le 10 migliori alternative a Samsung Notes per prendere appunti digitali

Samsung Notes fa il suo lavoro, finché non smette di funzionare. Forse hai iniziato con una breve lista della spesa o qualche scarabocchio durante una riunione. Ma con l'aumentare delle tue esigenze di prendere appunti (appunti di lezione, piani di progetto, schemi di ricerca), potresti aver notato i limiti del programma.

La sincronizzazione multipiattaforma diventa complicata. La collaborazione sembra irraggiungibile. E le tue note? Bloccate all'interno di un unico ecosistema.

La realtà è semplice: ciò che funziona bene per semplici elenchi o promemoria scritti a mano spesso non è sufficiente quando si gestiscono file di testo digitali complessi o si cerca di mantenere l'organizzazione su più dispositivi.

Ecco perché molti studenti, professionisti e appassionati di produttività iniziano a cercare strumenti di organizzazione migliori. Vogliono un'app per prendere appunti che non solo gestisca le note, ma supporti anche la collaborazione, una formattazione più ricca e un accesso senza interruzioni da qualsiasi luogo.

In questa guida abbiamo raccolto 10 delle migliori alternative a Samsung Notes per aiutarti a semplificare il tuo flusso di lavoro. Spoiler alert: ClickUp si aggiudica il primo posto!

Limiti di Samsung Notes

L'app Samsung Notes è ben rifinita e offre alcune funzionalità/funzioni interessanti, ma siamo onesti: è stata creata pensando agli utenti Samsung e questo comporta alcune inevitabili limitazioni:

Supporto multipiattaforma limitato : più adatto per telefoni Samsung e S Pen, con supporto limitato o assente su Windows, iOS e browser web

Collaborazione di base : nessun : nessun strumento integrato per la collaborazione in team o la condivisione in tempo reale

Blocco dello spazio di archiviazione : le note vengono sincronizzate principalmente tramite Samsung Cloud, il che può complicare la migrazione ad altri ecosistemi

Semplicità delle funzionalità/funzioni : ottima come : ottima come strumento di base per prendere appunti , ma questa app gratuita non offre opzioni avanzate come il collegamento delle attività, i riepiloghi/riassunti con IA o l'organizzazione in stile database

Limiti della scrittura a mano: sebbene solido, il riconoscimento della scrittura a mano non è avanzato come quello di concorrenti quali GoodNotes

💡 Suggerimento: Il metodo di presa di appunti con schema è rivoluzionario se desideri organizzare le note in un flusso pulito e logico. Strutturando le note in modo gerarchico, utilizzando titoli, sottotitoli e elenchi puntati, puoi catturare idee e dettagli chiave in un modo facile da scansionare e rivedere in seguito. È particolarmente utile per riunioni, lezioni o qualsiasi situazione in cui le informazioni arrivano rapidamente e devono essere suddivise in fretta.

Panoramica delle alternative a Samsung Notes

Ecco la tua guida alle migliori alternative a Samsung Notes: a chi sono più adatte, cosa offrono e quanto costano esattamente (tutti i prezzi sono in USD).

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Converti istantaneamente le note in attività, documenti collaborativi e lavagne online. Crea riepiloghi/riassunti delle riunioni con IA e cerca in tutte le tue note con la ricerca connessa Privati, piccole imprese, medie imprese e grandi aziende Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Evernote Converti istantaneamente le note in attività, documenti collaborativi e lavagne online, riepiloghi/riassunti delle riunioni con IA e ricerca universale Privati, piccole imprese Piano Free disponibile; piano a pagamento a partire da 14,99 $ Notion Aree di lavoro e database personalizzabili, pagine e modelli collegati, collaborazione in tempo reale, integrazioni Privati, piccole imprese, medie imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ Obsidian Supporto Markdown, spazio di archiviazione locale e privacy, visualizzazione grafica per collegare le note, ecosistema di plugin Privati, piccole aziende Piano Free disponibile; componenti aggiuntivi a pagamento a partire da 5 $ Microsoft OneNote Scrittura a mano e disegno, integrazione profonda con MS Office, note audio, sincronizzazione tra dispositivi Privati, piccole imprese, medie imprese e grandi aziende Piano Free disponibile; incluso con Microsoft 365 Google Keep Note rapide e liste di controllo, sintesi vocale, codici colore ed etichette, promemoria con posizione/ora Privati, piccole aziende Piano Free disponibile Apple Notes sincronizzazione iCloud, scrittura a mano/schizzi, blocco delle note, collaborazione in tempo reale Privati, piccole imprese Gratis (con dispositivo Apple) Joplin Crittografia end-to-end, supporto Markdown, libreria di plugin, Web Clipper Privati, piccole imprese Prezzi personalizzati GoodNotes Trascrizione da scrittura manuale a testo, annotazioni su PDF, quaderni digitali, ricerca di note scritte a mano Privati, piccole aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6,99 $ Note standard Crittografia end-to-end, Markdown e testo avanzato, sincronizzazione multipiattaforma, estensioni per la produttività Privati, piccole imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 63 $

