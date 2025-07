20 modelli di viaggio Notion per pianificare la tua prossima avventura

Pianificare un viaggio sembra entusiasmante, finché non ti ritrovi con cinque schede aperte con le opzioni di volo, la lista delle cose da mettere in valigia aggiornata una dozzina di volte e la conferma di Airbnb persa da qualche parte nella finestra In arrivo. 🫠

I modelli di viaggio ti salvano la giornata (e il viaggio).

In questo post del blog abbiamo raccolto 20 modelli di viaggio Notion per aiutarti a organizzare, pianificare e goderti davvero l'emozione del viaggio invece di stressarti per il caos.

E se ritieni che Notion non sia all'altezza dei compiti più impegnativi, come sequenze condivise, automazioni o viaggi dei clienti, ClickUp potrebbe essere il tuo prossimo partner di viaggio. 🧳

Ecco un modo veloce per chiedere all'IA di fare le tue ricerche di viaggio al posto tuo... Chiedi a ClickUp Brain! Con l'accesso a tutti i più diffusi LLM in un unico posto, avrai il meglio di ogni strumento, tutto all'interno della tua area di lavoro ClickUp. Ecco un esempio del nostro utilizzo di Gemini all'interno di ClickUp.

20 modelli di viaggio Notion per il tuo prossimo viaggio

Ecco alcuni dei migliori modelli di viaggio che si adatteranno al flusso di lavoro del tuo project management Notion! 💁

1. Modello Hub di viaggio

Questo modello di viaggio Notion è progettato per chi desidera avere tutto ciò che riguarda il viaggio in un unico centro di comando ordinato. A differenza dei documenti o delle schede sparse, centralizza i tuoi itinerari, le informazioni sui voli e sugli hotel, i biglietti e persino gli elenchi dell'attrezzatura.

Vuoi creare un itinerario? Genera automaticamente una sequenza del viaggio, una visualizzazione calendario e un itinerario esportabile in PDF per l'accesso offline.

Inoltre, il modello offre spazi integrati per raccogliere idee di viaggio, organizzare i piani futuri e archiviare le avventure passate. È incluso anche il monitoraggio finanziario (budget vs. spese effettive), così non ci saranno più misteri sulle spese.

📌 Ideale per: Viaggiatori frequenti, blogger di viaggi o professionisti remoti che hanno bisogno di un hub centralizzato e sempre accessibile per organizzare itinerari dettagliati.

2. Modello di elenco dei viaggi da fare in gruppo

Se stai pianificando un viaggio di gruppo con gli amici o semplicemente organizzando viaggi da sogno condivisi, questo pianificatore di viaggio Notion mantiene tutto visibile, strutturato e pronto per partire.

Il punto forte? Una bacheca in stile galleria "Prossime destinazioni" dove puoi taggare le destinazioni in base alla priorità, come alta, media, bassa, e allegare foto della posizione per trovare ispirazione immediata.

Passa alla vista Tabella quando è il momento di entrare nei dettagli. Qui puoi registrare caffè, luoghi naturali, musei o qualsiasi tappa del percorso, completi di collegamenti a Google Maps e assegnazioni ai membri del gruppo.

Il modello funge anche da diario digitale e lista dei desideri di viaggio, fornendo spazio per riflettere o rivisitare le scelte passate.

📌 Ideale per: Gruppi di amici o coppie che pianificano viaggi condivisi, in particolare coloro che amano la collaborazione visiva.

fissa un limite di spesa giornaliero e rispettalo. Che si tratti di buste fisiche o di un tracker digitale, sarà il tuo alleato contro gli acquisti impulsivi.

3. Modello per piani di viaggio annuali

Se sei una persona a cui piace pianificare il quadro generale, questo modello di viaggio Notion è pensato per la pianificazione annuale senza confusione. Nella parte superiore, puoi definire i tuoi obiettivi di viaggio annuali, così ogni volta che apri la pagina, ti viene ricordato perché stai pianificando.

I viaggi sono organizzati per mese, priorità e stato (in programma, completato, lista dei desideri), con un layout pulito della tabella che tiene traccia dei paesi, dei periodi di viaggio ideali e dei tag di priorità personali, come "Mi piacerebbe visitarlo presto"

La parte migliore? È un pianificatore a rotazione, quindi puoi utilizzarlo ogni anno nell'app di pianificazione giornaliera senza cancellare i ricordi dell'anno precedente.

