15 modelli di diario fitness per gli obiettivi del 2025

Sono le ultime tre o quattro ripetizioni che fanno crescere i muscoli. È questa zona di dolore che distingue un campione da chi non lo è.

Stanco dei piani di fitness che finiscono nel nulla? Ci siamo passati tutti. Un modello di diario fitness ti offre la chiarezza necessaria per dare il massimo nei tuoi allenamenti.

Che tu sia un personal trainer, un appassionato di fitness o un frequentatore assiduo di palestre, questi modelli stampabili di pianificatori di fitness ti aiutano a rimanere in carreggiata. Ti aiutano a monitorare i guadagni di forza, i piani alimentari e le attività cardine dei tuoi client.

Inizia il tuo percorso di fitness, un passaggio alla volta.

🧠 Curiosità: Uno studio ha dimostrato che le persone che scrivono a mano i propri obiettivi hanno il 42% di probabilità in più di raggiungerli. I modelli cartacei continuano a mantenere la loro importanza in un mondo sempre più digitale.

Che cos'è un modello di diario fitness?

Un modello di diario fitness è un formato pronto all'uso (digitale o stampabile) che ti aiuta a monitorare gli allenamenti, i pasti, le abitudini e a raggiungere gli obiettivi di fitness in un unico posto.

Che tu preferisca un'app elegante o un diario fitness stampabile gratis da fissare al frigorifero, questi modelli ti aiutano a registrare tutto ciò che devi in modo semplice e intuitivo.

Non è necessario creare qualcosa da zero per concentrarsi sul mantenimento della motivazione. Questi modelli di tracker per allenamenti hanno pagine strutturate, come registri degli allenamenti, sezioni per monitorare le abitudini, tracker degli obiettivi e spazio per riflessioni o note.

Esempio: stai sviluppando una nuova abitudine di allenamento della forza nel tuo percorso di fitness. Il tracker degli allenamenti nel modello di diario ti consente di registrare ogni sessione, quanto sollevi, quante ripetizioni fai, come ti senti e vedere quali giorni hai saltato e perché.

Quindi, invece di pensare "Cosa dovrei scrivere oggi?", il modello elimina ogni dubbio da questo processo. Presentati, annota le voci chiave e concentrati sul mantenere alta la motivazione registrando le tue azioni.

Nel corso del tempo, queste piccole voci si sommano a qualcosa di più grande: visibilità sullo stato dei tuoi progressi, informazioni su ciò che aiuta o danneggia la tua routine e una mappa chiara per guidare il tuo miglioramento.

i 15 migliori modelli di diario fitness

uno dei motivi per cui gli appassionati di fitness, i trainer e i coach del benessere faticano a rimanere costanti non è la motivazione. È la mancanza di un sistema semplice e centralizzato per monitorare tutto.

È qui che entra in gioco ClickUp. ClickUp organizza tutto il monitoraggio della tua forma fisica (allenamenti, alimentazione, registri dello stato e obiettivi personali) in un'unica area di lavoro. Puoi vedere tutto a colpo d'occhio, dalle suddivisioni degli allenamenti alle tendenze a lungo termine. Non ti limiti a monitorare il tuo percorso di fitness, ma impari da esso.

Ora esploriamo alcuni modelli di fitness che aiutano a trasformare le buone intenzioni in abitudini costanti:

1. Modello di diario degli esercizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Categorizza i tuoi giorni di allenamento in cardio, esercizi di forza, giorni di riposo e core con il modello di registro degli esercizi di ClickUp

Il modello di diario degli esercizi ClickUp è pensato per chi è attento al fitness e desidera qualcosa di più di una semplice lista di controllo. Se sei una persona a cui piace sapere esattamente quanto hai sollevato la settimana scorsa, quanto tempo hai riposato tra una serie e l'altra o se i tuoi stacchi stanno migliorando, insieme a importanti metriche, qui troverai tutto ciò che ti serve.