Le migliori alternative a Samsung Notes da utilizzare

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

Se vuoi davvero migliorare il tuo modo di prendere appunti, vale la pena conoscere le funzionalità effettive di ciascuna app (e i loro eventuali punti deboli).

Alcuni strumenti sono progettati per una scrittura mirata, mentre altri puntano sulla flessibilità, consentendoti di raccogliere idee, pianificare e collaborare tutto in un unico posto.

Abbiamo analizzato ciascuna alternativa a Samsung Notes riportandone i punti di forza, gli aspetti da tenere in considerazione e le opinioni degli utenti reali, in modo che tu possa trovare quella più adatta alle tue esigenze senza dover ricorrere a versioni di prova.

1. ClickUp (Ideale per una produttività all-in-one con gestione delle attività)

Prova ClickUp gratis Riunisci tutto il tuo team su un'unica pagina per portare a termine le attività con ClickUp

Samsung Notes è ottimo per elenchi rapidi, ma cosa succede se le tue note devono fare qualcosa? È qui che ClickUp , l'app per tutto il lavoro, cambia le regole del gioco. Non stai solo scrivendo pensieri, li stai trasformando in attività, documenti collaborativi e progetti su larga scala.

Che tu stia raccogliendo idee, prendendo appunti durante una riunione o gestendo interi progetti, ClickUp ti permette di fare tutto senza mai cambiare scheda.

Inoltre, con i riepiloghi/riassunti generati dall'IA con ClickUp Brain all'interno di Documenti e Blocco note, puoi riordinare le tue note in pochi secondi.

Crea riepiloghi/riassunti generati dall'IA all'interno di ClickUp Docs

Documenti ClickUp

Entra in ClickUp Docs, dove le tue note si trasformano in documenti dinamici e collaborativi. Puoi creare pagine nidificate, aggiungere testo formattato, incorporare contenuti multimediali e persino collegare attività direttamente all'interno del tuo documento. Ora, il tuo brainstorming e la tua esecuzione vivono fianco a fianco.

A differenza di Samsung Notes, che mantiene le tue note statiche, ClickUp le rende fruibili. Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Docs per perfezionare le tue note e la tua scrittura con ClickUp Brain!

Condensa rapidamente gli aggiornamenti chiave dalle tue note, commenti, modifiche di stato, nuove attività secondarie e aggiornamenti importanti dei progetti utilizzando ClickUp Brain

Blocco note ClickUp

E se hai bisogno di qualcosa di più semplice? ClickUp Blocco note è uno strumento semplice per annotare idee al volo. È leggero, privo di distrazioni e perfetto per catturare i pensieri quando arriva l'ispirazione. Ma dove ClickUp eccelle davvero è nella sua capacità di consentirti di fare di più con le tue note.

Usa la funzionalità di modifica super avanzata nel blocco note ClickUp per dare vita alle tue note

Con pochi clic, puoi trasformare una nota in un'attività utilizzando le attività di ClickUp, complete di date di scadenza, assegnatari e promemoria. Addio, idee dimenticate.

Assicurati che le decisioni si trasformino in azioni convertendo le note in attività tracciabili di ClickUp

Lavagne online ClickUp

Per chi pensa in modo visivo, ClickUp offre anche lavagne online, uno spazio flessibile per raccogliere idee, mappare flussi di lavoro o abbozzare piani di progetto. È l'ideale quando le note adesive e gli elenchi lineari non bastano.

Collabora con il tuo team o lavora da solo con la lavagna online ClickUp

ClickUp AI Notetaker

E non dimentichiamo il protagonista assoluto: ClickUp AI Notetaker.