📌 Ideale per: Persone che pensano in grande e fissano obiettivi, che amano mappare i viaggi in base alle stagioni, alle priorità e agli impegni ricorrenti.

4. Essenziali per il viaggio: modello di pianificatore all-in-one

Questo modello Notion offre un approccio più tranquillo e mirato alla preparazione dei tuoi viaggi. Troverai una chiara guida "Come usare" all'inizio, seguita da una sezione Panoramica del viaggio per impostare la destinazione, le date e persino il tuo umore di viaggio.

Include tutti gli strumenti essenziali: un programma giornaliero, una lista di controllo per i bagagli e un tracker delle spese per tenere sotto controllo i tuoi piani e le tue spese.

Ciò che lo distingue è lo spazio di riflessione: un diario quotidiano, un diario fotografico e un archivio dei migliori momenti per aiutarti a catturare dove sei stato e come ti sei sentito.

📌 Ideale per: Viaggiatori che preferiscono un'esperienza di pianificazione attenta e completa, con spazio sia per la logistica che per la riflessione.

5. modello di guida turistica del Giappone per 14 giorni

Il Giappone sta rapidamente diventando una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, e a ragione. Questo modello di viaggio Notion ti offre un itinerario di due settimane completamente mappato in tutto il Giappone che copre quasi 100 consigli selezionati, tra cui alloggi, gite di un giorno alla scoperta di gemme nascoste, luoghi iconici degli anime e ristoranti popolari.

Oltre all'itinerario, è ricco di informazioni essenziali specifiche sul Giappone: consigli di galateo, frasi utili, app indispensabili e informazioni sulle usanze locali con codici QR.

Un gestore di voli integrato, un tracker per gli hotel, una lista di controllo per il viaggio e un pianificatore di budget ti aiutano a tenere sotto controllo tutta la logistica.

📌 Ideale per: Chi visita il Giappone per la prima volta e desidera un'esperienza pre-organizzata.

6. Modello di diario di viaggio

Questo modello di viaggio Notion funge da archivio personale dei viaggi, fornendoti un database con una sequenza temporale chiara, un calendario, viste Mappa e un tracker dei continenti che mostra quanto ti sei avventurato per regione.

È disponibile anche un generatore di itinerari dedicato con pianificazione basata sulle date e pulsanti di azione rapida per monitorare immediatamente le spese o le voci del diario.

Il monitoraggio integrato delle spese di viaggio ti consente di tenere sotto controllo le spese per ogni viaggio, mentre la sezione Luoghi da visitare ti aiuta a fissare gli elementi fissati e a monitorare visivamente le visite.

📌 Ideale per: Viaggiatori abituali che desiderano monitorare dove sono stati e quanto hanno speso.

7. Modello per viaggio e lista delle cose da portare

Se sei stanco di ricostruire la stessa lista di controllo per i bagagli o di copiare le note di viaggio ogni volta che viaggi, questo modello di viaggio Notion semplifica il processo. Si tratta di una configurazione compatta e senza complicazioni che ti aiuta a organizzare la logistica del viaggio riducendo al minimo le ripetizioni.

La funzionalità/funzione principale è l'elenco di cose da portare modificabile, che puoi riutilizzare per diversi viaggi o personalizzare per destinazioni specifiche senza dover ricominciare da capo.

Hai bisogno di tenere traccia delle conferme dei voli, delle prenotazioni o dei biglietti per le attività? C'è spazio per archiviare tutti i tuoi allegati importanti in un unico posto, così non dovrai cercare nella tua email all'ultimo minuto.

📌 Ideale per: Pianificatori minimalisti o viaggiatori frequenti che hanno bisogno di preparare i bagagli e il viaggio in modo rapido, ripetibile e senza fronzoli.

8. Modello per pianificare viaggi multipli

Stai pianificando più di un viaggio alla volta? Questo modello di viaggio Notion è progettato per aiutarti a gestire il caos.

Con spazi dedicati per ogni viaggio, puoi monitorare le destinazioni, organizzare la logistica e mantenere sincronizzati i compagni di viaggio, il tutto da un'unica dashboard centrale. Alcune funzionalità/funzioni degne di nota sono il voto integrato per le decisioni di gruppo, gli elenchi di cose da mettere in valigia automatizzati in base agli abiti e i collegamenti interattivi a Google Maps per una facile navigazione.

