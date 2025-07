13 modelli gratuiti di proposte di ricerca per scrivere proposte vincenti

Dare vita a una grande idea di ricerca richiede passione. Ma richiede anche un solido supporto, una chiara pianificazione della ricerca e spesso anche dei finanziamenti. E per questo hai bisogno di una proposta che mostri esattamente cosa stai cercando di fare e perché è importante.

Il problema? Molti ricercatori si bloccano nel tentativo di capire come strutturare il tutto, il che porta a proposte confuse che non riescono a centrare l'obiettivo.

È qui che un modello di proposta di ricerca può aiutarti. Ti offre un solido punto di partenza per definire le tue ipotesi, i tuoi obiettivi, le tue conoscenze attuali, i metodi e i risultati attesi in modo chiaro e professionale. Ma le proposte di ricerca variano: non puoi usare lo stesso modello per ogni progetto di ricerca.

In questa guida abbiamo raccolto 13 modelli di proposte di ricerca che funzionano per vari scopi: accademici, aziendali, no profit e altro ancora. Scopri cosa rende utile ogni modello e quando utilizzarlo.

📊 Consiglio dell'esperto: i modelli non limitano la creatività, ma eliminano il disordine in modo che i revisori possano concentrarsi sulla tua idea, non sulla formattazione.

Cosa sono i modelli di proposte di ricerca?

*i modelli di proposta di ricerca ti aiutano a strutturare e delineare i dettagli chiave dei tuoi obiettivi, della metodologia e dei risultati attesi dal progetto, in modo che sia più facile per i revisori o gli enti finanziatori comprenderne il valore.

Questi modelli coprono tutte le sezioni essenziali di cui avrai bisogno, come un abstract, ipotesi, metodologia, risultati attesi e riferimenti. Ad esempio, se stai lavorando a una proposta su come i chatbot IA migliorano il supporto clienti, la tua proposta probabilmente conterrà:

Riepilogo/riassunto delle conoscenze attuali sugli strumenti chatbot e sul loro utilizzo

Ipotesi chiare, come ad esempio in che modo i chatbot potrebbero accelerare i tempi di risposta o aumentare la soddisfazione dei clienti

Pianifica come raccogliere i dati, magari attraverso sondaggi o analisi del team del supporto

Sequenza semplice e realistica per testare le tue idee

Budget approssimativo per software, strumenti o analisi dei dati

💡 Suggerimento: una tipica proposta di ricerca è come un mini-romanzo per la tua grande idea: di solito contiene tra le 2.000 e le 7.000 parole (circa 4-15 pagine). Ma se miri a qualcosa di grande, come un dottorato di ricerca o un finanziamento importante, non sorprenderti se si trasforma in una saga completa! 📚

13 modelli di proposte di ricerca

Hai il progetto di ricerca, gli elementi chiave e un piano solido: ora ti serve solo un modello di proposta di ricerca per mettere tutto insieme. Questi 13 modelli selezionati con cura ti aiuteranno a redigere una proposta chiara, convincente e impossibile da ignorare.

1. Modello di promemoria di ricerca ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora le tue capacità di gestione della ricerca documentando la tua ricerca con il modello di promemoria di ricerca ClickUp

Una buona ricerca ha valore solo se documentata in modo adeguato, e il modello di promemoria di ricerca ClickUp ti aiuta proprio in questo. Ha tutto ciò che ti serve per registrare i tuoi risultati nel loro contesto, evidenziando le scoperte chiave, le sfide e i passaggi successivi in un formato chiaro e strutturato.

Hai bisogno di perfezionare le conclusioni o monitorare i problemi irrisolti? Questo modello include sezioni dedicate alle sfide, all'analisi e alle azioni richieste. Rende facile individuare le lacune, aggiornare i risultati e garantire che ogni fase della ricerca porti a risultati concreti.

Il modello offre:

Sezioni strutturate per monitorare chiaramente risultati, sfide e passaggi successivi

Perfetta integrazione con proposte e progetti per un migliore allineamento

Monitoraggio integrato per tenere traccia dei problemi irrisolti e facilitare il processo decisionale

Strumenti di collaborazione per raccogliere feedback e perfezionare le conclusioni in tempo reale

🔑 Ideale per: Ricercatori e team o organizzazioni che desiderano presentare i propri risultati in qualsiasi area tematica.

