggio da 1 a 10, giustifica..."

Conoscenza : accedi ai documenti dell'area di lavoro, chatta

Strumento: Rispondi al thread 👉🏼 Il risultato: ogni messaggio nel canale viene esaminato in modo intelligente per verificarne il tono, la chiarezza e lo stile

Il risultato? Gli agenti Autopilot di ClickUp combinano la logica basata sugli eventi con il ragionamento guidato dall'IA, consentendoti di creare automazioni intelligenti e sensibili al contesto, senza codice, in grado di riepilogare/riassumere, classificare, rispondere o generare contenuti in modo proattivo nell'area di lavoro.

ClickUp Brain

Ti chiedi cosa alimenta questi agenti IA?

ClickUp Brain è il livello di intelligenza alla base degli agenti ClickUp AI. Trasforma la tua area di lavoro in un ambiente ricco di memoria e sensibile al contesto per gli agenti. Consente agli agenti IA di ragionare, pianificare e agire con precisione.

Usa ClickUp Brain per creare i tuoi agenti Autopilot in ClickUp

Ecco come ClickUp Brain è progettato per essere pronto per gli agenti:

Aspetto Come funziona ClickUp Brain Memoria ClickUp Brain ricorda i dati delle attività , dei documenti, dei commenti e dei flussi di lavoro di ClickUp nel loro contesto Ragionamento L'IA interpreta le intenzioni, utilizza i dati storici e consiglia i passaggi successivi Pianificazione Gli agenti generano attività, obiettivi e pianificazioni dal linguaggio naturale Esecuzione Le automazioni consentono all'IA di aggiornare gli stati, assegnare i titolari e agire su diversi strumenti Integrazioni Integrazioni native con Slack, GitHub, GCal e altro ancora per azioni multipiattaforma

Con ClickUp Brain, gli agenti IA non si limitano a rispondere, ma comprendono e prendono l'iniziativa. Ad esempio, l'agente può riepilogare/riassumere una riunione, creare attività strutturate con titolari e scadenze e trigger azioni di follow-up basate su conoscenze pregresse.

Può anche estrarre informazioni da applicazioni di terze parti che hai integrato nelle tue aree di lavoro ClickUp.

Analizza i dati provenienti da app di terze parti connesse utilizzando ClickUp Brain

Un utente di Reddit, thevamp-queen, afferma:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono carinissimi!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono carinissimi!

Automazioni ClickUp

Passiamo ora all'automazione.

Le automazioni native di ClickUp gestiscono già migliaia di flussi di lavoro basati sulla logica, come l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati o l'invio di messaggi Slack, senza richiedere una sola riga di codice.

Ma quando vengono combinate con funzionalità/funzioni di IA e strumenti LLM connessi a MCP, queste automazioni si trasformano da flussi di lavoro reattivi in sistemi intelligenti e decisionali.

Rendi i tuoi flussi di lavoro fluidi ed efficienti con le automazioni ClickUp

Utilizzando ClickUp Brain, puoi creare automazioni in linguaggio naturale, senza dover cliccare e selezionare tra decine di trigger, condizioni e azioni. 🦄

Con l'IA, le automazioni vanno oltre l'esecuzione di trigger statici per implementare l'intelligenza contestuale.

📌 Esempio:

🦾 Automazioni di base: "Quando lo stato dell'attività cambia in 'In revisione', assegna al manager"

🤖 Con IA + Automazioni: i server MCP fungono da ponti open source tra ClickUp e LLM esterni come Claude o GPT. Se abbinati alle Automazioni, è possibile creare flussi di lavoro come: "Quando un commento include feedback come 'poco chiaro' o 'incompleto', riepilogare/riassumere i problemi chiave e riassegnare l'attività con suggerimenti. "

Trigger : attività creata con un problema del cliente

Automazioni : invia i dati delle attività a un LLM connesso a MCP (tramite webhook)

MCP Agent : analizza il testo delle attività, determina l'urgenza e restituisce il tag di priorità

Automazioni: applica la priorità restituita e assegna l'incarico all'agente di assistenza giusto

Ciò consente un flusso di lavoro a ciclo chiuso in cui ClickUp esegue la logica, gli LLM interpretano il contesto e le automazioni agiscono, il tutto senza alcun intervento manuale.

Perché questa combinazione funziona:

Funzionalità/funzione Automazioni tradizionali Con IA e MCP Logica reattiva ✅ ✅ Comprensione del linguaggio naturale ❌ ✅ Decisioni API esterne 🔧 (tramite webhook) ✅ Contesto dell'area di lavoro ❌ ✅ (tramite IA + autorizzazioni) Riepiloghi/riassunti intelligenti, controlli del tono, ecc. ❌ ✅

Alcuni altri esempi di IA + Automazioni in azione per ispirarti:

Un'attività di ClickUp contrassegnata come "Da rivedere" viene riassegnata, viene aggiunta una lista di controllo, viene impostata una data di scadenza e viene inviata una notifica Slack, il tutto automaticamente

L'invio di un modulo ClickUp viene immediatamente analizzato dall'IA, trasformato in attività strutturate, assegnato e pianificato, senza alcun lavoro di sviluppo

Un messaggio come "sito non disponibile" trigger la classificazione della gravità, la creazione di attività urgenti e una lista di controllo completa per la correzione, il test e la distribuzione

Incorporando la logica IA nell'esecuzione del flusso di lavoro, le automazioni ClickUp trasformano le azioni del tuo team in sistemi intelligenti e scalabili.