Sebbene il prezzo possa sembrare un po' alto per alcuni, la ricchezza delle funzionalità (come 230 modelli di paesi precompilati e 367 città) lo rende ideale per chi pianifica viaggi frequenti o di lunga durata.

📌 Ideale per: Viaggiatori frequenti che devono destreggiarsi tra viaggi sovrapposti o pianificatori a lungo termine che mappano calendari di viaggio complessi.

La statua di Zeus a Olimpia era alta circa 12 metri, ovvero l'altezza di sei persone di statura media! Immagina quanto doveva essere imponente durante i Giochi Olimpici dell'antichità.

9. Modello Compagno di viaggio

Se i tuoi piani sono sparsi tra note e schede, questo modello di viaggio Notion ti aiuta a pianificare, monitorare e documentare i tuoi viaggi senza complicare il processo. Simile ad altri modelli, ottieni un layout strutturato dell'itinerario, un tracker del budget per evitare spese eccessive e una sezione per registrare gli alloggi.

Proprio sotto, troverai una vista Galleria Tutti i viaggi in cui ogni destinazione è visualizzata graficamente, insieme a pulsanti di attivazione/disattivazione rapida per le viste Calendario, Prossimi e In pianificazione che mantengono chiare e accessibili le fasi del tuo viaggio. Tutto è ottimizzato per l'uso in movimento, quindi funziona altrettanto bene sui dispositivi mobili quanto sul tuo laptop.

📌 Ideale per: Viaggiatori solitari o pianificatori poco esigenti che desiderano qualcosa di affidabile e ottimizzato per i dispositivi mobili.

10. Modello di pianificatore di viaggio per autori di contenuti

Questo modello di viaggio Notion per autori di contenuti integra perfettamente la logistica del viaggio con un flusso di lavoro completo dei contenuti. Invece di attivare/disattivare diversi strumenti, avrai un'unica dashboard per i tuoi piani di viaggio e il tuo programma di produzione.

La visualizzazione del calendario dei contenuti ti aiuta ad allineare il tuo flusso di lavoro creativo con i giorni del viaggio, in modo che nulla si sovrapponga o venga tralasciato. Mentre un brand tracker dedicato semplifica la gestione di sponsorizzazioni, brevi dettagli, contatti e risultati finali in un'unica scheda, è particolarmente utile quando si gestiscono più campagne in viaggi diversi.

📌 Ideale per: Autori, influencer o collaboratori di marchi che devono bilanciare la produzione di contenuti con la logistica dei viaggi.

11. Modello di pianificatore di viaggio per gli Stati Uniti

Vuoi esplorare gli Stati Uniti? Questo planner ti aiuta a semplificare ogni tappa del tuo viaggio, con esempi di itinerari per le località più interessanti come New York City e Boston, dandoti un vantaggio se non sai da dove cominciare.

Oltre all'ispirazione, è completamente personalizzabile per qualsiasi destinazione, consentendoti di creare programmi giornalieri delle attività, registrare i voli, gestire il noleggio auto e monitorare le prenotazioni alberghiere.

Questo modello di viaggio Notion include anche un elenco di cose da mettere in valigia e spazio per informazioni locali o consigli che desideri ricordare.

📌 Ideale per: Viaggiatori su strada, viaggiatori che esplorano gli Stati Uniti con soste in più città o navigazione attraverso il paese.

12. Modello di pianificatore di viaggio IA

Evita la fatica di partire da una pagina bianca e passa a questo modello che funziona come un assistente personale, suggerendo attività, ottimizzando gli orari e persino tenendo sotto controllo il budget in base alle tue indicazioni.

Questo pianificatore di viaggio IA è dotato di prompt intelligenti che ti aiutano a creare piani di viaggio dettagliati più rapidamente e sezioni personalizzabili per i trasporti, gli alloggi e i programmi giornalieri. Puoi anche generare automaticamente liste di cose da mettere in valigia e idee di attività in base alla tua posizione e al tuo stile di viaggio.

📌 Ideale per: Viaggiatori solitari, indecisi o alla ricerca di fughe last minute.