Assicurati che nulla vada perso durante le riunioni con ClickUp AI Notetaker

Questo strumento registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le tue riunioni, liberandoti dalla necessità di annotare tutto in tempo reale. Non dovrai più destreggiarti tra concentrazione e appunti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trasforma istantaneamente le trascrizioni delle riunioni in attività concrete con l'IA

Personalizza i documenti con modelli, segnalibri e contenuti multimediali incorporati

Organizza le sessioni di brainstorming con le lavagne online drag-and-drop

Crea sottopagine nidificate in Docs per strutturare con facilità progetti complessi

Gestisci lo stato e le priorità delle attività direttamente all'interno delle tue note

Cerca istantaneamente tra attività, note e documenti con la ricerca connessa

Sincronizza gli aggiornamenti in tempo reale in modo che tutto il tuo team rimanga allineato, ovunque si trovi

Limiti di ClickUp

L'app mobile offre meno funzionalità di modifica rispetto alla versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di TrustRadius dice

Lo uso quotidianamente come strumento per la gestione delle attività, l'organizzazione delle note e il flusso di lavoro... Sono più produttivo perché posso tenere tutte le mie note in un unico posto.

Lo uso quotidianamente come strumento per la gestione delle attività, l'organizzazione delle note e il flusso di lavoro... Sono più produttivo perché posso tenere tutte le mie note in un unico posto.

💡 Suggerimento: Il metodo Cornell per prendere appunti è perfetto per organizzare le note con una funzione di revisione integrata. Divide la pagina in sezioni: un'area principale per le note, una colonna per le parole chiave o le domande e uno spazio per il riepilogo/riassunto nella parte inferiore. Questo layout ti aiuta a interagire attivamente con le tue note, rendendole più facili da ricordare e studiare in un secondo momento, ideale per studenti o professionisti che si preparano per riunioni e presentazioni.

2. Evernote (ideale per il web clipping e l'acquisizione di note in più formati)

tramite Evernote

Hai un milione di schede aperte e non sai dove salvarle? Evernote ti aiuta. Noto per il suo potente Web Clipper, Evernote ti consente di acquisire facilmente articoli, PDF, immagini e persino intere pagine web e di archiviarli in modo ordinato per un uso successivo. È lo strumento definitivo per ricercatori, scrittori e chiunque ami raccogliere idee da ogni parte del mondo.

Mentre Samsung Notes si limita al testo e ai disegni di base, Evernote offre una grande versatilità. Puoi organizzare i tuoi contenuti in taccuini, taggare le note per facilitarne la ricerca e persino incorporare liste di controllo, audio e allegati, tutto in un unico posto. L'accesso offline significa che le tue note sono sempre a portata di mano, sia che tu sia in viaggio o in aereo.

Se hai bisogno di un archivio digitale progettato per catturare tutto, non solo i tuoi pensieri, Evernote supera facilmente Samsung Notes sia in termini di profondità che di flessibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Fissa le note importanti nella parte superiore di qualsiasi blocco note per un accesso rapido

Imposta date di scadenza e promemoria per tenere traccia delle scadenze delle attività

Annota i PDF direttamente all'interno delle tue note

Scansiona memo o note scritte a mano e rendile ricercabili

Condividi note o interi blocchi con i tuoi colleghi con un solo clic

Sincronizzazione automatica su più dispositivi per aggiornamenti in tempo reale

Limiti di Evernote

Il piano Free limita la sincronizzazione a due dispositivi

Senza buone abitudini organizzative, puoi sentirti disordinato

Prezzi di Evernote

Free

Personale: 14,99 $ al mese

Versione professionale: 17,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4. 4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Una recensione di G2 recita:

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

Posso salvare praticamente qualsiasi cosa sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

💡 Suggerimento: Il metodo di presa di appunti con frasi brevi punta tutto sulla velocità e la semplicità. Annoti ogni nuova informazione come una frase separata, in modo da catturare rapidamente i dettagli senza preoccuparti della struttura. È una soluzione affidabile quando le informazioni viaggiano veloci, come durante le lezioni, le sessioni di brainstorming o le riunioni frenetiche.

