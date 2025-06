i 10 migliori corsi di IA per i professionisti delle risorse umane per rimanere all'avanguardia nel 2025

Stare al passo con l'IA non è più un "di più" per i professionisti delle risorse umane. È una scommessa obbligatoria per ottimizzare i processi mantenendo la connessione umana che favorisce un ambiente di lavoro prospero.

Ma tra l'inserimento dei nuovi assunti, la cultura aziendale, la conformità e le mille richieste dei dipendenti nuovi e di quelli più esperti, chi ha il tempo di capire come funziona tutto?

Nel frattempo, le aziende stanno recuperando rapidamente terreno.

Gartner rivela che il 38% dei leader delle risorse umane sta "sperimentando, pianificando l'implementazione o ha già implementato l'IA generativa (GenAI)" nel 2024, rispetto al 19% nel giugno 2023.

La buona notizia: non è necessario diventare un data scientist per comprendere i vantaggi dell'IA nei processi delle risorse umane. Hai solo bisogno del corso di IA giusto, creato per te, non per uno sviluppatore.

In questa guida ti aiuteremo a trovare i corsi di IA più pratici e aggiornati per i professionisti delle risorse umane.

Che tu sia alle prime armi o desideri guidare l'innovazione nel settore delle risorse umane, questi corsi ti forniranno le conoscenze e gli strumenti necessari per rendere la tua carriera a prova di futuro, senza sovraccaricare il tuo calendario.

⚠️ Consulta il sito web del corso per conoscere i prezzi aggiornati, i moduli e le recensioni.

Perché i professionisti delle risorse umane hanno bisogno di conoscenze sull'IA?

L'adozione dell'IA tra i professionisti delle risorse umane è salita al 72% nel 2025, rispetto al 58% del 2024. Questo dato indica una tendenza forte e in crescita dell'integrazione dell'IA nei processi delle risorse umane, comprese l'assunzione e la formazione.

Mentre l'IA continua a guadagnare popolarità, discutiamo alcuni fattori chiave che ne stanno guidando la rapida adozione tra i professionisti delle risorse umane:

Utilizzare i dati per decisioni più intelligenti : i professionisti delle risorse umane utilizzano l'IA per identificare le tendenze di assunzione, prevedere i rischi di turnover e ottimizzare la pianificazione della forza lavoro con informazioni reali

Automazione delle attività ripetitive : l'IA aiuta a risparmiare tempo sulle attività manuali più impegnative, come il monitoraggio delle ferie e la gestione dei benefit, liberando risorse da dedicare alla strategia e alla cultura aziendale

Personalizzazione dell'assistenza ai dipendenti : i responsabili delle risorse umane possono personalizzare l'inserimento dei dipendenti, i percorsi di formazione e la crescita professionale grazie alle informazioni basate sull'IA

Reclutamento più rapido ed equo : gli strumenti di IA per le risorse umane analizzano i curriculum in modo efficiente, riducono i pregiudizi e ti aiutano a creare team diversificati e altamente performanti

Rendi le tue competenze a prova di futuro: anche i professionisti delle risorse umane utilizzano l'IA per rimanere al passo con i cambiamenti del mondo del lavoro e le tendenze di mercato in continua evoluzione

🧠 Curiosità: ​L'assistente di assunzione basato sull'IA di LinkedIn è in grado di redigere messaggi personalizzati per i candidati, con un tasso di accettazione superiore del 44% rispetto ai metodi tradizionali.

Funzionalità/funzioni chiave dei corsi di IA per professionisti delle risorse umane

Con così tante opzioni disponibili, scegliere il corso di IA più adatto al tuo ruolo nelle risorse umane può essere difficile. Concentrati su queste funzionalità/funzioni indispensabili:

Impara l'intelligenza artificiale per le funzioni HR : scegli un corso che semplifica l'IA, l'apprendimento automatico e l'analisi dei dati per le risorse umane

Metti in pratica gli strumenti di IA per la collaborazione : impara a lavorare con il software di reclutamento basato sull'IA e gli strumenti di gestione delle prestazioni che utilizzi ogni giorno

Applica l'IA generativa a scenari HR reali : trova un corso con IA che ti aiuti nella pianificazione complessiva delle risorse umane, come l'automazione del lavoro, la selezione dei CV, l'apprendimento personalizzato e l'analisi del sentiment sul posto di lavoro