13. Modello per pianificare avventure

Progettato per i viaggiatori che gestiscono viaggi costosi da sogno e fughe spontanee nel fine settimana, questo modello di viaggio Notion semplifica il modo in cui archivi, ordini e metti in pratica tutte le tue idee di viaggio.

Consideralo come il tuo backlog personale delle avventure, con sezioni dedicate alle destinazioni da sogno, alla ricerca delle attività, alle liste delle cose da mettere in valigia e ai budget.

Ciò che lo distingue è la sua flessibilità. Puoi registrare idee casuali, elaborare itinerari completi o tenere un elenco aggiornato delle prossime destinazioni. Fa parte di un ecosistema più ampio chiamato "Family Planner", ma funziona bene anche come strumento autonomo per pianificare i viaggi.

📌 Ideale per: Esploratori spontanei e amanti delle liste dei desideri che hanno bisogno di un posto dove conservare le idee di viaggio man mano che arrivano.

14. Modello di viaggio avanzato

Progettato per chi desidera un maggiore controllo sulla pianificazione delle proprie workation, questo dashboard di viaggio strutturato va oltre le funzionalità di base. Include una galleria dei prossimi viaggi, che semplifica la gestione dei dettagli di viaggio in un unico dashboard centrale.

Questo modello di viaggio Notion offre anche un layout semplice ma funzionale che inizia con una lista dei desideri di viaggio, ottima per annotare le destinazioni da sogno. Hai a disposizione una sezione dedicata alle ispirazioni, dove puoi raccogliere idee mentre scorri i social media o leggi i blog.

📌 Ideale per: Pianificatori attenti ai dettagli che desiderano visibilità su tempi, costi e logistica.

15. Piano di viaggio con modello per l'invio di moduli

Stai pianificando un viaggio di gruppo? Questo modello è progettato per la collaborazione e ti consente di lavorare con il tuo gruppo di viaggio tramite invio di moduli condivisi. Basta inviare un link e chiunque tu inviti potrà contribuire con idee, come destinazioni, attività o date preferite.

Una volta inviati, tutti i dati inseriti vengono inseriti direttamente in un database sincronizzato e visualizzati in un calendario, rendendo facile visualizzare quando avvengono le cose. C'è anche una bacheca in stile Kanban per il monitoraggio di ogni suggerimento mentre passa da idea a piano confermato, in modo che nulla vada perso con questo strumento di collaborazione remota.

📌 Ideale per: Famiglie, team o gruppi di amici lontani con fusi orari e orari diversi che necessitano di collaborazione in tempo reale.

16. Modello definitivo per pianificare i viaggi

Questo modello riunisce dieci database modulari, ciascuno incentrato su un aspetto chiave del tuo viaggio. La barra di navigazione a sinistra è ricca di emoji a tema e collegamenti a sezioni, come prenotazioni, documenti, budget e destinazioni, che ti aiutano a passare rapidamente agli elementi chiave della pianificazione.

Inoltre, con la sezione dedicata al diario e al monitoraggio delle esperienze, avrai uno spazio dove riflettere o registrare i momenti salienti man mano che procedi.

📌 Ideale per: Utenti esperti o viaggiatori frequenti che desiderano avere il controllo completo su ogni aspetto del viaggio.

17. Modello di pianificatore di viaggio all-in-one

Questo modello unisce struttura e flessibilità. Ciò che lo contraddistingue sono le sezioni Lista di controllo del viaggio, Lista delle cose da mettere in valigia e Luoghi che ho in programma di visitare, suddivise in modo ordinato. Ogni elemento è classificato per data e stato di avanzamento.

Il layout è ricco di immagini e intuitivo, con schede dedicate ai prossimi viaggi (come Venezia, Madrid e Rabat) e un chiaro tracker di stato che mostra a che punto sei nella pianificazione.

C'è anche una funzionalità elenco dei desideri per registrare quelle esperienze imperdibili, insieme a una sezione note per qualsiasi cosa extra che si presenti lungo il percorso.

📌 Ideale per: Viaggiatori occasionali che desiderano un pianificatore di viaggio flessibile e completo.

18. Modello per vlogger di viaggio

Questa struttura include un pianificatore di itinerari dettagliato, una lista di controllo degli elementi essenziali e un diario di viaggio per registrare ogni momento degno di essere ricordato.

