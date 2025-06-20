ChatGPT è in grado di trascrivere l'audio?

Hai difficoltà con montagne di file audio in attesa di essere trascritti? La trascrizione manuale richiede ore di lavoro che potrebbero essere dedicate alla creazione, alla collaborazione o semplicemente alla spunta delle voci dal tuo elenco.

Con l'evoluzione della tecnologia IA, strumenti come ChatGPT stanno iniziando a colmare il divario. Gli strumenti di trascrizione IA offrono potenziali soluzioni per autori di contenuti, giornalisti, studenti e professionisti che devono trasformare ore di registrazioni audio in testo significativo.

Discutiamo di come ChatGPT può trascrivere file audio, dove ha dei limiti e come ClickUp può trasformare il tuo processo di trascrizione da noioso a semplice.

👀 Lo sapevi? ChatGPT ha raggiunto 100 milioni di utenti attivi al mese in soli due mesi dal suo lancio, superando TikTok, che ha impiegato nove mesi, e Instagram, che ha impiegato oltre due anni per raggiungere lo stesso traguardo.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Se hai fretta di trovare la risposta alla domanda "ChatGPT può trascrivere l'audio?", ecco una breve sintesi. ChatGPT dispone di alcuni strumenti utili per il parlato dal vivo, ma non è una soluzione di trascrizione completa. Ecco cosa devi sapere: La modalità vocale di ChatGPT (disponibile per gli utenti Plus tramite dispositivo mobile) consente un'interazione vocale in tempo reale, simile a una conversazione. Sebbene sia in grado di ripetere le tue parole sotto forma di testo, è ottimizzata per dialoghi interattivi piuttosto che per trascrizioni precise

Per gli audio registrati, avrai bisogno di uno strumento di conversione da voce a testo come Whisper per generare una trascrizione accurata prima di utilizzare ChatGPT per la pulizia o i riepiloghi/riassunti

La trascrizione diretta di file audio non è supportata nelle chat standard ChatGPT web o mobile. Tuttavia, il modello GPT-4 Turbo può elaborare l'audio tramite Whisper se utilizzato con il caricamento di file in ambienti specifici, come l'app desktop o i flussi di lavoro basati su API

Le limitazioni chiave includono la mancanza di identificazione dei parlanti, problemi di formattazione e nessuna integrazione con i flussi di lavoro dei progetti

ClickUp fornisce strumenti robusti basati sull'IA come AI Notetaker, ClickUp Brain e Clip e documenti collaborativi per una trascrizione senza interruzioni e l'integrazione della produttività

ChatGPT è in grado di trascrivere l'audio?

Ti stai chiedendo come utilizzare ChatGPT per trascrivere il tuo podcast, una lezione, una riunione o qualsiasi file audio o video? Molti utenti sono curiosi di sapere se questo versatile strumento di elaborazione del linguaggio naturale basato sull'IA è in grado di convertire l'audio in testo.

La risposta è sì, ma con alcune importanti avvertenze.

Sebbene ChatGPT sia in grado di trascrivere l'audio, i metodi e le funzionalità si sono evoluti nel tempo. Attualmente, esistono due modi principali per utilizzare ChatGPT per la trascrizione audio, ciascuno con il proprio approccio e casi d'uso ideali.

1. Utilizzo della modalità vocale di ChatGPT

Per i discorsi dal vivo, ChatGPT offre un'utile funzionalità/funzione Modalità vocale. È eccellente per catturare idee spontanee, creare memo vocali o dettare brevi note quando digitare non è pratico.

Per utilizzare efficacemente la modalità vocale, segui questi passaggi:

Iscriviti a ChatGPT Plus

Abilita la modalità vocale nelle impostazioni dell'app mobile

Avvia una nuova chat e tocca l'icona del microfono

Parla chiaramente e ChatGPT trascriverà le tue parole

Per un risultato più pulito, dì: "Trascrivi solo quello che dico senza rispondere"

Questo metodo è ideale per dettati spontanei e brevi. Non è pensato per audio lunghi o con più interlocutori, ma funziona bene in flussi di lavoro informali e incentrati sui dispositivi mobili.

2. Caricare file audio su ChatGPT

Molti utenti pensano di poter semplicemente caricare un file audio su ChatGPT e ricevere una trascrizione. Purtroppo non è così.

Sebbene i file audio possano essere caricati sull'app desktop ChatGPT, non vengono trascritti automaticamente a meno che non si imposti un processo utilizzando Whisper (il modello di sintesi vocale di OpenAI) o strumenti basati su API.