Con questo modello di diario fitness, puoi monitorare e registrare i tuoi allenamenti in dettaglio, inclusi esercizi, serie, ripetizioni, pesi e durata. Include campi personalizzati come gruppo muscolare o tipo di allenamento (cardio, flessibilità, forza), così puoi visualizzare i progressi fisici nel tempo. Una sezione note ti consente di riflettere, modificare il tuo approccio o annotare suggerimenti per gli allenamenti futuri.

Ideale per: Persone attente al fitness che desiderano seriamente aumentare la massa muscolare o appassionati di dati che amano monitorare ogni ripetizione e ogni nuovo esercizio tramite modelli di diario degli allenamenti

2. Modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Ottieni il modello gratis Visualizza le attività quotidiane come il sonno, l'assunzione di acqua, le affermazioni e le abitudini alimentari con il modello 75 Habit Tracker di ClickUp

La sfida 75 Hard è dura, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Richiede disciplina quotidiana in molteplici abitudini e saltarne una significa ricominciare da capo.

Il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge ti offre uno spazio strutturato per registrare i tuoi allenamenti quotidiani, un gallone d'acqua, pasti sani, letture motivazionali e altro ancora per 75 giorni. Questo modello di pianificatore di fitness include liste di controllo delle attività, revisioni settimanali e ripristini automatici per gli obiettivi ricorrenti, in modo che nulla sfugga.

Ciò che lo distingue è il modo in cui suddivide il lavoro. Ottieni visualizzazioni dell'avanzamento (come Gantt e Riepilogo/Riassunto), liste di controllo delle abitudini quotidiane e stati come "Fatto", "In corso" o "Da fare" per tenere sempre a mente i tuoi progressi.

Ideale per: Persone altamente motivate che puntano alla disciplina totale in materia di fitness, mentalità e alimentazione

💡 Trucco per la produttività: Di seguito sono riportati i tuoi 75 consigli Hard Pro riformulati come note adesive che possono essere inserite nei documenti ClickUp: 📌 Routine e struttura Titolo: Fissalo prima di andare a dormireNota: Pianifica gli esercizi e i pasti di domani stasera. 📌 Scorciatoia allenamento Titolo: Le passeggiate contanoNota: Una passeggiata di 45 minuti = un allenamento valido. Usalo per riflettere, recuperare o ascoltare un audiolibro. Continua a muoverti. 📌 Monitoraggio dei progressi Titolo: Registra le sensazioni e le ripetizioniNota: Tieni traccia dell'umore, del sonno e dell'energia. Noterai schemi ricorrenti e miglioramenti nella mentalità che non si vedono sulla bilancia.

3. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di ogni azione nel tuo percorso di fitness con il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Il modello di piano d'azione giornaliero ClickUp ti aiuta a rimanere costante inserendo gli allenamenti nel tuo programma quotidiano invece di considerarli un ripensamento. Non lasciare che i tuoi obiettivi di fitness passino in secondo piano a causa dei tuoi impegni frenetici.

Questo modello di diario fitness ti consente di bloccare il tempo per l'allenamento, i pasti, la mobilità e persino il recupero insieme alle altre attività. Puoi assegnare livelli di priorità, impostare dipendenze (come il riscaldamento prima della corsa) e creare un programma realistico ed equilibrato.

Per garantire la massima flessibilità, utilizza la vista Sequenza o Elenco per spostare gli elementi senza perdere di vista ciò che conta di più. Aggiungi note per registrare i successi o gli ostacoli e riflettere sulla tua giornata.