3. Notion (ideale per aree di lavoro e database personalizzabili)

tramite Notion

A differenza di Samsung Notes, che mantiene le cose semplici con cartelle e testo, Notion ti consente di creare sistemi connessi. Puoi collegare note, incorporare video, creare tabelle dinamiche e persino eseguire dashboard di progetto complete. La collaborazione in tempo reale e i modelli personalizzabili semplificano il ridimensionamento della configurazione, sia che tu stia lavorando da solo o con un team.

Se sei pronto ad abbandonare le note piatte e iniziare a costruire qualcosa di più grande, Notion ti offre la libertà e la flessibilità che Samsung Notes semplicemente non ha.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea database collegati per contenuti organizzati e dinamici

Trascina e rilascia immagini, blocchi di codice e contenuti incorporati

Collabora in tempo reale con i membri del team su pagine condivise

Imposta attività ricorrenti e promemoria

Connetti Notion con strumenti come Slack, Google Drive e Trello

Duplica i modelli creati dalla community per risparmiare tempo

Limiti di Notion

La modalità offline può essere affidabile o meno

La ricerca rallenta con configurazioni di grandi dimensioni

Prezzi di Notion

Free

Personale : 12 $ al mese per utente

Professional : 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione di Capterra dice:

Amerai l'interfaccia facile da usare, la flessibilità di creare qualsiasi strumento desideri, i dati illimitati e il caricamento di file, i grafici Notion e le automazioni.

Amerai l'interfaccia facile da usare, la flessibilità di creare qualsiasi strumento desideri, i dati illimitati e il caricamento di file, i grafici Notion e le automazioni.

📚 Leggi anche: Esempi di elenchi delle cose da fare per essere più produttivi al lavoro

4. Obsidian (ideale per gli amanti del markdown e delle note locali)

via Obsidian

Obsidian è il luogo in cui le tue note smettono di essere statiche e iniziano a prendere vita. Progettato per scrittori, ricercatori e grandi pensatori, trasforma il testo normale in una rete di idee interconnesse che cresce con te.

Ogni nota viene salvata come file Markdown locale, garantendoti privacy e controllo totali, senza bisogno del cloud. La sua vista grafica è eccezionale e mappa le relazioni tra le tue note come una mappa mentale visiva. Puoi collegare idee al volo, personalizzare la configurazione con potenti plugin e dare alla tua area di lavoro esattamente la forma che desideri.

Che tu stia creando un wiki personale, scrivendo un libro o semplicemente ami l'idea di un secondo cervello, Obsidian offre la flessibilità e la libertà creativa che Samsung Notes non può eguagliare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Personalizza la tua area di lavoro con plugin e temi della community

Visualizza un'anteprima live della formattazione Markdown mentre digiti

Crea collegamenti interni tra le note con una semplice scorciatoia [[ ]]

Organizza le note in cartelle o utilizza i tag per un ordinamento flessibile

Naviga facilmente con i pannelli di navigazione con backlink e grafici

Esporta tutta la tua base di conoscenze come testo normale per una maggiore portabilità

Limiti di Obsidian

Nessuna collaborazione integrata

Alcuni plugin richiedono una configurazione manuale

Prezzi di Obsidian

Gratis per uso personale

Componenti aggiuntivi opzionali: Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente Pubblicazione: 10 $ al mese per utente

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per utente

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2 : nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4,8/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Una recensione su G2 recita:

Obsidian è un'applicazione pulita per prendere appunti in formato markdown. Sebbene non sia così ricca di funzionalità rispetto alle app per prendere appunti di lunga data come OneNote, le funzionalità di Obsidian sono più che sufficienti per l'uso quotidiano. Tuttavia, la mancanza di sincronizzazione anche nella versione con licenza standard ne limita l'utilizzo.

Obsidian è un'applicazione pulita per prendere appunti in formato markdown. Sebbene non sia così ricca di funzionalità rispetto alle app per prendere appunti di lunga data come OneNote, le funzionalità di Obsidian sono più che sufficienti per l'uso quotidiano. Tuttavia, la mancanza di sincronizzazione anche nella versione con licenza standard ne limita l'utilizzo.

💡 Suggerimento: Il metodo delle mappe mentali è ideale per i pensatori visivi che amano vedere le connessioni tra le idee a colpo d'occhio. Invece di prendere appunti in modo lineare, si parte da un'idea centrale e si ramificano argomenti correlati, sottoargomenti e dettagli. Questo metodo di prendere appunti è utile per pianificare progetti, sessioni creative o affrontare argomenti complessi in cui le relazioni tra le idee sono importanti.

