Modelli gratuiti di rapporti sui dipendenti per responsabili delle risorse umane e manager

Ammettiamolo: affrontare problemi relativi al comportamento o alle prestazioni sul posto di lavoro non è mai il momento più piacevole della giornata. Ma per i professionisti delle risorse umane, i manager e i team leader, è una parte necessaria per mantenere un ambiente di lavoro produttivo.

Un modulo di segnalazione dei dipendenti ben strutturato semplifica questo processo. Assicura una documentazione coerente delle informazioni sui dipendenti, dei dettagli degli incidenti, degli avvisi precedenti e delle risposte, salvaguardando sia l'organizzazione che il dipendente coinvolto.

Questa guida offre modelli gratuiti e personalizzabili per aiutarti a documentare in modo professionale problemi quali prestazioni insufficienti, comportamento non professionale e avvisi ai dipendenti. Continua a leggere!

Cosa sono i modelli di segnalazione dei dipendenti?

Un modello di rapporto scritto per dipendenti è un modulo già pronto che ti aiuta a registrare i dettagli dell'incidente, le informazioni sul dipendente e problemi specifici relativi alle prestazioni o comportamenti inappropriati.

Questi modelli rendono il processo disciplinare più fluido, coerente e corretto dal punto di vista legale. Sono strutturati in modo da allinearsi al manuale dei dipendenti, includono spazio per i commenti dei dipendenti e fungono da documento formale per riferimento futuro.

Quindi, quando utilizzi un modello di rapporto scritto su un dipendente, puoi:

Risparmia tempo ed evita congetture

Crea moduli disciplinari coerenti

Garantisci la conformità legale alle leggi sul lavoro pertinenti

Documenta gli avvisi precedenti e gli avvisi verbali

Mantieni la riservatezza e la professionalità

Supponiamo che un dipendente arrivi ripetutamente in ritardo. Gli dai un avviso verbale, ma non cambia nulla. L'uso di un avviso scritto tramite un modulo di segnalazione dei dipendenti ti aiuta a documentare ufficialmente il comportamento, delineare il comportamento previsto e stabilire un percorso chiaro per il miglioramento delle prestazioni.

15 I migliori modelli di segnalazione dei dipendenti da utilizzare sul lavoro

Ecco i migliori modelli gratuiti per aiutarti a documentare le prestazioni dei dipendenti, il loro comportamento e i dettagli degli incidenti in un formato chiaro e strutturato:

1. Modello completo per la valutazione delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Potenzia la crescita del tuo team con feedback strutturati e attuabili utilizzando il modello completo di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Il modello completo di valutazione delle prestazioni ClickUp ti aiuta a monitorare le prestazioni dei dipendenti, a tenere traccia dei loro progressi nel tempo e a facilitare conversazioni significative sul miglioramento.

Con campi personalizzabili e visualizzazioni strutturate, questo modello di politica aziendale garantisce che i problemi relativi alle prestazioni siano documentati in modo professionale prima di essere inoltrati a un rapporto formale. Supporta i professionisti delle risorse umane e i manager nell'allineare il feedback alle politiche aziendali, nel monitorare lo stato dei dipendenti ed evitare sorprese durante le discussioni relative alle azioni disciplinari.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato di avanzamento dei dipendenti nel tempo per individuare tempestivamente eventuali modelli di prestazioni insufficienti

Documenta il feedback del responsabile in linea con il manuale dei dipendenti e le aspettative lavorative

Consenti ai dipendenti di compilare autovalutazioni, incoraggiando una comunicazione aperta e la responsabilità

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, team leader e manager di qualsiasi settore che desiderano un modulo di valutazione dei dipendenti facile da usare per semplificare le revisioni, aumentare il coinvolgimento e promuovere una cultura della crescita.

2. Modello di revisione trimestrale delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia dello stato di avanzamento, fornisci feedback e identifica i problemi di rendimento prima che sia necessario intraprendere azioni formali con il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Il modello di revisione trimestrale delle prestazioni ClickUp offre un sistema strutturato e ripetibile per valutare lo stato dei dipendenti ogni trimestre.

Che tu stia monitorando prestazioni insufficienti o gli obiettivi dei dipendenti o gettando le basi prima di redigere una nota di richiamo, questo modello ti aiuta ad affrontare tempestivamente i problemi, conservare la documentazione e supportare il miglioramento.