Il centro notifiche mostra le statistiche di viaggio a colpo d'occhio, ideale per rimanere aggiornati mentre sei in movimento.

L'indice dettagliato fornisce accesso a tutto, inclusi un elenco delle cose da mettere in valigia, i dettagli dei voli, gli alloggi e funzionalità/funzioni di nicchia come un tracker per il turismo culinario, una lista della spesa e una lista dei desideri di viaggio.

📌 Ideale per: Vlogger di viaggio o autori che desiderano pianificare, documentare e monitorare i propri viaggi.

19. Modello di pianificatore di viaggio per Bangkok

Se l'energia di Bangkok ti sembra un po' opprimente, questo modello di viaggio Notion per Bangkok ti aiuterà a orientarti.

Strutturato per un itinerario completo di 30 giorni, suddivide il viaggio in segmenti giornalieri gestibili, come visite ai templi, passeggiate lungo i canali, corsi di cucina locale e persino avventure gastronomiche per strada.

Il modello include anche strumenti pratici, come una guida ai trasporti locali, consigli di galateo per visitare i templi e una sezione con frasi chiave in tailandese, per aiutarti a connetterti al di là dei percorsi turistici.

📌 Ideale per: Chi visita Bangkok per la prima volta e i turisti che tornano in città alla ricerca di un programma strutturato ma flessibile.

20. Modello per pianificare viaggi e gite

Questo modello di viaggio Notion è stato progettato pensando alla chiarezza, in particolare per i viaggiatori neurodivergenti che preferiscono sistemi strutturati ma flessibili. Il suo layout adatto all'ADHD riduce al minimo le distrazioni, consentendoti di monitorare tutto, dalla pianificazione dell'abbigliamento alle prenotazioni degli alloggi, senza sentirti sopraffatto.

Cosa lo distingue? Un elenco delle cose da fare prima del viaggio che ti aiuta a preparare tutto l'essenziale prima della partenza, oltre a sezioni integrate per ristoranti, bagagli e persino la tua lista dei desideri di viaggio.

📌 Ideale per: Viaggiatori neurodivergenti o chiunque preferisca una pianificazione pulita e senza distrazioni.

Cosa rende un modello di viaggio Notion un buon modello?

Un modello Notion ben progettato fa risparmiare tempo, riduce lo stress della pianificazione e mantiene ogni dettaglio accessibile, indipendentemente da dove ti trovi. Ecco cosa contraddistingue un buon modello:

Struttura centralizzata: combina itinerario, prenotazioni, liste di cose da portare e budget in un unico posto per ridurre la dispersione nella pianificazione

Layout modificabili: consentono la personalizzazione per diversi tipi di viaggio, come soggiorni brevi, viaggi lunghi o viaggi ricorrenti

Accessibilità offline: Supporta l'esportazione in PDF o la visualizzazione ottimizzata per dispositivi mobili quando la connessione Internet non è garantita

Strutture predefinite: Include liste di controllo, calendari e database collegati per aiutarti a non partire da zero

Organizzazione visiva: Utilizza bacheche, gallerie o sequenze per visualizzare i piani in formati intuitivi e tracciabili

Equilibrio logistico: Include strumenti per la prenotazione e la pianificazione, oltre a sezioni per la creazione di un diario o la registrazione dei ricordi

Automazione intelligente: integra modelli precompilati, invio di moduli e prompt IA per semplificare il processo decisionale

Funzionalità/funzioni specifiche per i viaggi: elenchi di cose da mettere in valigia, strumenti per tenere traccia del budget, dashboard per viaggi multipli e persino consigli linguistici o culturali su misura per le destinazioni

Tra tutte le sette meraviglie del mondo antico, la Grande Piramide di Giza è l'unica ancora intatta! Proprio così, fu costruita intorno al 2560 a.C. e servì come tomba del faraone Cheope (Cheops) nel IV secolo.

Limiti di Notion

Sebbene Notion offra una grande flessibilità e personalizzazione per la pianificazione dei viaggi, simile ad altre app di pianificazione digitale, presenta alcuni limiti che possono influire sull'esperienza dell'utente.