5. Microsoft OneNote (ideale per note scritte a mano e fan di MS Office)

tramite Microsoft OneNote

Microsoft OneNote è come un vero taccuino, solo più intelligente. È pensato per chi ama scarabocchiare, disegnare e catturare idee a mano, mantenendo tutto organizzato su tutti i dispositivi.

A differenza di Samsung Notes, che è principalmente legato al tuo telefono o tablet, OneNote si sincronizza perfettamente con dispositivi Windows, Mac, iOS e Android. Il layout con blocchi e sezioni è intuitivo e ti consente di passare da note scritte a mano, elenchi digitati e file incorporati senza alcuna difficoltà.

Bonus: funziona bene con la suite completa Microsoft 365, facilitando l'importazione di email, fogli di lavoro e note delle riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft OneNote

Cattura facilmente note scritte a mano e disegni

Sincronizzazione senza sforzo su tutti i principali dispositivi

Organizza con blocchi appunti, sezioni e schede di pagina

Tagga le informazioni importanti per un rapido riferimento

Integrazione con Outlook, Excel e Teams

Registra note audio direttamente all'interno delle tue pagine

Limiti di Microsoft OneNote

Le migliori funzionalità, come la sincronizzazione avanzata e l'integrazione completa, sono legate alla sottoscrizione a Microsoft 365

Non supporta Markdown, che alcuni scrittori e sviluppatori potrebbero trovare carente

Prezzi di Microsoft OneNote

Free

Incluso con Microsoft 365 (9,99 $ al mese per utente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft OneNote?

Una recensione su G2 recita:

Uso OneNote ogni giorno per monitorare i miei lavori quotidiani e i follow-up. È fantastico poter aggiungere immagini e diagrammi alle note per contestualizzarle. Grazie all'opzione di sincronizzazione, posso accedere alle mie note ovunque mi trovi e da qualsiasi dispositivo.

Uso OneNote ogni giorno per monitorare i miei lavori quotidiani e i follow-up. È fantastico poter aggiungere immagini e diagrammi alle note per contestualizzarle. Grazie all'opzione di sincronizzazione, posso accedere alle mie note ovunque mi trovi e da qualsiasi dispositivo.

6. Google Keep (ideale per note veloci e liste di controllo)

tramite Google Keep

Google Keep è veloce, colorato e facile da usare: pensalo come una bacheca digitale di post-it, sempre a portata di mano. È progettato per chi desidera annotare rapidamente qualcosa e andare avanti, che si tratti di una lista della spesa, un'idea improvvisa o un memo vocale mentre sei in movimento.

Mentre Samsung Notes offre un'esperienza simile per prendere appunti veloci, Google Keep si distingue per la sua profonda integrazione nell'ecosistema Google. Le tue note vengono sincronizzate istantaneamente su tutti i dispositivi connessi al tuo account Google, senza complicazioni e senza limiti.

Funzionalità/funzioni migliori di Google Keep

Prendi appunti e crea elenchi in pochi secondi

Usa la funzione voce-testo per prendere appunti a mani libere

Codifica con colori ed etichetta le note per ordinarle facilmente

Imposta promemoria basati sulla posizione o sull'ora

Condividi le note istantaneamente con amici o colleghi

Sincronizzazione automatica con Google Drive

Limiti di Google Keep

Non offre la formattazione di testo avanzata: sei limitato a note di base e liste di controllo

Nessuna struttura a cartelle; devi affidarti a codici colore ed etichette, che possono creare confusione con molte note

Prezzi di Google Keep

Free

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

🧠 Curiosità: la teoria della doppia codifica, secondo cui immagini e parole vengono utilizzate insieme per supportare lo studente con una maggiore capacità di richiamo, dimostra che prendere appunti in modo visivo è una strategia di apprendimento molto efficace.

7. Apple Notes (ideale per gli utenti dell'ecosistema Apple)

tramite Apple Notes

Apple Notes mantiene tutto pulito, semplice e super pratico, esattamente come ci si aspetta da Apple. Se hai un iPhone, un iPad o un Mac, è il tuo assistente integrato per tutto, dalla lista della spesa alle grandi sessioni di brainstorming.