Con il monitoraggio degli obiettivi, la raccolta di feedback e la pianificazione delle azioni in un'unica area di lavoro, questo strumento consente di monitorare le azioni dei dipendenti, identificare le lacune e allineare le prestazioni alle aspettative lavorative.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza dati in tempo reale per individuare i problemi relativi alle prestazioni prima che si trasformino in avvisi scritti

Gestisci i documenti e i contributi dei colleghi in modo coerente e organizzato per i registri dei dipendenti

Delinea obiettivi e passaggi che aiutano i dipendenti a soddisfare le aspettative lavorative e a correggere comportamenti inappropriati

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, team leader e responsabili di reparto che hanno bisogno di documentare e valutare sistematicamente le prestazioni dei dipendenti.

3. Modello di feedback dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Promuovi la crescita e la fiducia attraverso un feedback coerente e significativo dei dipendenti e un follow-up con il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp

Il modello di feedback dei dipendenti ClickUp aiuta a raccogliere, organizzare e agire sulle preziose informazioni del team.

Ti consentono di semplificare il processo di feedback, sia che tu stia conducendo controlli trimestrali, somministrando sondaggi anonimi o effettuando controlli regolari sullo stato di salute del team. Questo ti aiuta a promuovere una cultura aziendale basata sull'apertura e sulla crescita continua.

Il modulo di segnalazione dei dipendenti semplifica anche la raccolta di feedback significativi dai dipendenti e la loro trasformazione in passaggi concreti. Si tratta di un approccio intelligente e strutturato per rafforzare la comunicazione, migliorare il morale e far sentire ogni dipendente ascoltato e valorizzato.

Ecco perché ti piacerà:

Raccogli input preziosi in modo coerente creando cicli di feedback ripetibili che incoraggiano la partecipazione dei dipendenti

Migliora la comunicazione tra manager e dipendenti creando uno spazio sicuro per conversazioni aperte e bidirezionali

Trasforma il feedback in azioni concrete assegnando passaggi di follow-up e monitorando le responsabilità per promuovere il miglioramento continuo

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane, team leader e capi reparto in team remoti, ibridi o in espansione che desiderano migliorare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti.

4. Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratuito Raccogli, analizza e agisci in base al feedback dei clienti, tutto in un unico posto, senza sforzo, con il modello di modulo di feedback ClickUp

Il modello di modulo di feedback ClickUp aiuta a raccogliere informazioni sincere e utilizzabili da clienti, utenti e partner.

Che tu stia cercando un feedback su una nuova funzionalità o sull'esperienza del tuo servizio clienti, questo modello ti consente di porre le domande giuste e di acquisire le risposte in un formato strutturato e facile da analizzare.

Utilizzando questo modello, potrai trasformare le risposte grezze in dati significativi che guidano il miglioramento dei prodotti, aumentano la soddisfazione dei clienti e costruiscono relazioni più solide.

Ecco perché ti piacerà:

Crea sondaggi mirati per raccogliere feedback pertinenti in linea con i tuoi obiettivi aziendali e il percorso dei clienti

Semplifica la raccolta dei dati in modo che le risposte arrivino organizzate e pronte per essere analizzate, senza lavoro aggiuntivo da parte tua

Archivia e organizza il feedback ricevuto utilizzando la visualizzazione Feedback

Supporta decisioni più intelligenti sostenendo le modifiche a prodotti, servizi o strategie con il contributo reale dei clienti

🔑 Ideale per: team di prodotto, responsabili del successo dei clienti e titolari di aziende che desiderano utilizzare il feedback dei clienti per guidare i miglioramenti e migliorare l'esperienza degli utenti.

5. Modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Valuta le prestazioni e promuovi la crescita con il modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp

Il Modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp ti aiuta a semplificare e standardizzare la valutazione delle prestazioni dei tuoi dipendenti.

Che si tratti di condurre revisioni periodiche o di preparare promozioni, questo modello garantisce che le valutazioni siano coerenti, approfondite e in linea con gli obiettivi aziendali.

Questo modello di modulo di segnalazione dei dipendenti può essere utilizzato per raccogliere feedback, identificare i punti di forza e le aree di miglioramento e monitorare l'andamento delle prestazioni nel tempo. Si tratta di uno strumento pratico ed efficace per promuovere l'equità, la trasparenza e lo sviluppo dei dipendenti.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia delle prestazioni dei dipendenti nel tempo registrando regolarmente le valutazioni per monitorarne lo stato e la coerenza

Crea moduli di valutazione personalizzati per ogni dipendente con la Visualizzazione modulo di valutazione

Ottieni input costruttivi dal tuo team raccogliendo feedback dai colleghi o dai manager per arricchire le valutazioni delle prestazioni

Individua le aree di miglioramento analizzando i feedback per identificare le lacune nelle competenze o le esigenze di coaching

🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane, team leader e responsabili di reparto che devono condurre valutazioni delle prestazioni eque e strutturate con un monitoraggio coerente.