Ecco come si presenta il flusso di lavoro:

🔄 Flusso di lavoro per la trascrizione audio con Whisper + ChatGPT

Passaggio 1: scegli il tuo strumento per la trascrizione

Utilizza uno dei seguenti metodi per accedere a Whisper:

API OpenAI Whisper (per sviluppatori e automazioni)

App che utilizzano Whisper (come (come MacWhisper Whisper.cpp o altre alternative con integrazione Whisper)

Passaggio 2: carica e trascrivi il tuo audio

Apri il tuo strumento di trascrizione (ad es. MacWhisper)

Carica il tuo file .mp3, .wav o altri formati audio supportati

Scegli la lingua e la dimensione del modello (i modelli più grandi tendono ad essere più accurati)

Lascia che lo strumento generi la tua trascrizione

Esporta il file di testo (testo normale o SRT per i sottotitoli)

Passaggio 3: perfeziona e riutilizza utilizzando ChatGPT

Ora importa la trascrizione in ChatGPT per migliorare la produttività. Puoi chiedere a ChatGPT di:

Attività Esempio di prompt ✂️ Riepilogare/riassumere "Riepiloga/riassumi questa trascrizione in punti elenco:" 🧹 Pulisci "Perfeziona la grammatica e rimuovi le parole di riempimento da questa trascrizione:" 📌 Estrai i punti salienti o le note di una riunione da un video "Dammi le citazioni chiave e i punti salienti di questa trascrizione:" ✅ Crea elementi di azione "Elenca gli elementi e le decisioni della riunione riportati nella trascrizione:" 🌍 Traduci "Traduci questa trascrizione dall'inglese allo spagnolo:"

Basta incollare la trascrizione (o parte di essa) e ChatGPT penserà al resto.

In questo contesto, ChatGPT funziona al meglio come editor intelligente post-trascrizione.

🧠 Curiosità: il mercato globale della trascrizione ha superato i 21,01 miliardi di dollari! Uno dei principali motori di questa domanda è la crescente necessità di servizi di trascrizione in settori quali quello sanitario, legale, dei media e dell'intrattenimento.

Casi d'uso per la trascrizione audio di ChatGPT

Una volta trascritto l'audio utilizzando strumenti esterni, ChatGPT diventa un assistente flessibile per rifinire e migliorare i contenuti. Che tu stia lavorando da solo o collaborando con un team, puoi risparmiare tempo e migliorare la qualità.

Analizziamo alcuni casi d'uso pratici:

Note di riunione : converti le trascrizioni grezze in riepiloghi/riassunti chiari con elementi di azione

Pulizia dell'intervista : evidenzia citazioni, riformula le risposte o perfeziona le trascrizioni per la pubblicazione

Riutilizzo dei podcast : estrai idee per blog o frammenti di contenuto dalle parole pronunciate e dai dialoghi

Note di lezione : utilizzabile come : utilizzabile come strumento di riepilogo delle riunioni per convertire lunghe registrazioni in materiale di studio facilmente assimilabile

Memo vocali: trasforma registrazioni informali in schemi strutturati o cose da fare

ChatGPT migliora il prodotto finale in tutti questi casi, ma non svolge il lavoro iniziale più impegnativo.

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per la trascrizione

Sebbene le capacità di trascrizione di ChatGPT possano sembrare eccezionali a prima vista, un esame più attento rivela diversi limiti significativi che potrebbero influire sul tuo flusso di lavoro.

Comprendere questi limiti aiuta a definire aspettative realistiche e a determinare se è lo strumento giusto per le tue esigenze specifiche.

Limiti tecnici

Dietro l'interfaccia intuitiva di ChatGPT si nascondono diversi limiti tecnici che influiscono direttamente sulla sua utilità per le attività di trascrizione. Non si tratta solo di piccoli inconvenienti, ma di fattori che possono determinare l'idoneità dello strumento al tuo flusso di lavoro.

Considera questi ostacoli tecnici prima di commit a ChatGPT come strumento di trascrizione principale:

Non supporta il caricamento diretto di file audio

Richiede una sottoscrizione a ChatGPT Plus per accedere alla modalità vocale

Limita l'accesso alla modalità vocale solo all'app mobile

Non dispone di una funzionalità/funzione di trascrizione integrata e sempre attiva, anche se il motore Whisper di OpenAI (utilizzato in alcune integrazioni) è in grado di gestire la conversione da audio a testo

Problemi di accuratezza

Anche con un'esecuzione tecnica perfetta, la qualità effettiva della trascrizione può variare in modo significativo in base a diversi fattori. Queste sfide di accuratezza possono fare la differenza tra una prima bozza utile e un esercizio frustrante di correzione degli errori.