💡 Suggerimento: ClickUp Brain semplifica l'intero flusso di lavoro delle proposte di ricerca, dalla stesura e ricerca alla collaborazione e revisione finale, utilizzando strumenti basati sull'IA, modelli e automazioni. Ciò garantisce che le tue proposte siano ben strutturate, basate sui dati e consegnate in tempo. Usa ClickUp Brain per semplificare le attività relative alla proposta di ricerca, comprese la stesura e le correzioni

2. Modello di lavagna online per proposta di progetto ClickUp

Ottieni un modello gratuito Mantieni il tuo team allineato con una roadmap visiva per un esito positivo utilizzando il modello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp

Quando ti prepari a presentare un progetto, una proposta chiara e coinvolgente è la chiave per ottenere l'approvazione.

Utilizzando l'area di lavoro visiva del modello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp, puoi creare una solida proposta di progetto mappando obiettivi, attività e ruoli delle parti interessate, tutto in un unico posto. A differenza delle tradizionali proposte ricche di testo, questa lavagna interattiva ti consente di trascinare, rilasciare e organizzare visivamente tutti i dettagli del tuo progetto.

Questo modello di proposta di progetto include stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento, campi personalizzati per organizzare i dettagli importanti e diverse visualizzazioni per passare da una sezione all'altra della proposta.

Include anche liste di controllo per assicurarti di coprire tutti i punti chiave. Funge da hub centrale per la collaborazione e la condivisione di feedback da parte del tuo team.

All'interno di questo modello troverai:

Lavagna online interattiva per mappare chiaramente gli obiettivi, le attività e i ruoli del progetto

Organizzazione drag-and-drop per strutturare sequenze e assegnare ruoli

Flusso dinamico della proposta che si adatta all'evoluzione delle esigenze del progetto

Collaborazione in tempo reale per il monitoraggio dello stato di avanzamento, il feedback e le approvazioni

🔑 Ideale per: Project manager, team leader, liberi professionisti e aziende che desiderano creare proposte di progetto professionali e facili da seguire.

Parlando di ClickUp, Jessie Whitman, Direttore Senior degli Eventi presso Convene, afferma

La cosa che più mi ha colpito di ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre proprietà in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza dei client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si recano.

La cosa che più mi ha colpito di ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa coerenza in tutte le nostre proprietà in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza del client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si reca.

3. Modello di proposta aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Conquista potenziali clienti creando la proposta aziendale perfetta con il modello di proposta aziendale di ClickUp

Scrivere una proposta aziendale può essere complicato: deve essere persuasiva, coprire tutti i dettagli chiave e mantenere un tono professionale e coinvolgente.

Il modello di proposta aziendale ClickUp elimina ogni incertezza dal processo. È dotato di una struttura pronta all'uso e dettagliata che ti aiuta a presentare chiaramente la tua storia, delineare le attività cardine del progetto e stabilire sequenze e programmi di pagamento chiari.

Che tu stia proponendo un servizio, un prodotto o un progetto, questo modello completamente personalizzabile ti offre:

Stati personalizzati per monitorare le fasi della proposta, le sequenze e i risultati finali

Campi personalizzati per il livello di lavoro richiesto, la complessità e il monitoraggio dello stato delle attività

Promemoria automatici per seguire approvazioni, scadenze e attività in sospeso

Varie viste, come una guida introduttiva e modelli di email, per tenere tutto organizzato

🔑 Ideale per: liberi professionisti, agenzie, startup o aziende che presentano servizi o progetti a potenziali clienti o stakeholder.

4. Modello di piano di ricerca per utenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Applica il modello di piano di ricerca utente di ClickUp per stabilire obiettivi chiari, idee collaudate e feedback facili da monitorare

Stai pianificando una ricerca sugli utenti per creare prodotti incentrati sul cliente? Prova il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp.

Progettato per offrirti un modo strutturato per raccogliere informazioni, convalidare ipotesi e monitorare i test di usabilità, ti aiuta a individuare i punti critici e a raccogliere il feedback dei clienti. Questo ti consente inoltre di identificare il tuo pubblico di riferimento, redigere le domande di ricerca giuste e costruire strategie basate sulle esigenze dei clienti.

