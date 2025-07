Modelli ed esempi di lettere di interesse gratis

Hai trovato un'azienda che sembra perfetta per te, ma ti sei reso conto che non ha offerte di lavoro che corrispondono alle tue competenze?

Una lettera di interesse è il tuo biglietto da visita. Questa lettera di una pagina è un modo proattivo per presentarti. Ti permette di mostrare come puoi aggiungere valore a una posizione prima ancora che esista.

Molte aziende tengono a mente i candidati più validi per ruoli futuri, quindi contattarle in anticipo può darti un vantaggio.

Tuttavia, scrivere una lettera di interesse da zero può essere complicato. Ma ci pensiamo noi! Questi modelli ed esempi gratuiti, insieme agli strumenti di scrittura IA, ti aiuteranno a creare una lettera convincente che attiri l'attenzione e apra nuove porte. Troviamo quello che fa per te!

Cosa sono i modelli di lettere di interesse?

I modelli di lettere di interesse sono formati predefiniti che aiutano i potenziali candidati a redigere una lettera professionale e strutturata. Questi consentono a chi cerca lavoro di esprimere interesse per un'azienda, un lavoro o un'opportunità non pubblicizzata pubblicamente.

Questi modelli forniscono una struttura chiara, che include sezioni per presentarti, mettere in evidenza le competenze o le esperienze rilevanti e spiegare perché ti stai candidando.

👀 Lo sapevi? I lavori nel settore tecnologico stanno crescendo ad un tasso del 12% all'anno, superando molti altri settori.

Cosa rende un modello di lettera di interesse efficace?

Un modello di lettera di interesse ben strutturato aiuta chi cerca lavoro a presentare le proprie qualifiche in modo efficace e professionale. Un buon modello di lettera di interesse include:

Un'introduzione efficace che catturi l'attenzione con un saluto formale ben scritto e un primo paragrafo conciso che illustri lo scopo della lettera

Dettagli personalizzati che consentono di adattare la lettera al titolo e al nome dell'azienda del destinatario

Informazioni rilevanti che mettono in evidenza le competenze chiave, l'esperienza o i risultati in linea con la cultura e le esigenze dell'azienda

Formattazione chiara che mantiene un layout professionale con spaziatura, titoli e flusso logico adeguati

Contenuti concisi e accattivanti che rendono il messaggio diretto e convincente senza dettagli superflui

Un invito all'azione che incoraggia ulteriori discussioni, come la richiesta di un colloquio informativo o di un follow-up

15 modelli di lettere di interesse

Ecco i 15 migliori modelli di lettere di interesse che devi provare:

1. Il modello di lettera di presentazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trasforma una semplice presentazione in una narrazione memorabile che ti garantirà un colloquio con il modello di lettera di presentazione ClickUp

Una lettera di presentazione e una lettera di interesse sono entrambe lettere formali che mettono in evidenza le competenze e le qualifiche. Pertanto, la nostra prima scelta è il modello di lettera di presentazione ClickUp. È semplice, efficace e progettato per guidarti attraverso un processo dettagliato di narrazione della tua carriera.

Il modello prevede sezioni separate per un saluto accattivante, una descrizione dettagliata del tuo percorso professionale e un invito all'azione conclusivo.

Puoi personalizzare facilmente il modello di lettera di presentazione trasformandolo in un modello di lettera di interesse. I suoi componenti chiave includono:

Introduzione personalizzata: adatta il tuo saluto alla cultura aziendale del traguardo e al nome del reclutatore

Sezione competenze e risultati: includi metriche, progetti specifici o attività cardine in linea con la descrizione del lavoro

Paragrafo conclusivo: Scrivi una conclusione convincente che incoraggi ulteriori discussioni e presenti il tuo background in modo coerente

🔑 Ideale per: Persone in cerca di lavoro che desiderano una lettera di presentazione strutturata ma personalizzabile per mettere in evidenza le proprie competenze ed esperienze.

2. Il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trasforma una ricerca di lavoro dispersiva in una tabella di marcia strategica per la tua carriera con il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp

Il modello completo per la ricerca di lavoro ClickUp tiene traccia dello stato delle tue candidature e ti aiuta a pianificare ed eseguire in modo efficace la tua strategia di ricerca di lavoro. Centralizzando le informazioni relative alla tua ricerca di lavoro tramite IA, questo modello riduce al minimo il rischio di perdere le scadenze e ti garantisce di rimanere proattivo.