Eccone alcuni. 👀

Prestazioni deludenti sotto carico: rallenta con piani di viaggio grandi o complessi, compromettendo la fluidità della navigazione e degli aggiornamenti

Limiti dell'automazione: richiede attività manuali e aggiornamenti di stato, aumentando il tempo dedicato alla pianificazione

Complessità del flusso di lavoro: richiede la conoscenza della piattaforma e delle pagine nidificate, creando una navigazione macchinosa per itinerari dettagliati o con più viaggi

Monitoraggio delle spese: non dispone di strumenti finanziari integrati, richiede app aggiuntive o il monitoraggio manuale dei budget

10 modelli alternativi di Notion

Notion può essere ottimo per semplici note di viaggio, ma quando i tuoi piani iniziano a coinvolgere più posizioni, liste di controllo condivise, sequenze di prenotazioni o coordinamento a livello di agenzia, si scontra rapidamente con un ostacolo.

È da qui che devi iniziare a cercare alternative a Notion.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, raddoppia come software di gestione dei viaggi, offrendo modelli appositamente progettati per gestire tutti i tuoi piani di viaggio.

Ecco cosa ha detto un utente reale su ClickUp:

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverlo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverlo. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

Eccone alcuni che puoi provare! 🗺️

1. Modello di itinerario di viaggio aziendale ClickUp

Il modello di itinerario di viaggio aziendale di ClickUp offre un layout strutturato integrato in ClickUp Docs, creato su misura per i viaggi di lavoro frenetici.

La sezione Check-in in hotel semplifica la registrazione degli orari di check-in, dei numeri delle camere e degli indirizzi degli hotel. Il blocco Volo di ritorno è ancora più dettagliato rispetto alla maggior parte dei modelli, con campi quali Gate, Codice di conferma e Orario di arrivo stimato.

Inoltre, la Tabella itinerario fornisce una griglia chiara per organizzare riunioni, cene, visite in loco e persino tempi di attesa, offrendo una panoramica visiva dell'intero viaggio a colpo d'occhio.

📌 Ideale per: Consulenti e professionisti che viaggiano spesso per lavoro e hanno bisogno di un itinerario strutturato.

Se sei un nomade digitale, città come Lisbona, Bali o Medellín offrono fantastici caffè perfetti per lavorare, con Wi-Fi veloce e un'atmosfera accogliente.

2. Modello per la pianificazione delle vacanze ClickUp

Il modello per la pianificazione delle vacanze di ClickUp fornisce una cartella che classifica gli elementi in Alloggio, Eventi, Ristoranti ed Elenchi delle cose da portare.

Ogni attività è dotata di campi personalizzati, come Prenotato, Sito web e Punteggio contenuto, per monitorare le prenotazioni, scoprire i luoghi più apprezzati e contrassegnare ciò che è ancora in sospeso.

E con link, indirizzi e contatti incorporati in ogni elemento, non perderai più tempo a cercare email di conferma.

📌 Ideale per: Famiglie e gruppi che pianificano viaggi di piacere e desiderano coordinare attività, prenotazioni e dettagli di viaggio in un piano centralizzato.

3. Modello di pianificatore di viaggio ClickUp

Il modello ClickUp Travel Planner offre una dashboard di viaggio centralizzata progettata specificamente per chi viaggia spesso.

È dotato di un layout affiancato che ti consente di registrare e confrontare più tratte di volo contemporaneamente utilizzando campi quali Ora di partenza, Ora di arrivo e Contatto della compagnia aerea.

Il modello tiene traccia anche dei diversi vettori e degli orari dei voli in un'unica vista, in modo che i viaggi con più tratte non vadano persi nella confusione. La sezione Dettagli sul trasporto integrata ti aiuta a mappare le modalità di trasferimento esatte, gli orari di prelievo e le posizioni di partenza/destinazione.

📌 Ideale per: Viaggiatori solitari e nomadi digitali alla ricerca di uno strumento completo per organizzare destinazioni, budget e attività quotidiane.

prenota soggiorni "bleisure" con lavatrice, soprattutto per i viaggi più lunghi. Porta con te un accendino e rinfrescati a metà viaggio.

4. Modello di pianificatore di viaggio ClickUp

Coordinare l'itinerario di un viaggio può diventare complicato quando si devono considerare soste per mangiare, idee per attività, noleggio auto e cambi di hotel.