6. Modello di rapporto sugli incidenti dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Registra, monitora e risolvi gli incidenti sul posto di lavoro con il modello di rapporto sugli incidenti dei dipendenti di ClickUp

Il modello di rapporto sugli incidenti dei dipendenti ClickUp aiuta a documentare gli incidenti sul posto di lavoro in modo rapido, accurato e coerente. È utile anche per gestire un team in crescita o garantire la conformità delle risorse umane.

Questo modello fornisce un sistema centralizzato per registrare gli incidenti, condividere gli aggiornamenti e intraprendere azioni correttive, il tutto senza perdere un colpo.

Semplificando il processo di reportistica degli incidenti, aumenterai la trasparenza, migliorerai la sicurezza sul posto di lavoro e creerai fiducia. Potrai inoltre rispondere più rapidamente agli incidenti, identificare le tendenze e proteggere il tuo team e la tua organizzazione dai rischi evitabili.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia di ogni incidente dall'inizio alla fine, così non perderai mai dettagli importanti in email o documenti sparsi

Documenta in modo efficiente prove e dichiarazioni per creare un rapporto completo, accurato e con indicazione della data e dell'ora

Semplifica la comunicazione con i dipendenti e i flussi di lavoro di risoluzione dei problemi, in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo e cosa fare dopo

🔑 Ideale per: team delle risorse umane, responsabili della sicurezza, responsabili della conformità e responsabili delle operazioni in molti settori in cui è fondamentale disporre di una documentazione chiara e di una risposta rapida agli incidenti.

7. Modello ClickUp per colloqui individuali tra dipendenti e manager

Ottieni il modello gratuito Mantieni ogni riunione individuale in linea con gli obiettivi, la crescita e le politiche aziendali con il modello ClickUp Employee & Manager 1-on-1

Il modello ClickUp Employee & Manager 1-on-1 ti aiuta a trasformare i controlli di routine in conversazioni strutturate e orientate agli obiettivi. Che si tratti di affrontare le prestazioni, rivedere gli avvisi verbali passati o allinearsi sugli obiettivi futuri, questo modello porta ordine e chiarezza nei tuoi incontri individuali.

Non si tratta solo di monitorare le note dei dipendenti o gestire le azioni disciplinari, ma di creare un registro scritto delle reciproche aspettative, dello stato di avanzamento e della responsabilità.

Con ClickUp, ti assicuri che ogni riunione abbia uno scopo e contribuisca in modo significativo alla crescita professionale e al rispetto delle politiche aziendali.

Ecco perché ti piacerà:

Crea programmi strutturati per incontri individuali per garantire riunioni coerenti e produttive tra dipendenti e manager

Tieni traccia e dai seguito alle preoccupazioni relative alle prestazioni o ai problemi comportamentali dopo precedenti avvisi verbali o scritti

Risolvi efficacemente le controversie con i dipendenti mantenendo una cronologia delle riunioni trasparente e accessibile

🔑 Ideale per: team delle risorse umane, responsabili di reparto, team leader e supervisori che desiderano un coinvolgimento strutturato dei dipendenti e una comunicazione chiara.

8. Modello di report sulle attività dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle attività quotidiane, affronta i problemi in anticipo e supporta le relazioni con il modello di report sull'attività dei dipendenti di ClickUp

Il modello di report sull'attività dei dipendenti di ClickUp aiuta a registrare le attività quotidiane dei dipendenti, offrendo un modo chiaro e strutturato per valutare le prestazioni, evidenziare i risultati raggiunti e supportare il miglioramento continuo.

Se desideri semplificare il processo disciplinare o desideri una registrazione scritta del lavoro svolto ogni giorno, questo modello ti aiuta a rimanere organizzato, in linea con le politiche aziendali e concentrato sulla crescita del tuo team.