Padroneggia l'implementazione dell'IA nelle risorse umane : i corsi dovrebbero essere tenuti da professionisti con esperienza nell'ambito delle risorse umane e delle tecnologie emergenti, idealmente con casi di studio reali di aziende riconosciute. Questo ti aiuterà a padroneggiare non solo la teoria, ma anche l'applicazione dell'adozione dell'IA, la gestione del cambiamento, la conformità e la valutazione dei rischi per le risorse umane

Ottieni certificazioni riconosciute dal settore : scegli un corso che offre crediti CPD (Continuing Professional Development) o CE (Continuing Education) o certificazioni di associazioni HR

Comprendere l'IA etica nelle risorse umane : scegli corsi in linea con i tuoi obiettivi professionali, che ti insegnino a individuare i pregiudizi, proteggere la privacy, garantire l'equità nel processo decisionale e promuovere la trasparenza dell'IA

Cerca componenti interattivi : guide dettagliate agli strumenti di IA (ad es. ChatGPT, Pymetrics, Eightfold), casi di studio o simulazioni e modelli o prompt che puoi applicare direttamente nei tuoi flussi di lavoro HR per un apprendimento più rapido

Adattabile ai tuoi impegni: lezioni brevi e facili da seguire (5-15 minuti) che puoi completare tra una riunione e l'altra o durante la pausa pranzo possono essere più motivanti rispetto a moduli lunghi che richiedono giorni o settimane per essere completati

Valutare queste caratteristiche ti aiuterà a trovare il corso giusto che ti fornirà gli strumenti per sfruttare l'IA nelle risorse umane in modo strategico, etico e con un impatto reale!

I migliori corsi di IA per professionisti delle risorse umane

Imparare a utilizzare l'IA è una cosa. Ma metterla in pratica, ottimizzando le assunzioni, l'inserimento dei nuovi assunti, il feedback dei dipendenti e la reportistica? È qui che la maggior parte degli strumenti HR fallisce.

Ecco perché molti team HR lungimiranti stanno abbinando la loro formazione sull'IA a ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e ti aiuta a mettere in pratica ciò che impari.

ClickUp non è solo per project manager o team IT. Con flussi di lavoro personalizzabili, assistenti di scrittura IA, pipeline di assunzione, modelli di onboarding e promemoria automatizzati, è progettato per supportare il lavoro quotidiano reale delle risorse umane e la tua metodologia di apprendimento.

Se vuoi davvero trasformare le intuizioni dell'IA in azioni concrete, ClickUp ti offre un modo flessibile e scalabile per portare i tuoi processi HR nel futuro, senza dover passare da una dozzina di strumenti diversi.

Ecco alcuni dei migliori corsi di IA per professionisti e consigli utili per sfruttarli al meglio con ClickUp per i team HR.

1. IA applicata alle risorse umane di LinkedIn

IA applicata alle risorse umane è un corso LinkedIn Learning progettato per aiutare i professionisti delle risorse umane a integrare l'intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro.

Tenuto da Kumaran Ponnambalam, questo corso di 79 minuti esplora l'IA nelle risorse umane, dalla previsione dell'attrito all'analisi delle reti e alla raccomandazione della formazione.

I partecipanti acquisiscono esperienza pratica con Python, Jupyter Notebooks, TensorFlow e Keras. Il corso è disponibile tramite sottoscrizione a LinkedIn Learning, al costo di 39,99 $ al mese o 19,99 $ al mese con un piano annuale. Il corso ha ottenuto una valutazione di 4,5/5 con oltre 1000 recensioni su LinkedIn.

Cosa dicono del corso?

Una recensione di LinkedIn Learning dice:

Consiglio vivamente questo corso! È molto utile per chi è interessato all'applicazione della scienza dei dati/IA nel contesto delle risorse umane. Il corso è tenuto utilizzando esempi reali, il che lo rende molto pratico e interessante. Da non perdere per i professionisti delle risorse umane e gli analisti di dati che desiderano sfruttare l'IA per un processo decisionale più intelligente!

💡 Suggerimento: Sfrutta gli strumenti di reclutamento basati sull'IA per automatizzare la selezione dei CV, migliorare l'abbinamento dei candidati e ridurre i pregiudizi nelle assunzioni.