Il modello ClickUp Trip Planner delinea l'intero flusso del tuo viaggio. A differenza degli altri modelli, questo si basa fortemente sulla pianificazione basata sull'esperienza, con campi per Acquisti indispensabili, Opzioni alimentari e Tipo di attività, rendendolo ideale per i viaggi personali.

Il modello include cinque viste distinte, come la Guida di viaggio e la Bacheca delle attività, che ti consentono di attivare/disattivare l'itinerario e i piani curati per ogni giorno.

Hai bisogno di cambiare programma durante il viaggio? Basta trascinare e rilasciare sulla bacheca o aggiornare lo stato personalizzato (Completato, Annullato, Non iniziato) per adattarti al volo.

📌 Ideale per: Chi viaggia per la prima volta o chi pianifica brevi fughe e ha bisogno di un modello semplice per delineare gli elementi essenziali del viaggio.

5. Modello per la pianificazione di eventi ClickUp

Il modello per la pianificazione di eventi di ClickUp consolida tutti gli aspetti della gestione degli eventi in un unico posto, comprendendo le prenotazioni delle sedi, i programmi delle attività e la logistica pre-evento.

Le sue liste dedicate per Pre-evento, Fatturazione, Attività e Strutture, ciascuna dotata di campi predefiniti per Stato del budget, Stato dei pagamenti e persino Barre di avanzamento, lo rendono unico.

Questo modello per la pianificazione di eventi ti consente anche di trascinare e rilasciare elementi in una vista Bacheca di ClickUp per dare priorità visivamente alle attività di configurazione insieme a una vista Calendario in tempo reale che fissa ogni scadenza.

📌 Ideale per: Coordinatori e organizzatori di eventi che gestiscono eventi di più giorni e hanno bisogno di programmare sessioni, relatori e logistica.

6. Modello di programma per conferenze ClickUp

Quando pianifichi una conferenza, inizi con un piano solido, ma presto ti ritrovi a gestire cambiamenti dell'ultimo minuto dei relatori, sessioni che si sovrappongono e partecipanti confusi. Il modello di programma per conferenze di ClickUp gestisce questi cambiamenti senza costringerti a ricostruire l'intero programma.

Troverai una Visualizzazione sessioni che raggruppa visivamente le attività in tracce Mattina, Pausa, Pomeriggio e Sera, perfette per eventi in più fasi.

Utilizza Posizione della sala e Tipo di sessione come campi personalizzati per evitare doppie prenotazioni o conflitti di agenda. Combina questi campi con la vista Programma per una precisione temporale e l'elenco delle attività per i dettagli operativi e otterrai un flusso della conferenza completamente mappato in pochi minuti.

📌 Ideale per: Organizzatori di conferenze e partecipanti che necessitano di un programma dettagliato per orientarsi tra le sessioni, i relatori e le opportunità di networking.

7. Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp

Il panico da valigie si insinua sempre proprio quando stai per rilassarti. Il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp mette fine a questo caos, mostrandoti una chiara panoramica di ciò che è ancora in sospeso e di quanti elementi ti servono per ogni viaggio. Utilizza stati personalizzati come Da acquistare, Da mettere in valigia e In valigia per monitorare ciò che resta da prendere o da mettere in valigia.

Hai bisogno di attrezzature diverse per la spiaggia, il viaggio in auto e il campeggio? Il campo Vacanze mostra esattamente quale elemento va dove. Il campo Quantità ti assicura di non ritrovarti con un solo calzino o cinque giacche inutili. Raggruppa anche tutto sotto Tipo di elemento (come Abbigliamento), così puoi preparare i bagagli in modo più intelligente.

📌 Ideale per: Viaggiatori che vogliono assicurarsi di mettere in valigia tutto l'essenziale e completare le attività pre-viaggio, riducendo al minimo lo stress dell'ultimo minuto.

Meno del 5% delle persone che hanno partecipato al nostro recente sondaggio sta lavorando attivamente per raggiungere grandi obiettivi di vita, come acquistare una casa, viaggiare per il mondo o avviare un'attività. Perché? Perché questi grandi sogni spesso sembrano troppo opprimenti o lontani per iniziare a pianificarli. 🔭 Ma con il modello Piano di vita o Obiettivi annuali di ClickUp, puoi trasformare i tuoi sogni a lungo termine in passaggi concreti. Suddividi i tuoi obiettivi in attività cardine, visualizza i tuoi progressi nel corso dei mesi o persino degli anni con la visualizzazione Sequenza e rimani in carreggiata con scadenze chiare. Trasforma quel "un giorno" in un piano d'azione!