Ecco perché ti piacerà:

Supporta il processo disciplinare mantenendo un documento scritto delle attività, dei comportamenti e dell'etica lavorativa a cui fare riferimento per future segnalazioni o avvisi scritti ai dipendenti

Mantieni la trasparenza con i dipendenti delineando chiaramente le aspettative e gli obiettivi all'inizio di ogni giornata

Riduci le controversie con i dipendenti conservando un documento formale che registra le azioni e i problemi quotidiani, utile per qualsiasi modulo di azione disciplinare nei confronti dei dipendenti o riunione di revisione

🔑 Ideale per: Manager, team delle risorse umane e team leader che desiderano monitorare le prestazioni quotidiane, applicare le politiche aziendali e ridurre i comportamenti non professionali.

9. Modello di manuale, politiche e procedure per i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un manuale delle politiche e delle procedure disciplinari coerente con il modello di manuale per i dipendenti, politiche e procedure di ClickUp

Il modello di manuale, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp aiuta a delineare le aspettative, ridurre al minimo i malintesi e documentare tutte le politiche essenziali sul posto di lavoro.

Che tu sia una startup in crescita o un'azienda affermata, il modello di documento ti consente di creare un documento formale che definisce il tono della professionalità, garantisce la conformità legale e supporta chiaramente il tuo processo disciplinare.

Il modulo di segnalazione dei dipendenti fornisce inoltre un approccio strutturato alla gestione del comportamento dei dipendenti, prevenendo ripetute violazioni delle politiche aziendali e mantenendo una documentazione scritta coerente nel fascicolo personale di ciascun dipendente.

Ecco perché ti piacerà:

Crea e gestisci le politiche aziendali per fornire ai dipendenti un riferimento chiaro e coerente per le aspettative, la condotta e le procedure

Documenta le segnalazioni dei dipendenti per monitorare comportamenti non professionali e inoltrare efficacemente i problemi dagli avvisi verbali agli avvisi scritti

Standardizza il processo disciplinare con un sistema affidabile per l'emissione di avvisi ai dipendenti e ulteriori segnalazioni quando necessario

🔑 Ideale per: Responsabili delle risorse umane, titolari di piccole imprese, team legali e responsabili delle operazioni che desiderano gestire i rapporti sui dipendenti, applicare le politiche aziendali e gestire le controversie con i dipendenti in modo coerente.

10. Modello di piano di miglioramento delle prestazioni (PIP) di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Sviluppa obiettivi di rendimento strutturati e riduci le controversie con il modello di piano di miglioramento delle prestazioni (PIP) di ClickUp

Il modello di piano di miglioramento delle prestazioni (PIP) di ClickUp è ottimo per guidare i dipendenti con prestazioni insufficienti verso un esito positivo. Ti aiuta a tracciare un percorso chiaro verso il miglioramento delineando le aspettative, i parametri di riferimento delle prestazioni, le strategie di supporto e le scadenze in un unico documento collaborativo e tracciabile.

Se hai a che fare con ripetute violazioni delle politiche aziendali, precedenti avvisi verbali o primi segni di comportamento non professionale, questo modello fornisce un documento formale per monitorare lo stato, responsabilizzare le persone e ridurre al minimo le incomprensioni durante il processo disciplinare.

È il ponte tra il feedback e le azioni misurabili.

Ecco perché ti piacerà:

Chiarisci le aspettative relative alle politiche aziendali e agli standard di rendimento

Documenta ogni passaggio, creando un registro scritto che tutela sia il dipendente che il datore di lavoro

Coinvolgi i supervisori e le risorse umane per promuovere la responsabilità e l'assistenza in ogni fase del processo disciplinare

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane, team leader e capi reparto in qualsiasi settore in cui le relazioni sui dipendenti e le misure disciplinari progressive fanno parte della gestione continua delle prestazioni.

11. Modello ClickUp per l'inserimento dei dipendenti

Ottieni il modello gratuito Garantisci un inserimento fluido e in linea con le politiche aziendali grazie al modello ClickUp per l'inserimento dei dipendenti

Il modello ClickUp per l'inserimento dei dipendenti ti aiuta a offrire un'esperienza di inserimento coerente, efficiente e coinvolgente per ogni nuovo assunto, senza più documenti sparsi, passaggi dimenticati o follow-up mancati.