Ideale per: Professionisti impegnati che desiderano conciliare allenamenti, lavoro, famiglia e vita quotidiana e prendere decisioni informate sulla base del registro degli allenamenti

💡 Suggerimento Pro: Ma se ti capita di bloccarti pensando "Su cosa dovrei concentrarmi oggi?", entra in gioco ClickUp Brain. Puoi utilizzare Brain per generare il tuo piano giornaliero in base ai tuoi obiettivi di fitness più ampi. Inoltre, riepiloga/riassume le attività di ieri per consentirti di riflettere e ricominciare da capo. Hai obiettivi vaghi come "mangiare meglio" o "muoverti di più"? Brain ti aiuta a riformularli e perfezionarli in passaggi specifici e realizzabili. Puoi anche chiedergli di creare delle routine per te. Ad esempio, puoi creare un programma di allenamento di 4 giorni o suddividere i tuoi esercizi di mobilità in attività secondarie giornaliere. Usa ClickUp Brain per generare una routine semplice e raggiungere i tuoi obiettivi di fitness

4. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza indicatori di stato con codici colore per monitorare il tuo benessere generale utilizzando il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp

Non tutti gli obiettivi di fitness sono fisici. Forse ti stai allenando per una maratona, per aumentare la forza o per sviluppare una maggiore disciplina. Il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp ti consente di impostare obiettivi SMART, suddividerli in passaggi e monitorare i tuoi progressi nel tempo.

Questo modello ti offre una struttura chiara per perseguire tali obiettivi nell'ambito di un percorso di sviluppo personale più ampio. Troverai campi per la motivazione, lo stato delle attività ("Non iniziato", "In corso", "Obiettivo raggiunto") e persino note su ciò che funziona. È sufficientemente flessibile da consentirti di monitorare la tua routine di allenamento, i pasti e i risultati quotidiani, pianificando al contempo miglioramenti a lungo termine.

Ideale per: Persone attente al fitness che lavorano sia sul corpo che sulla mente

Il corpo realizza ciò che la mente crede.

5. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Visualizza i tuoi obiettivi giornalieri relativi a passaggi, idratazione e lettura tramite una barra di stato nel modello Personal Habit Tracker di ClickUp

A volte la parte più difficile di una routine di fitness è rimanere costanti. Il modello ClickUp Personal Habit Tracker rende visibile il tuo stato di avanzamento e rende gratificanti le tue serie di allenamenti consecutivi.

Questo modello tiene traccia delle azioni quotidiane come allenamenti, assunzione di acqua, stretching, pasti o conteggio dei passi. I grafici visivi mostrano quali microabitudini stai seguendo e quelle che richiedono attenzione. Costruire uno stile di vita sano non è frutto del caso.

Puoi impostare promemoria automatici, registrare i modelli nel tempo o provare una delle migliori app per monitorare le abitudini, in modo da mantenere le tue routine salutari sempre in primo piano, senza perdere di vista i tuoi obiettivi.

Ideale per: Chiunque voglia iniziare con piccoli passi o desideri acquisire slancio per perdere peso, aumentare la massa muscolare o migliorare il benessere generale utilizzando un tracker digitale delle abitudini

Vuoi rendere più facile suddividere il tuo percorso di fitness in azioni gestibili? Scopri come applicare il modello Start-Stop-Continue al tuo percorso di fitness ⬇️

6. Modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp

Ottieni il modello gratis Personalizza i tuoi elenchi di cose da fare utilizzando il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp ti aiuta a organizzare la tua giornata e a includere abitudini salutari e obiettivi di fitness. Utilizza questo modello per creare un registro degli allenamenti che elenchi esercizi, pasti, obiettivi di idratazione o persino routine di recupero e mentalità insieme alle attività di lavoro.

Puoi dare priorità agli elementi, impostare scadenze e spuntarli man mano che procedi. Crea slancio con ogni piccola vittoria. Ti consente di aggiungere una nota veloce alla fine della giornata per monitorare come ti sei sentito, cosa ha funzionato o cosa modificare domani.

Ideale per: Amanti del fitness orientati alle attività e coach di salute che provano un senso di soddisfazione spuntando le voci da un elenco di cose da fare

📮 Approfondimento ClickUp: La salute e il fitness sono gli obiettivi personali principali dei partecipanti al nostro sondaggio, ma il 38% ammette di non monitorare costantemente i propri stati. 🤦 C'è un grande divario tra intenzione e azione! ClickUp può aiutarti a migliorare la tua forma fisica con i suoi modelli dedicati per il monitoraggio delle abitudini e le attività ricorrenti. Immagina di costruire senza sforzo quelle routine, registrando ogni allenamento e mantenendo forte la tua serie di meditazioni. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio, perché per rimanere in carreggiata è necessario prima vedere la carreggiata.