Come la maggior parte dei modelli ClickUp, include:

Una struttura organizzata per definire obiettivi, delineare ipotesi e monitorare i KPI

Stati personalizzati e campi per monitorare ogni passaggio della tua ricerca e classificare le attività, rispettivamente

Attività predefinite per interviste, analisi di sondaggi e collaborazione nella ricerca sulla concorrenza

Grafici Gantt, Elenco, Carico di lavoro, Calendario e vista Tabella per visualizzare i tuoi piani e trasformare le intuizioni in miglioramenti

Documenti personalizzati e focus group per perfezionare le strategie e allineare le parti interessate

🔑 Ideale per: designer UX, product manager o team che desiderano condurre ricerche sugli utenti e creare prodotti basati sulle opinioni reali degli utenti.

📖 Leggi anche: Il miglior software per la gestione della ricerca

5. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli tutti i tuoi dati di ricerca nel modello di ricerca di mercato ClickUp e analizza con facilità le tendenze attuali del mercato

Dalle startup alle grandi aziende, l'esito positivo dipende in gran parte dalla comprensione del mercato. Il modello di ricerca di mercato ClickUp semplifica la ricerca di mercato aiutandoti a raccogliere tutti i tuoi dati in un unico posto, analizzarli in modo efficiente e trasformarli in strategie attuabili.

Puoi utilizzarli per monitorare le fasi della ricerca, aggiungere campi per la prioritizzazione delle funzionalità/funzioni e delle origini dati e misurare l'esito positivo delle attività con flussi di lavoro di test di usabilità. In questo modo, ogni passaggio della ricerca, dalla raccolta dei dati alla reportistica, sarà efficiente e organizzato.

Di risultato, è ottimo per analizzare la concorrenza, definire gli obiettivi e monitorare le opinioni degli utenti in modo strutturato, collaborativo e concreto.

Alcune funzionalità/funzioni chiave includono:

Grafici di Gantt per pianificare sequenze di ricerca, impostare attività cardine e assegnare attività con facilità

Campi personalizzati per classificare le intuizioni, dare priorità alle funzionalità/funzioni e analizzare i concorrenti

Automazioni per monitorare lo stato di avanzamento, raccogliere dati e generare report in modo efficiente

IA e documenti per analizzare i risultati, allineare i team e promuovere le strategie

🔑 Ideale per: Aziende o team che conducono ricerche di mercato attraverso metodi quali analisi della concorrenza, test di usabilità e definizione delle priorità delle funzionalità/funzioni.

6. Modello di rapporto investigativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle indagini con il modello di report investigativo ClickUp per una documentazione accurata delle prove

Che tu stia gestendo un audit, un controllo di conformità o un problema sul posto di lavoro, il tuo rapporto di indagine deve essere più che organizzato: deve essere meticoloso. Ciò significa che non c'è spazio per informazioni mancanti.

Il modello di rapporto investigativo ClickUp è pensato per documentare i dettagli dei casi, raccogliere prove, monitorare i controinterrogatori e compilare i risultati in un formato ordinato e strutturato.

Ti aiutano a classificare i tipi di casi e a registrare le interviste, a delineare i dettagli chiave, ad allegare le prove fondamentali e ad assegnare le attività investigative con le relative scadenze, garantendo la conformità di tutti e mantenendo la trasparenza e la responsabilità.

Il modello include funzionalità/funzioni quali:

Un modello di documentazione già pronto per classificare gli incidenti e registrare i dettagli chiave

Stati personalizzati per monitorare ogni fase della tua indagine

Campi personalizzati per classificare i dettagli, come i numeri dei casi e i nomi degli investigatori

Visualizzazioni come Riepilogo/Riassunto e Risultati dettagliati per presentare le tue informazioni in modo chiaro

Sezioni di revisione e approvazione per convalidare i risultati e finalizzare i report

🔑 Ideale per: team delle risorse umane, professionisti legali e responsabili della conformità che gestiscono indagini interne o esterne.

👀 Lo sapevi? Le proposte di ricerca possono cambiare il mondo: basta chiedere a Tim Berners-Lee. Nel 1989, presentò al CERN un'idea "vaga ma entusiasmante" che alla fine divenne il World Wide Web!