La parte migliore? Funziona e basta. Le tue note vengono sincronizzate istantaneamente su tutti i tuoi dispositivi Apple grazie a iCloud, così sei sempre aggiornato senza nemmeno pensarci. Rispetto a Samsung Notes e ad alcune altre alternative ad Apple Notes, che sono bloccate nel proprio ecosistema, Apple Notes funziona perfettamente con l'intera linea Apple e ha anche un bell'aspetto.

Puoi disegnare con il dito o con Apple Pencil, scansionare documenti, bloccare informazioni sensibili con Face ID e persino condividere note con amici o colleghi. È semplice ma sorprendentemente potente e, se sei un utente Apple, è davvero difficile da battere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Notes

Sincronizzazione automatica tramite iCloud su tutti i tuoi dispositivi Apple

Aggiungi facilmente appunti scritti a mano, schizzi e documenti scansionati

Blocca le note private con una password o Face ID

Organizza con cartelle, tag e ricerca intelligente

Collabora in tempo reale su note condivise

Crea liste di controllo con la semplice funzione "tocca per completare"

Limiti di Apple Notes

L'esportazione delle note è limitata: puoi condividere o copiare i contenuti, ma spostare le note su un'altra app o piattaforma non è sempre semplice

Le opzioni di formattazione sono piuttosto basilari rispetto a strumenti più avanzati come Notion o ClickUp

Prezzi di Apple Notes

Gratis (con dispositivo Apple)

Valutazioni e recensioni di Apple Notes

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: nessuna valutazione disponibile

📮 Approfondimento ClickUp: il 49% degli intervistati nel nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni prende ancora appunti scritti a mano, una tendenza sorprendente in un'era digitale. Questa dipendenza da carta e penna può essere una preferenza personale o un segno che gli strumenti digitali per prendere appunti non sono completamente integrati nei flussi di lavoro. Allo stesso tempo, un altro sondaggio di ClickUp ha rilevato che il 35% delle persone impiega 30 minuti o più per riepilogare/riassumere le riunioni, condividere le azioni da intraprendere e tenere informati i team. 👀 ClickUp AI Notetaker elimina questo onere amministrativo! Lascia che l'IA acquisisca, trascriva e riassuma automaticamente le tue riunioni, identificando e assegnando le azioni da intraprendere: non saranno più necessarie note scritte a mano o follow-up manuali! Aumenta la produttività fino al 30% grazie ai riepiloghi istantanei delle riunioni, alle attività automatizzate e ai flussi di lavoro centralizzati di ClickUp.

8. Joplin (ideale per la privacy e la crittografia open source)

via Joplin

Quando si tratta di privacy, Joplin non scherza. Questa app open source è pensata per chi desidera il controllo totale: nessun tracciamento, nessun data mining, solo le tue note, bloccate e al sicuro.

Samsung Notes mantiene le cose semplici ma ti lega al suo cloud. Joplin ribalta la situazione con la crittografia end-to-end e la possibilità di archiviare le note localmente o sincronizzarle tramite servizi affidabili come Dropbox o OneDrive.

È un sogno che diventa realtà per i fan di Markdown, che offre una scrittura pulita, un potente sistema di tag e una libreria in continua espansione di plugin per personalizzare le cose proprio come piace a te. Se sei il tipo di persona che dà valore alla sicurezza e ama armeggiare, Joplin ti offre quel tipo di flessibilità che mette al primo posto la privacy e che Samsung Notes semplicemente non può eguagliare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Blocca le tue note con una potente crittografia end-to-end

Scrivi senza distrazioni con il supporto completo di Markdown

Sincronizzazione tra dispositivi utilizzando i servizi che preferisci

Estendi le funzionalità con potenti plugin e temi

Clip intere pagine web direttamente nelle tue note

Tag, ordina e cerca per un'organizzazione rapida

Limiti di Joplin

L'interfaccia è pulita ma sembra un po' spoglia rispetto ad app più eleganti come Notion o Evernote

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione integrata: ottimo per l'uso individuale, ma non ideale per i team

Prezzi di Joplin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Joplin

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: nessuna valutazione disponibile

🧠 Lo sapevi? Walter Pauk, un educatore della Cornell University, ha sviluppato il metodo Cornell negli anni '50.