2. Programma di certificazione in Intelligenza Artificiale per le risorse umane di AIHR

il programma di certificazione in Intelligenza Artificiale per le Risorse Umane di AIHR copre l'utilizzo dell'IA nelle risorse umane, la padronanza della progettazione di prompt, l'applicazione dell'IA generativa e lo sviluppo di strategie di IA per il successo aziendale. Il corso è autogestito e richiede circa 35 ore distribuite su 12 settimane. Completerai anche un progetto finale per ottenere il certificato.

Il programma costa 975 $. I corsi AIHR hanno una valutazione di 4,66 su 5 basata su 11.187 recensioni. ​

3. Applicazioni dell'IA nella gestione delle risorse umane di Coursera

AI Applications in People Management è un corso Coursera offerto dalla University of Pennsylvania. Consiste in quattro moduli con un programma flessibile e richiede circa nove ore per essere completato in tre settimane.

Progettato per aiutare i professionisti delle risorse umane a integrare l'intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro, il corso copre l'apprendimento automatico, il processo decisionale basato sui dati e la mitigazione dei pregiudizi utilizzando la tecnologia blockchain. Non solo imparerai le applicazioni dell'IA nelle risorse umane, ma anche le potenziali sfide da tenere presenti.

Il corso ha ricevuto una valutazione di 4,8 su 5 sulla base di 244 recensioni. L'iscrizione è gratuita e il corso è incluso in Coursera Plus, che costa 25 $ al mese con fatturazione annuale.

💡 Suggerimento: Vuoi padroneggiare gli strumenti HR basati sull'IA in ClickUp? ClickUp University offre esercitazioni pratiche per aiutarti a sfruttare ClickUp Brain per il reclutamento, la formazione e la gestione della forza lavoro. Scopri come automatizzare i flussi di lavoro, analizzare i dati dei dipendenti e semplificare le attività delle risorse umane.

4. Intelligenza artificiale nelle risorse umane di Josh Bersin Academy

Il corso Artificial Intelligence in HR della Josh Bersin Academy aiuta i professionisti delle risorse umane a integrare l'IA nell'acquisizione dei talenti, nella formazione e nella pianificazione della forza lavoro. Il corso copre i fondamenti dell'IA, le applicazioni pratiche e le considerazioni etiche in sole cinque settimane e richiede un investimento di circa cinque ore.

Il corso include crediti SHRM e HRCI, oltre a un certificato di completamento. L'accesso richiede una sottoscrizione - 49 $ al mese o 495 $ all'anno - che consente di usufruire di tutti i corsi dell'accademia.

👀 Lo sapevi? Aziende come Hitachi e Texans Credit Union hanno integrato l'IA nei loro processi di onboarding, riducendo significativamente i tempi di produttività e gli oneri amministrativi. L'assistente digitale IA di Hitachi ha ridotto i tempi di onboarding di quattro giorni e ha ridotto il coinvolgimento del personale delle risorse umane da 20 a 12 ore per ogni nuova assunzione.

5. IA generativa nelle risorse umane di CHRMP

La certificazione Generative AI in HR di CHRMP è un programma di sei weekend con istruttore che ti immerge nei fondamenti dell'IA generativa. Offre istruzioni su come automatizzare le attività, migliorare il processo decisionale e personalizzare l'esperienza dei dipendenti.

Il corso comprende sei moduli, sessioni live, risorse aggiuntive e un abbonamento gratuito di sei mesi al Continuing Professional Development (CPD). Al completamento, otterrai una credenziale verificata tramite blockchain che attesta la tua esperienza nelle pratiche HR basate sull'IA.

Mentre molti corsi ti insegnano come pensare all'implementazione dell'IA generativa nelle risorse umane, le funzionalità/funzioni IA di ClickUp Brain ti aiutano a farlo davvero. Dalla stesura delle descrizioni delle mansioni alla riepilogazione/riassunto delle note delle riunioni o alla creazione di liste di controllo per l'onboarding, ClickUp Brain agisce come un assistente HR integrato, direttamente all'interno della tua area di lavoro ClickUp. Chiedi a ClickUp Brain di redigere email per te Puoi chiedergli di generare email di contatto per i candidati, riscrivere le politiche in un tono più umano o rispondere istantaneamente alle domande del team sulla base dei tuoi documenti interni. È particolarmente potente se abbinato agli strumenti di automazione di ClickUp, trasformando il tuo apprendimento dell'IA in processi reali e ripetibili.