Questo modello garantisce l'esito positivo di ogni nuovo dipendente programmando le riunioni iniziali, documentando lo stato di avanzamento dell'inserimento e delineando le politiche aziendali. Semplifica il flusso di lavoro delle risorse umane e getta solide basi per il successo a lungo termine.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un percorso di inserimento strutturato che delinei chiaramente le aspettative, le sequenze e le responsabilità dei nuovi dipendenti

Assegna facilmente le attività di inserimento in modo che ogni membro del team sappia cosa fare e quando farlo

Visualizza una sequenza di attività e scadenze da seguire con il Calendario di inserimento Visualizza

Crea un registro scritto delle attività di inserimento, ottimo per riferimento futuro o per le relazioni sui dipendenti

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane, team leader e startup in crescita che desiderano semplificare l'inserimento dei nuovi assunti, ridurre le controversie con i dipendenti e mantenere l'organizzazione grazie a registrazioni scritte delle azioni disciplinari intraprese nei confronti dei dipendenti o del rispetto delle politiche aziendali.

12. Modello di modulo di segnalazione dei dipendenti in formato PDF di AIHR

via AIHR

Il Modello di modulo di segnalazione dei dipendenti in formato PDF di AIHR ti aiuta a documentare le azioni disciplinari dei dipendenti in modo chiaro e professionale. Fornisce un modo strutturato per registrare incidenti, violazioni e aspettative di miglioramento in un unico posto.

Questo documento formale tutela legalmente la tua azienda e incoraggia la responsabilità e l'applicazione coerente delle politiche aziendali. È ottimo per qualsiasi manager che desideri semplificare le relazioni scritte sui dipendenti, risolvere le controversie con i dipendenti e mantenere una solida documentazione scritta nel fascicolo personale del dipendente.

Ecco perché ti piacerà:

Documenta il comportamento dei dipendenti indicando chiaramente l'incidente, la violazione delle regole e le conseguenze

Tieni traccia dei passaggi disciplinari dal primo avviso all'ultimo avviso scritto e garantisci un'azione progressiva

Crea un registro scritto da utilizzare nelle valutazioni delle prestazioni, nelle controversie future o in ulteriori rapporti

🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane, team leader e supervisori che gestiscono comportamenti non professionali o ripetute violazioni delle politiche aziendali.

13. Modello di modulo di segnalazione dei dipendenti in formato PDF di Betterteam

via Betterteam

Il modello di modulo di segnalazione dei dipendenti in formato PDF di Betterteam ti aiuta ad affrontare formalmente i comportamenti scorretti sul posto di lavoro e a delineare chiaramente le aspettative per il futuro.

Che si tratti di problemi di assenze, violazioni delle politiche aziendali o prestazioni insufficienti, questo modulo di segnalazione garantisce che l'avviso di richiamo ai dipendenti sia dettagliato, coerente e legalmente valido.

Progettato per proteggere l'azienda e il dipendente, questo modulo di segnalazione dei dipendenti aiuta a documentare ogni incidente, definire le conseguenze e creare un piano di miglioramento.

Ti consentono di ridurre i malintesi, gestire le controversie con i dipendenti e conservare una documentazione scritta chiara nel fascicolo personale del dipendente.

Ecco perché ti piacerà:

Affronta chiaramente le preoccupazioni documentando comportamenti scorretti specifici, come assenteismo o violazioni delle norme di sicurezza

Assicurate processi HR equi utilizzandolo come documento formale durante una riunione privata per un avviso verbale o scritto

Proteggi legalmente la tua azienda assicurandoti di disporre di una documentazione coerente nel caso in cui il dipendente non migliori o contesti la nota di richiamo

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, responsabili delle operazioni e team leader che devono affrontare comportamenti scorretti, monitorare il comportamento dei dipendenti o avviare procedimenti disciplinari.

14. Modello di rapporto disciplinare per dipendenti in Documenti Google di AvaHR

via avaHR

Il modello di rapporto disciplinare per dipendenti di Documenti Google di AvaHR aiuta a documentare i comportamenti scorretti e a gestire le azioni disciplinari. Assicura una reportistica coerente, offrendo sia ai dipendenti che ai manager uno spazio strutturato per descrivere incidenti, violazioni e risoluzioni. È particolarmente utile quando si affrontano problemi delicati sul posto di lavoro, come comportamenti scorretti, problemi di assenteismo o violazioni delle politiche aziendali.

Questo modulo di segnalazione fornisce un quadro chiaro per documentare le segnalazioni dei dipendenti e le misure correttive, promuovendo la responsabilità e incoraggiando pratiche HR eque e legali.