Ecco dove le funzionalità di trascrizione di ChatGPT non sono all'altezza:

Difficoltà con accenti marciti o dialetti regionali

Interpreta erroneamente la terminologia specialistica del settore

Perde precisione con audio di scarsa qualità o rumori di fondo

Ha difficoltà a distinguere tra più interlocutori

Spesso inserisce punteggiatura o formattazione errate

Limiti pratici del flusso di lavoro

Al di là della qualità della trascrizione grezza, l'integrazione di ChatGPT in un flusso di lavoro professionale presenta ulteriori sfide che possono influire in modo significativo sull'efficienza, soprattutto per i team o i progetti complessi.

I seguenti problemi relativi al flusso di lavoro potrebbero diventare evidenti quando si utilizza ChatGPT regolarmente:

Mancanza di strumenti integrati per perfezionare le trascrizioni

Non identifica né etichetta automaticamente i diversi interlocutori

Difficoltà con conversazioni molto lunghe a causa dei limiti di contesto

Non offre integrazione nativa per l'esportazione o la sincronizzazione con altri strumenti

Preoccupazioni relative alla privacy dei dati

Il caricamento delle trascrizioni su un modello di IA solleva valide preoccupazioni in materia di sicurezza, soprattutto in campi regolamentati come quello sanitario o finanziario:

Il contenuto può essere conservato da OpenAI per migliorare i propri sistemi

Non è garantita la conformità con il GDPR, l'HIPAA o altri standard sui dati

Il rischio di condivisione involontaria di informazioni riservate o sensibili

Per casi d'uso ad alto rischio o ambienti regolamentati, si consiglia vivamente di utilizzare piattaforme alternative.

📮 Approfondimento ClickUp: il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA nel proprio lavoro. Una possibile ragione: problemi di sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nella tua area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 a quelli ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia IA generativa in tutta la tua area di lavoro.

ClickUp come alternativa per la gestione delle trascrizioni

La trascrizione non termina una volta che l'audio è stato convertito in testo. La gestione, l'organizzazione e l'utilizzo effettivo di tali trascrizioni sono gli aspetti in cui la maggior parte dei flussi di lavoro fallisce.

ClickUp, un'app che fa tutto per il lavoro, colma questa lacuna fornendo un ecosistema completo che trasforma i contenuti trascritti in informazioni utili all'interno del tuo ambiente di lavoro più ampio.

Lo utilizziamo quotidianamente per organizzare tutte le riunioni di progetto con i clienti, le riunioni interne di pianificazione dei progetti, le riunioni interne sullo stato di avanzamento dei progetti e le sessioni di pianificazione delle risorse. Lo utilizziamo anche per promuovere la titolarità delle attività con i clienti finali, il che a sua volta contribuisce a chiarire le responsabilità.

Ciò che rende ClickUp particolarmente potente per la gestione delle trascrizioni è il suo approccio integrato.

Anziché offrire solo un software di trascrizione di base, ClickUp fornisce un'intera suite di funzionalità/funzioni per migliorare il modo in cui acquisisci, organizzi e utilizzi i contenuti parlati: Registra il tuo schermo (con webcam e audio) utilizzando ClickUp Clips e chiedi a ClickUp Brain di trascrivere la registrazione dello schermo parola per parola

Allega note vocali alle attività di ClickUp e utilizza ClickUp Brain per trascriverle

Registra e trascrivi le riunioni con ClickUp AI Notetaker

Esaminiamo tutti questi aspetti in modo approfondito.

Registra e trascrivi le riunioni con ClickUp AI Notetaker

Il Notetaker IA di ClickUp affronta la sfida della trascrizione direttamente alla fonte.

A differenza degli approcci tradizionali che separano i passaggi di registrazione dello schermo e trascrizione, IA Notetaker funge da assistente dedicato per le riunioni, acquisendo video e audio per discussioni in tempo reale con un'intelligenza che supera di gran lunga la semplice conversione da voce a testo.

Prendi automaticamente appunti durante le riunioni e trasforma i punti di azione in attività assegnate con ClickUp AI Notetaker

Dopo la riunione del tuo team o la chiamata con un client, IA Notetaker non si limita a inviare una parete di testo indifferenziato nella tua finestra In arrivo. Condivide invece note che distinguono attivamente i vari interlocutori, identificando chi ha detto cosa durante la conversazione.

Oltre alla trascrizione completa, ottieni anche un riepilogo/riassunto della chiamata. Evidenzia in modo intelligente i punti più significativi come punti chiave, assicurando che le informazioni critiche non vengano sepolte nelle chiacchiere della riunione.