Funzionalità/funzioni chiave:

Dashboard centralizzata: organizza gli annunci di lavoro, i dettagli delle aziende e le date di candidatura in un'unica vista intuitiva

Campi personalizzabili: aggiungi colonne per informazioni specifiche come aspettative salariali, posizione lavorativa o fonti di riferimento

Monitoraggio dello stato: utilizza indicatori visivi per monitorare le scadenze di follow-up e le fasi dei colloqui.

🔑 Ideale per: Organizzare e monitorare le candidature di lavoro, i colloqui e il lavoro richiesto in un unico posto.

3. Modello di bacheca Kanban per la ricerca di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza il percorso della tua candidatura e migliora facilmente i follow-up con il modello di bacheca Kanban per la ricerca di lavoro di ClickUp.

Sei più un tipo visivo? Il modello di bacheca Kanban per la ricerca di lavoro di ClickUp utilizza un layout Kanban per dividere la tua ricerca di lavoro in fasi distinte.

Funzionalità/funzioni dettagliate:

Colonne personalizzabili: imposta fasi quali "Ricerca", "Candidatura", "Preparazione al colloquio", "Colloquio", "Offerta" e "Follow-up"

Funzionalità drag-and-drop: sposta facilmente le opportunità tra le diverse fasi, consentendo modifiche in tempo reale

Monitoraggio dello stato: incorpora tag con colori e date di scadenza per assegnare priorità alle attività

🔑 Ideale per: Professionisti alla ricerca del lavoro dei loro sogni, che desiderano visualizzare le candidature e monitorare lo stato delle diverse fasi del processo di assunzione.

4. Il modello di curriculum ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un curriculum visivamente accattivante che riassume la tua storia professionale con il modello di curriculum ClickUp

Vuoi rendere il tuo curriculum facile da leggere e visivamente accattivante, catturando l'attenzione del reclutatore a prima vista? Il modello di curriculum ClickUp è la risposta!

Con un'attenzione particolare sia all'estetica che alla funzionalità, il modello include:

Sezioni strutturate: aree chiaramente definite per un riepilogo/riassunto professionale, un curriculum dettagliato, le competenze, la formazione e le certificazioni

Miglioramenti visivi: opzioni per includere icone, accenti di colore e grafici per evidenziare i risultati raggiunti

Facile personalizzazione: i campi modificabili consentono di modificare il contenuto in base agli standard del settore o ai requisiti specifici del lavoro.

🔑 Ideale per: Creare un curriculum professionale e ben strutturato che attiri i reclutatori.

5. Modello di lettera di interesse per un lavoro di Template. Net

Il modello di lettera di interesse per un lavoro di Template. Net è particolarmente utile quando si punta a società che non hanno offerte di lavoro specifiche. Offre:

Descrizione personale dettagliata: sezioni per descrivere il tuo background, le tue competenze e il valore unico che puoi offrire

Linguaggio personalizzabile specifico per settore: adatta il contenuto per rispecchiare la cultura aziendale e il gergo specifico del settore

Chiamata all'azione chiara: una chiusura ben definita incoraggia una riunione o un ulteriore dialogo. Contattando in modo proattivo, questo modello ti posiziona come un candidato innovativo che non aspetta che le opportunità si presentino, ma le crea

🔑 Ideale per: Professionisti che contattano aziende per potenziali opportunità di lavoro.

6. Modello di lettera di interesse per potenziali clienti di Template. Net

Progettato per il networking e la divulgazione aziendale, il modello di lettera di interesse di Template. Net offre:

Sezione completa dedicata al background: descrivi in dettaglio la tua carriera, i progetti chiave e i risultati più importanti

Proposta di valore: mentre mentre scrivi la tua proposta di lavoro , esprimi chiaramente in che modo la tua esperienza può rispondere alle potenziali esigenze o sfide che il destinatario potrebbe dover affrontare

Prompt di follow-up: Sfrutta i suggerimenti integrati per pianificare chiamate o riunioni per discutere di collaborazioni. Questo approccio ti aiuta a costruire nuove relazioni e apre le porte a opportunità che potrebbero non essere immediatamente visibili

🔑 Ideale per: Persone in cerca di lavoro che desiderano entrare in contatto con potenziali datori di lavoro prima che vengano pubblicati annunci di lavoro.