9. GoodNotes (Ideale per appunti digitali scritti a mano)

tramite GoodNotes

GoodNotes riproduce la sensazione di scrivere su carta e la potenzia con la magia del digitale. È uno dei preferiti da studenti, artisti e chiunque ami scrivere a mano ma desideri tutti i vantaggi del digitale, come gli appunti ricercabili e l'annotazione dei PDF.

Samsung Notes offre funzioni di scrittura a mano di base, ma GoodNotes fa un salto di qualità con strumenti di precisione, bellissimi modelli e una conversione da scrittura a mano a testo rapidissima. Puoi organizzare le tue note in eleganti taccuini digitali, annotare PDF come un professionista e persino cercare all'interno dei contenuti scritti a mano (sì, anche i tuoi scarabocchi più disordinati).

Se vuoi che il tuo tablet sia come un vero e proprio taccuino cartaceo, senza ingombro, GoodNotes è molto più avanti di Samsung Notes sia in termini di design che di potenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoodNotes

Converti la scrittura a mano in testo con la massima precisione

Annota PDF, diapositive e documenti direttamente

Organizzati con taccuini digitali e copertine personalizzate

Accedi a un'ampia gamma di modelli di carta e adesivi

Cerca tra note scritte a mano e digitate

Collabora condividendo i blocchi appunti con altri utenti

Limiti di GoodNotes

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale: la condivisione è solo in sola visualizzazione

L'esperienza migliore è su iPad; l'assistenza per Android e Windows è ancora in fase di sviluppo

Prezzi di GoodNotes

dispositivi iOS, acquisto una tantum: 9,99 $

Dispositivi Android: 6,99 $ al mese

Acquisto una tantum dall'App Store: 29,99 $

Valutazioni e recensioni di GoodNotes

G2: 4,8/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

10. Standard Notes (ideale per prendere appunti in modo sicuro e crittografato)

tramite Standard Notes

Se la sicurezza è la tua principale preoccupazione, Standard Notes è fatto apposta per te. A differenza di Samsung Notes, crittografa tutto per impostazione predefinita, garantendo la protezione dei tuoi dati end-to-end. È pulito, minimale e supporta Markdown e testo formattato.

Con la sincronizzazione multipiattaforma e le estensioni opzionali per la produttività, Standard Notes è adatto a chiunque dia valore alla semplicità e alla sicurezza. Sebbene sia essenziale nella versione base, gli utenti avanzati possono effettuare l'aggiornamento per ottenere funzionalità/funzioni avanzate come temi, allegati di file e strumenti di backup.

Le migliori funzionalità/funzioni di Standard Notes

Crittografia end-to-end

Assistenza per Markdown e testo avanzato

Sincronizzazione multipiattaforma

Estensioni per la produttività

Limiti di Standard Notes

Le note molto grandi (oltre 1 MB) possono influire negativamente sulle prestazioni a causa dell'elaborazione della crittografia sul dispositivo

Prezzi di Standard Notes

Piano Free disponibile

Piano produttività: 63 $/anno

Piano Professional: 84 $/anno

Valutazioni e recensioni di Standard Notes

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Rendi le tue note degne di nota con ClickUp

Che tu stia annotando idee veloci o desideri importare note esistenti, trovare l'app per prendere appunti giusta fa la differenza. Samsung Notes è un ottimo punto di partenza, soprattutto se sei fedele all'ecosistema Samsung, ma siamo realistici, a volte è necessaria maggiore flessibilità.

Forse è la sincronizzazione perfetta tra i dispositivi. Forse è l'organizzazione più approfondita, la collaborazione o gli strumenti di IA intelligenti che ti aiutano a lavorare più velocemente. È qui che brillano queste alternative alle app per prendere appunti.

ClickUp è la soluzione ideale se desideri avere tutto (note, attività, progetti) in un'unica potente piattaforma. Notion e Obsidian ti offrono il controllo creativo completo, mentre GoodNotes e Apple Notes sono pensati per gli appassionati della scrittura a mano che desiderano precisione e raffinatezza.

La maggior parte di queste app per prendere appunti offre piani gratuiti, così potrai provarle e trovare quella più adatta al tuo flusso di lavoro.

Sei pronto a migliorare il tuo modo di prendere appunti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e porta la tua esperienza di presa appunti a un livello superiore.