7. Modello di analisi del caso aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di analisi del caso aziendale di ClickUp per presentare con sicurezza decisioni supportate dai dati

Stai valutando una nuova iniziativa o valutando strategie esistenti? Il modello di analisi del business case di ClickUp è proprio ciò di cui hai bisogno per organizzare le tue idee di progetto, esaminare i rischi e decidere se vale la pena investire.

Puoi utilizzarli per semplificare complessi casi di studio aziendali e confrontare costi, vantaggi e potenziali sfide, tenendo aggiornati tutti gli stakeholder in ogni passaggio. Il modello include strumenti integrati per l'automazione delle attività, il monitoraggio delle approvazioni e l'analisi. Sfruttali per aiutare te e il tuo team ad andare avanti con sicurezza, supportati da dati concreti.

Alcune delle funzionalità/funzioni chiave includono:

Sezioni predefinite per proiezioni finanziarie e analisi del ROI

Campi personalizzati per confrontare i costi, monitorare i rischi e supportare decisioni informate

Automazione delle attività per semplificare le approvazioni, assegnare ruoli e mantenere i progetti in carreggiata

Monitoraggio delle attività cardine per controllare lo stato di avanzamento e perfezionare le strategie secondo necessità

🔑 Ideale per: Analisti aziendali, project manager e responsabili delle decisioni che devono valutare la fattibilità di un progetto e giustificare gli investimenti.

8. Modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati

Ottieni un modello gratuito Valuta i dati grezzi utilizzando il modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati e suddividili in informazioni intelligenti

Il monitoraggio delle prestazioni aziendali, il miglioramento dei flussi di lavoro o l'individuazione delle tendenze di mercato spesso comportano la gestione di una grande quantità di conoscenze di ricerca. La sfida, tuttavia, è sapere su cosa concentrarsi per prendere le decisioni giuste.

Il modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati ti aiuta ad analizzare i dati e a presentare i risultati in modo chiaro con ausili visivi come grafici o tabelle. Puoi riepilogare/riassumere le informazioni chiave e le raccomandazioni utilizzando layout personalizzabili, integrarli nei tuoi flussi di lavoro e monitorare le attività cardine, il tutto all'interno di un unico framework strutturato.

Cosa contiene:

Sezioni dedicate per la descrizione del problema, l'ambito e i limiti

Spazio per descrivere i tuoi metodi analitici e le origini dei tuoi dati , compresi eventuali strumenti statistici utilizzati

Grafici e altre visualizzazioni dei dati per rendere la tua analisi più accattivante

Campi personalizzati per l'analisi dei costi, il monitoraggio dei rischi e le decisioni basate sui dati

Monitoraggio delle attività cardine per controllare lo stato di avanzamento e perfezionare le strategie aziendali

🔑 Ideale per: Analisti di dati e team di prodotto che desiderano comprendere il comportamento dei clienti o le tendenze di mercato.

9. Modello di report di ricerca ClickUp

Ottieni il modello gratis Converti i risultati dei tuoi sondaggi e i dati delle tue ricerche in report chiari e fruibili utilizzando il modello di report di ricerca ClickUp

Il modello di report di ricerca ClickUp è un ottimo punto di partenza per chiunque si occupi di studi dettagliati, tra cui ricerche sugli utenti, progetti accademici e analisi di mercato.

Sono dotati di sezioni già pronte per il riepilogo/riassunto, la metodologia, i risultati e la discussione, i riferimenti e le appendici, aiutandoti a documentare i tuoi risultati in modo ordinato e a presentarli con chiarezza.

Puoi anche assegnare collaboratori o membri del team al modello e collaborare in tempo reale, facilitando la discussione dei feedback e l'integrazione rapida degli aggiornamenti.

Il modello offre:

Sezioni preformattate per il contesto della ricerca, gli obiettivi, la metodologia e i risultati

Campi personalizzati per monitorare dati qualitativi e quantitativi in un unico posto

Strumenti di collaborazione per feedback in tempo reale, contributi del team e controllo delle versioni

Integrazione con le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di ClickUp per monitorare lo stato dei report gestione delle attività di ClickUp per monitorare lo stato dei report

🔑 Ideale per: Ricercatori, analisti o project manager che devono compilare e presentare in modo efficiente risultati di ricerca dettagliati.