🎯 Ad esempio, può aiutare a:

I dipendenti rivedono i contenuti dei corsi e si preparano alla certificazione con riepiloghi/riassunti intelligenti delle lezioni

Crea automazioni in linguaggio naturale che inviano promemoria ai dipendenti per completare i loro corsi in tempo

Suddividi un obiettivo importante, come "Completare il corso Generative AI in HR di CHRMP" in attività secondarie gestibili con un solo clic

Crea automaticamente attività secondarie dai nomi e dalle descrizioni delle attività utilizzando ClickUp Brain

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 7% dei professionisti dipende principalmente dall'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di posta elettronica. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?". ClickUp Brain cercherà nella tua area di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

6. Masterclass in risorse umane dell'Oxford Management Centre: Intelligenza artificiale per professionisti delle risorse umane

Desideri un programma di apprendimento che combini formazione online e sessioni in presenza? Il corso HR Masterclass: Artificial Intelligence for HR Professionals dell'Oxford Management Centre offre una formazione intensiva di cinque giorni per senior HR leader, responsabili della pianificazione della forza lavoro e progettisti organizzativi in diverse posizioni, tra cui Londra, Dubai e Parigi.

Il corso copre i fondamenti dell'IA, il reclutamento basato sull'IA, la pianificazione della forza lavoro, l'integrazione etica dell'IA e la creazione di piani d'azione per l'implementazione dell'IA. La metodologia di formazione prevede workshop tenuti da esperti, discussioni di gruppo e giochi di ruolo per migliorare l'apprendimento pratico e la collaborazione tra pari.

Le sessioni online costano 3.950 dollari, mentre le lezioni in presenza hanno un costo compreso tra 5.950 e 7.950 dollari, a seconda della posizione e degli orari dei corsi.

7. IA generativa nelle risorse umane e nella formazione e sviluppo da GSDC

La certificazione Generative AI in HR & L&D del Global Skill Development Council (GSDC) potenzia i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo. Consente loro di utilizzare l'IA generativa per l'acquisizione di talenti, il coinvolgimento dei dipendenti e la formazione personalizzata.

Questo programma copre i fondamenti dell'IA, l'elaborazione del linguaggio naturale e le applicazioni pratiche nei contesti delle risorse umane e della formazione e sviluppo.

L'esame di certificazione consiste in 40 domande a scelta multipla, con un punteggio minimo richiesto del 65%, e offre validità a vita con un'opzione di ripetizione gratuita.

💡 Suggerimento: seguire un corso sull'IA è solo l'inizio: organizzare ciò che si impara è ciò che fa davvero la differenza. I documenti ClickUp consentono ai team delle risorse umane di archiviare materiali dei corsi, wiki interni e note delle riunioni in un unico posto. È possibile creare facilmente documenti condivisi per politiche, prompt IA o appunti di apprendimento e collegarli direttamente alle attività o ai flussi di lavoro di formazione. Inoltre, grazie alla modifica collaborativa e ai commenti in tempo reale, i membri del team possono riflettere insieme sui contenuti del corso, documentare gli aggiornamenti dei processi o creare nuove guide di formazione mentre applicano ciò che hanno imparato. Crea e gestisci documenti HR, inclusi profili dei dipendenti, stato della formazione, materiali dei corsi e altro ancora su ClickUp Docs

8. Master in IA nelle risorse umane e nel reclutamento di Udemy

Il Master in IA nelle risorse umane e nel reclutamento di Udemy offre 80 ore di contenuti e copre le applicazioni dell'IA nell'acquisizione di talenti, nel coinvolgimento dei dipendenti e nella gestione delle prestazioni.

Il corso include casi di studio reali, progetti pratici e strumenti pratici per migliorare il processo decisionale delle risorse umane. Potrai creare il tuo chatbot per il reclutamento e l'onboarding, imparare a conoscere la DEI e la riduzione dei pregiudizi nell'IA, padroneggiare l'automazione del reclutamento e ottenere anche coaching e assistenza dal vivo.

Progettato per tutti i livelli di competenza, colma il divario tra le pratiche tradizionali delle risorse umane e l'innovazione basata sull'IA. Vanta una valutazione di 4,3 su 5 da 1.678 recensioni e ha un prezzo di 44,99 $.

9. Gen AI Prompt Design per le risorse umane di AIHR

Il corso Gen AI Prompt Design for HR di AIHR è un mini-corso che fornisce ai professionisti delle risorse umane le competenze essenziali per sfruttare efficacemente l'IA generativa.