7. Modello di pianificatore mensile ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza il tuo percorso di fitness mese per mese con il modello di pianificatore mensile di ClickUp

Il modello di pianificatore mensile ClickUp ti aiuta a fare zoom e pianificare con una prospettiva per il tuo corpo. Puoi mappare i blocchi di allenamento chiave (forza, cardio, recupero), inserire i giorni di riposo e impostare attività cardine per obiettivi di fitness più grandi come "correre 5 km" o "completare un programma di 30 giorni". E persino classificare le attività per gruppo muscolare, priorità o tipo di allenamento.

La visualizzazione flessibile del calendario ti aiuta a dosare le energie, evitare il burnout e rimanere in linea con il tuo stile di vita.

Ideale per: Chi si pone degli obiettivi e desidera una visibilità mensile sui propri allenamenti e cicli energetici

Odiavo ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: "Non mollare. Soffri adesso e vivrai il resto della tua vita da campione".

8. Modello per la pianificazione dei pasti ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i tuoi pasti quotidiani, i tipi di alimenti e i piani dietetici, come la dieta chetogenica, vegetariana e bilanciata, con il monitoraggio dell'assunzione di acqua grazie al modello di pianificazione dei pasti di ClickUp

Se la tua alimentazione non è pianificata, potresti essere tentato di mangiare cibi spazzatura e pasti poco salutari, soprattutto quando devi conciliare lavoro, allenamento e recupero. È qui che entra in gioco il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp.

Prova questo modello di pianificazione dei pasti per pianificare i tuoi pasti in base ai tuoi obiettivi di fitness. Questo diario fitness stampabile gratis è ottimo per registrare i tuoi pasti quotidiani, le calorie e i macronutrienti e persino per collegare i pasti ai giorni di allenamento per ottenere prestazioni migliori.

Include anche campi per pianificare la spesa, prendere appunti sulla preparazione dei pasti e annotare le preferenze alimentari. Vuoi ridurre gli sprechi o cucinare in grandi quantità per tutta la settimana? Questo modello supporta tutto questo, senza bisogno di app aggiuntive.

Ideale per: Persone attente alla salute che desiderano allineare l'alimentazione ai propri obiettivi di allenamento

9. Modello di piano per la cura di sé ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le attività della mente, del corpo e dello spirito utilizzando il modello di piano di cura personale di ClickUp

Il modello di piano di cura personale ClickUp è progettato per aiutarti a ritrovare l'equilibrio e monitorare il tuo recupero emotivo e fisico con determinazione. Usalo per programmare attività fisiche, di mindfulness, alimentari, di sonno e di benessere mentale come qualsiasi altro allenamento.

Il modello di piano di cura personale include categorie per diversi tipi di cura e ti consente di riflettere sui cambiamenti di umore, sui livelli di energia e sui segnali di esaurimento. Puoi persino creare un dashboard personale per gestire il tuo benessere, i tuoi obiettivi e le tue routine, tutto in un unico posto.

Ideale per: Utenti che si avvicinano al fitness e desiderano ridurre lo stress per stare meglio e acquisire abitudini che vadano oltre la palestra

10. Modello di piano d'azione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività in base allo stato: Da fare, In corso e Terminato, combinate con frequenze di revisione settimanali, mensili e trimestrali utilizzando il modello Piano d'azione di ClickUp

Se sei un allenatore di fitness, il modello di piano d'azione di ClickUp ti aiuta a strutturare e gestire il percorso di fitness dei tuoi client.

Utilizza il modello per suddividere gli obiettivi di fitness generali in attività gestibili. Ad esempio, se un client desidera perdere 5 chili in tre mesi, puoi creare attività settimanali di allenamento e alimentazione che contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo.