Ecco perché ti piacerà:

Documenta chiaramente i comportamenti scorretti registrando tutti i dettagli essenziali dell'incidente per garantire un riferimento affidabile

Raccogli le dichiarazioni dei testimoni per fornire prove a sostegno e ridurre i pregiudizi durante le riunioni private o le revisioni delle risorse umane

Descrivi le azioni disciplinari intraprese, come il coaching o un avviso scritto, per aiutare a monitorare il numero di segnalazioni ricevute da un dipendente

🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane, team leader e manager in campi in cui è necessario affrontare in modo rapido ed equo violazioni delle politiche, problemi di presenza e comportamenti scorretti dei dipendenti.

15. Modelli ed esempi di avvisi scritti per dipendenti di HiBob

via HiBob

I modelli ed esempi di avvisi scritti per i dipendenti di HiBob ti aiutano a documentare problemi relativi alle prestazioni o alla condotta, a delineare i miglioramenti necessari e a comunicare le potenziali conseguenze in modo conforme e rispettoso.

Che si tratti di problemi di assenze ripetute o di gravi problemi comportamentali, questo modulo di segnalazione dei dipendenti garantisce che la documentazione sia completa ed equa.

Utilizzando questo modello, creerai un registro solido delle note scritte ai dipendenti, offrendo ai membri del tuo team una chiara opportunità di migliorare prima che vengano intraprese ulteriori azioni.

Ecco perché ti piacerà:

Descrivi chiaramente il problema, la violazione della politica e i miglioramenti attesi

Comunica le conseguenze e i potenziali passaggi successivi, compreso il licenziamento

Fa riferimento ad avvisi precedenti e al lavoro richiesto per risolvere il problema in privato

🔑 Ideale per: team delle risorse umane, responsabili diretti e supervisori che necessitano di un approccio coerente per gestire gli avvisi scritti ai dipendenti e affrontare problemi comportamentali o di rendimento.

Cosa rende un modello di valutazione dei dipendenti efficace?

Un modello di rapporto scritto per dipendenti redatto con cura può evitarti comunicazioni confuse, grattacapi alle risorse umane e problemi legali. Apporta chiarezza, coerenza e conformità al tuo processo disciplinare.

Ecco le funzionalità/funzioni chiave che un modello di rapporto scritto su un dipendente dovrebbe includere:

Sezione informazioni sul dipendente : il modulo di segnalazione del dipendente deve contenere dettagli chiave come titolo, reparto e supervisore per contestualizzare la segnalazione

Descrizione chiara dell'incidente : deve documentare ciò che è accaduto, inclusi l'ora, la data e le azioni del dipendente, per garantire la massima trasparenza

Violazione delle politiche aziendali : il modello di modulo di segnalazione deve fare riferimento alla sezione specifica del manuale del dipendente che è stata violata

Tipo di avviso emesso : deve chiarire se si tratta di un primo avviso o di un avviso scritto finale per monitorare gli avvisi precedenti

Impatto sulle aspettative lavorative : il modulo di segnalazione del dipendente deve spiegare in che modo il comportamento o le scarse prestazioni lavorative del dipendente influiscono sulla produttività o sulla cultura del team

Sezione dedicata alla risposta del dipendente : dovrebbe lasciare spazio ai commenti o alle contestazioni del dipendente per supportare una comunicazione aperta

Piano di azioni correttive : il modulo di segnalazione del dipendente deve delineare i passaggi successivi e le aspettative in termini di miglioramento delle prestazioni per evitare ulteriori azioni disciplinari

Riconoscimento e firme: deve fornire spazio per le firme sia del dipendente che del supervisore per confermare la riunione e la discussione

Gestisci i comportamenti scorretti e migliora la responsabilità con ClickUp!

Gestire i comportamenti scorretti dei dipendenti e monitorare le azioni disciplinari può sembrare un lavoro burocratico senza fine. Ma saltare la documentazione? È un rischio che non puoi permetterti. Documentare in modo efficiente le segnalazioni dei dipendenti, i problemi relativi alle prestazioni e gli avvisi garantisce che il tuo team rimanga responsabile, che le politiche vengano rispettate e che si evitino future controversie.

Questi modelli di moduli di segnalazione dei dipendenti pronti all'uso rendono più facile documentare i problemi in modo chiaro e coerente.

Inoltre, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, aiuta i professionisti delle risorse umane e i manager a semplificare la disciplina dei dipendenti con il monitoraggio delle attività, moduli personalizzati, commenti e documenti privati per i dati sensibili.