🧠 Curiosità: I formati standardizzati non sono solo burocrazia accademica. Aumentano effettivamente le possibilità della tua proposta aiutando i revisori a trovare i tuoi obiettivi, metodi e impatto senza bisogno di una mappa del tesoro.

10. Modello di proposta di ricerca di Scribbr

via Scribbr

Fungendo da tabella di marcia per la tua tesi o dissertazione, il modello di proposta di ricerca di Scribbr suddivide l'intero processo di ricerca in parti gestibili.

L'utilità di questo modello sta nel guidarti attraverso ogni sezione: dalla stesura di un'introduzione accattivante e di una descrizione del problema, alla realizzazione di una mini rassegna bibliografica, fino alla definizione del tuo progetto di ricerca.

Ti ricordano anche di includere elementi quali l'importanza del tuo studio e l'elenco dei riferimenti nel formato corretto.

Alcune delle funzionalità/funzioni integrate includono:

Diversi stili di citazione come APA 6a e 7a edizione, MLA e Chicago Author-Date e Notes & Bibliography

Strumenti per valutare le fonti per le revisioni bibliografiche

Elenchi per figure, tabelle, abbreviazioni, ringraziamenti e glossari

Integrazione con la base di conoscenze di Scribbr, che offre articoli su grammatica, ricerca, citazioni e consigli di scrittura

Opzioni per connettersi con strumenti di controllo antiplagio, generatori di citazioni, parafrasatori e correttori grammaticali

🔑 Ideale per: Studenti, ricercatori e accademici che preparano tesi, dissertazioni o proposte di sovvenzione.

📮Approfondimento ClickUp: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il tempo necessario per attivare/disattivare la funzione e i costi di cambio contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Si trova direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

11. Modello di proposta di ricerca di GradCoach

via GradCoach

Supponiamo che tu stia lavorando a un progetto su come l'IA sta cambiando i servizi pubblici, semplificando le attività amministrative o aiutando le agenzie del settore pubblico a connettersi meglio con i cittadini. Per iniziare, avrai bisogno di un modello di proposta di ricerca che non si limiti a menzionare cosa stai ricercando, ma che spieghi anche perché e come lo stai facendo.

Il modello di proposta di ricerca GradCoach delinea l'argomento, supporta i metodi utilizzati e dimostra che hai considerato tutti gli aspetti logistici. Offre una guida completa su tutto, dalla scelta della filosofia di ricerca alla pianificazione di un grafico Gantt.

Ti aiutano a garantire che la tua idea non sia solo interessante, ma anche realizzabile e ben ponderata, esattamente ciò che i supervisori e le commissioni di revisione vogliono vedere.

Cosa contiene:

Layout pre-strutturato con sezioni chiave come titolo, introduzione, significato, riferimenti e appendice

Prompt integrati e brevi spiegazioni per guidarti nella scrittura

Formato accademico che funziona come documento Word

🔑 Ideale per: Studenti universitari, laureati o ricercatori alla ricerca di finanziamenti o approvazione di progetti.

💡Suggerimento: controlla sempre la politica etica prima di iniziare. Assicurati di ottenere il consenso informato dei partecipanti (e consenti loro di rinunciare in qualsiasi momento), proteggi la privacy e la riservatezza e, se il tuo studio coinvolge animali, spiega chiaramente come li tratterai in modo etico.

12. Modello di proposta di ricerca di Canva

tramite Canva

Canva è famoso per i suoi strumenti di progettazione, ma il suo modello di proposta di ricerca è una gemma nascosta per strutturare e presentare chiaramente le ricerche.

Che si tratti di una tesi universitaria, di un rapporto aziendale o di una domanda di sovvenzione, questo modello ti aiuta a organizzare le sezioni chiave, come obiettivi, metodi e risultati attesi, in un formato chiaro e facile da seguire. Grazie al suo design accattivante, mantiene vivo l'interesse del lettore dall'inizio alla fine.

Inoltre, non hai bisogno di alcuna competenza di progettazione per personalizzarlo. Con l'editor drag-and-drop di Canva, puoi modificare i colori, riorganizzare le sezioni e aggiungere immagini con pochi clic.