8. Modello di elenco per pianificatore di vacanze ClickUp

Il monitoraggio dei viaggi bleisure non dovrebbe richiedere un labirinto di fogli di calcolo o messaggi avanti e indietro. Il modello di elenco per la pianificazione delle vacanze di ClickUp si concentra sulle persone, monitorando chi è assente e quando in tutti i reparti.

La vista Elenco master dei dipendenti mostra i piani di ferie di tutti in un unico elenco scorrevole. Hai bisogno di individuare i modelli di ferie estive? I campi personalizzati denominati in base ai mesi (come APR, JUL, DEC) ti consentono di taggare le fasce orarie di ferie per dipendente, in modo da poter filtrare istantaneamente chi è in ferie in quale mese.

E se stai coordinando più team, la vista Tabella dipartimenti offre una suddivisione per categorie che rende quasi impossibile il sovraffollamento.

📌 Ideale per: reparti risorse umane e gestori di team che monitorano le richieste di ferie e i programmi dei dipendenti per mantenere l'equilibrio operativo.

9. Modello di pianificatore di vacanze ClickUp

Il modello ClickUp Holiday Planner è uno strumento appositamente progettato che ti offre una visualizzazione chiara di chi è assente, quando e perché. Classifica ogni richiesta utilizzando Categoria ferie (ferie ufficiali vs ferie non retribuite) e Tipo di ferie (retribuite o non retribuite), così sai immediatamente che tipo di ferie sono state registrate.

Il vero vantaggio sta negli stati personalizzati come In revisione, Rifiutato o Annullato, che monitorano lo stato di ogni richiesta.

Stai pianificando tra diversi reparti? I campi Reparto e Mese ti aiutano a individuare le sovrapposizioni prima che causino problemi. E con la vista Elenco richieste ferie e la vista Elenco ferie, ogni dettaglio è disposto in elenchi chiari e ordinabili.

📌 Ideale per: Persone e famiglie che organizzano attività, pasti ed eventi per le vacanze, con l'obiettivo di trascorrere un periodo festivo ben coordinato.

📖 Leggi anche: Barcellona per nomadi digitali

10. Modello per agenzie di viaggio ClickUp

Il modello per agenzie di viaggio ClickUp utilizza un flusso di lavoro personalizzato in 21 passaggi (come Possibile, In corso, In revisione, Chiuso) per monitorare ogni viaggio dei client, dalla richiesta al follow-up post-viaggio. Questo livello di granularità è perfetto per una pianificazione altamente personalizzata, soprattutto se gestisci più destinazioni o provider di servizi per ogni prenotazione.

Il campo Posizione aggiunge informazioni essenziali sul viaggio direttamente nel flusso di lavoro, consentendoti di gestire il lavoro da remoto e i viaggi. Puoi visualizzare tutto in formati adatti al tuo stile di lavoro, tra cui la vista Mappa per visualizzare i percorsi di viaggio e la vista Sequenza per individuare immediatamente sovrapposizioni o ritardi.

📌 Ideale per: Agenzie di viaggio e agenti che gestiscono itinerari, prenotazioni e comunicazioni di più client in un'area di lavoro organizzata.

Scarica Google Maps offline prima di uscire dalla rete Wi-Fi. Non dimenticare di aggiungere elementi fissati nei punti chiave come alloggi, stazioni della metropolitana e caffè preferiti.

Vai oltre gli itinerari con ClickUp

I modelli di viaggio Notion sono ottime risorse per iniziare rapidamente a pianificare un viaggio. Sono semplici, flessibili e perfetti per raccogliere idee e itinerari in un unico posto.

Ma quando i tuoi piani diventano più complessi, avrai bisogno di ClickUp per semplificarti la vita. I suoi modelli di viaggio completamente personalizzabili mantengono i tuoi piani organizzati e possono gestire dettagli complessi. Inoltre, grazie all'automazione e alle integrazioni, passerai meno tempo a gestire e più tempo a goderti l'attesa del tuo viaggio.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✈️