In sole 3,5 ore imparerai a creare prompt di alta qualità, esplorerai le tipiche applicazioni HR e adotterai un framework basato su modelli adattabile a vari ruoli HR. Scopri il prompt chaining e impara a sfruttare l'IA in modo sicuro grazie a questa formazione.

Questo corso di livello base comprende un modulo con quattro lezioni che offrono conoscenze pratiche per trasformare le tue attività HR.

Sebbene non vengano fornite valutazioni specifiche, AIHR mantiene una valutazione complessiva di 4,66 su 5 per tutti i suoi corsi. Questo corso richiede l'accesso completo all'Accademia AIHR, al prezzo di 1.625 $.

10. Certificato universitario in IA per professionisti delle risorse umane della Stanmore School of Business

Il Certificato universitario in IA per professionisti delle risorse umane della Stanmore School of Business consente ai leader delle risorse umane di integrare l'intelligenza artificiale nella gestione dei talenti, nel reclutamento e nell'analisi della forza lavoro.

Progettato sia per i professionisti attuali che per gli aspiranti professionisti, questo programma online offre opzioni di studio flessibili: un corso accelerato di 1 mese o un corso standard di 2 mesi.

Il programma copre l'acquisizione di talenti basata sull'IA, l'apprendimento automatico per l'analisi delle prestazioni e le pratiche etiche dell'IA nelle risorse umane. Il costo del corso è di 181 $ per la modalità fast-track e di 116 $ per la modalità standard.

Come scegliere il corso di IA giusto?

Trovare un corso di IA che soddisfi le tue esigenze di professionista delle risorse umane richiede un'attenta valutazione di diversi fattori chiave.

Ecco cosa considerare nella selezione del corso:

Contenuto e focus del corso: assicurati che il corso copra i concetti chiave dell'IA per le risorse umane, come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale, e che sia in linea con i tuoi obiettivi di implementazione Livello di competenza richiesto: verifica i prerequisiti; alcuni richiedono conoscenze matematiche avanzate, mentre altri sono adatti a principianti con conoscenze di base di Python. Scegli quello più adatto alle tue competenze e che ti spinge ad apprendere cose nuove senza essere troppo impegnativo Applicazione pratica: scegli corsi che insegnano l'automazione del flusso di lavoro e il deep learning attraverso scenari HR reali, applicando l'IA al reclutamento, al coinvolgimento e alla gestione delle prestazioni Formato e calendario: decidi se la struttura del corso è adatta alla tua disponibilità, se preferisci un apprendimento online flessibile o orari fissi in aula Riconoscimento nel settore: seleziona corsi offerti da istituzioni o piattaforme rinomate per garantire che la tua certificazione abbia valore per i datori di lavoro attuali e futuri Risorse di supporto: esamina i materiali didattici disponibili, il mentoring e il supporto tecnico, poiché risorse sostanziali aiutano a padroneggiare concetti complessi di IA Costo rispetto al valore: valuta il costo del corso rispetto alle competenze e alla certificazione ottenute, poiché alcuni corsi più costosi offrono contenuti più completi e un valore maggiore Esercitazioni pratiche: cerca esercizi pratici, libri sulle risorse umane e strumenti di IA per approfondire la comprensione e l'applicazione Feedback degli studenti: leggi le recensioni dei professionisti delle risorse umane per valutare le esperienze di apprendimento reali e i risultati ottenuti

Implementare l'IA nelle risorse umane

I team HR hanno bisogno di un piano solido per far funzionare l'IA a loro vantaggio. Ecco una roadmap pratica per integrare l'IA nei processi HR, superare gli ostacoli comuni e formare efficacemente il tuo team.

Guida all'implementazione dell'IA nei processi HR

Inizia individuando con precisione ciò che desideri ottenere dall'IA. Forse si tratta di velocizzare la selezione dei curriculum o di creare programmi di formazione migliori.

Dai priorità alle aree ad alto impatto in cui l'IA può far risparmiare tempo o migliorare il processo decisionale, come il reclutamento, l'inserimento, la gestione delle prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti. Mappa i tuoi attuali flussi di lavoro, individua le inefficienze e integra l'IA dove aggiunge valore senza interrompere ciò che già funziona nelle varie funzioni delle risorse umane.

Le lavagne online di ClickUp ti aiutano a fare brainstorming, mappare i flussi di lavoro e visualizzare il tuo piano di implementazione dell'IA. Che tu stia progettando un nuovo flusso di onboarding basato sull'IA o delineando la sequenza temporale della formazione del tuo team, le lavagne online trasformano le idee in attività concrete in pochi clic.