Puoi suddividere il piano in attività da fare, in corso e terminate. Quindi, assegna una data di scadenza a ciascuna attività per garantire che i client rimangano in linea con gli obiettivi. Pianifica controlli regolari per valutare lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie.

Ideale per: Allenatori di fitness che hanno un approccio strutturato, trasparente e interattivo all'allenamento personale

11. Modello ClickUp per gli obiettivi annuali di fitness

Ottieni il modello gratis Usa il modello ClickUp Obiettivi personali annuali per monitorare i tuoi obiettivi SMART

Se sei stanco dei piani a breve termine che si esauriscono rapidamente, il modello Obiettivi annuali di fitness di ClickUp è quello che fa per te. Questo modello di diario di fitness ti aiuta a fare zoom out e pensare in grande, attraverso 12 mesi di movimento, mentalità, alimentazione e attività cardine.

Puoi impostare obiettivi SMART, registrare le azioni chiave e monitorare visivamente i progressi mensili. Questo sistema ti mantiene ancorato al lavoro richiesto quotidianamente e ai risultati a lungo termine, indipendentemente dal fatto che ti alleni per aumentare la massa muscolare, perdere grasso o migliorare la costanza. Ogni sezione ti consente di riflettere su ciò che funziona, modificare il tuo approccio e accumulare gradualmente abitudini utilizzando le idee del diario di fitness.

Ideale per: Appassionati di allenamento e principianti che stanno lavorando per ottenere cambiamenti a lungo termine e non solo risultati rapidi per perdere peso

12. Modello di obiettivi giornalieri di fitness ClickUp

ottieni il modello gratis Tieni traccia degli obiettivi giornalieri per categoria con le suddivisioni SMART integrate nel ClickUp Daily Goal Tracker

Se stai tornando da una pausa o vuoi semplicemente concentrarti sul mantenimento della tua forma fisica, il modello ClickUp Fitness Daily Goal ti aiuta a concentrarti su ciò che puoi controllare oggi. Questo modello di diario fitness semplice ma potente ti consente di scrivere un obiettivo chiaro al giorno.

Puoi includere la tua area di interesse (come cardio o forza), monitorare il tuo umore e riflettere in seguito. È veloce da compilare, facile da seguire e progettato per farti andare avanti, anche quando la motivazione cala. Usalo per monitorare le abitudini quotidiane, annotare cosa ha aiutato (o danneggiato) la tua energia e celebrare il lavoro richiesto.

Ideale per: Persone che stanno riprendendo slancio nel loro percorso di fitness: un giorno, un allenamento, una vittoria alla volta

13. Modello di agenda personale per il monitoraggio della perdita di peso di Canva

via Canva

Il Modello di diario personale per il monitoraggio della perdita di peso ti consente di registrare il peso, le misure del corpo e le attività cardine in un formato chiaro. Questo modello di diario fitness stampabile gratis ti consente di aggiungere tocchi personali, inclusi colori, citazioni e obiettivi. Il modello è semplice e presenta colonne per l'aumento e la perdita di peso settimanali.

Ideale per: Persone visive che desiderano vedere il proprio percorso di dimagrimento mappato chiaramente durante tutto l'anno

14. Modello di planner per monitorare le abitudini salutari di Canva

via Canva

Il modello di pianificatore per monitorare le abitudini salutari copre tutto, dall'idratazione e il sonno ai livelli di energia e il movimento quotidiano, aiutandoti a identificare gli schemi ricorrenti.

Poiché questo modello di diario di allenamento è modificabile, puoi aggiungere, rimuovere o rinominare le sezioni in base ai tuoi interessi. Vuoi monitorare i pasti, le calorie o come ti senti in determinati giorni? Nessun problema. Preferisci usare una copia stampata sul frigorifero o sulla scrivania? Questo modello è fatto apposta per te.