Il modello offre:

Sezioni pre-strutturate per proposte di budget, proiezioni finanziarie e obiettivi

Facile da aggiungere grafici, grafici e dati visivi

Collaborazione in tempo reale per modifiche rapide, feedback e contributi del team

Molteplici opzioni di esportazione (PDF, Word) per una facile condivisione e invio

🔑 Ideale per: studenti, ricercatori e professionisti che desiderano creare proposte di ricerca dal design professionale.

13. Modello di proposta di ricerca di PandaDoc

via PandaDoc

Il modello di proposta di ricerca di PandaDoc è un'opzione pratica e facile da usare, progettata per aiutarti a creare una proposta solida da zero, soprattutto se stai rispondendo a una richiesta di proposta (RFP) o contattando uno sponsor privato.

Sono strutturati secondo un flusso logico che gli enti finanziatori o le istituzioni accademiche si aspettano di vedere. Ogni sezione è corredata da prompt o esempi, così non dovrai più chiederti come scrivere un abstract o cosa includere nella tua metodologia.

Inoltre, essendo digitale, puoi collaborare facilmente con altri, monitorare il coinvolgimento e integrare flussi di lavoro di approvazione automatizzati, il tutto organizzato in un unico documento.

All'interno di questo modello troverai:

Sezioni predefinite per abstract, domande di ricerca e sequenza temporale

Sottosezioni numerate compatibili con vari tipi di proposte: accademiche, aziendali o basate su sovvenzioni

Possibilità di firmare elettronicamente e inviare in formato digitale

🔑 Ideale per: Studenti e professionisti che lavorano a progetti di ricerca che richiedono finanziamenti.

Cosa rende un modello di proposta di ricerca efficace?

Una proposta efficace definisce chiaramente il problema oggetto della ricerca, lo collega alla ricerca esistente e ne dimostra l'importanza. Inoltre, un buon modello aiuta a organizzare questi elementi in modo che nulla venga trascurato.

Ecco alcuni aspetti chiave che rendono eccezionale una proposta di ricerca:

Liste di controllo interattive per ogni sezione: assicurati di non tralasciare nessun elemento fondamentale durante la stesura, particolarmente utile per formattare, citare e garantire la coerenza della struttura

Assegnazione delle attività e scadenze integrate : consenti ai collaboratori di dividere le sezioni, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento della ricerca di gruppo

Spazi predefiniti per la visualizzazione dei dati: offrono spazi pronti all'uso per tabelle e figure, ottimizzati per presentare i dati di ricerca in modo chiaro

Gestione integrata delle citazioni e dei riferimenti: collega direttamente i gestori di citazioni o offri sezioni di riferimenti preformattate per ridurre gli errori e risparmiare tempo

Suggerimenti di scrittura basati sull'IA: perfeziona la formulazione dei problemi, delle domande di ricerca o della metodologia per ottenere maggiore chiarezza e persuasività

Cronologia delle versioni e commenti: consenti revisioni e feedback facili, soprattutto quando collabori con supervisori o comitati di finanziamento

Strumento integrato per il monitoraggio del budget e dell'allocazione delle risorse: monitora le spese in tempo reale e presenta i fondi di ricerca in modo chiaro e trasparente

🧠 Errore comune: molte proposte falliscono non perché l'idea è debole, ma perché la struttura non è chiara. Un buon modello risolve questo problema fin dall'inizio.

Struttura con sicurezza la tua proposta di ricerca con ClickUp!

Scrivere una proposta di ricerca non deve essere necessariamente un compito arduo, soprattutto se si dispone degli strumenti giusti.

Ogni modello in questo elenco è stato scelto per un motivo specifico: alcuni sono perfetti per proposte accademiche, altri eccellono nelle impostazioni aziendali e alcuni sono pensati per progetti con molti dati o incentrati sul design. Quindi, invece di partire da zero (o cercare su Google "come scrivere una proposta" per la centesima volta), puoi semplicemente scegliere quello che si adatta al tuo stile di ricerca e al tuo scopo.

Se nessuno di questi attira la tua attenzione, visita l'enorme libreria di ClickUp con oltre 1.000 modelli gratuiti e completamente personalizzabili, completi di automazioni, gestione delle attività e funzionalità di collaborazione in tempo reale.

Rimarrai sorpreso di quanto sia facile pianificare la tua ricerca quando ClickUp fa il lavoro più pesante al posto tuo. Iscriviti gratis oggi stesso!