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello della matrice di Eisenhower di ClickUp per dare priorità alle attività di implementazione dell'IA nella tua organizzazione HR

Mappa le tue priorità utilizzando un semplice modello di matrice di Eisenhower nelle lavagne online di ClickUp: ordina i progetti di IA in base a ciò che è urgente e importante, ciò che è importante ma non urgente e così via. Questo ti aiuta ad affrontare prima le cose giuste.

Ecco un campione di sequenza che funziona bene:

Settimane 1-2: Individua i dati di cui hai bisogno e preparali

Settimane 3-4: Imposta le misure di protezione della privacy

Settimane 7-10: Esegui piccoli test e risolvi i problemi

Dopo il lancio: continua a formare il team e a verificare come funzionano le cose

Scegli gli strumenti che si adattano perfettamente al tuo utilizzo attuale e mantieni i dati al sicuro.

Superare le sfide nell'adozione dell'IA nei dipartimenti delle risorse umane

Gli ostacoli più comuni nell'utilizzo degli strumenti di IA includono la resistenza al cambiamento, le preoccupazioni relative alla privacy dei dati e un ROI poco chiaro. Per superarli, dai priorità alla trasparenza, ottieni il consenso degli stakeholder sin dall'inizio e scegli strumenti intuitivi progettati per utenti non tecnici.

Fai attenzione a questi ostacoli comuni:

I pregiudizi dell'IA richiedono un'attenzione immediata : gli algoritmi possono rilevare pregiudizi passati nei tuoi dati. Controlli regolari aiutano a individuare questi problemi in anticipo

Le questioni relative alla privacy e all'equità richiedono linee guida chiare . Crea un quadro etico che definisca chiaramente come utilizzerai l'IA e proteggerai i dati

Alcuni membri del team potrebbero temere che l'IA possa sostituirli nel loro lavoro. Mostra loro come l'IA può aiutarli a lavorare meglio, invece di sostituirli

Anche i problemi tecnici possono capitare. Assicurati che i tuoi sistemi attuali siano in grado di gestire l'IA e che tu disponga di un backup IT in caso di necessità

Best practice per la formazione del team HR sulle tecnologie IA

Aiuta i tuoi collaboratori delle risorse umane ad acquisire familiarità con l'IA attraverso una formazione mirata:

Iscrivili ai corsi di HR Analytics e ai workshop sull'IA. Questi corsi consentono di sviluppare competenze pratiche che potranno utilizzare

Imposta modalità per raccogliere feedback sugli strumenti di IA. Usa ciò che impari per migliorare il tuo lavoro

Tieni aggiornato il tuo team IT: è fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle nuove tecnologie

Offri sessioni di microlearning, guide pratiche agli strumenti e casi di studio reali per lo sviluppo dei talenti

Incoraggia la sperimentazione e crea un hub di risorse condivise o un modulo HR (come un documento ClickUp) per apprendimenti, prompt e FAQ

💡 Suggerimento: utilizza la chat di ClickUp per creare un thread dedicato alla tua formazione sull'IA. È un ottimo modo per conservare domande, aggiornamenti e approfondimenti condivisi in un unico posto, in modo che il tuo team possa imparare in modo collaborativo senza dover passare da un thread di email all'altro o perdere messaggi su Slack. Assegna messaggi in tempo reale al tuo team HR per tenere traccia della formazione su ClickUp Chat

Ridefinisci l'IA nelle risorse umane con ClickUp

Il percorso per padroneggiare l'IA nelle risorse umane non consiste solo nell'acquisire nuove competenze tecnologiche, ma anche nel ripensare il modo in cui affrontiamo la gestione dei talenti, l'esperienza dei dipendenti e le dinamiche sul posto di lavoro.

Ogni programma che abbiamo presentato ha un valore, ma è importante scegliere quello più adatto alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi di carriera. L'IA non è una soluzione miracolosa. È necessario continuare a porsi domande difficili su pregiudizi, equità e privacy. I migliori professionisti delle risorse umane sanno che ogni decisione relativa all'uso degli strumenti di IA deve essere guidata da considerazioni etiche.

I corsi che abbiamo esplorato ti offrono una solida base su cui poggiare i piedi mentre affronti queste sfide.

Vuoi imparare più velocemente e mettere alla prova le tue nuove competenze in IA? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!