Tabella di riepilogo/riassunto: ClickUp nello stack MCP

Aspetto Descrizione Tipo di integrazione Server MCP (open source, implementabile) Compatibilità con agenti IA Claude, ChatGPT e altri LLM agentici Azioni supportate Gestione delle attività , aggiornamenti, recupero dei documenti, liste di controllo, navigazione Casi d'uso Automazione di progetti, IA collaborativa, recupero delle conoscenze Vantaggi per gli sviluppatori Interoperabilità, design modulare, prototipazione rapida

📌 Una demo MCP che si distingue nello spazio della musica è il server AbletonMCP di Siddharth Ahuja.

AbletonMCP connette gli agenti IA (come Claude) direttamente ad Ableton Live tramite uno script remoto Python. Questo server MCP consente agli agenti di:

Crea tracce e clip MIDI

Applica strumenti ed effetti audio

Controlla la riproduzione e modifica le disposizioni

Esegui query sullo stato della sessione corrente

In questo modo, i produttori musicali possono semplicemente dire "Crea una traccia synthwave anni '80 con una batteria ricca di riverbero" e guardare Ableton Live costruire la scena in modo programmatico.

Il linguaggio naturale diventa l'interfaccia utente per la produzione musicale, ideale per la prototipazione rapida, la sperimentazione dal vivo e l'accessibilità.

📌 Un altro esempio è Blender MCP. Integra un agente IA con l'API Python di Blender, trasformando la creazione di scene 3D in un'esperienza conversazionale.

L'agente è in grado di:

Aggiungi e manipola oggetti 3D

Posizione luci e telecamere

Applica materiali e texture

Rispondi a query relative alla scena (ad esempio, "Quanti oggetti sono visibili?")

Il server MCP viene eseguito localmente all'interno di Blender come listener socket, consentendo un controllo bidirezionale sicuro e a bassa latenza senza dipendenze dal cloud. Questa configurazione è ideale per la creazione iterativa di scene e il feedback in tempo reale nei flussi di lavoro 3D.

📖 Leggi anche: Le migliori integrazioni ClickUp

Sfide e best practice

Gli strumenti MCP offrono valore attraverso i dati a cui accedono e le azioni che consentono di eseguire. Tuttavia, questa potenza introduce anche delle sfide.

⚠️ Un problema chiave è garantire un'integrazione accurata e di alta qualità dei dati tra i sistemi. Senza di essa, gli agenti IA rischiano di prendere decisioni basate su informazioni incomplete o obsolete.

🤝 Inoltre, coordinare e automatizzare flussi di lavoro complessi tra diversi strumenti e team può essere difficile. Regole di automazione non allineate o problemi di tempistica possono causare errori, come l'attivazione di un trigger di distribuzione prima che il codice abbia superato il controllo qualità, con conseguente rilascio non corretto.

🕵️‍♀️ Mantenere la sicurezza e la privacy nei sistemi interconnessi richiede controlli rigorosi e una supervisione continua.

🛜 L'affidabilità dell'implementazione dipende anche da configurazioni server ben documentate che definiscono i controlli di accesso, i limiti di frequenza e le variabili ambientali su misura per le esigenze di ciascuno strumento.

Per affrontare queste sfide e garantire prestazioni affidabili, segui le best practice che danno priorità a chiarezza, precisione e resilienza: Utilizza nomi chiari e descrittivi e descrizioni degli strumenti altamente specifiche

Definisci i parametri utilizzando schemi JSON dettagliati per una gestione precisa degli input

Aggiungi esempi pratici per guidare l'uso corretto

Implementa una gestione degli errori e una convalida efficaci

Supporta la reportistica sullo stato di avanzamento delle operazioni di lunga durata

Mantieni gli strumenti atomici e mirati per ridurre la complessità

Documenta le strutture dei valori restituiti per ottenere output coerenti

Applica limiti di frequenza per operazioni che richiedono molte risorse

Registra l'attività degli strumenti per il debug e il monitoraggio

Gli strumenti MCP stanno già cambiando le regole del gioco per gli agenti IA, ma la vera svolta arriverà quando risolveremo le sfide fondamentali relative al contesto, al controllo e al coordinamento.

Se li utilizzi correttamente, MCP ha il potenziale per diventare l'interfaccia di riferimento per le interazioni tra IA e strumenti, alimentando una nuova era di sistemi intelligenti, integrati e autonomi in ogni settore.

ClickUp mostra cosa è possibile fare. Non è solo integrato con MCP, ma è progettato per funzionare al meglio con esso. Con strumenti modulari e interoperabili come ClickUp AI Agents, Brain, Automazioni e Integrazioni, puoi creare flussi di lavoro autonomi più intelligenti, veloci e facili da mantenere.

Provalo tu stesso! Registrati su ClickUp e inizia a creare flussi di lavoro fluidi e intelligenti gratis.