7. Modello di lettera di interesse professionale di Template. Net

Trasmetti la tua eccellenza professionale e la tua disponibilità per ruoli dirigenziali con il modello di lettera di interesse professionale di Template. Net. Destinato a comunicazioni di alto livello, questo modello include:

Tono e struttura formali: sezioni segmentate per un'introduzione incisiva, un background professionale dettagliato e una visione futura

Evidenziazione dei risultati raggiunti: aree in cui includere metriche relative alle prestazioni, premi, progetti importanti e aree in cui includere metriche relative alle prestazioni, premi, progetti importanti e obiettivi professionali per il lavoro

Presentazione elegante: un layout raffinato che trasmette professionalità e credibilità

🔑 Ideale per: Fare un'ottima prima impressione con un'espressione di interesse formale e raffinata nei confronti di un'azienda o di una posizione.

8. Modello di lettera di interesse via email di Template. Net

Cattura l'attenzione di un responsabile delle assunzioni molto impegnato con un'email breve e diretta. Il modello di email di lettera di interesse di Template. Net è progettato per una comunicazione rapida ed efficace e ti aiuta a:

Oggetto conciso: progettato per attirare l'attenzione nelle finestre In arrivo affollate

Contenuto chiaro e strutturato: una breve introduzione, una panoramica delle qualifiche chiave e una conclusione forte che invita all'azione immediata

Formato ottimizzato per dispositivi mobili: garantisce la leggibilità sia su desktop che su dispositivi mobili

🔑 Ideale per: inviare una richiesta concisa e professionale via email in merito a opportunità di lavoro.

9. Lettera di intenti per l'ammissione a scuola di Template. Net

Usa il modello di lettera di intenti per l'ammissione a scuola di Template. Net per trasformare il tuo curriculum accademico in una narrazione personale convincente che colpisca le commissioni di ammissione. È pensato appositamente per le domande di ammissione accademica e include:

Racconto personale: sezioni dedicate al tuo percorso accademico, alle attività extracurriculari, al tuo punto di vista unico e alle tue aspirazioni personali

Personalizzazione specifica per l'istituzione: prompt per adattare la tua lettera campione in modo che rifletta i valori fondamentali e la cultura accademica della scuola

Visione futura: un'area dedicata per articolare un'area dedicata per articolare la tua mappa formativa e professionale a lungo termine

🔑 Ideale per: Studenti e genitori che desiderano esprimere formalmente il proprio interesse per l'ammissione a una scuola o a un programma accademico.

👀 Lo sapevi? Oltre il 39% delle persone che prendono in considerazione un cambio di carriera sono motivate dalla prospettiva di uno stipendio più alto.

10. Lettera di interesse per una posizione di coaching da Template. Net

Sfrutta la tua passione per la leadership per ispirare i team e ottenere esiti positivi con la Lettera di interesse per una posizione di coaching di Template. Net. Questo modello specializzato si concentra su:

Descrizione della leadership: sezioni che descrivono in dettaglio la tua filosofia di coaching, l'approccio innovativo all'insegnamento, gli esiti positivi ottenuti in passato con il team e le strategie di mentoring

Metriche di rendimento: aree in cui includere risultati quantificabili e miglioramenti ottenuti sotto la tua guida

Visione per l'impatto futuro: una sezione dedicata a delineare il modo in cui intendi contribuire alla crescita e all'esito positivo del team

🔑 Ideale per: Allenatori che si candidano per una posizione di insegnante in ruoli di coaching sportivo o accademico.

🧠 Curiosità: Oltre il 36% dei lavoratori statunitensi fa parte della gig economy, svolgendo lavori freelance o a contratto.

11. Lettera di interesse per supplente di insegnante di Template. Net

Dimostra la tua disponibilità a mantenere l'eccellenza in ambienti scolastici dinamici con la Lettera di interesse per supplente di Template. Net. Creata per gli educatori, include:

Qualifiche didattiche: sezioni dettagliate per certificazioni, filosofia didattica e strategie di gestione della classe

Caratteristiche principali: Enfasi sulla tua capacità di adattarti rapidamente a diversi ambienti didattici e alle esigenze degli studenti

Comportamento professionale: un formato strutturato che trasmette una profonda conoscenza del mondo accademico e mette in evidenza sia la competenza che la passione per l'istruzione

🔑 Ideale per: Educatori alla ricerca di opportunità di supplenza nelle scuole o nei distretti scolastici.