I risultati? Potrai concentrarti sulla discussione invece che sulla presa di appunti manuale. Inoltre, ogni riunione diventerà più fruibile, facilitando il follow-up.

Un utente ClickUp su Reddit è d'accordo:

Mi sono registrato oggi a NoteTaker e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Il mio vecchio flusso di lavoro era: – attiva la trascrizione in Google Meet durante la chiamata– attendi la trascrizione via email– copia/incolla la trascrizione in un agente ChatGPT personalizzato per i verbali delle riunioni– copia/incolla l'output nel documento del client in ClickUp– crea attività dagli elementi di azione– condividi i verbali/le note con il team nella chat di ClickUp Nuovo flusso di lavoro: – ClickUp mi avvisa delle note della riunione– le sposto nel documento del client– chiedo all'IA di creare le attività dai passaggi successivi con le assegnazionicondivido le note nella chat di ClickUp con il teamSono davvero impressionato dal fatto che non ho bisogno di un altro strumento per fare tutto questo. È tutto all'interno dell'interfaccia di ClickUp. Si connette al mio Google Calendar ed è semplicemente perfetto.

Mi sono registrato oggi a NoteTaker e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Il mio vecchio flusso di lavoro era:

– attiva la trascrizione in Google Meet durante la chiamata– attendi la trascrizione via email– copia/incolla la trascrizione in un agente ChatGPT personalizzato per i verbali delle riunioni– copia/incolla l'output nel documento del client in ClickUp– crea attività dagli elementi di azione– condividi i verbali/le note con il team nella chat di ClickUp

Nuovo flusso di lavoro:

– ClickUp mi avvisa delle note della riunione– spostale nel documento del client– chiedi all'IA di creare le attività dai passaggi successivi con le assegnazionicondividi le note nella chat di ClickUp con il teamSono davvero impressionato dal fatto che non ho bisogno di un altro strumento per fare tutto questo. È tutto all'interno dell'interfaccia di ClickUp. Si connette al mio calendario Google ed è semplicemente perfetto.

🧠 Curiosità: una volta abilitata l'integrazione di Zoom e la registrazione cloud di ClickUp, puoi avviare o partecipare alle chiamate Zoom dalle tue attività. Dopo la chiamata, ClickUp pubblica automaticamente i link alla registrazione e alla trascrizione nel flusso dei commenti dell'attività e nel pannello delle attività!

Trascrivi clip audio e video con ClickUp Brain

Il cuore delle funzionalità di gestione della trascrizione di ClickUp è ClickUp Brain.

Una volta generate le trascrizioni delle riunioni (tramite Zoom o AI Notetaker), ClickUp Brain evidenzia gli elementi su cui intervenire e può generare automaticamente attività/attività secondarie taggate a persone, scadenze e attività, pronte per il monitoraggio!

Questo assistente basato sull'IA trasforma anche i tuoi clip audio e video in ClickUp in informazioni organizzate e utilizzabili, funzionando come il tuo analista di contenuti personale.

Usa ClickUp Brain per convertire le trascrizioni audio e video da ClickUp Clips in informazioni utili

Quando rivedi una lunga trascrizione della tua ultima intervista podcast o riunione con un client, ClickUp Brain può:

Identifica automaticamente i punti chiave della discussione

Condensa una conversazione di un'ora in un riepilogo/riassunto conciso e

Estrai elementi di azione specifici menzionati nel testo

Invece di scorrere manualmente pagine di testo, basta chiedere a ClickUp Brain domande sul contenuto: "Cosa ha detto John sulla strategia di marketing per il terzo trimestre?" o "Quali azioni abbiamo concordato per il lancio del prodotto?"

Usa ClickUp Brain per recuperare informazioni critiche dalle tue riunioni senza leggere lunghe trascrizioni

Oltre al semplice recupero delle informazioni, ClickUp Brain aiuta a strutturare il tuo archivio di trascrizioni. È in grado di analizzare modelli in più trascrizioni, suggerire tag e categorie pertinenti e aiutarti a creare una base di conoscenza ricercabile da file di testo che altrimenti sarebbero isolati. Questo trasforma le tue trascrizioni da documenti statici in risorse dinamiche.

Lavora con il testo trascritto in ClickUp Docs

Una volta che le trascrizioni sono presenti nell'ecosistema ClickUp, ClickUp Docs diventa la loro sede naturale. Molto più di un semplice editor di testo, Docs trasforma le trascrizioni grezze in documenti collaborativi e vivaci che evolvono insieme ai tuoi progetti.