Ideale per: Chiunque desideri un sistema di monitoraggio delle abitudini e un layout flessibile a supporto dei propri obiettivi fisici e mentali

15. Modello di agenda per yoga/meditazione di Template.net

Se la tua versione di fitness prevede di rallentare, respirare più profondamente e sintonizzarti con te stesso, questo modello di diario fitness è quello che fa per te. Il Modello di pianificatore yoga/meditazione ti aiuta a mappare la tua pratica di tranquillità nello stesso modo in cui altri pianificano un allenamento.

Tieni traccia delle tue sessioni, dei giorni di riposo, dell'umore e delle riflessioni. Include spazio per programmare diversi tipi di movimento (flussi yoga, respirazione o meditazione) e documentare come ti senti prima e dopo. Disponibile in diversi formati (PDF, Word, Apple Pages), è facile da stampare o personalizzare digitalmente.

Ideale per: Persone attente al benessere fisico e amanti della meditazione alla ricerca di chiarezza, calma e organizzazione

Cosa rende un modello di diario fitness efficace?

Come scegliere il modello di diario fitness più adatto a te?

Un buon modello di diario fitness raggiunge un equilibrio tra struttura e flessibilità. Fornisce una struttura per guidare le voci, lasciando abbastanza flessibilità per adattarsi all'evoluzione della routine, delle preferenze e degli obiettivi del tuo percorso di fitness.

Ecco cosa distingue un diario utile da uno che puoi usare per fissare obiettivi e abbandonare dopo la seconda settimana:

Monitoraggio dell'allenamento: Nessuno vuole passare 15 minuti a registrare un allenamento di 45 minuti. I modelli dovrebbero rendere facile annotare esercizi, serie, ripetizioni e pesi

Spazio per l'impostazione degli obiettivi e la riflessione: Un ottimo modello ha sezioni precompilate per gli obiettivi settimanali, i record personali o "come mi sono sentito dopo la sessione" per aiutarti a rimanere motivato. Dovrebbe avere uno spazio per annotare le piccole vittorie e registrare le battute d'arresto, perché Un ottimo modello hasezioni precompilate per gli obiettivi settimanali, i record personali o "come mi sono sentito dopo la sessione" per aiutarti a rimanere motivato. Dovrebbe avere uno spazio per annotare le piccole vittorie e registrare le battute d'arresto, perché costruire buone abitudini include sia i progressi che le sfide

Registro nutrizionale: Dovresti essere in grado di registrare il totale delle calorie, i tipi di alimenti, l'idratazione o anche semplicemente i pasti più nutrienti/meno nutrienti

Monitoraggio dello stato: elementi visivi come grafici, registri delle prestazioni, tabelle delle misurazioni corporee o pagine di revisione mensile aiutano a tenere traccia dei cambiamenti che non sono visibili su base giornaliera, mensile e settimanale

Personalizzazione e flessibilità di formattazione: Un buon modello di diario fitness dovrebbe offrire campi personalizzabili per adattarsi alla tua routine di allenamento, ai tuoi obiettivi e ai tuoi gruppi muscolari

Minimo ingombro: Chi si allena non vuole scorrere affermazioni e citazioni sulla preparazione dei pasti. I modelli migliori sono puliti, diretti e includono solo ciò che è veramente utile

Utilizza modelli stampabili durante gli allenamenti (per maggiore rapidità), quindi trasferisci settimanalmente i dati chiave relativi ai diversi gruppi muscolari nel tuo modello digitale per ottenere grafici a lungo termine, tendenze e immagini dello stato di avanzamento. Adatto a tutti, dagli atleti professionisti ai coach che pianificano programmi di allenamento, fino ai principianti che iniziano a costruire uno stile di vita sano.

Monitoraggio, riflessione, adeguamento: crea la tua routine di fitness con ClickUp

I tuoi obiettivi non sono così lontani come sembrano. Con il modello giusto, il passaggio successivo è già mappato.

I modelli di diario fitness di ClickUp rendono facile monitorare ciò che conta, riflettere su ciò che funziona e adeguare i tuoi obiettivi di fitness senza sentirti sopraffatto.