12. Lettera di interesse per una posizione interna di Template. Net

Sfrutta le tue conoscenze privilegiate per usufruire di nuove opportunità di crescita professionale all'interno della tua organizzazione utilizzando il modello di lettera di interesse per posizioni interne di Template. Net. Questo modello è perfetto per i candidati interni e offre:

Risultati interni: sezioni per descrivere in dettaglio i contributi apportati all'interno dell'organizzazione, inclusi progetti, esiti positivi del team e miglioramenti

Visione di crescita: uno spazio per esprimere le tue ambizioni future e il piano che intendi seguire per aggiungere ulteriore valore all'azienda

Tono professionale: un approccio equilibrato che sottolinea sia la lealtà che la disponibilità ad assumersi maggiori responsabilità

🔑 Ideale per: Dipendenti che desiderano candidarsi per un nuovo ruolo all'interno della propria organizzazione.

🧠 Curiosità: Il lavoro da remoto è aumentato del 159% dal 2005, principalmente grazie ai progressi tecnologici e alla pandemia di COVID-19.

13. Lettera di interesse per promozione di Template. Net

Crea un curriculum per ottenere un ruolo più importante all'interno del tuo attuale team utilizzando il modello di lettera di interesse per la promozione di Template. Net. Destinato ai dipendenti con competenze specifiche che desiderano ottenere una promozione, questo modello fornisce:

Registro dettagliato dei risultati raggiunti: richiede di elencare risultati specifici, metriche di rendimento, comprovata esperienza e contributi alla leadership

Dichiarazione personale sull'impatto futuro: sezioni dedicate a delineare la tua visione e i tuoi piani per ottenere ulteriori esiti positivi in un ruolo di rilievo

Tono formale ma personale: bilancia la formalità professionale con un tocco personale che evidenzia il tuo impegno nei confronti dell'organizzazione

14. Lettera di interesse per un lavoro senza posizioni aperte da Template. Net

Crea opportunità mostrando in modo proattivo il tuo potenziale alle aziende che non stanno assumendo attivamente. Per chi cerca lavoro e desidera farsi conoscere anche quando non ci sono posizioni aperte, questa Lettera di interesse per lavoro senza posizioni aperte di Template. Net offre:

Approccio orientato al futuro: sezioni per spiegare il tuo vivo interesse per la società in questione e come le tue competenze potrebbero soddisfare le esigenze future

Proposta di valore: Indica chiaramente quali contributi unici puoi apportare e perché il tuo tempismo potrebbe essere quello giusto per i prossimi progetti

Conclusione aperta: un invito all'azienda a prenderti in considerazione per ruoli futuri o a conservare il tuo curriculum nel proprio archivio

🔑 Ideale per: Persone in cerca di lavoro proattive che desiderano cambiare carriera e contattare aziende anche quando non sono elencate posizioni.

15. Modello di lettera di presentazione professionale per Documenti Google di GDOC

tramite GDOC

Lascia un'impressione duratura con un design elegante e moderno che mette in risalto la tua professionalità con il modello di lettera di presentazione professionale di Documenti Google di GDOC

Questo modello gratuito di Documenti Google è progettato per essere facile da usare e di grande impatto. Le sue funzionalità/funzioni dettagliate includono:

Sezioni modificabili: aree chiaramente definite per i dettagli di contatto, il riepilogo/riassunto professionale, la cronologia dettagliata delle esperienze lavorative, aree chiaramente definite per i dettagli di contatto, il riepilogo/riassunto professionale, la cronologia dettagliata delle esperienze lavorative, la gestione delle competenze e la formazione

Impatto visivo: un design minimalista che combina una tipografia moderna con sottili accenti di colore, garantendo che la tua lettera di presentazione sia visivamente accattivante e facile da leggere

Facilità di accesso: essendo basato su cloud, ti consente di collaborare o aggiornare la tua lettera di presentazione ovunque ti trovi, assicurandoti di avere sempre la versione più recente

🔑 Ideale per: Creare una lettera di presentazione ben formattata e professionale per una candidatura di lavoro utilizzando Documenti Google.