Collabora istantaneamente e modifica i documenti in tempo reale con ClickUp Docs

I ricchi strumenti di formattazione ti consentono di evidenziare sezioni chiave, creare gerarchie informative chiare e rendere anche le trascrizioni più lunghe scansionabili e preziose. Ma la vera magia avviene quando inizia la collaborazione in team.

Più membri del team possono rivedere e annotare contemporaneamente la stessa trascrizione, aggiungendo commenti, domande e approfondimenti direttamente accanto al testo pertinente. Questo trasforma una trascrizione statica in una conversazione dinamica.

La funzionalità Cronologia versioni ti consente di monitorare le modifiche nel tempo, rendendo facile vedere come una trascrizione è stata perfezionata e modificata dalla sua creazione iniziale.

💡 Suggerimento pro: quando lavori con materiale sensibile, come interviste ai clienti o discussioni aziendali riservate, i robusti controlli delle autorizzazioni di ClickUp Docs garantiscono che solo i membri del team autorizzati possano accedere a trascrizioni specifiche.

I documenti ClickUp migliorano le trascrizioni grazie a un'integrazione accurata. Puoi incorporare il file audio originale direttamente accanto alla sua versione testuale, facilitando il riferimento al materiale originale quando è necessario un chiarimento.

Integra le trascrizioni nel tuo flusso di lavoro con le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di ClickUp

Ciò che distingue davvero ClickUp nella gestione delle trascrizioni è la perfetta integrazione di queste funzionalità nel flusso di lavoro più ampio. Invece di esistere come file isolati, le trascrizioni diventano componenti connessi del sistema di produttività, stimolando l'azione invece di raccogliere polvere in cartelle dimenticate.

Converti il testo della trascrizione in attività direttamente dal testo della trascrizione nei documenti ClickUp

Trasforma i punti di discussione direttamente in attività di ClickUp assegnabili dai tuoi documenti senza passare da uno strumento all'altro o copiare e incollare contenuti.

Questo collegamento diretto dalla conversazione all'azione elimina il problema fin troppo comune delle grandi idee che si perdono nelle note delle riunioni.

👉🏼 Per i project manager, la possibilità di collegare le trascrizioni a progetti e iniziative specifici crea un contesto prezioso. Quando i membri del team esaminano la documentazione del progetto, possono accedere facilmente alle trascrizioni delle riunioni pertinenti, comprendendo non solo quali decisioni sono state prese, ma anche il ragionamento e la discussione che le hanno precedute.

💡 Suggerimento: abbinando la trascrizione alle automazioni di ClickUp, potrai velocizzare ulteriormente il tuo flusso di lavoro. Puoi impostare regole per elaborare e indirizzare automaticamente le nuove trascrizioni in base ai tag o al tipo di contenuto. 📌 Ad esempio, puoi inviare le note delle riunioni con i client al tuo CRM o contrassegnare le trascrizioni contenenti parole chiave specifiche per una revisione urgente. Grazie all'accesso multipiattaforma, l'intera libreria di trascrizioni rimane a portata di mano, sia che tu sia alla tua scrivania o in viaggio.

📮 Approfondimento ClickUp: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili. In un altro sondaggio ClickUp, il 70% degli intervistati ha confessato che sarebbe felice di inviare un sostituto o un delegato alle riunioni, se potesse. Il Notetaker IA integrato di ClickUp può essere il tuo perfetto proxy per le riunioni! Lascia che l'IA catturi ogni punto chiave, decisione ed elemento di azione mentre ti concentri su lavori di maggior valore. Con i riepiloghi automatici delle riunioni e la creazione di attività assistita da ClickUp Brain, non perderai mai informazioni critiche, anche quando non puoi partecipare a una riunione. 💫 Risultati reali: I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

Dall'audio all'intuizione: trascrivi in modo più intelligente con ClickUp

In fin dei conti, ChatGPT è uno strumento intelligente, ma non è quello giusto per gestire la trascrizione end-to-end. È meglio utilizzarlo come strumento di potenziamento per aiutarti a ottenere di più da un testo già trascritto.

ClickUp, tuttavia, è progettato per gestire l'intero ciclo di vita. Dalla trascrizione automatica delle riunioni alle informazioni utili e alla creazione di attività, tutto rimane connesso in un unico posto.

Che tu sia un autore di contenuti, un team leader o un project manager, questo è il sistema che ti aiuta a dare valore alle tue conversazioni.

Sei pronto a ottenere di più dalle tue trascrizioni? Iscriviti a ClickUp e trasforma il modo in cui il tuo team acquisisce e utilizza le conversazioni.